"Abrió una puerta que luego no he podido cerrar: la de ver a las mujeres por lo que somos, y no por lo que nos dicen que somos"

es muy difícil jugar a ser princesa con un paño ensangrentado entre las piernas esa frase encontrado una insospechada reinterpretación en los últimos tiempos todo lo que tú haces lo hago yo sangrando han pasado varias décadas pero el tabú de la sangre menstrual femenina continúa casi en el mismo lugar en el que Simón de lo dejó ella insistía estaba alertas mujeres no baje la guardia creía que bastaría un retroceso un cambio de ciclo para que lo obtenido procediera a estados anteriores estaban con toda su inteligencia su lucidez su talento literario Simón Cuba no resultó muy resulta hoy iría cuando se revisa su figura una mujer simpática posiblemente no le importara gran cosa parecerlo no le preocupaba mucho más la coherencia su conducta una vez que se convencido de que Dios no existía y la función de la mujer cuando fue capaz de analizarla cuando nació en mil novecientos ocho su padre hubiera deseado un varón se resignó tener dos niñas como luego a perder la fortuna de su esposa con la que todos esperaban vivir holgadamente como él no tendrían dote la ánimo estudiar su mente les decía era de hombre ella demostró que aquello no suponía un elogio estudió fue profesora escribió a su alrededor en el periodo de entreguerras Francia se estaba transformando y cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó el existencialismo floreció como un oscura planta trepado allí estaba ella en el centro del huracán red definió de hecho donde estaba el centro y que era el huracán desde luego además de sus magníficas novelas Asimo se le debe el segundo sexo un ensayo desprovisto de sensible días que hurga con dedos curiosos entre los hechos los mitos y la historia de las mujeres con ojos de entomólogo no parece nunca identificarse con su sexo ni Kyle autocomplacencia o la queja algunas de sus terribles frases sobre la adolescencia y la madurez me han acompañado durante años por temporadas la waka en el olvido hay momentos en los que no se le con agrado esa visión crítica de sus libros es una lástima a mí esa mujer de labios apretados palabras desnudas me cambió la vida de despojó de las agradables orejeras de la feminidad de los mensajes en curados que alababan la alegría de ser mujer siempre que no reclamamos una opinión o el menor poder abrió cuando tenía quince años una puerta que luego no he podido cerrar la deber a las mujeres por lo que somos no por lo que nos dicen que son los no las de Simón no son lecturas agradables como no lo era ella incluso su relación de por vida con el filósofo Sartre contradice hoy en día lo que entendemos por una hermosa historia de amor para sus coetáneos burgueses esa pareja libre con un compromiso que nuevos ataba mi en la cama de los amarrada con un anillo debió ser lo más similar a que les aflojar arbitrio el rostro ante eso el que hubieran decidido o no tener hijos casi perdía importancia su correspondencia Se trataban de usted vaya uno a saber si por esnobismo respeto o para afirmar su independencia son un tratado digno de estudio para el autor novato dos espléndidas mentes fascinados la una por la otra empeñadas en encontrarse en sentirse aún así independientes él la llamaba El castor viva significa Castor como el Castor inteligente laboriosa frugal no se nace mujer llega una serlo en su vejez Simón había cumplido y sobrepasado las expectativas de su padre también las había decepcionado profundamente como todo su entorno católico convencional inmovilista conservador no ha habido otro mejor como ella algunas intentamos dejar así