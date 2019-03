Antón Reixa: "Esta vez lo que hice fue autoficción porque realmente me pasó algo fuera de lo habitual y necesitaba compartirlo"

Voz 1363 00:00 pues sí llevan su firma y como Galicia Caníbal series de éxito como mareas vivas su películas como o Latins do carpintero así como un gran catálogo de poemarios hace algo más de dos años el poeta y artista líder de egos resentidos y ex presidente de la SGAE Antón risa sufrió un accidente de tren Kiko que detuvo dieciocho días en un coma inducido una experiencia que transformó en arte dando forma a un texto o una exposición que hasta hace unas semanas podía haberse en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Michigan acaso Michigan es el nombre del libro que abrimos en los próximos minutos y que está lleno de vida Antón risa nos atiende desde Radio Coruña muy buenas noches

Voz 1 00:42 es muy bueno a ver

Voz 1363 00:45 Tura abierta de tibia y peroné fractura de la vértebra L2 que casi te deja tetrapléjico trece costillas rotas una contusión pulmonar que te produce un riesgo de colapso respiratorio no sé si me dejo algo como estas dos años después

Voz 2 00:59 pues estoy bien estoy bien pase por la experiencia de salvar la vida que si no fuera tan complicado duros que meterte en una UCI si es un gasto yo recomendaría a todo el mundo es decir la la sensación que tienes que tenía yo cuando salió en coma el club un poco macarra tenía esa arrogancia de de alegría energía una cuenta perfectamente de que lo había ganado esa batalla de la muerte y la verdad es que Vigo de otra forma veo de otra forma desde ese momento pero bueno el problema es que demasiado aparatoso accidente sí para pasar problemas una experiencia que yo considero recomendable

Voz 1363 01:39 Anthony me me comentabas que acaban de reconocer un sesenta y cinco por ciento

Voz 2 01:44 sí bueno de la administración establece un gran grado de las secuelas que ha dejado la los accidentes y es un sesenta y cinco por ciento fundamentalmente es simplemente que que que el dolor sacro unificado y eso bueno pues efectivamente alterar un poco a mi estilo de vida pero que afortunadamente me puedo no me puedo y me obligo Massa a seguir en la literatura en la música en esos trabajos más creativos que me ande yo trabajé muchos años de Ejecutivo industria audiovisual hizo bueno eso está quedando atrás afortunadamente

Voz 1363 02:23 jo qué interesante esto escuchándote estoy pensando Antón que que no hablamos mucho de de la importancia capital del azar en nuestras vidas

Voz 2 02:32 se se se va porque yo te lo digo desde desde un tipo que la oposición de un tipo que más bien tienen los postulados bueno filosóficamente digamos que bastante próximos a lo que es el marxismo aclarar las condiciones económicas determina la vida de la gente de las comunidades y al final esto también tienen también determina exceder este este azar está

Voz 3 03:02 pero recuerda que cuando cuando cuando

Voz 2 03:06 te al cine el lápiz del carpintero la novela de Manuel Rivas un poco el subtexto la película también era no en este caso al azar sino el amor como medio de S de esa sordidez que era la guerra civil y la represión y una cárcel de una cárcel franquista el amor circunstancia que estaba por encima me rompía digamos aquellas aquella rejas no

Voz 4 03:31 yo creo que que que es ese

Voz 2 03:34 muro protector esa barricada la tenemos que construir todos los días porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento

Voz 1363 03:43 la gestión del azar y creo que también la gestión de la nada porque sigues asimilando la idea de que hay dieciocho días en tu vida

Voz 5 03:50 insiste en que no fueron

Voz 2 03:53 no menos devolver además creo que nos va a contar para la jubilación o pero eso eso dieciocho días no no sé no sé dónde están es decir bueno hay también hay alguien importante con con la exposición que hacemos acompañan en las presentaciones del libro lo que hace no sé es además de presentar libro libros con una escultura de Francisco Leiro que sí representa un hombre una cama sobre ese es cultura proyectamos un procedamos Un vídeo que yo he hecho con con textos del libro y con comparte o de todo lo que digo en el libro hay un ir y eso tiene yo lo que hago es como una liturgia atea pero es una liturgia yo lo que hago durante los dieciocho días que dura esas exposición que dura lo mismo que dura que duró Mi coma pues cada día yo escribo un texto nuevo porque cuando cuando volvía coma Mi hermano Pío tuvo un hecho muy gracias a un enorme queda los a la prensa en papel de dieciocho días ahí ella efecto debí coma como trato demostrar que contar en el libro es que yo me yo creí que había hasta dieciocho días en Michigan y lo podemos hablar de eso pero yo mi hermano me decía ese paquete de libros de papel de periódicos decía mientras tanto tú en Michigan y mira todo lo que pasó no entonces yo local yo durante esos dieciocho días que dura la exposición vuelvo a escribir un nuevo texto que afronto con con la noticia de primera plana de ese día de hace dos años en finales de dos mil dieciséis y te das cuenta que el mundo sigue girando aunque tú estés en coma en una UCI yo también ahora ahora quisiera pensar en que que todos deberíamos de alguna forma interiorizar que ahora ahora pues me ahora mismo que estamos hablando tú yo hay posiblemente cientos de miles de seres humanos que están en estado de coma en en un cine de cualquier lugar del mundo diariamente que gente que los tiene que cuidar que es sumó su capacidad sus capacidades vitales están temporalmente anuladas no

Voz 4 06:00 que que bueno es posible que regrese de Estado

Voz 2 06:06 curiosamente el coma yo pensaba yo siempre quise pensar como ateo que que el la muerte era como dormir eso siempre pero en estado de coma que efectivamente es que te duermen pero un barullo después de todo lo que te has hago del libro es esa ese debate que tuve conmigo mismo durante dieciocho días lo de discutir con uno mismo es es es muy peliagudo pues siempre te quitas la razón no hay lo que hay es ese debate interno que se está diciendo está en Michigan que si ha habido unas paquistaníes en enanas que me perseguía que un montón de un montón de cosas en contra fue en ese Michigan onírico me encontré a Donald Trump repartiendo publicidad electoral bueno es un montón de de delirios no que conformaron esos dieciocho días en la UCI no

Voz 1363 07:01 precisamente dices que este es un libro terapéutico esta idea de Michigan acaso Michigan que por cierto está publicado por círculo de tiza nace de ese recuerdo compulsivo de ese delirio Navas denominado de ese debate contigo mismo es decir que no hay una tranquilidad no esos dieciocho días

Voz 2 07:16 no no se en cosa incluso acababas eso como inducidas Cameron inducen casi dos días después de que se produce el accidente primera yo cuando tengo la accidente estoy consciente los primeras horas creo que simplemente que me pasó algo una pierna luego se derivan todas las circunstancias has dicho antes me tienen que inducir con mapa para evitar un colapso respiratorio no entonces

Voz 6 07:40 y eso es eso

Voz 2 07:43 ese ese delirio

Voz 4 07:45 en que en el que vives durante durante durante durante ese tiempo no hay

Voz 2 07:53 bueno es es como ido conformando es esta historia es la primera vez que que ellos que la terapia normalmente y yo muchos años escribiendo creo que incluso señaló más constante vino artística aunque sea lo menos difundido pero yo durante toda mi vida lo de lo de la poesía era casi como una condena hacen un poetas como labrador que tiene tiene casi un pensamiento obligatorio que cualquier momento de su vida sea un buen momento para escribir el mejor verso no entonces te sin decente siempre como convocado a esa Yihat pues que haciendo cualquier cosa podría estar haciendo mejor tus tus versos hice yo nunca escribí portará pero esta vez sí es decir en cuanto coma y además de estar en el en el unas semanas en el hospital luego tuve que vivir durante tres semanas en un asilo pues quise comprobar dos cosas primero que porque

Voz 5 08:52 quería hacer el amor la gran preocupación tuya no sí que ahora puedo decir que sí que podía escribir en el propio asilo

Voz 2 09:00 pero es que luego el verano pasado ha comprobado también que que puedo subir a un escenario que andar pero es la primera vez que que que digamos que mi trabajo artístico tanto literaria musical ha supuesto una terapia ante genomas una responsabilidad una especie de mandato de ver que uno sentía a veces de forma de forma casi tortura ante no

Voz 1363 09:24 Antón quizá nunca has estado tan vivo como estos dieciocho días no en los que tu única ocupación era aferrarse a la vida es un animal eso no estoy viviendo y tengo que vive

Voz 2 09:32 sí porque si se va a meter a finales es el estas bajo el efecto de mucha química pero es cierto que en el subconsciente también efectivamente formas algún tipo Barricada que que que sirven para para proteger te de de de que no te vayas

Voz 4 09:52 no de que de que de que de que de que sigas viviendo no

Voz 2 09:57 incluso fíjate ya constantemente en el libro de mi dolor forestal dolor forestal yo sentía durante coma un dolor dolor que un terreno real o tiene que ver que durante el coma inducido lo que hacen es estar continuamente cambiando de posición pero yo sabía que había tenido un accidente cómo aún no anuló mi dolor y entonces continuamente en el libro hago referencia a mi dolor de espalda dolor forestal no me dolía la de una forma pues eso forestal como si fuese un bosque de árboles

Voz 4 10:36 en Pinos garitos de todo tipo de árboles que que que son algo más que de nuestra vida

Voz 1363 10:44 primera vez que escribes por terapia me admira que siendo poeta hayas decidido saltar también a la narrativa por primera vez para contar lo que ocurrió justo ahora estando más vulnerable como hombre y como autor bueno porque yo tenía algo que contar

Voz 2 10:59 es decir tendrá que contar algo las novelas narrativos hacen para contar cosas extraordinarias au igual que las películas y fíjate que que sería la narrativa hay toda la producción audiovisual Si no existiera si no existiera el crimen que fundamentalmente el el el el el hecho que suscita mayores creaciones literarias y cinematográficas yo nunca siempre tengo mucha hace unos a los buenistas porque efectivamente tienen que contar algo creo unos personajes yo esta vez lo que hice fue fue auto ficción porque realmente me pasó algo bueno yo creo que que fuera de lo de lo de lo habitual lo quería necesitaba compartir no está compartir porque mismo tiempos eso eso de alguna forma como digo conforman una una terapia un revulsivo para seguir adelante

Voz 1363 11:54 Antón Reixa con la confianza que no tenemos pero que me da el el haberte escuchado en los recitales poéticos porque tú eres uno de los primeros poetas que llenó salas enteras de gente que quería escuchar tus poemas Icon el lo que he bailado resentidos te pregunto cómo es esa primera vez

Voz 2 12:13 sí

Voz 1363 12:14 de hacer el amor después de haber muerto no

Voz 5 12:19 es está todo bien presión compartida porque está todo bien has una cosa más prácticas quitarnos

Voz 7 12:27 encima no no no hay no hay digo

Voz 2 12:30 que no hay ningún pensamiento misticismo no hay misticismo no hay misticismo cuando compruebas que puede hacer el amor la expresión compartida está todo bien ya es es está todavía más más feliz no que te puedas que te puedas pero tiene que ser un un orgasmo singular no

Voz 5 12:51 la firma ahí ya sí sí sí sí sí sí sabe Viva la vida

Voz 2 12:56 saber que esos normales es importante yo tenía una experiencia anterior en dos mil cinco en el que tuve un ictus Mi sobrevivió rictus posiblemente el ictus es una experiencia más más dura es decir no digamos que mecánicamente Mi cuerpo no está afectado pero pero el ictus que afecto a Mi cerebro

Voz 4 13:17 soy yo estuve dos meses digamos en una

Voz 2 13:21 con con una depresión llama un estado de mirada negra sentado en un sillón escribir ni hablar ni ni hacer nada no es una para esa experiencia fue para mí muy dramática y afortunadamente yo creo que me sirvió para en la convalecencia de este accidente ser un poco más guerrillero oí echaron mano de la esperanza y voluntad para para salir adelante

Voz 1363 13:48 más guerrillero Antonio hablando de guerrilla en dos mil doce fuiste el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores vamos a hablar de esto también eh

Voz 2 13:54 no Ésa fue mi otra vida retrata la vida en no entender contado pero Ángela BC

Voz 1363 14:02 oye pero ahí estabas muy combativo esos catorce meses durante tu mandato denuncias el fraude de la rueda tu denuncia da origen a un procedimiento de la Audiencia Nacional ya el pasado veintiuno de febrero el Congreso paraba la rueda limitar al veinte por ciento el porcentaje

Voz 2 14:19 mi dinero bueno no no no no ha parado la rueda es decir la la las clásica pero los merecías está pendiente de una intervención ministerial esas que debía ocurrir una vez porque es una dejadez de respuesta por parte del Ministerio de Cultura que el organismo que tutela lealmente a a la SGAE todo esto la SGAE lo sabe es decir cuando yo lo denuncio unos mil trece yo ocurriendo cinco años en dos mil trece estamos en dos mil diecinueve todavía la Ministerio de Cultura

Voz 1363 14:52 seis años después de tu denuncias de ocho meses de trabajo entre los distintos grupos parlamentarios

Voz 2 14:56 sí sí todavía hoy ahora mismo mientras hablamos tuyo el Ministerio no no ha intervenido en la la la social porque hay que intervenir va a parar a ver cómo se sabrá yo yo confieso que vamos es complejo es decir aparte de que efectivamente me quiero olvidar de eso porque fue una experiencia muy amarga ni eso yo quiero pensar que fue en mi otra vida sería el único que borraría de mi de mi biografía o de mi currículo pero reconozco que es complejo de un tan que hacer parques esas Revel no sé posiblemente pues eso tiene que cambiar todo yo desde luego hay que defender la propiedad intelectual pero con con la filosofía de que debe ser debe ser el sostenimiento de la creación independiente el sostenimiento de los creadores independientes pero pero no no no no se co co cómo se debe organizar el organismo que lo debe recaudar fíjate que hay hay algo tremendo que es que existe una ley de propiedad intelectual en España por lo tanto para usuarios como para autores en el cine en audiovisual afortunadamente existe otra entidad de gestión bastante sana que Dama pero para los autores de teatro con los autores musicales no existe otro organismo más que la SGAE

Voz 1363 16:16 ya para los usuarios

Voz 2 16:18 tras de sí

Voz 4 16:20 musicales también es decir es curioso cómo

Voz 2 16:23 como para para la aplicación de la ley depende de una de una entidad privada que es corrupta porque a todo esto la SGAE es una entidad privada que no se olvide entonces pero pasa que es una entidad que recae

Voz 4 16:35 duda en función de una ley de que Esquerra ley de propiedad intelectual

Voz 1363 16:42 por otro lado si nos fijamos en la SGAE mundial en la Fisac la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores de la que formas parte si no me equivoco todavía

Voz 2 16:51 no no ya no no sólo en aquel momento estaban el consejo administración Javi presidente de la SGAE lo lo salida de un organismo que es vital porque son doscientas y pico entidades de gestión en el mundo que que recogen el dinero de todos los autores sin yo cuando recibes Tunes Tous liquidación el autor mejor tenían cero cincuenta céntimos porque a alguien una radio sueca ha pinchado un tema tuyo recuerdo que tenía tener una parte de un espectáculo de La Fura Raos y meneaba Mead y nada más Japón bueno pues todo eso es un circuito mundial que que sería en principio auto organización de los autores en esa es de gestión privada independientes todo eso cuando ocurre una que está corrupta como es el caso en este momento a lo que está pasando en España en su momento sorpasso es habitual hecho eso paso en la sociedad de gestión italianas en Colombia

Voz 1363 17:52 pueden pueden expulsar a la SGAE porque

Voz 2 17:55 sí creo que están están debatiendo si la

Voz 1363 17:57 no no en este momento está en eso

Voz 2 18:00 proceso porque eso es la sepamos en eso es importante porque eso afecta a lo que recaudan los los artistas españoles

Voz 1363 18:09 tanto

Voz 2 18:10 fuera de fuera de España lo que recaudan unos artistas de todo el mundo en España pero bueno a hablar mal de esto me no sé

Voz 5 18:19 no no voy a pedir a voluntad

Voz 7 18:23 ha querido mi admiración me lo ignore me me lo quiere agradecer claro

Voz 2 18:28 la única vez que que texto que la que la realidad ha dado la razón es decir tú has contado duro pues en el conocimiento que no tenía que poner que es joven de administración de la SGAE y el Ministerio Cultura yo creo que hay una responsabilidad a todos los que durante todos estos años no reglado es difícil arreglarlo pero hay que robar

Voz 1363 18:57 Antón risa siempre nos quedará Michigan para

Voz 1 19:00 volver siempre volver cómo está la fiel estoy en como su tío

Voz 8 19:06 no a a a

Voz 2 19:09 a ver la combinación psicotrópicas Paco