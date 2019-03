Las dos voces de Truman Capote

Voz 1 00:00 bueno

Voz 1363 00:12 es es cuando estoy escribiendo en un estado cercano a la histeria es muy doloroso he pasado mucho tiempo internado porque soy muy frágil aportó demasiada intensidad a mí trabaje hasta alcanzar una ansiedad emocional demoledora entonces y ahora ocurre algo de esta forma hablaba Truman Capote de cómo era para él escribir uno de los mejores autores del siglo pasado en Norteamérica allí primero en Nueva York ambientó la que sería su primera gran novela Desayuno con diamantes la público en mil novecientos cincuenta y ocho siete años más tarde escribiría un trabajo un reportaje que aún hoy se estudia en las facultades de Periodismo A sangre fría novela reportaje literatura y periodismo dos disciplinas que los libros y nosotros con ellos reunimos cada semana con Antonio Rubio buenas noches bueno ha acompañado hoy de Fran Pastor buenas noches Noches bueno Antonio defiende la voz periodística de Truman Capote Ifrán la del novelista vamos a conversar sobre ello Antonio en una sangre fría Capote trata de averiguar el porqué de un asesinato un asesinato en un pequeño pueblo de Kansas dos jóvenes que entran en una casa de noche una casa familiar y acaban con la vida de cuatro personas que convierte a este libro en todo un manual de periodismo

Voz 4 01:35 yo creo que lo más importante de todo el libro es que en un momento determinado Truman Capote se convierte en un periodista Nobel esta es decir entrevista escucha ve realiza gestiona contacta con la visión del novelista hasta tal punto que él cuando se entrevista con la gente cuando está por la calle cuando va a los lugares no toma notas no toma notas porque piensa considera que el tomar nota delante de alguien rompe la empatía que se pueden establecer entre tú y yo o Frank

Voz 1363 02:11 qué interesante hay una

Voz 4 02:14 cosa que es muy interesante y es que además él había sido guionista con lo cual él nos relata cómo un periodista luso sino que guionista cada una de las cuestiones que ven y luego tuvo un ayudante en maravillosa que Harper Lee es que cuando llegaban al hotel todas las noches él volcaba con ella todo lo que tenía en su mente todas esas notas iban transformando de alguna manera

Voz 1363 02:42 Fran Desayuno con diamantes cuenta la historia de un escritor es su vecina una joven inconstante aparentemente o esa es la imagen que nos dan caprichosa Frances Finzi es ficción uno y otra nos llevan a un mundo de fiestas de contactos con la alta sociedad neoyorquina pero tiene mucho de autobiográfico

Voz 0702 02:58 eh pues si el narrador no el protagonista de esta ahora pero si el narrador en primera persona es un personaje es un narrador sin nombre un escritor muy joven que está publicando sus primeros cuentos en revistas literarias y todavía no cobra ninguna remuneración por ello en la novela está publicada en mil novecientos cincuenta y ocho pero está ambientada en mil novecientos cuarenta y tres cuando Capote tenía sólo diecinueve años vivía en Nueva York fue justo cuando se graduó y empezó a colaborar no sabemos si de forma remunerada o no en esperemos que si con el New Yorker en pero si hay una autobiografía yo creo en Desayuno con diamantes es por todo el retrato que hace precisamente de esas fiestas de la supuesta alta sociedad neoyorquina encajada con calzador en fiestas en pisos muy pequeños siempre alrededor de un personaje femenino de otra chica muy joven muy atractiva que es la que los reúne a todos de una forma pues muy arbitraria muy azarosa muy artificial

Voz 4 03:55 eh hay una cuestión que acaba de decir Frank que es realmente espléndida en la que realmente analizamos la forma en que trabajaba a Truman Capote el acaba de decir que la novela Las en primera persona pero sin embargo a sangre fría la hacen tercera persona es a través de ellos cómo de alguna forma va describiendo por ejemplo en el último capítulo que es cuando se acerca ya al momento crucial de cuándo van a ser ejecutado esos dos asesinos cuenta hay desarrolla la mayoría de las escenas a través de la mujer del comisario de wi fi a través del propio Darwin aunque él está presente en la ejecución de lecho es decir eso les permiten determinado momento Very hacer cosas realmente diferente como decía fueran en esa primera persona es donde él quizás vive más directamente

Voz 0702 04:51 sí es muy curioso porque en el reportaje capotes sale de la narración escribe en tercera persona describe pero no valor y sin embargo en Desayuno con diamantes Capote es un personaje secundario más del libro es un narrador marcado es un escritor que emplea además muchos adjetivos muy valorativo muy humanos para hablar de los demás dice cosas como era indecoroso pueblerino las descripciones son intencionadas no habla mal de los personajes quemada competir con él por el afecto de la protagonista llega a decir aquí lo que daban ganas de azotar o por ejemplo cuando va montado a caballo y cree que se va a caer usa expresiones muy poco periodísticas demasiado de personaje como el cielo se inclino es decir aunque sea ficción da la impresión de que Capote aprovecha la afición para hablarnos de sí mismo más que ningún otro otra

Voz 4 05:38 bajo en la sangre fría hacer un excelente trabajo como viento decías casi manual o manual en muchas facultades porque nos va acompañando de datos de documento es a una labor totalmente diferente al elemento de fisión sino que esa afición la utiliza un Iker exclusivamente para darle un poco más de color pero se basa en las investigaciones hay que recordar aún gran maestro como García Márquez cuando un momento determinado nos explica que es sus novelas la CIA a base de una gran investigación en el lugar de los hechos si nos acordamos del tema de capote buscamos datos podemos decir que el primero esos cuatro capítulos para el New York Times y luego lo transformó el libro todo eso conllevó un trabajo de seis años de investigación

Voz 1363 06:26 pero que llevo a Capote un periodista es sociedad a dar ese salto ya sumergirse en un asesinato esta novela reportaje

Voz 4 06:36 esa pregunta que tú te establece sí que yo me establecido muchas veces e imagino que Fran también lo habrá hecho yo creo que la respuesta la tiene el padre del nuevo periodismo que esto en golf Don Wolf en un momento determinado dice que lo mejor que tendría que hacer un novelista para ser mejor escritor es salir a la calle siempre más interesante lo que pasa fuera de la vida el novelista que sus propios traumas internos como bien decía Fran antes o lo hemos conversado fuera de antena el momento determinado que él después de sangre fría tiene problemas no acaba de encontrarse les falta ese ambiente quizás que de alguna forma el tocó hoy vivió

Voz 1363 07:21 creo no sé si como el ingrediente secreto del libro de Desayuno con diamantes que fue el primer gran éxito literario de capote que fue una novela que se llevó al cine sería esa inclusión de detalles de su personalidad dentro de la narrativa no lo sé dónde crees que está la clave de según toda la crítica

Voz 5 07:45 es la gran clave de

Voz 0702 07:47 desayuno con diamantes es el personaje de ella la protagonista Holy golazo Glee es ya sabemos lo que piensa nuestro narrador de todo absolutamente de toda la gente con la que se cruza del apartamento en el que vive pero no sabemos qué piensa de ella a ellas la describe a través de sus acciones de sus diálogos ella realiza soliloquio larguísimos muy incoherentes muy inconexos llenos de caprichos por todas partes es una persona a la que le cuesta mutismo comprometerse tiene sólo diecinueve años la estructura de Desayuno con diamantes por cierto no ocurra en Desayuno con diamantes no ocurre absolutamente nada en las dos primeras partes terceras partes del libro todo este retratos que decías de la alta sociedad esas fiestas diálogos muy vacíos un poco de acoso algo que hoy lector contemporáneo va a percibir como acoso hacia las mujeres de repente se precipita la trama ya en la tercera parte del libro descubrimos por qué esta mujer Holy eh es así de donde viene de lo que viene escapando y en muy poco tiempo algunas piezas encajan según todo el mundo según la crítica literaria al menos las que podido leer sobre este libro el gran secreto el gran el gran ingrediente de Desayuno con diamantes

Voz 1363 08:53 sí es este personaje pero además es que la narración

Voz 0702 08:56 la forma de contarlo acompaña mucho a todo ese personaje compuso incoherente porque la narración el estilo literario de capote en en Desayuno con diamantes es también muy compuso es es desconcierto las escenas empiezan in medias res con un diálogo un diálogo nos lleva a algún lugar en el que no sabemos donde estamos no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde lo que acabamos de dejar de leer ya poco a poco a través de aportaciones de otros personajes a través de algún gesto vamos descifrando que estamos en otro piso diferente en otra fiesta diferente hay diálogos que no se atribuyen a ningún personaje en concreto entonces yo creo esto ya así lo aportó yo que además sólo además de ese personaje que ese personaje tan trabajado la el estilo literario confuso de desconcierto desestructurado acompaña de alguna forma desde la forma acompaña al fondo de ese personaje tan

Voz 1363 09:44 este heridos ni se entiende muy bien el estilo curiosamente

Voz 4 09:47 además lo grandioso de capotes que emplea un estilo concreto la novela y un estilo totalmente diferente metódico con pautas con tiempos en lo que es a sangre fría lo cual demuestra el gran nivel de gran capacidad sí el dominio del lenguaje de la escritura que podía llegar a tener decir saber perfectamente jugar con el tema de fisión Isaac perfectamente jugar con unos hechos reales concretos indirecto en un momento determinado algún los críticos hablan del tema de Lake de capote como si hubiera sido lo Beauvoir Db6 del momento que el hecho ya hay otra cuestión que yo apunto al igual que en la mayoría de las parejas profesionales por los diferentes secos que pueden producirse ellos dos terminaron bastante las porque un momento determinado cuando sale a sangre fría Capote simplemente le da un agradecimiento a Ali en el libro cuando realmente Lee fue fundamental en la labor en el trabajo en la estructuras idioma y luego como estamos hablando de investigación hemos podido investigar también algunas cuestiones en el dos mil diecisiete que lo que era ser reveló que uno de los asesinos había hecho un manuscrito de doscientos folios lo sacó el Wall Street Journal quiero recordar el capote intentó comprárselo en un momento determinado se negó a vender suelo y lo que hizo Capote es que ese manuscrito de uno de los asesinos desapareciera del mapa de alguna manera y ahora se ha recuperado lo cual significa que en Desayuno con diamantes ese personalismo de alguna forma y ese ego que de alguna forma está se ve reflejada en la forma de trabajar y actual del propio Capote que al final terminó realmente abandonado por mucho de su gente murieron en el año mil novecientos ochenta

Voz 1363 11:45 quizá por eso el reconocimiento de la extremada vulnerabilidad no estas personas con mucho ego al final son conscientes de su extrema vulnerable

Voz 0702 11:53 tras a realmente Desayuno con diamantes no es una novela demasiado política tampoco capotes fue ubicado nunca como uno de los escritores antiamericanos como pudieran ser que sí

Voz 1363 12:05 ajá

Voz 0702 12:05 pero sí que existe esta crítica o esta parodia de la meritocracia no todo lo que nosotros consideramos alta sociedad en es en realidad una juerga de contactos muy cercana casi a la prostitución cuando Holy la protagonista se plantea escapar de todo y mudarse a Brasil le dice bueno me iré a Brasil pero acompañada de una lista de los cincuenta hombres más ricos del país en todo es frágil los contactos también llega a decir la protagonista también es mejor quedarse mirando al cielo que vivir en él es decir todo esto del sueño americano es una farsa es una juerga en la que mañana podemos estar de vuelta y sentirnos completamente solos

Voz 4 12:43 apuntando un poco lo que planteábamos France hay dos momentos en los que él de alguna forma sí se mojó se define es en cierto modo a sangre fría es un canto contra la pena de muerte sobre todo en el último capítulo sabe perfectamente también hay una cuestión que es muy importante el de alguna forma tomó posesión cuando se establece la persecución la parte negra de Estados Unido cuando se estableció la persecución sobre les intelectuales norteamericanos el de alguna forma se moja decir no tenía o no reflejaba el concepto político ese pueda reflejar en otros trabajos son novelas pero sí que momento determinado él tomó partido por determinadas cuestiones ahí

Voz 0702 13:22 en un símil muy concreto en Desayuno con diamantes en el que desmonta todas la sociedad americana que es que Holy protagonista le regala a nuestro narrador una jaula muy lujosa contra nada en Tiffany's y día y le pide por favor nunca crueles ningún ser vivo dentro de ella para que quiere a alguien una jaula vacía bueno pues al final de esta americano de que los barrotes de nuestra jaula sean muy bonitos sean dorados sean comprados en Tiffany's pero al final la jaula está vacía y nosotros probablemente dentro

Voz 4 13:51 sí sí