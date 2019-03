El Cine en la SER: 'Capitana Marvel', feminismo a medias y sin personalidad (08/03/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 desde el éxito del ocho de marzo del año pasado hoy de las reivindicaciones feministas Hollywood como emblema del capitalismo no ha querido dejar pasar esta oportunidad por eso esta semana asistimos al estreno de capitana a Marvel es que por fin la industria la de las princesas Disney ha entendido que el cine de superhéroes protagonizado por mujeres también da taquilla pero hay más estrenos de esta semana Clint Eastwood vuelve con mula película sobre el tráfico de drogas que dirige y protagoniza Koldo Serra revisita el cine de atracos español y ponía dos mujeres al frente de setenta a Bin Laden hablaremos también de las herederas y la mujer de la montaña cine de autor con personajes femeninos muy interesantes en televisión celebramos la vuelta del True Crime español con muerte en León se estrena el documental Justin Webster sobre el asesinato de Isabel Carrasco que aporta nuevos datos a la investigación a los que vimos en la serie de HBO

Voz 1185 01:18 han

Voz 3 01:21 uno no pude hombre

Voz 1463 02:02 hola qué tal bienvenidos al cine La SER con Elio Castro hola qué tal hola

Voz 1185 02:06 qué tal bien capitán amarga el diez

Voz 1463 02:08 sí claro

Voz 1185 02:11 las cosas héroe

Voz 1463 02:13 siete hijos y Manuel Romero hola qué tal Pepa Bueno pues vamos a empezar Porres superhéroe súper heroínas en este caso porque después del éxito en taquilla de Wonder Woman quedó de de fe a la enemiga de Marvel del trigo eso también de The Black Ábalos y también con una pedazo de taquilla cuánto pues los estudios entre ellos Disney Marvel han visto que las películas de acción también dan pasta si tienen a mujeres o negros como protagonistas así que Capello Ana Marvel es el tercer intento por acumular más dinero es la historia de una chica que se convierte en super heroína mientras la tierra está atrapada en una guerra galáctica entre y genes en los años noventa muy interesante Elio o y Larsson la actriz que hagan el Oscar por la habitación se ha pasado al Blockbuster se ha convertido en capitán a Marvel acompañada de Samuel L Jackson Jude Low enseñemos estos chicos cómo se hace

Voz 4 03:06 lista más alto más lejos más interés

Voz 1463 03:25 pues hay más alto vuela alto y capitana a Marvel

Voz 1084 03:30 no no no vuela muy alto me da a mí y la verdad es que es una de esas películas a las que es la comido el marketing de o el feminismo que nos querían vender au surgir también un poco como en respuesta aunque la verdad que funcionaba bien a nivel de marketing pero es que también luego la película funcionó bien IGAE Holgado también funcionó muy bien como protagonista hay los discursos y en todo el envoltorio de la película ya que creo que el problema que tiene la película aparte de que en este mundo de superhéroes yo me pierdo lo lo admito pero es una película en la que es como de iniciación porque conoces a a la capitana Marvel tiene unas partes didácticas pero luego es difícil entrar en la historia saber de dónde viene luso que me gusta algún guiño o estos retro no Ventero que nos vemos reflejados en esa por ejemplo conexión a Internet que no iba con el Mo Dem en nuestra casa tiene algunas partes que que pueden conectar pero luego es como muy light

Voz 5 04:28 aquí no hay feminismo

Voz 1185 04:30 es decir no no he hecho a mi me parece que está

Voz 1463 04:33 ha metido con calzador es decir que poner a una heroína que protagoniza la historia que está muy bien qué es una de las más poderosas del universo de los come decía en el año sesenta y ocho por primera vez está muy bien además no la sexualidad dentro del que eliges a una actriz con una belleza muy muy hegemónica pero bueno no la sexo es que no haya una historia de amor osea que la película sí tiene cosas como bueno diferentes en ese sentido pero luego me desde el feminismo con un repaso hito a bueno de niñas que me dijeron que por ser niña no lo podía conocer Tunis

Voz 1185 05:04 cierto de hecho en los vehículos porque no

Voz 1463 05:06 la mayoría con el resto de la trama me parece una trama que bueno pues es sobre la amistad aventuras el descubrimiento de quién es uno mismo y contra quien tienes que luchar quiénes son los malos con cierto giro final que a mí me parece interesante aunque eso no acaba de a mí me parece un poco que le falta le falta personalidad sí que me parece interesante que hayan ficha

Voz 2 05:27 todo a Annette Bening ayudó eh

Voz 1463 05:30 los de Mendelssohn se que es vedad que se fijan en actores como muy veteranos para hacer este tipo de cosas que entiendo que lo pagarán muy bien

Voz 1185 05:38 la ropa muy bien y yo creo que quizá como decías estaban el modelo de de Wonder Woman estaba ahí esta es una forma de aproximar incluso en el viaje en el tiempo no viajaba mil novecientos dos catorce ahí está puesta en los años noventa no sea que que todo esa parece que muy muy parecido no se quedó ahí tienen un modelo de éxito que funcionó hoy de vamos a acercarnos a esto a ver si también los funcionan nosotros

Voz 1084 06:06 pues no el problema es que luego toda la película gira en torno a la búsqueda de la identidad de la protagonista y eso le les resta acción que tampoco es una película violenta tiene lo lo justo pero le le resta yo creo dinamismo a la película que al final es una película para disfrutar de entretenimiento de superhéroes luego también es cuestionable y Larsson está más o menos bien tampoco la veo yo muy ubicada en ese papel y ahora va a dirigir dos pelis sin dispara Netflix y puede ser e indie en Netflix y luego el fichaje de los directores que son dos directores que que vienen un directorio una directora que vienen del cine independiente que tampoco es muy difícil para un director poner su sello en una película de superhéroes cuando es una película tan de estudio entonces

Voz 1463 06:47 tampoco hay nada os y se nota que hay una evolución del personaje los quizá esta sea en la que los malos y los buenos tiene tiene más aristas o parece juegan con que tiene más aristas que es una cosa que generalmente en las películas de superhéroes es todo más blanco y negro y sigue tienes e introspección no llega a la altura de lo que hacía Nolan en El caballero oscuro pero sí que intenta con esa introspección de quiénes ella de dónde está la fuerza de cómo puede superarse a sí mismo pero no es más que otra historia de Paulo Coelho de superación personal sea que si os parece vamos a pasar al siguiente estreno que porque vuelve clínica

Voz 1185 07:22 buen

Voz 1463 07:24 en este sí que se eso sí que es él eh estrena mula un estaría basada en un artículo en el New York Times sobre bueno pues un anciano arruinado a punto de ser desahuciado y que se convirtió en traficante de drogas Innsbruck que con este personaje cascarrabias así un poco sexy un poco tal a sus años y dirige y protagoniza la historia hay su amigo Bradley Cooper pues hace viajes de de la aldea

Voz 6 07:49 le es lo más importante que hay no siga mis pasos ante Bush el trabajo la familia por querer ser alguien importante de puertas para fuera acabe siendo un fracasado en mi propia casa

Voz 1463 08:07 pues tiene la facilidad de poder hacer una película contra la corrección política en esta él hace tan complicada y que no y que no suele tienen encima

Voz 1185 08:20 sí hombre yo creo que como quizá por edad dijo que que Gran Torino iba a ser su última película como actor pues luego la diez años después pues vuelve a ponerse delante de las cámaras y detrás también no pero aquí es como un compendio de todos sus personajes no y entonces de todas las acusaciones que lo han hecho y entonces me habéis dicho que soy mujeriego o me habéis dicho que estoy de soy racista me habéis dicho que es hoy al no sé qué David y todas verdad lo pone no como diciendo bueno pues mira aquí salgo y tal me meto con las bollera hago chistes sobre los negros me tal

Voz 1463 08:57 es bueno es un personal

Voz 1185 08:59 G que también hemos visto en Gran Torino de alguna manera que tiene esa reflexión sobre su vida la película tiene mucho de reflexión sobre su vida como diciendo si me he divertido hecho lo que me da la gana abandonaba mis mujeres a mis hijos su hija hace de su de su hija en la pantalla y ahí esa reflexión diciendo bueno pues sí ha hecho cosas muy malas pero

Voz 1084 09:17 a cabo ese sido yo y además hay una frase

Voz 1185 09:20 película que dice sí sí yo lo he hecho así Isora así que lo voy a hacer no incluso el final parece dictar una especie de sentencia sobre sí mismo que no voy a desvelar pero a mí la película me han entretenido me ha gustado vista desde esa perspectiva no me parece una de sus mejores películas pero sí tiene eso ese punto de entrañable de ver una vez más a Chris Wood que ya que de ochenta y nueve año ochenta y ocho ochenta y nueve

Voz 1463 09:42 hay que dije bueno es una película muy entretenida que está muy bien colocada una historia muy bien contada

Voz 1084 09:49 yo creo que es que tiene la capacidad de que es un genio la capacidad de humanizar a personajes que que realmente pues tú dices es detestable puede llegar a ser detestable pero te lo humaniza entrasen en la

Voz 1463 10:02 sí claro es cómo

Voz 1084 10:04 si al final dices jo si es que es entrañables es divertido es gracioso hilo la película tiene mucho de de Gran Torino y de sus anteriores películas de creo que cierra un poco también estas tiempo en el casado haciendo películas sobre el héroe americano y aquí es un héroe o un no es un héroe pero es una América en un poco más complejo más contradictorio me gusta también un poco esa la libertad que el buscan la carretera hay que es aparta donde le da la gana porque es un poco metáfora yo me aparto de de la línea donde me señalan y también tiene un momento en la película en el que dice no es que nunca he tenido filtros en mi vida realmente es un es una declaración de de lo que es él con temas recurrentes en su filmografía como pueden ser pues los remordimientos la redención no veo culpa veo un una búsqueda hay nublada de esta de esta culpa y luego yo creo que visualmente está muy bien porque funciona bien sigue rodando muy bien y estéticamente la película es es no es austera pero pero es elegante

Voz 1463 11:04 sí tiene esa capacidad que te estás viendo es estás diciendo pero es que el estás haciendo un regalo a Donald Trump realmente estás justificando que los mexicanos son todos unos traficantes violentos los negros se ofenden por nada y las mujeres pues sirven para salir en bikini entonces es verdad que ves todo eso pero luego la cosa iba a decir palabrotas pero es que el el tipo tiene que esta manera de hacer que entres en la historia a mi me parece que ideológicamente es una película que están muy lejos de mí pero que se disfruta se ve muy bien y que al final no deja de ser un personaje pues y luego a mi me da mucha envidia esto que tienen los americanos tiene un un personaje que es de derechas muy de derechas con tintes racistas a veces vemos su cine lo apreciamos lo valoramos nos parece estupendo yo pagaría iría al cine a ver esta película a película y aquí en España porque tenemos ese enconamiento cuando alguien se pronuncia me me da cierta envidia el los americanos en ese aspecto

Voz 1185 12:04 sí pero es un personaje que yo creo que hay muchísimos en Estados Unidos que son muy conservadores ultras pero también tienen ese espíritu anarquista ácrata de estar por encima de de de las

Voz 7 12:15 leyes del Estado de es decir

Voz 1463 12:18 pero eso sí luego te hago Mystic River

Voz 1084 12:21 mete también es una película Un poco pos crisis que revela pues los estragos que ha hecho en la clase media blanca americana la crisis que se sale con esa libertad que el propugna acaba haciendo una defensa de la familia blanca americana que yo creo que es el el centro de la película al final

Voz 1463 12:38 bueno pues vamos a vamos a escuchar al propio clímax Bud que decía hablaba sobre si era o no su última película

Voz 0335 12:46 yo nunca he dicho que este sean el último paseo literalmente quiero decir pero sí me gusta actuar como si fuera mi último viaje alguien me estaba recordando el otro día que dije que esta era mi última película no quizá tú lo estás desean caso pero nunca lo sabe simplemente lo hice porque era una historia interesante que seguía un nombre real quería terminar de completar la historia

Voz 8 13:08 entonces esto porque Miranda

Voz 1463 13:11 pues saber que si tienen nueva película

Voz 1185 13:14 hombre yo siempre recuerdo eso qué genes tiene porque su madre apareció en un hacen cuando Banon porción Verdonk iba a acompañar a su madre que tenía ochenta y tantos años cuando

Voz 1463 13:22 Million Dollar Baby es como Bradley Cooper que va con su madre a los Price bueno pues pasamos a un thriller español es una película de atracos que ha rodado Koldo Serra en su ciudad en Bilbao una mujer entra un banco para conseguir un crédito urgentemente y cuando está a punto de lograrlo interrumpen dos atracadores en la oficina bancaria Emma Suárez y Nathalie Poza llevan el peso de esta historia junto a otros secundarios como Hugo Silva Bárbara Goenaga o Daniel Pérez Prada

Voz 9 13:48 necesito sus treinta y cinco mil como el año

Voz 1463 13:51 los tengo para mañana volvería a ver a mi hija

Voz 1 13:56 yo hablar en nombre de los atracadores

Voz 1463 14:09 Elio La estanquera de Vallecas

Voz 1185 14:12 en ese aire ochentero no además voluntariamente de conectar con ese cine y bueno las películas de atracos Si que se producen este tipo de de tensión siempre las miras con cierta expectativa a mi me parece que va desinflando un poco la película

Voz 8 14:24 ya incluso al final pues a mi me resulta un poco

Voz 1185 14:27 confuso no eh sí que me gusta mucho el personaje de de Emma Suárez de esa mujer que necesita esas treinta y cinco mil euros y que va incorporando así un poco al al atracó ya los personajes que me parecen un poco Hugo Silva hay Nathalie Nathalie Poza que quizá demasiado estereotipos no de de dos de los atracadores no pero luego tiene algunas rasgos de humor que tampoco me sacan un poco no desde de esos agentes de la Ertzaintza pues viendo el partido el fútbol de Athletic muy muy tópico pero bueno también es un abismo bilbaína nada esa escena

Voz 1463 15:03 hombre el del pero no van a ver a ver perfecto la catedral eso es verdad pero pero

Voz 1185 15:15 no está la película entretenida te mantiene cierta tensión y si se pueden sacar pero en general yo creo que está bien

Voz 1084 15:22 caprino a mí me acerca la pelicula precisamente creo que que el costumbrismo no creo es bastante reconocible todo lo que vemos a la señora cotilla en en el balcón también incluso el retrato que hace de la prensa de esa prensa que hemos visto también muchas veces carroñera con este tipo de sucesos o atracos o cómo se inventa la historia como thriller es un thriller cañí creo que funciona a ratos coincido con el en que se va desinflando especialmente porque los giros del del cierre sin decir nada a un poco trazo grueso y hay una historia que incluso no no la veo muy muy cerrada me gustaría saber qué ha pasado ahí pero luego la película pues bueno yo creo que que tiene sus momentos que funciona y luego rodada me gusta también el juego que hay de de espejos y es muy interesante que ponga dos mujeres al frente de también con esa dualidad que es la yo creo la violencia en física que es Nathalie Poza Un un personaje totalmente violento y la psicológica de Emma Suárez que es un personaje muy interesante que construye todo pues con unos primeros planos que que te hacen sospechar de ella

Voz 1463 16:27 a mí yo estoy con vosotros que me gusta el inicio me gusta como rueda Koldo Serra ya me gustó cómo rodaba en Guernica me gusta que haga una película de atracos en una sucursal bancaria en Bilbao con todos estos pasos trajes ahí dentro del personaje Suárez no y esa lucha también con cómo te puedes enfrentar a cualquier cosa sólo cuando necesitas conseguirlo sí que me parece que es también se desinfla a lo largo saque luego todos lo que podía ser un juego de de explorar los personajes activación es de cada uno de ellos eso se desinfló un poco y se les eleva a y me gusta mucho Hugo Silva en esta película es verdad que tiene un personaje muy estereotipado de yonqui pero me costó reconocerle

Voz 1185 17:07 sí es verdad

Voz 1463 17:10 porque para un actor es lo bueno no va sobre todo a alguien que ha hecho unos determinados papeles y de repente hace este papel ello aunque habrá que me me gusta mucho que tenga este reparto y que sean dos mujeres y dos mujeres de más de cuarenta las protagonistas de de una película de atrás sí

Voz 1185 17:26 ya estuve de esas Se los personajes que están atrapados en ese atraco como ellos deciden que vamos a sacar nosotros de esta situación no ya a mi me gustaría que me hubiera gustado que la película fuera por allí y luego Koldo Serra me parece un director que forma parte de la generación de Nacho Vigalondo Borja Cobeaga sin embargo pues ha tenido tres películas realmente todo es más ha trabajado en sí series de televisión eso pues mientras Nacho Vigalondo y Borja Cobeaga han tenido quizá un despegue más popular Él en cambio pues se ha quedado un poquillo en estas series de televisión estas tres películas que bueno que ojalá siga desarrollando su carrera porque sí que es un director que a tener mucha en ahora va a dirigir la sala de papel levanten otro

Voz 1463 18:07 que él visualmente tiene quizá le falta atinar un poco con el con lo global no con el guión con el remate te final pero pero si yo creo que que es muy interesante además muy variada tiene una filmografía bastante variada bueno José has dado has estado con Emma Suárez y con Koldo Serra y bueno que te decía Emma Suárez

Voz 1084 18:26 bueno me decía que que le gustaba mucho este reto no que venía de tantos papeles dramáticos era un personaje con doble cara muy psicológico que ejerce como decías a violencia y la protagonista pero sin ser la atracador ido es un cambio de registro en el que en el que ha sentido muy bien

Voz 1698 18:42 es un personaje muy contenido quizá es esa era una de las cosas también que más me costaba no medir cada cada gesto medir cada cada movimiento no alguien que está archivando constantemente lo que está lo que está observando es verdad que terminaba con dolor de cabeza cada día el rodaje porque alguien que trabaja ya es como una como tender una computadora en en en la cabeza

Voz 1084 19:09 eso nos contaba y Koldo Serra decía que es una película muy identificable para todo el mundo las películas de otra cosa que a él lo que le ha añadido a mezclar ese cine de los setenta Un poco con La estanquera de Vallecas con ese costumbrismo y esbozar un poco esa picaresca retrato social y político

Voz 10 19:25 está claro que la violencia tiene como decía viene de arriba siempre nuestra claro que a la gente no los desahuciados eh porque si queda a esa gente la vendido antes que puede conseguir unos créditos que quizá no están a su alcance y evidentemente está claro que muchas veces los empujan a hacer cosas que realmente no deberíamos de hacer y está claro que el lobo de ahí surge evidentemente pues todo lo que todos los casos sabemos que estamos viendo los telediarios continuamente al final no está claro que desea Arribas es donde deberían de poder pararse eso es desde donde se fuerza a que a que ocurran estas cosas

Voz 1463 19:55 Hugo Silva el drogadicto

Voz 1084 19:57 dócil bastaba en parecía muy interesante construir un personaje que dice que era inestable desde el minuto uno que no hay un proceso sino que esto es desde que empieza no arroba interpreta ese drogadicto que que se engancha en la cárcel iraquí él no hablaba un poco también de de su personaje como metáfora Un poco de los fallos del sistema de la reinserción de personajes

Voz 11 20:18 yo creo que es realmente es una víctima de la violencia del poder en las instituciones mi personaje Sáenz es un tipo que seguramente pues al principio no hayan tenido las nuevas oportunidades que el resto de de se supone que el resto de la gente que tenía alrededor pero seguramente este tipo por lo que sea necesitaba otra atención una atención una atención más digamos especial o dirigida o red dirigida una atención una atención nunca Ariño cuál es el resultado de cuando no se le da un ser humano el cariño y la atención que que merece y que necesita pues que se te puede comer

Voz 1463 20:55 pues ya sabes dar cariño que vayamos teniendo atracadores por doquier pues es si os parece vamos ahora con dos historias esta semana dirigidas por hombres pero con grandes e interesantes personajes de mujeres una de ellas es las herederas que es del director paraguayo Marcelo Martínez si es la historia de dos mujeres de clase alta de la sociedad paraguaya pareja que a los sesenta pues se les acaba el dinero y el patrimonio que habían ido dando la película ganó el Premio del Jurado el año pasado en Berlín y también una de las protagonistas Ana Brown ganó el de mejor actriz

Voz 1 21:31 entonces pasa hacer carta para hablar música

Voz 12 21:42 una pintura

Voz 1 21:43 eh

Voz 1463 21:49 bueno en el cine latinoamericano es el que está atrayendo las miradas más interesante se

Voz 1185 21:54 no esta es una película que a mí me me ha gustado mucho muy sutil que además para analizar desde muchos puntos de vista esa clase media que Ochoa o media alta no que va cayendo hoy que tiene que vender sus posesiones para salir adelante y de una mujer que se siente también un poco traicionada por su pareja de alguna manera o que se encuentra sola quiere redescubre el amor y sobre todo que empieza a sentirse muy libre conduciendo su coche y haciendo un poco de taxistas sin licencia por todas no como kleenex

Voz 1463 22:24 eso sí

Voz 1185 22:27 siendo pues eso chofer ocho esa de de otras mujeres de su misma clase social no entonces una película que yo creo que que merece mucho la pena verse gángster muy muy interesante

Voz 1084 22:38 me parece una una joyita no un pequeño de es un retrato el estudio los personajes la contención de los personajes tiene tantos matices como decía Elio es a la decadencia de una clase social escenificaba un poco en cómo se va vaciando la casa pero permanecen también no se heredan muchas ideas en la relación que mantienen ellas dos el deseo femenino la la libertad el retrato incluso cuando va a las cárceles de de mujeres una película en la que los hombres no aparecen por ningún lado solo en algún comentario todo el viaje tan tan contenido tan sutil de de las protagonistas yo creo que es esta hecho desde un mimo y desde un conocimiento también de de de su universo que creo que tiene el director que es fascinante

Voz 1463 23:23 sí la verdad es que es muy interesante las dos actrices es tan bueno están estupendas me gusta mucho en la relación con las amigas no lo que se cuenta lo que aparenta lo que no se cuenta lo que es la ayuda que se pide el no luego cuando ella tienen que trabajar de chófer como encuentra la libertad pero por un lado es es un bajar en el escalafón durante tener que de tener que trabajar bueno ellas habían vivido de todo bueno de las mujeres esta no es muy muy interesante luego Paraguay que no es un país que no suelen venir películas paraguayas me parece tan católico con estas mujeres viviendo juntas con estos años sin Cesc en ningún tipo de dramatismo pero es verdad que con más utilidad sin decir nada sin contar nada me parece estupendo la cárcel ese retrato de las cárceles de mujeres la verdad es que es para mí es de los estrenos de la semana la más recomendable ISI tiene mucho feminismo no tanto como capitana Marvel los saques muy interesante has estado con su director José

Voz 1084 24:23 Marcelo Martínez sí que en ese juego un poco de puertas de cortinas no contaba porque el interesaba centrar esta historia en la clase social en cómo se heredan pues no sólo los objetos sino también esa sumisión

Voz 13 24:34 para mí seré bien es verdad al auto la casa la piratería en todo pero también se hereda juicio conceptos hereda casi como una enfermedad genética Osaka de generación en generación se pasan un montón de vicios atroces y me parece que es opta como en el centro de la película creo que de alguna manera esta clase social que tuvo romance con dictaduras que un poco culpable de la enorme exitación de laca en mi país también tiene en parecía que al margen osea en la en la marginalidad de esa clase social a historias como ésta

Voz 1084 25:12 bueno dice que en su un creyente de que el arte tiene que ser un poco avanzadilla social cubrir espacios donde no llega la política por ahora en Latinoamérica dice estar también muy preocupado por esta o la derecha yo creo que la

Voz 13 25:24 arde en general lo que tiene la posibilidad de trabajar allí en aquel lugar donde los políticos fracasaron yo creo que sobre todo en América Latina el gran fracaso de de nuestro sistema políticos el hecho de no haber entendido que lo presidentes son los presidentes para todos los habitantes de un país no solamente para un sector que me parece que lo que estamos viendo ahora eh que a mí me preocupa mucho verdad a nivel regional verdad esta gran o la derecho saque hay ahora la Argentina en Brasil en países que en el último año han aportado muchísimo en política social leían tenían mucha apertura

Voz 1463 26:06 bueno pues el arte tiene trabajo si tiene que meterse en cada problemas no llegan los políticos mucho

Voz 1185 26:13 sí sí efectivamente efectivamente pero muy recomendable esta película

Voz 1463 26:16 sí la verdad es que película muy recomendable sí sobre todo porque tiene uno de los personajes secundarios Pitu Capi Luca Pitu que es abismal

Voz 1084 26:27 decía el director que cree que todos tenemos un poco una tía abuela o algo como Pitu quedamos escuchado hablar del avecine entonces el hombre también muy reconocible

Voz 1463 26:35 sí antes de acabar me gustaría recomendar otra película decían los que había dos estrenos de mujeres dirigidas por hombres es la mujer de la montaña del director islandés Bendit son buenos les trae una profesora de canto y luego por la noche pues activista contra la industria del aluminio que está contaminando a su país a Islandia para ello pues hace todo tipo de acciones como dejar sin luz a las ciudad boicot este era pero su éxito son cambia cuando le da luz verde a sus cincuenta años a la adopción de una niña vamos echar un poquito

Voz 1 27:07 el helicóptero

Voz 1463 27:10 y con esto os despido Elio Castro gracias que vaya gracias hasta luego

Voz 15 27:16 el mundo tiene los ojos en nosotros ese momento perfecto para todos

Voz 1463 27:33 saber concepto

Voz 17 27:36 femenino de la sutileza no Isabel era

Voz 18 27:39 ya en términos sexuales en la espalda después le vi más pero es que tampoco sé dónde

Voz 19 27:54 está usted arrepentida por lo que ha hecho hay una cosa que nunca salió en el juicio es la relación que está tenía concierto Grupo del Partido Popular yo es algo que siempre sorpresa está tenía información y hablaba con varios del Partido Popular

Voz 1463 28:19 y hablamos ahora del capítulo final de una serie documental que nos dejó pues un montón de incógnitas en su momento es muerte en León caso cerrado que es el cierre de la historia del juicio sobre Isabel Carrasco Dani Garrán hola qué tal

Voz 0457 28:31 hola muy buenas Pepa pues si a esta semana se ha estrenado en algunas salas de cine el cierre de esta truculenta historia que a mí la verdad es que como leonés un poco más si cabe todavía el veintidós de marzo llegará HBO este largometraje que pone punto y final a la serie de cuatro capítulos muerta en León vamos a recordar un un poco la historia Murtha

Voz 13 28:53 es una serie documental que nacer

Voz 0457 28:55 con el crimen de Isabel Carrasco la presidenta de la Diputación de León que fue asesinada a plena luz del día en mayo de dos mil catorce Un puente sobre el río Bernesga

Voz 20 29:05 una familia bien de Astorga se esconde presuntamente tras el brutal asesinato Montserrat Triana Martínez de treinta y cinco años y conocida familiarmente como triada su madre María Montserrat González Fernández de cincuenta y cinco años ambas eran afiliadas al PP vasco vez fue candidata en las listas locales autonómicas de dos mil siete el padre maridos el inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga

Voz 0457 29:31 bueno esta serie de no ficción recogió el trabajo de los medios de comunicación entrevistó a los protagonistas e incluso llegó más allá que las investigaciones reales del caso mostrando los testimonios de las acusadas una madre y su hija durante el juicio

Voz 17 29:43 yo le vi en las en la espalda y después Le más pero es que tampoco sé dónde edil

Voz 9 29:49 que usted no comprendía que no se puede quitar la vida a una persona por muchos problemas que haya jugado

Voz 17 29:59 qué qué sino iba mi hija hs entonces prefería ya que no mi hija porque desde luego mi hija estaba tan mal ella iba a seguir porque iba a seguir P haciéndole eso eh la vida imposible

Voz 9 30:12 está usted arrepentida por lo que ha hecho no porque lo que no está arrepentida

Voz 1463 30:21 si no mentiría país acostumbrados a a a que los medios de comunicación en juicios de este tipo pues eh no sean exclusivamente rigurosos esta sede fue muy interesante pero lo que de verdad propiciado esta última parte ha sido el final no

Voz 0457 30:39 sí Pepa fruto de este año y medio de investigaciones Justin Webster y su equipo descubrieron algunos flecos sueltos que no habían sido tratados en el juicio que llevó a Montserrat Triana hay Raquel a la cárcel para empezar todo el suceso estaba fuertemente teñida de intereses políticos

Voz 19 30:54 hay una cosa que nunca salen en el juicio es la relación que está tenían concierto Grupo del Partido Popular yo es algo que siempre me causó sorpresa está tenía información y hablaba con varios del Partido Popular a menudo quién les calentó igual la cabeza no puede darse el caso de que parte del otro grupo que estaba con relación con ellas les calentar además sea la cabeza porque que estaban sólo ellas hablando mal de Isabel Isabel estaba hablando mal muchísima gente y si encima hay todos hablan mal con la misma pues al final puede pasar lo que ha pasado

Voz 13 31:30 sí ahora sí ya lo más Ángela la más grave

Voz 0457 31:32 Franklin Hunger de la serie una serie de llamadas que la acusada había realizado a un asesor del presidente de la Junta Castilla y León que nunca se habían investigado

Voz 21 31:41 si hay una persona llevaré un casi veinte por ciento de las llamadas entrantes y salientes con una de las personas acusadas juzgadas giró condenadas por el asesinato e esta persona Teguise que investiga ha podido eh no verse o ha podido verse ocultarse serían digamos largos hipótesis las dos son graves como puede ser que alguien que trabaja en la presidencia de la Junta desde León hasta hablando todos los días con la asesina Ike dos años de pueden nadie se haya preocupado en averiguar quiénes señor qué es lo que hablaba incluso el día mismo de primer Iker relación podía tener ese sentido ese señor no predecir la Presidencia de la Junta de Castilla Leo que a lo mejor no hay ninguna que a lo mejor la explicaciones es completamente trivial pero eso no se puede hurtar a la investigación que no se puede hurtar después en definitiva al jugar porque es el que imparte justicia ese dato el jurado tenía desgravará

Voz 1463 32:36 bueno pues eh para hablar de este cierre del caso de las investigaciones si también del formato de esta serie documental tan interesante que ha supuesto tanto en la ficción española nos acompaña su ya hola qué tal

Voz 1185 32:49 qué tal estás muchos y muchas gracias

Voz 1463 32:51 sativa estar aquí eh bueno o cuéntanos porque claro este final de la serie te deja como diciendo pero no hay más no sabemos más a que como decides o como llegáis a a reabrir el documental con estas nuevas investigaciones

Voz 14 33:05 pues fue un poco a tener un no deseado no crea encontramos es esa estas evidencias indicios es que varas buscar duramente en el entorno de entender de CEAR mejor hay muchísimo y que no está en la serie ni en aun documentadas que hablamos con Händel hueco de encontramos gente que conocía a Triana bueno encontramos que esta este cantidad de llamadas Isère Sequero ahí hasta el final de la dirección cuando estuvimos cerrando la encerrando cabos sueltos no ha ido entonces y fue evidente que esto cuando hablé con Esteves este verano estará ese Soria dijo que nadie le había contactado fue incomprensible seguimos herido hasta el final pero la serie tuvimos que entregaba a finales de diciembre no tuvimos tiempo para más pero tuve la sensación de no haber dado un final suficientemente de fin definitivo seguimos con los garajes para luego remontar Thor la historia enfoque de metraje que Talal tiempo en en en meteórica quizás se pero ésta disponible y que novedades

Voz 1463 34:28 también eh hay una cosa maravillosa en en el documental que es una labor de síntesis que haces eh que es impresionante porque realmente no claro entendemos que la serie con todos los capítulos profundiza más en cada una de las partes el juicio es una de las partes Zypries detallar pero este documental tienen una labor de síntesis impresionante decías que encima habías dejado mucho material fuera y luego qué novedades aporta con respecto a la serie aparte de este de este cierre final

Voz 14 34:56 sí yo creo que él teniendo un final más definitivo no Dow todo definir no puedes decir que hemos llegado al fondo de todo pero con este polvo entrado finales de seres y esa sí fue negligencia o una ocultación de pruebas yo creo que hemos dado unos cuesta pero toda la película era hacer la serie tampoco es solo Nos la denuncia sobre este no investigación sean también es un retrato entonces sobre trato es un poco diferente en poco más afinado en la película teniendo en cuenta final si sabes alucinaba cuentes las cosas un poquito de frente

Voz 1084 35:39 en este caso la película incluso se puede ver de forma independiente a la serie la gente se pueda acercar a la película está montada de tal manera para entender toda toda la historia es no sólo una película secuela sino que es una una película total documental cómo es cómo crees que funciona en ese sentido no como como película independiente también de la serie que sensación te has quedado tu después de la investigación de Si hay ocultación de pruebas au Si no se ha llegado al fondo de donde se tenía que llegar

Voz 14 36:11 pues que cree que para la gente que no es la serie da la Brick debería nacer lo que hizo la serie que es retratar un mundo porque sin el contexto es muy difícil imposible creo que entender ocaso aquí en paz esto es un digamos lo que hizo a la a la investigación más y a sacar a concentrarse sólo en las tres mujeres y con una sensación de cerrar acaso lo más rápido posible que no se extendiera ir en ese sentido a este este este es llamaras que encontrábamos ah y apunta a un amaño y como también es una historia de amaños no le da la oenegé con razón a esos amaños de las oposiciones en que es muy digamos elocuente y cuando hablamos de política que está tenido de política está teniendo de política en el sentido de pequeños no eso manejo de poner en las provincias a UNESCO de poder que mucha gente experimenta pero no es exactamente qué queda de encendida de otros esto podría ser el que te muchos partidos no solamente opas y lo popular

Voz 1463 37:31 sí de hecho es alucinante porque estas viendo ese microcosmos que es León eh que van desde Lima con pero yo que soy de otra parte Valencia que tienen mucho mucho

Voz 22 37:41 pero pero

Voz 1463 37:44 es verdad que es el el mismo funcionamiento o no hay funcionamientos Boque la Junta de Andalucía o sea que sí que es verdad que hay un retrato de cómo funcionan de cómo funcionan los si el poder en en en esas provincias llame una cosa alucinante de ese de lo que decías ese amaño es lo de o Vodafone Movistar se me parece alucinante

Voz 14 38:08 creo que que es es también no es tanto porque a veces sí sí dices eh que a investigaciones que que estaban amañadas digamos en España mucha gente de que obvio ha ido aceptan que no me parece que bien no no me dedica mucho Justice que funciona muy bien aquí pero la diferencia entre a la sospecha que hay un caso concreto es para mí es muy diferente hemos intentado yo creo que he conseguido no especulaba sobre Nara entonces hay muchas cosas que no están una no será al acoso sexual de eso

Voz 1185 38:48 que digamos

Voz 14 38:51 de de que es Grace que podría provocar a inspecciones de Hacienda toda esto va investigamos a fondo para al final dejar fuera porque son insustanciales Yruela igual que es muy concreto me parece que es muy frecuente de que exactamente todavía no sabemos pero está existe en este mundo no de quizás existimos a especular y quizás que es lo lo bueno de estas series de de no ficción series documentales o es que realmente pueden a evitar eso que cuando mientras tanto es a un show mediático enorme juicio hay mucha expectación y te Turia sobre ello

Voz 1463 39:35 claro está es de eso porque estuvisteis rodando atrevéis acceso al juicio y entonces ahí tenéis eh pues programas como Ana Rosa como objeto pues Nico chat donde la televisión generalista el programa de televisión generalista que están todo el rato sembrará provocando ese tipo de especulaciones y haciendo noticia ese tipo de especulaciones como vosotros os Astra es de todo eso en un país donde se bombo mediático fue tremendamente enorme

Voz 14 40:04 claro bueno es es muy insustancial en incluso de un día a otro cambia constantemente no digo que no Totón no todo la cobros de esta es no están pero hay mucho que esa esto yo creo que en parte también conduce a la posibilidad de amaños porque es muy de intento de tanteo información antes relaciones muy difícil discernir entre lo he ido no entonces a él como a veces un con una cocina de humo la la digamos da a este forma de de dar a enseñar a todo mundo data de muchos Pérez descubrieron que de momento de momento no necesariamente es es beneficioso a avisan que ya estoy completamente a favor descubrirlo pero hay quiere decir que era la el día a día es completamente al opten a los puesto con rabia lo que hacemos nosotros que es pasar un año y medio y dejar muchísimo fuera no

Voz 0457 41:05 tu visten en algún momento de este año y medio de investigación al presiones por parte de Ali

Voz 1463 41:10 en para para para dejar de investigar

Voz 14 41:13 ah no ha diría que no yo creo que el Real lo bueno de este trabajo es de empezar lentamente por ejemplo en el caso de detenernos Escámez dentro del juicio es tuvimos que convencer a mucha gente al juez la final pero también las principió entonces yo tengo muy también tenemos muy buena relación con todos con fiscal con con a esperaré con la jueza instructora también aunque no todo el mundo van a ser estarán a contento de de de final pero no es tan poco blanco y negro no es más bien en ese sentido es un retrato donde ves dos fallos de diseño que así las tentaciones ibas a los problemas que fueren sugiere en un en una ambientes

Voz 1463 42:06 bueno pues sí la verdad es que es una investigación en toda regla vamos a escuchar un poquito más de la serie que que más desveló

Voz 0457 42:13 pues sí como ellas es una auténtica investigación periodística sociológica que que ha llegado incluso a superará a la oficial pues ha descubierto cabos sueltos no es nada nuevo que que las diputaciones provinciales lo que hablábamos antes se coloca la gente prácticamente a dedo y en la de León pues también ocurre Triana por ejemplo reconoció en el juicio que había sido enchufada dentro de Diputación que se había ganado también el cariño de Isabel Carrasco

Voz 19 42:35 entra por la puerta de atrás sea Triana

Voz 23 42:38 los en a Bolsa se cría del puesto de trabajo para ella era un puesto provisional no era definitivo y la n'était una parte del Partido Popular que en aquel momento gobernaba

Voz 1463 42:48 yo estaba enchufado el equipo anterior

Voz 17 42:51 me dicen que ETA acuda con ella que es una mala pero según lo pudo observar no fue así ella me cogió

Voz 0457 42:59 cariño ahí estaba pendiente la seria también incluyó en conversaciones con con Triana estando ella ya en la cárcel el en las que ya sigue sin dar nombres exactos pero ya dejando también a entrever que hay mucho más detrás de ese crimen que aparentemente tiene una explicación sencilla en las

Voz 24 43:14 eso es finales de julio y demostrar que se sentía sentías decepcionada anunciados personas es explíqueme

Voz 25 43:24 bueno es que yo vi a lo largo de López estaban allí todas las cosas que nos pidieron el dinero que habían sido de verdad yo éramos cuenta de que tuvieron miedo a Raquel Daniel puesto de trabajo y salir de tipo político

Voz 24 43:40 hay gente que que nosotros que es

Voz 26 43:44 novio de paz

Voz 24 43:48 metía

Voz 25 43:49 bueno yo yo de Exxon dejado por los pues tomé para son moños años bajaba el millón y yo te ayudaban a pues

Voz 27 44:05 el Eslalom

Voz 25 44:06 pero lo más también han Lalanda manteniendo a lo Manuel diga que le vaya bien

Voz 1463 44:13 yo no sé si son un poco pues este tipo de documentales que que tú haces son una nueva manera de ejercer el periodismo en el modo actual en el mundo actual en el que estamos

Voz 14 44:25 no totalmente totalmente es esa aunque tiene una a aspiraciones como sino más gráficamente suena muy pretencioso pero bueno como en en la fuman por ejemplo eso es lo importante tiene que tener una base de Vigo periodístico esto como se permite pasar tiempo haciéndolo es como una oportunidad de periodismo de investigación que hay descubre cosas nuevas

Voz 1463 44:59 en qué momento llevas muchos años te han hecho esta pregunta muchas veces pero en qué momento ves algo hay antes de antes se antes de llegar los las llamadas telefónicas y a conocer la figura Isabel Carrasco en qué momento piensas que hay algo que hay una historia tan poderosa o que que esa historia te puede permitir hacer el retrato social qué haces

Voz 14 45:20 la verdad es que casi de inmediato a la distancia entre lo que me merecía en explicable lo que había pasado una mujer de cincuenta y seis años mata a otra mujer de cincuenta y nueve años en plena luz de día en medio de una ciudad provincia ir fuegos todo se explica por una venganza personal y luego la como todos no no no me parecía que que realmente explicaba nada se quedaba muy en la superficie entonces era que más bien la curiosidad no una la indies de la sensación que había no sabía que a también a un trabajo fuera de España pero elevó Veintisiete Vanessa aquí también estoy estaba seguro que León tienen una pasa verdad de un un un mundo ahí que eran descubrí Blair no como es

Voz 1084 46:19 como es todo el proceso hasta hasta conseguir llegar a no a esta película documental en el sentido en el que tiene unos personajes que que podrían ser de ficción no el trazo de los personajes el montaje cinematográfico del que hablabas como diseñas esos personajes que son reales pero con ese trazo que parece de ficción sin perder de vista el ejercicio periodístico que te tienes que que que atener a la verdad cuáles son un poco los tiempos irá abalanza el equilibrio entre los personajes y la historia

Voz 14 46:49 lo bueno es que la la Nochebuena Etna no tiene nada de ficción pero está la forma de contar en soy un poco militante sobre esto porque en en en inglés es documental o chef como si no se quiere contar una historia irreal de una forma a recibe que es obviamente no lo que pasa es que si puede haber tentaciones para inventar y esto hay que resistir la un fondo para hacemos mucho trabajo mucho tiempo ahí es en las soluciones de punto de Brice iceberg de lo que lo lo que ves entonces esto de contar cabestros pasajes es de este en mucho mataría a sus hay mucho exceso soy mucho material

Voz 0457 47:40 yo quiero saber yo como como como te he dicho soy de cederle a entonces localmente eh pues Isabel Carrasco era una mujer famosa Saiz hablábamos todos todos la conocíamos quiero saber cuál es tu tu percepción sobre ella en el momento en el que te acercaste al hacer el el el documental después ha cambiado esa percepción que que tienes que tienes de ella

Voz 14 48:06 sí la verdad se sí a cambiar un poquito que a principio a lo que me choca mucho alegada León era el odio hacia ella era realmente impresionante de mucha gente y mucha gente para que parecía pasquines de buena fe pero no había este odio haya provocaba es a mucha gente yo creo que en en en muchos casos era justificable porque era cruel y agresiva a pero en otros casos yo ya tenía otros virtudes también aras muy inteligente muy trabajadora y y tenía un sentir debemos también era una más la como los personajes digamos reales no es que somos toros muchas cosas a la vez no entonces ella estaba en paz depositado sus las las bases malas de su carácter pero también unas bases buenas

Voz 28 49:11 qué que que ha imbatible hará a James

Voz 14 49:17 bastante

Voz 28 49:18 era era muy inteligente

Voz 1463 49:21 luego hablabas antes este nuevo que al final es un ejercicio de periodismo pero también eh no deja de ser bueno pues un nuevo género de la ficción ese True Crime no sé si te sientes cómodo con la etiqueta eh pero al hilo de Siria al el podcast diría lo otras series que se han ido haciendo himno no sé si de alguna manera el auge de este género viene un poco también por por la presencia de plataformas digitales en este caso es HBO eh no sé si este género sería posible no sin estas plataformas

Voz 9 49:52 cuánto tiempo decidió abrir por por por Mi pueblo no es que si es que es

Voz 14 50:01 es un nuevo género no es exacta no es exactamente porque aunque los primeras Candel se se vean excelente de Jennings a México como que aquesta es que la era de interés para evolucionar a A otro usted me sí naturalmente porque viene de lo que se llama documentado narrativo que sido aunque crecieron los ritmos Penit cinco treinta años toques no es no es el tema más importante aunque a se hace mucho a a la cosos de DEC crímenes puro razón porque un crimen un de una muestra especialmente pone las foco en la verdad es la verdad sin prejuicios y esto es esto decía es un buen principio para algo que la no ficción que trace con eso relación con la verdad y la polea

Voz 1463 50:58 eh las plataformas jacta de que no hay gente con HBO

Voz 14 51:05 para nosotros ha sido decía es como una porque nosotros vamos haciendo metidos para más bien para televisiones públicas y las públicas estaban como cada vez más bajos y nos ha salvado a HBO Movistar Flex India íbamos en también queremos trabajar con con con todos hijos sanos con toros y entonces es esto es para para nosotros es la este estilo de no ficción revalorizar mucho es un poco la misma cosa que ha pasado con la ficción seriada no vemos la ficción seriada yo lo veo como del siglo XIX son los no las noveles de EE Dickinson Dostoievski o no son esto mismo fascículos

Voz 1463 51:57 me gustaría preguntas de también porque claro e el documental sobre ETA horas hecho este sobre muerte León preguntarte si ella o algún otro aspecto no vas a decir si tienes nuevos proyectos ya lo sé sí a Pablo pero sí ha sido una manera Si hay algo más que te interese de este país hoy alguna cosa de la que pase en este país y a mi se me ocurre la corrupción Little te encarga yo si pudiera te encargaría un documental sobre la corrupción pero no sé si hay algún con toda España algún personaje de España del que te interesará hacer es una mirada así

Voz 14 52:32 sí yo creo que no eso es eso más historias que temes porque documentados ley piénsese en como como ensayos

Voz 1463 52:39 sí sí

Voz 14 52:42 que de de corrupción por ejemplo que puede ser donante au pair es decir muchos cosa así y lo bueno es que te eleva en sitios donde no empieces con con con una cosa pues yo a mi me gustaría mucho hacer un la una serie sobre todo bar

Voz 1463 53:05 el horario que cuesta mucho entrevista

Voz 9 53:10 no sé cómo piensan

Voz 14 53:12 o una una una un viaje a dedo de al que seguí también serían un retrato de España pero bueno yo creo que ya tiene una peli creas punto de sabía que Bronte que te da la posibilidad de hacer a esa muy pocas nada

Voz 1463 53:28 pues muchísimas aquí recomendamos muchísimo este esta nueva muerte en León con ese final ese testimonio de la jueza que es apoteósico la verdad gracias por acompañarnos y te seguiremos gracias chicos hasta luego adiós

Voz 2 53:47 no

Voz 1463 53:48 gracias Juan Aranaz en la realización y José Manuel Romero y Sara Rodríguez en la producción y redes sociales adiós