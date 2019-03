Acento Robinson: 'Una carrera por los niños sin un hogar' (10/03/2019)

Voz 1 00:00 bienvenidos acento Robinson la Media Maratón Universitaria de Madrid una cadera para todos que se celebrará el domingo diecisiete de marzo Keating como objetivo este año dar visibilidad a más de quince mil niños que viven en residencias

Voz 1546 00:23 para ello los corredores llevarán puntos sal en que aparecerá a damas del número del corredor el nombre la edad del tiempo que lleven a algunos niños viviendo en residencias tuteladas su lema es si tú no me saques nadie mire Sonia Ballesteros nos ofrece una familia de acogida de urgencia

Voz 1913 00:49 Paula y Martín viven en un barrio de Madrid con su hija sol hace unos años el sufrió un infarto cuando se

Voz 1 00:54 pero pero decidieron que era el momento de dar un

Voz 1913 00:57 cambia su vida de hacer algo especial desde entonces son familia de acogida llamó a la puerta me abre Paula con un bebé

Voz 2 01:04 eso sí entre ir bueno pues la niña que tenemos según muy bien los cinco meses cuando se le detectó una dificultad toda una lección motor y estamos siendo mucho al niño Jesús

Voz 1913 01:25 el Niño Jesús es el hospital pediátrico de Madrid un centro que conoce bien Paula desde que entró a formar parte del proyecto de acogida de urgencia los niños que llegan a su casa necesitan una atención especial los servicios sociales los rescatan de situaciones de riesgo a las familias les pida en plena disponibilidad para hacerse cargo de estos

Voz 2 01:43 todos lo que se solicita es la disponibilidad absoluta porque un niño que esté en situación de hijos social necesita más hospital que que otro niño que un contacto permanente que ideas afecto Necesito un fuerte apego con su acoge

Voz 1913 02:01 todo es muy intenso nos cuenta Paula es que si cualquier tipo de acogida requiere dedicación en la de urgencia todo se multiplica

Voz 2 02:08 en ocasiones lo que acoge no es que no es un niño hizo un cuerpo Nois tener la sensación de que ahí no hay infancia entonces es como devolverle la vida no tiene una exigencia mayor hay niños que vienen con síndrome de abstinencia drogas alcohol como osea

Voz 3 02:34 avería sale ir al dolor

Voz 2 02:36 premio en las familias se tienen que dedicar

Voz 1913 02:39 implicar y además es fundamental el equilibrio emocional

Voz 2 02:43 hay que creer mucho en una labor que haces pero también es complejo porque emplea lo más sagrado Toxo que son tus emociones con cada uno no te das estás no como muy muy equilibrado muy

Voz 1913 02:58 las familias de acogida de urgencia nunca se convierten en adoptivas ellas son un puente un paso necesario para recuperar a ese pequeño que en raras ocasiones vuelve con sus padres biológicos es dado en adopción y ahí Pauli Martín también juegan su papel

Voz 2 03:13 aquí en casa cada día viene la familia está con el niño a lo largo de todo el día va los distintos momentos conforme van pasando los días pues el niño tiene que ir vinculando cada vez más con hechos menos con uno no ceba iniciando

Voz 1913 03:33 Deza con cada partida se te rompe el corazón decía Paula pero sabes que has formado parte de su vida y además en un momento muy importante es la reflexión de esta madre de acogida que nos lleva a la habitación del bebé inusual enseñando las fotos de los pequeños que la han ido ocupando

Voz 2 03:49 la CIA que esta familia definitiva luego se yo IR Rafita si él según con sol después se y se cita que está aquí sí ya que está con sus padres también definitivos después llegó dejan y Chiquito que te comentada después también según mis bueno

Voz 4 04:33 sí mi

Voz 1546 04:49 está con nosotros a Sonia Ballesteros nuestra amada y estimadas compran no son un tipo que te queremos así pero también por tus amistades son y cómo estamos que muy bien pues preséntanos a a tus amigos que está aquí Nos estuve en Gambia dedos

Voz 1913 05:05 pues mira tenemos con nosotros a Paloma Fernández ella forma parte de la Asociación de Familias de acogimiento familias de acogida de aquí de Madrid tenemos a José Luis Él es un chico tiene Hora veinticinco años desde los seis años vivía con una familia de acogida con su familia y luego tenemos a Jose Ignacio Fernández también que él ese director técnico de una maratón una Media Maratón Universitaria que se va a correr el próximo domingo día diecisiete aquí en Madrid

Voz 1546 05:33 por cierto el poco José Luis a ser presentado Kiko un balón de fútbol que es futbolero es futbolero no es más bien medio centro o central no sé qué tal tiene esa salida veo que es un amigo inseparable estamos charlando a más jugueteando con el balón y tal es tu compañero si ayuda mucho cuando no estoy nervioso me ayuda mucho a a relajar José Ignacio la la hereda el día quince diecisiete de Martín el domingo diecisiete de marzo de pero tenemos hasta entonces para inscribir exactamente salía quince plazas ficción abierto

Voz 1 06:13 para todo tipo de corredores para hablar de la carrera la carga

Voz 1187 06:17 para todos siete catorce veintiuno Media Maratón Universitaria que deporte

Voz 1546 06:20 todos es como un como indica no es

Voz 1187 06:24 para todos así es es una carrera que hace temer estudios están algo ahora que algo habrá que saber pero no es una carrera abierta para todo el público es una carrera en un circuito de siete kilómetros que se puede dar una dos o tres vueltas al hablamos para todos porque siete kilómetros una distancia para gente que está iniciando que es una distancia buena para gente que está iniciando a correr catorce kilómetros para aquellos que quieren dar el salto al medio maratón y los sevillanos

Voz 1546 06:49 para los que estamos acabando también está bien

Voz 1187 06:51 bueno empezando y acabando veintiuno cero noventa y siete que es la distancia medio maratón que también es muy buena distancia para como tes para reparar algún tipo de Maradona pruebas como el maratón de Madrid este año como novedad hemos incluido también una una carrera marcha no competitiva de uno coma cinco kilómetros en la línea de lo que posteriormente hablaremos abierta también a todo el público a eso sí para gente que que no estén iniciadas siquiera en el mundo de las carreras que puedo hacerla andando

Voz 1546 07:20 esta es la trigésima novena edición han por que este año han tiene esta causa

Voz 1187 07:27 este año hemos abierto esta causa la de abierta una carrera abierta para todos si la causa es dar luz dar visibilidad a los quince mil niños que es que están en residencias e hemos considerado que es un gesto bonito e importante dar a conocer a la sociedad algo que estamos convencidos que apenas se conoce y que podría ser un momento importante que todos supiéramos qué es lo que ocurre cuál es la situación de muchos muchas personas en Madrid en España en general guiado

Voz 1546 07:57 las con dorsal muy especial no eso es lo sabe

Voz 1187 08:02 tenemos un aquí delante pero bueno vamos ya lo podrán ver todos nuestros oyentes y dorsales especial porque en él figura va a figurar cada corredor que participen en la carrera va a tener el nombre de un niño o niña de que esté en una en una residencia de acogida con sus años con su edad tanto años meses días como el tiempo que lleva en esa residencia

Voz 1546 08:25 en por ejemplo que va a hacer una foto un poco como tienen los somos más de quince mil personas niños creciendo en centros residenciales con el lema Si tú no me saca nadie me ve soy Ana tengo diez años cinco meses y dos días llevo en una residencia cuatro años dos meses sistiría cada uno es diferente cada uno dando a todos los niños y niñas están tutelados digamos es el Arsenal

Voz 1187 08:58 pues así será cada corredor tendrá su dorsal en pequeñito en en la parte inferior

Voz 1546 09:03 pero en la parte superior curaran todos estos datos pero

Voz 1187 09:05 P

Voz 1546 09:07 bueno Paloma a no solamente estas tú en la la la Federación o como federación no es es es como como las agencias la Asociación no se asociación sin

Voz 1 09:19 también ha cogido un par de niños también no

Voz 5 09:23 bueno sí pero bueno está hace veinte años que los acogía pero lo que descubrí esta realidad que no somos conscientes que tenemos a nuestros quince mil niños en residencias esperando familias entonces esta realidad yo creo que se da por dos circunstancias porque la sociedad lo desconoce España es la sociedad más generosa del mundo las que más donaciones hacemos los que más donaciones hacemos cuando hay una catástrofe los que más libres damos y sin embargo somos uno de los países que más niños tienen nuestras residencias pero claro la sociedad no sabe que esto está pasando entonces es poco el porque queremos dar visibilidad no el si tú no me saca nadie me ve consideramos que son niños invisibles una vez que antes son tutelados paso las residencias y ahí se quedan Illa residencias aunque también y todo lo demás pero el ser humano está hecho de un material especial que para crecer necesita la dedicación individualizada

Voz 6 10:19 esta cifra está en aumento os siempre siempre ha sido así y voy dices tú la gente no la conocido siempre hasta ahora sí

Voz 5 10:26 no la cifra de hecho yo creo que está en aumento sea yo creo que actualmente densas diecisiete mil décimos más de quince mil porque es un poco con lo que iniciamos la campaña del desde hace tiempo que llevamos haciendo distintas acciones de hecho en noviembre hacemos el día de pijama y es que los pequeños va de alcohol en pijama Un poco por no identificar ese momento de la noche en entonces en varios colegios de Madrid iban en pijama el día veinte de noviembre que es el Día de los Derechos del Niño y aquí en la carrera hemos decidido eso que la visibilidad sea pero puedo hacer consciente no porque de otra realidad también que hay es que muchas personas piensan que bueno que están en las residencias pues ya es también están atendidos comen Banon cole pero al ser humano la fibra el ser humano está hecha de cariño por y para que tengas a alguien que cada día te interesa

Voz 1546 11:12 hay varias formas de acoger un niño no han de emergencia o de urgencia de acogimiento temporal acogimiento permanente o acogimiento preadoptivo a evidentemente sus informes indica exactamente qué tipo de cogida pero supongo de que entrañan comportamientos de un hogar de forma distinta no dio desde adoptiva o des implique un poco como están ese escasas esos hogares

Voz 5 11:46 al final yo repito es darles cariño en cualquiera de las circunstancias en el caso de urgencia es muy potente porque se ha descubierto el daño que se hace a un bebé por estar en una residencia en vez de una familia el daño ya de algo que se queda grabado vida recién nacidos nuestro cerebro tiene muchísima plasticidad entonces si no hemos sentido de los cariños los abrazos que alguien nos hable todo eso ya lo perdemos nuestro cerebro ya se va a ir desarrollando nos pusieron una vez en un congreso una imagen tremebunda comparación de dos cerebros uno no había tenido adversidad y otro con adversidad el de la adversidad era más pequeño con más manchas negras entonces una residencia Se considera a ver Zidane entre comillas porque no está recibiendo todo eso que necesita el ser humano entonces bueno los de urgencia han nacido sobretodo mucho por eso por los bebés porque esa llega a demostrar lo que significa que un bebé no reciba los abrazos subió una familia

Voz 1546 12:43 bueno es curioso porque estoy poniendo José Luis cuando hablaba del cerebro porque José Luis tú fuiste acogido con seis años si tu hermano que tiene cuatro años tiene dos años menos cómo se produjo tú acogida twist hacen una residencia y luego

Voz 7 13:04 viene un unos

Voz 1546 13:07 es de acogida y cómo se produjo todo aquel yo

Voz 8 13:12 a ver yo estaba en el ni siquiera estaba Madrid yo estaba en el luego entonces vienen ellos a a Lugo están bueno hablarnos mandó hasta que los conocí no tenía ni idea de lo que hicieron básicamente a me lo Nos dejaron claro Nos dejaron con ellos Si no lejano con ellos una semana estuvimos una semana o no acuerdos en fin de semana en una semana o sólo un fin de semana el luego lleva me baila eso porque era un momento bastante llegando a las que yo no conocía de nada dramático no traumático sino simplemente a ver si hubiera sido sólo yo pues bueno me las ingenio Sam me da igual sea así pasa algo pues también venía mi hermano y es mi hermano entonces no no apoya al final muchas veces cuando hacía cualquier cosa antes yo lo primero que pensaba eso dejó está mi hermano también entonces nada pues eso les llevaron a los dos entonces fuimos allí yo lo que recuerdo es eso estar allí fue el fin de semana estuvo

Voz 6 14:16 muy bien

Voz 8 14:17 pero yo no conocía a esa persona de nada en ese momento pues eso no sé si fue un mes o algo así después Nerón vino otra vez a la maletita Si con ellos a que madre

Voz 1546 14:30 ese mes ese mes entre que asustado con ellos uno semana vuelve a la de un mes en ese mes tú cuerdas poquísimas muy joven entonces pensando

Voz 9 14:40 espero que me acoge o no eso cogen Pocket

Voz 1546 14:43 en caso Yves está separado de tu hermano pequeño no pero estamos pensando en ese mes

Voz 8 14:48 a ver a ver si me ha bese me escoge a ver yo

Voz 1546 14:53 es que sea mi hermano seguro hay en bien en un principio en ese semana cuando estuviese con ellos es el quince más marca o no necesariamente

Voz 8 15:04 no es que a ver ten en cuenta que muchos de estos chavales o en mi caso por ejemplo

Voz 10 15:10 yo tenía yo tenía todos los adultos en el punto de mira no me hacía ahora ninguno porque todo el daño que se había hecho venía de los adultos

Voz 8 15:17 entonces para que yo me fiaba de cualquier adulto tenía que posaron tiempos ya yo no puede ser de sea si voy por detrás y le pegó un gol

Voz 10 15:27 yo ver con cuchillo pues la próxima vez que va en abordará no pues esto es lo que yo tenía que yo tenía E compensará concierto de los adultos a esto les pasa pues a la mayoría de los chavales que no es que vayan a hacer algo malo no sé qué pero van a estar al principio pues éstos tampoco recelosos lo que necesitan es que lo ha dicho

Voz 8 15:46 antes has dicho antes y lo que necesitan sobre todo es

Voz 1546 15:49 me da igual si tienes

Voz 8 15:52 cinco millones de euros para darles Tolo los caprichos que quieran o no los tiene nacional son niños que necesitan cariño no les da otra cosa necesitan una persona que quiere que les cuide

Voz 6 16:02 no Paloma en una edad media más o menos de de los niños que serían los menos hay de todo

Voz 5 16:11 bien nacidos hasta mayores dieciocho normal

Voz 6 16:13 porcentaje mayor de lo desconozco

Voz 5 16:16 pero bueno a ver en el dos mil quince una ley por la cual ese la ley decía que ningún menor de dieciséis años debe entrar en una residencia no se está cumpliendo la ley evidentemente pero eso ya se apuntó en la ley ningún menor de seis años deben entrar en residencias siguen entrando Paloma pero por qué no se cumple la ley porque no hay familias entiendo es bueno entre otras cosas porque dicen también que viene sin dotación presupuestaria también porque está delegado a cada comunidad entonces cada comunidad autónoma funciona de una manera luego porque no hay interés es decir son quince mil niños nosotros ponemos un vídeo dice Si tú no me sacas nadie me ve pero es porque ellos no tienen capacidad de representar

Voz 1546 16:59 no no hay presupuesto para gente que no hay presupuesto para los jóvenes de una sociedad que tiene problemas familiares es algo sí

Voz 1 17:13 yo pienso puesto para algo no he dicho

Voz 5 17:16 mal viene sin dotación presupuestaria por lo tanto las comunidades como que tienen ahí un camino abierto para no cumplirlas algo así he oído

Voz 1546 17:22 no

Voz 5 17:23 pero he dicho de otra manera que los niños están en residencias cada niño a la Administración Le cuesta tres mil euros al mes todos los que están en residencias es decir medios hay estas un poco nuestra batalla no que mucha gente dice bueno no es una emergencia social hoy por ejemplo están Cruz Roja que comentaba no yo digo es que es voluntad es voluntad que alguien lo resuelva porque por los niños en residencias está pagando por cada niño tres mil euros al mes y Familia y se supiera Se coge acogerían es decir no es falta de medios económicos

Voz 1546 17:55 si alguien piensa que voy a ver cuánto hay y para mí si oye así no

Voz 5 18:01 bueno hay comunidades que se quedan ayudas que pueden por ejemplo la Comunidad de Madrid da me parece que son mil euros al año luego el País Vasco está muy bien País Vasco desde luego desde mi perspectiva son que mejor lo hacen pero en todos los aspectos porque incluso es de acompañamiento que hacen con el niño que es muy interesante porque estamos hablando que aquí existe una familia biológica entonces que el niño pueda compatibilizar esas dos realidades no la familia de acogida y la familia biológica es muy importante entonces en el País Vasco hace un trabajo muy bueno muy bueno entre la familia biológica y la acogida que ayuda a que el niño pues puedo hacer el camino de una manera mucho más fácil

Voz 1546 18:42 José Luis tú tu familia biológica aunque tipo de trato con energía

Voz 8 18:48 pues no lo tienes ahora mismo nula nulo vamos vamos a dejarlo en que es nulo pero

Voz 1546 18:54 tuviste supongo no cuando estabas cogido en el principio entiendo que las familias de acogida tiene queman intentar mantener esta relación no

Voz 8 19:05 ver el problema es que en nuestro en mi caso es un poco distinto primero también por la estancia a todo esto

Voz 6 19:12 y segundo porque bueno

Voz 8 19:17 nosotros acabamos en la acogida por una situación un poco violenta vamos a dejarlo en eso entonces yo empecé en acogida permanente

Voz 6 19:27 Si mi madre hubiera

Voz 8 19:30 vuelto o lo que sea hubiera visto hubiera pasado no pero yo no tuve sea yo no no debería de tener dando ya de tener contacto con mi con mi familia más ganar también por el propio sea situaciones violentas que que a un niño le deja marcado en mi caso yo lo digo siempre yo no las le bastaron situaciones muy violentas cosas muy feas pero yo no me arrepiento hayan pasado la eso me ha ayudado muchísimo a a por ejemplo

Voz 6 20:04 yo sé

Voz 8 20:05 yo jamás voy a tratar de forma violenta a una persona no me gusta es algo que sí a veces cuando puedo gritar pop pagarme pero nunca voy a llegar más de sopor porque ahora si además M sea bien el alma a los pies después de haber gritado a alguien entonces

Voz 6 20:23 pero tú situación harto si es vino tu madre como tu madre o centros con la gente con la que has estado ya ves a gente como tu familia

Voz 8 20:35 mi madre es mi madre sea mi madre Isabel que es la que la que con la que ahora es mi madre y mi padre tanto Mi padre higa tiene un hermano no también mi hermana Inés la pequeñita diez años que también a mi hermana que al final un padre sido tu padre puede poner lo que es el componente genético pero siempre entre la persona que te cuida la persona es lo que está diciendo antes aún ahí lo decía a un padre no es el que te pone la pasta en la mesa

Voz 1546 21:03 por cierto y entiendo que ya estoy estudiando para entrar en la universidad pero de momento estás adiestrando animales no pero eso animal cualquiera

Voz 8 21:16 la titulación que tengo ahora mismo es para para ya está

Voz 1546 21:19 pero básicamente la me me me da cosa ya me caes bien llame que es mucho mejor que yo soy muy amante los peros tengo dos clave a mí no me hace caso invitarte a casa para que practique en boga que aquí pueden conmigo pero eso requiere mucha paciencia y Portu Party no es algo que venía casi de serie B

Voz 6 21:42 de de ser humano

Voz 3 21:45 sí es es muy curioso porque soy hiperactivo vale entonces

Voz 8 21:51 el tema de haber traído la pelota también es porque como estas cosas me ponen nervioso pues tengo dos amigos que son los animales au la pelota ahí alguna vez que algún amigo me aguanta no pero cuando no podrán animales al sacando no cuando no llevo no estoy trabajando con animales pues llevó la pelota no pero en este caso es muy curioso porque justamente para adiestrar necesitas como concentración absoluta en lo que estás haciendo intranquilidad

Voz 6 22:18 ay no

Voz 8 22:20 no sé no me cuesta venir relajarme ni concentrarme cuando estoy adiestrando

Voz 1546 22:25 es extraño pues mira José Ignacio en esta carrera como los oyentes como con su pueblo podemos apuntar los que Ricky de nosotros como poder participar cuantos cuesta para ayudar con una con un dorsal y qué actividades qué domingo vamos a vivir

Voz 1187 22:47 domingo diecisiete de marzo es la carrera y para inscribir te la inscripción normal lo que es la carrera siete catorce veintiuno etcétera En la inscripción lo puedes hacer en la página de correr entonces lo puedes hacer en la página de la carrera para todos y una página que hay si tú no sacas nadie nos ve en esas tres páginas puedes acceder para hacer una inscripción ordinaria anormal a la carrera el precio de la son quince euros y once para socios de la revista curriculares e ir luego a paralelamente hay diferentes acciones que qué puedo hacer por un lado hemos sacado la marcha la carrera marcha no competitiva de uno coma cinco precisamente para que estas familias puedan participar no solo estas familias sino el resto de gente que quiera acompañarles ese día ahí les queremos queremos también dar visibilidad no solamente con el hecho de apoyar la causa sino darles visibilidad darles protagonismo el día de la carrera esa marcha no competitiva de uno coma cinco también tienen un coste de diez euros para adultos y cuatro euros para menores de catorce años paralelamente eh también se puede eh que aparecerán aparece en la página según entonces lo poder sirviendo Se puede apoyar a Cruz Roja Española y y haciendo una aportación donativos directo a Cruz Roja Española puede hacer una aportación de tres euros por lo que se conoce como dorsal solidario que tú puedes hacer esa aportación de tres euros el día de la carrera el protagonismo lo tendrán ellos los niños que están en la residencia no solamente por la gente que corre no solamente por el dorsal sino porque van a ser realmente los protagonistas de ese día

Voz 1546 24:23 Paloma cuantos familias de acogida que tenemos en España por no se sabe si no tenemos es decir pero por ejemplo en Madrid me parece que son siete

Voz 5 24:33 cientas

Voz 1546 24:35 se debe ir luego supongo que habrá muchos niños y niñas debiendo con sino con los padres sino con familiares no

Voz 5 24:46 hay dos tipos de acogimiento en familia extensa familia ajena extensa es lo que tocaba es decir familiares abuelos tíos viajera es cuando no hay ningún parentesco en la en la relación hay muchos claro

Voz 1 24:58 es la familia de acogida se convierte luego en adopción

Voz 8 25:03 muchos muchísimos

Voz 5 25:05 de hecho los medios están adoptados de la junta directiva que somos aquí la de Madrid a casi todos no nos han ofrecido en en a decir eso no quita que sea el camino que hay que desarrollar ni todo ello pero luego también es muchas veces a los niños que han están acogimiento son más conscientes de la realidad que a lo mejor los adoptados porque sí que han convivido con sudor realidades entonces lo único que hay que hacer es que esa realidad escribe de una forma sincera y franca entonces bueno es decir que en cuanto que los niños saben de ello y luego bueno volviendo un poco lo del cerebro que el cariño todo lo cura es decir que esas manchas esos es más pequeño y toda la además se cura ahí voy nos ha que es así que el ejemplo lo tenemos en lo que hablábamos no de los acogimiento turgencia extiendan visto que comimos todos eh

Voz 1 25:54 no veo nada con enfermos de José Luis pero ya has cuando lo es decir que cara como a qué hora a qué hora es Lacan a las nueve y media es la salida de la mañana y bueno pues nada me encanta que el deporte está siendo utilizado por algo tan sumamente importante si concienciar la gente del pueblo porque como ha dicho Paloma en este país este país es muy solidario de los Mossos más sobre el Aris hay un montón de amor

Voz 1546 26:28 en ese Sky escasas de arriba abajo España pero seguramente pues no sabemos no no estamos consciente de del problema que tenemos con quince ni quince mil niños tutelados y incidencias pues ya saben ya saben a sí si quieren participar no solamente en la cara si si realmente quiere a ofrecerse como familia de acogida que ha de hacer Paloma

Voz 5 26:54 hay se tienen que dirigir a cada comunidad autónoma mal servicio de infancia dentro de cada comunidad autónoma a mi me gustaría hacer un par de apuntes un poco cuando él contaba lo de esto son personas con una sensibilidad extraordinaria hacia los demás osea tienen un don especial todos estos niños que tienen una sensibilidad especial y luego por ejemplo en poco contando casuística casi tal pues por ejemplo hay casos en que luego ellos cuando son adultos son los que ayudan a su familia es decir se dan todo tipo de de circunstancias no pero yo lo que reclamo es que permitamos que se hagan personalistas y luego ya cuando son adultos ellos ya deciden un poco las circunstancias y estuve lo demás

Voz 3 27:33 bueno con una gente maravillosa has visto en cuanto los conocí pensé en acento Robinson

Voz 1546 27:39 muchísimas gracias a lo dicho José Ignacio Paloma Crack que mira le voy Chema cosa le dije bueno como Casimiro no bien me dijo pues no no va a equivale José Luis un placer que me metió lo hace muy muy fuerte enseguida volvemos con más acento

Voz 11 29:17 eh

Voz 13 33:00 con acento Robinson seguro que mucha

Voz 1914 33:04 dos veces les ha pasado están leyendo un libro viendo una serie una película y admiran al personaje principal les fascina su forma de ser su forma de actuar por rebelde por intrépida o por su carisma avanzan en el libro como en la película de repente ese personaje se les atraganta sus actos no sólo no les gustan sino que despiertan una animadversión totalmente inesperada más o menos eso es lo que me pasó cuando me encontré con la historia de Violet Morris este era su nombre completo

Voz 14 33:33 Emi Paul Madí

Voz 3 33:35 cómo n apague o mira

Voz 2 33:38 que como nació en París el dieciocho

Voz 1914 33:40 Gil de mil ochocientos noventa y tres era la menor de seis hijas de una familia aristocrática hay pasó su adolescencia internada en un convento casi obligada por su familia Violet Se casó en mil novecientos catorce y tuvo un hijo enseguida comenzó la primera guerra mundial y marido y mujer se fueron al frente Violet como enfermera aprendió a conducir ambulancias en mil novecientos veintitrés se divorció y recuperó su apellido de soltera para entonces ya practicaba un montón de disciplinas deportivas suplía con una enorme voluntad sus ciento sesenta y seis centímetros de altura y sus sesenta y ocho kilos de peso mayo les era una experta en deportes como halterofilia lanzamiento de disco de peso pero también practicó a alto nivel fútbol natación tenis tiro con arco boxeo hípica motociclismo automovilismo o lucha tocaba todos los palos y lo hacía casi simultáneamente lo mismo jugaba el gol en el féminas por de París que jugaba waterpolo con la selección de Francia se proclamaba campeona de su país de boxeo un deporte en el que por cierto se solía enfrentar a hombres al no encontrar rivales de sucederle destacó sobretodo en atletismo y fútbol un récord mundiales en lanzamiento de peso récord de Europa en lanzamiento de jabalina además de veinte títulos nacionales y cincuenta medallas de oro internacionales disputó más de doscientos partidos oficiales de fútbol logrando además varios títulos de Liga Violet era también abiertamente bisexual además siempre vestía como un hombre hablaba como un hombre y fumaba tres paquetes de tabaco al día le encantaba la noche el vino y las bellas mujeres que dicho sea de paso nunca le faltaron su frase fetiche era ésta lo que un hombre a Violet lo puede hacer pero esa forma de ser en esa época de la historia le iba a jugar una mala pasada la Federación Francesa de atletismo le quitó la licencia y se quedó sin ir a los Juegos Olímpicos de mil novecientos veintiocho el motivo oficial conducta escandalosa y falta de moral su forma de vestir sus hábitos no eran los apropiados para una deportista la realidad que Violet no se ajustaba a los cánones de lo que tenía que ser una mujer en los años veinte Violet Morris luchó para conseguir su licencia pero perdió el juicio contra la Federación is entregó definitivamente a los deportes de motor y a otros quehaceres porque por ejemplo también fue bailarina en el Casino de París formando dúo ocasional con la famosa cantante Josephine Baker

Voz 15 36:07 de da con sí

Voz 1914 36:13 entre ponga el conga su novio Raúl Paoli la abandonó porque Violet se practicó una mastectomía porque se quitó los pechos para que no le molestaron al conducir poder entrar mejor en los coches de carreras así era Violet apasionada hasta la locura en un sentido casi literal dicen que siempre iba armada Ike incluso asesinó a un novio legionario porque no terminaba de gustarle del todo

Voz 16 36:36 me van

Voz 1914 36:44 se tomaba todo muy en serio su pasión en ese momento fue el automovilismo demostró tanto tanto y competencia como cualquiera de sus rivales por resumir su extenso palmarés ganó la carrera de París Pirineos París en mil novecientos veintidós cuatro años después ganó el Gran Prix de San Sebastián y un año más tarde el borrador en las veinticuatro horas de París pero Violet siempre quería más y siempre quería ser la mejor no había vuelta de tuerca que no estuviera dispuesto a dar fuera cual fuera el resultado esa forma de ser le llevó a experimentar demasiadas simpatías por el nazismo alemán hasta el punto de ser reclutada por el servicio de seguridad de las SS Violet Morris fue invitada de honor de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín se convirtió en una de las mejores espías del régimen nazi

Voz 17 37:35 pero bueno si uno un hoy y aquí yo doy en dos pisos

Voz 1914 37:44 Riis facilitó planos de la línea defensiva imaginó detalles de los puntos estratégicos de la capital francesa eso les supuso disfrutar de una vida acomodada gracias a los favores prestados y al contrabando pero no cesó su colaboración con las SS y con la Gestapo fue una persona clave en Carling en la filial francesa de la Gestapo

Voz 3 38:02 lo delataba espiaba

Voz 1914 38:05 fiaba detenía robaba Aitor

Voz 18 38:07 es como una nací más

Voz 1914 38:12 es más cuentan que disfrutaba de latando y torturando a los prisioneros su eficiencia y sus métodos brutales en los interrogatorios le valdrían el apodo de la llena de la Gestapo fruto de sus delitos fue declarada en rebeldía por su propio país y condenada a muerte aunque primero tenían que

Voz 19 38:28 capturarlo hay que ejecutar de manera inmediata a esa mujer esto

Voz 1914 38:32 mensaje se redactó en Londres en mil novecientos cuarenta y cuatro su destino la resistencia francesa el veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro Violet una sobrina y cuatro personas más fueron interceptadas cuando viajaban de Normandía a París el coche fue tiroteado falleciendo todos sus ocupantes Violet tenía cincuenta y un años su cuerpos enterró en una fosa común porque nadie quiso reclamarlo

Voz 20 38:59 yo le son quienes partir he aquí

Voz 1914 39:05 en la vida no siempre se puede elegir pero Violet pudo hacerlo pudo pasar a la historia como una deportista ejemplar como una pionera en la lucha por la igualdad de la mujer por los derechos de los homosexuales pero prefirió la miel de poder más mobbing hable de la civilización y están la historia es por su faceta más vil por haber sido una de las aliadas más fieles de Adolf Hitler por haber sido la llena de la Gestapo

Voz 21 39:31 no

Voz 22 39:35 eh

Voz 13 39:40 escribe nos en Facebook acento Robinson aquí estamos con más acento Robinson

Voz 1 39:45 sí a mi lado derecho tengo a muerte con nosotros mi compañero amigo de que han bueno Movistar pronto

Voz 3 39:52 qué va a pasar

Voz 1546 39:54 que a nadie importa Vinson hace unas fechas yo debo de confesarlo cosa no soy un asiduo

Voz 1 40:04 el balonmano pero como cualquier otro ciudadano que vivía aquí en España evidentemente es deporte y nos gusta y tal pero lo que yo sé de balonmano podemos dice que se puede escribirlo un sello postal no no se municipal Dujshebaev sí claro ya estamos hablando no impactó mire de es que había algo como fórmula Dujshebaev él él él es un ganador en serie como como jugador

Voz 3 40:31 inclusive ya como entrenador si sí si el si sigue su trayectoria vamos allá donde ha ido ha conseguido con proyectos molestos porque nunca ha sido nunca el acceso a grandes equipos siempre conseguía resultados tanto como jugador como mucho

Voz 1 40:47 aparentemente visiblemente y más que talento en este deporte y lo tiene

Voz 3 40:52 desde luego la lo ha tenido una persona que que tuvo una una historia también como nos gusta nosotros no complicadas en los sectores Gerard sale por pues consiguió salir adelante porque él nació en un entorno en Kirguistán que es una ex república soviética él no se considera ruso el se considera soviético o kirguís o español porque dice que es cántabro Sí Se como tú te consideras gaditano no hay que tendremos que los de fuera de Israel vivió un entorno complicado el cambio de de la era soviética todos esos fue bastante convulso el gracias al ejército soviético porque él firmó por el CSKA que era el Ejército el equipo de el del ejército soviético entró en esa disciplina soviética Hay se recondujo no no nos lo reconoció de hecho esto no entrarán reportaje aguardar a él le llegará mandará Siberia por contestar a un entrenador no le porque hay mucho carácter le contestó

Voz 23 41:59 anda Siberia dice que estuvo cuatro días para llegar hasta Siberia

Voz 24 42:04 y cuando llegó le perdonaron inglés

Voz 25 42:07 yo siempre he tenido líder

Voz 26 42:09 siempre me metí de todos

Voz 27 42:18 el muy

Voz 25 42:21 muy sino muy fina entre probado oscuro consumado pues bueno no afortunadamente el deporte matar metido de bueno

Voz 28 42:32 sus también al dos años de nuestra vida para la patria pues afortunadamente el equipo de Ceseca Kerik y completar Sam fijado en mí siempre digo he tenido una vida atender a estos maestros que me educaron como me educaron

Voz 27 42:50 la disciplina militar cortarte Trento pues tenía acostarte y también pues con el escudo de Unión Soviética morado pues el carácter ganador este para nosotros en segundo puesto no existía

Voz 1 43:08 pero porta ángulos es esconde dice buenas noticias te vas a cambiarle bien no si no hubiese tardar cuatro días en llegar le daba tiempo para cambiar he seguido en el día a lo mejor lo dicen que reflexiona entonces esa también otra cosa no debo debo a posar en discreto nombrar los deportistas en concreto pero dos tipo Thyssen ucranianos muy importantes en el mundo del deporte que ambos me han dicho que no sienten sino soviéticos porque el sistema soviética les ayudaba en sus vidas deportivas no icono talan con lo que estás contando considere que es el disciplina que lidió al CSKA

Voz 8 44:01 se ha ido a mirar

Voz 1546 44:04 ante él

Voz 3 44:06 también le pregunté pero tú te consideras un socialista comunista o marxista yo no no pero el recuerdo de la Unión Soviética la grandeza de la de de la del deporte de aquella época la la la batalla política que tenían con el bloque occidental todo eso pues a él le enganchó irá hice siente muy muy muy orgulloso del sistema soviético a pesar de los los defectos que también reconoce no es

Voz 23 44:29 no es no es ciego damos cuando vi a golpe de Estado

Voz 27 44:35 empezó a desaparecer aquella máquina que se llamaba quedaban diez meses para los JJOO de Barcelona donde nosotros teníamos puestos todos nuestras emisiones uno de los peores momentos después de ganar el oro tú estás ahí en el Pollo estás escuchando el himno olímpico de tu país

Voz 1 45:08 si bien España triunfa sobremanera a aquí en España también ha como jugador con la selección española ahora habiendo retirado se halla en Polonia

Voz 1546 45:22 hay cuatro españoles hay con el en Polonia en el se

Voz 3 45:26 fue para allá también con un proyecto muy modesto y ha ido cogiendo bueno ya estaba Julen Aguinagalde en el equipo

Voz 1 45:35 yo me acordé de sí sí sí yo claro como un delantero centro que jugaba votaría ilegal con esos giros lo hará el sitar no sé si me mi preferido es un fenómeno ahí como persona también yo no sé que no es un delantero centro pero un delantero centro

Voz 3 45:58 de los de otro estilo no grandón y meter el cuerpo pivote pívot si yo lancé llevó primero a su hijo Álex que es el mayor y luego se trajo al otro a Dani que que también son internacionales y el este a temporada llegó Ángel Fernández también de la Asobal son cuatro internacionales españoles en el equipo no sea que tenemos aquí en Polonia

Voz 1 46:21 tiene muchísimo cariño a España titular el vidrio la fórmula no no a tupers cuando ves entrenar mandar en el parque su el parque en en Polonia tú peso una fórmula hay una algo muy propio suyo bares una mezcla de muchos fans

Voz 3 46:46 por eso primero el haber sido el se le considera el segundo mejor jugador de balonmano de la historia eso que has que no al resto de jugadores que han crecido viéndolo jugar ya les infunde respeto luego su conocimiento y sumó digamos su intuición a la hora de dirigir los partidos no por los partidos de balonmano tienen muchos cambios el sabe cuándo sabe actuar en situaciones cambiantes digamos no hay mucho centrocampismo no no no no ya Sabino no tendría el profesor el la preparación física el yo creo mira que los jugadores de balonmano son grandes y fuertes posiblemente talan a sus cincuenta años levante más peso que cualquiera de sus jugadores y es una

Voz 13 47:30 mala bestia no te puedes ni imaginar un toro yo creo que está más fuerte ahora he cuando

Voz 25 47:34 cuando cuando he visto muchos exjugadores que echará o el cuatro cinco años han puesto

Voz 27 47:42 de una manera adecuada digamos para un deportista de élite siempre me ha molestado como yo puedo decirles que no coman esto que no beban esto que no haga Ernesto cuando yo les exijo algo ese están seguro

Voz 25 47:58 buenos días antes a entrenar el gimnasio haciendo pesas o en a vez corriendo desea cincuenta años está como una bestia acá la gente que los más impedirá un poco pero bueno cuando otro entrenador está más fuerte que tu yo creo que es el mejor ejemplo que que puede conseguir éxtasis yo creo que España era

Voz 13 48:31 cuando los jugadores ven eso dicen pues me tengo que poner un poco las pilas no ahora está más fuerte que yo tengo que tengo

Voz 1 48:37 y cómo se comunique con los jugadores bueno hay cuatro españoles la incluyó en sus dos hijos ahí no habrá problema pero supongo que habrá de mejor década

Voz 3 48:47 mí no polacos y tanto que creo por lo que me contó el que el ruso se parece bastante al polaco entonces sacaba chapoteando polaco bueno grita los tacos los dice en castellano para que no les sancionen yo estaba viendo un partido sabes insultara cuando tiene que insultar al rival lo hacen en español y se queda a gusto Él y el otro no se enteran entonces no pasa nada

Voz 1 49:14 eso lo hacen en euskera

Voz 3 49:17 llama mucho la atención no

Voz 1 49:20 ya todo idea que cabo esos sí pues en la cómo cómo está yendo con el equipo el equipo está teniendo porque lo que entiendo éxito porque es un un proyecto humilde digamos pero está superando expectativas sí

Voz 3 49:40 bueno humilde a nivel continental a nivel polaco sin problemas vamos es desde que llegó él a arrasa pero luego claro cuando tiene que competir en en en Liga de Campeones lo tiene más más complicado aún así en dos mil dieciséis consiguieron llegar a su primera final europea era consiguieron ganar

Voz 1 49:58 en un partido épico con una remontó

Voz 13 50:01 la que fueron creo que el nueve goles en catorce minutos contra el Veszprem que es un equipazo

Voz 25 50:07 narcos íbamos con toda la hecho en la primera de nuestro club nada que que no fue como queríamos no falta el cuarto parecía imposible

Voz 27 50:19 que mis héroes iban perdiendo de una manera escandalosa es que no veíamos todo era negro negro negro oscuro oscuros como que pueda mentiras dice venga vamos dos de ellas los de hora creer en nosotros que poderes no digo ganar pero por lo menos perder de una manera lleguen

Voz 25 50:46 Nos pueden pasar por encima pero que no sea bajar los brazos si yo pero que sólo creció mucho

Voz 28 50:53 duro punto pues venga vamos a su entrenador creo que no merecemos un Bunbury tuvo otro otro otro de sus de cinco de cuatro tres The Doors

Voz 25 51:06 yo estaba viendo ese partido y me venían unas unas frases que yo siempre decía que difíciles ganar a un equipo de Talant

Voz 28 51:17 Vargas que remontando de nuevo ha sido al bufandas

Voz 25 51:23 es increíble la la lista de lanzadores no el último es donde nos metemos

Voz 28 51:33 el último chivo que depende pues ya han fallado y exitosas que promete es que no no

Voz 25 51:41 había que tener que trabajar no sé ni cómo entrar yo con el valor no fuese pero

Voz 28 51:53 cuando otra vez tienes tanta energía para celebrar esto que que vamos que es increíble no

Voz 25 52:04 el acuerdo de cosas que no te acuerdas porque tendré que te pasa no eres capaz de similar

Voz 28 52:13 cuando pues se ganó pues primera vez que se acuerde de esta convino hemos perseguido este de tantos años tantos que creo que más emociones más fuertes como entra

Voz 29 52:37 a nuestro vino

Voz 3 52:38 bien para dividir porque es como se conoce ahora sí de

Voz 29 52:41 el gas Mikko no de de la remontadas

Voz 13 52:43 sí cómo no tuvimos nada que ver con el resultado final no no ahí estuvo Julen que metió el último nombre tú no ha hablado con un árbitro algo así parecía un bando algo que decir Putín y luego

Voz 1 53:00 si hubiera pues

Voz 7 53:02 y el nivel de vida hay que que Julen a los españoles yo es un Erasmos

Voz 1 53:10 bueno se puede aprender mucho o su estilo de vida algo de triple Leo como si eh

Voz 3 53:18 bueno es un poco monacal es una ciudad pequeña de provincias polaca Polonia todavía tiene una red de infraestructuras bastante deficiente ahí los desplazamientos en coche tardáramos un montón está un poco en tierra de nadie no es como otros españoles que se han ido a jugar a Francia Alemania que está todo como más Inter comunicado ahí realmente no tienen mucha mucha vida están juntos a cenar ver un poco la tele juntos y entrenan

Voz 1 53:41 no entonces mana en vano Harmony viene porque si no a ese hay no hay peligros no hay distracciones hoy pues mucho vernos distraído con ese informe ya veremos prestar más atención pues debería seguir

Voz 8 53:57 la Michael porque tenemos a nuestros hispanos

Voz 13 54:00 una selección que nos ha dado muchísimas alegrías muchísimos títulos

Voz 3 54:04 ahora acaban de jugar el Mundial desgraciadamente han quedado séptimos no han podido ganarlo

Voz 1914 54:08 sí

Voz 1 54:09 pero van a jugar el Preolímpico que es lo importante muy bien Ángel muchas gracias un abrazo Chacho muchas gracias

Voz 30 54:16 escribe nos en Twitter arroba

Voz 13 54:19 Robinson

Voz 1546 54:26 es cierto que aquí en España somos un país generoso que siente en parte y prensa estamos más casas de acogida más familias que sienten el amor necesario para dar los jóvenes los niños y niñas necesitan saber cómo es el miembro de una familia el domingo diez diecisiete a través de los deporte intentaremos dar visibilidad a un problema que nos concierne a todos en una sociedad en España quince mil jóvenes viven tutelados gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa amarilla ante la Cadena Ser que va contiguos

Voz 31 55:03 a a venta

Voz 32 55:10 ciento Robinson el Naser ex Sepsi Sáenz fans ate ya tú a cero quién ex atención

Voz 31 56:17 eh

Voz 32 58:34 ya