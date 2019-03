¿Razones o excusas para el desmarque?

Voz 0827

sobre la manifestación de mañana del ocho de marzo el Partido Popular que anunció representación oficial en esta manifestación en Madrid ha dado marcha atrás ya anunciado que donde dije digo digo Diego la razón no compartir el manifiesto que ha elaborado la Comisión feminista ocho de marzo como es su costumbre Pablo Casado ha decidido ir un poco más allá hoy ya ha dicho que la izquierda no le da lecciones de feminismo al PP acusa a las convocantes de querer enfrentar a los hombres contra las mujeres buena a pesar de que el manifiesto es muy largo seguro que siempre habrá quien lo encuentre alguna carencia precisamente por ser largo seguramente siempre habrá quién hay alguna línea que no comparta en la derecha en la izquierda pero pero de haber en ese texto una declaración de guerra entre sexos hay que tener mucha imaginación o mucho desparpajo intelectual podría haberse limado más el manifiesto pues seguramente y además hubiera sido letal para quién siempre hurga en una grieta para encontrar un pretexto dicho lo cual pocas manifestaciones más transversales que las que se desarrollaron el pasado ocho de marzo se han podido ver en la historia de la reivindicaciones públicas de nuestro país y la imagen la tenemos todos grabada hasta quién no leyó ni recuerda una sola línea del pasado manifiesto si la imagen se repite este año en las ausencias quedarán muchos retratados sino lo ven ellos y ellas verán