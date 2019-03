Cómo votar en las elecciones generales

Voz 1 00:00 a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:09 pasaban dos minutos de las seis menos veinte de las cinco menos veinte en Canarias sabemos las fechas veintiocho de abril elecciones generales en la Comunitat Valenciana veintiséis de mayo elecciones municipales autonómicas menos en Andalucía Cataluña Galicia y Euskadi elecciones también europeas ahora lo difícil debería ser en principio decidir el voto estudiar programas comparar sopesar lo bien tomar partido Si queremos pero a veces lo complicado es llegar a depositar la papeleta

Voz 1509 00:35 en los cincuenta y dos días que quedan para las elecciones los políticos tienen mucho que hacer por intentar convencernos y algunos votantes mucho papeleo todavía por delante para poder elegir al que más les guste

Voz 3 00:46 es un papeleo que flipa eso sea es un talante Madrás que luego al final nunca sabes si te va a llevar todo a tiempo entonces la verdad Notivoli ideado por qué no sé cómo hacerlo

Voz 1509 00:56 hablamos de los que no van a estar cerca de su colegio electoral el veintiocho de abril y quiénes estén donde estén tienen elegir al próximo presidente aunque la burocracia a veces se lo ponga imposible mi hijo tenía mucha ilusión

Voz 0440 01:08 Don por votar pero han notado que hay un fallo en el número de nuestra casa en la dirección le han dicho que tiene que hacer el cambio en persona el caso es que mi va a Bruselas este sábado no podría acercarse a la embajada en Copenhague y les da igual no puede ejercer su derecho al voto

Voz 1509 01:28 a un simple error de un número la dirección de casa va a dejar fuera al hijo de Carmen que vive con ella en Dinamarca y que iba a participar en unas elecciones por primera vez Beatriz a la que escuchábamos al principio desde Reino Unido no saben ni siquiera cómo hacerlo otros votantes se topan con otros problemas papeletas que no están a tiempo sobres que nunca llegan al destino dos millones de electores tienen la posibilidad de volver a intentarlo este año españoles que viven en Argentina en Francia en Cuba y que tienen que empezar ya a pedir su voto rogado

Voz 1491 01:56 Ismael Crespo catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia buenos días

Voz 4 02:00 hola muy buenos días Ismael estemos donde estemos

Voz 0032 02:02 se puede votar desde cualquier parte del mundo

Voz 4 02:06 aquí en España en principio sí gente cuando se te ve captar mi está que te llegue la correspondencia para montar bueno estar cercado consulado pues mejor pregón en principio sí se puede votar a cualquier elección españoles excepto municipales y municipales no niños bien todos los senadores y generales elecciones autonómicas y Parlamento Europeo vivimos

Voz 1491 02:35 veranea extranjero a los que viven allí que tienen que hacer

Voz 4 02:38 bueno en principio hay que estar inscrito en el Censo de Españoles Residentes Ausentes luego hay que solicitar el voto por eso se denomina voto rogado que que solicitar que que que no son los en la oportunidad de votar ya es más quitarme unos determinados plazos veinticinco días después de acciones y luego te envían tendrían un sobre una vez que que sea parecido en España ese comprueba conatos envía un sobre con las papeletas iba a partir de ahí con la regulación que haya a partir de dos mil diez hay dos formas de votar votamos aquí en España cuando nos estamos en caso de volver sobre por correo certificado con las urnas papeletas dentro por un sobrecogió con copiar el pasaporte de del DNI del certificado de inscripción o ir al consulado a aquellos que no tenían previsto ir el consulado y votar en urna en un día determinado que no no hacer dos días antes y un día esperando

Voz 0032 03:46 decías que que el plazo de esos veinticinco días después de la convocatoria de elecciones osea que podrán pedirlo como muy tarde el treinta de marzo porqué el voto rogado tiene tantos detractores bueno

Voz 4 03:57 porque como habrán visto claro una serie de elementos son burocráticos Si también de de unos determinados tiempos que hace complicado es decir por una parte en mucha burocracia hay que estar inscrito en el censo los hay que solicitar al voto hay que en un determinado tiempo tienes que recibir el sobre unos determinados tiempos luego aparte tienes que votar tamil que no tiene una unos cuantos que bueno en alguno los países con sistemas de Correos pues en fin poco complicados pues a veces a Valls que no puedo no llega a tiempo una por por el propio despiste de del lector que a solicitarlo en los momentos que tiene que porque los sistema de de en este caso de correo postal pues pues son de deficientes entonces eso ha llevado a que respecto al anterior sistema pues tenía una participación relativamente alta momento pues un veinticinco por ciento es ya una participación puede estar entre en fin se pone y una critican sobre el hecho de que casi dos niños lectores con el país pues prácticamente apenas va a participar a las a las elecciones

Voz 1491 05:20 bueno estás generales además de veintiocho de abril nos han pillado un poco por sorpresa puede que algunos tuviesen programado un viajes de fin de semana por ejemplo de abril qué pueden hacer para votar

Voz 4 05:29 sí estamos en España hay queremos bueno pues entonces pidamos no podemos pedirlo podemos entrar siga correos desde hoy mismo porque para el caso elecciones generales hoy mismo ya podíamos ir hasta diez días antes de las elecciones en Suiza hemos un certificado de que estamos en el censo electoral de donde sea por dónde vivimos au sí sin sitio ir normalmente pues en tres cuatro días ha el sobre con las papeletas del el voto por correo con independencia de que de que vayamos a estar no vayan a estar quiero decir que sí a lo mejor nosotros viajamos a las selecciones no vamos a tratar tengamos un sitio donde corredor envié la carta claro ya nos vamos a otro bueno pues a casa unifamiliar todo lo mandan allí luego no o meterlos papeleta les corresponde ir de nuevo a correo certificarlo para no esto a la afición que nosotros habitualmente recibimos estamos está empadronado

Voz 0032 06:29 e Ismael envolviendo al voto desde el extranjero en otros países europeos se sigue el mismo sistema aquí en España para votar desde fuera

Voz 4 06:37 bueno en líneas generales es es es relativamente parecido nuevo que hay que hay bastantes no hay algunos países que bueno pues se han decantado básicamente por por el voto telemático aquí aquí se ha discutido en la comisión del Congreso que ha intentado es derogar el voto rogado y que finalmente pues no no ha conseguido es la derogación del artículo nueve y algunas piezas que telemático por ejemplo sumisa bueno el más conocidos Estonia porque esto es un sistema de voto electrónico y también encuentra extranjero profundización del voto del voto telemático otros países son otros como Francia Inglaterra pero funcionan quizás también con el sistema antiguo un sistema digamos burocrático que no sé en una plazos tan tan determinados y luego bueno y luego hay otros países quizás podrían su modelo a seguir es el caso Italia no Italia tiene cubrición del exterior que hace que haya una mayor cercanía porque los dos sectores de nacionales que enero extranjero porque tienen sus propios diputados obsesionados que con el gracias no y eso no sólo una cuestión de voto sino también es la cuestión de acercamiento en términos de conocimiento lo en vano son sistemas que impiden es porque representantes en Roma