Ser Consumidor (10/03/2019): Las razones del enfado de los productores de cítricos

Voz 2 00:00 no

Voz 4 00:10 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 00:17 ya lo sé estamos en un mercado global en una economía global sin fronteras pero Cygan tiene algún sentido que dejemos en los árboles las naranjas y las mandarinas limones que se producen aquí en España Ike en las tiendas vendan los que se producen en Turquía Sudáfrica Egipto o Marruecos tiene algún sentido que los controles sanitarios que tienen que pasar los productos europeos no los pasen de igual manera los que vienen de lejos y tiene sentido que las normas europeas en mucho más estricta con lo que se produce en la Unión Europea y un coladero para los de fuera tiene sentido que tengamos que pagar tan cara a la huella ecológica que supone traer productos desde miles y miles de kilómetros tiene sentido que se permita a los especuladores de la fruta pagar Aute

Voz 5 01:02 de miserias céntimos muy pocos a los productores cuando nosotros los consumidores pagamos dos tres y hasta cuatro euros por unas naranjas la economía global en algunos aspectos está podrida empezamos

Voz 7 01:20 sí no

Voz 8 01:25 todo todo todo

Voz 9 01:34 rápido farsa mientas más ya no crecen nada Paul Mena a los ladrones hasta hora

Voz 0927 02:08 buenos días bienvenidos como siempre en la producción Sonia Faura los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo Nos cuenta ya lo que hemos preparado para hoy intenso con mucho contenido

Voz 10 02:19 Julio López por qué están tan enfadados los agricultores de cítricos

Voz 11 02:23 estamos muy enfadados porque la campaña está siendo un desastre tras la frutos que nada colgada en el Airbus es pagar precios de miseria continúan entrando cítricos de de otros ahí están arruinando

Voz 10 02:35 hablaremos de los engaños en los certificados energéticos de las viviendas cómo evitarlos

Voz 12 02:40 el usuario en que es el competente ayuda a la vivienda para la toma de datos más proximo felicitó es posible efectuar en correcto diagnóstico exprimir aconsejar las medidas correctoras a la mejor grandes positivo

Voz 0493 02:54 de la importancia de la mujer en el auge de la SER

Voz 10 02:56 Mejías renovables hablaremos también de los bulos alimentarios sobre todo en las redes

Voz 13 03:03 hay muchos bulos que no llegan a través de Barça por ejemplo que Najwa comimos eh nos ayuda a prevenir el cáncer que hay súper alimentos el remedio milagro

Voz 10 03:12 por ejemplo sabremos si son verdad o no los supuestos beneficios de tomar colágeno

Voz 14 03:17 lo que nos cierto que por comer colágeno por ponerte una crema de colágeno que esto vaya a tener algún efecto porque porque el colágeno es una proteína

Voz 10 03:25 ni una aplicación para hacer regalos de forma gratuita

Voz 15 03:30 no necesitas tienes lo que te hace falta como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 16 03:37 yo tengo una hipoteca con el Banco Santander que la querido cancelar llevarme la a Liberbank debido a unas discrepancias

Voz 0927 03:43 hablamos de este caso con nuestro asesor jurídico Paco Ferrer también El Mundo Today

Voz 1981 03:48 Wonder Box lanza el pack vacacional experiencia gritarle cosas a Puigdemont en Waterloo

Voz 17 03:54 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo Lai

Voz 0927 04:04 con productos con polémicos como la homeopatía

Voz 0493 04:07 que cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía o no

Voz 18 04:09 no precisado restarle a Sando

Voz 19 04:12 tras la diferencia es que rezagados hablases es mucho más barato que la homeopatía

Voz 10 04:16 con ciertas clínicas que te la puede jugar estamos pagando Credito chicas están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 20 04:25 quiénes son los patronos de la fundación de la dieta mediterránea

Voz 19 04:27 son bebidas alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría pese a todo siempre no

Voz 10 04:32 acaban dando gato por liebre

Voz 19 04:35 muchos años que ya saben Diane toneladas de rabo de Cannes

Voz 10 04:38 España SER Consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com en nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 04:50 bueno recuerdan antes de hablar del con los agricultores sobre el lío de los cítricos que no es para menos recuerdan que hace poquito hablábamos aquí un experto de los peligros del uso a diario de los tiques de compra tienen compuestos químicos especialmente preocupante para los cajeros y cajeras Nos acusaron incluso de alarmistas eso que sólo habíamos tenido que uno de los investigadores bueno pues para que vea la eurodiputada hay vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo Clara Aguilera ha trasladado esta semana a la Comisión Europea su preocupación por las conclusiones de ese estudio internacional liderado por la Universidad de Granada que señala que el noventa por ciento de los tiques de compra que recibimos en tiendas y supermercados están elaborados con papel térmico que contiene bisfenol A a un conocido director endocrino responsable bueno parece que de algunos tipos de problemas de carácter hormonal incluso de algún tipo de cáncer estar detrás en su escrito la eurodiputada ha recogido la búsqueda de alternativas por parte de la industria pero ha dicho que considera que la exhibición de este de este componente debería ser inmediata en los recibos bueno vamos a hablar ya del tema de los agricultores de los productores de cítricos porque es tan tan indignados muy muy enfadado si vamos a saberlo

Voz 0493 06:01 las

Voz 0927 06:01 cuentas claras Juan Salvador Torres muy buena

Voz 15 06:05 días muy buenos días Secretario General de la de Asaja Valencia no Agricultores Agricultores de Valencia

Voz 0927 06:17 exacto porque están ustedes tan enfadados hasta el punto que han anunciado no sé si lo van a hacer ya próximamente que quieren decir es que establecimientos nos están vendiendo no siempre con la información que nos gustaría a los consumidores que las naranjas y todos los cítricos que se venden no son producto nacional sino de otros países no algunos muy lejanos

Voz 21 06:38 pues mire estamos indignados por muchas razones una de ellas es que este tipo de crisis de precios se repite periódicamente cada dos o tres años hasta la fecha durante décadas ningún gobierno ni de España ni de la Comunidad Valenciana ha tomado cartas en el asunto por no hablar de Europa que pasa de esta historia entonces la crisis que estamos atravesando en este momento se detectó ya a primeros de octubre estamos a primeros de marzo han pasado prácticamente seis meses ninguna administración y la europea unidad nacional ni la valenciana han tomado ninguna medida eficaz que pudiera contrarrestar el problema

Voz 0927 07:26 y ustedes entonces van a tomar esta medida al han anunciado no sé si la tienen ya más o menos preparada de dar los nombres porque no es nada ilegal evidentemente cada cual cada comercio cada empresa compra donde quiere y lo vende como quiere pero a ustedes no les parece competencia desleal lo les parece competencia desleal

Voz 22 07:43 no es competencia unos nos parece no es competente y ahora ahora explicaremos porque no pero lo que no

Voz 21 07:50 es es inmoral es decir por qué ciertos operadores comerciales españoles tienen que recurrir a atraer a estas producciones cuando aquí están las naranjas colgando los árboles a un precio irrisorio que no cubren ni la mitad de los costes de producción tener claro ellos para nosotros es una inmoralidad casi una tradición

Voz 0927 08:14 dígame si son ciertas estas cifras que nosotros hemos dado un videoblog que colgaba por ejemplo el pasado viernes el kilo de naranja a ustedes lo pagan creo que hay doce céntimos más o menos producirlo a ustedes les cuesta dieciocho veinte es decir ya seis céntimos seis céntimos incluso incluso más una mandarina el kilogramo ustedes se lo pagan a quince dieciocho céntimos producirlos veinte veintidós también tienen tienen pérdidas esto es intolerable no esto no sé si a este nivel les ha pasado porque luego los consumidores pagamos mucho dinero en algunos casos pagamos más del mil por cien no de lo que les pagan a ustedes

Voz 22 08:50 cuestionó lo acaba de decir todo no hace falta dar más explicaciones

Voz 0927 08:56 pero pero pero por qué pasa esto porque traen de fuera quiero pensar que es que fuera todavía se sacan los puntos

Voz 15 09:04 a un precio mucho más barato

Voz 21 09:07 pues mire esto pasa por diversas razones ir creo que también merece una explicación no pasa por hay contratos firmados de unos años para otros entonces es lo que firman contratos pues se tienen que cumplir por todas las partes segundo pasa porque en estos países los costes de producción son mucho menores en en en en en todos los sentidos laborales fiscales ambientales ese descaro pueden producir muchísimo más barato pasa también porque estos estos países por ejemplo de Egipto no hace mucho a devaluar su moneda es una devaluación de la moneda Egipto permite todavía en ellos venden en su moneda hilos europeos compran en euros con lo cual el el el precio que ellos perciben desde el mismo porque a ellos les da su moneda pero claro el que compra aquí compra mucho más barato claro

Voz 0927 10:03 vale no sé si son ciertas estas cifras más o menos bien haciéndolo un una cuenta a un poco de de la vieja una naranja que viene de Egipto ya preparada ultimada lavada librada todo eso más o menos puede costar treinta céntimos sin embargo sí lo hacen con los productos de aquí cuarenta y cinco puede estar puede estar ahí la clave pero claro que allí todo el día

Voz 21 10:27 eso sería una vez normalizada es decir cuando el comercio ya las ha calado ha sacado de sus instalaciones estaría sobre XXXV sentimos más bien

Voz 7 10:37 en la otra

Voz 21 10:39 perdona al revés treinta y cinco treinta treinta y cinco la la que viene descrito por ejemplo y cuarenta y cinco aquí

Voz 0927 10:45 por qué por ejemplo la mano de obra en algunos países quiero imaginarme en Marruecos por ejemplo que creo que gran parte de de toda esta producción pertenece a la Casa Real a lo mejor ahí y no se precisamente como se trata al trabajador y bueno aquí también

Voz 22 11:01 después se pone al que no le verdad puede puede imaginárselo

Voz 0927 11:04 por eso que híper aún a ustedes mal pero no estamos imaginando que a otros muchos peor no quiero decir por lo que les pagan

Voz 21 11:10 sí a ver es que el tema no es decir nosotros tenemos una una legislación en Europa yo vamos a ver creo que estaríamos todos de acuerdo en pensar que Europa puede que sea la zona más desarrollada en el sentido de más eh protectora de los temas laborales de del tema de Medio Ambiente de todo esto yo creo que Europa va por delante de todo el mundo incluso de Estados Unidos y de de Canadá y Australia y de todos no entonces claro aquí tenemos una legislación muy y muy protectora de estos temas en nuestros países como usted entenderá si hablamos de Marruecos y hablamos de Egipto sino hablamos de Turquía no no no ni mucho menos

Voz 0927 11:56 para muchos menos para terminar señor Salvador los productos que pueden venir de otros países pueden como han dicho en alguna ocasión puede estar tratados con determinados productos fitosanitarios por ejemplo que aquí tendrían problemas o que incluso aquí no se pueden utilizar y eso no se vigila suficientemente

Voz 21 12:14 a ver yo yo creo que ese para desde el punto de vista del consumidor aparte de que tengan toda la información que tiene que tener esto es clave efectivamente existe un concepto que se llama tolerancia a la importación existe un un convenio en el seno de la FAO que me establece que en materias activas a qué dosis se pueden usar en en en todos los planetas en todos los países que suscriben este convenio no que Europa espera que es dañina para el medio ambiente la prohibe no la autoriza en la Unión Europea pero como esa materia activa sí que está en en en el en el convenio de la FAO por país tercero la puede utilizar mientras la utilice en las condiciones que se marcan no es decir que no superen los el MRA lo los límites máximos de residuos etcétera no eso qué significa eso significa dos cosas significa primero que a los productores de estos países tienen más herramientas para combatir plagas que nosotros con lo cual a nosotros no sale mucho más caro combatir las plagas segundo que significa que después yo tengo que poner en el mercado una fruta mucho más de sí sana puede ser una manera mucho más respetuosa con el medio ambiente con la salud humana que ellos ileso el consumidor cuando lo ve en el lineal normalmente él piensa que en el lineal pues todo es igual no sé si me entiende

Voz 15 13:53 sí sí perfectamente no no establecen

Voz 21 13:56 una diferencia y claro eso eso tampoco es así porque a mí me ha costado me ha costado mucho más de producir

Voz 0927 14:02 claro bueno pues ha quedado perfectamente claro Juan Salvador Torres secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores y recordamos el datos probablemente la peor crisis en los últimos muchos años del del sector de los cítricos y también que el treinta por ciento de la producción se está quedando

Voz 15 14:20 en los en los árboles así que triste muy triste la noticia

Voz 21 14:23 muchas gracias a vosotros si nadie

Voz 2 14:26 divos sin azúcares añadidos bajo en sal sin grasas sin lactosa sin efectos secundarios

Voz 4 14:33 SER Consumidor con Jesús Soria esta semana

Voz 0927 14:38 ha sido la Semana Internacional de la Mujer ya sabéis mucho la carga política en muchas celebraciones lo que conlleva también mucha carga Trinca nosotros hemos querido parar precisamente en esa parte de la energía movimientos feministas que están apostando muy fuerte por las energías limpias las renovables por la eficiencia energética contra la pobreza energética contra quienes han puesto durante muchos años palos en las ruedas a quienes demandaban un cambio en las políticas energéticas de este país

Voz 4 15:07 ya otra cesta de la compra consumo responsable Sostenibilidad otra forma de consumir

Voz 7 15:15 rompió no valen Muriel muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 15:19 si bien es una de las fundadoras de la cooperativa mujeres con energía un grupo de mujeres todas todas al mismo nivel no

Voz 7 15:26 no todas sí

Voz 0927 15:30 es que persigue este movimiento de mujeres con con energía porque siempre habéis estado en primera línea pero

Voz 7 15:37 no tenía mucha visibilidad no claro problema fundamentales de del de la mujer en general mujeres

Voz 23 15:45 ideada mujeres en el campo de la energía sobretodo nosotras llevamos bueno pues cada una de nosotras lleva activa en un campo de o en un área mejor del del feminismo en diferentes de diferentes formas pero fue a raíz de de un encuentro que se celebra aquí en Madrid en enero del dos mil dieciocho que nos pudimos por fin juntar vinieron mujeres de toda España no juntamos éramos más de cien bueno ahí quedó patente que tendría que teníamos que hacer algo sobre todo además a mí animada por con viento favorable no favorable que han terminado de legislación y luego también con un viento muy favorable que venía desde Europa teníamos ejemplos tenía muchísimo Jane

Voz 0927 16:26 hablas de vientos favorables vosotros estáis a favor de los cambios que se están que se están poniendo en marcha en nuestro país que no sabemos a qué va a pasar con las con las elecciones a la adiós al impuesto al sol carta libre al autoconsumo las energías renovables estáis a favor de todo eso no

Voz 23 16:44 claro esa el la vida un poco apostar por las energías renovables que que no es que sea una puesta además digamos del del todo Barrié Sada o del todo ya se ha confirmado ya la propia industria energética ha confirmado que que las energías renovables ya compensan más desde el punto de vista financiero son rentables de hecho están haciendo gracias apuesta por por ellas y luego aparte desde el punto de vista de de del ecologismo del punto de vista del cuidado al planeta la única solución para pasar a una organización es el apartar ese tipo de energías

Voz 0927 17:21 vale y luchar por conseguir mejor eficiencia energética también en las casas por ejemplo esta semana pasada sido el día de la eficiencia energética también estén luchando por eso es vosotras mejor que nadie para gestionar eh

Voz 23 17:33 claro claro la idea es altamente se tu la idea de de la cooperativa y de otras iniciativas que que también están surgiendo es un poco lo que decíamos antes visibilizar una situación de inferioridad DJ debilidad que que que ha padecido la mujer tradicionalmente pero es que además en la actualidad y se extiende además me gustan poco ya que estamos en programa sobreconsumo seguidores pienso que es importante el saber que que la mujer digamos sufre en sus propias carnes dos tercios de del dieciocho por ciento de los hogares en España que sufren la pobreza energética son mujeres eso por un lado normalmente la mujer como la que se decepcionando la mayoría de las ficciones que tiene que ver con el uso de la energía en el ambiente doméstico pues también sigue estando en una situación de debilidad en tanto que no tiene la información por ejemplo cuando hablamos de de la factura de la luz no no sabemos que pagamos no sabemos siquiera leer nuestra propia factura de la luz pensar en cambio como siempre no pensar en un cambio nos paraliza quizás no podemos pensar eso como consumidor pero es que luego además en el campo de la energía vemos que la mujer ocupa sólo cuando hablamos de la Renault es el centrados por ciento de los trabajos de Ademar son mayoritariamente de dicha entonces claro nos damos cuenta que siempre con el famoso pecho pero es que además sabemos por el el informe de nada más que acaba de salir de de la agencia internacional de energías renovables que además se llama decía renovables una perspectiva de género esa idea de qué van a crecer lo L el empleo en el sector estamos ahora en el en el dos mil diecisiete estaba entorno a los cien millones de empleo íbamos a dar un salto de cerca de treinta millones de empleo en el dos mil cincuenta entonces no poder seguir estando aún aún en treinta y dos por ciento si queremos realmente beneficiarnos como Sociedad de de lo de lo que contribuiría a lo que aportan las mujeres

Voz 0927 19:39 muy bien hoy como para para terminar a Rocío cómo se puede apuntar la gente cómo puede conectar con vosotros seguro llegan mujeres con esta cooperativa mujeres con energía con este movimiento mujeres con energía como como puede contactar con vosotros

Voz 23 19:52 pues se puede poner en con pasta estamos en entraré estamos en Twitter en Facebook ir por el momento no tenemos porque están en proceso de constitución es un proceso lento y estamos conociendo estamos sobre todo también causando como mucho

Voz 7 20:04 son entusiasmo su alrededor

Voz 23 20:07 no tenemos un correo que sea mujeres con energía arroba gmail punto com y en ello estamos y yo creo ya te digo de Jesús lo los importa también pensar eso que la energía es no aparte pero son muchas las áreas en la que tenemos que pensar un poco desde la perspectiva de género para toda en la las transiciones que tenemos por delante no

Voz 0927 20:27 muy bien Rocío hablaremos en más ocasiones eh no lo dudé si quieren conectar con esta interesante iniciativa cooperativa mujeres con energía este correo mujeres cooperativas arroba gmail punto com mujeres cooperativas arroba gmail punto com

Voz 15 20:42 está muy bien Rocío Nogales Muriel una de las funda

Voz 0927 20:45 las horas de la cooperativa mujeres con energía muchísimas gracias un beso muy

Voz 15 20:48 arte muchísimas gracias a veros

Voz 24 20:53 la tierra no es plan ni la ciencia ellas de de quién de cine más los fines a Arrupe estrecho hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras ahora que por fin la red de Plan E

Voz 25 21:11 esta vean os la princesa delicadas que ha venido a varias estar sentada ella no es solamente lo que vez admite nada a los pies

Voz 0927 21:26 bueno hablamos de energía deficiencia coincide esta semana ya lo comentábamos ha celebrado también el Día Mundial de la eficiencia energética Lleida Atos que conviene saber por ejemplo que lo de los certificados energéticos obligatorios es un foco también de engaños de fraude que raro verdad

Voz 26 21:44 cuidamos tu bolsillo

Voz 0927 21:48 te muy buenos días presidente de gremios Asociación de empresas del sector de las instalaciones y la energía y que le podemos decir al usuario porque ustedes han dicho esta semana que los que ustedes piden un mayor control técnico de los certificados energéticos emitidos que pasa que hay muchos engaños

Voz 7 22:07 claro es que al final lo barato sale caro sí pero certifican algo certificado energético para que salga correctamente técnico que esto tiene que visitar la vivienda ha toman una serie de datos que sólo se puede hacer in situ por ejemplo superficie de venta más acristalamiento tipo de la carpintería exterior tipo de muro para luego en su oficina pues es decir de transmisión sombras que puedan hacer edificios cercanos la propia sombra de oyentes de La Ventana sistemas de calefacción Gemma de alumbrados es decir una serie de datos que sólo se pueden tomar cuando el técnico experto en este tipo de materias pues pues visita al instalación y las comprueba

Voz 0927 22:49 ya hay mucho no técnico que sin embargo está haciendo estos certificados

Voz 7 22:53 no porque se seriamente lo tiene que dar un un arquitecto uno se llanto de grado medio superior entonces el que lo tiene que tiene que esa titulación si así qué sucede que lógicamente en la medida en que se están haciendo a unos precios que son totalmente fuera del mercado cuarenta cincuenta sesenta euros pues aunque tiene la titulación pues al final lo que están haciendo es una una breve consulta Telefónica preguntar al usuario una serie de datos y con eso meter en el programa informático unos datos que la mayoría de veces claro

Voz 0927 23:27 es que son tomados por alguien que es el usuario que no tiene ni idea eh

Voz 15 23:30 para decirte es decir que lo firma un profesión

Voz 0927 23:32 Nadal lo firma legalmente pero realmente lo que ha hecho es una chapuza

Voz 7 23:36 si no se ha visitado la vivienda por supuesto así tajante y claro porque además el certificado no es un papel para Tendero alquilado un piso un certificado que si se hace bien te va a decir en qué condiciones energéticas está la vivienda que puedes hacer por ahí que viene también una serie de recomendaciones y consejos para mejorar la clara energética

Voz 0927 23:57 eso no se puede hacer cuando no iba a la casa nos podemos dar unos consejos bueno ustedes dice unos consejos aseguren que el técnico que firma el certificado acude personalmente compruebe que el técnico valora las potencias y consumos eléctricos pida los presupuestos que eso está muy bien y siempre lo recomendamos aquí solicite siempre factura para evitar problemas y es aconsejable aconsejable contactar con colegios profesionales para que sean los profesionales de verdad los que lo hacen no

Voz 7 24:23 o con profesionales de que tengas contacto con ellos pero evidentemente cualquier profesional lo puede hacer porque para un arquitecto ingeniero eso no tienen claro si ya lo que pasa es que hay que desplazarse entonces claro ya Itu sumase los costes de desplazamiento de una a dos horas que dura Gazette tomar esos datos porque tienes que ir habitación por habitación Ventana y luego todo eso lo tienes que plasmar en un programa informático que aunque sencillo y laborioso pues al final de querer cuanto antes pues ahora de un de un titulado universitario no no no vale

Voz 0927 24:59 sea cabezas es barato pero lo que estamos comprando no es de buena calidad

Voz 15 25:03 clarísimamente FAPE vale me permite las condiciones eso sí

Voz 0927 25:08 claro me permite una ultima pregunta ya por comentarle porque la Comisión Europea ha denunciado a España ante la Corte de Justicia por no regular la contabilización de consumos in es de calefacción ya fue apercibida en el año dos mil diecisiete en dos mil dieciocho parece que no puede caer una multa de cuarenta y cinco millones el dato es importante porque si se hubiera hecho en dos mil cuatro cuando se debía hacer la trasposición más de un millón de usuarios hubieron ahorrado unos doscientos euros al año esto es un grave como tantas cosas que se dejan aparcadas no

Voz 7 25:37 si es así dicho hoy hoy hoy a que que el Consejo de Estado y que posiblemente a la pronto y ojalá sea cierto que era de todos

Voz 18 25:47 así el tema de este individuo

Voz 7 25:49 pues te pones unos es que cada uno pague en función de lo que consume cosa que parece evidente y lógica no injusta sobre todo justa entonces mientras eso no se consiga así mitad da carta blanca pues el consumo energético es mucho mayor una calefacción central Si que a lo mismo pasa pagar lo mismo usando eficientemente que que abriendo la ventana cuando tiene mucho calor pues abre las ventanas en lugar de procurar los radiadores el contrato para de lo que consume pues a lo mejor si te vas una semanita de vacaciones pues puedes la calefacción más floja porque eso redunda en beneficio o el caso del día fuera pues a lo mejor no es porque tenga casa a quinientos grados si te vas a ocho de la Manning iguales a las ocho de la noche ese tipo de cosas todo lo que sea pagar en función de lo que consuma pues dan un ahorro para todos

Voz 0927 26:37 buenos consejos hicieron una menor contaminación

Voz 7 26:40 no se olvide si teme también claro claro claro sin duda importante

Voz 0927 26:42 qué buenos consejos nos dan siempre nuestros invitados José María de la Fuente presidente de agremiado muchísimas gracias para evitar sustos

Voz 4 26:50 la informarte de tus derechos SER Consumidor Ilse quieres contarnos denunciará algo déjanos tu mensaje de voces nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero diecisiete cero catorce

Voz 0927 27:02 bueno el consumo están poliédrico tiene tantas aristas tantos recovecos tantas historias buenísimas y tantas oscuras que hasta es caldo de cultivo para las chirigotas de los carnavales por ejemplo de Cádiz estos días pasados

Voz 27 27:18 que no me no cambiado de compañía que atribuyen con mi novia nota señorita que yo no llamo a mi amigo tan para

Voz 28 27:30 y es que nunca

Voz 0927 27:34 sí

Voz 28 27:36 benditas llegan a

Voz 0927 27:39 bueno esta insistencia que casi todos sufrimos de las compañías telefónicas como de otras empresas en no con unas cifras esta semana datos de Facua porque dice que el veinte por ciento de las reclamaciones que han tenido ellos durante el año pasado fueron de la telefonía y un dato también importante el nueve por ciento más sólo le gana este año las reclamaciones que tienen que ver con Sanidad y sobre todo por el caso Eden tal que es estalló precisamente el año pasado las compañías que más reclamaciones tienen Vodafone France Telecom Orange Illa

Voz 29 28:14 él no te lo creas noticias falsas mentiras bulos pseudo ciencias la Roma peor muy buenos días hola buenos días coordinador de

Voz 0927 28:25 salud símbolos cuéntanos primero para la gente que es a Luxemburgo

Voz 18 28:29 bueno solución bulos es una iniciativa colaborativa en la que estamos participando periodistas profesionales sanitarios asociaciones de pacientes y con la que queremos combatir los bulos de salud famosas que hay niños de tantos han propagado últimamente y bueno pues lo lo hacemos pues desmontando de esos bulos sanitarios luego tratando también de formar a los profesionales para que orienten a los pacientes y a los pacientes para que sean críticos reconocen que ven en Internet

Voz 15 28:59 recientemente presentado Weisz Un informe eh sobre este sobre este tema

Voz 18 29:04 pues sí nos hemos juntado sociedades científicas asociaciones de pacientes y de periodistas para llegar a un consenso sobre los bulos que podemos hacer frente a ellos y al frente al llamado Dr Google y bueno pues lo que hemos visto es que los bulos por supuesto propagado mucho en los últimos años igual en Canal donde creemos que puede haber más de salud nos llega a través de fuentes de confianza en la que creemos

Voz 0927 29:31 sí ese de que si las semillas de Chilla que si las vallas de Goya y que si la que no ha que si tomando un vaso de agua con limón no sé qué problema evitamos es que es todos los días chorreo continuo eh

Voz 18 29:43 sí además a los llamados supera alimentos que bueno pues todos los nutricionistas dicen que los no existe en este caso pero alimentos se ponen de moda pues cada año se pone uno hay muchos intereses detrás de esos llamado tupper alimentos que parece que nos van a curar de todo bueno pues mucha gente incluso vemos que abandona el tratamiento porque piensa que con una alimentación basada en alguno de estos productos va curarse todos no eso es lo positivo pero tenemos también todo lo contrario de repente bulos sobre algunos compuestos de alimentos procesados que es verdad que sabemos pero los dos son sanos y de ahí a que te vayan a matar claro cómo aparecen estos bulos llevaba una gran distancia

Voz 0927 30:24 es decir hoy es todo esto mucho es es interesado y otras veces también fruto de la ingenuidad que a alguien se le ocurre alguna cosa que ha huido de no sé dónde lo publica hice lo red tuitean veinte mil lo cómo es

Voz 18 30:36 bueno es difícil saber qué hay detrás de la psicología de quién está lanzando algunos asegura que algunos casos ahora hay intereses económicos pues bueno a atacar incluso a un competidor o para vender algún producto pero otras veces no me enteré yo creo de pirómanos de que bajar su vuelo a a hacia donde pueda hiló con la contribución de mucha gente que quiere ayudar a los demás con un deseo desinteresado y bueno pues que les llega algo pues goza por ejemplo lo distribuya otros grupos Si acaso no es verdad pero por si acaso lo reenvío no ella sí lo estamos haciendo muchas gracias

Voz 0927 31:10 Carlos lo que decía el otro día en el informe era que es muy importante que primero que no hagamos caso mucho a estas cosas pero sobre todo que veamos si detrás de muchas de estas afirmaciones hay algún respaldo científico cuáles son las fuentes y tal no que sale por ahí nos lo creemos todos no claro

Voz 18 31:27 lo que pasa es que muchos de los bulos están muy bien fabricados aparecen referencia al supuestamente científicas en algunos productos y claro la población no tiene conocimientos suficientes para saber si es verdad o incluso Internet y efectivamente cancerígenas pero claro lo que no dice es seguro es que tiene que ser una dosis pues muchísimo mayor de la que podíamos tener en en ese compuesto que con el que estamos en contacto

Voz 15 31:54 bueno pues entonces está funcionando bien desde que lo puesto en marcha que no hace mucho eh

Voz 18 31:58 si esto llevamos un año y desde entonces la verdad es que hemos tenido

Voz 0683 32:02 cogida maravillosa muchas sociedades científicas

Voz 18 32:05 han unido nosotros que contribuyendo a desmontar esos bulos yo creo que al final algunas cosas vamos haciendo y actuando todos en la red cada vez que hay pues una situación flagrante como ocurrió en su con el MMS o pues yo creo que se van cortando más a la hora de propagar los bulos incluso los sitios qué les prestaban para adaptarlas a su científicas pues algunos ya los están tratando no yo creo que estamos dando algunos pasitos y hay muchas personas en que se lo piensan ya dos veces entender reenviar algo basándonos de haciendo cosas

Voz 15 32:39 están cosas directamente los usuarios con eh

Voz 18 32:43 a nosotros tenemos hecho un buzón donde la gente no puede enviar puso imposible bulo que han encontrado y bueno pues si todos los días no se envían cantidad de cuestiones que llegan desde estafas a ha supuesto súper alimentos o productos milagrosos que curan la calvicie y lo es no hay hay de todo

Voz 0927 33:04 muy bien pues Carlos Mateos coordinador de Salud símbolos un un año hoy ya está funcionando bien y no me extraña porque esto de las de las redes madre mía menudo caldo de cultivo para todas estas cosas un fuerte abrazo

Voz 15 33:16 yo siga ahí muy bien gracias

Voz 4 33:19 te han engañado te han robado te han tomado el pelo no planes reclama utiliza tus derechos SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 30 33:31 hablando de bulos lo del colágeno funciona o no funciona

Voz 31 33:36 el microscopio

Voz 32 33:38 José Miguel Mulet muy buenos días hola qué tal

Voz 0927 33:41 toros de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia autor de la ciencia en la sombra los productos naturales vaya timo Comer sin miedo y otros muchos divulgador colaborador habitual en nuestro programa menos de lo que nos gustaría oye otra cosita que queríamos hablar contigo y de estas quememos raras así que nos dejan un poco de escuadras aunque nos imaginamos por dónde van los tiros esto del colágeno que venden productos con colágeno por todos los sitios tiene algún sentido que nos gastamos dinero en determinados productos de este tipo

Voz 20 34:12 a ver no yo te digo porque el colágeno

Voz 19 34:15 proteína

Voz 20 34:16 es cierto que es la proteína que entre otras cosas les da firmeza a la piel y cuando por la edad esa proteína empieza a fallar te salen las arrugas invertir las arrugas son por defectos en la formación de colágeno si yo he dicho esto que esto es verdad lo que nos ciertos que por comer colágeno o por ponerte una crema de colágeno esto vaya a tener algún efecto porque porque el colágeno una proteína cualquier proteína que te comas en el estómago se va a degradar en sus correspondientes aminoácidos hay varios minutos después de haber de la comida ya te da igual que proteína fuera que fuera colágeno que fuera proteína porque se va a romper en sitos

Voz 0927 34:55 es decir que si lo tomamos no sirve para nada

Voz 20 34:58 no básicamente no a ver si tienes algún problema de nutrición te faltan aminoácidos vale pero para hacerte la piel master A o para eliminar los problemas de articulaciones para todas las cosas que dicen que se venden no tienen ningún efecto

Voz 0927 35:14 sobretodo José Miguel Se vende mucho como eso no pensando en un perfil de personas ya mayores por el tema de las articulación en la rodilla esto de eso Se vende mucho no

Voz 20 35:22 hay cola genes herido no tiene ningún efecto pero lo siento porque ya sé que los suplementos de colágeno magnesio y luego encima si el collage Nos de tiburón de cartílago cinturones de dicen que mejor magnesio viene de Minas del Mar Muerto ya es vamos pero no no hay ninguna vídeo que lo diga luego además el magnesio que también se vende conozco a suplementos es un mineral muy abundante de la propia una zona con aguas duras a llevaban meses todas las verduras osea que si lo déficit de magnesio no son muy frecuentes lo que el médico si ha tenido algún problema no es normal tener un déficit de magnesio

Voz 0927 36:00 vale y ahora se ha puesto de moda que lo citabas antes lo de lo del colágeno bebido sea que ni siquiera en las otras alternativas que teníamos antes o lo moderno hará que es lo bebido cambian nada la situación de lo que estás contando mira

Voz 20 36:14 cualquier proteína que te comas de estómagos se degrada y eso lo saben muy bien los diabéticos que tienen que ponerse una proteína bueno un péptido que se llama insulina y por eso la insulina no se puede tomar por vía oral que facilitaría la vida de los diabéticos pues eso solamente ingerir si en un tema tan delicado tan grave como es la diabetes no han encontrado todavía una solución de hecho hace poco salió una micro jeringa sí que se podría inyectar pues tú imagínate para un tema como éste que el colágeno que es una proteína ingerida tenga un efecto respuestas no las proteínas ingeridas no tienen de sexo se degradan estómago de hecho el estómago está previsto para eso para aprovechar nutrientes que en este caso son los aminoácidos que forman las proteínas

Voz 0927 37:00 perfecto José Miguel Mulet como siempre encuentran un fuerte abrazo hasta la

Voz 30 37:04 Lima un abrazo pero ahora vamos a las redes de Al Asad

Voz 4 37:08 la redes del consumo

Voz 32 37:13 Sonia buenos días muchas cosas

Voz 0927 37:15 Bryan llamando la atención pues mira Miguel Bosé

Voz 0133 37:18 liado un poco en Twitter por criticar la campaña contra la pseudo ciencias del Ministerio de Sanidad que además en SER Consumidor la comentamos el cantante puso el siguiente tuit Pedro Sánchez por qué no propones ley para cerrar bares de tapas es que dañan mucho a grandes restaurantes no sólo te has vendido al independentismo ahora te vendes al lobby farmacéutico para el veintiocho de abril más estar de remo

Voz 32 37:40 has eso es lo que decía Miguel Bosé así es este comentario el han llegado muchas críticas por ejemplo el hablen que dijo se le ha ido la cabeza ya del todo uno desconecta de pagar impuestos en su país hice termina desconectado de la realidad también comentó Jorge Grace García hombre Miguel Bosé ahora también eres médico para un oráculo le dices al paciente que se flote el ojo con una llave bueno ya por poner un último comentario decía otro usuario el día que tengas algún padecimiento grave seguro que lo afronta es tomando pastillas de Placebo Isa ni seguimos vasos de elegía

Voz 0927 38:16 bueno ya saben que en este programa hemos sido muy derredor desde hace muchos años contra las ciencias contra los seudo tratamientos contra todo esto qué es de verdad no está demostrado científicamente científicamente señor Bosé una cosita acaso no es un negocio súper rentable la homeopatía pues ya le digo más negocio para las farmacias que los medicamentos acaso no está bien poner freno a las estafas prometiendo curaciones que nunca llegan acaso no está vio frenada quienes venden lejía curativa o a quienes consiguen que se dejen tratamientos médicos para acabar como en algunos casos ya saben ustedes falleciendo pues eso sin ton ni son

Voz 32 38:56 no sólo tenemos comentarios de Miguel Bosé hay más la semana pasada descubrimos en nuestras entrevistas como pagar por la cara y César Alonso comentó todo ello por nuestro bien como las cámaras en las calles como los micrófonos en los ordenadores como los ayudantes tipo Alexa Osiris ya tienen lo que les faltaba ya pueden ser nosotros además respecto a la noticia que compartimos en redes con motivo del 11M cuando una mujer se pide una cerveza estando con un hombre sea sirven a él bueno pues María José Martínez Bernal aseguró que a ella le pasan noventa y cinco por ciento de las veces Pilar Melgar añadió que también ocurre cuando piden carne o pescado el pescado para ella la carne para él

Voz 0927 39:35 la encuesta esta semana bueno pues las huestes

Voz 32 39:37 de esta semana planteamos qué partido crees que defiende mejor tus derechos como consumidor el PSOE y el PP Ciudadanos o Podemos

Voz 0927 39:46 bueno planteamos esta esta pregunta porque no estamos en campaña pero ya de facto ya estamos en campaña osea que por eso ya iremos calentando motores pero vamos ya están bastante calientes por ahí la la encuesta de esta semana qué resultados ha dado

Voz 32 39:59 planteamos crees que todo lamentaciones saludable y el resultado ha sido un sesenta y seis por ciento de los oyentes comen de todo tanto bueno como malo sólo el dieciocho por ciento reconoce que su dieta es saludable y el once por ciento que es poco saludable

Voz 0927 40:13 Nos vamos ya a las a las web

Voz 31 40:16 mundo as Mondragón

Voz 32 40:18 José María García uno de los fundadores de gratis buenos días buenos días una explícanos brevemente qué es gratis

Voz 33 40:25 es una aplicación móvil para regalar lo que no usas y que te regalen lo que necesitas la creamos como respuesta a un problema que nos preocupa como sociedad queremos un mundo más solidario y sostenible pero nos puede el instinto consumista al final eso compramos cosas que a veces necesitamos las demás cenamos en un momento dado las tiramos porque ya no nos caben en casa pensamos que hay que alinear nuestros valores y nuestras acciones como sociedad este comportamiento consumista no lo consigue así hemos gratis que que es una plataforma que nos una para cambiar el mundo mediante el consumo responsable y que nos permita cambiar cosas por experiencia

Voz 32 41:04 y cómo funciona esta aplicación

Voz 33 41:07 es muy sencillo el Príncipe regalos que no necesitas pide lo que se hace falta lo primero es haciendo regalos ofrecía las cosas que tienen valor ya no usas los segundos pidiendo deseos para que comprar algo cuando nos lo pueden regalar pidiendo deseos alguien que ha publicado un regalo como publicando tu tus propios deseos vemos que a los usuarios les justa conceder deseos que otros usuarios tienen y que han dicho necesito esto y además lo que hemos introducido es facilitar el compartir entre amigos con quién compartir las cosas de valor que que no necesitamos que con los amigos pues nuestros usuarios pueden cuando publicaron deseo que tiene una necesidad un regalo hacerlo llegar a sus amigos en primer lugar al final es como una cadena de favores entre todos Si regalas recibirá y además con beneficio añadido que hemos visto que regalar sobre todo cuando es algo deseado sienta muy bien pero hay que regala se siente mejor todavía

Voz 32 42:03 y qué tipo de productos podemos encontrar

Voz 33 42:06 tenemos productos en buen estado osea al principio es que si hay algo que está para reciclar no lo lleves a gratis hubiera pixeles para darse una vida las cosas que están en buen estado para hacer real la la economía circular con las cosas que realmente tienes que utilidad y hay un habría muy empleada de categoría tenemos desde libros hasta televisores pasando por ropa bicicletas también hay gente que regala servicios como clases de canto sesiones de fotografía sea regalado desde siempre cargadores hasta un coche y las categorías hay una se me gustaría destacar que es la todo lo relacionado con niños vemos que los padres y los las madres precisamente por por el cambio de cosas tienen una necesidad muy grande y están intercambiando regalos entre ellos pero además hay una parte que el que a nosotros nos ha gustado mucho de lo que hemos visto que es que cuando

Voz 0683 42:57 lo consiguen un juguete

Voz 33 42:59 de por ejemplo para su hijo le animan a que regale juguetes que ya no necesita de alguna forma están utilizando gratis para educarlos en el consumo responsable

Voz 32 43:10 esta obligación está disponible a nivel nacional

Voz 33 43:13 la aplicación está disponible a nivel nacional que en este momento sólo tenemos una comunidad activa en Madrid porque necesitaba un número mínimo de gente para poder intercambiar entre ellos pero en este momento cualquiera que quiera ser pionero puede empezar a utilizar gratis en su ciudad y crear una comunidad el que no sea tan lanzado para adelante in Spain quiera esperar que haya más gente tenemos una lista de espera en la web quiero gratis

Voz 32 43:39 punto com pues mucho

Voz 2 43:42 gracias José María García fundador de gratitud

Voz 4 44:26 en SER Consumidor

Voz 2 44:27 te escuchamos ni que me llaman todos AVE compre por Internet y ahora nadie sabe nacen comerse sin teléfono hay que tengo derecho comprensión super online me cobra y nunca me ha llegado el pedido vía seguro diligencias se lavan las manos

Voz 10 44:43 sus consultas dudas somos el altavoz de tus denuncias ni nuestros asesores jurídicos de ayudarán a eso

Voz 36 44:51 verlas que debe devolverle de inmediato los cargos echarle Munar reclama mediatas que Ayza que solicite por escrito a la cancelación de sus está no esto es un estar aquí que podemos reclamar a la propia compañía una en serconsumidor Consumidor

Voz 4 45:06 con Jesús Soria Paco Ferrer muy buenos días

Voz 15 45:10 hola muy buenos días asesor jurídico de Facua has visto que hemos cambiado cabecera eh muy bonito Vega empezamos primer caso

Voz 0493 45:18 atento a la duda de este oyente con el cambio de hipoteca de un banco a otro

Voz 16 45:23 yo tengo una hipoteca con el Banco Santander que la querido cancelar llevarme la a Liberbank debido a unas discrepancias sobre vinculaciones que no me habían comentado al principio he decidido cancelar la firma que teníamos pendiente para este jueves día veintiocho podéis comprender que ya estaba la operación avanzadilla por lo tanto ya les había pagado les he pagado seiscientos euros de tasación mi pregunta es la siguiente al no llevarse la operación acabó puedo recuperar parte de esos seiscientos euros de la casación

Voz 0683 45:56 puede recuperarlo Paco pues complicado ya que Coles va algo con la Iglesia hemos topado en este caso el gasto diríamos de fácil lo tiene que abonar el consumo yo otra cosa es que se ha pactado algo diferente con el banco que no creo pero ojo la tasación diríamos entre comillas seguir del consumidor por tanto lo que tiene que hacer es intentar utilizarla en el nuevo préstamo que convierte a ver si así desde luego se puede ahorrar ese cuantioso gasto Antonio

Voz 0493 46:29 cuenta su odisea reserva una casa en Sevilla donde corría un maratón a través de Air vi envíe llegue al consumo

Voz 15 46:37 Heidi sus hijas y el propietario les dice que

Voz 0493 46:39 la tiene alquilada a los cinco minutos le llega una cancelación reclama a la empresa Ile ofrecen una alternativa más cara por trescientos dieciséis euros no aceptó hoy le ofrecen que se vaya a un hotel y que ya verán si se lo pagan esos días por la demanda de plazas no bajen de quinientos euros al final nos cuenta Nos volvimos a Málaga que puedo exigir in me paga los gastos de inscripción en la carrera el mal rato que pasamos

Voz 0683 47:10 luego tiene que reclamar a quién le dio su dinero desde luego ir a esa empresa a la que le dio su dinero es tan responsable de si esa oferta no está vigente pues buscarle otra de similares características indignada de eso de vamos a ver si te lo pagamos bueno eso desde luego es has desde luego no es serio por tanto que reclame desde luego como siempre decimos a que contándolo por supuesto cualquier daño o perjuicio que haya tenido ir de todas formas que formule también una denuncia ante Consumo porque aquí la cosa puede que huela mal en el sentido de que estemos pues pues el fraude un estilo de overbooking es decir que alquilen la misma cosa a un montón de personas resulte pues eso que la que mejor postura haga pues que se quede con el piso

Voz 0927 47:59 perfecto

Voz 0493 48:00 la Fail Grajera dice que compró un teléfono Samsung que cuesta seiscientos veinte euros y me dicen que me lo envían a una tienda de Vodafone a los tres días llamó a atención al cliente para decir que no lo quiero y me dicen que tramitan la devolución que en una semana me devuelven el dinero un mes y medio después siguen sin darme el dinero el móvil sigue en la tienda la central dice que si no

Voz 15 48:24 en el móvil no me pueden devolver el dinero yo esperando que puedo hacer

Voz 0683 48:29 pues aquí la normativa lo que los dices que el vendedor debe reembolsar los importe abonado en un plazo de catorce días a partir de la recepción de la solicitud de anulación hasta ahí claro el problema es en el vendedor diríamos puede aplazar ese reembolso si todavía como parece ser el caso no ha recibido el producto o la prueba de que de que hemos devuelto el teléfono por tanto lo que tiene que hacer es ya el le consta que entender cómo está en la tienda que formule una hoja de reclamaciones oficiales en la tienda que también desde luego reclame a quién me pago los seiscientos y pico euros porque tienen que devolver el dinero José Luis

Voz 0493 49:10 Nos dice mi familia y yo tenemos tres seguros de decesos con Mapfre además de los pisos pero a finales del año pasado Nos facturaron doscientos ocho euros por un piso donde vivía a otro familiar pero en ese piso nunca ha estado asegurado por ellos cómo es posible que puedo hacer

Voz 0683 49:30 pues claro aquí el cuñado se habrá aprovechado desde luego ha dicho a ver qué me va seguro aquí como decimos siempre ahora hablando en serio lo primero desde luego devolver el recibo eso es lo que tiene que hacer inmediatamente reclamar a la aseguradora por escrito como decimos en todos estos casos si la respuesta no le gusta o pasan más de dos meses a la Dirección General de Seguros perfecto

Voz 0493 49:56 una consulta curioso a por un vaso de agua en un avión

Voz 37 49:59 puede negar te un vaso de agua en pleno vuelo yo me vi obligada a comprar una botella de agua pequeña que me cobraron tres euros en el en un vuelo en Ryanair

Voz 0927 50:10 qué le podemos decir consulta curiosa

Voz 0683 50:13 que aunque nos vean ahogando no se discute desde evitemos agua pues que no no un vaso de agua de grifo gratis día pues salía hace unos días una noticia curiosa en este sentido es que los gobiernos de la Unión Europea pues han pactado hace muy pocas horas una posición respecto a una futura directiva sobre el agua potable porqué digo eso porque ahí en esa directiva se establece pues a fomentar diríamos el acceso a este recurso al agua a los grupos vulnerables pero lo importante es fomentar también el suministro de agua gratuita del grifo en bares y restaurantes si la norma no establece otra cosa desde luego porque con Blake podrían cobrar el agua pero habrá que estar atentos pues para que haya una normativa que obliga a que nos faciliten un vaso de agua claro

Voz 7 51:05 la tesis pues muchísimas gracias como siempre

Voz 0927 51:08 es Ferrer asesor jurídico de Facua un fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 7 51:11 gracias a vosotros hasta luego

Voz 38 51:15 tus denuncias con nombres y apellidos no nos casamos con nadie

Voz 4 51:19 SER Consumidor

Voz 0927 51:21 y no olviden lo olvidéis que para vuestras denuncias están es aquí

Voz 4 51:25 SER Consumidor para consultas y denuncias ser consumidora arroba gmail punto com Si lo quieres dejarnos tu nota de voz en nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero uno setenta catorce

Voz 0927 51:40 y tanto si es por teléfono como nuestro correo ser consumido una arroba G Mel punto com por favor un teléfono de contacto nosotros seguimos en nuestras redes en Twitter en Facebook en mi Twitter Jesús Oria de siempre en nuestra web en la que por cierto la semana que viene vamos a dar un gran paso con el tema del Día Mundial de los Derechos del Consumidor así que muy atentos a nuestra a nuestra web nos vamos ya a la buena noticia

Voz 39 52:06 la buena noticia en dos mil dieciocho se reciclaron cinco mil toneladas de residuos de iluminación eléctrico y electrónico según datos de la Milá la Asociación para el Reciclaje de Residuos de iluminación en concreto dos mil seiscientos toneladas de residuos de lámparas dos mil doscientos treinta y tres de luminarias doscientos setenta y siete de material eléctrico y electrónico Cataluña con ochocientos cincuenta toneladas Madrid con ochocientas sesenta y Andalucía con setecientas son las comunidades autónomas donde más se recicla

Voz 0927 52:35 gracias Gemma Jiménez

Voz 41 52:43 la negrita que él escribió el manual a Pedro resistente llevo toda España Global Dico vamos ya me olía que iba a quedar fatal cobre por mi trabajo pero en el que Josep firmar menudo cacao se ha montado una tremenda menudo cacao se ha montado una tremenda nacional que Kaká

Voz 42 53:10 a vivir que son dos días sábados y domingos

Voz 32 53:13 de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 42 53:15 no