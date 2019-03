Play Segunda: El regreso de Pepe Mel (07/03/2019)

Voz 3 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal estamos aquí bienvenidos al el capítulo ciento ochenta y ocho de Play Segunda y bienvenidos a la jornada veintinueve de la Liga Un dos tres es una jornada a la que Osasuna llega con más venta Taha de todavía sobre la tercera plaza de hecho aunque pierda este fin de semana seguirá en ascenso directo para celebrarlo ha renovado a nuestro protagonista de la semana pasada a Jagoba Arrasate la semana ha tenido como protagonista a otros dos técnicos Paco Herrera Pepe Mel el primero ha sido destituido de Las Palmas y el segundo ha ocupado su puesto en el banquillo me acuerdo de la última vez que coincidieron Pepe Mel Paco Herrera en banquillos de segunda porque no fue hace tanto fue en el dos mil quince Mel subió al Betis Herrera subió a Las Palmas y me acuerdo que fue en dos mil quince porque fue nuestra primera temporada contando la Liga dos tres cada jueves a quién la Cadena Ser que el pasado martes cinco de marzo Play Segunda cumplió cuatro años cinco temporadas y por eso cada año pero estas fechas me acuerdo de Palma Monreal de Álvaro Serrano de aquellos que estuvieron de los que están de Alejandro Rodríguez de Paco Hernández de José Antonio Duro de Iván Álvarez en el resto de compañeros de nuestra familia que cada año crece aunque algunos abandonen unos para bien para mal así que felicidades a Segunda ya todos los medios a todos los oyentes porque sin vosotros esto cada jueves no tendría ningún sentido vamos a por el quinto año íbamos a por la sexta temporada aquí en Play Segunda Cadena Ser punto com donde todo el jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Roldán a los mandos arranca la segunda

Voz 1415 01:54 no esto Alejandro Rodríguez de otro jueves sí que estaba estaba en aquella primera temporada de Play Segunda con Palamós Monreal pero mira que en esta Paco Hernández a mi derecha establecido buenas tardes subdirector ya casi titular de este programa bueno sino con lo Alejandro sigue siendo el jefe en la sombra ya saben por aquí y José Antonio Duro que puedes ocupar el puesto de Paco sino vuelve a cuatro años y cinco temporadas después Ejido Hernández muy buena no estaba en ninguno en aquella primera temporada pero estáis en la habrá que es la que cuenta de cómo es la que cuenta no decirnos qué es lo que tiene programa de hoy cuando duro que que nadie levanta la mano nos diga algo que yo ya escuchaba escuchado aquella primera temporada de cría decir fíjate has llegado de oyente a casi casi tercero su director tu dirás la leche macho no yo no diré vosotros

Voz 4 02:34 pues nada te digo yo vamos al Haidar a la semana con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez la nueva ventaja de Osasuna sólo el tercero el enfado del Albacete con los árbitros el sueño del Almería la vuelta de Pepe Mel a la Liga un dos tres y los mejores partidos delfines

Voz 1269 02:47 en la llamada del ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades en los partidos más destacados de la esta jornada veintinueve el líder visita por ejemplo el cuarto el Málaga recibe a Osasuna en el mejor partido del fin de semana y además el Granada juega en Los Cármenes recibe al Real

Voz 1269 03:14 el vamos a terminar con las Javi Piles lector Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda Wenger con jornada con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y por supuesto con el cierre con Jaume Ana Beira que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 4 03:26 Jornada veintinueve le tocará descansar al Lugo que conseguirá los tres puntos que le corresponde en su enfrentamiento con el Reus la jornada empieza el sábado a las cuatro de la tarde con el Mallorca Real Oviedo para las seis queda el Real Sporting Almería para las ocho el Nàstic de Tarragona Albacete ocho y media Elche Cádiz ya para el domingo el derbi madrileño a las doce del medio día el Rayo Majadahonda recibirá al Alcorcón a las cuatro de la tarde Extremadura Córdoba a las seis doble ración de fútbol en Primera División con el Granada Real Zaragoza y con el Tenerife Numancia para las ocho cerrando la jornada del domingo el Deportivo de La Coruña Las Palmas el lunes Málaga Osasuna B

Voz 1269 04:05 de hecho Fernández pues el Osasuna es líder tiene cincuenta y cuatro puntos uno menos también el ascenso directo Granada en playoff El alba del Málaga con cincuenta con cuarenta y nueve el Dépor y con cuarenta y siete el Cádiz por detrás cuarenta y cuatro tiene el Oviedo cuarenta y tres El Almería por abajo decimoquinto Zaragoza con treinta y uno los mismos que el Tenerife treinta tiene el Majadahonda veintiocho en Lugo en descenso el Extremadura con veinticuatro Córdoba veintidós cierra el Nàstic con veintiuno es el farolillo rojo

Voz 1643 04:48 Osasuna abre hueco y es más líder tras su victoria ante el Nàstic la décima consecutiva en El Sadar Jagoba Arrasate aprovecharon los fallos de Albacete Málaga y Deportivo que no ganaron a Cádiz Córdoba Alcorcón respectivamente los navarros aventajan ahora en un punto al Granada en cuatro a Albacete y Málaga y en cinco al Deportivo de la Coruña el Granada vuelve a puesto de ascenso directo Un mes después gracias a su victoria en el Cerro del Espino de Majadahonda que es además la tercera consecutiva el Albacete perdiera el Carranza con polémica por un penalti muy protestado los manchegos están muy indignados con los últimos arbitrajes también con las sanciones porque a Cano le han caído cuatro partidos de sanción el Málaga en Extremis en el derbi andaluz frente al Córdoba el Cádiz se mantiene sexto y el Oviedo se aleja del playoff después de que el Lugo empatara en el último minuto también empató en Mallorca lo hizo en casa con el Elche sigue soñando con el playoff el Almería que ganó al Real Zaragoza ese buen octavo puesto que desearía el Sporting que rompió su racha de tres derrotas consecutivas ganando en Soria al Numancia también se aleja de los puestos de privilegio Las Palmas que empató con el Extremadura y que destituyó el pasado lunes a Paco Herrera para sentar a Pepe Mel en el banco Ello así viene a la jornada veintinueve de Liga Un dos tres una jornada que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes

Voz 1643 06:03 mañana que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio muy buenas

Voz 1643 06:09 de Joseba como todas las semanas por arriba Hay líder Un Osasuna que no sólo mantiene el liderato sino que incluso ha abierto ya una ventaja con el tercero que le permite tener un tropiezo seguirán acceso directo esta semana mínimo

Voz 7 06:23 sí la verdad es que está intratable no bueno llevar a una dinámica muy buena yo creo que que lo que transmite el Osasuna es mucha seguridad porque bueno digamos que ya pues ese se mayo de líder pues te permite jugar con más como a soltura y se les está viendo no algún Ana pues se tienen un partido muy exigente nada que que bueno que eso les puedo dar mucha confianza si ganan pero bueno sabemos que al final hay cuatro cinco puntos con diferencia con muchos equipos que que bueno que esto puede cambiar pero es verdad que las sensaciones que transmiten Osasuna pues es un equipo muy fuerte

Voz 1643 07:06 el Osasuna que es el primero es el líder el Granada esa segundo y eso quiere decir que ha perdido su puesto de ascenso directo tú Albacete Sergio que no sólo están indignados con los arbitrajes de los últimos partidos y no creo que además enfadados muy cabreados por la sanción que han puesto a Cano que esa mañana cuatro partidos

Voz 0970 07:23 bueno a ver yo creo que sabe sus y cuando nos movemos sin intentar un poquito eso es lo justo Iturralde no los grises ahí te llevan por todos lados no no compensó trono sino que destruido tampoco por todos lados yo me he visto las quejas por parte del Albacete durante esta semana el penalti indirecto en el partido me parecía claramente que no era penalti pero luego las cosas con más calma vistas como pausa nosotros analizamos las imágenes en súper segunda

Voz 8 07:51 mira penalti para mí me penalti pero para mí tampoco pero me explico hay un pequeño roce que parece que de forma involuntaria absoluta

Voz 0970 08:01 parte jarrera es más bien el tiene Manu Vallejo que va a golpear ligerísima mente no golpeó una caricia en la rodilla de Borja Herrera que ni su trayectoria ni muestra imprudencia alguna que es lo que parece observar el hábito porque no hay amonestación seguro que sería arreglado que le hubiera sacado amarilla hubiera visto otra cosa y no no aparece eso porque no hay tarjeta pero es interpretación del árbitro entonces eso al final nos estamos y no en el filo de la navaja Si cuando dices esto te la gente del alba pues sí que también ha habido otros errores muy graves por ejemplo la amarilla que destacan a su partido contra el Oviedo con una mano involuntaria que les cuesta no poder jugar en Cádiz un penalti que sea también en el cine en aquel partido en el que también hubo una mano de Cunha que acabó en gol entonces bueno yo soy de los que pienso que al final si estás arriba estás abajo y hay decisiones puntuales que te pueden perjudicar porque al final en el cómputo global no es así que al final cada uno está más o menos donde se merece siempre se habla de esta temporada de que muchos peces gordos que se quiere que suban unos equipos y no otros yo matizando eso sí fue el así por ejemplo Anna Güell al delantero del Depor no lo han echado no por nación que luego se que no era prácticamente nada contra Granada hubieran echado el hubieran quitado por lo menos uno de los dos partidos pues tampoco lo hicieron yo no creo en complots es que no creo no creo en eso me parece que errores de los árbitros me parece que hay cosas que con el Barça sólo se solucionarían otra no como está porque el de interpretación o algo Sasuna en el partido frente al Nàstic tampoco no se hubiera solucionado porque hace falta tecnología gol porque no vale entonces creo que lo bueno y lo dijo el propio en Albacete es que se centren en volver a ganar partidos el Albacete ha hecho una temporada está haciendo una temporada arriba está muy cerca de los puestos de ascenso directo y me parece que sería un error que desviarse si se centrará en los problemas que está teniendo con algunas actuaciones arbitrales

Voz 1643 09:54 pues la próxima temporada habrá cosas que se pueda solucionar de intérpretes que dice Sergio pues seguirá siendo interpretables que los árbitros son humanos arbitrar es muy difícil y a veces pues es lógico que que se equivoquen el Albacete que perdió con el Cádiz también tropezaron el Málaga ahí sí Deportivo ir por detrás el que viene fuerte Joseba ahí está haciendo una temporada mejor para algunos un poquito inadvertida o pasando desapercibido es el Almería ha pasado de tres temporadas luchando por no descender

Voz 5 10:25 a estar ahí en una zona que de cara al tramo final de Liga

Voz 1643 10:28 si aguanta está octavo el playoff está a tiro de piedra

Voz 7 10:32 si esta hace una grandísima temporada no lleva cuatro victorias consecutivas se está acercando al sexto que ahora mismo se el el Cádiz que también lleva cuatro victorias seguidas ya están a cuatro puntos no veremos al final le bueno es un equipo que que tiene las ideas muy claras y que tiene pues extremos muy verticales que dan mucho en ataque y bueno tiene una una buena prueba en El Molinón que es un es un campo difícil si una victoria ahí pues además de acercarse a esas esta plaza les daría mucho mucho prestigio a la confianza que ya tienen no

Voz 1643 11:10 pues el Almería octavo le va tan bien que incluso lo han dicho a Fran Fernández que que es el hombre que si quiere seguir la próxima la temporada todos hablarlo llegar a un acuerdo lo bien que le va al Almería Sergio es lo bien que le gustaría que le fuera a la Unión Deportiva Las Palmas que este fin de semana estrena el tercer técnico de esa temporada llega a Pepe Mel que sustituye a Paco Herrera yo recordó datos curiosos me he dado cuenta aquí empezamos el dos mil quince sueño que tengo muy reciente en la memoria el mismo año subieron los dos equipos de Pepe Mel Las Palmas que es el de ahora el Betis que es el último que subió a Primera estando en Segunda que luego en el deporte

Voz 0970 11:47 además creo que cuando se está la actual no perdón en aquel caso ocho si algunos ocho puntos por medio fue Merino que estuvo tres partidos tres victorias cuando se destituyó a Julio ayer llegaba bueno lo coge estando en una situación en la que bueno tampoco lejos no nosotros punto y me parece que a día de los puestos de ascenso estaba buscando el Betis llegaba como solución de urgencia no irían siquiera de urgencia de esto son nueve puntos de diferencia ahora mismo entre las palmeras el Cádiz que marca los puestos de play off pero además con un matiz Las Palmas y ha sumado ya que ya tiene que se más tres no quedan ahí teniendo todos pero que le falta algunos equipos que todavía no han jugado con deberían haber jugado con el Reus necesitaba ganar tres partidos seguidos para conseguir meterse en la pelea para meterse en los tuyos para meterse en la pelea lo puede conseguir lo puede conseguir por ejemplo el final de temporada de la pasada campaña el Real Valladolid no que terminó que al final el término pues subiendo a Primera División es capaz de conseguirlo con los mimbres que tiene yo creo

Voz 8 12:51 lo que tiene haber muchos muy buenos jugadores

Voz 0970 12:55 pero no he conseguido hacer un equipo será capaz de conseguirlo pues quizás se lo lleva no sólo no sólo por su calidad visual sus cualidades como entrenador y haber tenido experiencia en a un equipo grande como en las pocas ocasiones es que por ejemplo está Rubén Castro no que es un jugador clave que si Las Palmas quiere aspirar a poder verse ellos tiene que terminar en el final de temporada un jugador que ha tenido PPN que confía en el que le conoce muy bien en las situaciones límite en dos entrenadores ya este es el tercero estilos diferentes líos extradeportiva

Voz 7 13:28 dos como cuando se produjo este programa

Voz 0970 13:31 con el abrieron al que no llegan a coger tanto Rubén Castro como Fidel pues necesita que sólo se vuelva a hablar de fútbol de Las Palmas yo creo que Pepe Mel es ilusionante con la gente que buscando entrenador en Segunda División que tenga un cierto caché que haya subido un equipo pues habla casi siempre sale en las quinielas no fichado Las Palmas me parece un reto difícil muy difícil pasa eso sí aquí con lo que consigan el partido frente al Deportivo de la Coruña el debut con victoria va a ser muy difícil que la gente crea

Voz 1643 14:01 hay tiempo porque le queda un tercio de Liga veintiocho jornadas quedan catorce como dicen Sergio está a nueve puntos del profe Joseba hay un hay un caso reciente la temporada pasada que cuando Sandoval coge al Córdoba ahí tiempos una salvación los salva yo no sé si para que Las Palmas jugó el play off hay que hacer también un milagro no sé si es un marrón para Pepe Mel o tiene muy poquito que perder mucho que ganar

Voz 7 14:26 sí es verdad que hay que es complicado no porque al final ahora mismo el cannabis que que están sexto tiene cuarenta y siete y Las Palmas treinta y ocho

Voz 0970 14:35 sí

Voz 7 14:36 pero sabemos que que bueno que en la segunda división es muy dinámicas Si bueno y en Las Palmas y coge una buena con con el nivel de futbolistas que tiene con la ACEA que tiene tiene para mí una de las mejores plantillas indudable de la categoría nunca eso sabe que han catorce partidos todavía es mucho pero es verdad lo que dicen Sergio Bueno tiene que que empezar ganando para para enchufar a la gente jugadores a la afición y bueno es un reto complicado pero pero bueno las tramas tiene tiene mimbres si tiene futbolistas de primerísimo nivel

Voz 1643 15:10 no es cuestión derrocha si lo vimos con el Cádiz que empezó la temporada penúltimo oí en una racha buena de algo más de dos meses se metió en puesto de de preguntarle pesaba cuál es para ti el partidazo de la jornada pero creo que cuando te he preguntado por el líder Osasuna llamada dejado caer cuál es uno de los partidos fuertes este fin de semana

Voz 7 15:26 sí yo creo que hay dos uno por arriba muy arriba el Málaga Osasuna en paz patinazo que que bueno pues partido bueno en la primera misión pero por abajo el Extremadura Córdoba es un es una final una final para a los dos para engancharse porque porque bueno pues se puede abrir sino pues mucho mucho hueco con con los siguientes equipos Si bueno yo veneno en casi más una final él no Extremadura Córdoba que en el Málaga Osasuna

Voz 1643 15:58 Si Sergio vas a Málaga o no te toca

Voz 0970 16:01 no no no te voy a Granada voy al perseguidor decir

Voz 1643 16:04 también con el Zaragoza Zaragoza

Voz 0970 16:07 a ver qué tal sale Granada porque bueno si consigue ganar también conseguirán meter presión tanto a Osasuna con todo el Málaga no para que no se le pueda ir poco a poco escapando del vecino así que el Granada es el equipo menos goleado de la categoría que sea medie en un Zaragoza que están en una situación que se puede quedar en tierra de nadie yo tierra peligrosa porque ahora mismo parecía que el sexo Víctor Fernández poco a poco pues se ha ido diluyendo poco a la realidad que había anteriormente ciclos de abajo están bastante atrás les cuesta mucho es un mal que lo cual no parece que vaya que vaya a pasar a una situación de peligro pero bueno tampoco debe dormirse no porque igual que en catorce jornadas para poder conseguir pelear por el ascenso a amparada no meterse en problemas atrás reaccionan igual alguno que va viendo como una jornada pasan también en terminas ofreciendo así que un partido en el que bueno demos y el Granada en Los Cármenes es muy fuerte que es un es un equipo que que sobre todo defensivamente muy fuerte veremos si de frenar a Zaragoza que cuando menos te lo a la sorpresa no por ejemplo en Gijón frente al Sporting de vinos también lo que pasa es que ciertos de eso ya hace poco tiempo la dinámica ahora es buena

Voz 1643 17:14 pues juro que no nos ponemos de acuerdo pero del Extremadura Córdoba no perder el Málaga Osasuna Granada Zaragoza vamos a hablar a los próximos minutos en Play Segunda Sergio Sánchez Joseba Etxeberria muchas gracias ya está próximo jueves segunda

Voz 9 17:27 Vargas bueno vamos a conocer la última hora

Voz 1643 17:30 la novedad de esos dos partidos que os decíamos con Joseba ICO Sergio empezamos por el líder por Osasuna el que visita al Málaga el lunes a las nueve en el partido que va a cerrar la jornada se enfrentan primero contra cuarto en Pamplona hasta Javier Laquidain hola aquí muy buenas

Voz 0970 17:43 qué tal muy buenas Oscar Rodríguez

Voz 9 17:46 hola

Voz 1643 17:47 hola buenos pero yo me opongo el aquí no a Pamplona todavía los jueves pero es que os estéis empuñando que llamemos de aquí a final de temporada a toda la semana

Voz 0888 17:55 sí la verdad es que fíjate que he cogido Osasuna que hablando del partido contra el Málaga jornada doce llegaba el Málaga Pamplona como líder en solitario con doce puntos de ventaja sobre Osasuna y ahora cuando faltan catorce jornadas para el final de temporada

Voz 7 18:10 los rojillos a los que son los líderes tienen

Voz 0888 18:13 cuatro de ventaja con respecto al conjunto malaguista por lo tanto estamos hablando de una racha espectacular esta semana en la que Yagoba rasantes y Osasuna han firmado la ampliación de su contrato una temporada más hasta dos mil veinte será el entrenador por lo menos de Osasuna Yagoba Arrasate y la buena noticia para el técnico es que además va recuperando efectivos jugadores que no pudieron estar el pasado fin de semana ante el Nàstic que pese a todo Sasuna sacó adelante el partido con siendo la décima victoria consecutiva como local como Juan Villar por sanción o el lesionado Rober Ibáñez van a estar disponibles para el partido del lunes en La Rosaleda así que de momento aquí en Pamplona

Voz 7 18:49 optimismo y sobre todo mucha ilusión ponen

Voz 0888 18:51 de este tramo final de temporada teniendo en cuenta que en la del lunes en La Rosaleda va a ser una auténtica prueba de fuego

Voz 1643 18:58 lo dejamos a Yagoba ha bendecido el pasado jueves se victoria ante el Nàstic si renovado quemada puedo

Voz 0888 19:05 sí hombre ya decíamos que está bastante encarrilado el mismo te confesaba

Voz 0970 19:09 que nada que faltaba sólo la firme que cuando

Voz 0888 19:11 dos partes quieren pues no hay ningún problema y esta misma semana pues ya se ha conseguido rubricar esa ampliación de contrato hasta dos mil veinte y el propio entrenador y además también los dirigentes del Atlético es confiaban en que fuera para muchos años más pero de momento año año va a ser esa ampliación de contrato el técnico

Voz 1643 19:29 así es como lo hacía el Numancia temporada temporada ya así va a seguir haciéndolo en Osasuna ya al otro lado enfrente en casa en La Rosaleda recibiendo al líder justo está Muñiz que lo que está pendiente es de varios tocados bonos de alguno ya que es lesionado hoy baja aseguraron muy lejos

Voz 10 19:47 sí tiene mucho lesionado bueno los ya consabidos que pisa el Torre de Juan Carlos Lage Ciccone y ahora tiene a Dani Pacheco que no pudo jugar en la pasada jornada contra el Córdoba por una rotura fibrilar presumiblemente va a ser baja tiene también Adrian que se retiraba en el transcurso del partido bueno en los primeros minutos el partido contra el Córdoba por una lumbalgia es que podría echar sociales ayer concretamente por el centrocampista proveniente del Getafe pueden pues éste tiene un problema muscular en el aductor de la pierna derecha y es seria duda el quiere jugar y cómo quedan todavía unos cuantos días pues podría podría llegar pero aparte de todo esto hay muchísima preocupación por el juego del equipo porque en los tres últimos enfrentamientos en La Rosaleda solamente apodo ha podido empatar y luego va Córdoba más gente probable muy Málaga con un juego ramplón imputa tanto en el descuento con un equipo que bueno que está en las posiciones del censo por lo tanto aquí se pide por parte de los futbolistas que la el érase una olla a presión como en el partido y que el Málaga iba ganando cero remontó el Osasuna porque en caso de no ganar el caso de perrete al Osasuna Siria siete puntos si empata a todos los que igual a cuatro Si gana el Málaga o recortaría ese pondría a un punto que lo que quiere el Málaga ese consiguiera el ascenso directo porque eso les gustan

Voz 1643 21:13 pues es que como gane el Málaga como gane el Albacete como pierda Sasuna hay empate granadas se quedan todos con dos con cincuenta y cuatro dos con cincuenta y tres y una ensalada de equipos ahí luchando por esa no sólo a pena plaza sino por la segunda que tremenda acceso directo a la primera división y estaba escuchando y vayan salada también de de los extremos del Getafe que tenía entre los dos equipos se en el Málaga Pacheco iban Alejo en Osasuna Lucky esta Rober

Voz 0888 21:43 se Rober Ibáñez que es el único fichaje de este mercado de invierno que ha ido entrando puede ser poco a poco debe claro con la lesión de Barja el otro extremo natural que hay en la plantilla pues le ha dado esa oportunidad para poder ser titular probablemente en Málaga como no

Voz 0970 21:59 parece probable que pueda llegar Barja

Voz 0888 22:02 perfila como titular indiscutible Rober Ibáñez que ahora que lo está haciendo bien en los partidos que ha tenido oportunidad

Voz 1643 22:08 pues va a ser el partidazo de la jornada lo malos que va a ser el último que se juegue el que cierra la jornada veintinueve el lunes a las nueve de la noche Justo Rodríguez Javier queda hay muchas gracias y veremos quién sigue luchando por esa plaza la próxima semana hasta luego

Voz 0888 22:23 un abrazo un abogado puede ser líder

Voz 1643 22:25 al mes durante el fin de semana hasta que llegue el partido del lunes es el Granada recibe el domingo a las seis de la tarde al Real Zaragoza en Granada

Voz 5 22:33 y Luis Mora o Luis muy buenas hola Óscar muy buenas

Voz 1643 22:36 sí un Granada que tiene un Dani Ojeda cedido por el Leganés lo mismo que Federico pero sobre todo Ojeda se ha convertido en el revulsivo de este mercado de invierno tenía hambre de lo que no ha jugado gran últimamente tal cual tú lo has descrito al al

Voz 0744 22:49 Villa llegó con muchas ganas tuvo que esperar su hueco porque ya sabéis que en la mediapunta del Granada hay muchas alternativas lo está haciendo bien Vadillo lo está haciendo bien Federico con esta Antonio Puertas como máximo goleador está Alejandro Pozo pero claro de golpe y porrazo al han llegado un montón de bajas a Diego Martínez este Granada Club de Fútbol un montón de tocados y ahí se le abrió la puerta cita Dani Ojeda que parece que no tiene intención de de dejarla fue ella titular en el partido ante el Córdoba en El Arcángel victoria del Granada Club de Fútbol a domicilio y además fue de lo mejorcito el pasado fin de semana en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda marcó un gol e fue protagonista del del primero y parece que se ha hecho un hueco en el en el once el Granada la verdad es que tiene un buen puñado de baja sin Fran Rico y sin Alex Martínez además tiene tocados a Quini Adrián Ramos a Nico y reía y Alejandro Pozo todos son duda para el próximo domingo se van acabando los días se va acortando los plazos sigue Diego Martínez sin poder contar con ellos este Granada viene de sumar nueve puntos de los últimos nueve posibles eso sí haciendo la trampilla de sumar los tres del partido suspendido ante el Reus pero como tú dices puede ser Li

Voz 1643 23:50 a ver si si alinea los astros

Voz 0744 23:53 y evidentemente hace sus deberes ante el Real Zaragoza el próximo domingo pues puede ponerse de nuevo en lo más alto de la clasificación te digo además Óscar que halló promoción especial de entradas el Granada a pesar de lo bien que van las cosas esta temporada está en un tanto descontento con el tema afición en el Nuevo Los Cármenes no ha superado la cifra de trece mil aficionados en lo que llevamos de temporada ya han puesto en marcha una campaña especial para abonados que se pueden llevar una entre Haditha desde los siete hasta los doce euros en su mismo el sector con la intención de lleno en el Nuevo Los Cármenes no se va a llenar Pérez Vera que todo parece todo apunta que va a ser la mejor entrada de la temporada ante un rival guapo con el Granada viene arriba y además con esa promoción de entradas además en un horario chulo como es domingo a las seis de la tarde ya estoy haciendo de la quiniela Luis en el Málaga Osasuna que que pongo que conviene joven pues no pueden perder los dos hemos dicho a uno va a tener que puntuar eso lo hará un empatito un empatito que se dejen los puntos ambos sí ya está Kane que gana Granada Zaragoza de por supuesto y hasta donde el tema es el corte con el tercero lo que estaba diciendo que el gana casi casi más que mirar arriba tiene que mirará a ese corte con el tercer clasificado no suena que no tiene que preocuparse del segundo que ahora nada sino que hay que preocuparse del tercero y del cuarto que es el Málaga de Albacete y de Málaga y marcan ese corte que marca la diferencia entre el ascenso directo o tener que jugar un play off con cuatro partidos

Voz 1643 25:09 Más Pueblo de muchas gracias quedamos un partidazo el domingo no lo cuentas en Carrusel

Voz 0744 25:13 amigos además de estos dos partidos en Albacete

Voz 1643 25:16 da el colista al Nàstic las el sábado a las ocho de la tarde el Deportivo recibe a Las Palmas el domingo a las ocho con el debut de Pepe Mel ante el que fue su último equipo en Segunda ahí el Cádiz juega en Elche el sábado a las ocho y media de la tarde así que así viene a la jornada veintinueve en la Liga Un dos tres una jornada que vamos ahí viene en Carrusel vamos a contar y que vamos a analizar la próxima semana Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1643 25:57 a veintinueve vamos aprovechará para recordar cosas que ocurrieron en la XXVIII que tampoco estuvo nada mal y para eso todos los jueves se pasa por segunda el narrador la Liga en dos tres en Beni en gol Héctor Ruiz éter muy buenas

Voz 13 26:09 qué tal muy buenas volcar este jueves

Voz 1643 26:11 ese gran nombrará como docencia ya es tan larga digo yo creo que es una baja o

Voz 13 26:16 pero mira ha vuelto a todo lo que hubo el pasado fin de semana en Santa Cruz

Voz 1643 26:20 no yo no le he visto el otro día de pasada Hay estamos poquito demacrado lo mismo de quitarse el disfraz

Voz 13 26:27 de igual le faltan poco de igual que he procurado excede coger un poquito mal viaje dos

Voz 1643 26:34 y estaba estaba demacrados es posible que lo vimos intentó de vérsela atlántico con la sano la sentado bien pero bueno yo creo que en un par de semanita les recuperamos es todo el proceso siendo más largo que elabora el Escorial

Voz 13 26:46 bueno hombre es un poquito de paciencia que que se deja ya de ser tanto Escribano que le queremos escuchar vamos a la careta

Voz 1643 26:53 de todos esta semana lo tenía claro como el Tenerife ganaba fijo que había puesto ya el uno en la quiniela como el Tenerife ganaba uno cero el partido ante el Reus que ese da tres puntos sabía que al Tenerife no ibas hablar ha dicho bueno también para que veáis ignota

Voz 13 27:04 bueno pues que sepa que lo emplazó a la semana que viene para que me cuente cómo fue el concepto de goles Guerra se seguro que los lo perdemos

Voz 1643 27:11 ese seguro que la célula hábiles Rubin y bueno vamos en vez de con miles Rubina con con píldoras cuál es la primera que nos deja la jornada veintiocho

Voz 13 27:20 venga pues voy a empezar por una que seguramente amputarle pueda sonar pero por otro tipo de automatismo por otro tipo de laboral en vez de en fin el tractor amarillo es decir el cuatro por cuatro amarillo que también es un todo terreno y puede a sus anchas por donde se le antoje y el cuadro por cuadro amarilla día debe Eva León dos cree es el Cádiz Club de Fútbol ya no sólo bala en casa hagan afuera y además va a certamen ante rivales directos en un momento de forma ordenada del conjunto de Álvaro Cervera que mejor manera para P el pasar esta época de Carnavales fue en Carranza fue en la bahía de Cádiz donde fue capaz de imponerse una vez más ahora por la mínima por uno a cero ante el Albacete en ese tipo de partido que se resuelvan al detalle padre se resolvió por un penalti donde Alex Fernández fue capaz de darle tres puntos más ya suma cuarenta y siete el cuadro gaditano y atención porque está a seis a dos partidos del ascenso directo con los números en la mano haciendo la media aritmética si capaz de prolongar un poco más esta racha podemos saludar de que el Cádiz empieza a convertirse en serio candidato también pelear por la primera plaza

Voz 1643 28:30 Nos lo ha dicho antes Joseba Etxebarria cuatro victorias seguidas llevaba el Cádiz cuatro victorias también seguidas Nacho el Almería no sé si del Almería cada una píldora no

Voz 13 28:38 va a caer para caer aunque lo va a tener que comparte el porque en segundo lugar los invasores y el que ETA Gornal a la León dos tres ha habido varios invasores uno de ellos ha sido el Real Sporting que fue capaz de ganar en Los Pajaritos otro de Granada con una victoria importante para el conjunto de Diego Martínez en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda y otro obvia de como no podía ser de otra manera a la Unión Deportiva Almería que fue capaz de imponerse en La Romareda además con un triunfo de prestigio y un triunfo importante porque va ganando el partido sólo empató el Zaragoza y cuando parecía que la Romareda podía empezar a apretar para que cayese del bando de los locales de nuevo un testarazo dolor de cabeza del segundo de este Barça le le dio la victoria así que Sporting Granada y Almería fueron invasores comprometidos ve negro nómadas a pesar de que no el partido prácticamente es una victoria moral la que se puede llevar la Agrupación Deportiva Alcorcón de Riazor porque estaba el partido cercana a concluir estaba perdiendo después de haber completado una gran actuación conjunto de Cristóbal Parralo habiendo movido bien el técnico va pija también con el ingreso de alguno de los suplente Icon Egia último tanto de Víctor Casadesús empatando nos podríamos decir que también la Agrupación Deportiva Alcorcón el conjunto amarillo fue un invasor de lo más incómodo para el después

Voz 1643 29:54 el Alcorcón que poco a poco se va recuperando ha sido un poco de esa mala racha que tuvo en los últimos meses un puntito fuera en un campo muy difícil como Riazor porque es que el Depor en no ha perdido todavía ningún partido en casa llevamos ya dos vamos a por la tercera

Voz 13 30:08 la tercera con corona la tercera en Érase que tensando latifundio pensando en el terrateniente ese pensando en Reyes como no podía ser otra madera hay un reloj de tres si es el rey Roberto I de Navarra y el que en Pamplona qué tal muy contentos con el renminbi temporada podremos decir seguramente la más completa la más regular la más acertada de Roberto Torres para el Club Atlético Osasuna que fue capaz de imponerse uno cero al Nástic de Tarragona sigue siendo líder el conjunto de Yagoba Rafa te Roberto Torre el máximo goleador del equipo desde luego portando nadie de un equipo mítico como es el rojillo podríamos hablar de que a día de hoy seré un rehén se llama Roberto Torres

Voz 1643 30:53 dónde está saliendo toda la píldora de equipos de arriba ya alguna para equipos de abajo sólo en mitad de tabla parlante

Voz 13 30:58 va a haber una también con nombre propio y en la que va a cerrarlas esta semana si es para un futbolista de un equipo que no ganó pero tenía que ir a visitar un feudo complicado tenía que ir a visitar una plaza donde enormemente el conjunto local sale victorioso como somos como ese del campo del Real Mallorca pero ahí un futbolista para el para se llamaba Iván Sánchez que en ausencia de Solari cava como ya sabemos todos dejó el equipo en el mercado invernal y necesitaba pues más allá de que Calmy empezar a ver portería que ya lo que toda la semana anterior futbolista con peso a volver también Borja Martínez en breve pero de momento el sustento se llama Iván Sánchez suma cinco le es un futbolista que además

Voz 1643 31:41 los goles son de muy bella factura

Voz 13 31:43 eh acertando de cara a portería rival por los caminos ríos posible con ese empate LS continúa una distancia considerable de la parte baja de la tabla clasificatoria además lo logró llevarse un punto de somos que no es fácil que no muchos lo han conseguido y que con Ibán Sánchez tenía el obviamente pues el el que cuenta con una baza muy importante para poder pensar de forma optimista de cara lo que queda de temporada

Voz 1643 32:09 la vez conocida la píldora nos queda saber no sólo el partido sino dónde vas a cantar goles sector Estefi de semana Si el lunes vamos cuentas el partidazo de este finde

Voz 13 32:20 esperemos que entre lo va a tener razón le vamos a empezar a la sobremesa a la cuatro de la tarde en dos tres TVE precisamente en ese Real Mallorca Real Oviedo luego a las ocho y media partidazo en el Martínez Valero el Elche recibe al Cádiz Club de Fútbol eso ya va se vengó del lunes tenemos partidas todo ha sabe cenando y así va a ser porque La Rosaleda los astros se han confabulado para que nosotros podamos disfrutar el lunes a partir de las nueve en gol de ese Málaga Club de Fútbol Club Atlético Osasuna que como cierre de jornada me parece haberse Oscar que es inmejorable

Voz 1643 32:57 pues va a ser un partidazo en cuenta esto Ruiz el lunes junto a Jaume Mateu junto a esa foto éter muchas gracias hasta el pasado jueves

Voz 13 33:05 pues muchas gracias un abrazo a todos

Voz 1643 33:22 Georgia es su nombre que vuelve la Liga dos tres porque Pepe Mel ha cogido las riendas de Las Palmas en su retorno a Segunda lo último que hizo en esta categoría fue subiera al Real Betis a Primera en el año dos mil quince llegó sustituyendo a Merino que había sustituido a Julio Velázquez en tres partidos y consiguió el ascenso con récord de goles de Rubén Castro un delantero que ahora te está jugando Las Palmas Rafale

Voz 16 33:43 números todo realmente espectacular y que se espera que en Gran Canaria los pueda repetir catorce finales como ha dicho Pepe Mel nada más llegar sabe que es muy complicado caso un milagro después de que la Deportiva Las Palmas Said dejando en el camino muchísimos puntos lo que ha conseguido en veintiocho va a ser difícil por no decir casi imposible que se consiga en tan poco espacio de tiempo pero él es optimista viene con las pilas cargadas intentar convencer a los jugadores de su mensaje incluso lo dicho no hay nada que perder con lo cual es muy presumible de que pudiera salir con un equipo muy ofensivo especialmente en el primer partido ante el que fuera su último equipo en la Liga como es el caso del Deportivo de La Coruña la gente la afición seguidos enganchando el equipo entre el mensaje del presidente en las últimas temporadas no nos olvidemos en la última temporada y media siete entrenadores la etapa pos Quique Setién está haciendo mucho daño y obviamente alegría pocas en Gran Canaria tiene que ser

Voz 1 34:40 como digo uno tras otro los partidos que puedan hacerlo

Voz 16 34:43 convencer al aficionado que ha abandonado al equipo amarillo

Voz 1 34:47 todo

Voz 4 40:06 una jornada veintinueve en Segunda División que comienza este sábado a las cuatro de la tarde en el estadio de Son Moix lo hace con el partido entre Mallorca Oviedo separados por dos puntos buscando las posiciones de play off que sobre todo en el caso bermellón se han alejado en las últimas jornadas sobre la situación asturiana el lobby dista Ramon Folch

Voz 20 40:25 entonces vamos a a competir al máximo a Mallorca sabemos que es muy difícil pero el equipo está con mucha ambición y ganas de afrontarlo nosotros también manejamos varias facetas entonces yo creo que nos va bien

Voz 1643 40:37 la el dominio del balón pero

Voz 20 40:40 que es tenemos jugadores para para hacer varios sistemas y eso pues no lo hacemos lo mejor equipo

Voz 4 40:46 en los asturianos baja Carlos Martín el lesionado se queda fuera de la convocatoria también Javi Hernández por decisión técnica en el Mallorca se lo pierden buena casa estoy Kovacic ambos lesionados

Voz 1269 40:55 el Sporting volverá a medir su irregularidad ante un Molinón que recibe el sábado a las seis la visita a la Unión Deportiva Almería asturianos y andaluces están separados por siete puntos y ambos buscan reforzar sus creencias para asomarse a la cabeza de la tabla de cara al final del ejercicio en el cuadro andaluz todos ok los Veinticinco y en el cuadro asturiano están sancionados tanto Cristian Salvador como Pablo Pérez y lesionados va Bin e Isma Cerro que no se van a poner la camiseta del conjunto sportinguista

Voz 4 41:20 el nuevo estadio de Tarragona vivirá este sábado una gran oportunidad para avanzar posiciones en la tabla clasificatoria para su equipo los de Enrique Martín Monreal que ocupan el último puesto de la clasificación se enfrentan a un partido clave con la visita del Albacete que no ha conseguido marcar un gol en los últimos tres encuentros en los catalán se lo pierden Javi Márquez Sebas is it Bernard Sun por lesión recupera a Iván López Ramiro Guerra Luis Suárez además Fali es duda en el Albacete Gorosito por lesiones baja Eugène y Arroyo pueden entrar

Voz 1269 41:51 en el Martínez Valero de Elche cerrar los partidos del sábado a las ocho y media con la visita de un Cádiz que ha pasado la semana situado en los puestos de playoff los gaditanos acumulan cuatro victorias consecutivas necesitan volver a ganar para aspirar a algo más que a esos puestos de playoff en el Elche Karim por contrato y Cádiz incluyó la cláusula del miedo en el mismo no va a estar tampoco Gonzalo Villar por su lesión Illa sine qua es mi está sancionado aunque en Elche ha recorrido eso sí su segunda amarilla ante el Mallorca pero no va a poder estar en el conjunto ilicitano en el Cádiz Jon Ander Garrido y Lekic son baja por su parte es duda Mauro el primer

Voz 4 42:23 partido del domingo es el derbi madrileño entre Rayo Majadahonda ya Alcorcón que se enfrentan en el Cerro del Espino a partir de las doce del mediodía en un partido clave para ambos en el caso Diego los de Iriondo tiene marcado en rojo este partido ante el Alcorcón que ha tomado oxígeno tras el empate del lunes en Riazor en el conjunto

Voz 1269 42:39 local Ruibal luso Rafa

Voz 4 42:42 a nivel y Carlitos todos ellos lesionados se perderán el partido en el Alcorcón Víctor Casadesús por acumulación de amarillas no estará Ifrán San Daza es duda para Alinghi

Voz 1269 42:51 en el primer choque la tarde se juega a las cuatro y es de urgencias en el Francisco de la Hera de Almendralejo extremeños y andaluces se sitúan en puestos de descenso a Segunda B y ambos clubes tanto Extremadura como Córdoba están situado a cuatro seis puntos respectivamente de la salvación así que van a intentar acercarse esta jornada a esos equipos que marcan la misma todo disponibles en el Extremadura de Manuel Mosquera por el Córdoba las bajas de Fernández Luis Muñoz de Blat y Touré y tampoco estará mil

Voz 4 43:16 también el domingo pero a las seis de la tarde se juega en Los Cármenes un partido con dos grandes nombres el ganado aspirante a todo el Zaragoza definitivamente descolgado siete puntos por encima de la salvación necesitan ambos puntuar para seguir aportando razones de cara a sus objetivos más inmediatos sobre el buen momento del conjunto nazarí su entrenador Diego Martín

Voz 21 43:35 confió mucho mis jugadores eh creo mucho en ellos y nosotros lo que nos ha traído a tener cincuenta tres puntos evidentemente es que hasta hasta este momento hemos hecho muchas cosas bien pero todo depende de pensar en el siguiente partido única exclusivamente por lo tanto nosotros lo negativo nos vamos a hacer un drama ni en lo positivo vamos a ver

Voz 4 43:55 vive en el Granada Fran Rico ya les Martínez están lesionados se pierden el encuentro son duda Quini Adrian Ramos si Alejandro Pozo han el conjunto visitante en el Zaragoza papi grupo Toquero se pierden el encuentro por lesión Soro por sanción pendiente del Comité

Voz 1269 44:09 a mí me abro el domingo a las seis el Heliodoro Rodríguez López acoge el duelo entre el Tenerife y el Numancia dos equipos sin un objetivo definido porque están alejados de playoff cuentan con cierta renta sobre los puestos de descenso los tinerfeños no ganan en casa desde enero mientras que los sorianos buscan su segundo triunfo seguido lejos de su campo Los Pajaritos en el Tenerife únicamente la baja de Aitor Sanz en el conjunto soriano sólo tiene la baja del lesionado Marc Mateu

Voz 4 44:33 Deportivo de La Coruña en Las Palmas juegan el último partido del domingo a las ocho de la tarde Riazor será testigo de un encuentro de Primera División que esta temporada se juega en Segunda ambos necesitan la victoria en un día especial para Pepe Mel que debuta en el banquillo canario visitando al que fuera su último conjunto en el Deportivo Krohn Dehli Carlos Fernández se lo pierden en el conjunto gallego la principal baja de Las Palmas será la de Juan Cala que está sancionado el gran partido de la jornada que