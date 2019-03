Flash deportes SER de las 18:30 horas (07/03/2019)

Voz 1490

ya está en marcha el Carrusel deportivo póster más aplicaciones móviles desde las siete menos cinco cita con la Europa League tenemos tenis Villarreal Sevilla Praga ya las nueve Valencia Krasnodar el resto de partidos que se disputarán en el día de hoy serán Rennes Ashton al Eintracht Inter de Milán esta abre Benfica Chelsea Dinamo de Kiev Nápoles Salzburgo a parte de esto malas noticias para el Real Madrid Carvajal y Lucas Vázquez dos nuevos lesionados en los blancos de momento no se sabe exactamente el alcance de las lesiones pero estima que ambos jugadores estarán entre tres y cuatro semanas de baja racha complicada del Real Madrid hizo situación delicada también de Solari el técnico argentino Se la juega esta jornada en su partido ante el Valladolid en el Estadio de Zorrilla de momento ya se barajan diferentes opciones que podrían sustituir al técnico pero en la que suena con más fuerza es la vuelta decidan por su parte el Atlético de Madrid hay multa para el técnico argentino veinte mil euros para Simeone el Comité de Control y Disciplina de la UEFA decidido ponerle al técnico como decimos una multa económica por lo que no habrá sanción de partidos hice sentara en el banquillo en Turín al margen de esto estoy buenas noticias para los rojiblancos porque Diego Costa y Lucas Hernández han salido al césped ambos jugadores se ejercitan aparte para intentar recupera darse lo antes posible y el próximo encuentro será este sábado a las cuatro y cuarto ante el Leganés los pepineros Por su parte entrenan también de cara a este partido al que llegaran con fuerza tras la victoria de este lunes ante el Levante y aparte de con fuerza llegan también con el nombre de sus madres en las camisetas celebrando así el día de la mujer y por cierto la Asociación de clubes de fútbol femenino acaba de manifestar su rechazo al proyecto de un nuevo modelo de competición femenina promovido por la Federación uno de los motivos es los derechos audiovisuales de las Tex próximas temporadas de la Liga Iberdrola Sahoud ICANN a Mediapro por nueve millones de euros ir recordamos en baloncesto esta noche hay Euroliga el Madrid se enfrenta al Fenerbahce a las nueve de la noche en el with de momentos dos todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER