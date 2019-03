Voz 0313 00:00 yo ahora a Radio lindo hoy una radio lindo

Voz 1 00:03 muy singular las cosas así resulta que yo tenía que hacer el invierno Radio lindo pero no tenía voz calefacción pobres me para nacer en agosto con el calorcito una mirada particular para observar contar nazis sorpresivamente Mi casa Gianni me esperaban

Voz 2 00:21 con Elvira Lindo así que nace y solo

Voz 1 00:23 porque había bajado pedir una vecina baja a la portera hija llegar a Julia soy niño elija Laporte era bueno y que que provoca que que nacido en nuestro mi madre en casa a ver qué me daba de mamar y medio de mamar la portera poco porque estaba la pobre Vaughn cortado joven había dado de mamar a once niños sargento de Ingenieros telón acaso como ella ni nada desagradecido que era un trabajo que me enteré y mojaba churros en la teta bueno fui a mi casa me senté no las cita que teníamos vagando un hacíamos iba a vino Mi madre e hija mamá nacido le dijo la última de solo

Voz 0313 01:15 hola buenas tardes el próximo martes se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Gila pero porque has querido y abrir Radio oliendo con el exacto

Voz 0545 01:22 bueno hay en las librerías Un un libro precioso que se llama el libro de Gila lleva muy pocos días pero ya está en la lista de novedades y y bueno yo he pasado unos ratos delicioso a los que en este libro yo me acuerdo que escribí hace años una columna en el diario El País

Voz 0313 01:39 hace cinco años

Voz 0545 01:40 a mí me acuerdo había cinco años

Voz 0313 01:44 tú lo titulado esa guerra es ahí Larguero

Voz 0545 01:46 sí es verdad entonces había leído yo tenía las viejas memorias la vieja edición de las memorias de Gila traté de buscar a ver si había alguna día nueva yo estaba catalogada me parecía increíble que unas memorias sobre todo la parte de la infancia luego ya cuando Gila se pone a hablar de sus problemas en el trabajo en la última parte de su vida es más aburrido pero la primera parte de la infancia donde habla cómo es como como en el escenario pero en serio es decir contando su vida es delicioso y además hay que leerlo miran estos días en los que conmemoramos tantas cosas el ochenta aniversario al final de la guerra de etcétera hay tanto que no relacionan Gila con nuestro pasado con nuestra memoria histórica tanto en el humor como cuando él hablaba en serio que también ha hablado muchas veces que este libro que apareció en las librerías me parece la mar de oportuno si además este libro ha sido es común Paco cosa es eh traen libro trae pues los dibujitos que hacía fila tan maravillosos primero para la codorniz creo lo para Hermano Lobo etcétera trae eso trae consideraciones sobre el humor trae chistes para el fotos y además todo esta Totó todo este puzzle no ordena Jorge de Cascante que fue el que hizo libro de Gloria Fuertes un libro maravilloso pues claro a ver es es una prueba de de calidad está hecho con muchísima atención a títulos fantástico el libro libro Ángela ya está esto es lo que no es así

Voz 0545 03:27 tan bonito rojo como las camisas con las que salía al escenario y encima aquí tenemos Jorge de Cascante

Voz 3 03:34 hola buenas tardes amigo hola buenas tardes SS ni qué decir después de todo esto nos va

Voz 0545 03:39 es decir muchas cosas

Voz 3 03:42 las gracias tengo que decir que el artículo del que hablas es el punto de partida este libro así porque lo leímos en dos mil catorce en la editorial nos pusimos a buscar estos libros que eran incontrolables completamente ha pasado el tiempo después de haber hecho el libro Gloria Fuertes y pensando que hilo conductor podíamos seguir después de ese libro volvimos a recordar el artículo volvemos a buscar los libros y los encontramos por fin de ahí viene este libro

Voz 0545 04:05 si no estás de acuerdo a Jorge que lo más bonito de las narraciones de Gila es la infancia pobre

Voz 3 04:11 sí totalmente además yo soy de Madrid y revisitar Madrid a través de los ojos de un niño en mil novecientos veinte es increíble cuando te habla de El camino de Maores en vez de la calle por ejemplo cosas así y por eso el libro está armado de esta manera como con los aguafuertes estos de Gila para tener un poco más despacio cuando se va haciendo más mayor y las anécdotas van perdiendo un poco de fuelle pero ahí están las todas las buenas yo creo

Voz 0545 04:37 porque en el humor el humor de Gila se basan su propia experiencia pero cuéntanos tu todo esto donde nació y además el siempre cuenta que cuando nació no estaba su madre pero en realidad al que no estaban a su padre porque habíamos

Voz 0313 04:50 Trias eso sí bueno en su padre

Voz 3 04:53 era aún estaban haciendo el servicio militar tuvo un rifirrafe con un sargento y lo empujó por unas escaleras y el sargento se rompió una costilla el padre tuvo que viajar agarrado a la parte debajo de un tren de Madrid a Barcelona que los trenes de aquella época no sé cuánto tardarían pero debió de ser un viaje Fito y allí así pues en un accidente falleció con lo cual cuando Gila nació en Madrid en Chamberí porque la madre tuvo volverse a Madrid ida y vuelta no tenía padre de ahí viene el monólogo donde yo nací no tenía madre

Voz 0313 05:20 contaba siempre las entrevistas seis lo contaba como una sensación de pérdida de pérdida de alguien que no llegó a conocer pero con mucha enseguida

Voz 3 05:28 luego cuando volvió a vivir a Barcelona ya en la última parte de su vida el IVA al rompeolas cuando donde tuvo el accidente su padre se quedaba mirándolo lo contaba se quedaba toda la tarde ahí sentado en el banco mirando el rompeolas Il padre era una figura fantasma pero presente en toda su vida

Voz 0545 05:44 sí desde luego cuanto da la pobreza para el uno

Voz 0313 05:47 el hombre sí

Voz 0545 05:49 creo que es de ahí de donde nace sí sí sí sí sí

Voz 3 05:52 yo creo que por eso te gusta tanto a la parte de la infancia de Gila y yo creo que todo Gila viene de ahí de esa parte

Voz 0545 05:58 fíjate que yo voy a decir una cosa que tengo con mi padre biológico lo mi padre en el humor que es Gila o sea yo cuando escribía a los libros de Manolito siento mucho parecido tiene era una cosa que hacía sin si no me lo proponía lo hacía inconscientemente pero hay un tipo de humor español que es así yo creo como como dirías tú

Voz 3 06:19 sí incluso incluso madrileño y eso es lo que decidió sí sí me tiran del madrileño porque ahora creo que eso es yo yo creo que en el tono de lo que tú escribes hay algo de madrileño que es lo que lo que quedaba en el toro verdad

Voz 0545 06:32 madrileño de barrio sí sí eso eso sí

Voz 3 06:34 sí yo eso no me concreto yo creo que es el humor de estar en el bar que venga al camarero y idea lo de tu ropa e te llevas poca ropa te diga dónde dónde es la playa dime Seguí Se va se lleva su segundo

Voz 0313 06:46 mira al hilo de lo que estás comentando déjame que que escuchemos un fragmento pequeño del del del libro donde aparece una tesis yo creo que es fundamental en el humor de Gila en una forma de entender el humor y la vida que consiste en en en reírse con Hinault reírse

Voz 2 07:03 esto es importante distinguir entre reír con ir reírse de reír con significa que nos valemos de situaciones de la vida a las que les damos un giro para llevarlas al humor por el contrario reírse de implica la burra ya sea dando contando algo valiéndose como soporte de los defectos físicos o mentales de personas que no tienen la capacidad de conducirse con los códigos establecidos por esta sociedad el humor que se ríe de es un humor que persigue al diferente mi abuelo Upton era Trapero recorría las calles de Madrid gritando él Trapero era un hombre muy cariñoso conmigo pero cuando pasaba por la calle de Zurbano yo me hacía el distraído y me escondía porque los otros chicos del barrio cuando mi abuelo decía lo de Trapero gritaban pues haberlo Acedo ministro y luego echaban a correr otras veces esperaban cuando se llevaba la mano a la boca ahí estaba a punto de lanzar su pregón decían quién es un gilipollas y mi abuelo gritaba el Trapero por eso nunca les dije que aquel era mi abuelo creo que desde entonces de texto la burra no tiene nada que ver con el humor para mí el humor embellece y la burla afea y el mundo ya tiene fealdad suficiente como para añadirle más

Voz 0313 08:33 esto para mí este este es un tratado de vida de filosofía de vida que vamos a más avanzados Utiel Bono me parece espectacular

Voz 1379 08:42 yo la verdad si ésta al final del libro en un ensayo que hemos llamado país sirve a varios varias fuentes de Gila que se hablando sobre su oficio de hecho tiene otro momento formativo en este sentido que es cuando está en el colegio el echando el colegio por ponerle un cartel aún cura en la espalda diciendo algo como Dame una patada en el culo con una cosa de éstas y él se quedó muy grabado que no había podido seguir sus estudios por haberse reído de

Voz 0313 09:06 y no con fíjate Milos

Voz 0545 09:08 porque estás que basan su humor en la burla o en la agresividad me da un poco de miedo siempre estoy a su lado con cierta prevención porque no me gusta que se burlan de mí o no me gusta que me hagan un una broma propia yo escribía unas unas galas para Televisión Española en las que actuaba Gila entonces tuve la oportunidad de conocerlo que escribía los guiones entonces pasea su tu camerino varias veces Gila no me da ningún miedo era un hombre era un hombre tímido era un nombre dulce era un hombre serio y si no se podía tener un rato de conversación con él no trataba de hacer gracia fuera del escenario él lo el humorista hace lo guardaba para su actuación no era una persona que todo estuviera haciendo chistes todo el rato qué tipo de carácter crees que tenía

Voz 3 09:58 de todo la gente que lo conocía y con las que he hablado para el libro todos coincidían en lo mismo era una persona buena tranquila ir de seguir rutinas diarias que no cambiaba muy muy muy humilde muy Nóbeles ese yo creo que además de lo que les hemos escuchado aquí a mí me había dicho en alguna entrevista que lo que te estaba de verdad era la mediocridad la mediocridad era yo

Voz 0545 10:18 no yo creo que lo que no podía les resulta bastante antes bueno era un hombre muy manitas por ejemplo en su casa tenía inventaba cosas así se parece a otro humorista actor humorista español que es José Luis Ozores bueno su amigo su gran amigo estuvieron a punto de ser pareja cómica pero al final

Voz 0313 10:36 no fueron dos dos actuaciones fue

Voz 3 10:38 los motivos por los que Gila emplazó a usar el teléfono que él decía que no quería romper con José Luis Ozores como podía romper con una novia prefería buscarse una alternativa que es con la que no podía romper que eran objeto inanimado

Voz 0545 10:50 oye pero es genial porque no tenía un duro se reunían alrededor de una mesa camilla se ponían hacer programas pero programas sin micrófono

Voz 3 10:58 sí parece ser que era conocida las funciones que hacían para los vecinos cuando bebían en Madrid de Macron que calle ahora que salían al balcón doblaban películas de la televisión con todos los vecinos con la televisión sin volumen ellos hablando doblando esto cuyo con Buero Vallejo uno de los que fue de lujo

Voz 0545 11:16 es increíble tú crees que es que fue una generación de humoristas porque tenían la I La Codorniz tono

Voz 3 11:23 bueno sí son genios absolutos todos los nombres que estás diciendo todos los que había en esa época de La Codorniz años cuarenta al cincuenta y hasta el sesenta incluso que luego también tiene buena ser pocas pero esas pocas son increíble

Voz 0313 11:35 les gusta es oro hoy de déjame segundito que hemos abierto Radio lindo con escuchando a Gila yo quiero verle a escuchar pero tenemos que dar pasito un segundito a los compañeros de de Carrusel que tenemos partidos de la de la Europa League que hay que hacer unas ya te bueno dado no cuadra pueden ir regresamos entre minutitos venga

Voz 0313 13:16 claro estaba pensando que presentamos el libro de Gila estamos con Jorge de Cascante en Radio lindo con Elvira está pensando si no sé si llevo me imagino que se les vio alguna vez le gustaría Gila los Monty Python imagino no yo creo que eso que conecta tampoco no son dos universos que están duro vuelo como próximo yo sí

Voz 3 13:32 tan surrealistas a tope y yo creo que vamos

Voz 0545 13:34 yo que si lo que está por ese camino

Voz 0313 13:37 lo prometido es deuda yo he dicho que habíamos empezado Radio lindo escuchando a Gila Le quiero escuchar otra vez y es un clásico el diálogo con el enemigo por favor de lo queréis

Voz 0545 13:45 sí claro

Voz 8 13:49 usted podría para la guerra un momento que sí puede para Aguero momento

Voz 1 13:55 ahora sí le este me quería preguntar una cosa esto no ustedes vean avanzar mañana a qué hora entonces jugando el domingo pero a qué hora la sede de estamos todos acostado no podrían avanzar por la tarde después del fútbol van a venir muchos a las que destinos yo no sé si hablaba las para tantos bueno nosotros Larry páramos ustedes es la reparte ayer estuvo aquí el espiado ustedes Agustín uno bajito vestido de Lagartera que se llevó los mapas del polvorín que los traigan que sólo tenemos es bueno pues hago una foto con pero los devuelva sí porque ahora nos encontramos el polvorón el polvorín de acuerdo aquí podía para la guerra por lo menos una hora y así poder cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista no la puede sacar está vivo porque lo que sacarme de aquí probado con jabón pero suele poner pero Rivero sale pues es verdad por disparándose a trancas no se nos había ocurrido bueno entonces quedamos así de acuerdo hasta el domingo que usted lo maté bien

Voz 0313 15:26 hoy si las tenía Youtube las teles estarían todos parte vamos ya estaba en todas partes

Voz 0545 15:30 yo creo que hay algo maravilloso que es el humor que nace de la desgracia si el hace chistes de pobres y fue pobre hace chistes de la guerra y fue soldado y le fusilaron

Voz 0313 15:40 fusilaron mal mal porque por eso sobrevivir

Voz 0545 15:43 no no creo que eso Jorge hacer chistes con tu Mater y con tu propia materia

Voz 3 15:48 de cuando era niño de esto cuando estuvo en la guerra que también era niño practicamente porque esa listo con diecisiete años hijo de una vida bajo varias autoridades contra las que él actuaba constantemente yo creo

