8M: Especial mujeres de la música

Voz 2 00:06 muy buenas noches ya que éste no es mi sitio habitual desde luego tampoco lo lo es el horario pero en realidad es que el de hoy tampoco es un día cualquiera llevamos algo más de tres horas en el Día Internacional de la Mujer y las responsables habituales de cuidar este faro cada noche Mara

Voz 3 00:22 la la Adriana Marina Elena

Voz 2 00:24 Irene todas ellas han decidido sumar hoy su luz a la de otras muchas mujeres que con paros como el de hoy pues nos ayudan a todos saber un poco mejor el camino ya sabéis que si vosotras Paradise separa el mundo Easy ellas paran además se apaga en fan pero aquí sigue la radio para hacer aún más visible la pertinencia y la necesidad de la lucha hay para acompañarles a ustedes esta noche yeso sin duda también es importante yo como pueden imaginar

Voz 0124 00:57 tampoco estoy solo del todo o la Pablo buenas noches eh soy Ana Belén me alegra muchísimo que esta es esta noche ahí en el lugar de Mara porque no hay que explicar mucho más es un día importante es una jornada como viene siendo ya desde desde hace algunos años importante para las mujeres y para los hombres que creemos en en en la igualdad en esa igualdad a todos los niveles ya han compartir así que me gustaría dejaros una canción hermosa canción que compusieron hace muchos años Jorge y Javier Krahe que cantó una gran cantante y sobre todo una gran amiga mía que es Rosa León

Voz 5 01:44 la canción Nos ocupamos mar y habla de todo es que comparte pues nada que la disfruté mucho un beso

Voz 2 03:26 Ana Belén una mujer que lleva décadas demostrando que en algunos casos pocos eso sí es posible hacer casi de todo y hacerlo todo magníficamente bien como ven esta noche cuento con algunos de los elementos habituales en el faro no tengo la voz ni la increíble sensibilidad de ya lo siento pero tengo a mi favor la música las notas de voz la infinita generosidad de las personas que como Ana Belén como ustedes hacen cada noche pues han accedido a participar hoy en este programa especial

Voz 9 03:52 el seis Jiménez sí quiero elegir una canción que me recuerda a dos mujeres poderosas una es su compositora peruana hacha busca Granda que hizo canciones increíblemente maravillosos como está la flor de la canela que vamos a escuchar sí por supuesto me recuerda también a mi queridísimo a María Dolores Pradera mi maestra sabiduría pura y que hizo tanto tanto por la música es es que con esta preciosa la flor de la canela os dejo recordando a echar nunca Granda ya madre a Dolores Pradera

Voz 12 04:44 déjame que Teddy lo haría daño la memoria viejo de déjame que te como ella y ahora qué hago recuerdo ahora que el viejo del río y lo hacen la K de su paso deja claro que en el principio lleva el a menudo al ritmo de sus recogía del pues déjame que te diga mi sentimiento cierta del sueño sueño que entretiene Moreno tu pensamiento Alice matizan los toros de nuevo

Voz 2 06:41 Jazmín bueno ya saben ustedes que Sole Giménez fue una presunta implicada y ha mantenido muy alto el nivel de implicación también en su carrera en solitario estos días de hecho acaba de publicar precisamente un disco libro destinado a reconocer el trabajo de las grandes compositores y cuyo título podría ser perfectamente el de este programa mujeres de musica

Voz 15 07:02 hola buenas noches Pablo estoy y Leonor Watling de Marlango gracias por cuidar el Faro de esta noche día tan importante para todos me gustaría mucho pedirte una canción que se móvil de años la letra es de Guillermina Aramburu y la música es de María Teresa brega se escribió en mil novecientos treinta y cinco y hay versiones maravillosas de pegada a la calle de Omara Portuondo pero sí puede ser me gustaría escuchar la versión del Buena Vista Social Club

Voz 7 07:32 muchas gracias buenas noches

Voz 16 07:38 el templo eh por no dos volví

Voz 2 10:00 estoy seguro de que a estas alturas ya habrán entendido perfectamente cuál es la filosofía y la intención de este rato de radio verán durante esta semana he pedido a mujeres inspiradoras del mundo de la música como Leonor como Ana Soley como muy muchas otras que vamos a escuchar juntos esta noche que en un día como hoy utilicemos la inspiración

Voz 19 10:18 son como hilo conductor para hablar de mujeres para hablar de de mujeres fuertes sabias creativas ejemplares por eso el de hoy es un programa de música pero muy especialmente de músicas un programa en el que por supuesto como en la lucha feminista también hay espacio para los hombres

Voz 0593 10:36 hola a todos soy Estrella Morente cantaora flamenca me gustaría muchísimo dedicar este esta canción este himno que para mí un himno de esperanza y de solidaridad y de cariño hacia hacia la mujer y hacia esa estrella que nos guía y que no ilumina en algún momento el camino y que todas de alguna manera llevamos dentro Mi padre don Enrique Morente que daba no solamente un enamorado de la mujer sino un gran defensor de su derecho oí bueno era todo un ejemplo no todo eso lo plasmó en una bella canción que sacó en el año setenta y nueve y que fue un auténtico éxito que muchísimas mujeres han tomado como como un himno sobre todo en el flamenco no habla de esa estrella que nos guía como decía antes quiero compartirla con toda mi compañera con todas las mujeres que s siguen sumando y sumando esta batalla gesta lucha por los derechos de todas las mujeres del mundo que todavía nos queda mucho por hacer

Voz 27 13:15 del juego hoy entre ellos

Voz 2 13:51 Estrella Morente tiene una voz que que posee centro gravitacional propio y además tiene la mejor herencia artística posible la de su padre Enrique que sigue alumbrando no solamente su camino sino también el de sus dos hermanos Enrique y soleá el arte queda en casa de los

Voz 19 14:06 Morente como también ocurre en este otro caso

Voz 2 14:08 Pablo sean para allá no

Voz 30 14:11 in puede escoger entre las miles de de buenas cantantes buenas con las que hay en el mundo y que hay en España voy a escoger a la que si me lo permites es mi favorita lo ha sido siempre por la que tengo más admiración que es por mi hermana Cristina Llanos que creo que la voz de crisis se trasmite de una manera superespecial casi diría que única por lo menos muy qué pasa muy pocas veces las mide toda alegría hito la tristeza El mundo cuando está cantando yo me he emocionado escuchando la muchísimas veces así que os dejo a mi y a la hizo canción de éxito

Voz 2 16:33 Amparo y Cristina Llanos escribieron con una historia de éxito de de Dos Hermanas valientes que hoy cuando Amparo ha arrancado un proyecto propio en New Day del que nos hablaba mantienen una profunda admiración mutua

Voz 19 16:44 nación es precisamente otro de los ejes de este programa mujeres admirables que admiran a mujeres ejemplares o pioneras

Voz 0124 16:53 hola soy Maika Makoki os deseo un feliz Día de la Mujer con yo en una pionera absoluta en el mundo del rock indie su canción mucha mala reputación aprovechando el título de la canción lindo que nos dejen ser seres humanos libres y realizados sin recibir críticas por ello pero bueno chicas que aún así hay que hacer lo que nos de la gana feliz pacífico día a todos y a todas que se acaben pronto las injusticias sobretodo

Voz 2 19:02 hay que agradecerle al menos dos cosas Hamaikabat corte y la primera es que haya traído de vuelta a la música en directo a la televisión en Laura Musa y la segunda es que haya invitado a Joan Jett a este programa Joan Jett que dijo alguna vez que ya había crecido en un mundo en el que se le decía a las niñas que no podían tocar rock and roll

Voz 19 19:17 bueno pues toma dos tazas parece evidente que quién inventó la expresión el sexo débil jamás había escuchado a Joan Jett tampoco a Maika Makoki y tampoco a Eva Amaral hola Pablo se llevan mal

Voz 1480 19:28 tal y me gustaría mucho que el bien

Voz 33 19:31 tres ocho de marzo pinchar es la canción People have the

Voz 0124 19:33 Bauer de Patti Smith

Voz 34 19:35 la adoro porque ese día miles de mujeres saldremos a la calle a reivindicar la igualdad porque si efectivamente Patti tiene toda la razón la gente tiene el poder de cambiar las cosas besazo enorme para todo

Voz 2 22:47 la gente vías días como éste demuestran que el poderes de la gente programas así demuestran que con un poco de suerte la revolución y no nos puede pillar bailando quizá

Voz 19 22:57 bailando porque no con la música de Fuel Fandango Icon la increíble voz Benita

Voz 1480 23:03 hola soy mita de Fuel Fandango para este ocho de marzo tan especial para todas nosotras he cogido una canción de una maravillosa mujer que se llaman Lhasa de Sela la canción se llama con toda palabra es una canción con una letra muy potente que habla de amor hice muchas cosas bonitas me gustaría compartirla con vosotros haciendo honor a ella que falleció hace unos años y que creo que fue una mujer muy muy poderosa y que tiene unas letras impresionante y una fuerza increíble y a mí me inspira muchísimo así que espero que disfrutéis tanto como yo un abrazo y Feli ocho de marzo

Voz 35 23:42 con toda la con obras con toda mira con todo tú tú pues como que mirar eh con el hoy con Kahn con con todas un con era con otro dato qué horror no he Airways mirada eh me Pere IV toda para

Voz 7 27:04 una maravilla esta sensibilidad desgarradora que tiene las

Voz 2 27:08 es probable que que ustedes hayan notado estos días que hay demasiada gente muy interesada en atribuirse una concepción única y excluyente de del feminismo quizá convenga recordar a todos ellos que probablemente haya tantos feminismo como hombres y como mujer

Voz 19 27:23 pues que lo defienden este programa tiene también esa intención la intención de sumar voces de sumar miradas perspectivas de trazar muchos afluentes diferentes que desembocan eso sí en el mismo río el de la lucha por la igualdad hola Pablo

Voz 0416 27:38 que están creo que esta noche estás ocupando el sitio de Mara me parece muy bonitas esta idea de que las mujeres de la música en colaboramos con unas presentaciones improvisadas este es un día muy especial estamos todas en la calle soy optimista con lo que está pasando en los últimos años creo que todo esto nos va a llevar a una sociedad mucho mejor tanto para mujeres como para hombres por supuesto iba para esta noche hemos escogido la creación muy bonita que de Cecilia que se titula me quedaré soltera es una canción que hace unos años una una homenaje que se le hizo yo tuve el honor de interpretar junto con Vega que es una mujer maravillosa creo que es una canción muy bonita porque que bueno habla de un tabú no durante mucho tiempo parecía con la mujer que no se casa o que elegía queda soltera estaba estaba de alguna manera señalada ahí no si consideraba que era una elección libre nada bueno las cosas han cambiado últimamente eh ya no ya no es la sociedad tan estricta como la que le tocó vivir a la pobre Cecilia que sanos fue tan pronto pero creo que la canción es una maravilla hay que es especialmente adecuada en esta noche

Voz 36 29:06 luego no desearos lo mejor se tengáis miedo un fin de semana fabuloso y un beso para todos los países

Voz 37 29:19 yo no sí yo no cuando

Voz 37 31:04 dos un

Voz 2 31:20 a a Cecilia le bastaron veintisiete años de vida para trazar una profunda huella que luego han pisado otras magníficas autoras de canciones como la propia Cristina Bingen hoy hace exactamente un año desde que vimos cómo la historia se escribía a tiempo real en las calles de este país con marchas multitudinarias en todas las grandes ciudades que con toda probabilidad van a volver a repetirse hoy porque como sociedad y seguimos teniendo demasiadas signatura pendientes la brecha salarial la discriminación

Voz 19 31:49 la corresponsabilidad la violencia sexual afortunadamente también tenemos alumnos aventajados en esa lucha

Voz 43 31:56 hola soy Nativel uso ir en recomendar la canción Nacho a woman de Aretha Franklin una canción que seguramente sin es el nombre porque su música a todas la conocemos y es una canción que yo creo que acompañará a generaciones y generaciones porque es una canción que habla de del amor del amor es al natural es algo que que no representa a todos sin duda para mí Aretha Franklin es una reina una mujer ejemplar que nos ha dado muchas cosas buenas he ha coronado el soul nos acompañará siempre

Voz 19 35:09 los Nati luso una de las mujeres más interesantes y estimulantes de la música que se hace hoy mismo pero que suena al mismo tiempo a la música del pasado y a la música del futuro hoy estamos escuchando a mujeres de todas las generaciones a mujeres de todos los géneros que recuerdan a su vez a mujeres de todas las épocas y de varios continentes Soledad Vélez la siguiente que vamos a escuchar es de Chile aunque vive en Valencia y mantiene intacta en la conexión con las grandes mujeres de la música de su

Voz 45 35:37 es hola cómo están seis le Veles para este ocho de marzo escogido una canción de Violeta Parra la canción se llama qué pena siente el alma dice así

Voz 46 35:51 y sin cola

Voz 47 35:57 dos

Voz 46 36:01 eh

Voz 11 36:20 que la que en edad Vera ex si fino que son las Vela ex y Miami pero BM Pepa pero no de te veo

Voz 19 38:45 Violeta Parra es seguramente una de las artistas más creativas y luchadoras de Latinoamérica y aquí inspirada Soledad Vélez cuyo último disco se llama nuevas épocas otro buen título para este programa para el mundo que deberían hacer después de cada ocho DM

Voz 1846 38:59 hola qué tal soy Nimes la cantante de ir me gustaría recomendar una canción de ellos esto que es una mujer a la que admiro muchísimo y que es brutal la canción prime es maravillosa yo admiro muchísimo la he mirado durante mucho tiempo y a ella también disfrutó mucho de todo de todo lo que hace me parece a mí me parece que que disfrutado mucho de lo que hace que que es muy feliz e a mí me inspira mucho nada un saludo a todas muchas gracias a todas por la fuerza ahí la inspiración

Voz 31 40:44 de tal yo sí

Voz 2 42:44 Mina una de esas voces que viajan directamente al estómago de quienes la escuchan ir como líder de Morgan es una de las promesas ya cumplidas de la música independiente en nuestro país ya hace mucho que en que la siguiente mujer a la que vamos a escuchar es una confirmación de personalidad una confirmación

Voz 19 43:00 de poder de elegancia en el flamenco Yves probablemente es también la voz de mujer que mejor ha combinado nunca con la poesía

Voz 30 43:06 hola Pablo buenas noche soy Carmen Linares cantaora eh bueno estoy muy agradecida de poder estar esta noche con vosotros aunque Mara no esté físicamente pero bueno me gustaría compartir con todos los oyentes que ya sean hombre o mujer es que tenga tiene insensibilidad hay que y que no no apoyan en tiene en nuestra lucha día a día por la igualdad entonces quería recomendaron una canción que a mí me gusta muchísimo y que me que me hace pensar y me hace sentirme bien

Voz 1480 43:42 y una canción que se llama gracias a la vida de Mercedes Sosa

Voz 48 43:52 doctora

Voz 49 43:55 en medio dos Lucero

Voz 48 43:59 que cuando nos pero todo distingo

Voz 50 44:07 del blanco

Voz 51 44:10 yo en el alma

Voz 48 44:16 no

Voz 51 44:18 quién unas multitud El hombre eh

Voz 50 44:22 sí

Voz 48 44:27 gracias que quién votó a lo que él

Voz 49 44:45 yo fui Come martillo unas lava Tricio

Voz 52 44:56 por mi bien

Voz 48 45:04 graciosa la quimio

Voz 50 45:09 todo todo

Voz 49 45:12 el sonido

Voz 48 45:17 Mel las tabla que patrio amigo hermano mil usos lumbre todo el mundo

Voz 50 45:36 eh

Voz 48 45:43 graciosa la que mio tanto yo a mis pies camisola

Voz 51 45:56 con ellos son

Voz 49 46:01 vaya si desiertos montañas

Voz 48 46:06 la tuya tú tú

Voz 48 46:21 pero que acota

Voz 49 46:31 el coros

Voz 48 46:34 quería aquí suma Juan Domingo el fruto del cerebro humano

Voz 49 46:46 cuando miro el pues

Voz 48 46:48 con lejos del mar no

Voz 55 46:53 cuando miro el fondo

Voz 48 47:06 que no

Voz 49 47:16 ah sí

Voz 48 47:22 dos dos materiales que forma no

Voz 23 47:29 el campo de ustedes

Voz 48 47:33 en todo el canto de todos que Smith promo boca

Voz 19 47:42 gracias a Carmen Linares que ya editó hace veinte años un auténtico tratado de flamenco y feminismo con su antología de cantes fraguado desde formas femeninas gracias también a Mercedes Sosa que desde Argentina se convirtió en la voz de toda Latinoamérica de hecho la siguiente voz también llega desde el sur de América

Voz 56 48:00 hola soy Javier amena yo una mujer que me me en pirado mucho desde pequeña es Luz Casal isla canción entre mis recuerdos a una de las canciones que más me ha impactado y me han vuelto pues eso habla sobre la inocencia de mirarla ya desde un año más adelante ya desde pequeña a mí me lo sentí como una mujer que me influenciado a yo también en poder armen medidas que esa canción viene a mostrar el otro lado de Luz Casal lo más contemplativo ni es de mi favorita ahí es si también ella es una de las mujeres que quemar impulsado también su imagen

Voz 17 48:51 señor

Voz 6 49:19 con por

Voz 2 51:42 pues el de hoy es un fantástico día para recordar que hace un año nos miramos al espejo comprobamos que llevábamos demasiado tiempo descuidando

Voz 19 51:50 nuestra igualdad entre sexos a todas y a todos los que hoy salga Isa manifestaron ánimo la fuerza desde luego ya la tenemos la fuerza de la razón la de los argumentos la del sentido común la fuerza del colectivo el único camino es hacia adelante y en él cabemos absolutamente todos una cosa cuando estéis en la calle recordad sonreír para las fotos de los libros de historia

Voz 1628 52:11 hola soy Anni B Sweet hay aunque hay muchas mujeres que han luchado por nuestros derechos en forma de canción a mi me gustaría que sonara Imagine de John Lennon porque me gustaría no tener que distinguir la música voz subgénero y porque creo que imaginarse aún Mondas en guerra es lo mismo que imaginarse un mundo en el que reine la demanda porque es esa desigualdad la que hace violenta una sociedad

