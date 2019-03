Entre Tiempos: Arde el Windsor (10/03/2019)

Voz 1473 00:00 entre tiempos en los últimos meses el comisario José Manuel Villarejo se ha convertido en un habitual de las noticias sus grabaciones han puesto al filo del abismo algunos como la ministra de Justicia Dolores Delgado ya conseguido despejar a otros como la ex del Partido Popular María Dolores de Cospedal aunque para Dolores los que nos provocó algunos pensar qué Villarejo podría estar detrás de uno de los sucesos más espectaculares que ha vivido la ciudad de Madrid y que hoy vamos a recordar el incendio del edificio Windsor me encantaría decirles que este programa va a ser como cada semana pero ya se han dado cuenta de que no es así es vamos contando por el momento Marcos Granados sigue siendo nuestro técnico comenzamos

Voz 1 00:38 María Romero

Voz 1473 01:19 doce de febrero de dos mil cinco Sábado Noche recuerdan lo que hacían por qué tal vez estaban cenando con la familia o de cañas con los amigos puede que en vísperas de San Valentín tuvieran un plan romántico incluso si eran jovencitos vivían en Madrid a lo mejor estaban de fiesta en los míticos bajos de Azca y en esa misma zona a las once y cuarto de la noche mientras unos disfrutaban a ras de suelo otros los vigilantes del edificio Windsor escuchaban saltar una alarma que provenía de las alturas de piso veintiuno

Voz 5 01:46 los bomberos tardaron minutos en llegar a la zona pero a pesar de sus ingentes esfuerzos las llamas avanzaron sin

Voz 6 01:52 parar devorando el edificio al completo Cadena SER servicios informativos

Voz 7 01:58 es la una medianoche en Canarias aparatoso incendio en Madrid se ha declarado esta misma

Voz 1473 02:02 anoche en el piso veinticinco al parecer del edificio de oficinas

Voz 7 02:05 las Windsor en la Castellana allí se encuentra Marta González

Voz 8 02:08 nuevo qué tal buenas noches

Voz 9 02:10 es impresionante escena un helicóptero sobrevuela la zona del tráfico en este área el corazón económico de Madrid está completamente colapsado la gente que sale del metro del autobús está impactada observando la escena hay cientos de personas porque el fuego pudo verse a muchísima distancia Se trata de un edificio justo detrás de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios

Voz 1473 02:27 pero a la una de la madrugada los bomberos dieron por perdido el Windsor ya sólo quedaba esperar y tratar de extinguir el incendio una tarea que les llevaría veinticuatro horas bastante complicadas

Voz 10 02:37 qué hacía mucho calor y cómo el fuego ya estaba toda planta poderlo falsos techos Spinoza porque los envolvía todo pues en uno de los derrumbes pues perdieron dos de los convenios perdieron los equipos autónomo vista botella entonces al caer los escombros arriba los dio en la cara y te dieron peregrino perdió la magia eran entonces con la angustia se la quitó a compañero sí el otro el de sacó como pudo el al que le haya la más se perdió por allí intentando porque como estaban cayendo todo todo material pues pues los impedía que diez de los impedía contarlas salieran

Voz 1473 03:16 a la una de la madrugada del día de San Valentín el incendio se consideró oficialmente extinguido

Voz 11 03:20 pero hay que ser prudentes el edificio vamos a esperar que no se caiga pero sí que puede haber muchos de derribos parciales incluso estos desprendimientos son tremendamente peligroso hay una acumulación muy importante de cascotes y que son de lo que está provocando el eso eso desprendimientos y cuando te acercas el edificio todavía ruge no está muerto todavía está agonizando

Voz 1473 03:38 el dieciséis de febrero cuatro días más tarde del inicio del siniestro los bomberos entraron al edificio para su inspección

Voz 12 03:45 a cambio adelante adelante que con uno de los pilares de prácticamente adiós a Cándido adelantaran tema engrandecer indigente y encontramos zona de obras

Voz 1473 04:01 yo tenía cambio pero no había nada que hacer el estaba tocado de muerte y sólo quedaba desmantelarlo el por entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón habló así del suceso

Voz 0058 04:14 son que el incendio en superficie más extenso de todos los que históricamente han ocurrido en la ciudad de Madrid no estoy en condiciones aunque tampoco nosotros teníamos memoria de saber si los hay fuera de nuestra ciudad en alguna otra ciudad de España decimos que sean incendio importante porque lo bueno de este incendio el más extenso de superficie es que no ha habido ninguna víctima mortal en ningún herido grave

Voz 1473 04:40 sí es que para cuando llegaron los bomberos en el interior del edificio no queda un alma

Voz 13 04:45 o eso pensábamos porque visto

Voz 14 04:51 te lo juro enterito se ha visto lo que no sabíamos algo para eh

Voz 15 04:58 de personas eh

Voz 1473 05:00 según las llamas devorando el edificio un matrimonio de Reus grabó unas imágenes en las que se veían

Voz 14 05:08 la silueta de dos personas

Voz 1473 05:09 un par de plantas por debajo del foco del incendio

Voz 16 05:12 parte de la derecha corresponde al edificio estrella es donde los bomberos estaban apagando el incendio les da supera ya la Izquierdas dónde está esa luz cita que en principio pues vimos una sombra o una como una cortina hasta que no llamó la atención que se hablaba muere de forma muy muy tranquila no aparentemente parece que ellos como muy tranquila esa imagen

Voz 17 05:35 sí es que eso es muy raro porque

Voz 14 05:38 sí es un momento y no pasará nada claro viraje

Voz 17 05:40 la lo normal es pensar que pillaron a dos

Voz 1473 05:43 bomberos tratando de apagar el fuego pero es que el jefe del Departamento de Control de Edificación del Ayuntamiento de Madrid Emilio García de Burgos no lo tenía tan claro también pero evidentemente eso

Voz 14 05:53 ya

Voz 18 05:54 ya no había ningún bombero en la decisión y podía haber nadie porque el fuego era absolutamente inabordable desde el interior estaba trabajando desde fuera a partir de otra planta porque más arriba era practicamente inaccesible para cualquier equipo de convenio

Voz 1473 06:08 damos un incendio de grandes proporciones un vídeo con siluetas sospechosas testimonios como éste

Voz 19 06:14 la medio media yo yo yo un cable quemado no solamente ellos sino a varias vecinos dualidad en Hernani esquina con Orense

Voz 1473 06:20 hemos estado mirando tenemos los ingredientes necesarios para pensar que el incendio de fortuito no tenía una chispa

Voz 20 06:27 el que las escuelas distinto color por fuera no se trata el problema combustible esa toma la temperatura el fuego cuando un incendio como del otro día vemos que hay ya más naranja ya más azules las llamas azules son las que tienen mayor intensidad mayor temperatura eso probablemente si se suelen dar más a orillas más en el en el en el lado de la parte más Espanyol del incendio porque es donde contactó con el viento se produce pues una viviendo el fuego por tanto el color azul se debe a la temperatura

Voz 1473 06:53 por mucho que el por entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo tratará de explicar lo que ocurría en la mente de todos ya había germinado la idea de que el insten dio a lo mejor había sido provocado a medida que avanzaba la investigación los fantasmas de la duda hace materializaba en cada vez más que si los bomberos dieron cuenta de que las mangueras del edificio no tenían presión que ese algunos mecanismos que eran inservibles que si en los bajos de la Torre hallaron un candado forzado que si también se encontraron un butrón por cierto recuerdan que al principio el programa les dije que los bomberos no tardaron en llegar a la zona en cuanto recibieron el aviso pero que no pudieron hacer nada por Salva

Voz 6 07:26 al edificio claro porque

Voz 1473 07:29 los llegaron rápido pero a lo mejor el fuego llevaba en activo más tiempo del que les habían contado

Voz 21 07:33 Nuestras oraciones cuando llegan al siniestro eh no llegan a un fuego que se acaba de iniciar eh sí sabemos por por la envergadura que tenía ese fuego que fuego llevaba tiempo el cuánto ahora mismo no se puede precisar pero que no llegamos a apagar un conato de fuego sino un incendio de grandes proporciones

Voz 1473 07:53 por cierto el edificio alojaba las oficinas de Deloitte y el bufete de abogados de Garrigues adivinan cuantos procedimientos judiciales fueron pasto de las llamas pues ni uno nidos

Voz 22 08:02 a mí tres más de cinco mil procedimientos en los que se vean afectados como consecuencia de estar involucrados abogados que pertenecen a estos despachos que han resultado que han resultado de eso

Voz 1473 08:13 la causa oficial del accidente fue el despiste de una supervisora de riesgos laborales de Deloitte fumadora porque ya saben antes se fumaba dentro de los edificios que tiempos en Marcos la justicia archivó el caso en dos mil seis al no aprecia responsabilidad penal en el incendio de un acuerdo extrajudicial entre todos los implicados en su punto y final al suceso en dos mil once pero reconozcámoslo por muy escépticos que seamos a más de uno en liquidó siempre la mosca detrás de la oreja de verdad que que el coloso en llamas fue fruto de un cigarrillo mal apagado y aunque él niega toda implicación Villar

Voz 14 08:44 jo y su sombra han resurgido de aquellas

Voz 1473 08:47 quizás quizás el misterio de lo que ocurrió

Voz 5 08:49 aquella noche de sábado en el Consort sea un fuego que nunca se apagará

Voz 23 09:01 idílica finca

Voz 1473 09:13 y hablando de misterios sobre con mucha menos épica ustedes se preguntarán qué leches hago yo hoy aquí presentando el programa sin y negociados la sección de música pues ahí nace el problema recuerdan que la semana pasada hable de los tres Matos de los noventa y le dije Ana que le gustaban la ingeniería que son mentira pues bueno con una parte que ustedes no escucharon la semana siete horas pues te vas a chupar una lista de hombres que nada que en estas estamos Ana jefa buenos días pues buenos días María una cosa sí quedó grabado

Voz 14 09:43 no puedo intentar disimular ni decir que no se mal prêt T que yo en realidad no quiero hacer una lista de canciones de Hombres G que total que no me gustan

Voz 1473 09:54 mira qué va a hacer que no tienes tanta soltura como algunos políticos para negar la evidencia hay que dar de sí que muy a pesar mío idea alguno más por aquí no diré quién

Voz 22 10:03 en fin turnos huevos tiene para dirigirse de ese modo a su superior

Voz 1473 10:06 hoy la música la estuve unos basa taladrar cosa perdón quiero decir regalar los oídos con los Hombres G venga vamos vamos como como como

Voz 14 10:28 vamos a ver encima vas a empezar por lo más evidente no se voy a empezar por su canción más conocida que digo más conocida es su canción más toda la canción venga el tenéis que reconocer que en algún momento habéis entonado su estribillo a voz en grito y hoy os brindo una nueva oportunidad de hacerlo

Voz 4 11:20 el haber María cogimos una pregunta

Voz 14 11:24 pero como se titula esta canción Tucker es la pregunta más elemental querido Watson sufre Mamón no que no que no que no que la canción

Voz 1473 11:31 titula devuelve Enemy chica hoy pertenece al primer disco que el grupo sacó allá

Voz 14 11:36 el año mil novecientos ochenta y cinco un elepé con una mítica carátula de fondo rosa chicle con una foto de la película de Jerry Lewis el profesor chiflado veis ves ves cómo era necesaria esta lista a un supuesto se hizo Pernet daría qué haría yo en esta vida en esa cultura general sobre los Hombres G faltaría más bueno mujer si es que al final me vas a agradecer este ratito hombre por supuesto sí claro sigue que esté anchos continuar este viaje pero para ver si acabamos pronto

Voz 24 12:04 no

Voz 14 12:41 a que el álbum debut también incluía este viaje al desierto del Sáhara de un David Summers convertido en el legendario Laurence de Arabia Ana pero tú has escuchado la letra de esta canción por encima de coña no te fijas en eso hombre dale un toque de humor y valora además ese magistral puntero de guitarra que tenido magistral usan madre mía brinca bueno bueno voy a voy a probar con su segundo disco tengo laca gasten Burt Lancaster

Voz 1473 13:12 en mil novecientos ochenta y seis

Voz 25 13:15 no a ver si alguna de estas canciones te gusta más

Voz 14 13:17 es probable que a mí me da pero por lo que no te veo voluntad María que con esa actitud no sé si vas a ser capaz de abrir tu corazón quizás la mejor cantarle y mira a ellos en cambio qué cosas

Voz 4 13:53 sí

Voz 14 14:18 pero vamos a ver puede haber una declaración de amor más clara hay más directa que un simple te quiero y en eso tiene razón más obvio imposible au Saiz y lo repite tantas veces pues cristalino que era vaya pero pero hoy una cosita has dicho que su segundo disco se llamó la quedaste Burt Lancaster exacto tiene su rollo y su portada otro homenaje al cine sobre un fondo verde aparecía la más el actor Burt Lancaster porque como no se podía saber pero pero esta canción de homónimo título voy a ilustrar un poco no apareció en aquel disco bueno no fue tan fácil que por cierto apunta fue el más vendido de la historia del grupo incluyó archiconocidos temas como Marta tiene un marcapasos sí se apunta apunta visite nuestro va a Diana el ataque de las chicas cocodrilo este tema dedicado al acoso de las enloquecidas fan de Javi Dani Rafa David que hay que reconocer que es quién se las llevaba de calle

Voz 24 15:25 yo lo que pasa

Voz 27 16:00 no había móviles se que les llamada gastadas de Reyal miro delgada

Voz 14 16:03 a días de Gerardo se hombre en aquella década voy a seguir para atraer día siguiente disco estamos locos o qué que vio la luz en mil novecientos ochenta y siete federal que títulos madre mía parece que Davis

Voz 27 16:17 David está Via bastaría una amenaza

Voz 14 16:21 aquí ya no sé ni decir el nombre ensayó visto Summers señaló que ya sabías que ibas a decir bueno ahí dentro

Voz 1473 16:27 igual yo sabía que iba a decir los en fin parece que David o en realidad no si toda la banda estaba un poco de bajón porque viendo las canciones del álbum vaya titulizados es sólo me faltas tú solo otra vez

Voz 14 16:37 es que te hecho yo te cagas temblando fue un disco lleno de baladas románticas de esas que dices que me gustan a mí pero también contenía mira mira o mejor escucha este tema tabú

Voz 4 16:50 de dado pero

Voz 14 17:20 como suele podrido me lo está diciendo en serio cayó la bomba fétido sí que pasa una canción divertida gamberra en la vida no todo va a ser filosofía ahí sesudas reflexiones mucho Marcos como como de tiempo

Voz 1473 17:35 todo seguiremos Bayona ya tengo que

Voz 14 17:37 en terminando de que haga rápido pásalo bueno en fin hizo hoy una cosa me da

Voz 1473 17:42 le isla oportunidad de hacer una segunda parte de esta lista

Voz 14 17:47 vale ya me lo habéis dejado claro voy a ir acabando a ver otra pregunta qué es lo que más ilusión le puede hacer a la mayor fan de un grupo casarse con uno de ellos no no no no que su banda favorita haga una canción que lleve su nombre matrimonio puede acabar en cambio sí hace una canción eso dura eternamente lo habéis adivinado Hombres G tiene una canción pues con mi nombre y yo pues bueno yo no he podido resistir me a rematar la mejor de las listas que ha sonado en este programa con la madre de Ana Ana María

Voz 1473 18:48 qué ha pasado con este cambio de papeles he visto muchas pullitas volando por ahí en la parte de música no que mediar entre vosotras que con Hombres G no se juega no se juega dice la tía con la chapa que ha dado no sé cuánto tiempo con nombre

Voz 14 19:01 pero huele el miedo al miedo

Voz 28 19:04 yo le

Voz 14 19:05 ahora que ya sabes que yo peleas peleas no que me pongo muy nerviosa aunque sí una tiene que interceder pues se pone

Voz 29 19:12 que a modo Abd queridas hermanas vamos a calmar

Voz 1473 19:17 boca pero más bien yo soy como Suiza neutral yo no me mujer lo que dice como que puede ser neutral ya sabe lo que te digo que yo no puedo más me voy a tomar el aire porque me tenéis que que no sé cómo me tenéis sea jazz

Voz 30 19:31 hay va mi madre que desastre bueno ahora que no nos oye María esto queda entre tuyo

Voz 31 19:39 que yo voy contigo hombres Gene allí mejor Forever tatuada hoy todo eh que dice además que en estos casos siempre viene bien el el peloteo su identidad ante todo la boca Teka de hoy va dedicado

Voz 30 19:53 Hombres G muy bien llena a de si sabía es que se formaron en mil novecientos ochenta y dos hombre me ofende es con esa pregunta no si mientras la estaba haciendo ya me está dando cuenta con la lista de canciones que te has marcado qué secretos se te pueden escapar de ellos ninguno uno estoy seguro que cuando estrenaron sus películas tú fuiste de las primeras que puede haberlas hombre pues mira a modo confesión dos veces fui a ver sufre vámonos dos veces al cine ya sabía yo para quien no lo sepa aunque seguro que serán pocos los que no sepan este dato Hombres G tiene en su haber dos películas suelta del pelo de mil novecientos ochenta y ocho y la ya mencionada por la jefa suprema mono que es de un año antes mil ochocientos ochenta y siete así se promocionaba la película en la Cadena SER para que los fans fueron a verla

Voz 13 20:40 mamá pero pasa pelo bomba pena verlos a los mejores cines de España somos hombres que sufre Mamón la película de la temporada

Voz 6 20:59 buenos días Almudena

Voz 25 21:01 buenos días a todo vas vamos así retomamos la seriedad en este programa que Usanos Aído

Voz 6 21:06 un poquito por ahí una pregunta

Voz 14 21:10 sí sí claro

Voz 33 21:12 Ivana mis años de juventud

Voz 25 21:15 a ellas que le gustan ver así que le gusta pero en el Arca de tres llaves hoy no vamos a hablar de uno de los Hombres G vamos a hablar de los mercados de Madrid pero no de los más antiguos sino de cómo eran los del siglo XIX y en qué condiciones se vendían los alimentos en la corte pero descubramos en primer lugar cuantos mercados hubo en Madrid Almudena pues en Madrid hubo diversos mercados

Voz 33 21:41 como dices en el siglo XIX además de tiendas de comestibles lógicamente ambos eran los encargados de abastecer de alimentos a los vecinos los mercados más importantes fueron el de la que vaga el el los humos es la Paz San Ildefonso San Antón el Carmen el de Chamberí y San Miguel habiendo persistido durante muchos años y bueno pues aún hoy podemos

Voz 29 22:06 disfrutar de de ese ambiente tan esto

Voz 25 22:08 lo que si algunos tienen pero me temo yo que las condiciones higiénicas no eran las más deseables ni tan siquiera las imprescindibles a la hora de despachar aquellos

Voz 33 22:19 Clemente no no no lo eran en absoluto por eso hubo innumerables control que es in muchas intoxicaciones aspectos que fueron recogidos por la prensa de la época en el caso de los controles el encargados de realizar los será el laboratorio químico municipal que a fines del siglo XIX tuvo como directora al doctor Cesar Chicote aquí tenemos aún Chicote

Voz 25 22:42 en sí accionado con alimentos pues es un apellido muy muy adecuado información tenemos

Voz 33 22:49 los controles alimenticios que se hacían bueno pues la prensa de la época que es una mina de información como pueden suponer nuestros oyentes pues uno de aquellos periódicos el globo se publicaron datos el dieciséis de septiembre del año mil ochocientos noventa y nueve en concreto es el testimonio de los trescientos setenta análisis de alimentos y bebidas que supusieron ochocientos treinta y seis análisis más que en agosto del año anterior

Voz 25 23:16 lo que no sé si preguntar cuál fue el resultado de aquellos análisis sin temor a tener que saber las pésimas condiciones de salubridad con las que se comía claro pues no son datos agradables

Voz 33 23:29 pero claro la la realidad del que ya había Isaías y se dio a conocer veamos que resultó del trabajo de aquel director del laboratorio

Voz 34 23:38 de esos análisis se desprende que el sesenta por ciento de las muestras analizadas se hallaban en malas condiciones para el consumo aparte de las falsificaciones a que se someten las leches vinos cafés chocolates etcétera de las alteraciones de las carnes y pescados si tenemos solamente el hecho de haberse encontrado en las aguas del sets la presencia del cobre en casi todas las gaseosas de las diversas fábricas que existen en Madrid la sacarina en las aguas de vendedores ambulantes el alumbre para clarificar las del Lozoya en las cuarenta y ocho muestras de TEA analizadas hojas diversas tierras Arce cosas como materias colorantes el añil permanezca nato potásico

Voz 33 24:21 el espacio que suministraba las carnes no escapaba a estas lamentables condiciones según se publicó en los mataderos sean desechado ochenta y dos reses por diversas causas entre la que cimiento tuberculosis pery neumonía pero es que además se inutilizaron dieciséis mil setecientos ochenta y ocho kilos de alimentos en malas condiciones de lo que también se dio cuenta en la prensa

Voz 34 24:49 se han inutilizado dieciséis mil setecientos ochenta y ocho kilogramos de alimentos en malas condiciones es decir cerca de ciento setenta y una toneladas que a no ser por la intervención del laboratorio hubieran ido a parar a los estómagos de los vecinos de Madrid

Voz 25 25:04 madre mía casi ciento setenta y uno toneladas todas estas irregularidades Almudena tenían consecuencias administrativas denuncia sólo multas

Voz 33 25:15 previamente derivados de todo aquello el laboratorio cumplía con su cometido denunciaron a las autoridades a ciento treinta y cuatro establecimientos por contravenir las ordenanzas municipales

Voz 25 25:26 es claro y de ahí de estas irregularidades a las enfermedades en las

Voz 33 25:31 personas pues claro había un paso muy pequeñito claro las situaciones de intoxicación eran frecuentes Un ejemplo fue la noticia que se publicó en marzo en el imparcial los médicos de la Casa de Socorro auxiliaron anoche a una familia compuesta de cinco individuos que habita en la costa Niña de los Desamparados número seis que presentaba síntomas de intoxicar

Voz 25 25:55 a consecuencia de haber comido bacalao en malas condiciones de pescado malas condiciones no se imaginan qué peligros

Voz 33 26:03 sí pero además tenemos el valioso testimonio de Luis Taboada que era cronista de la vida madrileña fin de siglo que comentaba en sus crónicas semanales en peligró de la comida

Voz 34 26:14 todos los días se mueren diez o doce personas víctimas de los comestibles adulterados y el que desea suicidarse ya no tiene necesidad de disolver fósforos en aguardiente ni de dar el salto desde el viaducto ni de apelar a la tan reputada pistola lo que debe hacer es comprar un cuarto de boquerones comérselos en pan y meterse después en la cama donde irá a buscarle la muerte a la media hora

Voz 25 26:38 bueno con este estilo escribir que es beneficioso y nada te metes a la cama ya ásperas allí claro no hace falta utilizar ningún otro método de de suicidio señor Amorim

Voz 35 26:53 sale barato boquerones ya que bueno claro el problema no era menor tanto fue así que el once de abril del año mil novecientos se publicó en el imparcial la noticia de que los representantes de los gremios de ultramarinos comestibles nacería de Madrid visitaron ayer tarde al ministro de la Gobernación para solicitar que se dicte una Real Orden de carácter general a fin de que todos los productos alimenticios de fabricación nacional sean analizados o revisados son los puntos donde radican las fábricas

Voz 25 27:26 los de importación en las aduanas la Comisión salió muy satisfecha de la acogida del señor dato Almudena pues nada Nos despedimos por esta semana hasta el próximo día nada pero yo no os vamos a escuchar a Hombres G es el resto no quieren pues nada yo sí sin duda que sí claro que me pueden hacer gracia adiós