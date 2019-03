Hora 25 Deportes: Tensión Sergio Ramos-Florentino Pérez (07/03/2019)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes desde también europeo Europa League si Europa League nos vamos en directo a los han porque está interesante nuevo contamos la última hora del Real Madrid ya tiene entrenador nuevo no no sigue Solari con una estocada Media estocada que dirige clavadita pescuezo cera que como seguirle a lleva clavadita Jaycee bueno

Voz 0919 00:27 pero vamos a la Europa League porque está en juego la jornada de ida de los octavos de final están jugando el Sevilla en el Pizjuán con el Slavia de Praga y el Villarreal en San Petersburgo con el cine favor primero al Pizjuán que está complicado el partido para el Sevilla de Machín Fran ronquido buenas tardes

Voz 1623 00:43 hola Gallego muy buenas de momento el ha fea la eliminatoria al Sevilla que este partido apunto ve ceder de hacer el tercero para el Sevilla te decía que se le complica la eliminatoria porque en la ida cuando estamos en el XXXII de la segunda mitad el resultado desde Sevilla II Slavia de Praga dos marcaron Beyeler a los Veintisiete según dos y luego empató esto se destapó Munir con un golazo para hacer el dos a uno Krall ha hecho es dos a dos que tiene en vilo al sevillismo y sobre todo en todo lo alto la eliminatoria con un resultado que inquieta a gente como Caparrós ha que será visto francamente preocupado en la grada y especialmente aún Machín en entredicho

Voz 0919 01:25 David tiene catorce minutos el Sevilla para superar este empate a dos mejor le van las cosas al Villarreal en San Petersburgo ante el Zenit venciendo el equipo amarillo Xavi Isidro hora

Voz 2 01:36 qué tal Gallego muy buenas bueno pues aquí en San Petersburgo nadie sacó Raquel Villar ahora es equipo de descenso en España el cénit líder de la liga rusa gana el Villarreal uno tres se adelantó con gol de Iborra empató en la primera parte un minuto después amor pero en la segunda Gerar morena de cabeza Morlanes en el setenta marcaban el uno tres que de momento está en el electrónico y dejan más cerca el Villarreal del pase a los cuartos de final

Voz 0919 01:58 luego a las nueve en Mestalla bajó el Valencia de Marcelino ante el Krasnodar ruso luego nos damos una vuelta para saber qué ambiente hay en Mestalla y cómo salen los jugadores de Marcelino cuál es el once inicial tenemos también Euroliga ahí juega un partido en Lituania Gran Canaria que ya no tiene opciones de meterse entre los ocho primeros de esta Euroliga está perdiendo con el Zalgiris ochenta y uno cuarenta y seis vaya paliza que se está llevando el Herbalife Gran Canaria y el gran partido de la jornada se disputa a las nueve de la noche en Madrid entre el Real Madrid y el Fenerbahce y como digo Solaris sigue siendo entrenador del Real Madrid con media estocada parece que va a aguantar hasta el fin de semana donde el Real Madrid jugará en Valladolid aguanta porque el club no tiene claro un sustituto no es ni siquiera que le den una oportunidad sigue por inercia porque no hay una alternativa clara ahora mismo para los dirigentes del Real Madrid ya todo esto en medio de la crisis hoy se ha conocido lo han adelantado a los compañeros del diario As otro episodio de de la crisis después del partido con el Ajax el capitán Sergio Ramos y el presidente Florentino Pérez tuvieron un duro enfrentamiento verbal en El Vestuario tras la eliminación Florentino bajó al vestuario tuvo unas palabras hacia los jugadores les recriminó haber perdido la eliminatoria habló de falta de actitud de falta de preparación Sergio Ramos el capitán salto saltó muy le recriminó al presidente falta de planificación cara un enfrentamiento así delante de toda la plantilla es un momento duro elevaron los tonos Florentino llegó a decirle a Sergio Ramos algo así ten cuidado que a lo mejor puede salir Ramos dijo si me voy me voy a ir con la cabeza alta porque lo he dado todo por este escudo y por esta camiseta y así están las cosas hombre supongo que esto no quedaría grabado en el documental que le estaban grabando los compañeros de Amazon a Sergio Ramos porque sería tremendo e los últimos quince días de Sergio Ramos han sido de un documental increíble porque recordemos tarjeta amarilla provocada en Amsterdam hará cumplir un ciclo cuando la eliminatoria no estaba decidida luego sale a la zona mixta confiesa sin querer que lo ha hecho voluntariamente luego puso una serie de twis para disculparse el siguiente partido en liga con el Girona expulsado con el Levante descansó vinieron los dos partidos con el Barça dos derrotas ante el máximo rival en el Bernabéu en una de ellas pegándole un guantazo en la cara a Leo Messi y luego lo del palco hoy el documental con el Ajax la eliminación para terminar con la bronca con el presidente en el vestuario si los de Amazon no hacen un documental impresionante es que de verdad lo lo lo guionistas no sé cómo lo van a pensar porque con esta materia prima el Oscar lo tienen garantizado como siempre en el inicio del programa

Voz 3 05:03 vuestros mensajes de guasa nada que para todos los madridistas

Voz 0919 05:08 las

Voz 1983 05:08 que este fin de semana empieza la moto GT bares de Alá mala leche que tienen la gente casi se ahoga de la risa eh

Voz 0919 05:18 de comenzó

Voz 3 05:36 buenas tardes Gallego os voy a dar la única solución que veo viable para que el Madrid soluciones su crisis bajada de sueldo a los futbolistas no puede ser que personas que cobran tantísimo luchen tampoco Iker se les vayan dando prima en función de lo que trabaje así como casi todo el mundo en este país ahora

Voz 1983 06:10 lo de bajar el sueldo a los futbolistas ya te adelanto que a Florentino le encantaría pero no va a ser posible la información del Real Madrid dan ganas de contarla así

Voz 1 06:59 Javier Herráez buenas tardes hola qué tal está más allá de los de los de los de los

Voz 0919 07:03 misterios que que son muchos se ciernen sobre este club Solaria ha vuelto a entrenar porque todavía es el entrenador

Voz 6 07:10 sí eh porque no hay un recambio porque en el Real Madrid parece mentira pero no lo no lo

Voz 7 07:17 hay hay ahora mismo Solaria es el que se va a sentar en principio digo en principio porque todavía faltan dos días en ese partido nueve menos cuarto en Zorrilla ante el Valladolid ya hemos contado que el vestuario no es que tenga una mala relación pero hay con jugadores que no la que era la tiene porque eso ha hecho a pensaba en el once de cada domingo y le faltó van izquierda del minuto uno culpa Horario de lo que pasa en Madrid sería una injusticia y evidentemente no es el único o principal culpable aunque también se ha equivocado y ahora mismo la historia es la que tú contabas hace un ratito en el club el Real Madrid ha sabido el día de hoy compañeros de As han publicado esa esa conversación entre el presidente y entre Sergio Ramos una comenzó muy

Voz 0919 07:59 dura conversación subida de tono en El Vestuario esto suele pasar no no que él ve que el presidente baje Alves tu es normal es normal pero que se enzarzan una discusión con el capitán que terminen echando se delante del resto las cosas a la cara

Voz 7 08:15 eso no pasa bien uno es normal se habla fuera estaba la cosa muy caliente después de que ayer ante el hayas hay una situación muy complicada porque Sergio Ramos es el capitán y tiene mucho peso en la plantilla es un futbolista

Voz 0919 08:28 que tiene mucho

Voz 7 08:30 con los futbolistas hizo el presidente el Real Madrid recordemos que es Florentino Pérez es el que manda en el en el club así que no es una discusión va la discusión que puede tener trascendencia en el futuro el sábado si Solaris

Voz 0919 08:43 siendo entrenador del Real Madrid va a dar una de las ruedas de prensas más surrealistas de la historia sabiéndose sentenciado a ver qué dice no Baena no

Voz 7 08:52 eso sí que es un maestro sea da igual lo que le pregunte le pregunta por fresas que la temporada por peras da igual eso no hay se va a sentar porque si no hay otro las orar y el próximo domingo en Zorrilla eso sí a la mínima curva Solari dejará de ser técnico de Madrid

Voz 0919 09:06 ocho y treinta y nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 1 09:11 ya

Voz 0919 10:37 antes de volver a los partidos de la Europa League una noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid ya sabéis que el Comité de Competición y Disciplina de la UEFA estaba estudiando el gesto de Simeone en el Metropolitano en el partido ante la Juve tocándose sus partes finalmente no hay sanción deportiva sin sanción económica para el Cholo Miguel Martín

Voz 1415 10:56 mira qué tal Gallego buenas tardes pues efectivamente es expediente que le abre la UEFA y que va a sancionar a Diego Pablo Simeone con veinte mil euros por agarrarse sus partes mirando al público han atendido las alegaciones del Atlético de Madrid en la que no se las hacía ese gesto ni al entrenador rival y a los jugadores ni a la afición pero evidentemente es un gesto obsceno no le ha gustado la UEFA le han tocado el bolsillo y la buena noticia es que va a poder estar en Turin veinte mil euros

Voz 0919 11:21 hacer una colecta en el próximo partido en el Metropolitano y te digo yo que sacan para para para otra docena de pelotas si gente mil euros no me digas atención que hay otra decisión importante hoy de la web Alfa la UEFA abre expediente al Manchester City al equipo que entrena Pep Guardiola por haber violado supuestamente el fair play financiero me extrañaría con lo poco poquísimo casi nada que sea gastado P Guardiola los últimos años seguramente el equipo que más dinero se ha gastado de Europa ya era hora que lo investigaran otra cosa es que lo vayan a sancionar pero el fair play financiero también amenaza el City volvemos a la Europa League como está el Sevilla Slavia queda poquito ya

Voz 1623 12:10 Quillo sí está muy volcado gallego minuto ochenta y ocho el que se cumple ahora dos minutos más el alargue para concluir este partido que de momento empatan a dos Sevilla y Slavia volcado como te digo el Sevilla fallados Arabia hace un minuto Eleven anulado por un fuera de juego que no lo era Angola a ceder que finalmente no ha subido al marcador empate a dos casi ya al final falta minutito

Voz 0919 12:33 dio

Voz 1623 12:34 San Petersburgo sigue la victoria del Villarreal ya en el descuento Xavi

Voz 2 12:38 así es cinco de añadido al elegido el árbitro italiano para ese partido de momento estamos en el primero ganar al Villarreal por un gol a tres y lo mejor es que domina el control al partido vamos a ver si los rusos ahora a balón parado nos ponen algo de peligro pero al Villarreal es mejor gana de manera merecida

Voz 0919 12:54 a mí dentro de trece minutos en Mestalla Valencia Krasnodar en este gran momento que vive ahora el equipo de Marcelino en la final de Copa subiendo puestos en la Liga y por qué no soñando con la Europa League que ambiente tenemos cómo salen los equipos Pedro Morata Ximo más mano hora

Voz 1704 13:10 el gallego qué tal buenas tardes desde Mestalla calentando los dos equipos por parte del Valencia alineación oficial neto en la portería Pichichi ni lateral derecho la todo lateral izquierdo rotación día Cavic Gabriel los juegan en el centro de la defensa

Voz 0919 13:24 el que está Garay lesionado y Roncaglia sanción

Voz 1704 13:26 donado en el doble pivote juegan Parejo y Koke Land porque con dos vía le queda un partido de sanción que lo cumple hoy interior derecho Soler en la Izquierda minutos para Gonzalo Guedes y arriba va a jugar Gameiro Rodrigo por parte del Krasnodar que hasta aquí Woo este pasado domingo nuevamente partido de Liga frente al Spartak de Moscú llevaba tres meses sin competir en su liga y únicamente el partido de competición oficial de la Europa League frente al Leverkusen alineación también confirmada sino mas mano vivo

Voz 15 13:54 buenas hola qué tal muy buenas fondo bajo palos con la línea cuatro tras Petrov en la derecha Ramírez el ecuatoriano la izquierda Spahic Martino Beach es la pareja de centrales trivote con Cabré Olson Liquigas Kinski arriba en ataque lo más destacado no juega su hombre gol que es Ari si lo van a hacer Wonder son por la derecha por la izquierda

Voz 1704 14:12 claxon en la punta de ataque poco ambiente en Mestalla a esta hora a falta de un cuarto de hora para que arranque el partido no habrá más de diez mil persista es otra puerta abierta gallego para que el Valencia pueda mantener viva la opción de jugar la Champions la próxima temporada la mantiene viva en la Liga y aquí en la Europa League también pero claro hay que llegar a la final y ganar

Voz 0919 14:32 pero contamos cómo ha ido ese partido gracias compañeros en el resto de la Europa League que encuentros destacan los José Antonio Duro a Dios puntos de terminar además de los españoles hay una gran sorpresa Gallego el rival que eliminó al Betis en Francia Stade Reims tres Arsenal uno ojo al equipo de Unai Emery que ya ha marcado pronto que está con uno menos Iker que le han remontado en el segundo tiempo además en Alemania Eintracht cero Inter cero en Croacia Dínamo de Zagreb uno Benfica cero y en el cuarto de hora además del partido de Mestalla comienza el Chelsea Dinamo de Kiev y el Nápoles Salzburgo otras noticias del día empezamos en Barcelona por qué Messi vuelve a la selección argentina a la albiceleste ya veremos cuánto juega pero es noticia Adriá Albets buenas tardes hola Gallego buena

Voz 0017 15:14 más tarde si le ha convocado a Scaloni para los dos amistosos que Argentina va a jugar a finales de marzo hizo Messi que no ha participado en los últimos seis amistosos de la selección estará en la concentración de su país pero como dices ya veremos si juega los dos partidos au sólo uno de los dos Argentina jugará

Voz 0919 15:32 el veintitrés de marzo en Madrid en el Wanda frente a

Voz 0017 15:35 me duela el veintiséis de marzo en Tánger frente a Marruecos y Messi podría jugar sólo el primer partido y descansar el segundo así lo ha explicado el propio Scaloni en rueda de prensa esta tarde

Voz 1 15:44 a raíz de los partidos que vio que Casey hice de la manera de jugar creo que él está contento quiere intentarlo no ven

Voz 0919 15:52 más para nosotros venido

Voz 1 15:55 a bajón partidos no sé eso tomo esa decisión la tomaré yo les esperaban la tomarán Scaloni pero sin ninguna duda ninguna duda vamos Leo no va

Voz 0919 16:05 decidir nada bueno pues el Barça jugó este fin de semana con el Rayo Vallecano

Voz 7 16:10 el Rayo que están puestos de descenso Barça arriba del todo

Voz 0919 16:15 curiosamente hay un ultimátum para el entrenador del Rayo Vallecano José Palacio sí

Voz 1038 16:21 si no gana el Rayo Vallecano al Barcelona en el Camp Nou es será el último partido de Míchel como técnico rayista suena un poco a disparate pero es así es verdad que una vez que anunciábamos esta ahí

Voz 0919 16:32 eh

Voz 1038 16:34 tienes que ganarle al Barça en el Camp Nou cuando lo contábamos aquí en la Cadena SER rápidamente las altas esferas del club vallecano no nos han llamado para matizar que no iba a ser tanto el resultadismo sino la imagen no es verdad que no le queda acreditó que todo lo que no sea sacar los tres puntos del Camp Nou va a dar con los huesos de Michel en la calle se va a marchar va a ser despedido del del Rayo Vallecano de hecho ya se están manejando alternativas la opción preferida por la dirección deportiva con dada por David Cobeño es la de Julio Velázquez el ex entrenador del Udinese en el que ha estado esta temporada apenas doce partidos y otra de las opciones es Paco Jémez lo que está claro es que si no saca los tres puntos el Rayo Vallecano de Camp Nou Míchel

Voz 0919 17:11 gracias Palacio y la jornada de Liga de la que hablamos comienza mañana con el partido entre el Athletic y el español como llegan los dos equipos última hora Diego Gonzales

Voz 16 17:19 eh Garitano sigue sin poder contar con el lateral Ander Capa en su lugar veremos de nuevo a De Marcos la única duda quién va a jugar por delante en esa banda derecha Z hoy by enfrente un español que llega en racha con la sensación China Hawley

Voz 0919 17:30 pero con muchas bazas capitales Darder Borja Iglesias

Voz 16 17:33 sanción y David López operados esta mañana y que se pierde toda la temporada al igual que Piatti intervino también el pasado martes también de ligamento cruzado en poco más de veinticuatro en los dos al quirófano y los dos ahora mismo gallego esperando el alta en la misma clínica así que sus compañeros ya tienen preparadas las camisetas para saltar con ese San Mamés los dos equipos con treinta y tres puntos el partido mañana a las nueve lo pita el asturiano González Fuertes un no Mallenco estarán el Barça fútbol femenino crecido

Voz 0919 17:57 esto exponencial del fútbol femenino en nuestro país en los últimos años ha sido maravilloso primero porque el nivel de nuestras mujeres futbolistas ha crecido una barbaridad pero también se debe al apoyo que la Liga Iberdrola ha tenido por parte de la Liga de Fútbol Profesional y porque han tenido muchos mucha más pantalla muchos más minutos de radio hemos seguido todos mucho más el fútbol femenino gracias a la Liga Iberdrola ya sabéis que la Federación Española ha querido inventarse una competición alternativa a la que llevamos viendo en los últimos años Rubiales esperaba que los equipos se pasarán a la liga de la Federación harán al nuevo campeonato pues bien usó caballero parece que los clubes se van a quedar en la Liga Iberdrola buena hasta buenas tardes yo porque la Asociación de clubes de fútbol

Voz 17 18:47 no ha manifestado su rechazo al proyecto de nuevo modelo de competición femenina que propone la Federación ha hablado esta tarde el presidente de la Asociación Rubén Alcaine ya dejó claro que sólo contempla una única Liga

Voz 18 19:02 sensación de ese nuevo modelo

Voz 0919 19:04 la creación o modificación ha quedado muy

Voz 19 19:06 claro en qué consiste cuando decimos que no tiene recorrido es porque realmente consideramos que no lo tiene Si hoy componen la primera división de fútbol femenino de Iberdrola dieciséis de equipos y catorce te están diciendo

Voz 0919 19:18 así que se quedan en la Liga Iberdrola ha terminado el Sevilla II Slavia dos aquí el Zenit uno Villareal tres seguir

Voz 0919 21:12 el Herbalife Gran Canaria estaba jugando un partido intrascendente ya en Lituania ante el Zalgiris no tenían opciones los canarios de pasar a la siguiente fase el partido acaba de terminar Zalgiris noventa y ocho Herbalife Gran Canaria sesenta y cuatro la paliza que se han llevado los chicos del Herbalife y el gran partido de la jornada comienza dentro de nada a las nueve de la noche en Madrid Real Madrid Fenerbahce llega bueno son dos equipos que lo han ganado todo ahora mismo el Fenerbahce es el primero de el grupo de clasificación de esta del Top dieciséis el Real Madrid es tercero dos de los mejores equipos de Europa de todos los tiempos Marta Casas ambiente buenas tardes hora ayer

Voz 0277 21:50 esto qué tal muy buenas en lo que es la reedición de la última final el Real Madrid Fenerbahce se vuelven a encontrar se vieron las caras en el mes de mayo con el Real Madrid levantando la décima Euroliga los turcos que llegan como líderes intratables ya ganaron en el partido de ida sólo han perdido tres partidos en veinticuatro jornadas mientras que el Real Madrid que es tercero está luchando por asegurar el factor cancha en el cruce de playoff tenemos duelo de entrenadores en los banquillos Cell Cuadrado Beachy Pablo Laso tenemos a dos de las mejores plantillas de Europa viéndose las caras sobre el parqué prácticamente todo el papel vendido así que va a haber ambientazo para un partido que comienza en menos de ocho minutos

Voz 0919 22:27 todos los equipos estará en el Top dieciséis seguros otros te lo tienen que asegurar todavía mañana le toca el turno al Barça ya

Voz 16 22:33 Konya dos partidos importantes para los dos equipos de cara a están entre los ocho mejores Xavi Saisó cuéntanos buenas tardes

Voz 1982 22:40 hola buenas tardes Gallego pues sí duelo directo por la cuarta plaza que da factor campo en los playoff F si Barça están empatados en esa posición con quince victorias Pezzi quiere ganar pero no olvida la importancia del basket verá el Barça ganó de quince recordemos en el Palau no hay novedades deportivas espera un gran duelo entre dos de los bases más en forma Lars ir y Ortega el partido seis y media y dos horas más tarde el Baskonia recibe al Khimki nueva oportunidad para acercarse al objetivo del play off parece que podrá jugar más Janine ojo al equipo ruso porque pueden perder el último tren la gran amenaza es es uno de los grandes cañoneros de la Euroliga

Voz 1 23:19 NBA la pasada madrugada Lebron James ha dado un

Voz 0919 23:23 paso más en la historia de este deporte superando una marca de otro jugador legendario quizá el mejor de todos los tiempos Michael Jordan esto González buenas tardes

Voz 1415 23:32 las tardes Gallego se convirtió en el cuarto máximo anotador de la historia más de treinta y dos mil puntos superando como decías Air Jordan el momento en el que lo consiguió con un tiro en suspensión fue bastante emotivo todos los rivales y compañeros les saludaron el Stade sentarse puso en pie porque a sus treinta y cuatro años sólo tiene por delante a Kobe Bryant Karl Malone y Kareem Abdul Jabbar con más de treinta y ocho mil según los cálculos tendría que jugar hasta los cuál cuanta más o menos manteniendo un ritmo anotación parecido al que llevará para superar a llevar así que el top tres parece accesible pero la Corona y hablar de máximo anotador más complicado Bron hizo historia en un partido en el que metió treinta y un puntos pero en el que sus Lakers volvieron a caer esta vez ante los Nuggets noventa y nueve ciento quince y clasificarse para los playoff ya es una quimera está en los angelinos al siete victorias del octavo puesto de la Conferencia Oeste del resto de la noche hay que destacar los treinta y un puntos y once rebotes de Doncic en la derrota de Dallas en Washington o el buen encuentro de Ricky Rubio nueve puntos diez asistencias en la victoria de Jutta ante peli Cannes esta noche sólo dos partidos mil Walking Diana las dos oportunidad para ver de nuevo a Pau y Mirotic juntos frente a uno de sus principales rivales en el este Portland Oklahoma

Voz 0919 24:40 y este fin de semana comienza el Mundial de motociclismo con el Gran Premio de Qatar donde los pilotos españoles tanto en GP como en Moto2 como en Moto3 están entre los favoritos para ganar el título mundial en la previa que destacamos Mela Chércoles buenas tardes

Voz 22 24:56 hoy Rafa gallego porque hay que sacar el buen rollo quiero entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo el momento de la foto de familia con toda la parrilla de Moto GP sobre la recta de Losail ambos ha mantenido una amena conversación siendo el foco de atención en todo el mundo apuntara hacia ellos se han estado riendo hacemos Ebro charlando y los dos han reconocido después del buen rollo entre ellos evidentemente está ahí otra cosa es cómo lo quieran ver los demás buen el la cita pondrá a cada uno eso sí que como tú dices favoritos árbitros españoles en las tres categorías a ver si hay suerte XXII de los restos edita la carrera arrancan el domingo a las tres la de Moto3 a las cuatro y de motivos y a partir de las seis de la tarde el plato fuerte la de Moto GP

Voz 0919 25:35 y en tenis estamos en Indian Wells un Master mil donde Rafa Nadal jugará el fin de semana y hay más españoles participando que destacamos Miguel Ángel Zubiarrain hola hola buenas tardes

Voz 23 25:46 que ha patada parte bajo el cual yo lleva por ese lado perdió cincuenta días de semifinales Djokovic iba ese tres también tenemos saca que Vallés a Bautista a Feliciano López bueno tenemos algunos y en chicas Muguruza y Carla Suárez Navarro en Begur usar tienen Juan Guaidó Nova la primera que en hable luego se debe a William Stephen Halle tío saca casi nada porque necesita

Voz 1 26:15 estamos terminando seamos contado que ha terminado el Sevilla II Slavia de Praga dos y también

Voz 0919 26:20 el Zenit uno Villareal tres otros marcadores interesantes partidos de Europa League ya finalizó dos los primeros partidos de cuartos nos han dejado el Dinamo de Zagreb uno Benfica cero el Eintracht cero Inter cero con la sorpresa de la tarde el Rennes tres Arsenal uno marcaba el comienzo se quedaban los ingleses con uno menos y a partir de ahí tres uno esto es al final para el conjunto francés esta semana cerramos el programa con lo nuevo de este grupo

Voz 1 26:45 Gerona que se llama ya sabéis mujeres un titular más del día Toni López mira al Leganés gallegos

Voz 13 27:01 premio al importante día de mañana a los jugadores pepineros para asaltar este sábado al Wanda Metropolitano con el nombre de sus madres en la camiseta poner pero al final de la mujer eso sí después por normativa de la Liga tendrán que actuar con sus equipaciones habituales muy bien a las doce y media del Larguero