Álvaro Benito: "Me sorprende que no se espere a final de temporada para empezar un proyecto con calma"

Voz 1501 00:38 Solari si el el domingo al banquillo Solari después de intensas reuniones desde bueno desde definir uniones ahora mismo ya es muy difícil desde el martes cuando pitó el árbitro a partir de ahí ya una reunión con continuas a esto ya no no tiene fin e las conversaciones son constantes los encuentros también sobre todo a Florentino Pérez José Ángel Sánchez y otros miembros de de la Junta que tienen que se han informado de todo lo que ocurre porque no no sólo vale con con que lo sepa Florentina José Ángel están decidiendo que como tú decías al principio qué hacer a partir de él a partir del lunes lo menos haciendo en Valladolid y hacer a partir del lunes quién toma la decisión con tranquilidad porque efectivamente tiene esas dos opciones lo ideal que es lo que quiere el presidente es que Zidane esté convencido de coger el proyecto y que ese proyecto tenga la firma decidan desde el primer momento lo que pasa que decían no quiere coger la hora y eso es un escollo evidentemente porque hay una razón muy sencilla la contaba ayer y antes de ayer vean al equipo muerto depende de la respuesta que puedan en el equipo el próximo domingo deberán más muerto todavía o con síntomas de resucitar es decir determinada temporada en los puestos eh que que ahora mismo puede aspirar el Real Madrid que es

Voz 1375 01:43 esto no tenemos dos esto es un poco lo que pasó cuando Lopetegui que es pasa Melilla basa Valladolid masa tal sea quiero decir si el silbato domingo hace un buen partido el mal en el Madrid gana imagínate que más más y os lo quiere animo ante mí Valladolid cero te has un partidazo gana digo

Voz 1501 01:57 ya más más que gana no mano decir bueno pues una semana más que gol ganar golear la sensación del equipo si el equipo entrar por muerto completamente no tiene otras que cree en el Real Madrid que no hay otra solución que cambiar de entrenador y que es entrenador de otro impulso lo que te contaba ayer eh que todo el mundo El Vestuario sepa que de es de ese tipo de que está haciendo la alineación depende que siga yo no siga que eso es es es la el mensaje que quiere transmitir que esto vaya por ahí como eso no lo saben la sensación todavía no saben de del equipo que tiene muchas bajas Celtic en la última imágenes la del partido contra el Ajax prefieren esperar tomarlo con cierta tranquilidad la decisión que sea la semana que viene en la que se a la de cargarse Solari poner a otro entrenador que como dices en este caso es muy difícil que sea Zidane porque no lo quiere coger ahora en ese caso será convencerlo para junio que eso sí yo lo veo más factible la sensación que tengo y que tienen mucho el Real Madrid es que eso sí que puede ser más factible ofreciendo un proyecto y la otra opción es José Mourinho que venga lo coja hoy y que desde hoy ya quede claro quién es el que manda y que él se que va a va a estar con el proyecto en todo momento la decisión no está tomada y como no está tomada no se puede contar que esté tomada cuando lo esté es cuando de verdad decía Si pueden esperar hasta junio o no que poquito ahí como tú dices se abrirían otras opciones la de Mourinho seguirían teniendo por cierto sí señor

Voz 2 03:11 adiós la duda es lo que te decía ayer a la duda es si vienen barco con helicóptero

Voz 1501 03:17 sí pero como esa esa opción va a estar ahí se viniera otras más la de Zidane como ejemplo

Voz 1375 03:21 hola desde los Allegri a partir de verano pero

Voz 1501 03:24 la noticia efectivamente es que llega al partido y bueno eso es lo que piensa

Voz 1375 03:28 en ahora mismo y la decisión que tienen tomada en el club ha habido esta tarde por cierto una información esta noche que han dado los compañeros de Onda Madrid de Telemadrid diciendo que a las nueve en punto iba a hacer oficial el Real Madrid el despido de Solari y la contratación de Mourinho empezó a recibir llamadas en el teléfono ya está ya está ya es oficial mi información era otra y bueno sí que al final no se ha hecho oficial ese ese anuncio pero bueno sí que hacer un poco como globos sonda no siga serio de un poco como haber conminado al pueblo no a ver no lo sé no digo que es que es que a ser tiene algo que también te vale poco pues para ver la reacción de la gente ante un anuncio así que oye que ya viene pues enseguida hay empezar recibir llamadas a Mourinho pero sí bueno es la noticia es la que nos hemos contado Ali Solari en el banquillo en Valladolid o eso o Mourinho inmediatamente sino seguir intentando convencer a Zidane Inés están no hay nada más pero Romero Gallego información barra opinión de lo que habéis estado por ahí rascando todo el día

Voz 0239 04:33 bueno ya dijimos oye Solari lo dejemos anoche que solares se en en el banquillo frente al Valladolid utilizado muchas son eufemismos para el tema de las reuniones en las reuniones se pueden producir durante veinticuatro o cuarenta y ocho de dos horas pero la capacidad de decisión latina sólo una persona que escucha José Ángel Sánchez quiero decir que José Ángel Sánchez por si alguien no lo sabe que imagino que si es el Ejecutivo que más cobra en el Real Madrid al Ejecutivo más alto que tiene el club blanco su última decisión deportiva que ese sepa fue sugerirle a Florentino Pérez la contratación de Rafael Benítez y la cosa salió como salió a partir de ahí el recambio de Benítez fue una decisión personal de Florentino Pérez que fue Zinedine Zidane según tú contabas inició el larguero y es exactamente la función que yo tengo es Florentino P lo que ha dicho Mario Florentino prefiera Zidane José Ángel Sánchez que todavía no ha hablado públicamente yo no lo escuchó nunca de fútbol les recomendar la contratación de José Mourinho repito el último que recomendó se llama Rafa Benítez duró lo que duró a partir de ahí bueno que alguien me explique en qué se parecen Benítez y Zidane y Mourinho que alguien me explique en qué en qué qué manera de dirigir la plantilla El Vestuario que personalidad para esa plantilla en El Vestuario quiere elegir el Real Madrid porque lo que está transmitiendo el club en las últimas veinticuatro cuarenta y ocho horas es la necesidad de encontrar un cromo para evitar la catástrofe que yo creo que si el domingo se gana en Zorrilla al Valladolid gana una semana más es exactamente la misma la misma idéntica situación a lo que pasó con Julen Lopetegui y hoy hemos tenido una nueva información que en los compañeros del diario As con una bronca que ocurrió no desmentida por el club por tanto asumimos como ver

Voz 3 06:23 madera y que entre el capitán

Voz 0239 06:27 IU Florentino Pérez yo Manu ya me voy haciendo lo suficientemente mayor como para entender que nada de esto es casual yo creo que esa información sea querido filtrar en el día de hoy los compañeros del día heredadas pero interesaba filtrar la en el día de hoy porque para vender el globo sonda de Mourinho el mensajes se necesita mano dura el mensajes se necesita mano dura empezando por el capitán que provocó una cartulina amarilla en el partido de ida y que sepan que se basó el partido de vuelta grabando un documental desde su palco privado yo creo que es una maniobra claramente dirigida desde la cúpula directiva del club que viene a perjudicar la imagen no sólo de todos los jugadores sino fundamentalmente del capitán porque que quiero recordar con esto termino que se al final viene Mourinho que yo creo que va a venir que estoy casi segura de que va a venir si al final viene Mourinho hay que recordar cómo terminaron el capitán Sergio Ramos José Mourinho y eso tendría que ser una patata caliente que se tendría que comer y que tendría que digerir el nuevo entrenador del Real Madrid

Voz 0483 07:32 bueno lo de Sergio Ramos que qué lástima que no hubiera las cámaras del documental grabando la bronca con Florentino porque hubiera quedado el documental maravilloso y yo yo voy al es el escenario que ahora contempla al Real Madrid que sería el ideal dentro de lo ahora ahora contamos

Voz 1375 07:51 calles de lo que pasó en el vestuario de lo tragicómica que

Voz 0483 07:54 la situación que es el ideal que lo jugadores den un paso adelante tiren del equipo esté Solaria en el banquillo o no este vamos a ver cómo lo hacen en Valladolid y en Valladolid lo hacen bien y se ve que la plantilla actúa con profesionalidad con disciplina y con la altura futbolística que tienen unos tíos que han ganado tres Champions pues el Real Madrid podría decir perfectamente que repito sería el escenario ideal tiramos hasta final de temporada adiós Solari estamos en la Champions vamos a poner un nuevo proyecto en ese nuevo proyecto ya sabemos que el mercado estaba complicadísimo la temporada pasada está complicadísimo esta también y ahí está la opción de Zinedine Zidane que es la ideal para el presidente de Hero Zidane no lo tiene claro yo creo que Mourinho que yo siempre he dicho no no era opción porque el club sabía que el ruido mediático la pruebas tan lo de esta tarde Manu G esta tarde cuando los compañeros de Onda Madrid Telemadrid han dicho a las nueve Se anuncia Mourinho no ha habido gente que sea empezó a recoger en sus casas y si hay gente que se ha tirado por la ventana ha habido gente que yo he visto a gente en Gran Vía Henry James presión los portavoces sacado ingente casa

Voz 4 09:00 bandera el Madrid no no no pero pero pero el alto el arraigo de todo

Voz 1375 09:04 son gente que salía de la gente que se recogían esos portales

Voz 0483 09:06 la mayoría de las reacciones eran de estupefacción ha sido un anuncio fallido tiene es la muestra de lo que podría suponer la llegada de Mourinho yo creo que eso lo tiene que calibrar mucho el Real Madrid el mercado está mal pero la la llegada de Mourinho el anuncio de Mourinho es es la mecha que enciende una bomba atómica sobre lo de que Mourinho ven ahora es que supongamos que viene Mourinho sino que viene Muriño mano dura doce partidos once de los que sean no sé qué y lo consigue Si viene Mourinho no sale y no no se clasifica para la Champions qué va a iniciar Mourinho el año que viene para jugar la Europa League ese escenario es lo Pozzi lo contrario entonces qué es un ridículo que viene Muriño para diez partidos se monta el pollo no te metes en la Champions ya te es el ridículo trate de julio Trillo es que esa esa opción es arriesgada por no decir suicida así que la opción real mejor es los jugadores tiran con Solaria hasta final de temporada y luego ya

Voz 1375 10:05 veremos si esa es esa es la opción más coherente la que tiene más sentido común no si el Madrid ya se ha pegado a una temporada mala después de cuatro cinco años fantásticos pues tiene su sentido que bueno pues hemos tenido mal año tranquilidad vamos a acabar la temporada íbamos pensando en el nuevo proyecto que ya veremos quién lo lidera que jugadores que jugadores viene vamos hablando con un entrenador que a lo mejor ahora tiene contrato en vigor pero podemos hablar con él para que empiece en verano con nosotros pero no porque yo creo que preocupan dos cosas preocupa que el equipo se deje ir que ahora nos va a contar Javier Rey cómo está el vestuario y cómo estás esa plantilla con Solari que es lo más parecido a un descalzaperros absoluto también preocupa que la grada y la afición se pueda volver al palco si Solari sigue en el banquillo de aquí a final de temporada viene tropiezo o vienen dos tropiezos claro eso preocupa en hay dos preocupaciones una la puramente deportiva claro que preocupa pero hay otra amigo Si ahora el Madrid pierde un partido o dos en casa y sigue en el banquillo que van a pitar a Solari está claro que no para eso Mourinho es el pararrayos perfecto pero no hay uno mejor entonces ante esa situación por eso la urgencia por eso las prisas por eso la duda de decir que hacemos sigue Solari hasta final de temporada y nos la jugamos es que dejar a Solari esta temporada también es un riesgo viene Mourinho y como dice gallegos si no sale bien nos la pegamos y qué hacemos bueno el Madrid está meditando seriamente qué es lo que tiene que hacer con el banquillo faltan todavía Pulido Álvaro Benito Javi Herráez ahora hablamos de lo de Ramos y la bronca con el presidente alguien que conoce muy bien a Mourinho que va a estar también aquí en El Larguero enseguida

Voz 1375 14:13 El Larguero con Manu Carreño en treinta segundos es día ocho de marzo y empieza el Día Internacional de la Mujer motivo por el cual a partir de ahora en todos los boletines horarios de la Ser vais a escuchar el testimonio de alguna mujer de nuestro país profesionales amas de casa nuestras madres nuestras hermanas nuestras hijas nuestras abuelas testimonios de mujeres que vamos a escuchar en cada boletín de noticias de la Cadena SER en defensa de la igualdad

Voz 7 14:40 contra el machismo el primero en este boletín doce

Voz 0578 15:14 hay más noticias porque no hay boletín luego ala una llegar a otro testimonio ver otra de las mujeres que escucharéis repito en cada señales horarias de la cadena SER a partir de las ocho de la mañana así que hay boletín de noticias en todos los boletines habrá testimonios de una de las mujeres que hemos elegido para bueno recordar eso que hoy es un día en el que la mujer lucha por la igualdad en a todos los niveles con el hombre también lucha contra el machismo bueno

Voz 1375 15:37 que retomamos el tema faltaban a Álvaro Benito Julio Pulido y enseguida le pregunto Javier Rey cómo está la plantilla pero han pasado dos días Julio y Álvaro no se toma una decisión pero en el fondo está tomada una ya que es que Solari no sigue la otra como la AVE

Voz 1 15:52 bueno yo puedo hacerme una composición de lugar después de todo lo escuchado cosa que no es fácil eh tengo que reconocer

Voz 15 15:59 yo la considero que me hago es que Solari está eh

Voz 1 16:01 eh sentenciado pero se va a sentar en Valladolid y si pierde será destituido Si gana puede que siga hasta final de temporada en caso de que pierde y se ha destituido Madrid baraja dos opciones una la de Mourinho y otra la decida si Zidane dice que no como todo parece indicar que no está por la labor el Madrid tiene en la recámara alguien muy parecido ácida que es Mourinho qué es exactamente igual que decida es todo lo contrario que decida sin embargo sería capaz de fichar a Mourinho ponerle a entrenar la semana que viene al Real Madrid yo pregunto sea realmente el Madrid puede dar estos bandazos el mete una institución como el Real Madrid por el hecho de que hay que hoy eliminó en la Champions de que está lejos en la Liga la Copa que a tiro la temporada por decirlo claro podar esto bandazos esa sí Solari se siente sentenciado y pierde será destituido Si gana igual si hoy Easy Zidane dice que si se sienta insistirá dice que en junio le dicen y espérate hasta junio que está aquí Zidane dicen a Mourinho ya no pero si Zidane dice que no llaman a Mourinho Mourinho viene aquí mañana se pone entrenar al Madrid que es un proyecto radicalmente opuesto al de Zidane sabe yo sinceramente no entiendo absolutamente nada irreal y todo lo que dije anoche qué necesidad tiene el Real Madrid de cuarenta y ocho horas después veinticuatro horas después estar con todo esto sea esto es una cuestión de vestuario sea el vestuario se tiene que reunir me imagino que sabrá reunido ya para decir oye esto lo tenemos que sacar nosotros por vergüenza

Voz 0239 17:43 y esto lo vamos a sacar nosotros y el Madrid

Voz 1 17:45 prepara un proyecto serio en manos de un entrenador serio en el que confía en que confeccionó una plantilla para la próxima temporada pero esto de aquí a que termine este año lo sacamos nosotros lo vamos a sacar con vergüenza independientemente del entrenador que esté en este caso Solari

Voz 1375 18:01 yo no sé hasta qué punto la opción de Mourinho serían más por su faceta como entrenador puramente o también por todo lo que supone de Mourinho que te puede ayudar a hacer este trabajo de fontanería que no lo hace fácilmente cualquiera pero Mourinho lo haría encantado y sobre todo con determinados nombres Álvaro te sorprende algo de lo que estás viendo por dónde crees que va tiros

Voz 0104 18:23 hombre me sorprende la las alturas de la temporada

Voz 16 18:25 da y que bueno no te juegas nada a te juegas

Voz 0104 18:33 el el honor de aquí al final de temporada de acabar la Liga dignamente

Voz 16 18:37 Isaí naciente épico que entre los dos de arriba pues pues no sé si en las próximas tres cuatro jornadas pues poder tener algún algún atisbo de esperanza que lo veo absolutamente improbable pero me me sorprende que no se espere a final de temporada para para empezar un proyecto con calma hay bueno empezando planificar los de allá no no sé si al final ese tomara la decisión no hay en función de que en función de que no lo no lo sé pero bueno lo yo estoy más en la en la en la línea de lo que dice Julio para mí la elección de un entrenador tiene tiene mucho que ver con lo deportivo con con cómo quieres que juegue el equipo que que plantilla tienes que plantilla diseñas para el año que viene cómo quieres que fue ese equipo que que entregado es ideal para las cualidades de de ese equipo de esos jugadores y luego también una cosa que no todo el mundo está preparado y capacitado para entrenar al Real Madrid y el Real Madrid es un trasatlántico bestial que hay que te creo que hay que conocerlo creo que hay que conocerlo que que tienes que saber sus tejemanejes Ny

Voz 0104 19:47 que no todo el mundo está capacitado para venir aquí entonces no no no hay tantos entrenadores y a pesar de que hay buenos entrenadores pero no todos los buenos entrenadores están capacitados para venir a entrenar al Real Madrid

Voz 1375 19:59 ahora vamos al tema de Ramos pero la plantilla como está porque hay impartió en Valladolid hay un montón de bajas el los jugadores saben que están señalados porque es verdad que hay críticas al entrenador hay críticas al presidente pero también a ellos muchas críticas a ellos cómo estáis au porque

Voz 1220 20:14 no sé si Solaria ahora mismo es capaz de poner orden en esa plantilla pues bueno aportar cosas diferentes a las que hemos contado todos los compañeros

Voz 15 20:22 Solari efectivamente está sentenciado en lo sabe y no le gusta Solari siempre ponen una sonrisa en la rueda de prensa que está aquí para servir al club pero no le gusta el tinte que tomado la cosa los últimos días en cuanto a lo de Mourinho y Zidane es un club presidencialista manda Florentino Pérez pero escucha a mucha gente entre otros a directivos y algún directivo cree que Mourinho Mourinho le gusta ahí su entorno intoxicar

Voz 1 20:51 eh

Voz 15 20:52 aquí hacerse valer que prefieren a Zidane han dicho a Florentino Pérez directivos importantes piensan que Mourinho su entorno les gusta intoxicar para estar presentes Isère protagonistas en el Real Madrid ven mejor mucho mejor la opción de Zidane que lo más importante de la semana aparte evidentemente de la derrote de caer eliminados fue la discusión entre el presidente y Sergio Ramos no solamente discute el presidente del Real Madrid al que manda Florentino Pérez el que manda entre comillas en la plantilla como capitán Sergio Ramos y todo lo que acarrea Sergio Ramos porque Sergio Ramos no es que hable en nombre todos sus compañeros pero es un capitán que ejerce de capitán y que tiene muchos compañeros que están con Sergio Ramos alguno piensa que va a pasar con Sergio Ramos y el futuro del capitán seguirá Sergio Ramos el próximo año en la plantilla algo que es ha comentado esta mañana en Valdebebas porque algunos enteró alguno le llegó tarde eso Ayers entero esto fue el martes el partido con rayas alguno llego tarde Ramos se lo contó ayer Ramos en lo contó ayer lo que pasó en ese vestuario algo muy importante porque es una discusión entre el que manda sin discusión que Florentino Pérez el presidente hizo un capitán que ejercen que es Sergio Ramos Iker y y una cosa más eh Zidane

Voz 1375 22:11 dicen los que le conocen

Voz 15 22:13 los que han hablado con él Zidane no está para hacer limpias Zidane llegó aquí encantado está con el presidente que es amigo suyo dos años y medio tres Champions el ayudaría al Real Madrid ayudar al Real Madrid pero él no hace limpias igual abordar

Voz 1501 22:29 la cosa más de del Vestuario esta mañana Sergio Ramos les ha reunido para una charla de

Voz 1375 22:32 Grupo E para decirles

Voz 1501 22:34 que algo así como que es el momento de los hombres no no es una frase literal de los hombres pero sí que lo que decías tú la idea de que claro ya no estabas tú mano al principio de que bueno Julio que es el que ha dicho es el momento que lo saque eh la plantilla bueno pues ese ha sido el mensaje de Sergio Ramos me dice que ha sido me dicen es el mensaje en serio no sé si duro pero sí que serio por lo menos que que ha dicho que el que no vaya a estar al cien por cien que que directamente ese hecho al lado que que no vaya a estar en cada partido que juega al cien por cien a partir de ahora en estos días de Liga que son muy importantes para el Real Madrid para su futuro que se eche a un lado que lo diga que levante la mano diga yo no voy a estar porque estoy enfadado porque no me encuentro bien no porque tengo una molestia porque no me veo dando la cara por este equipo que esa parte ya pedido me cuentan que creen los que lo han escuchado que es un mensaje directo

Voz 2 23:19 ya

Voz 1501 23:20 a Isco por ejemplo a jugadores como Isco que que hay que respetar al al entrenador del Real Madrid no a Solari como Solari como Santiago Solari pero sí a Solari como lo que bueno pues la figura dentro del Real Madrid que debe ser respetada algunos como digo la interpretado como mensaje para para Isco que estaba allí por supuesto como toda la plantilla después a mala la palabra segundo capitán

Voz 1375 23:42 Marcelo

Voz 1501 23:44 que poco ha hecho del abogado de los pobres ha hecho del abogado de los que no juegan

Voz 17 23:47 él en primera persona Keylor Navas por ejemplo hay Mariano e Isco también aunque no pero bueno se Isco también a tal cargo bueno clavado jugó poco quiero decir que que que ha hecho un poco el abogado de los de los

Voz 1501 24:05 de los pobres en este momento o de lo que está pasando allí ha dicho a los compañeros refieres a los compañeros que hay que arropar más a los que no juegan que hay que que tienen que sentir más el cariño lo que no se ha dicho es a quién tiene que Quito

Voz 1375 24:15 la solar iba a poner a si juega eso estamos común Ramos Ramos

Voz 15 24:19 que está muy tocado e la información perfecta de los compañeros del diario As enhorabuena chapeau un diez somos lazo como ya Manolete pero que Ramos está muy dolido e como ha salido de asunto que se haya filtrado eh un tema que para él era muy importante para él muy grave iba que pasa y en esto de

Voz 1375 24:41 vamos y Florentino es tal como lo cuentan los compañeros del diario As llega así es terminar el partido el haya se mete el presidente en el Real Madrid El Vestuario bastante caliente con la eliminación hubo una semana para olvidar y hay pues surge una conversación donde está Ramos presidente orquestal toda la plantilla está todo el está Solari está el cuerpo técnico y ahí es donde empiezan a calentarse y en un momento dado el presidente florentina pues les echa en cara he ahí Ramos como líder se pone al frente de los compañeros aunque viene del palco de no haber jugó el partido Florentino pues les les tiran poco encara hay que echarle

Voz 2 25:12 más huevos hay que darlo todo hay qué tal

Voz 1375 25:15 es que tampoco tampoco demasiados días libres demasiados permisos la pretemporada Txori la temporada no se ha hecho bien no se ha planificado bien tú como responsable al capitán y ahí es cuando salta Sergio Ramos bueno la relación nunca ha sido buena es conocido sigue Florentino hubiera podido en algo momento eh clemente Ramos sea temido en el momento que podía haber salido como salió Casillas Ramos ha seguido porque se lo ha ganado con sus goles con sus partidos con su trabajo y con su veteranía hay con su brazalete de capitán porque le ha dado mucho a este club lo va a seguir dando pero la relación no es buena y ahí es cuando Ramos Le dice mira si no está a gusto y no es que yo estoy aquí dándolo todo me pagas y me voy me cuentan además que hay un par de jugadores veteranos que respaldan de alguna manera al capitán Ramos también que no se enfrentan al presidente pero que respaldan y Japón ya no lo dejan solo a Ramos eso me cuentan dos de los veteranos pero que esa bronca existido que vamos a ver qué consecuencias tiene porque se habla mucho de lo del banquillo pero Romero Gallego ojo lo que ha pasado entre el capitán y el presidente sí yo lo considero bastante

Voz 0483 26:23 es bastante grave porque si si Florentino se calentó demasiado Ramos contestando le delante de toda la plantilla hizo lo mismo y además no hay que olvidar que Sergio Ramos había cometido un error tremendo en el partido de ida había perdido el partido de vuelta aquí yo creo que equivocadamente había decidido grabar una parte de su documental en un partido tan trascendental como Real Madrid como era el de ya ante el Real Madrid que salió encima como salió no entonces quizá no eran las mejores circunstancias para para llegará a calentarse de esa manera con el presidente y sobretodo inmerecido de lo de por supuesto de la información compañeros del diario As si le dijo delante del resto de la plantilla As planificado mal la temporada porque ya te dijimos que tenía que haber fichado un delantero delante de más de Gareth Bale de Mariano de ida el resto me parece un error gravísimo es porque porque llevan siete meses diciendo que no bueno a mí lo que me parece un error gravísimo es

Voz 0239 27:38 bajar al vestuario en caliente después de una clasificación al o de una eliminación absolutamente histórica echarle en cara al que no jugó Si se equivocó pero que no jugó que el equipo delante de los compañeros que el equipo descansa mucho eso sí que es un error gravísimo

Voz 3 27:53 creo vuelvo a repetir que Florentino Pérez

Voz 0239 27:57 si Sergio Ramos no hubiera demostrado en los últimos diez años ser probablemente el central el más decisivo en la historia del Real Madrid ya no estaría en el Real Madrid quiero recordar que Florentino Pérez en la última renovación de el capitán

Voz 3 28:10 no quería darle el dinero que

Voz 0239 28:14 Ramos su representante que su hermano y que tampoco tiene una muy buena relación con el presidente Nicole entró con el entorno del presidente no quería darle el dinero y tuvo que darle el dinero porque se Rain rindió a la evidencia de que en el mercado no iba a encontrar un central que hiciera lo que ha hecho Sergio Ramos en las últimas temporadas por el Real Madrid dentro y fuera o mejor dicho dentro del campo y en El Vestuario que ha sido muy muy importante

Voz 3 28:36 y luego yo creo que

Voz 0239 28:40 el Real Madrid su presidente son unos auténticos magos a la hora de el manejo de la información repito que a mí no me parece nada casual por eso lo repito el día elegido para la filtración de la pelea Justo el día en el que la opción de Mourinho parece más cercana que el resto justo el día en el que se sabe o es conocido que la relación entre Mourinho Sergio Ramos terminó muy deteriorada y quiero recordar cómo salir de los últimos capitanes bajo el mandato de Florentino Pérez del vestuario del Real Madrid con un solo matiz me parece que Sergio Ramos se parece muy poco a los últimos capitanes se han salido del Real Madrid pero muy pocos

Voz 1375 29:18 sí no no no digo yo creo que es un mal es un mal enemigo yo yo y yo creo que si acabaran a malas que ojalá que no eh ojalá que no y que no veamos otra salida de otra institución del Real Madrid por la puerta de atrás pero yo creo que que Ramos estoy Conrad pero no es un tipo que se calle que se va a arrugar nunca se muerda la lengua arrugar algún compañero leve incluso dispuestos a Mario sería una guerra que me interesaría nada

Voz 0483 29:43 mal ni a unos ni a otros algún compañero decía hoy dice

Voz 15 29:47 tú te imaginas un Madrid sin Ramos el próximo año como diciendo

Voz 1220 29:51 no va a ser no puede llegar ahí Ramos que es el capitán del Madrid de verdad sale servirán que tira yo no lo creo no pero que aún compañeros eso después de lo que vio presenció otro día que fue muy fuerte

Voz 1501 30:01 aunque era muy aunque llegar a Mourinho que quedan muchos y aunque llegará Mourinho yo creo creo quedan muchos capítulos por escribir esta historia con lo cual no es no puede son información pero es una sensación yo creo que al final no no no acabará teniendo esa es ese final yo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Romero porque parece que desafectación de esa información de la discusión no queda nada bien parado ni Ramos ni Florentino Pérez tampoco sano no le da especialmente buena imagen y esto ya es una cosa de consumo interno pero precisamente el que ha dado

Voz 0239 30:24 que no queda en que no queda Florentino Pérez bien parado ha perdido ha perdido le perdió una manera lamentable contra la hayas has hecho mal provocar

Voz 4 30:35 el partido de ida pero Antonio Gómez donde ochenta gramos coge coge el dinero y me voy que es una pero hay el que ahí no perdona ahí como

Voz 0239 30:45 dicho yo creo que esto son opiniones yo creo que ahí el que se equivoca si la frase textual delante de la plantilla es Sergio Ramos que por cierto la frase porque Sergio Ramos bragado y se arranca

Voz 1501 30:56 por eso digo que no que no deja especialmente bien a nada o sea que no queda bien y esto es una cosa de consumo interno pero que el que da la primera noticia que Manu Sainz no ahora mismo no es un diario especialmente que se caracterice por por intentar beneficiar la imagen de la directiva del Real Madrid vamos a dejarlo ahí bueno es que yo no no si así se ha sido el primero en dar esto el diario As me parece que que el el la la opción de que haya filtrado al aire que va el Real Madrid a manos bueno me parece difícil de que a camino

Voz 0239 31:23 parece casual vuelvo a decir que no

Voz 0483 31:25 no no no logro entender no logró ver

Voz 0239 31:28 en qué perjudica esa información a lo que hizo el PP

Voz 0483 31:31 de buenas maneras pues yo creo que que no perdona es que

Voz 1 31:35 eh tú lo que dices es

Voz 0483 31:36 acción reacción no sea así no tengo ninguna duda se produce

Voz 1 31:40 ese enfrentamiento y la reacción del presidente del Real Madrid es oye esto es acatar lo esto hay que atajarlo la persona ideal para atajar esta situación es alguien de mano dura que es Mourinho que precisamente es una persona que está enfrentada frontalmente a Sergio Ramos

Voz 4 31:56 a quien toree y a mi padre y me cuadra

Voz 1 32:00 perfectamente en la ecuación dicho estos yo sólo quería apuntar que en esta guerra entre Ramos y Florentino que por cierto no es el primer capítulo ni mucho menos sino que ha habido dos o tres grandes enganchones en los últimos años entre Sergio Ramos y Florentino Pérez

Voz 1375 32:16 creo que el pulso en no le benefician

Voz 1 32:18 uno de los dos no creo ni que Ramos quiera estirar el pulso porque la intención de Ramos es la de seguir en el Real Madrid y la de retirarse en el Real Madrid ni creo que al presidente el Real Madrid le convenga en este momento de debilidad enfrentarse a Sergio Ramos y por extensión a gran parte del vestuario del Real Madrid que apoya a serlo

Voz 0483 32:37 corramos Ramón no creo que ninguno de los dos que era estirar bueno yo por partes que que Florentino reaccione a esto de Ramos queriendo fichar a Mourinho no es así porque el Florentino al que quiere fichar esa Zidane que yo no he dicho eso bueno la cabeza Pulido digo es que no no no puede ser que quiere fichar esa ciudad II

Voz 4 32:58 porque no lo que digo es acción reacción

Voz 1 33:03 la reacción es decir oye pues te ficha Mourinho o filtro o digo o me interesa deslizar

Voz 0483 33:09 hombre puede venir Mourinho no creo no creo que la es decir esa decisión tanto cediendo doce días se sea por eso sí pero bueno todo yo segundo yo creo que a Florentino que salga esta noticia tampoco le conviene porque que que el capitán del equipo te acuse públicamente de haber planificado mal la temporada no creo que sea de un plato de buen gusto realmente no públicamente en El Vestuario por eso te digo que no le gusta que haya salido porque se ha salido va la la va a conocer el público no creo que sea gusto de Florentino ha salido es más me consta que no le gusta al Real Madrid había salido

Voz 18 33:43 pero voy más allá que un presidente baje al vestuario a acusar a los jugadores de indolentes puede ser un error pero a los jugadores

Voz 0483 33:55 hemos visto indolentes todos

Voz 18 33:58 pero que un capitán que un empleado que un futbolista del Real Madrid o de cualquier club acuse a los que te han fichado te pagan el sueldo te pagan las primas y hacen el equipo de que lo has hecho mal

Voz 0483 34:14 ya te avisé de que de que de que lo estabas haciendo mal me parece mucho más grave que el otro mucho más grave que aquí todo el mundo juega con las cartas no no es que Sergio Ramos una diferencia de perfectamente a Florentino me digo yo digo lo que va a pasar

Voz 4 34:32 por te tendría que ver con los enfrentamientos con otro yo te digo lo que pasa es que yo te digo lo que pasa que eso

Voz 0483 34:38 en Tino Pérez es el presidente del Real Madrid Sergio Ramos es un empleado del Real

Voz 1375 34:43 madrid

Voz 0483 34:43 esa es en todo caso esa garantía es la gran diferencia me parece muy bien pero la realidad no pero que es un empleado que se siente con el derecho porque porta el brazalete de capitán yo no digo que esté erróneamente mal lo saben yo no lo yo no lo juzgo yo lo escribo yo digo que sí

Voz 0239 34:59 gente con el derecho porque lleva mucho el años partiéndose el pecho por ese escudo ganándose hasta el último euro hasta el último euro que le ha puesto Florentino Pérez en el último de sus contratos de decirle presidente te lo avisamos te lo dijimos y lo has hecho mal se fue Cristiano no unos de un delantero luego ya que la gente piense que se equivoca de dos cualquier que él cree que está en el derecho de decírselo y además Sampol en la obligación de esa conversación tiene lugar en El Vestuario en esos términos

Voz 1375 35:26 porque hay una persona sin autoridad que es el entrenador por encima de cualquier otra cosa un detalle que en el Real Madrid preocupa mucho el presidente baja como baja tantas veces ha bajado muchas veces no noto

Voz 1501 35:38 vamos a pero en esta ocasión en un momento

Voz 1375 35:40 el crítico y ante la ellos piensan falta de autoridad del entrenador mala para qué quién se encara con el presidente son los capitanes el entrenador está absolutamente apartado de la conversación por queman y si no ni bien ni mal sino simplemente asiste como asisten algunos de los jóvenes con cara de alucinado porque no nos esperaban eso están flipando que diciendo pero bueno qué pasa allí pero es el presidente el que hace pues lo que podría hacer a lo mejor Mourinho o un Zidane en otro talante con otro carácter en este caso entienden que Solari no tiene la autoridad que les gustaría tener el presidente hace incluso casi de entra senador diciéndoles a los jugadores lo que cree que hacen mal lo que habéis hecho mal lo que durante la temporada lo que tal entonces al final Ramos cogería dice bueno tú lo que

Voz 15 36:22 muchos males esto por eso está sí ahí saltan las por no estáis Solari

Voz 1375 36:25 ya se está Solari porque Solari

Voz 15 36:27 ahí por eso sino sería otro o efectivamente

Voz 1375 36:30 Álvaro termino contigo y te preocupa crees que puede afectar a al club a la institución a la plantilla al enfrentamiento capitán presidente

Voz 16 36:39 hombre son cosas de fútbol cuando se pierde yo creo que es el legado mucha trascendencia porque porque en el Madrid se gana a lo grande y se pierde a lo grande porque todo se magnifica al máximo que se puede magnificar ahí las cosas tienen que arreglar yo creo que yo estoy muy en la línea

Voz 19 36:54 el gallego para mí eh

Voz 16 36:58 este es el presidente ya que hay que respetarles siempre por encima de todo este acertado o no

Voz 1375 37:04 en su opinión no

Voz 16 37:07 sienten el derecho de de apretar a los jugadores cuando las cosas no están funcionando oí y hay que respetarlo mucho yo siempre he sido muy de respetar a los que están por encima ETI pero entiendo también que Sergio pues es es una parte muy importante de este Real Madrid una pieza fundamental en estos últimos años es el líder absoluto espiritual futbolístico de este equipo y las cosas se tienen que que arreglar porque todos tenemos que remar en la misma dirección absolutamente todos no puede haber ningún ningún elemento disonante ahí ni que vaya a contracorriente y hay que estar todos unidos sobre todo los momentos tan duros como como está siendo el de ahora no ha sido una semana de las más duras que se recuerdan a nivel deportivo en la en la en la historia reciente del Real Madrid si es el momento de estar unidos ahora mismo eh echar más mierda de un lado para otro no sólo va a ser remover las no tienen ningún sentido no se va a arreglar la temporada por eso no yo creo que el análisis tiene que ser en frío el análisis tiene que ser reflexivo y tiene que ser profundo y para intentar que no se repita el año que viene no hay estar juntos de verdad que es es es un mensaje muy poco

Voz 0104 38:17 muy clásico no pero es que es la realidad ahora mismo no no no va a ningún lado que ahora parece que

Voz 1375 38:22 hay que repartir la responsabilidad ahora parece que están de cualquier manera juntos ahora mismo

Voz 0104 38:27 vamos a ver si hay que hacer cantidad que hacer por estar porque porque si no van a ser tres meses muy incómodos muy largos de aquí a final de temporada incansable incluso incluso puede puede tener consecuencias peores no

Voz 16 38:42 no

Voz 0104 38:42 lo peor peores que lo deportivo lo que estáis hablando yo no me imagino un Real Madrid sin Sergio raro en ningún caso tiene que ser el que tire del carro y el que enseña a los nuevos elementos que vayan a venir más los jóvenes que están emergiendo pues lo que sexto oí enseñarles el camino

Voz 1375 38:58 por eso sabéis lo que me preocupa lo que preocupa a Mario y palabra que esa reunión de la que hablabais antes hoy los jugadores porque Ramos lo ve y le preocupa que esto sea ahora una desbandada Marcelo vete saber si la Juve o no a la Juve el otro no sé que yo me dibujo Bale no sé cuánto entremeses entonces tres meses así esto puede ser si no coge si dice lo que dice Álvaro Benito oye chavales es que no estamos jugando esto puede ser la casa de tócame Roque entonces claro pero no

Voz 1501 39:24 pero eso eso es redonda lo que yo he dicho antes de que no les pero eso que no le beneficiaban Ninguno dos que que se filtrara porque son personas si se cuenta cada uno conoce que conoce ese cuenta ya está pero no beneficia a ninguno prueba de ello es punto uno lo que te acabo de contar de de Sergio Ramos y lo que ha dicho ya a la plantilla que no es otra cosa que más o menos es decir lo que dijo el presidente yo entiendo que Ramos salga a defender a su equipo cuando cuando el presidente dice eso lo puedo llegar a entender también te digo decirle que no tiene gol delante de sus compañeros delantero pues no sé en fin tampoco me parece la mejor opción pero entiendo que saca la cara por sus compañeros porque luego al día siguiente les dice aquí apretar el culo todos bueno todos y cada uno de vosotros porque necesitamos que todos estén implicados y otra prueba es que hoy cuando preguntas a los que saben de de la conversación porque estaban allí acompañando a Florentino Pérez te restan importancia nada fue una cosa muy rápida nada te lo da ya está si quisieran darle importancia será daría pues los jugadores queda da mucha

Voz 1220 40:16 Lancia por lo menos con los que yo he hablado le dan mucha importancia esa conversación alguno que medios en la perdió será refrescado el capitán Ramos el ha refrescado Ramos está muy tocado con esa conversación muy toca

Voz 15 40:27 dado eh tiene personalidad ya es capaz de sacarlo adelante de sobra aquí yo sinceramente pienso que es un dato muy importante por corta que fuera muy intensa fue a dos pesos pesados como Florentino y Sergio Ramos discutiendo del vestido después del partido de ellas

Voz 1375 40:42 algo que puede calar bueno pues así están las cosas a esta hora de la noche a la mañana seguramente seguirá habiendo run run rumores noticias tal pero Solari iba a Valladolid después veremos si viene Mourinho o aguantan algunos días más con un Solari que es provisional en mi opinión y termino Si yo fuera Zidane no volvería Si yo fuera Zidane pero que que gana Zidane viniendo pero vamos no no porque sea el Real Madrid como Guardiola Guardiola lo dejó el pabellón tan alto que cualquier cosa que haga Guardiola otra vez encontrado del Barça va a ser emborronar que sea Zidane volviendo al Real Madrid para City lo ha dejado todo Inmaculada mente perfecto luego si yo fuera el Madrid ni se me ocurrió a volver a traer a Mourinho pero ni se me ocurriría traer a un entrenador que divide a tu afición que va a tener medio estadio pite dándole medio aplaudiendo desde el minuto uno del partido uno estás pensando en ese tipo de verdad va a ser capaz de tropezar dos veces en la misma piedra sabiendo que sintió que divide que tiene mano dura sino que gane este tio que gana quién está ganando si lo único que va haciendo es crear incendios en este tío piensa el Madrid Si yo fuera el Madrid no alguien Mourinho pero están pensando Easyjet voracidad eh no pensarían volver porque al final te va triturar esa máquina que es banquillo Real Madrid hicieran puede cosechar éxitos o fracasos en Turín en París a donde sea pero en el Bernabéu esas deja el pabellón pateador en por los siglos de los siglos amén Mondragón también

Voz 1501 42:07 en una última oportunidad es que salga bien también pues claro sí pero mejor que te crees el casi totalmente entiendo que está muy reciente

Voz 0104 42:16 pero no de Zidane Zidane podría volver en cuatro cinco años para los jugadores ya se acabe Hidalgo Álvaro

Voz 1501 42:23 lectura es normal que ahora mismo sea pesimista porque es lo que rodea al abismo al al club a al equipo a todo por los resultados hasta lo digo yo lo entiendo que también puede salir de Mourinho pero no deja de ser el Real Madrid no deja de ser un plantilla tienen las opciones que otro no va a ser un plantilla va a seguir siendo durante John me refiero la la temporada que viene con lo con lo haga ya sea bajas o altas o lo que sea hiciera sigue siendo un pedazo de entrenador quiero decir que todos son incluso Mourinho también aunque esté en su peor época aunque haya salió rebotado el Manchester United en que de del Chelsea todo lo que quiera pero me refiero que hay una pasividad que es que salga bien que al final es para lo que sea

Voz 0104 43:00 no es la misma pero es la misma es la misma plantilla entonces desgasta mucho estar en otra de Zidane hablando de celo otra vez al suelo pero no sólo lo mismo jugadores pero entiendo que si en dos tres años cuatro se ha reciclado la plantilla pues viene y fenomenal pero bueno sea que te que podría salir bien claro que sí

Voz 1375 43:17 sí hombre no pero digo que que

Voz 0104 43:20 es que es que más y mejor en dos años y medio ha tocado la gloria deja un equipo de leyenda bastante claro exactamente

Voz 1 43:31 sería una decisión poco inteligente de América demostrado ser muy inteligente

Voz 1220 43:36 ciudad gran frase preferida es muy impredecible osea que sostiene que hay que conozco

Voz 15 43:40 un poquito un poquito a Zidane sabe gente que está ahí los conoce que diga va a pasar esto o esto otro se puede equivocar

Voz 1501 43:47 dan Danes impredecible

Voz 15 43:49 piense que porque ha ganado deja de ganar cuya

Voz 1220 43:51 Aíto porque que conoce su sabe cómo cómo se ha sido muy muy muy

Voz 1501 43:57 feliz entrenando al Real Madrid al margen de que la salió muy bien al margen de que no se quería ir ya al margen de que has sido muy bien y que tiene un palmarés cuando está

Voz 20 44:07 que estaba muy feliz

Voz 1501 44:09 feliz pero eso no quiere decir que no me extraña que de esquema apetece seguir porque es que era muy feliz vendrán al Real bares bueno pues que Dios reparta

Voz 1375 44:18 porque aquí seguiremos contando lo que se cuece cada cada hora cada minuto de cada día como dice Gallego estamos de guardia veinticuatro horas un abrazo chavales