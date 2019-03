Sergio González: "Nunca es buen momento para enfrentarse al Real Madrid, pero ahora es un león herido"

Voz 1 00:00 todo nata de nada

Voz 2 00:03 bueno enseguida nos vamos al debate de los jueves la Pérez

Voz 3 00:05 punta de hoy si aceptaría el Madrid trayendo de nuevo a Mourinho enseguida Antonio Romero Jesús Gallego que siguen por ahí más Talavera y Sique Rodríguez en el novecientos cien ochocientos el teléfono gratuito de Larguero prestamos con Sergio González el entrenador del vallado

Voz 1375 00:18 Liz que llegó el diez de abril si no me equivoco de dos mil dieciocho cogió al equipo lo ascendió a empezó haciendo una temporada espectacular espectacular pero últimamente los resultados se han atascado hay ya sobre todo de cara de cara a puerta no Sergio no sé si se puede decir que ahora mismo sobre todo de un Valladolid que alabado todo el mundo no solamente de los que somos de allí los que os seguimos más y los que os queremos más pero se todo el mundo ha dicho que viajó a este Valladolid que habían que viene el trabajo el entrenador que bien la plantilla ahora mismo eso ha empeorado o el problema es sobretodo el gol

Voz 1261 00:54 bueno estaremos aquí quizás estamos el momento más sensible de la temporada tan delicado no porque verdad que hemos hecho cosas muy muy buenas realmente yo creo incluso por encima de todo nuestro nivel pero era hará que quizás no estamos a ese nivel y tampoco consulta nos están acompañando no estaba más cerca de lo que parece en los resultados de lo que demuestra lo puntos los partidos de conseguir algo positivo pero verdad que la prueba está ahí de Timoshenko partidos hemos conseguido sólo empatar uno de los sótanos están haciendo daño pero bueno lo que hemos intentado esta semana es olvidar es como si el cuerpo técnico tráete luego empezar de cero porque las orígenes ni pensar que hay una Liga doce jornadas en las que tenemos que ser bueno como mínimo el cuarto peor equipo no para salvarnos

Voz 1375 01:31 en sólo veinte goles a favor en la Liga creo que es el equipo menos goleador ahora mismo no sé cómo se soluciona esto porque llegó Sergi Guardiola como refuerzo también arriba era tu primera opción en el mercado invierno

Voz 1261 01:45 sí sí eso sería lo lo estábamos siendo peleados también en verano Morelia lo pudo venir hacia tenemos un déficit no es una evidencia no a nuestro delantero titular el más habitual lleva tres goles y eso la verdad que sí hasta mucho en todos los equipos que incluso están peleando con nosotros son porque toman por encima cualquier delante lo tienen está cercano a los dos dígitos son muy importante no al final eso significa muchos puntos no nosotros no tenemos era otra torea que hay que trabajarla que entrenar que marca al palo detectar centros tal como lo se que se quiten esa responsabilidad de pueden tener que meter el gol era que seguir venía venía liberado pero pero bueno estos cincos es parte son los que no pueden meter gol somos conjuntas son poquitos esa sensación un poco de de pesimismo pero bueno ya te digo que que lo más importante es trabajar la cabeza no yo creo que que los que estamos ahí peleando por ese esa permanencia tan tan difícil que esté a las puertas de una tiene por un paso accidentado

Voz 1375 02:39 fíjate Huesca veintidós Rayo veintitrés Villarreal veintitrés ahora mismo los tres últimos y luego Celta veinticinco Valladolid veintiséis te imaginabas hay acepte Villarreal a estas alturas

Voz 1261 02:50 verdad que no la verdad que no porque al final a peores son son dos potencias importantes no pero al final alguno tendría que estar andar pues nosotros no lo que sí está claro que que los tres recién ascendidos pues tenemos todas las papeletas para estar ahí nosotros quedamos pues poner siempre hemos hablado el hermano bueno pues pueden un poquito las situaciones todo incluso pues quizás no tener que tocarla pero al final esta noche nuestra realidad no estamos ahí es verdad que que bueno que que lo que te digo no que la cabeza nuevas importante que ahora pues bueno el día del Betis pues una acción en el cuarenta y siete lo que mermó mucho de lotería un penalti que tuvimos la suerte de que no se sepa fue adelantado pues bueno no está castigando mucho pero bueno el equipo el equipo está fuerte estable lo que tuviesen no lo que estamos y sobre todo tiene que hacerlo con entereza total confianza porque si no hemos podido demostrar antes porque no pueden

Voz 1375 03:35 ahora ollas notado Sergio en las últimas semanas meses que la gente te llama menos que la gente te da menos palmaditas en la espalda que la gente y eso se nota cuando el equipo pasa por este momento porque el otro día leí leí un un Twitter que un tuit que me encantó de Borja que decía Borja Fernández decía que bonito es resaltar esto cuando jugamos bien cuando subimos cuando estamos con el flow cuando los astros se alinean a nuestro favor es bonito y fácil lo que no es fácil es mantenerlo cuando todo sale como el culo ahí seguimos nosotros tú has notado que cambia la cosa cuando llegan estos resultados

Voz 1261 04:11 está claro que la que la la sensación del el el ambiente lo que bueno el día a día o incluso lo las noticias es verdad que es un poquito más negativo no sí que habrá que que el aficionado fiel siempre está ahí no yo con las que hayan me siento muy agradecido porque la gente me siguen mostrando su confianza su cariño hacia el jugador es lo mismo hasta final ese núcleo principal lo básico de que es la ficción siempre está ahí no quizás lo que bueno aparecen desaparecen son los que quizá luego meter un poquito más de ruido no pero lo más importante es eso no que intentar entre todos el generan un ambiente realmente importantes los futbolistas son los que salen al campo pero ha el periodista empuja hacia la afición empuja hacia Elvis te empuja situarse pujaban yo te digo que el futbolista sale más completa al campo y darle salgan mejor las cosas no

Voz 1375 04:55 oye fíjate cómo te llega el Madrid lleno de baja

Voz 4 04:57 a si hiciera T

Voz 1261 04:59 sí la verdad que yo creo que es la peor semana no pueden al Madrid no nunca es una semana para ellos pero yo creo que es su les herido no fíjate bueno son futbolistas algún nivel altísimo elegidos que ellos saben que realmente lo uno el otro final como como equipo y como si tal es volver a ganar no es fíjate que parecemos nosotros no estar dos semanas un poquito de Morales de combates constantes aparte con la eliminación pues bueno para nosotros cuando intentaba bueno también a hacerle daño pero bueno es difícil no es difícil que un equipo la entidad del Real Madrid tanto tiempo sin poder ganar no es bueno nosotros vamos a hacer un partido serio mostrándole sobre todo las ganas que tenemos de bueno de conseguir esa permanencia ya somos capaces de de estar al nivel

Voz 1 05:43 he tenido mucha suerte Sergio

Voz 1375 05:45 eh que ya sabes que aquí estamos apoyando cuando cuando estabais hay quintos decíamos que va se va a meter en Europa el Valladolid llama meter en Europa y ahora estáis en una situación distinta pero pero hay que seguir confiando como como sigue confiando el presidente me consta y como sigue confiando la directiva porque porque el respaldo no sé si lo sientes tú pero sigue existiendo contigo en el en el club también

Voz 1261 06:04 sí sí las sensaciones de ir de la mano no afianza o no me no tiene un momento las sensaciones extrañas disfrutemos de estar ahí y es cuestionado no todo lo contrario no el día a día es es muy bueno está claro que resultados no están acompañando está claro que tenemos que mejorar esta truco ver a esa tensión el principio hace hambre no esa irresponsabilidad responsable que digo yo para bueno para poder acometer los partidos para que no tengan más presión de la que es de la que plenamente el partido y a partir de ese bloque fuerte y lo que estuviesen no rentabilizar también eso es lo que vamos a hacer no pero a partir de ahí es trabajar y yo sé que tú pues se está proyectada estamos una década de la tenemos se puede descargar a

Voz 5 06:44 a Solari eso te presionado no

Voz 1261 06:46 sí claro yo la verdad que le a Santiago les deseo lo mejor que tiene una oportunidad única el seguro que tuvo no te lo ha dado todo porque les salían bien las cosas y al final como veremos el resultado ha sido no entonces volver a un abrazo porque somos compañeros de curso entrenadores tengo relación pero bueno al final es lo que no he tenido y tengo los puntos como aunque sea un tópico eh vamos a tener que ojalá

Voz 5 07:10 cómo conseguirlos un abrazo a Sergio que te vaya bien abrazado gracias chao hasta luego Sergio