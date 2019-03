El Larguero: Las opciones del banquillo del Real Madrid, la bronca entre Ramos y Florentino y hablamos con Jorge Lorenzo (07/02/2019

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta la una y media vamos a estar aquí toda la banda de cortes de la Cadena SER para contarte la última hora de lo que está pasando en el Real Madrid enseguida Antonio Romero Jesús Gallego Javi Herráez Mario Torres

Voz 1 00:52 con Julio Pulido

Voz 1375 00:54 Álvaro Benito en la previa de un fin de semana en el que se va a enfrentar al Real Valladolid donde va a estar Santiago Solari después de mucho pensar el entrenador del Real Madrid va a sentarse en el banquillo como anoche os contaba abriendo el larguero e la duda era si llegara a Valladolid o no hoy sí ha seguido pensando en qué hacer con Solari y finalmente Solari estará en Valladolid lo que os decía anoche Solaria recuperar el cartel de provisional eso es otra vez Solari lo que fue al principio porque el Madrid trabajan esas dos opciones la de Mourinho con el que han negociado y con el que están negociando con el que están hablando irá decidan que cada vez parece más difícil más remota más lejana pero que no se descarta lo que dice ahora ni de coña no me Aissami ahora ya no no estoy yo para este momento pero la opción de convencerle para que llegue en verano es una opción en la que sigue trabajando el Real Madrid pero por si eso se tuerce honor sale acaba por no salir ni ahora ni en verano amarrada está la opción de Mourinho que se viene dando si es necesario Mourinho está encantado de que el Madrid le vuelva a llamar a pesar de que viene de perder de que es un entrenador que cada vez es más perdedor de que dejó aquí al madridismo dividido tal y como llegaría otra vez con el madridismo divididos y el llega a ser de entrenador el Real Madrid pero esas son las opciones es decir el Madrid ahora mismo sólo tiene dos opciones una o nombrar ya a Mourinho por el partido de Valladolid o dejar a son Lary llegar así a verano a trancas y barrancas y más o menos arrancan y tal pues poder negociar con otros entrenadores que termine contrato los de los que son habitualmente los Pochettino Klopp Allegri yo es bueno ahora es montamos algún detalle más de todo lo que ha pasado en el día de hoy ideas e información que han sacado los compañeros de el diario As que tiene como protagonista al presidente Florentino Pérez ya Sergio Ramos con esa discusión que se produce al final del paro ha sido contra el Ajax con Florentino dentro del vestuario y con lo que ocurre ese calentón con el capitán Ramos niños Moix que os lo contamos todo ya con información y con el Sanedrín repito con Romero Gallego con Pulido con Javi Herráez con Torrejón Álvaro Benito pero antes os tengo que contar también rápidamente en titulares que el Sevilla han empatado a dos con el Slavia de Praga en partido de ida a octavos de final de la Europa League marcaba Benger Munir pero empataban al final los checos con goles de stock de Krall así que Sevilla II Slavia de Praga dos también a las siete menos cinco Se jugaba el cénit uno Villareal tres victoria importante de los de Calleja Iborra Gerar Moreno Morlanes han conseguido los tres goles acaba de terminar el Valencia dos Krasnodar uno así que dos victorias españolas y un empate el del Sevilla ha marcado Rodrigo por partida doble para el Valencia lástima el tanto en el minuto sesenta y tres de Claes son para del conjunto ruso la vuelta será el jueves que viene catorce de marzo el Valencia a las siete menos cinco el Sevilla y el Villarreal jugarán a las nubes

Voz 1501 04:05 que está por ahí Pedro

Voz 1375 04:06 Morata que acaba de narrar el partido en Carrusel con Dani Garrido o la Pedro en Valencia muy buenas

Voz 2 04:11 hola qué tal mano Juan anoche desde las tripas de a comprender venido aquí a ver si localizaba decía Peter crea a abrir para estos dos próximos del del centenario el el Valencia ha terminado ganando dos uno pero yo creo que va perdonando la eliminatoria para para cuartos de final porque ha tenido en la mano no estaba dos cero en el minuto veintitrés de la primera parte ha tenido Gameiro el tres a cero ante el terminar la primera mitad lo que no ha perdonado Gameiro lo ha perdonado el Valencia ha tenido en alguna ocasión el Krasnodar con sus centrales país para hacer el dos uno ya avisado antes de dar descanso y en la segunda parte ha sido todo lo contrario el Krasnodar parece que jugaba en casa ha tenido opciones perfectamente para poder empatar el partido al final ha hecho gol el dos uno Marcelino ahora a yo creo que habrá sido bastante crítico con la actitud de su equipo en la segunda parte no cero partido dura noventa minutos y el manido

Voz 3 05:08 tiene que tener la eliminatoria en la mano nunca

Voz 2 05:11 en este creo

Voz 1375 05:12 que la tiene duda no es un buen resultado este dos uno a pesar de la victoria Ségol como digo de claxon estropea un poco la victoria en Mestalla en una racha creo que son doce partidos seguidos sin perder de del Valencia la mejor racha de la temporada está por ahí Ximo más mano con lo que ha dicho Marcelino hola Ximo qué tal hola

Voz 0962 05:30 qué tal muy buenas Manu pues tener razón

Voz 1576 05:33 eh Pedro no sé si desde el palco cobra podridos

Voz 0962 05:36 a pesar a Marcelino porque no le ha gustado la segunda parte obviamente dice que así no se pueden afrontar los partidos aunque también ha disculpado a sus jugadores considera que hay muchos partidos muchos su bidones anímicos en los últimos tiempos como para que se pueda producir algún bajón físico y mental ha dicho textualmente como el que ha podido ver en los segundos cuarenta y cinco minutos y que podía haberle costado caro ya veremos ojalá no le pueda costar caro por lo menos para no jugar relajados el partido de vuelta de la semana que viene en Krasnodar este ha sido el análisis las primeras palabras de Marcelino tras el partido al comparecer aquí en rueda de prensa

Voz 4 06:14 es evidente que cuando vas en el minuto veinticinco dos cero crees que puedes lograr un resultado solvente no definitivo porque nunca más definitivo cuando uno eliminatoria y un equipo rival enfrente que que tiene calidad pero sí que creo que deberíamos de haber hecho más en el segundo tiempo para conseguir un resultado más favorable

Voz 0962 06:35 se ha lamentado que no va a estar Parejo en el partido de vuelta porque sabemos que es un jugador clave cumbre para él pero que volverá con Dogi estará Koke lean ya esperabas así que tendrá otros efectivos para la semana que viene en una eliminatoria que está abierta pero que según Marcelino su equipo tiene encarrilada después de ganar dos uno

Voz 1375 06:53 pues nada finalista de Copa peleando en Liga por meterse en puestos europeos y de momento dos uno partido de ida a ver qué pasa la semana que viene la vuelta en Rusia allí estarán Morata de Joao un abrazo Pedro hasta luego Ximo hasta nada abrazado adiós e recordamos el empate del Sevilla y la victoria del Villarreal además ha ganado el rehén el equipo que eliminó al B mis ex equipo tan flojo el Renfe desde ha ganado tres uno al Arsenal eh a gana también el Chelsea tres cero al Dínamo de Kiev el Nápoles tres cero al Salzburgo empatado a cero el Inter con el de Frankfurt y el Dinamo de Zagreb le ganó uno cero al Zika consecuencias de lo de la Champions de ayer ahora hablamos de lo del Madrid pero la Roma ha despedido a Di Francesco después de caer eliminados anoche en Oporto en la Serie A van quintos a ver qué pasa ahora también con Monchi eh y en el Atlético Madrid han ofrecido la renovación a Juanfran lo ha contado hoy Talavera hasta el dos mil veinte en la tele al se lo piensa porque no tiene claro si decir que sí o que no de momento la el ofrecimiento del Atlético Madrid es un año más la UEFA sancionada al Cholo Simeone por su gesto de tocarse sus partes en el partido contra la Juve de Champions con veinte mil euros pero no les castiga con partidos siguen la multa económica pero no compartidos otro Argentina también noticia hoy Leo Messi que vuelve con la selección albiceleste por primera vez después de caer en octavos de final del Mundial el argentino ha vuelto a la selección ha sido convocada por Scaloni es de cara a los partidos de este mes de marzo contra Venezuela contra Marruecos en ir hemos contado también hoy en la Cadena Ser que el Rayo Vallecano destituir a a Michel sino gana pasado mañana en el Camp Nou al Barça hay algún entrenador en apuros ojo al puesto de Míchel entrenador del Rayo son ahora mismo penúltimos con veintitrés puntos a dos de la salvación Euroliga Jornada XXV cierra la portada pero Real Madrid ciento uno Fenerbahce ochenta y seis Zalgiris noventa y ocho Gran Canaria sesenta y cuatro por cierto mañana comienzan ya a los entrenamientos libres del Mundial de motociclismo que arranca este fin de semana en Qatar hemos quedado en un rato y eso que son dos horas más allí pero creo que nos va atender Jorge Lorenzo que va a estar con el primo mera charco les eh pues si os parece tenemos mucho que contar mucho que opinar mucho que escucha también os recuerdo que hoy hay debate como todos los jueves en el debate es el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito del Larguero novecientos cien ochocientos creéis que aceptaría el Real Madrid fichando de nuevo a Mourinho sí Ono ya podéis quemar la centralita de arreglar eh podéis llamar al novecientos cien ochocientos para participar en el debate enseguida con Romero con Gallego con en Talavera consigue Rodríguez en el novecientos cien ochocientos creéis que aceptaría el Real Madrid fichando de nuevo a Mourinho

Voz 1375 10:25 a las doce menos veinte hora menos en Canarias bienvenidos al larguero hasta la una y media para contarte cómo está el día dos después del hundimiento del Real Madrid en la Champions y en la Liga y en la Copa eh después de la Semana Negra fatídica que queda marcada en negro en la historia reciente del Real Madrid dos de los años brillantes venido una de las semanas más negras en la historia reciente del equipo blanco consecuencias todavía ninguna al menos oficialmente públicamente pero sí hay otras muchas cosas que se están cocinando y que se están cociendo ahora vamos la última hora lo que nos tiene que contar gallego lo que nos tiene que contarlo pero lo que nos tiene que contar Mario lo que nos tiene que contar Herráez eh la opinión de tu todos el pulido Álvaro Benito enseguida el debate también para qué opinamos que os parece Si hacia estaría el Madrid o no fichando de nuevo a Mourinho pero solamente os resumo para que tengáis lo más claro posible un esquema a pesar de lo que siempre digo lo mismo nosotros intentamos acertar lo que os contamos para eso nos pagan nos podemos equivocar evidentemente pero intentamos la verdad es que la mayoría de las veces pues queremos que estéis bien informadas y que no tenga hay mucho lío en la cabeza e importante ahora mismo el Madrid sólo tiene dos opciones no hay más os Solari o Mourinho ahora mismo si el Madrid quiere un relevo en el banco Mourinho sino que siga Solari ayer os contaba hay duda y puede que Solari no llegan a Valladolid están en ello podrían están barajando la posibilidad de incluso destituirlo antes de Valladolid hoy todo el día de reuniones todo el día meditando la decisión la solar iba a Valladolid a darnos cuenta María más detalles pero titulares que va Valladolid eh eso no quiere decir nada más Solari os lo dije anoche vuelve a recobrar el cartel de provisionar Él sabe que esta sentencia y todo el mundo lo sabe qué pasa mientras tanto bosque el Madrid sigue buscando la solución sin intentar precipitarse demasiado o precipitarse lo menos posible negocian con Mourinho que estaría encantado anteanoche ellos lo sigo contando hoy en volver a ser entrenador del Real Madrid es que además es perfecto para muchas de las cosas que le gustan al presidente porque sería un pararrayos perfecto para la prensa que no les falta nadie nadie más después de los partidos ni antenas a Mourinho lo atrae todo es el centro de todas las críticas el foco de todo el jaleo para eso es perfecto además también ante la idea que tiene Florentino habitualmente de que los jugadores son unos vagos y que tocan las narices muchas veces Mourinho es un tío que va a meter caña que no se que no saca el látigo va perfecto este si hay un fontanero que el eras una caja herramientas IT arregla todas las cañerías y las tuberías es es Mourinho y además encantado de hacerlo si tiene que limpiar a media plantilla la limpia ese tiene que limpiar la plantilla entera también no no va sufrir lo mismo que Zidane es de otro tipo de personalidad de carácter a Mourinho eso no le va a no va a dormir mal Mourinho eso igual hasta incluso duermen

Voz 9 13:33 mejor

Voz 1375 13:35 por ese lado está muy bien pero hay división en la junta directiva mientras que por ejemplo José Ángel Sánchez es más partidario de Mourinho si yo si Florentino tiene más dudas el presidente tiene alguna duda más con respecto a Mourinho porque tiene muchas virtudes pero también sabe que el madridismo está dividido y eso es así desde el minuto uno en el que pise Mourinho en Madrid tienes al Bernabéu dividido pero él viene encantado en el Madrid siguen viendo como la opción mejor colocada por qué porque la otra opción que tiene que es la decidan les ha salido rana Fenavin a Zidane ha dicho que no que en verano ya veremos pero ahora mismo Zidane ni de coña que Zidane listo no lo estropean estropear ahora que que tiene que ganar decidan volviendo ahora se le pueden poner la no se primero Zidane ha dicho que no por eso porque tiene dudas ahora ni de broma y en verano ya veremos y además tiene más novias tiene la Vecchia Signora una novia que quiere hace mucho tiempo la Juve donde ya jugó también tiene al París Saint Germain que después del batacazo pegan la Champions pues ahora más por le dicen a to hell hasta luego Lucas As ofrece una Zidane la torre Eiffel parte de la ciudad de París lo que quiera Un francés en el banquillo del PSD sueñan contenerlo allí darle un proyecto absolutamente ganador así que la acción decidan está mucho más complicada aunque en el Madrid quieren ácida claro que lo quiere Milán ya han contactado con él pero esa es la opción así que el domingo veinte cuarenta y cinco Real Valladolid irreal Madrid Solari estará en el banquillo Mario Torrejón

Voz 9 15:16 hola buenas noches manuscrita por aquí Javi Javi hola qué tal buenas noches

Voz 1375 15:19 con Antonio Romero o la Antonio muy buenas hola qué tal

Voz 9 15:22 las ruedas por ahí Jesús Gallego la Gaye aquí de guardia buenas noches Juanjo publicidad dijimos que ya dijimos que había que estar de guardia permanentemente con Julio Pulido la Julio

Voz 10 15:30 qué tal buenas noches en seguida

Voz 1375 15:32 Álvaro ya hasta enseguida no que hoy hoy está hoy

Voz 9 15:35 la libre a Laure Álvaro Benito muy buenas estoy aquí tienes pluriempleo digo en algún sitio tiene que estar fuera llana ya no tanto menos pero has perito varios

Voz 0916 15:47 quieres estar en todos los sitios claro

Voz 1375 15:49 bueno la opinión de todos pero

Voz 1501 15:51 dice Mario Torrejón decíamos el domingo en el banquillo Solari el domingo el banquillo Solari después de intensas reuniones desde eh bueno de definir reuniones ahora mismo ya es muy difícil desde el martes cuando pitó el árbitro a partir de ahí es una reunión con continuas a esto ya no no tiene en fin las conversaciones son constantes los encuentros también sobre todo a Florentino Pérez José Ángel Sánchez otros miembros de de la Junta que tienen que ser informado de todo lo que ocurre porque no no sólo vale con con que lo sepa Florentino José Ángel están decidiendo que como tú decías al principio qué hacer a partir de

Voz 1375 16:26 el a partir del lunes lo mismo se sienten Valladolid

Voz 1501 16:29 y qué hacer a partir del lunes quién tomó la decisión con tranquilidad porque efectivamente tiene esas dos opciones lo ideal que es lo que quiere el presidente es que Zidane esté convencido de coger el proyecto y que ese proyecto tenga la firma decidan desde el primer momento lo que pasa que decían no quiere coger la hora y eso es un escollo evidentemente porque hay una razón muy sencilla la contaba ayer y antes de ayer vean al equipo muerto depende de la respuesta que puedan en el equipo el próximo domingo deberán más muerto todavía o con síntomas de resucitar es decir determinada temporada en los puestos eh que que ahora mismo puede aspira el Real Madrid que es

Voz 1375 16:58 esto no hacemos esto es un poco lo que pasó cuando Lopetegui que es bueno Elijah basa Valladolid masa tal cosa es decir si el si el domingo hace un buen partido el mal

Voz 1501 17:07 el Madrid gana imagínate que tiene más más lo quieran timo ante mí Valladolid pero fíjate has been partidazo gana golea más más que nada no es buena pues una semana más que gol ganar golear que sensación al equipo si el equipo entrar corre muerto completamente no tiene otro creen en el Real Madrid que no hay otra solución que cambiar de entrenador que es encontrados de otro impulso lo que te contaba ayer que todo el mundo El Vestuario sepa que de es de ese tipo del que está siendo la alineación depende que siga yo no siga aquí eso es es es la el mensaje que quiere transmitir y que y que esto vaya por ahí como eso no lo saben la sensación todavía no saben de del equipo que tiene muchas bajas y que la última imágenes la del partido contra el Ajax prefieren esperar tomarlo con cierta tranquilidad la decisión que sea la semana que viene en la que se a Solari poner a otro entrenador que como dices en este caso es muy difícil que decidan porque no lo quiere coger ahora en ese caso será convencerlo para junio que eso sí yo lo veo más factible

Voz 1375 18:00 los acción que tengo y que tienen mucho sea el Real Madrid es que

Voz 1501 18:02 yo sí que puede ser más factible ofreciendo un proyecto y la otra opción es José Mourinho que venga lo coja hoy y que desde hoy ya quede claro quién es el que manda y que se que va a

Voz 1375 18:10 a

Voz 1501 18:10 va a estar con el proyecto en todo momento la decisión no está domada y como no está tomada no se puede contar que esté tomada cuando los P E E mando de de verdad es así pueden esperar hasta junio o no que boceto ahí como tú dices se abrirán otras opciones y la de Mourinho seguirían teniendo por cierto no me gusta la duda en lo que a la duda es si viene en barco con el toque la última ganga como los Beatles pero como esa esa opción va a estar ahí Sabinillas otras más la de Fidac por ejemplo o las de los Allegri central eso es verdad pero la noticia efectivamente es que llega al partido vaya que bueno eso es

Voz 1375 18:43 qué piensan ahora mismo y la decisión que tienen tomada en el club ha habido esta tarde por cierto una información esta noche que han dado los compañeros de Onda Madrid de Telemadrid da diciendo que a las nueve en punto iba a hacer oficial el Real Madrid y el despido de Solari y la contratación de Mourinho empezó a recibir llamadas en el teléfono ya está ya está ya eso social mi información era otra y bueno sí que al final no no no se ha hecho oficial ese ese anuncio pero bueno sí que ha servido un poco como globos sonda no siga de un poco como ha conminado al porque no no lo sé no digo que es que es que a ser tiene lo que también te vale poco pues para ver la reacción de la gente ante un anuncio así que oye que ya viene pues enseguida empecé a recibir llamadas a Mourinho pero Mourinho bueno es la noticia es la que nos hemos contado Soraya Solari en Durán en Valladolid o eso o Mourinho inmediatamente de sino seguir intentando convencer a Zidane en eso están no hay nada más pero Romero Gallego información barra opinión de lo que habéis estado por ahí rascando todo el día

Voz 0239 19:49 bueno ya dijimos oye Solari lo dejemos anoche que Solari se a en el en el banquillo frente al Valladolid utilizamos muchos venimos para el tema de las reuniones en las reuniones se pueden producir durante veinticuatro cuarenta y ocho de dos horas pero la capacidad de decisión la tiene sólo una persona que escucha José Ángel Sánchez quiero decir que José Ángel Sánchez por si alguien no lo sabe que imagino que si es el Ejecutivo que más cobra en el Real Madrid al Ejecutivo más alto que tiene el club blanco su última decisión deportiva que ese sepa fue sugerirle a Florentino Pérez la contratación de Rafael Benítez y la cosa salió como salió a partir de ahí el recambio de Benítez fue una decisión personal de Florentino Pérez que fue Zinedine Zidane hizo un tú contabas inició el larguero y es exacto exactamente la función que yo tengo es Florentino P lo que ha dicho Mario Florentino prefiera Zidane José Ángel Sánchez que todavía no ha hablado públicamente yo no lo escuchó nunca de fútbol la ULE recomendar la contratación de José Mourinho repito el último que recomendó se llama Rafa Benítez duró lo que duró a partir de ahí bueno que alguien me explique en qué se parecen Benítez y decidan y Mourinho que alguien me explique en qué en qué en qué manera de dirigir la plantilla y el Vestuario que personalidad para esa plantilla en El Vestuario quiere elegir el Real Madrid porque lo que está transmitiendo el club en las últimas veinticuatro cuarenta y ocho horas es la necesidad de encontrar un cromo para evitar la catástrofe que yo creo que si el domingo se gana en Zorrilla al Valladolid gana una semana más es exactamente la misma la misma idéntica situación a lo que pasó con Julen Lopetegui

Voz 9 21:30 He tenido una nueva información

Voz 0239 21:33 con los compañeros del diario As con una bronca que ocurrió no desmentida por el club por tanto sabemos como verdadera y y entre el capitán Florentino Pérez yo Manu ya me voy haciendo lo suficientemente mayor como para entender que nada de esto es casual yo creo que esa información sea querido filtran en el día de hoy por el los compañeros del áreas pero interesaba filtrar la en el día de hoy porque para vender el globo sonda de Mourinho el mensajes se necesita mano dura ir mensajes se necesita mano dura empezando por el capitán que provocó una cartulina amarilla en el partido de ida y que sepan que se basó el partido de vuelta grabando un documental desde su palco privado yo creo que es una maniobra claras de dirigida desde la cúpula directiva del club que viene a perjudicar la imagen no sólo de todos los jugadores sino fundamentalmente del capitán porque cree quiero recordar con esto termino que se al final viene Mourinho que yo creo que va a venir que estoy casi segura de que va a venir si al final viene Mourinho hay que recordar cómo terminaron el capitán Sergio Ramos José Mourinho y eso tendría que ser una patata caliente que se tendría que comer y que tendría que digerir el nuevo entrenador del Real Madrid

Voz 0916 22:49 a Sergio Ramos que qué lástima que no hubiera

Voz 1177 22:55 las cámaras del documental grabando la bronca con Florentino

Voz 9 22:57 me hubiera quedado el documental maravilloso

Voz 1177 23:00 yo yo yo voy al el escenario que ahora contempla al Real Madrid que sería el ideal dentro de lo ahora ahora

Voz 1375 23:07 damos detalles de lo que pasa en el vestuario de lo trágico

Voz 1177 23:09 ahora que la situación que es el ideal que lo jugadores den un paso adelante tiren del equipo este Solaria en el banquillo o no este vamos a ver cómo lo hacen en Valladolid y en Valladolid lo hacen bien y se ve que la plantilla actúa con profesionalidad con disciplina y con la altura futbolística que tienen unos tienes que han ganado tres Champions pues el Real Madrid podría decir perfectamente que repito sería el escenario ideal

Voz 9 23:34 vamos hasta final de temporada adiós Solari estamos en

Voz 1177 23:36 la Champions vamos a poner un nuevo proyecto en ese nuevo proyecto ya sabemos que el mercado estaba complicadísimo la temporada pasada está complicadísimo esta también y ahí está la opción de Zinedine Zidane que es la ideal para el presidente de pero Zidane no lo tiene claro yo creo que Mourinho que yo siempre he dicho no no era opción porque el club sabía que el ruido mediático la pruebas tan lo de esta tarde Manu G esta tarde cuando los compañeros de Onda Madrid ser Madrid han dicho a las nueve anuncia Mourinho no ha habido gente que sea a recoger en sus casas y si hay gente que esa tira por la ventana

Voz 1375 24:11 ha habido gente que yo he visto a gente en Gran Vía Henry James

Voz 9 24:14 que los portavoces sacado ingente casa con la bandera el Madrid no no no pero pero la radio de todo

Voz 1375 24:20 hay gente que salía de la gente que se recogían sus portales

Voz 1177 24:22 la mayoría de las reacciones eran de estupefacción y ha sido un anuncio fallido Fire es la muestra de lo que podría suponer la llegada de Mourinho yo creo que eso lo tiene que calibrar mucho el Real Madrid el mercado está mal pero pero la la llegada de Mourinho el anuncio de Mourinho es es la mecha que enciende una bomba atómica sobre lo de que Mourinho ven ahora es que supongamos que viene Mourinho sino que viene Muriño mano dura doce partidos once de los que sean no sé qué y lo consigue si viene Mourinho no sale no no se clasifica para Champions que va a iniciar Mourinho el año que viene para jugar la Europa League ese escenario es imposible y entonces qué es un ridículo que viene Muriño para diez partidos se monta el pollo no te metes en la Champions y haces el ridículo traten de julio echando Morillo es que esa esa opción es arriesgada y por no decir suicida así que la opción real mejor es los jugadores tiran con Solaria hasta final de temporada y luego ya veré

Voz 1375 25:21 sí esa es esa es la opción más coherente la que tiene más sentido común en Madrid ya se ha pegado a una temporada mala después de cuatro cinco años fantásticos pues tiene su sentido querías bueno pues hemos tenido mal año tranquilidad vamos a acabar la temporada íbamos pensando en el nuevo proyecto que ya veremos quién lo lidera que jugadores que jugadores viene vamos hablando con un entrenador que a lo mejor ahora tiene contrato en vigor pero podemos hablar con él para que empiece en verano con nosotros pero no porque yo creo que preocupan dos cosas preocupa que el equipo se deje ir que ahora nos va a contar Javier Rey cómo está el vestuario como está esa plantilla con Solari que es lo más parecido a un descalzaperros absoluto también preocupa que la grada y la afición se pueda volver al palco Solari sigue en el banquillo de aquí a final de temporada viene un tropiezo o vienen dos tropiezos claro eso preocupa en dos preocupaciones un ala puramente deportiva claro que preocupa pero hay otra eso sí ahora el Madrid pierde un partido o dos en casa y sigue en el banquillo que van a pitar a Solari está claro no para eso Mourinho es el pararrayos perfecto pero es que no hay uno mejor eh entonces ante esta situación por eso la urgencia por eso las prisas por eso la duda de decir que hacemos sigue Solari hasta final de temporada y nos la jugamos es que a Solari esta misma temporada también es un riesgo viene Mourinho como dice Gallego si no sale bien nos la pegamos es qué hacemos bueno el Madrid está meditando ser la mente que es lo que tiene que hacer con el banquillo faltan todavía Pulido Álvaro Benito Javi Herráez ahora hablamos de lo de Ramos y la bronca con el presidente alguien que conoce muy bien a Mourinho que va a estar también aquí en El Larguero enseguida

Voz 1375 29:31 en treinta segundos es día ocho de marzo hoy empieza el Día Internacional de la Mujer motivo por el cual a partir de ahora en todos los boletines horarios de la Ser vais a escuchar el testimonio de alguna mujer de nuestro país profesionales amas de casa nuestras madres nuestras hermanas nuestras hijas nuestras abuelas eh testimonios de mujeres que vamos a escuchar en cada boletín de noticias de la cadena

Voz 1177 29:53 en defensa de la igualdad y contra el mal

Voz 5 29:55 mismo el primero en este boletín de las doce

Voz 16 30:00 hola así a Montañana no treinta y ocho años si entrenador ayudante de Montakit Fuenlabrada CB equipo de baloncesto primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de un equipo profesional masculino en España n ir todo se trata de eso de que tengamos de que lleguemos a tener igualdad de oportunidades y que podemos romper muchas barreras hoy de marzo les dejó con más noticias en la Cadena SER un saludo

Voz 1375 30:28 hay más noticias porque no hay boletín luego ala una llegar a otro testimonio había otra de las mujeres que escucharéis repito en cada señales horarias de la cadena SER a partir de las ocho de la mañana así que hay boletín de noticias todos los boletines ahora testimonios de una de las mujeres que hemos elegido para recordar eso que hoy día en el que la mujer lucha por la igualdad pido a todos los niveles con el hombre también lucha contra el machismo bueno retomamos el tema faltaban Álvaro Álvaro Benito Julio Pulido y enseguida le pregunto Javierre cómo está la plantilla pero han pasado dos días Julio y Álvaro no se toma una decisión pero en el fondo está tomada una ya que es que Solari no sigue la otra como la ellos

Voz 10 31:07 bueno yo por hacerme una composición de lugar después de todo lo escuchado cosa que no es fácil tengo que reconocer Chayo la composición que me hago es que Solari está ha sentenciado pero se va a sentar en Valladolid y si pierde será destituido Si gana puede que siga hasta final de temporada en caso de que pierde y ha destituido Madrid baraja dos opciones una la de Mourinho y otra la decida si Zidane dice que no como todo parece indicar que no está por la labor el Madrid tiene en la recámara alguien muy parecido ácida que es Mourinho qué es exactamente igual que decida ya es todo lo contrario decida sin embargo sería capaz de fichar a Mourinho ponerle a entrenar la semana que viene al Real Madrid yo pregunto realmente el Madrid puede dar estos bandazos real mete una institución como el Real Madrid por el hecho de que hay que eliminó en la Champions de que está lejos en la Liga la Copa a tiro la temporada porque por decirlo claro podar estos bandazos si Solari se sienten sentenciados y pierde será destituido si gana igual si hoy Easy Zidane dice que si se sienta insistirá dice que en junio igual dicen a horario y espérate hasta junio que está aquí Zidane dicen a Mourinho ya no pero si dice que no llaman a Mourinho Mourinho bien aquí mañana hay Se pone alma Madrid

Voz 9 32:32 que es un proyecto radicalmente

Voz 10 32:35 puesto al de Zidane sinceramente no entiendo absolutamente nada irrita todo lo que dije anoche qué necesidad tiene el Real Madrid de cuarenta y ocho horas después veinticuatro horas después de estar con todo esto esto es una cuestión de vestuario sea el vestuario se tiene que reunir me imagino que sabrá reunido ya para decir oye esto lo tenemos que sacar nosotros por vergüenza yo esto lo vamos a sacar nosotros el Madrid que prepara un proyecto serio en manos de un entrenador serio en el que confíen en que confeccionó una plantilla para la próxima temporada pero esto de aquí a que termine este año lo sacamos nosotros lo vamos a sacar con vergüenza independientemente del entrenador que esté en este caso Solari

Voz 1375 33:16 yo no sé hasta qué punto la opción de Mourinho sería más por su faceta como entrenador puramente o también por todo lo que supone de Mourinho que te puede ayudar a hacer este trabajo de fontanería que no lo hace fácilmente cualquiera pero Mourinho lo haría encantado y sobre todo con determinados nombres Álvaro te sorprenda de algo de lo que estás viendo por dónde crees que van los tiros

Voz 0916 33:37 hombre me sorprende la las alturas de la temporada y que bueno no te juegas nada te juegas el el honor de aquí al final de temporada de acabar la Liga dignamente y naciente épico que los dos de arriba pues pues no sé si en las próximas tres cuatro jornadas pues poder tener algún algún atisbo de esperanza que lo veo absolutamente improbable pero me sorprende que no se espere a final de temporada para para empezar un proyecto con calma hay bueno empezando planificar los de allá no no sé si al final se tomara la decisión no hay en función de que en función de que no lo no lo sé

Voz 1375 34:22 sí

Voz 0916 34:23 ah pero bueno lo yo estoy más en la en la en la línea de lo que dice Julio para mí la elección de un entrenador tiene tiene mucho que ver con lo deportivo con con cómo quieres que juegue el equipo que que plantilla tienes que plantilla diseñas para el año que viene cómo quieres que ojo ese equipo que que entregado es ideal para las cualidades de de ese equipo de esos jugadores y luego también una cosa que no todo el mundo está preparado capacitado para entrenar al Real Madrid y el Real Madrid es un trasatlántico bestial que hay que te creo que hay que conocerlo creo que hay que conocerlo que que te es que saber sus tejemanejes que no todo el mundo está capacitado para venir aquí entonces no no no hay tantos entrenadores y a pesar de que hay buenos entrenadores pero no todos los buenos entrenadores de están capacitados para venir a entrenar al Real Madrid

Voz 1375 35:14 eh ahora vamos al tema de Ramos pero la plantilla como está porque hay impartió en Valladolid hay un montón de bajas el los jugadores saben que están señalados porque es verdad que hay críticas al entrenador hay críticas al presidente pero llena a ellos muchas críticas a ellos aquí cómo está eso porque no sé si Solari ahora mismo es capaz de poner orden en esa plantilla pues

Voz 17 35:32 le aportar cosas diferentes a las que hemos han contado todos los compañeros Solari efectivamente está sentenciado el lo sabe y no le gusta Solari siempre ponen una sonrisa en la rueda de prensa que está aquí para Xavier al club pero no le gusta el tinte que ha tomado la cosa los últimos días en cuanto a lo de Mourinho y Zidane es un club presidencialista manda Florentino Pérez pero escucha mucha gente entre otros a directivos y algún directivo cree que Mourinho Mourinho le gusta ahí su entorno intoxicar sí hacerse valer que preceden a Zidane hizo han dicho a Florentino Pérez directivos importantes piensan que Mourinho y su entorno les gusta intoxicar para estar presentes Isère protagonistas en el Real Madrid ven mejor mucho mejor la opción de Zidane que lo más importante de la semana aparte evidentemente de la derrote de caer eliminados fue la discusión entre el presidente y Sergio Ramos no solamente discute el presidente del Real Madrid al que manda Florentino Pérez el que manda entre comillas en la plantilla como capitán Sergio Ramos todo lo que acarrea Sergio Ramos porque Sergio Ramos nos que hable en nombre todos los compañeros pero es un capitán que ejerce de capitán y que tiene muchos compañeros que están con Sergio Ramos alguno piensa que va a pasar con Sergio Ramos y el futuro del capitán seguirá Sergio Ramos el próximo año en la plantilla algo que es ha comentado esta mañana

Voz 9 37:01 te en Valdebebas porque algunos enteró

Voz 17 37:03 eh alguno le llegó tarde incluso Ayers entero esto fue el martes cuando fue partido con rayas alguno llegó tarde Ramos se lo contó ayer Ramos Se lo contó ayer lo que pasó en ese vestuario algo muy importante porque es una discusión entre el que manda sin discusión que Florentino Pérez el presidente hizo un capitán que ejerce que es Sergio Ramos Iker y y una cosa más eh Zidane

Voz 1375 37:26 dicen los que le conocen hilos que han hablado con él Zidane no está para hacer líneas Zidane llego aquí

Voz 17 37:34 encantado destacó el presidente que es amigo suyo dos años y medio tres Champions

Voz 1375 37:38 el ayudaría al Real Madrid ayudar al Real Madrid

Voz 17 37:41 pero él no hace limpias iba a abordar

Voz 1501 37:44 la cosa más de del Vestuario esta mañana Sergio Ramos les ha reunido para una charla de grupo para decirles que algo así como que es el momento de los hombres no no es una frase literal esto eh que no son cuando los hombres pero sí que lo que decías tú la idea que claro ya no estabas tú mano al principio de que bueno Julio que es el que ha dicho es el momento que lo saque a la plantilla bueno pues ese ha sido el mensaje de Sergio Ramos me dice que ha sido me dicen ese un mensaje serio no sé si duro pero sí que serio por lo menos que que ha dicho que el que no vaya a estar al cien por cien que que directamente ese hecho al lado que que no vaya a estar en cada partido que juega al cien por cien a partir de ahora en estos días de Liga que son muy importantes para el Real Madrid para su futuro que se eche a un lado y que lo diga que levante la mano diga yo no voy a estar porque estoy enfadado porque no me encuentro bien no porque tengo una molestia porque no me veo dando la cara por este equipo que esa parte ya pedido me cuentan que creen los que lo han escuchado que es un mensaje directo a a Isco por ejemplo a jugadores como Isco eh que que hay que respetar al al entrenador del Real Madrid no a Solari como Solari como Santiago Solari pero sí a Solari como lo que bueno pues la figura dentro del Real Madrid que debe ser respetada algunos como con la interpreta como un mensaje para para Isco que estaba allí por supuesto como toda la plantilla después a toma la palabra segundo capitán Marcelo que tampoco ha hecho del abogado de los pobres ha hecho del abogado de los que no juegan él en primera persona Keylor Navas por ejemplo hay Mariano e Isco también aunque no es un pero bueno si Isco también y tal cargo bueno clavado jugó poco quiero decir que que que ha hecho un poco el abogado de los pelos los pobres en este momento o de lo que está pasando ya ha dicho a los compañeros defiendo a los compañeros que hay que arropar más a los que no juegan que hay que que tiene que sentir más el cariño lo que no se ha dicho es a quién tiene que quitar solar iba a poner a un pájaro juega eso estamos

Voz 17 39:33 vamos un Ramos que está muy tocado e la información perfecta del Estado bañeros del diario As enhorabuena chapeau un diez brazo lazo común

Voz 1375 39:41 de Manolete pero que Ramos

Voz 17 39:44 está muy dolido e como ha salido asunto que se haya filtrado eh un tema que para él era muy importante para él muy grave iba a ser pasará a eh

Voz 1375 39:55 pero esto de Ramos y Florentino es tal como lo cuentan los compañeros del diario As así es terminar el partido el haya se mete el presidente del Real Madrid El Vestuario bastante caliente con la eliminación hubo una semana para olvidar y ahí pues surge una conversación donde está Ramos presidente de tal toda la plantilla está todo el está Solari está el cuerpo técnico y ahí es donde empiezan a calentarse y en un momento dado el el presidente florentina pues les echan Cara hay ahí Ramos como líder se pone al frente de los compañeros aunque viene del palco no jugó el partido Florentino pues les les tiran con Ankara que echarle más huevos hay que darlo todo hay que tal es que y es que tampoco tampoco demasiados días libres demasiados permisos la pretemporada ha hecho la temporada no se ha hecho bien planificado bien tú como responsable al capitán y ahí es cuando saltan Sergio Ramos bueno la relación nunca ha sido buena es conocido sigue Florentino hubiera podido en algún momento eh clemente Ramos se ha temido en argumento que podría haber salido como salió Casillas Ramos ha seguido porque se lo ha ganado con sus goles con sus partidos con su trabajo y con su veteranía hay con su brazalete de capitán porque le ha dado mucho a este club hice lo va a seguir dando pero es obvio que la relación no es buena y ahí es cuando Ramos le dice mira si no está a gusto y no crees que yo estoy aquí dándolo todo me pagas y me voy me cuentan además que hay un par de jugadores veteranos que respaldan de alguna manera al capitán Ramos también que no se enfrentan al presidente pero que respaldan y apoyan no lo dejan solo a Ramos eso me cuentan dos de los veteranos pero que esta bronca ha existido que vamos a ver qué consecuencias tiene porque se habla mucho de lo del banquillo pero Romero Gallego ojo a lo que ha pasado entre el capitán y el preside

Voz 1177 41:35 hombre sí yo lo considero bastante bastante grave porque sí que Florentino se calentó demasiado Ramos contestando le delante de toda la plantilla hizo lo mismo y además no hay que olvidar que Sergio Ramos había cometido un error tremendo en el partido de ida había perdido el partido de vuelta yo creo que equivocadamente había decidido grabar una parte de su documental en un partido tan trascendental como el Real Madrid como era el de la ya ante el Real Madrid que salió encima como salió no entonces quizá no eran las mejores circunstancias para para llegar a calentarse de esa manera con el presidente y sobre todo me fío de lo de por supuesto de la información en compañeros de derivadas Chile dijo delante del resto de la plantilla As planificado mal la temporada porque ya te dijimos que tenía que haber fichado un delantero delante de Benzema de Gareth Bale de Mariano de ida el resto me parece un error gravísimo en contento las cosas porque porque llevan siete meses diciendo que no

Voz 18 42:50 bueno a mí lo que me parece un error gravísimo es

Voz 0239 42:53 bajar al vestuario en caliente después de una clasificación absoluta o de una eliminación absolutamente histórica echarle en cara al que no jugó Si se equivocó pero que no jugó que el equipo delante de los compañeros que el equipo descansa mucho eso es un error gravísimo

Voz 18 43:08 creo vuelvo a repetir que Florentino Pérez

Voz 0239 43:12 si Sergio Ramos no hubiera demostrado en los últimos diez años ser probablemente el central más decisivo en la historia del Real Madrid ya no estaría en el Real Madrid quiero recordar que Florentino Pérez en la última renovación de capitán

Voz 18 43:25 no quería darle el dinero que

Voz 0239 43:29 Ramos y su representante que su hermano y que tampoco tiene una muy buena relación con el presidente Nicole entró con el entorno del presidente no quería darle el dinero y tuvo que darle el dinero porque Serrin rindió a la evidencia de que en el mercado no iba a encontrar un central que hiciera lo que ha hecho Sergio Ramos en las últimas temporadas por el Real Madrid dentro y fuera o mejor dicho dentro de campo en El Vestuario que ha sido muy muy importante

Voz 1375 43:51 luego yo creo que

Voz 0239 43:55 el Real Madrid presidentes son unos auténticos magos a la hora de el manejo de la información repito que a mí no me parece nada casual por eso lo repito el día elegido para la filtración de la pelea Justo el día en el que la opción de Mourinho parece más cercana que el resto justo el día en el que se sabe o es conocido que la relación entre Mourinho Sergio Ramos terminó muy deteriorada y quiero recordar cómo han salido los últimos capitanes bajo el mandato de Florentino Pérez del vestuario del Real Madrid con un solo Matti me parece que Sergio Ramos se parece muy poco a los últimos capitanes que han salido del Real Madrid pero muy poco

Voz 1375 44:34 no no no digo que seamos yo creo que es un mal es un mal enemigo yo yo y yo creo que si acabarán a malas que ojalá ojalá que no y que no veamos otra salida de otra institución del Real Madrid por la puerta de atrás pero yo creo que que Ramos estoy Conrad pero no es un tipo que se calle y que no se va a arrugar nunca se muerda la lengua no se va a arrugar algún compañero leve incluso después a Mario sería una guerra ya me interesaría nada