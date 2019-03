cuánto con la nevera responde negativamente pues ahora no tenía otro Boecillo acogieron camioneros Antonio venga vaca una nevera pequeña como una vaca es que esta producción de la nevera es porque es experto en metano yo lo acabo de descubrir ahora me siento no haber disputado ante Santa bastantes previstas idea

entrar porque claro tú hablas español porque naciste en Guatemala padres son latinos padre cubano más mamá guatemalteca saque hablas perfecto si madrileño no español sí pero tú también ven a cuando un es dista no yo me he aprendido hablar un poco bien el médico un año cuando tú trece años mil novecientos ochenta

Voz 3

04:00

hoy al diente Juan Miguel no mañana mañana te crece ya si vayamos a estaré contento a ver me puedo desempeñar un poco no puedo Ringo todo sí pero no deja de comer eh aunque no nadie tanto Gómez no pero no la escucha una cosa Juan Miguel así es muy peligroso hacer personales pero voy porque vacas rayas no