Unai Sordo: "El respaldo a la huelga feminista será similar al del año pasado"

Voz 1 00:00 sabemos señor sordo que el éxito de de esta convocatoria de huelga no se mide bonos se mide sólo según el paro laboral porque va mucho más allá afecta también al ámbito doméstico de los cuidados pero queda Toxo que previsiones quizá todavía hasta ahora manejan sobre esta protesta en los centros de trabajo

Voz 2 00:16 hombre ahora manejar datos porque en principio los los paros convocados

Voz 1 00:20 nosotros hemos convocado a nosotros

Voz 2 00:22 eh a tiempo o a tiempo parcial para impulsar esa gran movilización está todavía por llegar pero tenemos datos de avales y apoyos desde los comités de empresa que son similares a los de la trasladó usando nuestros comités de empresa que nos han trasladado ya que van a hacer algún tipo de paro algún tipo de movilización algún tipo de concentración en las puertas de las empresas va a salir del trabajo para acudir a las manifestaciones siguen prevemos una un seguimiento similar al del año pasado y creo que desde luego la expresión de las calles va volverá a ser masiva ahí yo diría que casi históricas

Voz 1 00:59 por qué convocan dos horas cuando la convocatoria del movimiento feminista es de toda la jornada

Voz 2 01:05 bueno la convocatoria del movimiento feminista del que he dicho sea de paso formamos parte es una convocatoria que yo creo que no destinado huelga luso habla también no perdona de cuidados de consumo y nosotros compartimos la idea de la gran movilización cívica que tiene que darse hoy en España no lo que pasa es que en el ámbito estrictamente laboral creo que llevar el ocho de marzo a una expresión típica de huelga de paro de producción de bienes y servicios seguramente no es lo más procedente yo creo que lo que se trata es de facilitar desde el ámbito sindical y laboral una inmensa jornada de movilización social mucho más pertinente este formato de de de convocatoria parcial porque el otro llevaría a una como digo a una huelga clásica al uso que sinceramente yo creo que no es lo que demanda el ocho de marzo con demanda el ocho de marzo es una marea violeta en la calle sin duda

Voz 1 01:53 como la del año pasado fue una marea violeta enorme un año después señor sordo a la realidad de la mujer en el mercado laboral específicamente es igual es mejor es peor además de ese éxito de la movilización se puede hablar de un éxito en las consecuencias

Voz 2 02:09 pues es lo único que se ha avanzado es que sean ha abierto negociaciones para llevar más planes de igualdad en algunas empresas pero en el plano estrictamente legal apenas se ha avanzado Larra la precariedad laboral que suele tener rostro de mujer se ha grabado en España la reforma laboral que afecta que tiene un sesgo de género clarísimo impacta más en las mujeres trabajadoras no se ha modificado sigue impacta en la reforma laboral del Partido Popular y por tanto hay que decir que se ha avanzado mucho menos de lo deseable lo único que pero básicamente son algunas medidas anunciadas en los últimos días ir a lo que hemos hecho en los planes de igualdad por contra se ha abierto paso un discurso reaccionario en España yo diría que un discurso misógino en una parte de la política española que amenaza con algunas de las conquistas que creíamos que iban está ya es asentadas siempre en la sociedad española y estamos volviendo a escuchar algunas alguna reflexión este yo pensé que este país no se escucharle a por lo menos de nadie con un mínimo de responsabilidad política

Voz 1 03:13 hace referencia a usted a las medidas sociales anunciadas en los últimos días hoy el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo decreto ley incluye en este caso la rebaja de la edad para cobrar el subsidio a los parados mayores A52 años la obligatoriedad de que las empresas lleven un registro horario específico de la jornada que hacemos en la que no qué le parece esta nueva edición de los llamados viernes sociales de Gobierno

Voz 2 03:37 una es estas dos medidas son dos de las que teníamos pactadas desde diciembre con el Gobierno y por tanto cuando veamos su concreción y bueno ya estamos analizando pero cuando veamos finalmente su concreción en el BOE lo lo valoraremos

Voz 3 03:50 ayer se reunían en el ex

Voz 2 03:53 eso es es decidieron detalles subiendo si esos esfuerzos pero bueno siempre hay que veremos nunca hay que si a su se mucho de las cosas que se dice o se ponen en papeles más o menos apócrifos experiencias

Voz 1 04:05 pero bueno son dos medidas que hemos hecho

Voz 2 04:07 dado que saldrán adelante nos preocupa mucho he aunque no lo damos y mucho menos por perdido algunas declaraciones de ayer de Pedro Sánchez dando por sentado que no tiene apoyos para sacar adelante las correcciones de la reforma laboral cuando nosotros otros grupos políticos nos dicen que esto no es cierto que ellos están por la labor de abordar una reforma laboral sólo que el Gobierno no habían con ellos estoy hablando de grupos como Unidos Podemos como el PNV como él percate entonces esto es grave porque aquí alguien no está siendo muy honesto y la semana que viene porque hoy no toca otro coches de marzo y toca marea violeta luego la semana que viene aquí como diría Ingenioso Hidalgo Valdés que de algún entuerto

Voz 1 04:51 Nuestros cree que el Gobierno les está engañando que el Gobierno quiere revertir la reforma laboral

Voz 2 04:55 bueno yo no tengo por qué dar más credibilidad a unos y a otros pero al final volviéndose demuestra andando vamos a hacer una exposición clara de cuáles son las materias en las que se un consenso en materia de creación de reforma laboral y a mí a nosotros sino a los sindicatos lo que no eso es tan de algunos grupos es que no es verdad que nuestro pudiera armar un consenso simplemente que no se ha hablado con ellos desde hace bastante tiempo

Voz 1 05:20 señor sordo determinamos que ustedes convocan paros de dos horas para el turno de mañana de doce a dos para el turno de tarde de cuatro a seis pero incluso alíen que este esté afiliado a su sindicato podría si optara cualquier mujer a hacer la huelga de veinticuatro horas porque tiene garantizada no tiene esa cobertura por parte de los sindicatos minoritarios que convocan veinticuatro horas

Voz 2 05:40 bueno hay algunos sectores incluso que la convocatoria es más amplia en sectores del sector público oí y otros pero yo insisto de yo creo que el análisis del ocho de marzo ya o porque un año Bastarreche no puede centrarse en en seguimiento de la huelga al uso

Voz 1 05:56 en cuanto baja consumo energético creo que sería

Voz 2 05:58 el error hoy es una disputa cultural lo hizo una disputa de hegemonía de pensamiento hoy es un día para decir no hay marcha atrás en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres quedaba mucho por hacer y no hay marcha atrás esto hay que decirlo desde las empezar desde la calle y como digo inundando de razones las calles se dio por no nos no equivocaría la cuenta de lo que está en juego porque como digo ese impulso reaccionaria políticas sondeado machistas que yo pensé que ya no haber en la sociedad española nos tiene que hacer distinguir mucho lo que son las cosas eh fundamentales de las cosas más más colaterales así que todo el mundo a la calle todo el mundo es decir que esto no tiene no tiene marcha atrás

Voz 1 06:38 Unai Sordo el secretario general de Comisiones Obreras siete y nueve de la mañana a seis y nueve en Canarias gracias buenos días