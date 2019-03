Antonio Garamendi: "La igualdad debe ser real porque es un elemento de competitividad"

Voz 0027 00:00 presidente de la patronal CEOE muy buenos días buenos días a las mujeres en España tienen motivos hoy para protestar y para salir a la calle

Voz 0219 00:08 bueno yo creo que para protestar y para salir a la calle sí porque efectivamente existe una brecha real por eso la CEOE estamos en lo que denominamos el proyecto brecha cero nosotros pensamos que pues que la igualdad debe ser de al que son derechos mujeres que es un deber de la sociedad y en el caso que me correspondía a mí como presidente de los empresarios españoles da siempre salidas también españolas pensamos que es una herramienta de competitividad clave para que las empresas vinculadas a la gestión de talento es decir sea por eso hay que dedicarle tiempo necesario para conseguir este objetivo que te decía la brecha cero no

Voz 0027 00:44 el presidente de la CEOE apoya a aquellas mujeres que habían decidido encauzar su protesta a través de la huelga

Voz 0219 00:50 hombre nosotros no somos partidarios de la huelga de hecho pensamos que esto es un problema social y pensamos que justamente si algo está en estos momentos en marcha es en las empresas el como busquemos esta brecha cero no concretamente en el caso que nos afecta yo creo que las familias yo creo que en la sociedad realmente la cultura la educación tiene que cambiar precisamente para que haya esas otras brechas también se igualen

Voz 0027 01:20 tiene tienen su propio cálculo de cuánto es la brecha porque según el INE según los últimos datos que conocemos del Instituto Nacional de Estadística estamos hablando de una diferencia de cinco mil setecientos noventa y tres euros a la hora de medio nombre a la mujer estoy Céline ustedes

Voz 0219 01:34 nosotros justamente ahora a las nueve de la mañana vamos a presentar un informe de brecha salarial que nos ha hecho Price una consulta pues yo creo que que muy potente primero los datos los dos datos padece agregar lo para saber exactamente cuáles son del dos mil catorce pero bueno pero es cierto que tenemos que buscar alguna referencia no entonces la brecha la brecha acoge es tal cual es el veintitrés por ciento pero con los datos esa afectados es el doce se lo que nosotros queremos presentar ese este informe porque a partir de ahora vamos a a poder medir exactamente sí sí estamos reduciendo esa brecha o no es decir si nosotros lo que hacemos es nuestro gestionar la brecha desde el punto Isabel información para conocer cuál es la Real se sería el doce así a bote pronto tal cual es el veintitrés

Voz 0027 02:28 el miércoles le escuché decir que este tema ustedes lo abordan en el día a día y sin demagogias quién hace demagogia con este asunto

Voz 0219 02:35 hombre yo creo yo creo que sinceramente yo creo que esto es un tema que es un problema de todos y esto es un problema que hay que trabajarlo en el día a día y hay muchos efectos maximalistas decir pues de unas formas y vio tras yo creo que que la demagogia actúa sinceramente actúa cuando se toman posturas de un tipo o de otro en muchos casos extremas cuando realmente estos temas hay que tomarlos con la responsabilidad y con la moderación necesaria para trabajar el día a día para realmente asunto claro

Voz 0027 03:06 diría usted que los empresarios españoles son feministas

Voz 0219 03:09 el terminal feminista no se los empresarios españoles su obligación lo que tiene que hacer es trabajar en la competitividad de esas empresas lo que tiene que hacer es trabajar en la igualdad de todos

Voz 0027 03:20 no le convence determinó feministas Gamarra es principio de igualdad de derechos de la mujer con el hombre

Voz 0219 03:25 en este caso sí

Voz 0027 03:26 los empresarios españoles son feministas

Voz 0219 03:29 con respecto a la red si acaba

Voz 0027 03:31 por qué el Gobierno va a aprobar hoy bueno tiene previsto aprobar hoy un decreto ley que adelanta cincuenta y dos años la edad para cobrar el subsidio de los parados y en lo que a ustedes entiendo que más les afecta obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada efectiva trabajador que deberá incluir el horario en el que se trabajaré entra en el que ese trabajador sale qué le parece

Voz 0219 03:54 a ver yo creo que que bueno amén de que el tema este lo reales decretos bueno no estoy ya hemos dado la opinión pensamos que debería de hacerse las elecciones y al momento siguiente entrar dentro estos detalles pero bueno yo creo que hay dos temas totalmente diferenciados uno es el subsidio a los mayores de cincuenta y dos años que nosotros en todo momento hemos dicho que qué nos parece bien cómo no va como no vamos a apoyar

Voz 0027 04:19 el remontaba específicamente el que apoyemos

Voz 0219 04:21 en el que el que el que se ayude a la gente que no tiene capacidad de trabajar de vamos a desde luego yo lo tengo muy claro a la gente a la que no me siento también no sea de dos empresarios estamos también en el mundo estamos la sociedad y como noticia de otra manera partimos lo sé que hay que ayudar a los que no pueden por tanto la primera medida totalmente de acuerdo

Voz 0027 04:40 en la que les afecta a ustedes la segunda hombre yo

Voz 0219 04:43 nosotros pensamos que bueno que hemos reducido bastante en principio lo que lo que el primer proyecto venía pensamos que incorpora un término que es negociación colectiva que nosotros pensamos que es la clave la gestión en las empresas y por tanto bueno pues lo sentimos razonablemente satisfechos con el decreto

Voz 0027 05:05 pero si el empresario no tienen nada que esconder sobre el horario efectivo de sus trabajadores cuál es el problema de que existan registro de forma real concreto porque tienen que negociar la existencia de ese registro

Voz 0219 05:17 no pero si es que el problema no era eso es sencillo nosotros no tenemos ningún problema que haya un racista real el problema el problema era de cómo en un momento dado pudiéramos es decir depende los sectores depende el tipo de trabajo hay una serie de horas estamos hablando por ejemplo de la flexibilidad del Príncipe empleo el futuro el trabajo hemos tenido la la segunda jornada internacional de lo que es el futuro de trabajo con la OIT está hablando el empleo estamos hablando como el día hoy que es fundamental para la igualdad de la conciliación de la vida familiar entonces te dice que eso no es tan fácil como simplemente montar una rigidez de un papel o libro y esos resolverlo por eso digo que estamos moderadamente satisfechos con el con el decreto porque pensamos que no es no es lesivo para las empresas y preocupa

Voz 0027 06:07 las propuestas de Vox en cuestiones como la la igualdad en el ámbito laboral o la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista

Voz 0219 06:15 nosotros eh yo lo he dicho por activa o por pasiva uno no vamos a entrar en la campaña electoral dos si lo digo abiertamente nosotros me gusta la estabilidad nosotros apostamos siempre por la moderación yo creo que con el término moderación este contestando absolutamente a la pregunta

Voz 0027 06:31 la veremos esta tarde en las manifestaciones feministas en el Gran Mandy

Voz 0219 06:35 pues se me tengo que está allí Madrid voy a presentar la brecha y me tengo que ir a a Miranda pero gente de CEOE estará