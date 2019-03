SER Historia: Petrer y el final de la Guerra Civil (10/03/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 0772 00:35 hace ochenta años muy cerquita donde me encuentro se escuchaba el mismo sonido de una avioneta despegando despegando hacia un futuro incierto de estamos celebrando el ochenta aniversario de el del exilio de el Gobierno de la República los encontramos en Petrer en en Alicante como digo muy cerquita a pocos kilómetros de esta aeródromo en donde salió el Gobierno pues hacia un futuro incierto el final pocos meses después de la de la Guerra Civil y la dictadura y en definitiva la historia que nos ha tocado vivir con sus pros con sus contras vamos a hacer un programa especial celebrando estos ochenta años el del exilio no vamos a hacer de carne de de la historia no los que siguen en Ser Historia nuestro programa aquí en la Cadena Ser saben que nunca nos hemos metido en en esos terrenos un tanto fan Gossos de del mundo bélico ni las creencias ni de los dimes y diretes pero desde luego es algo que hay que recordar por esa niveles Mario por ese final no y que con esta música que suena fondo una música mucho más amable seguramente de lo que podría esperarse en un acontecimiento de estas características queríamos comenzar este programa especial pues aquí en en Petrer en en Alicante quiero dar las gracias al Ayuntamiento de esta ciudad de de Petrel

Voz 4 01:59 por la bueno pues la apertura

Voz 0772 02:01 era de de brazos que nos ha realizado desde hace unos meses cuando me escribieron para para poder realizar precisamente este día seis de marzo el programa dedicado a a este tema y sobre todo quiero dar las gracias a toda la gente que que ya en este centro cultural de la ciudad de Petrel Icon ellos vamos a dar comienzo a nuestro programa

Voz 5 02:32 eran

Voz 0772 02:36 bienvenidos a Ser Historia como digo siempre acabamos de hablar un poco de esos años finales de esos momentos finales mejor dicho de la de la Guerra Civil de la que vamos a hacer ahora ochenta años ocho décadas tal día como hoy seis de marzo donde estamos grabando este programa especial de SER Historia aquí en Petrer salió hacia el éxito yo el Gobierno de la República Baser solamente uno de los temas principales al que vamos a dedicar nuestro programa vamos a empezar con el Cronovisor junto con Jesús Callejo hablando de uno de los alicantinos más universales de nuestra historia que por desgracia es muy poco conocido que es Francisco Javier de de Vall mis hablaremos también de otros aspectos relacionados con con este aniversario con esta ochenta aniversario sobre la finca de Poblet que acaba de ser nombrada BIC Bien de interés eh eh público sobre todo cultural mejor dicho por la historia que ese protagonizó en Sudán en su entorno y los protagonistas que también llegaron a este acto el lugar hace ocho décadas vamos hablar del patrimonio de esta zona de esta comarca del Valle del Elda muchísimos temas más tenemos por delante prácticamente dos horas repletas de Historia soy Nacho Ares Illes donde luego la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 6 03:51 diez a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba SER Historia en Facebook ser historia en youtube SER Historia in en Instagram ser historia

Voz 0772 04:04 que eso es Callejo en Instagram Gala me he metido eh

Voz 7 04:08 no falte no falte claro que sí las

Voz 0772 04:10 no es que ponemos la cuña con con Instagram incluido siempre lo dejamos ahí un poco en el en el aire bueno el caso es que dijo bienvenido a Ser Historia un aplauso para Jesús por favor no éxito tronó now estamos en un lugar muy especial de Alicante celebrando ese ochenta aniversario de el de la salida hacia el exilio de del Gobierno de la de la red publica pero el otro día cuando estábamos pensando un poco en el en el tema del Cronovisor alejando lo también de un poco de de la Guerra Civil no de ese tema quizás un poco más eh más desagradable hay muchísimos protagonistas de la historia verdad que nacieron aquí en Alicante algunos de ellos a los tenemos aquí los que nos siguen saben precisamente que somos eh fans absolutos de Playmobil que precisamente es hace también aquí en Alicante muy cerquita de donde nos encontramos siempre proponemos una historia relacionada con algunos de esos protagonistas no en este caso pues viajamos a Alicante y hablamos como decía ahora en la traducción de la figura de de Francisco Javier D de de Vall Mis médico muy desconocido

Voz 9 05:22 desconocido y sin embargo una T

Voz 10 05:24 ético humanista médico

Voz 9 05:27 sano que protagonizó una de las hazañas más prodigiosas del mundo no exagero sin lugar de alicantinos en lugar de español fuera americano fuera francés fuera inglés hubieran hecho ya miles de películas precisamente eh recalcando su gesta estamos hablando de la gesta humanitaria para salvar miles incluso millones de vidas porque es estamos hablando de la Real Expedición filantrópica de la vacuna de la viruela en aquellas épocas mis le toca ver pues ese concurso siglo XVIII principios del siglo XX donde él la viruela hacía estragos para que se hagan una idea en el siglo XVIII están contabilizados sesenta millones de muertos directamente por la viruela en el siglo XX trescientos millones hasta que ha sido erradicada por completo en mil novecientos setenta y nueve según los datos de la Organización Mundial de la Salud pero hasta ese momento es decir es de la hay sólo dos enfermedades que se han adjudicado definitivamente una es la peste bovina el otras la viruela techo ya no se vacuna a ningún niño contra la viruela pero en gran parte el gran mérito de que no muriera tanta gente de la viruela en los territorios españoles de aquella época hilos de ultramar es gracias a este alicantino a Francisco Javier Val mis ir a la expedición que a esos veintidós niños que sale de un puerto de La Coruña sin más intención que salvar vidas a vacunar de forma gratuita no hubo ningún tipo de compensación económica salvo lógicamente pues que Carlos IV y el Consejo de varias dio el beneplácito ideó la cantidad para que eso se realizara pero la cantidad de vidas que salvaron es tremenda pues no se puede Eva lugar se sabe en la gente que fueron vacunados pero gracias a eso se evitó pues esa mortandad que tenía pues un efecto multiplicador tremendo de ahí que se haya hecho pocas estatuas pocos gusto se que en Alicante tiene su plaza que la facultad de Medicina tiene su gusto pero por desgracia fuera de estos territorios es muy poco conocido eh y algunos de los protagonistas que hablaremos más adelante

Voz 0772 07:37 sus como siempre tengo aquí el teclado de nuestro Cronovisor para realizar un viaje apasionante a la historia cuál es la fecha que nos propones esta semana

Voz 9 07:46 pues toma nota treinta de noviembre de mil ochocientos tres

Voz 11 07:55 eh

Voz 13 08:05 adelante Jesús Callejo les está esperando que apunta al Cronovisor

Voz 0772 08:19 Jesús adonde va a extraído este puerto a puerto sin las maderas quebradiza as hay mucho movimiento de de naves la madera cruje está medio lloviendo donde ellos tonos Alicante mucha

Voz 9 08:33 la chiquillería no sé si estamos en el puerto de La Coruña

Voz 15 08:35 eh

Voz 9 08:36 en este año de mil ochocientos tres hay mucha expectación como te puedes imaginar porque ya se sabe que estas una Real Expedición filantrópica no se sabe muy bien el futuro incierto que les depara a estos XXXVII viajeros de los cuales veintidós son virus niños huérfanos niños entre tres y nueve años niños rescatados te orfanatos por qué estas características y sólo niños no hay ninguna niña puedes ver sólo hay una mujer Isabel central que es la rectora de los fanáticos de la Caridad donde muchos de estos niños han sido reclutados algunos también procedente de Madrid porque ya que está lo interesante lo bueno si lo que se pretende

Voz 15 09:22 llevar

Voz 16 09:24 la vacuna a el otro lado

Voz 9 09:27 desde el océano Atlántico en aquel momento aquellas épocas no había frigoríficos no había forma de conservar esa vacuna se sabe que aunque llevará Invitro no iba a durar más de diez doce días estamos hablando una travesía que como mínimo iba a durar unos setenta días a pesar de que se hizo distintas canas la primera en las canarias en Santa Cruz de Tenerife entonces el método que es el ocurre originar incluso hoy en día no sería políticamente correcto lo hubiera puesto muchísimas pegas es que la vacuna la tiene que llevar gracias a los niños es decir se va inoculando la vacuna ahora contar un poco cómo era el proceso que poco a poco eso sí va transmitiendo culpando a otros niños lo que se puso varios único precedente para mantenerla viva o con los niños no morían los niños que daba inoculado inmunizados pero para que llegara esa vacuna Saray Isaba America s pudiera vacunar al resto de niños de la población pues había que hacer este método método totalmente originar en parte viene de los hallazgos que que hizo en mil setecientos noventa y seis Edward Jenner médico rural inglés no lo olvidemos que es el que descubre la vacuna contra la viruela gracias a ese gran descubrimiento pues se pudieron salvar muchísimos millones de vidas

Voz 0772 10:45 si te parece Jesús vamos a escuchar un corte que tenemos de Javier Santamarta es un compañero nuestro buen amigo autor de libros fantásticos como siempre tuvimos héroes que acaba de publicar siempre estuvieron ellas la semana que viene estará con nosotros en eso SER Historia Il hemos pedido que no sea una pequeña semblanza de esta maravillosa misión filantrópica que surge como decías al principio no Carlos IV fue quizá poco el el el mecenas el defensor de de esta de esta misión porque precisamente era muy consciente del peligro que tenía esta enfermedad porque lo había sufrido una de sus hijas ese concienciado el monarca para que el resto de niños de del Imperio el resto de personas de del Imperio español pues pudieran defenderse ante el la el avance de la enfermedad vamos escuchar a a Javier Santamarta ante una lacra

Voz 17 11:34 milenaria como era la la viruela una de las enfermedades más atroces que han asolado a la humanidad la expedición Val mis que toma el nombre de Javier De Val mis un capitán de la de la armada española va tomar una una importancia tan fundamental que se va a convertir en la expedición filantrópica en la primera expedición internacional qué va a recorrer todo el mundo con una vacuna con algo que era imposible de llevar en aquellos tiempos estamos empezando el siglo XIX gracias a ese gran invento de la vacuna gracias al tesón de este personaje de este Javier de Val en mis junto con José de Saldaña otro muy médico de la Armada junto con Isabel Stendhal no lograron hoy consiguieron un hito como fue ir a todas las Américas desde el norte desde San Francisco Los Angeles hasta casi Tierra del Fuego

Voz 0772 12:21 bucear en el Pacífico llegarán

Voz 17 12:24 a las Filipinas hasta las China volver por Santa Elena y el conseguir que pues nada más y nada menos que esta expedición filantrópica haya sido reconocida por personajes como alto y por todos los grandes científicos de la humanidad

Voz 0772 12:40 fútbol a quién dedicamos un Cronovisor hace apenas un mes cuando estuvimos en en La Laguna en Tenerife saben Santamarta nos hablaba de del aspecto filantrópico no de de de esta de esta aventura de la Historia de la Medicina el otro día leyendo algunos de los textos que se han conservado la verdad es que era muy emocionante no ver que eh pues gente siempre lo he dicho no tendría por qué hacerlo no pero entregó su vida por este tipo de de circunstancias el hecho de llevar la vacuna de una manera tan ingeniosa en nadie la había ocurrido porque el viaje hasta América eran casi dos meses siempre la vacuna llegaba en muy mal estado y está alicantino dijo Eureka tengo la la clave para poder hacerlo con éxito no

Voz 9 13:24 lo hizo con éxito es verdad desde luego el hallazgo el ingenio y luego ponerlo en práctica sabiendo que posiblemente iba a perder la vida porque estamos hablando de unas condiciones en aquella época pues mi peligrosas eh recordemos que Napoleón ya estaba haciendo de las suyas de hecho uno de los motivos por los que no ha tenido tanta trascendencia mediática es porque en aquella época había otro tipo de incidentes a nivel internacional que dejarán un poco de lado además de las distintas pegas de las distintas zancadillas que fue obtenían Doval mis en su deambular porque claro allí donde llegaba el llega por ejemplo esos Santa Cruz de Tenerife al primer lugar hasta un mes vacunado luego llegará a Puerto Rico luego llega ya lo que es Las Américas pero muchos de los gobernadores incluso mucha mucha jerarquía eclesiástica no veía con buenos ojos aquello porque decía bueno cómo es esto de que tu tienes que inocular en la enfermedad alguien para curarle no no lo acabo bate entente no lo entendía muy bien hay mucha gente que lo sigue sin entenderlo

Voz 0772 14:29 entonces

Voz 9 14:29 ahora el método poco te lo cuento rápidamente porque yo creo que es muy significativo no el por qué funcionó también ilustrarnos e incluso fíjate que ya en el siglo X e después de Cristo tanto en China como la India Yasin ocultaba el virus de la viruela pensando que eso podía prever enfermedad en la enfermedad la muerte luego era una especie ruleta rusa había algunos que vivían otros que no pero cuando no se convierten ruleta rusa precisamente a Edward Jenner este médico rural inglés descubre que las mujeres que ordenan pacas contraen una viruela que es la viruela vacuna que es benigna saque sí que tiene fiebre durante unos días pero no muere nunca contrae estas mujeres las ordenadores las que son lecheras nunca contra la viruela mortífera entonces ser relación quizá osea que está está viruela vacuna consigue que inmuniza contra la viruela mortífera y efectivamente lo que hace es una práctica con un niño de ocho años eh que también hubiera sido incorrecto políticamente inmoral cuando pero al niño le inocula eso primero una vacuna de esta vaca de lo que se llaman lava la viruela benigna ahí cuanto pasa el periodo que son suele ser uno siete ocho días la inoculó la viruela mortífera no mueren todas ahí se da cuenta de que efectivamente ese es el método esencial aún así hijo tuvo muchísimos problemas este hombre para que eso funcionara hay un médico francés Moreau que es el que hace tratado diciendo cómo se debe aplicar la vacuna y cómo se debe conservar el suero Val mis traduce esta obra demoró en mil ochocientos tres es decir unos meses antes de partir del puerto

Voz 0772 16:14 la sobrellevan el barco con él lleva dos

Voz 9 16:17 mil ejemplares ponerlos a cuánto del mar en este barco además de llevará José salvarle que ser cirujano el segundo cirujano de abordo lleva también unos practicantes unos enfermeros fiaba Isabel central que al final la OMS la reconoce como la enfermera a pesar de que ese título no existía en aquel momento pero como la enfermera internacional humanitaria mucho más importante de todas las cabido a lo largo de la historia la primera prefiero no ha habido muchos más no pero en ese momento es la que crea un hito a la hora de los cuidados que daban los niños porque imaginaros que los niños en alta mar asustados no saber muy bien dónde van a ir sabe que son portadores de una enfermedad pero que va a curar a mucha gente no acaban de entender todo eso bueno pues lo que hacen estos niños que tiene que ser por parejas de hay que vayan veintidós es que está está viruela vacuna ovina dos niños cuanto las posturas cuando el push varios luso la que se llama a los siete ocho días empieza a germinar en esta especie de granos con el hace una decisión con unos cristales porque para mí debo muchísimos cristales se no colaba a otros dos niños que estaban sanos y así poco a poco fue progresando la travesía fijaros un poco el método tan ingenioso para

Voz 0772 17:32 poco estoy engañando poco cochino

Voz 9 17:34 puchero porque evidentemente no había inyecciones como tal a través de este tipo de placas de cristal donde se hablaba gracias a una herida que sacia previo ante el niño bueno solo muere un saque que al final fue un éxito lo que pasa es que cuando llegan a México dentro bueno beber disciplinar erario en Venezuela Vide José salvar y va por unos derroteros bajo el virreinato de pero lo que

Voz 1823 17:57 si es que se va a Centro América va a La Habana

Voz 9 18:00 a Méjico ya allí todos los niños que habían si los portadores de la viruela e desembarcan se compromete yo esto es muy importante porque no es muy conocido se compromete a buscarles familias de adopción para que los cuiden para que les alimente ni para que les den una educación además les da una compensación económica a esas familias en Méjico en Acapulco se busca veintiséis niños porque tiene que hacer ahora la travesía del Atlántico sino del Pacífico porque claro van los territorios de ultramar va a Filipinas que hará española en aquella época entonces necesita otros veintiséis niños en este caso mexicano para hacer una travesía más o menos parecida con el mismo sistema ingenioso bueno pues estará Valpuesta y lo consiguió también eh José Albania sur la tierra donde le tocó ir que para Argentina que fue Bolivia que pueda pero no para las que han al final tuvo una desgracia José Salvà ni porque fue perdiendo un ojo el Colombia por perdido un brazo los antes tiene una un naufragio que casi muere con hay las fiebres unas fiebres terciaria y al final muere en Cochabamba pero cumpliendo a rajatabla la misión se considera que vacunaron un total de doscientos cincuenta mil personas doscientos cincuenta mil personas en tres años porque realmente a las peticiones mal pises de mil ochocientos tres amigos ochocientos seis os podéis imaginar el bien humanitario que eso generó para que no se propagara la enfermedad con la enfermedad que además hizo estragos también en Sudamérica con la conquista americana los españoles llave también llevaron en la viruela sin que hubiera dolo intencionalidad pero sí que murieron muchísimos indígenas tanto en Perú como lo que era México los aztecas pero era por la viruela consiguieron erradicar casi totalmente en aquella época que hubiera más muertes

Voz 0772 19:46 ante esas mencionado a Isabel central ella nació en mil setecientos setenta y uno es considerada por la organización de la Mundial de la Salud la primera enfermera de la historia en misión internacional sí desde luego que el fíjate las circunstancias que rodearon un poco a la vida de esta mujer que se quedó en México luego con su hijo su hijo que también fue llevado en la expedición también sirvió casi de de conejillo de indias en en este proceso para que veáis que el el el bueno la idea de transmitir la la vacuna pues ellos lo entendían como algo muy seguro el hecho de que esta mujer pues cediera no el el paso de de su propio de su propio hijo y conservamos los nombres de todos los niños que son verdaderamente el el homenaje más emocionado de que podemos hacer no aparece en varios documentos pues está Benito Andrés Antonio veré día Cándido Clemente domingo Florencio Jerónimo Jacinto Francisco y otros más que que dieron su vida pues por por este por esta expedición en filantrópica pues rodeados de Barzani como decías ahora sobretodo de la figura de Francisco Javier D de mis ideas esta mujer

Voz 7 20:56 sí

Voz 0772 20:56 Isabel Isabel de hacen que ya en aquella época la Corte de de Carlos IV la tenía muy presente no vamos a escuchar un fragmento de ese decreto de incorporación de Isabel central a la misión

Voz 7 21:09 on

Voz 1280 21:10 conformándose el Rey con vuestra propuesta del director de la expedición destinada a propagar en Indias la inoculación de la vacuna permite Su Majestad que la rectora de la casa de expositor de esa ciudad sea comprendida en la misma expedición en clase de enfermera con el sueldo y ayuda de Costas señalada a los enfermos para que cuide durante la navegación de la asistencia y asilo de los niños que hayan de embarcarse ICS la repugnancia que se experimenta en algunos padres de fiar sus hijos al cuidado de aquellos sin el alivio de una mujer de probidad con esta fecha pasó el aviso correspondiente al Ministerio de Hacienda para que la rectora reciba en esa ciudad la ayuda de consta de tres mil reales con destino a su habilitación para el abono en Indias del sueldo de quinientos reales anuales contados desde el día que se embarque la mitad a su regreso que deberá ser de cuenta del erario

Voz 0772 22:08 en la época de Carlos IV Hacienda hacia cosas buenas no dedicar un poco reales a esta mujer realmente encomiable no es una de las grandes protagonistas también la tenemos aquí sobre la mesa junto también con algunos de los niños de la expedición sino es lo queréis luego podéis acercarnos a verlo hay y que como digo es fue el complemento perfecto no de de de es en este trabajo de de de meses total

Voz 9 22:33 mente casi siempre es verdad que se habla de Valme supongo de esas petición filantrópica pero sin la ayuda de esos colaboradores en concreto sin la ayuda de ella que es un poco la que apaciguar los llantos las angustias de los niños que son veintidós niños que para ellos era una aventura y no sabían si iban a regresar vivos de hecho ninguno regresó a La Coruña lo quiere decir que que murieran cada uno fue acogido por estas familias pero nadie volvió a España salvo Val mis pero la labor que hizo ella fue increíble hasta el punto que es verdad que cuando llega a Puebla una localidad mejicana a ella se queda con su hijo Veneto no se sabe en qué año mueren Se sabe que posiblemente crearía otra familia y allí sigue en pie tampoco su rastro pero su labor fue fundamental porque fue la labor que puso esa pues lo que se esa armonía esa tranquilidad

Voz 15 23:28 esa esa paz poco que

Voz 9 23:31 eh necesitaban unos niños que por supuesto no tenía nada que ver con los marineros con los Brumete es que se encontraban en un terreno totalmente hostil es cierto que todo esto posiblemente haya callado por eso porque tú ahora lo ves con otros ojos y dices bueno que pintaban en un par con siete personas veintidós niños con una enfermedad pero cuando ves los resultados Los resultados fueron tremendos el que no se diera tanto a conocer ahora ahora ya se empieza a saber que Isabel cenital gracias por ejemplo a novelas como la de Javier Moro a flor de piel donde se reivindica muchísimo su figura o el caso de Mari ya solar los niños de la viruela última novela que ha publicado hace poco entonces se da mucha importancia al papel que ya tuvo el papel que tuvo este médico catalán Josep salva ni por supuesto al papel que tuvo el jefe de la expedición que sin él esto hubiera sido posible él es el que regresa en lo cuenta fijaros que en cada sitio donde iban hacia juntas de vacunación la Juntas Municipales donde se implicaban tanto los párrocos como las autoridades civiles eclesiásticas para que se siguieran vacunado para que esos libros que él llevaba que era la traducción del Tratado demoró se siguiera cumpliendo a rajatabla el protocolo para que no quedara eso en vacío para que no se olvidara que no quedará pues como una flor de un día no que dejará pues mira sólo lo hemos hecho nosotros y a partir de ahí la la epidemia para propagar no se consiguió atajar entonces toda esa esa labor ha quedado un poco reflejada en estas novelas en una miniserie que se hizo que se titula veintidós Ángeles que recomiendo porque la verdad es que refleja ah muy bien un poco el momento Illa etapa por supuesto revitalizar una sola mujer imaginarse un poco en aquella época en ese barco con esos niños con esos médicos saber un poco a donde iba el futuro incierto con todos los problemas que llegaron a tener hoy por suerte Isabel central es reconocida Val mi ser reconocido pero no posiblemente a un nivel tan nacional e internacional como ellos se merecen

Voz 0772 25:31 un además un reconocimiento internacional antes lo decíamos Humboldt quizá el científico más significativo no desde el siglo XIX con esas expediciones extraordinarias que hizo América hay otros lugares para parir Descubriendo la la flora a la fauna la geografía de de esos espacios hablaba verdaderas maravillas no de este colega a mis hijos que antes lo comentábamos con algunos eh alicantinos que conocían el nombre solamente de del nombre de la plaza de de su pueblo no no sabían realmente quién era quién era Valdis aquí tenemos el salón lleno de alicantinos que levante la mano quién era realmente Val mis nadie levanta la mano muy poca gente sabe que nos naval mis bueno pues para que no para que sea un poco la idea lo nuestros oyentes como el cinco por ciento diez por ciento de de los amigos que están viendo aquí SER Historia conocían todos alicantinos conocía

Voz 19 26:26 con el eh

Voz 0772 26:29 bueno la la razón de ser no de del origen del nombre de de esta plaza en los últimos años estamos recuperando gente como Blas de Lezo estamos comprando como la la figura de de de Vall mis son protagonistas de esa historia más desconocida en este caso de Historia de la Medicina no en una época en donde empiezan a aparecer los primeros grandes hallazgos en la en la historia de esta disciplina científica así que como siempre por ser españoles o no os da vergüenza o no hemos sabido venderlo lo decías tú en el sentido de que quizá merecería pues es una prole succión realmente porque desde el punto de vista histórico desde el punto de vista humanístico lo lo merece no la figura de mal mis merece muchísimo más y es una de las razones la principal por la que le tenemos aquí este Cronovisor

Voz 1823 27:12 en total

Voz 9 27:13 entre el olvidemos que era médico de cámara de Carlos IV pero que antes de hacer esta expedición una de las razones por las que protagoniza hay capitanea e esta corbeta no no a María Pita sale del puerto de La Coruña es porque el ya estuvo también en La Habana porque él ya estuvo en México cuando estuvo en Méjico se dio cuenta de una cosa que es menos conocida que la señal señalo ahora poco ya terminando este Cronovisor porque él por entonces era especialista en enfermedades venéreas todavía no se había descubierto la vacuna Edward Jenner las enfermedades venéreas será cuenta cuánto está en México que hay dos plantas las raíces de dos plantas que son muy buenas para amortiguar los efectos de esas enfermedades venéreas fuera la sífilis fuera la la gonorrea unas la raíz de la Gabe y la otra la raíz de la Begoñia bueno escribió un tratado para decir las utilidades que tenían estos remedios estos remedios naturales terapéuticos no lo hicieron demasiado caso pero eso ya no indica que en su momento ya tenía esa idea altruista filantrópica humanitaria intentar ayudar a la gente mira tú por dónde pues cuatro años después de descubrirse la vacuna de la viruela él toma esa rapidez para traducir la obra para proponer a Carlos IV tuvieran bien decías el había muerto una una hija Infanta María Teresa con tres años dos años antes entonces estaba muy sensibilizado Carlos IV pero alguien tuvo que tomar las riendas lo normal es que la gente hubiera dejado pasar oca al cabo de quince ó veinte años después de descubrirse la vacuna de la viruela Se tomar algún tipo de iniciativa él es el primero que lo hace y además no solo

Voz 0772 28:42 vacuna gente española dentro

Voz 9 28:44 lo de las posesiones españolas de ultramar sino que también va a China va a los cantones que en aquel momento poses eran posesión de ingleses y de portugueses y aún así también los vacuna incluso ya de esta en la isla de Santa Elena antes de que fuera famosa pues el último refugio de Napoleón también cura a todos los de la isla que eran ingleses también la vacunas a me refiero pues este dato para que veáis que desplegó toda su labor para Italia no sólo a la gente española sino aquel que lo necesitaba por eso yo creo que se merece ese gran reconocibles

Voz 0772 29:18 amigos y enemigos en aquella época del Imperio español todavía de hacerlo desde luego el quizá la labor más humanista y humanística de Francisco Javier e Val mis está alicantino universal al que hemos querido hacer homenaje hoy desde Petrer en en Alicante programa especial que estamos haciendo celebrando ese ochenta aniversario del final de la Guerra Civil del salí de la salida mejor dicho del Gobierno de la de la República en el exilio solamente me queda darte las gracias Jesús Callejo por tu colaboración emocionada ante este magnífico personaje muchísimas gracias Jesús por habernos ayudado hacer un poquito más de historia te llevas el aplauso cariñoso del Clínico etcétera

Voz 8 30:08 el único hijo del rey de Atenas

Voz 20 30:12 su hija más me inquina de ante un traído aquí Linate si lo quieres cambiar mi cómo te atreves a hablarme así tu autoridad no me dice nada menos he venido a segar la vida del Minotauro liberaran y pueblo de las obligaciones con tu tiranía

Voz 21 30:28 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 22 30:47 Juan Negrín es un personaje que he tenido una historia leyenda negra la República que creó en torno a él por supuesto un conjunto de seguidores Negrín y ha tenido más mala prensa que bueno yo creo que es el momento en que las cosas queden en punto destacando que De Juana realmente un patriota intentó salvarla publica por el único medio que a él le pareció viable en aquel momento que fue la resistencia a ultranza a la vista de que cualquier transacción con enemigo era imposible enough en un intento

Voz 0772 31:30 continuabas a SER Historia Miguel hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisiones Yola hablando de la leyenda negra que rodea la figura de Juan Negrín en la voz de Julio Aróstegui catedrático de la Universidad Complutense de Madrid el Gobierno de la República estuvo en el lugar exacto en donde nos encontramos entre el veinticinco de febrero ya de seis en marzo del año mil novecientos treinta y nueve fue un momento prácticamente épico en la historia de de la Guerra Civil después de el del golpe de Estado que llevó a ella desde luego pues los coletazos no la guerra realmente a cabo unos unos meses después pero prácticamente con con esa salida hacia el exilio por el aeródromo como excusa vamos con en el inicio de nuestro programa con esas avionetas que despegaban llevando a al presidente del Gobierno de la de la República a Juan Negrín hay algunos compañeros pues ahí acababa prácticamente pues eh esa derrota del del lado republicano José Ramón Valero bienvenido a Ser Historia lo que está cerca un poquito más el micrófono para que le hagamos prácticamente usted es profesor de la Universidad de Alicante yo con una de las personas que mejor conoce este último Gobierno los entresijos de la historia de este último Gobierno de la de la Segunda República lo comenté ahora no fue poco tiempo no el que estuvo realmente en en Petrer en concreto en la finca de El Poblet luego hablaremos de de ella pero la huella que dejó esos intensos días ahora visto con el horizonte ochenta años después de historia pues ha marcado mucho en el devenir en esta localidad e ideó la propia Historia de la de la Guerra Civil

Voz 24 33:14 sí la verdad es que estaba escuchando las palabras sobre Juan Negrín Las palabras de profesores

Voz 15 33:22 en realidad el doctor Negrín es la persona más injustamente tratada de todos los políticos españoles del siglo XX hasta el punto que fue practicamente en la persona más odiada del franquismo ya exponía ante un espejo de su propia realidad pero es que hasta su propio partido qué hace poco tiempo que lo rehabilitó e rehabilitarlo a mí me parece verdaderamente insuficiente el doctor Negrín viene a España tras la caída de Cataluña viene al día siguiente el día diez es decir no pasa ni veinticuatro horas fuera de España a mí me hace gracia cuando gente dice de ahí huyó Negrín discúlpenme Negrín novio Si hubiera querido huir hubiera Sobera antes no como cualquiera como el presidente Azaña como cualquiera que se queda en Francia normal Negrín vuelve tratando de recuperar un poco la organización del Estado es decir no es el último Gobierno de Negrín en realidad no en la última etapa en sí como el Gobierno Gobierno llevaba mucho tiempo más pero sí que son los últimos momentos son decisivos perdido Cataluña queda solo el territorio

Voz 0772 34:33 lo sureste

Voz 15 34:35 Il vuelve con el intento de recuperar el control del Ejército Él es el ministro de Defensa además del presidente de Gobierno y nada más llegar a Alicante es curioso porque se va a la Diputación a comprobar qué instalaciones tiene aquello también es verdad que comprueba esto tenemos un documento que son los diarios de Serrano comprueba también un bombardeo sobre aquel esta

Voz 0772 34:59 es lo que es lo que le iba a preguntar cuáles son las razones que él llevó que le llevaron a Negrín a elegir esta zona están comarca del Valle del Elda para para elegir la sede no de ese desgobierno final de la República

Voz 15 35:10 es es relativamente sencillo hay que tener en cuenta que territorio Le quedaba España entre Madrid Valencia amenazada hayan la línea X y Z y las zonas de Almería muy alejada de todo el resto la columna vertebral de la zona aliada de la República era la carretera Alicante Ocaña el ferrocarril Madrid Alicante yo creo que es él mismo se da cuenta que en Madrid está siendo vigilado que Valencia es imposible y además también está es un punto donde él no controlan los los gobiernos militares han hecho autónomos lo único que les queda es esa espina dorsal para poder conseguir una cosa que es lo único que podía conseguir el había visto con la batalla del Ebro que con una estrategia maravillosa del general Rojo Francia no pasa las aguas dar pierde una batalla que en teoría ellos plantean maravillosamente pero Francia me da la impresión de que no asume su responsabilidad está en ese caso no le queda más que preparar una evacuación ordenada como sabía preparar en Cataluña en Cataluña sale con el último soldado que pasa por ahí pues solamente quedan dos coronas en esa zona la zona en torno a Villena isla zona del Valle Delta del valle medio del Vinalopó que son las únicas que conectan esa carretera en el caso de Villena más cerca de Valencia más cerca de Albacete más cerca de Madrid en el caso de Elda más cerca de Cartagena de Murcia y de Alicante es decir la zona del Valle en medio del Valle Central del Vinalopó es una zona que está muy bien comunicada con los puertos en el caso de querer organizar una salida de aquella gente que sabe lo que pasa cuando acabe la guerra es decir lo que pasa en Albatera lo que pasa en el valle en en los almendros Negrín ya lo sabía lo que iba a pasar trata de evitar eso

Voz 0772 37:00 tampoco todos esos argumentos son los que lo usted lo comentaba ahora él se sentía vigilado seguido es lógico estaban en guerra es lo que hace que este punto reciba en nombre de posición Yuste Yuste era el lugar a donde se había retirado Carlos Quinto hijo quería jugar también un poco no con ese elemento histórico para eh delimitar mejor dicho señalar la la finca de de Poblet y está esta comarca en definitiva con esa posición Yuste no el lugar donde eh bueno pues se retiraba el el Gobierno de la República número

Voz 15 37:33 quiero que lo entendamos que no es retirarse es alejarse de Madrid pero no hay que olvidar que nos la residencia el presidente del Gobierno él trata de reconstruir la Subsecretaría del Ejército de Tierra es decir la base del Ejército en el momento s n el Padre Manjón de Onda con una rapidez inusitada hay toda una serie de casas que pueden alojar las instituciones gubernamentales porque en los años veinte la burguesía zapatera que ha crecido muchísimo y se ha desarrollado muy muchísimo ha creado muchísimas fin las de recreo en la zona de Petrer en la zona del da la zona de Demme de Monóvar que muchas serán ocupadas era una zona que tenía muchas infraestructuras militares algunas están relativamente cerca por ejemplo de producción bélica es una zona que tenía ya delegaciones del sin La Fábrica de la Moneda estaba en Aspe y es decir set Se trata de hacerse fuerte en su control del Gobierno del país para poder organizar una salida ordenada de la gente aprovechando la flota que está en el Moll momento en Cartagena y aprovechando los barcos que la compañía franqueza de navegación que es propiedad indirecta de la República puede por ejemplo el Estambul marítima Se sabe que de aquella compañía

Voz 25 38:47 en la casa que habitaba Negrín ha sido descubierta en una caja de apariencia vulgar que llevaba su nombre la caja contenía bajas de valor incalculable cuajados de joyas robadas a particulares tal vez esté impertinentes estuvieran destinados a Margarita Corona de vírgenes procedentes de esa de las iglesias una de ellas pertenece a la Virgen de las Angustias de Toledo

Voz 0772 39:16 escuchábamos un fragmento de un reportaje me atrevería decir que propagandístico de la dictadura de Franco en donde bueno pues en una casa en un arco un aparecen una serie de joyas que bien es cierto hay que reconocerlo habían sido saqueadas por por seguidores de la República nadie puede negar la quema de iglesias Si otro tipo de otro Elías pero sí que tomó la figura de Juan Negrín como el inductor no de de muchas de esas acciones para construir esa leyenda negra no de de de

Voz 1823 39:46 eh

Voz 0772 39:47 del tipo que iba comiendo en restaurantes buenos que se estaba llevando el oro también a Moscú que estaba haciendo pues infinidad de de de aspectos que luego el franquismo utilizó para construir precisamente esa esa leyenda negra no comenzábamos con este programa de Ser Historia con la figura de de Vall mis un médico en también era la médico desde luego que no no participó de de nada de eso en absoluto no Negrín médico

Voz 15 40:13 es médico inminente es decir es una persona formal en la escuela en torno al Ramón y Cajal muy cerca entre los discípulos y los que se mueven detrás de hecho estamos hablando de una figura capital que antes de la Guerra Civil se dedicaba a organizar desde la Universidad de Madrid la ciudad universitaria que era uno más avanzado al país de hecho él cuando vuelva a Madrid tras su regreso de Cataluña lo primero puede haber una noche es en quede han dejado la ciudad universitaria porque era en lugar de frente por supuesto ese de pone como un enorme no solamente eso

Voz 1823 40:48 qué has dicho señoritas ligeras de ropas

Voz 15 40:51 en perdices vamos vamos a ver el franquismo ni entre la o la verdad y el nazismo está mucho más cerca de una cosa que otra por mucho que le duela mucha gente en ese caso Negrín por otra parte hay que reconocer que

Voz 9 41:06 de una familia católica consejos

Voz 15 41:08 levadura extreman además de las más ricas de Las Palmas de Gran Canaria que tiene una hermana monja que tienen un hermano Friday y que dudo yo que Negrín sea un enemigo por sin de todos es decir evitar una serie de películas

Voz 0772 41:21 de tópicos que yo creo que han quedado en el acervo cultural de de muchos españoles el el hecho de que pensemos que los republicanos eran todos ateos esta ha salido no habrá cuando eh los trabajos de la memoria histórica sacando fosas de de de republicanos muchos de ellos con sus colgantes con sus anti todos sus objetos de de devoción y luego también la idea de que la república eran todos de izquierdas no había bueno el Frente Popular ganó casi por el lo lo comentaremos luego no un poco por muy pocos votos no la la derecha estuvo gobernando durante muchos años en esta en esta segunda en esta segunda república no sin embargo pues se se marcó un poco el la balanza sube de Sober es eso el lado más de de izquierdas que es lo que decía el seis de marzo después del devenir de los acontecimientos bélicos y el devenir que marcaba Ayala la la guerra salieran esas avionetas esos Haro planos hacia Argelia llevando no solamente a Negrín sino otros grandes personajes importantes como La Pasionaria Rafael Alberti iconos no un poco del movimiento republicano

Voz 15 42:32 bueno hay que ver que las autonomías de los aviones eran distintas el vuelo del Gobierno que se produce sobre las dos tres de la tarde del día seis de marzo ese llega hasta el Tato Lucy ahí van los ministros pero previamente ya habían salido o varios vuelos con menor autonomía y por lo tanto van al país más cercano aquí es decir Argelia porque tenemos más cerca ir van Dolores Ibárruri va Alberti va a María Teresa León vamos gente también hay que decir una cosa cuando se produce la reunión final es la posición Dakar entre Negrín y el Partido Comunista para tratar de llegar a una negociación que impide una guerra civil dentro de la Guerra Civil lo primero que

Voz 24 43:17 tiene Negrín es que Pasionaria tiene que salir de España

Voz 15 43:20 tiene que salir de España porque él sabe que se trata de un símbolo de la resistencia en no pasarán toda una serie de cosas que no se pueden dejar que caigan en manos del franquismo por lo tanto ellos salen antes el último vuelo será ya bien avanzada la a asirse siete serán algunos miembros del Partido Comunista pero se quedan por esta zona todavía personajes tan importantes a nivel mundial de la política mundial de los años treinta y cuarenta como es para unido Poyato el camarada E coli que luego será la persona non más votada en Italia las primeras elecciones que se produce

Voz 0772 43:55 es una historia fascinante la que estamos descubriendo en estos minutos con José Ramón Valero profesor de la Universidad de Alicante en relación a a estos días tan intensos de la historia de España entre el veinticinco de febrero y al seis de marzo del año mil novecientos treinta y nueve en donde el Gobierno de la Segunda República abandonó el el país pues hace un futuro incierto todavía la la guerra no estaba decidida pero prácticamente casi podemos decir que que que lo estaba José Ramón muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 1823 44:30 gracias a vosotros

Voz 26 44:32 este que me aceptó como soy discípulo hace veinticinco años Leonardo es la persona con la que más tiempo he pasado

Voz 15 44:38 los conocimos en Milán siendo yo niño

Voz 26 44:41 era el día de la Magdalena lo sé porque Leonardo apuntó en uno de sus miles de cuaderno

Voz 21 44:47 SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 27 44:58 en mil novecientos tres la sociedad de socorro mutuo llevó a cabo una llamaba la cultura Fiesta del árbol bueno entregó a cada niño y niña el pueblo un pequeño vino que después

Voz 0536 45:11 el plantaron en una eminencia

Voz 27 45:13 casualmente esa eminencia está cerca una carretera donde se encuentra el pobre con lo cual esa está entre unos pinos que hicieron tan altos que quedaba totalmente fuera de la vista ir a un buen escondite para que la república el Gobierno de la República estudios

Voz 28 45:30 en ese sitio histórico de la historia de España eh porque a nivel local a nivel comarcal provincial podemos darle toda la importancia que queramos pero nunca nunca debemos de olvidar la importancia que jugó el Poblet en la historia de España

Voz 0772 45:56 lo escuchábamos en este corta Desire Poveda periodista haya Gabriel Segura cronista de Elda hablando de un lugar emblemático que en realidad es la esencia un poco que desde el punto de vista simbólico que se reúne

Voz 1823 46:09 sí

Voz 0772 46:10 este día aquí en Petrer en en Alicante para hablar de ese ochenta aniversario de la salida al exilio del Gobierno de la Segunda República el Poblete es el lugar la finca donde se reunía el Gobierno de Juan Negrín y que recientemente ha sido nombrado Bien de Interés Cultural de al principio dije bien de eh de interés no sé que no sé qué término utilice lo rebautizó practicamente no para hablar de de El Poblet de la historia de este fantástico edificio que hoy está en manos privadas pero que eh como digo es el el escenario donde sí desarrolló parte de la historia que estamos eh eh bueno compartiendo esta tarde aquí en en Poblet contamos con Irene Navarro que es alcaldesa de de Petrer Irene bienvenida a Ser Historia indicó con Bonifacio Navarro historiador qué tal Bonifacio Bonnie no me han dicho que queden bueno Boni mejor no que yo preguntaba el otro día un compañero esto del apellido naval pero es muy extenso no aquí tenemos el Museo Dámaso Navarro eh pero no tiene nada que ver entre ustedes no tiene nada que ver eh pero bueno solamente que son buena gente no

Voz 1823 47:23 nunca se sabe no

Voz 0772 47:25 nunca digas éste es mi padre no que decía el otro vamos a cerrar el paréntesis e Irene para usted la la primera pregunta es un lugar emblemático durante muchos años ha estado luchando para que fuera nombrado precisamente bien de interés cultural ya por fin se ha conseguido no si es más

Voz 0394 47:46 de una década luchando por parte sobre todo el centro de estudios del Vinalopó el Centro de Estudios Locales del Vinalopó por parte del Ayuntamiento de Petrer y diferentes instituciones y finalmente después de más de una década se ha conseguido algo que para nosotros pues eh como vecinas y vecinos de Petrer y como vecinos de del Valle del Vinalopó pues Nos llena de orgullo y nos llena de emoción el poder haber sorprende habernos sorprendido en la en la mañana de de del de hace unos viernes con esa noticia con esa noticia porque sí que habíamos conseguido que fuese br El bien de relevancia local pero el trabajo ha sido muy muy muy intenso por parte de muchas personas para conseguir que el Poblet sea declarado Bien de Interés de de interés cultural por lo tanto eh como alcaldesa de Petrer pero sobre todo como vecina como vecina de Petrer que siente ese orgullo por por todo lo que todo nuestro patrimonio toda nuestra cultura y todo lo que está con lo que contiene no nuestra a nuestra población todos los acontecimientos que se han vivido en en nuestras nuestras fronteras pues eh

Voz 0772 48:57 de un enorme orgullo e Bonnie le o como historiador antes hablábamos de los símbolos de la importancia que tiene no el reconocimiento de estos lugares no solamente de las personas la memoria histórica y todo esto que está muy manido pero el el la la la importancia de de de la historia de los sentimientos que hay que fluyen no en en este lugar realmente porque fue el escenario

Voz 7 49:20 no

Voz 0772 49:20 de de los últimos días del del Gobierno nos tenemos que imaginar eh pues cómo cerraba la puerta Juan Negrín todos los los ministros que acompañaban no nos vamos a poner aquí ni dramáticos ni vamos a tranquilizarla no pero debió de ser un momento emocionante no que se vivió en un lugar que que ya es parte de de la historia de esta de esta ciudad

Voz 1823 49:39 de esta localidad con ser importante como tú muy bien dice

Voz 19 49:44 no cabe duda

Voz 1823 49:46 hay una memoria histórica en el pueblo de Peter Lim So porque esos diez días que estuvo el Gobierno apenas el pueblo de había gente tampoco Cruz de dónde viene Simon histórica y ese interés y es sencillamente porque a los pocos días de estallar la guerra civil se puso en un hospital de sangre en lo que es la finca de Poblet unos meses más tarde una colonia infantil de Socorro Rojo Internacional con unos niños que había que buscar desde cámaras sábanas comida y enseres para el hospital y para los de fuera colonia entonces eh imaginar la gente de Petrer que fue en muchas ocasiones estaba abierto a la finca de Poblet para llevar toda clase de de de ayuda de comida de estar con los pioneros de PT iban allí los chicos pionero de los pioneros espera de la colonia lado los médicos de aquí donde Sempere fue el médico decidirá Gloria Hideki de L'Hospitalet de sangre