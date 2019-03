Manu Carreño: ¿Va a tropezar dos veces el Real Madrid en la misma piedra?

Voz 1375

bueno pues así están las cosas a esta hora de la noche mañana seguramente seguirá habiendo run run rumores noticias tal pero Solari iba a Valladolid después veremos si viene Mourinho o aguantan a algunos días más con un Solari que es provisional y en mi opinión y termino Si yo fuera Zidane no volvería Si yo fuera Zidane pero que que llegan a Zidane viniendo pero vamos no no porque sea el Real Madrid como Guardiola sin Guardiola lo dejó el pabellón tan alto que cualquier cosa que haga Guardiola otra vez encontrado del Barça va a ser emborronar lo sea Zidane volviendo al Real Madrid para City lo ha dejado todo Inmaculada vente perfecto y luego si yo fuera el Madrid ni se me ocurriría volver a traer a Mourinho pero ni se me ocurriría traerá un entrenador que divide a tu afición que va a tener medio estadio pitando y medio aplaudiendo desde el minuto uno de partido uno estás pensando en este tipo de verdad va a ser capaz de tropezar dos veces en la misma piedra sabiendo que dio que divide que tiene mano dura físico Carabantes no entra que gane pues te tengo que ganar que está ganando si lo único que va haciendo es crear incendios en este tío piensa al Madrid si yo fuera el Madrid no pensarían Mourinho pero están pensando Si yo fuera Zidane no pensarían volver porque al final te va a triturar esa máquina que es banquillo Real Madrid Zidane puede cosechar éxitos o fracasos en Turín en París a donde sea pero en el Bernabéu ya deja el pabellón pateador en por los siglos de los siglos amén