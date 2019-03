José María Álvarez: "la situación de la mujer es la misma que hace un año"

Voz 1 00:00 Pepe Álvarez secretario general de UGT buenos días hola buenos días lo

Voz 0027 00:04 los colectivos feministas insisten en una y otra vez en que el éxito de este ocho de marzo no se tiene que medir o no sólo por lo menos según el seguimiento que tenga la protesta en los centros de trabajo pero yo le pregunto se están notando la la huelga feminista en algunos sectores más que en otros o de momento lo que barajan son previsiones

Voz 2 00:22 bueno estamos a medio camino no previsiones yo creo que los paros suelen ser muy mayoritario mucho más que en la que hubo pasa o porque ha ido calando sobre todo la conciencia de más que el Páramo del debate yo creo que la sociedad necesita a debatir una situación de desigualdad de falta de oportunidades que tienen las mujeres es nuestro país y eso es justamente lo que nosotros queremos con la plena implicación de del hombre porque nosotros creemos que justamente hoy tiene que ser un día en el que el hombre coja conciencia de hasta qué punto tiene que hacer una contribución para que la mujer sea igual en estos momentos la los datos que tenemos es que prácticamente en todos los trabajos están haciendo jornadas de debate incluyen Barros yo vengo del hospital Magallón donde estaba los no sanitarios y el de UGT que se iban a desplazar al conjunto de los centros sanitarios y una jornada de estas características

Voz 0027 01:33 señora Álvarez un año después de la primera huelga que fue brutal en cuanto seguimiento quizá no tanto la huelga que también sobre todo las movilizaciones de de la tarde un año después la situación de la mujer en el mercado laboral es mejor o no

Voz 2 01:48 prácticamente igual yo creo que hemos de ser muy realistas no hemos avanzado y específicamente en el mercado de trabajo hemos estado con una situación política francamente difícil yo creo que eh leyes de igualdad de transparencia de salarios que puedo podamos conocer las empresas cuál es la situación de los hombres y dos mujeres introducir elementos incluso en la contratación pública que ni la presencia femenina o la igualdad entre hombres y mujeres para entonces ninguno asumible me parece que es otro elemento importante en ese camino pues vamos a ver qué nos depara el decreto como que el Gobierno no sacará se supone que conoceremos en los próximos días un las próximas horas pero yo soy muy crítico en relación a que ha pasado durante este aquí por eso creo que hay muchas más razones que había el año dieciocho por lo menos unas unas para llenó las calles de nuestro país

Voz 0027 02:58 en las últimas horas hemos conocido que hoy el Gobierno va a aprobar un nuevo bueno va a tener sus nuevos viernes sociales uno un decreto ley en este caso con con medidas para rebajar la edad para cobrar el subsidio de desempleo a los cincuenta y dos años para que las empresas tengan la obligación de llevar un control exhaustivo de la jornada de los trabajadores un registro pero al mismo tiempo Pedro Sánchez daba anoche por por cerrada cualquier posibilidad de revocar o dar marcha atrás en la reforma laboral en lo que queda de legislatura estando casi

Voz 2 03:33 parece pues la verdad es que me parece muy bueno yo creo que no deberían darse por cerrado y los otros de hecho no vamos a reforzar la da la posibilidad de que el Gobierno no lleva el Boletín Oficial del Estado en los acuerdos que había llegado con las favoritas sindicales

Voz 1 03:50 sí pero el Gobierno sí por cerrada porque dijo Pedro Sánchez a mí lo que más pena me da de todo esto es haber terminado legislaturas sin haber podido hacerlos se da por hecho que no lo va a hacer

Voz 2 03:57 pues el realidad si me da mucha pena tiene la oportunidad de de hacerlo yo no tengo una razón para no hacerlo yo creo que hay mayoría en el Parlamento para poder hacernos nosotros nos hemos brindado o yo y para conciliar una propuesta que cuente con el respaldo de la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados así tanto que podamos incluir las otras dos cuestiones que que quedan pendientes que una es que el convenio del sector esté por arriba del convenio de prensa Iker al tranquilidad de los convenios se restaure puesto en nuestro país no hay ninguna razón para no hacerlo nosotros creemos que hay consenso suficiente con las fuerzas políticas y yo invito a consciente de gobierno a que pase de la tristeza a la acción que es lo que nos va a permitir que mucha gente de nuestro país tenga unas mejores condiciones

Voz 1 04:54 Pepe Álvarez secretario general de UGT gracias por estar en la SER Hoy buenos días