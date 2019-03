Fallarás: “El machismo es un problema de los hombres que sufrimos las mujeres”

Voz 0027 00:00 que si estaban manera estoy hablando yo es porque Pavoni porque el resto de mujeres del equipo del programa también muchas compañeras de la redacción de la Ser están en huelga hoy es Día Internacional de la Mujer un ocho de marzo que llega además en una coyuntura muy particular con unas elecciones y dentro de muy pocos cincuenta días a la vuelta de la esquina con una parte de la derecha más extrema tratando de articular su identidad a través de de de ataques constantes a la igualdad hacia cuestiones que se daban por conquistadas en este país pero vamos a abrir un debate a tres de tres mujeres conocíamos hace unos minutos Amparo Rubiales buenos días

Voz 1 00:35 que hay buenos días en Amparo Rubiales quiere que lo presenta

Voz 0027 00:38 hemos primero como feminista después como socialista en cualquier caso una histórica del debate público en España la agradecemos mucho que nos acompaña esta mañana señoras Rubiales gracias buenos días muchas es decir a mi lado otra andaluza con una trayectoria política muy diferente Celia Villalobos buenos días

Voz 1 00:55 buenos días diferente que Olga Amparo cuánto tiempo sin poder la contigo dirán mucho hemos hablado mucho ya pueden es diferente en cuanto a partidos Señora Villalobos ex diputado allá del partido que ya hay que esa cada uno con ella está conmigo

Voz 2 01:13 el el Partido Popular Cortés ya disueltas a tres la completa la periodista Cristina fallará cristiana buenos días qué tal buenos días buenos días Cristina todas

Voz 1 01:27 sale ya estaban saludarlos todos les pregunto a las tres y a partir de ahí si les parece abrimos el debate consideran que hay motivos no sólo para la protesta feministas sino para la huelga feminista hoy en España empiezo por Said Amparo Rubiales

Voz 3 01:40 yo por supuesto que sí creo que habrá motivos para que Pelé hemos de toda la manera que que el movimiento feminista organice porque hoy lo organizar movimiento feminista como sabéis es un movimiento plural diverso global transversal organizado lo que organizáis tiene toda la razón del mundo porque mientras haya patriarcado pues que el patriarca como sabéis es aquello que hace que la mujer viva sometida al hombre pues tendrá que existir el machismo no es sino una consecuencia el patriarcado se habla mucho de machismo y se habla poco del patriarca indica lo que hay que ir contra el patriarcado para conseguir realmente sociedad igual entre hombres y mujeres

Voz 4 02:19 a Cristina faltarás hola claro que es claro que es imprescindible es imprescindible hoy hacer huelga y trabajar todos los días porque hemos convertido el feminismo poco a poco en un enorme un enorme movimiento político que además es universal es decir que cubre todos los países y que además es solidario hace muchísimo tiempo que no veíamos un movimiento político internacional y solidario por eso hay que trabajarlo cada día porque de repente no nos hemos convertido en ese movimiento social que estaba por ahí queda de unas cuantas mujeres no de repente somos todas participar todas es imprescindible

Voz 1 03:00 decía Celia Villalobos con la cabeza que no que de transversal no

Voz 0403 03:03 hoy en primer lugar debo decir que en este estudio hay todo son hombres hice notas me he quedado sin hoy puede hoy en el micrófono tío no sea empezar este cuando están las mucho

Voz 1 03:18 pero no le efectivamente yo estoy harta diga la radio a mí es la primera vez

Voz 0403 03:22 está todo esto lo cual no he podido

Voz 1 03:24 la actriz china a mi amiga amparo a media pero bueno era solucionados los problemas técnicos

Voz 0403 03:29 que eso ya es el inicio de como todas las cosas pero hay una cosa que que yo en en líneas generales comparto las dos todo lo que había dicho hombre a mí me gustaría que los que llevamos paro llevaba muchos años en esta en esta historia pero

Voz 3 03:45 está mucho años tu yo qué va

Voz 5 03:52 pero la verdad es que

Voz 0403 03:54 hombre yo a veces me siento un poquito frustrada porque creo que no hemos conseguido todo lo que deberíamos haber podido conseguir en esta sociedad a mi me gustaría que ya es como y que se han convertido que tú sabes que tu y yo lo hemos vivido al día de la mujer trabajadora ahora ya el Día Internacional de la Mujer yo creo que es mucho más completo que de lo que de lo que era antes pero a mi me gustaría realmente que fuera organizaciones realmente inclusiva Si donde pudiera estar todo el mundo hombres y mujeres y claro si ya en principio dice y yo lo he leído el manifiesto e a mí el manifiesto no me parece que sea inclusivo a mi me parece que el manifiesto e IU tiene todo el derecho del mundo cuidado eh eh son mujeres de Izquierda muy de izquierda y tienen todo el derecho del mundo a expresarse como consideren oportunas pues llega la broma pero yo no lo ve inclusivo es decir si quieres que estén todas las mujeres tienes que buscar espacio lo que se buscó en el Congreso con la con el pacto de Estado de la lucha contra la violencia de género ahí estaban todas desde el Partido Popular los nacionalista lo independentista lo los partido el Partido Socialista de Podemos es decir yo creo que que tenemos que ser mucho más inclusivo para que realmente sea un movimiento que no sirva como instrumento de enfrentamiento entre nosotras porque es que a mí esto mira eh amparo al hostio lo que más les gusta doctora matando se viva porque así ellos van arriba así que todos hemos vivido en política yo siempre a mi compañera les decía yo no me voy a pelear contigo yo no voy a luchar contra di

Voz 1 05:20 ni muchísimo menos pero esto esto se para

Voz 0403 05:23 que realmente sea un movimiento que deje huella huellas real en el contexto de la sociedad española desde mi punto de vista tendría que ser mucho más más generoso los que han organizado esta historia mucho más generosa con lo que la opinión de de mujeres no darle ocasión a nadie para que éste fuera vamos

Voz 1 05:41 Amparo Rubiales hombre yo creo que

Voz 3 05:43 que siempre ha pasado casi siempre ha pasado lo mismo con lo manifiesto de del del ocho de marzo porque siempre ha habido manifiesto el ocho de marzo que lo redactar los ha hecho el movimiento feminista siempre ha habido un sector que normalmente Celia coincide con la derecha que no estaba de acuerdo con el contenido del manifiesto feminista fijaros si hace año que cuando he llegado esta mañana más temprano bueno ahora que me dijeron este estudio es recuerda una anécdota personal la primera vez que yo hablé del ocho de marzo fue en este mismo en esta vida la habitación de la Cadena SER de Sevilla en Radio Sevilla en el año setenta y seis que vine acaba de nacer mi hijo por eso me acuerdo porque cuando volví lo dejé con su padre cuando volví a mi caso no puede imagina cómo me encontré

Voz 0027 06:28 la casa y como me encontré niño

Voz 3 06:30 pero me vine al explicar que era el ocho de marzo en el año mil novecientos setenta y seis de quiero decir por esto que pelea o muchas batallas siempre esa de que el manifiesto no gusta porque no no integra toda siempre se ha planteado el manifiesto lo hace el movimiento feminista que movimiento feminista lo dije al principio ha dicho que tiene repito es plural diverso transversal político en ese ya está hecho

Voz 1 06:57 por el momento hecho por ningún partido político que es un aperitivo seguimos en dos minutos seguimos en dos minutos

Voz 0027 07:06 muchos colaboradores morada Segur entre los oyentes de la SER Cristina a sentir en este es el argumento de Celia Villalobos de que al final con un con un manifiesto que critica a determinados partidos determinadas ideologías lo que consigue el movimiento feminista es achicar espacios sino ampliarlo

Voz 1 07:25 no no no generar una transversalidad mayor

Voz 4 07:28 es que ellos no son feministas yo creo que un manifiesto feminista es de las mujeres y tiene que ser de las mujeres porque los hombres deberían hacer su propio manifiesto a mí no hay nada que me moleste más el año pasado os acordáis cuando los hombres les preguntaban tú crees que debo participar en la huelga tú crees que debo participar en vuestra manifestó nación o los hombres decían hay me solidarizo con las mujeres yo no quiero que ningún hombre se solidarizó conmigo yo creo que es un problema tenemos un problema Gordillo que sea machismo es un problema que tienen los hombres sufrimos las mujeres entonces yo no quiero que se solidarizó conmigo porque uno no se solidariza con sus pros los problemas se solidariza con los problemas de otro cuando un hombre te dice me solidarizo con el feminismo es porque admite que no es feminista cuando un hombre dice me solidarizo con los problemas de las mujeres es porque cree que no son problema suyos el gran problema es que los hombres dicen el feminismo no es malo las feministas no son malas oiga es que usted es usted o no o es feminista o es malo exista es decir si usted no es feminista por mucho que respete el feminismo ustedes señor machista entonces no creo que deban solidarizarse o unirse a un manifiesto creo que de verdad ellos los hombres deberíais su organizarlos y crear un una plataforma un manifiesto lo que queráis crear que enfrente un problema que tenéis que es un problema muy grave es un problema muy grave que sufrimos todas nosotras y una cosa quiero añadir como como yo ya soy mayor yo también llevo en el movimiento feminista desde los años ochenta que hay un cambio y unos años ochenta salía a la calle en Barcelona irán la mayoría eran mujeres bastante mayores una chavala hay que me unía ahora me pasa justo lo contrario el año pasado salía a la calle estaba rodeada de chavalas que gritaban y me me hizo tan feliz día de ellos

Voz 0403 09:22 si me pongo yo si me permití me gustaría decir algo en primer lugar que yo Cristina creo que ese planteamiento de machismo frente al mismo es profundamente negativo lo digo sinceramente porque si el machismo ha sido durante tantos años durante tantos siglos siglos eh ha sido un arma arrojadiza contra la mujer estamos hablando de las mujeres occidentales como España porque como se recordáis hay mujeres que son esclavas esclavas de los hombre yo veía esta mañana un reportaje las cinco creo que era sobre las

Voz 1 09:54 el papel de la mujer en determinados países había mujeres que estaban y la guerrilla lógicamente tapadas que no sé cómo podían disparar porque es que no lo vean y lo

Voz 0403 10:02 sí mujeres que son esclavas en las empresas mujeres que lo hacen todavía la ablación del clítoris mujeres que obligan a casarse obliga desde desde que nacen ya están dirigida hacia donde se va a casar ahí hay un problema gravísimo del conjunto de las mujeres del mundo la mujer de occidentales sí estamos muchísimo mejor representada en ese comparativo del conjunto de mujeres a mí me da tanto miedo el machismo como el embrión como es decir el enfrentamiento ni todos los hombres son machistas sabe yo tengo hijos hijo no es que le deje a él es dejen el niño un ratito no es que mi hijo es la mitad de su matrimonio la mitad de su familia trabaja cuando tiene que trabajar en la casa de de cocinar limpiar fregar cuidar al niño inocuidad lo etcétera etcétera en función de los trabajos de los dos para mí es en la igualdad real en la familia cuando tú respeta el trabajo de tu mujer cuando tú respeta la opinión que ya tiene respecto a Muskiz más cosas cuando no oyes como yo he oído tantos años atrás y tú te callas porque soy yo el que pago eso lo hemos vivido en este país por lo tanto yo creo que ni todos los hombres son machistas ni muchísimo menos cada vez menos pero sigue habiendo hay un reducto importante yo sinceramente creo que la necesidad que tenemos las mujeres de que se nos considere iguales a todos los demás ese ese en ese caso yo quiero que haya hombres defendían de Miami yo me alegro mucho cuando veo a mi hijo cuando voy a mi hermano que tiene dos años menos que yo es decir que aún tiene unos cuantos de año es exactamente igual a mí me gustan ese tipo de hombres que es que no no es que te permitan hay una canción de de Melendi que canta también con con este con lo que dice dejada a bailar deja la hilar descaro

Voz 1 11:39 Alejandro Sanz caro tú no puede intento

Voz 0403 11:41 tarde dos formas o dices dejada bailar y tú quién ya habló eres para decirme a mí si tengo que bailar o no otra versión que es la que yo creo que utiliza Melendi ir Alejandro Sanz note no te empecé INE no sea Gili pollas porque ella tiene todo el derecho del mundo bailar son dos dos versiones diferentes de mi de la misma de nuestro falló la he defendido en ese sentido por eso te digo que no iré pueden el respecto al manifiesto vamos a ver en el manifiesto se refiere a mujeres a partidos en su conjunto yo sí del Partido Popular y me conocéis sabéis cómo pienso

Voz 1 12:15 y aquí estoy a usted parece entonces no vaya hoy a lo manifestado por yo yo lo de hubiera gustado un manifiesto que no hubiera provocado ningún tipo de enfrentamiento entre partido porque es que eso no es bueno

Voz 6 12:25 ya pero usted entiende que la Administración a mí me hubiese gustado un líder del PP que no me diga que tengo que saber lo que llevó dentro del cuerpo antes de abortar

Voz 1 12:32 el Partido Popular que no forma parte del debate pues si quieres te contesta también ahora yo chicas yo soy yo no cualquiera diría cualquiera lo diría

Voz 0403 12:42 vamos a ver lo que diga un señor en concreto señor a mí sinceramente

Voz 1 12:46 el señor todo secretaría general pero no lo comparto ha compartido todo lo que han dicho todos los secretarios generales de de Felipe González que te conozco

Voz 3 12:56 no efectivamente voy a Iguala

Voz 1 12:59 me pasó igual pero yo mira te voy a decir una cosa el tema del aborto tú y yo hemos luchado y tú lo sabía mi yo me lo ha costado más multas que Imaz indiferencia por mi partido

Voz 5 13:09 dado yo la justo pero la realidad la realidad

Voz 1 13:13 es que José María Aznar que no es pro abortista tenemos que estar todos de acuerdo

Voz 0403 13:18 la ley llegó a Mariano Rajoy que tampoco

Voz 1 13:20 pro abortistas la ley tampoco la derogó que quiero decir

Voz 3 13:24 corrida que el Tribunal Constitucional la Liga

Voz 1 13:26 esto año desde dos mil no han retirado

Voz 3 13:29 la verdad es que no se puede retirar título sabe porque

Voz 1 13:31 cuenta por ciento de los diputados ya no lo son y como el tema que para dar dos si las cincuenta personas que queda a mitad de ya algunos costó el puesto

Voz 3 13:41 todo de trabajo esto yo recuerdo bien

Voz 1 13:43 la gaita que había venido aquí el debate no ha que me destrozar hay que no me debo debatiendo cortésmente venga o no pero quiero

Voz 0403 13:53 sí hombre sí por ya está metiendo

Voz 1 13:56 con el secretariado Un partido donde estoy que no pagas presidenta

Voz 0403 14:01 si lo que te quiero decir es que que hay que ser un pues hay que tener más desde mi punto de vista para mí para el Lecce fundamental del tema de las mujeres que tenemos que estar todas porque mientras no sigan utilizando unas contra otras vamos mal es lo único que dicho el único que hubiera gustado que vieron manifiesto donde pudieran estar todas las mujeres no hay un tema personal mío me conocéis sabéis lo que pienso pero creo que tenemos que luchar por la inclusión de enfrentar el machismo contra el Brisbane de algunos colectivos mujer discurso muy de izquierdas yo creo que no nos favorece al conjunto simplemente

Voz 4 14:35 es que me has llamado en su yo

Voz 1 14:37 quién nada porque nadie vista para nada yo tampoco Dios no saquemos todos los hombres

Voz 4 14:48 ahí está dicho que todos los hombres son machistas he dicho que es un problema de los hombres de la misma manera que no todas las mujeres somos feministas todas tenemos un problema

Voz 3 14:59 decir una cosa con respecto a lo que dijo Cristina de la solidaridad de los hombres a mí me pongo a mí me de me da cierta en el estómago que medía que se solidarizan comido yo no quiero que esos Ohrid solidarizo conmigo nadie Eto'o esto de hoy es un tema de mujeres el ocho de marzo es el día de la mujer es el día que las protagonistas somos la mujer el manifiesto lo haces la mujer el movimiento feminista está integrado por mujeres esta es una lucha de la mujer porque la que tomo la que sufrimos el patriarcado reitero somos nosotras pero yo sí quiero que los hombres nos acompañe que los hombres se hagan sean feminista que los hombres cojan la bandera de la igualdad con los otra fuertemente la llamó juntos hacer un mundo diferente y un mundo distinto sólida dicen no que sean cómplices tampoco que sean iguales a mí creo que ya hay cada vez más hombres por la igualdad que si quiero que cojan fuertemente esta bandera de la igualdad como la cogimos nosotros junto con nosotros vayamos a hacer ese mundo a capela falto de de opresión masculina

Voz 4 16:01 claro Amparo pero tú has visto que los hombres en general lo que una parte de los hombres hagan un manifiesto contra la violencia machista hemos pero podía tiene podría no gane pero el podían organizar

Voz 0403 16:14 me permites Cristina te voy a decir una cosa en el Parlamento hay una una institución lo sabe Amparo que estaba allí que es una una declaración institucional que se le desde la mesa que está filmada tiene que está firmada necesariamente por todo el conjunto de los que estamos sentados allí no te puedo imaginar la cantidad de de de manifiesto que se han leído a favor de la igualdad y por desgracia todavía no estamos iguales en el Parlamento decir que si hay una una adhesión importante yo no pedirían y que ni que sea debieran y que no simplemente que no dejaran vivir y que no no no plantearán batalla por la lucha de las mujeres ocupan los mismos puestos que tienen ellos poner el mismo salario que tienen ellos por tener las mismas capacidad a mí me encanta una cosa que se está haciendo ahora en todo el mundo occidental que él los currículums ciegos es decir el currículum de una persona pero no aparece el sexo al que pertenece porque claro ahora mismo una mujer se presenta a un cargo directivo con un currículum eh cinco hombres y dos mujeres siempre hay una cierta lo sabemos todos todavía una cierta prevención sobre la mujer ahí el tema de las de las

Voz 1 17:21 una opción real

Voz 0403 17:24 a mi me parece que en este sentido muy positivo la igualdad el derecho de paternidad a mí me parece es una de las medidas mejores que haya podido conseguir

Voz 3 17:31 eso sí sí sí el Gobierno

Voz 0403 17:34 pero yo creo que sí pero lo tenemos que haber hecho ante incluso a nosotros eh

Voz 1 17:38 parecía que no me paro

Voz 0403 17:41 ese positivo yo lo que quiero hablar de ese tema no parece profundamente positivo que haya un igualdad en los permiso de paternidad maternidad porque eso evita también algunos problemas en las empresas ahora los currículum ciegos que se están utilizando en grandes multinacionales es muy bueno porque tú vas elegir a la persona que tiene currículum que tú quieres y después te enteras y es un hombre o una mujer claro que existe ese esa diferencia en las empresas claro que tenemos que luchar contra eso

Voz 6 18:06 Deloitte y seis de la mañana ocho y treinta y seis en Canarias Encarnación Roca

Voz 1 18:09 buenos días o las buenas y vicepresidenta del Tribunal Constitucional ya que tenemos el debate aquí está calentito como usted con usted el ocho de marzo hacer huelga

Voz 7 18:21 yo tengo no no yo no voy a hacer huelga seco algunas cosas que hacer estoy en Barcelona que no voy a hacer huelga

Voz 0027 18:30 pero cree que hay motivos para la protesta de las mujeres hoy en la calle el día de la mujer

Voz 7 18:35 yo creo que no es en la calle donde la verdad lo digo de verdad no es es la calle donde si consigue los derechos de este tipo de derechos yo creo que hay muchos muchos niveles en los que hay que luchar de empezando por la educación porque cuantas más veces educan a sus niños con criterios de la desigualdad es sólo primero y luego pues cada uno dentro de su trabajo tiene que hacer lo que crea conveniente para que lo haga desigualdades yo siempre he pensado que el tema el tema de de la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito del trabajo es solamente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general yo creo que en se necesitan políticas específicas muy concretas para ir cambiar esto es el capitán de la noche a la mañana estaba oye pues todos los currículum a mí me parece una buena medida por ejemplo los suelos medida hay que tener una política clarísima favorecer a las mujeres no de favorecer las dos mismo palabra se ve tratarlas mismo plano de igualdad porque luego hay otra cuestión yo no giro ocupar el mismo sitio y yo lo que quiero es que el que tenga mayor cualidad jugador mayor preparación para el Carbó son Cooper era igual

Voz 0027 20:07 yo porque además de la judicatura sangrante el cincuenta y tres por ciento de de la

Voz 1 20:12 caso pero sobre las eh

Voz 0027 20:14 ya claro evidentemente ese mira hacia arriba y todos somos hay Vigotes precisamente también por eso

Voz 1 20:20 bueno también lo tienen casi todo un dieciocho por ciento

Voz 0027 20:25 los magistrados del Supremo son hombres y sólo siete mujeres perciben alguna de las cincuenta D F provinciales es bastante cómo se lea la vuelta esto es sólo una cuestión de de esperar a que las jóvenes lleguen no

Voz 7 20:37 no no no pero mira yo tras no pero hay otra otro dato que es muy significativo que la cantidad de hombres que piden permisos de paternidad en en la judicatura ni uno si esto son los jóvenes se por tanto yo lo que estoy diciendo es que la la política de la igualdad empieza desde que el niño o la niña si a partir de este momento también los criterios los los estereotipos educativos son para mí lo peor que hay en la sociedad porque incluso las las jóvenes hoy en día con el tema de la violencia etcétera pues se traga que el descontrol en el y la etcétera oiga yo no lo hubiera permitido pudo ser vuela

Voz 0027 21:27 Encarnación Roca ha salido no sé si lo ha podido escuchar puesto sobre la mesa un tema en el que quizá usted no puede ayudar un poco es el recurso del Partido Popular a la ley del aborto se presentó

Voz 7 21:37 eso no puedo decir nada

Voz 0027 21:40 Bustos en el Tribunal Constitucional porque el señor Ollero el ponente no lo lleva pleno

Voz 7 21:45 yo esto no lo puedo decir nada no yo no tengo Si se hacía y además de las cosas el Tribunal Constitucional yo nunca he hablado en público no se casos que puedan que me repuso Nokia sí yo una vez perdón intuye que se va a con lo que estoy diciendo que yo de las cosas el Tribunal Constitucional no puedo hablar

Voz 1 22:15 Encarnación Roca vicepresidenta del Tribunal Constitucional feliz ocho de marzo gracias buenos días

Voz 0027 23:02 incorpora en este punto de la conversación a los tres analistas que me acompañan a primera hora de la mañana Jesús Maraña Ignacio Ruiz Jarabo José María Calleja Calleja Calleja es un Zaragoza vamos a empezar

Voz 10 23:21 claro es que el decía cuando sólo encantado encantado de escucharos encanta escucharos que que es evidente que hay unas diversas formas de de ver el feminismo pero hay una única identidad

Voz 1093 23:34 ya de esa lucha que es la la de la igualdad yo creo que esto sería lo importante no no podemos caer en el paternalismo los hombres decir os comprendo soy tolerante con vosotras hay un libro muy bueno que que dice los hombres me explican cosas de Rebecca Sony y que está un poco la idea esta de que los hombres somos los que tenemos que explicarles a las mujeres en la línea de esto tú casado yo les voy a explicar lo que tienen ustedes dentro tú fíjate las mujeres que pensaban que los hombres venían de París no venían con la cigüeña pues es una información que sin duda les va a aportar yo creo que la clave está en la idea de igualdad Iker los hombres lo por lo que tenemos que hacer en este asunto en primer lugar es emplear bien las palabras emplear bien las palabras luego no considerar que hay una especie de colectivo de mujeres sino que hay mujeres que sufren discriminación que trabajan lo mismo cobran menos sueldo hay infinidad de mujeres que mayoría de mujeres alumnas mayoría de mujeres de profesoras minoría de mujeres de canas minoría de mujeres rectoras en la universidad por ejemplo que es un sitio en el que teóricamente se supone que hay más avances en general hay una discriminación clarísima en la educación los modos ya algo preocupante sus avales jóvenes educados en libertad Se supone que educados en democracia pero es evidente que no educados en igualdad chavales de veinte años de treinta años para abajo están siendo maltratadores de mujeres jóvenes que se supone que deberían sublevarse ante este maltrato yo creo que este es uno de los problemas más graves que tenemos en este punto del partido que gente joven que se supone que está educada en libertad no está educada en igualdad y que considera que la mujer sigue siendo un ser inferior que tiene que te controlarla por el móvil que tiene que tener todos los celos del mundo y que es de su propiedad esto me parece que es un reto para toda la lucha feminista no

Voz 1 25:20 Nos quedan todavía diez minutos de debate ya me vais a permitir que que la palabra Celia Villalobos que se tiene se tiene que marchar en unos minutos señora Villalón

Voz 0403 25:29 en primer lugar que me quiero disculpar con todos vosotros deciros que yo voy a seguir luchando igual que todos iba allí a luchar por eso porque por la igualdad yo estoy completamente de acuerdo con los hijos Amal Calleja porque ese es el problema a mí me preocupa la aparición de las manadas estas violando a chavalas en ferias pero esto qué es pero esto qué es si queremos equívoca en el camino que hemos hecho para que la gente joven vi un reportaje en el otro día hace ya un tiempo decía una chica no fíjate tú como me quiere me mando Move que donde estoy que no me puedo poner una minifalda yo tuvo un novio que me duró dos horas que sí que esa minifalda que ha mirado me levanté mirar que me llamó mi casa digo que no estoy Patil macho que no camino va destituyó falda sino llevo falda si saludo sino saludos y es que no me toque las narices uno pero a mí ese ese sentimiento cuando yo tenía dieciséis años verlo ahora otra vez ah eso sí me preocupa muchísimo porque creo que después lo de la brecha salarial de verdad que es algo que creo que tenemos que luchar todas juntas para acabar con esta discriminación brutal de mujeres porque que yo estoy viviendo en mi familia yo tengo una hija Again inteligentísimo está trabajando en una gran empresa irán el la la la la flecha sea el tema que hay de su salario del el cargo que ya ocupa está por debajo del mínimo porque mujer porque lo más tontos tíos es que eso no hay derecho eso es algo que tenemos que batallar hasta el final para conseguirlo y hoy es chica con vosotros a trabajar a luchar y que no sea solamente un día toda nuestra vida gracias

Voz 0027 27:00 el ocho de marzo Jesús Maraña

Voz 1093 27:04 bueno a mi me parece que es evidente que el éxito está conseguido en en la parte que toca a colocar en el centro del debate la lucha por la igualdad eso se ha conseguido lo han conseguido los movimientos feministas no y luego parece que cada vez que seca en la discusión terminológica es una trampa a mi me parece que es evidente que este año una de las principales novedades de este ocho de M es que desde el anterior a surgir una reacción ha surgido una clarísima eh bueno pues una clarísima acción de sectores ultraconservadores de otros que estaban dormidos y estaban asistiendo a todo esto como diciendo bueno vamos a ver hasta dónde llega no sin sin entrar demasiado en el asunto ya han reaccionado y han reaccionado con un machismo explícito con unas intenciones claras de frenar esos avances hacia la igualdad no me parece que esas son las principales novedades en ese sentido pues entre esos mil motivos que que sostienen los movimientos feministas que hay para para la huelga hay para la movilización hoy a mi me parece que lo fundamental es la concreción lo fundamental es que vaya viendo cada vez más pasos concretos para reducir esa igualdad nos toca a todos rijan las mujeres y creo que nosotros estamos obligados a actuar no sólo a pensar sino a actuar

Voz 1 28:27 Ruiz Jarabo si yo estoy de acuerdo con lo que dice

Voz 11 28:30 sus pero quiso subrayar una cuestión a la que me refirió que Celia Villalobos también ha dicho y es que para avanzar para avanzar y que tenga cada vez más éxito en el movimiento de feminista derogó tiene que luchar poseer inclusivo y no en el sentido que entendido Cristina respecto a los hombres sino respecto a todas las mujeres indiscriminada porrazo ideología muy brevemente en el año mil novecientos ochenta más o menos se produjo un hecho histórico y es que por primera vez en Consejo de Ministros de España desde cuarenta y cinco años desde el XXXVI iba a haber una mujer por primera vez la primera mujer ministra desde treinta y seis en el año ochenta Un político rival la de trató como una fotografía de Mariquita Pérez disfrazada de Carlos III un joven que no supiera no vivir aquello pensaría claro esa primera ministra fue nombrada por un gobierno de izquierdas el político machista que señora de derechos y justamente al revés aquella ministra Soledad Becerril un Gobierno UCD omitir el nombre de dirigente político de izquierda

Voz 12 29:31 Alfonso Domingos de perder son súper bien

Voz 3 29:34 metió poco

Voz 1 29:36 estamos todos a la vez no Amparo Rubiales Alfonso Guerra fue el que dijo eso sí

Voz 3 29:42 Soledad Becerril muy mal dicho absolutamente indebidamente pues avancemos avanzado muchísimo pero lo hemos hecho las mujeres y me gustaría cero dos cosas una Jesús agrega en un artículo por ahí en en las redes que se llama el rearme patriarcal justamente lo privó en el sentido de lo que tú llevas diciendo y otra el tema de la inclusión de la inclusivo de o no inclusivo Lluc yo estoy en contra de que al feminismo se reponga adjetivo de ninguna naturaleza ni feminismo liberal ni feminismo inclusivo ni feminismo radical ni feminismo el feminismo es la lucha del hombre de la mujer por la igualdad con el hombre punto y el feminismo no tiene adjetivos se puede ser más enérgica yo dijo una vez que era feminismo CC esto feminista acérrima pero no es él lesivo porque lo han hecho las mujeres que son las que ahora mismo tiene la obligación de hacerlo incluye a lo que ellas considera la que sientan excluida póquer llevan excluida hombre que ha excluido el feminismo si también se consiguen la calle hoy el ocho de marzo se consigue en la calle hilo de Madrid

Voz 13 30:49 ya en el trabajo en la pelea en la pelea porque las leyes hubiera Léger de leyes democracia paritaria Lily Mayer ahora porque haya

Voz 3 30:59 brecha salarial Por otra parte recordar que hay una ley en el Congreso que lleva un huraño parada sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres que incluye la brecha salarial pero muchas más cosas

Voz 1 31:10 terminamos muy brevemente Cristina fallarán

Voz 4 31:13 yo yo sí soy feminista radical cuando se dice hay algunas mujeres que tienen problemas de tal hay algunas mujeres que tienen problemas de cual pienso que no que todas las mujeres tenemos un problema de sufrir violencia machista porque no hay ninguna que no tenga miedo a salir a la calle e a según qué calles por la noche y eso es violencia machista segundo ya no hablamos de la de la violencia machista en abstracto la violencia machista sino que desde que salió cuéntalo hay tres millones de mujeres por lo menos que han contado sus violencias machistas eso cambia porque hemos creado una nueva memoria colectiva allí esa nueva memoria colectiva ha puesto en evidencia que son múltiples las mujeres que quieren millones millones hubo tres millones en diez días las que quieren contar lo que les sucede debemos preguntarnos los medios de comunicación y las instituciones porque hasta ahora no había sucedido

Voz 1 32:01 Cristina fallará Amparo Rubiales muchísimas gracias por estar con nosotros en este ocho de marzo un abrazo enorme de lo vas Jesús Maraña José María Calleja Ignacio Ruiz Jarabo hablamos la semana que viene no habrá Adif un abrazo feliz ocho de marzo para todos para todas especialmente para todas las mujeres que nos están escuchando ahora la Cadena Ser