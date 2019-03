Brenda Chávez: "No hay que dejar de consumir, sino consumir mejor"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 00:16 todo el día tomando decisiones a primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche tomando decisiones pues les voy a presentar a alguien

Voz 1995 00:25 que tomó una decisión que le hizo dejaré tomar muchas otras decisiones María Cañal es decoradora desde Asturias autora del bloque escarabajos bichos mariposas y paso un año desde septiembre de dos mil dieciséis a septiembre de dos mil diecisiete sin comprar nada excepto comida pero no compró otra cosa María muy buenos días porque decidiste dejar de comprar

pues mira es que todo empezó y además tengo que decirlo con maricón no que arrastra tanta súper mola porque me había comprado su libro y empecé a organizar la casa a sacar un montón de cosas que que pues ya no utilizaba llamar dijo cuando me di cuenta que pues que tenía muchísimo más de lo que necesitaba hay que tenía cosas duplicadas criticadas y todo el esfuerzo que supuso sacar todo aquello donarlo o darle otro uso esto esto es un poco ridículo no tantas cosas que entran para luego salir cómo podemos parar esto había leído que había gente que había hecho estragos en Estados Unidos le dije pues voy a aprobar un poco común experimental a ver qué pasa si no compro nada y sobre todo utilizó lo que tengo no que es un poco la la base de todo lo que tiene que fue muy bien

Voz 1995 01:41 durante ese año los que hemos convertido el consumo especie de ocio descubriste otras manera de ente tenerte distintas a a ir a comprar

Voz 6 01:51 si te deja mucho tiempo luego te dejan tiempo para ti mismo también es todo un ejercicio porque pues también utilizamos las compras a salir a comprar puesto un poco a veces como ansiolítico cómo cómo es el día que tienes ibas a eso una compra pues no hacerlo pues te tienes que enfrentar a lo mejor anexos a ese maldito

Voz 6 02:15 se nota sí que puedo decir es un calculo porque es difícil hacer un cálculo de lo que no compras simplemente no sé lo que hubiera comprado pero pero se nota se nota mucho en la cuenta se nota mucho en tu cabeza sobre todo

Voz 1995 02:29 han pasado dos años es experimentos como es ahora tu vida hacer después de eso me cuenta además que el día que acabó el experimento el dieciséis de septiembre del dos mil diecisiete ese día tampoco comprarte cuando ya tenía esa libertad para hacerlo tampoco lo hiciste

Voz 6 02:47 es que al final se convierte de en una tortura se convierte en algo muy agradable porque sobre todo cambias la chic cambiarse esa ese comprar o consumir por impulso por porque tengo los ojos sopor cambiase eso por necesidad vio ahora básicamente compró cuando necesito algo sino todo un éxito pues no lo compra bueno también aquí habría que hablar de las necesidades no cada uno tiene las suyas y eso es muy personal estaría bien que todos revisaremos nuestras necesidades en mi caso pues este año me sirvió para para detectar mis necesidades y darme cuenta de aquello que realmente pues pues tenía que comprar no y entonces se frenó ese impulso esa hinchada ese clic hacemos un minuto y lo compramos cambió totalmente por impulso modo más por necesidad

Voz 1995 03:39 y como como has dicho antes que perro de la compras que así actúa en ocasiones como en ansiolítico como fue el mono como fue el momento donde día decides cómo es ese mono

Voz 6 03:51 pues sí que es verdad que cuesta porque estamos acostumbrados a picar como picar entre horas pero explicar consumiendo sobretodo pues con con todo este consumo que tenemos lo coz con tanta facilidad con este comprar es muy sencillo consumir entonces al principio sí que me costó pero es verdad que una vez pasadas las primeras semanas empecé a descubrir verdaderamente el lo bonito y la tranquilo que es no consumir por consumir simplemente no hay y la verdad es que valoro lo que tengo eso me ayudó muchísimo a valorar lo que ya tenía ya utilizarlo tengo también un libro de cabecera que decide una chica americana a la que se ya que es un montón de cosas bonitas que no compre esto también es es también el que hay muchas cosas bonitas Claro que sí está lleno de cosas puedes mirarlas observar las tocarlas pero no aquí en estos que comprarlas y entonces es total bien me ayudó y me hacía mucho me leía muchos libros oí bueno está bien y luego utilizar lo que tienen que nuestra casa es un mantra en esta casa es una lo que tienes antes de comprar primero mira a ver si tienes algo que te da la función hija lo que tienes antes de que lanzarse a la compra

Voz 1995 05:05 María Cañal consumidora poco algo consumidora puede leer si hay que Manson directo ni claro es que mucho pero claro muchos de los que no sé si claro si no hay consumo pues la economía al sistema en el que vivimos para pero es el motor de decoradores arruina había que respiramos mejor en fin hay que pensar a María lo hizo María muchísimos haces para atender nuestra un ejemplo atrás placer Brenda Chávez buenos días

Voz 8 05:35 buenos días no que un libro que pone tu consumo puede

Voz 1995 05:38 enviar el mundo venga cómo va cambiada como yo consuma en mundo Brennan

Voz 8 05:43 estamos consumiendo una coma siete tierras en recursos anuales al año sólo es decir estamos consumiendo por encima

Voz 1995 05:50 con sino para batirlo

Voz 8 05:51 pues estamos consumiendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse dicen que en dos mil veinte serán dos tierras bien dos mil cincuenta tres tierras o sea que si un modifica más nuestros hábitos de consumo pues como hemos escuchado realmente podemos cambiar el mundo no es sólo la responsabilidad a los consumidores a que las administraciones y las empresas tienen mucho que ver también en cómo se está produciendo más el modelo productivo y como no están incitando al consumo pero si el consumo vertebrar nuestra economía estamos en una sociedad de consumo es un eje principal

Voz 1995 06:23 este incluso que lo definimos como tal esta sociedad es una sociedad de consumo interno está más no

Voz 8 06:29 no eres usuarios eh

Voz 1995 06:32 me gusta mucho consumimos cosas y usamos cosas periplos en esa definición ya hay una derrota definirnos como una sociedad de consumo implica

Voz 8 06:42 bueno es no es no nos definimos es una creación realmente como consumidores y no es creamos después de la Gran Depresión Segunda Guerra Mundial cuando los medios norteamericanos empiezan a llamar a sus ciudadanos consumidores para incitarles a comprar sus bienes y servicios y reflotar sus empresas ahí nace la las ciudad de consumo es esa creación que tiene menos de un siglo es es algo ya ya global pero antes de consumidores nosotros somos seres humanos somos animales habitantes del planeta y se nos olvida somos una creación de mercado realmente como consumidores y usuarios y usuarias

Voz 1995 07:16 este es el gran tema de nuestro tiempo el el consumo porque Nos define como sociedad por fin como individuo sólo doce minutos una hora menos en Canarias a ríete Brenda

Voz 1995 07:30 bueno y esta mañana hemos decidido hablar de uno de los grandes temas de nuestro tiempo lo que nos define como sociedad el consumo ante el ahorro en el consumo responsable

Voz 9 07:44 más allá al despilfarro

Voz 1995 07:46 brinde Chávez es periodista ha sido redactora jefe en revistas como Vogue no se dice del Vogue Elle Vogue Cosmopolitan trabaja en proyectos de cultura sostenibilidad es la autora de una gran biblia que es una gran biblia del consumo responsable se publicó en dos mil dieciséis es posiblemente el libro más completo en nuestro idioma sobre cómo consumir hoy se llama tu consumo puede cambiar el mundo que buenos días de nuevo en estamos ya en un cambio de modelo está empezando a cambiar algo en cuanto a nuestra percepción sobre el consumo

Voz 8 08:17 sí está estamos en un momento incipiente pero bueno el consumo por ejemplo el consumo la producción sostenibles el punto un número doce de los ODS de la agenda de la ONU para dos mil treinta entonces está en esa agenda mundial las administraciones son conscientes las empresas son conscientes porque estamos bien muchos Gringo así no oye esto es intentados de lavados de cara verdes con lo cual lo saben existen ya muchos estudios de mercado que indican que que bueno que hay un cambio de conciencia en el consumidor no es una cosa mainstream todavía pero si hay un consumidor aspiracional que está cambiando su forma de de consumir y que quiere consumir de acuerdo con sus valores y tener menos impacto no al final el consumo responsable es consumir además de por criterios de calidad y precio por criterios sociales y ambientales y eso cada vez es muchísimo más importantes

Voz 1995 09:04 vale yo puedo cambiar mi mentalidad pero lo cierto es que el sistema se mueve en base al consumo de consumo hace que la bolsa ahora mismo estén unos índices vosotros el consumo hace que los camiones están llevando ropa la industria textil recordemos que es una de las más contaminantes decir si dejamos de comprarnos cargamos el sistema allí eso no parece de entrada

Voz 8 09:25 bueno no se trata de dejar de comprar Se trata de consumir mejor consumir otra forma consumir bienes con menos impacto producir con menos impacto en general una transición que sea favorable para para todos porque porque realmente estamos llegando a unos límites de de insostenibilidad del planeta entonces este momento de crecimiento sin límites en un planeta de recursos limitados infinitos es es es algo completamente suicida entonces no no consisten en dejar de consumir en encarar la economía sino en cambiar las prioridades en consumir de otra forma realmente consumir una forma que podamos generar un desarrollo sostenible justos para todo

Voz 10 10:01 el para estar mejor el consumo esto adictivo

Voz 1995 10:04 no reduce felicidad todo lo contrario

Voz 10 10:07 de enfermedades y trastornos

Voz 1995 10:10 tú divide el libro en los capítulos están dedicados a distintas industrias la alimentación la moda la belleza la construcción automóvil energía farmacéutica banca in mercado de productos infantiles cuál de todas esas industrias para el gran lobo feroz

Voz 8 10:24 a ver todas al final tienen un modus operandi que que viene a ser el mismo no los abusos que que al final investigado porque el libro me llevó tres años pues vienen a ser un poco lo mismo son abusos corporativos que tienen que ver con la producciones explotación humana explotación animal explotación de recursos modus operandi que se que es hacerse más grande para apropiarse del Merca dado hacer lobby para para bloquear leyes y en pues por ejemplo en Bruselas tenemos más lobbistas que que en Washington entonces son modus operandi que las grandes empresas van repitiendo y que lo sorprendente es que muchas veces te dicen que es anecdótico no vemos estos casos de explotación tras una firma de ropa otras lo que sea es dicen que es anecdótico cuando estás investigando ves que sistémico sistemático sea que realmente hay un modelo eh se mueve así un modelo productivo que se mueve así que es así de depredador que nos incita al consumo lo lo lo positivo de todo esto es que también existen muchas alternativas a todo esto y que en cada sector hay gente que está haciendo posible lo que nos dicen que es imposible y que las cosas se pueden hacer bien que se puede hacer ropa sin explotación humana animal idea cursos que se pueden hacer alimentación sin estar contaminando los suelos el planeta los trabajadores y a nosotros de pesticidas herbicidas entonces realmente el modelo de mercado a esta sociedad de consumo muchas veces nos están vendiendo una moto que en que no es así porque porque existen alternativas el libro a mí la parte que más me interesa además de la de la investigación Ésta es precisamente esas alternativas

Voz 1995 11:54 vale desde aquí nos hemos propuesto no regañar hablar de muchas de muchos temas que tienen mucha importancia pero sin regañar porque cada uno después bastante tiene con lo que tiene pero tener una idea clara de que el consumo es por fin un acto político seguro que nos ayudaría a entender que hacer nuestra compra significa un posicionamiento también ideológico sobre eso el parece que todavía estamos lejos a hacer no nos lo planteamos esa madre

Voz 8 12:22 bueno hay gente que que sí se lo plantea que si que si nos lo planteamos al final es una decisión muy importante votamos con nuestro consumo todos los días votamos cada cuatro años pero cada día tomamos decisiones estamos apoyando cadenas de producción de abastecimiento que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestros valores o justo todo lo contrario no hoy estamos premiando a empresas que explotan eh pues de una forma infernal pero también podemos hacer lo contrario podemos utilizar el consumo como un acto meritocracia ICO premiando a los buenos productos las buenas empresas de los buenos modelos de negó Gio e es una decisión muy importante pensamos que es algo banal pensamos que es de ocio no como como decía esta esta esta mujer no como para quitarnos la ansiedad de calmar unos Hinault realmente es un acto político y económico de primer orden

Voz 1995 13:09 no voy a poner eso de lo tontos que somos te ya saben lo vamos a escuchar ustedes el boletín informativo ya tiene una idea pero voy a poner un ejemplo no sabíamos que no hacía falta derepente muchas hogares se ha convertido en algo indispensable las toallitas o no es un producto altamente contaminante genera Os opuesto opciones gigantescas y las tuberías de todo el mundo atascos que cuesta millones de dólares sensatez porque no sabemos ni cómo hacerlos a entra un señor con un palo pero no sabemos cómo deshacer esos grandes gigantescos atascos

Voz 11 13:50 hay de todo tipo perfumadas para allá

Voz 1995 13:54 esto es donde hay para gafas por supuesto para para debes Mis favoritas son para bebes sensibles a porque hay dos tipos de aves se siempre diga se sensibles tienen su toallita hay toallitas para desmaquilla hay toallitas para limpiar el baño no sólo limpia sino que limpian el baño hay toallitas para limpiar la barra del carrito del supermercado al que vamos a comprar toallitas qué pasa con las toallitas Brenda

Voz 8 14:29 eh pues la verdad es que es la la sociedad de consumo llega niveles de este de este calado de de de absurdo y da las toallitas es sólo un ejemplo pero existe mil mil productos sea muchas veces la publicidad Nos vende por ejemplo que la cocina y el baño son universos completamente diferentes para los que tenemos que utilizar productos completamente diferentes o que necesitamos un producto cosmético para cada parte de nuestro cuerpo todo esto es mentira realmente es un jabón vegetal el ochenta por ciento de la caza ICO solucionadas a la la vida al final el consumo Conscientes consumir menos mejor lo que pasa que a la industrial interesa diversificar lo todo entonces te van a vender toallitas hasta para la para no lo sé para conducir para limpiar el volante para para cualquier cosa sobre todo además te van a meter miedo de que es que necesitas las toallitas porque resulta que hay bacterias porque tal porque también es meterte miedo o inseguridad una forma de que tú estés ahí pues consumiendo pues mira paradojas de la sociedad de consumo que te voy a contar

Voz 1995 15:29 dentro de unos segundos vamos a saludarle para para hacer este libro hablaste con Toni Segarra ya las eso sobre las marcas e nosotros como individuos tenemos mucho que decir pero las marcas tienen también como sociedades como instituciones que lo son también tienen mucho que decir sobre todo este tema

Voz 8 15:45 sí sí sí Toni además tiene alguna declaración muy esclarecedora hay muy combativa Nos conocemos ya de muchos años le tengo mucho cariño ICIT Osán no nadie quiere demonizar las marcas Ny yo respeto a los procesos de todo pero buena las marcas también pueden hacer las cosas mejor al final esto de que la producción y el consumo sea sostenible sean uno de los de las crías no el punto número doce que nos marca Naciones Unidas es algo que es que es cuestión de todos no de las marcas de las administraciones y también de los consumidores entonces las marcas pueden decidir ser parte del problema o parte de la solución

Voz 1995 16:23 esperemos que se posicionen en esa segunda en ese segundo estadio Brenda Chávez tu consumo puede cambiar el mundo el poder de tus elecciones responsables conscientes y críticas porque hay que ser crítico

Voz 8 16:36 buena gente que estoy vivo pensamiento crítico y el pensamiento crítico hace evolucionar la la la sociedad crítica como crítica constructiva no esta crítica que estamos acostumbrada a ver de de no de drogas circo claro de bronca no la crítica constructiva del pensamiento crítico nos hace

Voz 1995 16:53 Brenda muchísimas gracias por tu libro deberá o es un placer

Voz 1995 17:00 y se enmarca

