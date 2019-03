SER Aventureros: Viajar en femenino (09/03/2019)

Voz 1 00:00 comienza una cadena SER Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:46 la letrada aventureros muy buenos días bienvenidos a hacer aventureros un fin de semana más un fin de semana del que ya hemos vuelto a casa cada uno como ha podido y cómo ha sabido ya sabes que la anterior semana disfrutamos de Benasque estuvimos montando un lío muy grande probablemente os voy a decir una cosa está está los atentos hacer aventureros al canal de de Twitter decenas de Acer aventureros probablemente también Carrusel Deportivo que si no esta semana la que viene es probable que algún gorro que nos haya quedado del XXV Aniversario lo estemos compartiendo con vosotros lo podamos sortear pero eso insisto atentos vosotros a las redes sociales nos seguís en arroba Ser aventureros y por ahí veréis cómo ganarnos este fantástico gorro Karra Saro humor fueron las camisetas fue una cosa de locos dicho lo dicho buenos días señora Ángel Colina qué tal está usted buenos días pues aquí recuperó dándome de pueblo

Voz 0181 01:47 parte del fin de semana que tuvimos es maravilloso la semana pasada también hay en verá es que donde realmente fue espectacular in de unos cuantos kilómetros que me dice en bici también en Londres la semana pasada con lo cual estoy un poco

Voz 1025 02:01 por lo que tiene la edad por cierto un abrazo muy fuerte a todos los que no sintonizáis a través de la Cadena SER gracias por hacerlo y a los que lo hacéis a través de la voces sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos muy buenas tardes porque vosotros nos escucháis a partir de las tres de la tarde del domingo así que bienvenidos bien hallados en este programa en donde ya sabéis que la aventura el buen humor se dan la mano intentan encontrar un millón de salidas a la vida de momento no nos van no nos va mal a estas horas también tengo por ahí a Carlos Barrabés hola Carlos qué tal estás

Voz 3 02:34 Díaz buenos días cómo estáis muy bien

Voz 1025 02:36 tú también no recuperado de Benasque Carlos

Voz 3 02:40 tuvo una segunda parte no sé si ahora me va a matar por montarla pero cayeron todos sus hijos en gripe hay plena ha ganado otro Hinault duró dos días del Poble madre la que tú ya sabes que está bien está bien hay que estuvo bien en el Papa no claro eso desde el padre del niño se hace fuerte es lo que tienes padre no padres madres responsable de responsable pero no

Voz 1025 03:05 el carro el responsable os cuento que tengo a Chema por Alemania todavía entonces ya hablaremos luego con él tengo por ahí también a José Luis Angulo L tenemos ahí que le han bueno quería decirlo el utillero del pie en términos de de qué pero lean la apañado ahí la de hecho un sur Finito y está como nuevo lo hablamos con él pero antes que nada queríamos empezar ese es el aventurero no sé si te voy a meter en un lío querido

Voz 4 03:34 claro que sí antes no

Voz 1025 03:38 que sigue la búsqueda de Dundee en Nardy de Tom en el Nanga Parbat que ha ido Alex Chicón que ha dejado la expedición del cabos para India Brasil encuentran ahí con unos doblones y tal pero de momento no no lo es muy difícil que estén vivos porque tuvieron accidente hace como dices me hace nueve días creo ya sí sí

Voz 0322 03:58 posible está en vigor no

Voz 1025 04:01 pero pero Paco ojalá pero me me sorprende mucho no que otras expediciones como los rusos que lo hablábamos con Ángel Colina antes de empezar a mamá no han querido ir viendo como has ido antes

Voz 0322 04:14 me lo dijeron que sí vale sí pero luego cuando nos informaron de las de las avalanchas dijeron bueno vamos a ver es que aquí esto es lo de siempre no ir muchas veces no somos conscientes de lo que sí hay ir a rescatar a bien y en qué condiciones iré a rescatar cuando siempre es un riesgo y en qué condiciones es un riesgo extremo irá rescataran Guillén ocho mil como el Nanga Parbat en invierno con con una pared de las que más avalanchas hay pues evidentemente no sé si me explico si es muy complicado yo no no les disculpo pero quiero decir que tú estás tomando un riesgo

Voz 5 04:51 ya entonces muertes lo que ha hecho Alex Txikon mismo pues tremendo es decir hoy hoy para ya no el simple hecho de montar en el helicóptero es increíble

Voz 0181 05:01 porque ya te estás jugando para darlos una una pregunta el hecho de de decide dejarlo lo que estás haciendo tú digamos eh para para para meterte en la búsqueda de de gente de otra expedición que está en peligro y tal con el riesgo que conlleva etc etc por una parte y la expedición que decide no no hacer nada

Voz 6 05:21 con el tiempo pasa factura un poco el cuanto claro todo esto

Voz 0322 05:25 absolutamente vamos a ver lo que ha hecho de Alex Txikon y su equipo esté menos ha metido en un helicóptero con unas condiciones terrible protegidos por la amó reinas Anillo del K2

Voz 7 05:36 pues eh

Voz 0322 05:36 la cómoda hacía tanto bien y tal Ana acabaron Skaar no desde Skaar Dunn Lugo al día siguiente intentaron y al final consiguieron llegar a todos es lo ya sólo el viaje de cambiar de ir a rescatarles el método evidentemente yo creo que no es criticable no ir pero pero sí que es el que dos no digo que sea un héroe pero lo que sea no ir hombre yo creo que es humano pero ir es extraordinario de lo que están haciendo estos es increíble

Voz 0181 06:03 de una de las razones que leído por la que no esta gente no ha querido ir es también porque aparte del el peligro pero porque pensaban que no había absolutamente nada que hacer ya

Voz 0322 06:11 claro es que este es otro de los temas y no por ejemplo imaginaros no los del helicóptero pues hasta que no llegó el dinero de Italia digo pero estuvo parado que fue el día bueno no luego

Voz 3 06:21 se días mano cuando llegó el dinero nos podría ir

Voz 0322 06:24 no saber estamos en unas situaciones muy extremas siempre hablamos de que esto es la última frontera realmente lo es yo creo que cuando estás ahí no puedes esperar ayudas y viene es casi un milagro

Voz 1025 06:38 bueno lo que está claro dentro de las cosas que me han sorprendido es que una de las ventajas del equipo de de los nuestros Chicón es que llevan drones para volar en altura que estaban bonito por encima de los seis mil quinientos con lo cual el mundo de los drones para rescates en montaña me imagino que cada vez se convertirán más en una realidad porque es más fácil volar un dron por lo que parece que volaron en helicóptero

Voz 0322 07:03 bueno claro quien no te matas ninguna broma pues forzarlo bueno es lo mismo porque el helicóptero sabéis que en altura vuelan muy mal porque faltaba oxígeno por decirlo así no sea para arriba pero por entonces en un momento dado nocivo pues hacer un viaje a una operación de rescate concreta o lo que sea pero pero todos los vuelos que Abbas drones eso es una maravilla

Voz 3 07:26 no tienen un problema del Brown Carlos sí

Voz 0322 07:28 sí tienen mucho menos que sean muchos menos por supuesto lo puede tira el viento todas estas cosas pero lo cierto es que bueno en el Pirineo lo sabéis que con las vacas digo muchas cosas cada vez se utilizan más tiene los coroneles tienen un gran campo claramente en el rescate vamos es una maravilla el gran problema que los dones que no les están pidiendo perdón ni nada no imaginamos esos paredón es tan bestiales hay que hay que hacer es una allá de cogimos el Nanga Parbat mercados es impresionante pero el Nanga Parbat no lo menos es un unas unas paredes bestiales con una ruta súper complejas no se sabe muy bien dónde están qué apoyo abrir al final es una inmensidad blanca a siete mil metros no marginados que los Eslalom buscando una inmensidad con recovecos con es tremendo no la verdad es que es increíble que la gente esté yendo ochomiles en invierno ya el riesgo es tan salvaje que es lo que está ocurriendo no que es realmente el riesgo muy elevado

Voz 1025 08:28 una última pregunta amigo y la la pregunta es obligada le puede afectar esto a la hora de conquistar el K2 por parte de su equipo porque he visto que él sigue diciendo que el equipo seguía trabajando y kipá ando entonces entiendo que volverán al K2 intentarán hacer cumbre en invernal no

Voz 0322 08:49 ya es ellos son un equipo muy compacto al que es muy probable que sí pueden volver lo vuelvan a intentar pero vamos a nadie se le escapa que un fin de semana sea pasar de campo a campo base que bastaba coste físico y mental enorme ahí no se ojalá puedan volver a los encuentren pero sinceramente son decisiones yo lo de los rusos cada son decisiones muy gordas al final del gasto expedición dejas yo creo que que que claramente al equipo vamos a darles un aplauso con lo que están haciendo no es algo normal es algo muy excepcional

Voz 0181 09:28 oye no supimos pero no el Ángel

Voz 7 09:31 los últimos meses que unos cuantos hemos tenido unas cuantas

Voz 1025 09:35 has no en montaña no no es que es que está la cosa dura verdad

Voz 0322 09:38 es si ver vamos a la montaña a nuestro otra cosa es lo que hay en estos momentos se nivelón bestial lo que se llama la última frontera es un riesgo enorme porque la gente normal ya hace cosas increíbles porque cuando te vas a estos que no son normal son excepcionales lo que están haciendo es que vamos a ver Nanga Parbat en tierra tocados en invierno es que no sé si somos conscientes de que estamos hablando es que a lo mejor no se puede hacer es también parece que si no pero ojo ahí lo hubiera dicho que se pueden hacer estas cosas es alucinante por los lugares donde van también una días complejas estamos en en un momento en el que cada vez es más difícil hacer algo diferente en la vida no lo diferente pues tiene un riesgo enorme cada vez más no

Voz 3 10:29 fenomenal oye te lo pasas te vienen Benasque amigo

Voz 0322 10:32 pues yo me lo pasé de maravilla yo no sé vosotros perdí yo lo he pasado

Voz 3 10:35 genial y la verdad es que es una realidad que desde luego yo no voy a decir una cosa y luego Carlos

Voz 8 11:02 hola no equipo

Voz 1025 11:11 bueno pues hemos empezado en la montaña hemos empezado con accidentes y con misiones de rescate y ahora nos vamos a dar una vuelta por el mundo con Marieta me decir pero Marieta Marieta

Voz 0181 11:23 como soy bueno sí como suena la verdad

Voz 1025 11:27 que María María Ruiz Vicente pero todo el mundo a Marieta y además tiene una segunda línea gel Marieta de viajar en femenino que me hace mucha gracia es una mujer que lleva ya muchos años dando tumbos por el mundo por África aporta no es todo ambición Kurt ICAA por Irán por un millón de lugares hoy la tenemos al otro lado de la línea estas horas hola Marieta qué tal estás

Voz 9 11:53 hola qué tal encantada del otro

Voz 0322 11:56 mi sí

Voz 1025 11:58 dignamente la la gente tenga Marieta o lo de María Ruíz de Z ha pasado a la historia también no

Voz 9 12:05 venga vamos sí si me llama Marieta amarillos soy de la Comunidad Valenciana ya quién le digo para María muchas veces es lo de Marieta pareció gracioso y me lo quedé me lo me lo que dé para para el nombre de de las redes sociales y de paz

Voz 1025 12:18 Marieta de viajar en femenino como decía yo en la presentación no porque cuéntanos

Voz 9 12:25 a ver nada que ver aquí yo para nada excluyo a los hombre ese nada de esto pues mira es una visión muy mía cuando yo lo dejé todo abandone todo para empezar a viajar por el mundo que era algo que que siempre le ha gustado no conocer países conocer otras culturas cuanto más lejanas más diferentes a la mía pues mejor buenas pues una visión muy femenina no muy mía de lo de mis experiencias sí creo la página de Facebook y bueno al final me quedé con el nombre también pareció interesante pero ya digo que no excluyo es absoluto en absoluto no es excluyente

Voz 3 13:00 es como decías viajó por todo el mundo pero quizá

Voz 1025 13:03 frica y en especial el Kenia te ha marcado un poco porque he visto que tienes incluso una asociación benéfica que es yo soy más Time punto com

Voz 10 13:13 sí la verdad es que bueno ha viajado hacia eh

Voz 9 13:17 en concierto africanos realmente me atrapó y la vida me llevó a a la tribu masai la verdad que desde pequeñita que la gente que me conoce sabe que tengo dos póster de budistas iré más AIS fíjate que la vida al final pues me llevó a unos templos en Nepal que estuve haciendo unos retiros con unos cubistas y luego posteriormente después de varios años llegué a Kenia y tuve una relación muy pues ya Lisino teniéndola si la verdad es que parte de mí ha quedado allí ha quedado allí hoy día hay una asociación se llama Yo soy masai que tenemos quince niños apadrinados estamos con el doctor más hay que consiguió ser Totó gracias a unos misioneros americanos y bueno pues intentar poner un granito de arena un poquito de ayuda para que puedan comprar material para hospital si una experiencia única la verdad con la con la con la tribus

Voz 1025 14:10 y si es viajando claro a todos por el mundo como Marieta

Voz 9 14:16 sí sigo dejando un poquito o en España en poco más estancada porque bueno de ahí que vivir tengo que vivir yo al final he montado mi propia agencia que es viajar en femenino con bueno creo creo que una visión distinta porque son países que conozco la gente viaja con vías que son amigos míos gente que yo he conocido que convivirá con ella ya sean a ir a más en Tanzania Kenia vale yo ahí bueno pues un poquito esas experiencias que yo he tenido pues intentar que la gente las pueda

Voz 0181 14:48 oye Marieta precisamente te quería preguntar por cómo cuentas no que has viajado por todos estos países con tanto contraste tan diferentes entre sí en un mundo tan globalizado dos preguntas en una es decir has notado que esa globalización está llegando a los sitios más inesperados por una parte y por otra que digamos que que es lo que más te ha sorprendido en en tu viaje sea decir Sáhara o Madame Irán qué países o qué tribu que es lo que más te ha sorprendido en tu viaje

Voz 9 15:17 vamos a ver pues si que es cierto que la globalización está llegando no te sorprende pues que aunque sea un móvil de estos de de piedra de hace muchísimos años porque llegas a unos templos y uno budista cuestión llevaban Coca Cola lleven un móvil y te quedas como como que esto no esto no me lo esperaba claro esto no me lo esperaba pero sí que está llegando evidentemente hay que apartarse un poquito para seguir sitio muy puros que lo sigue habiendo eh por supuesto hombre cada país tiene su carácter su esencia aunque la globalización asoma por ahí como una cosa así como un monstruo negro decía yo pero bueno hay está ahí que es lo que más me ha me ha sorprendido pues fíjate que la un valor que que bueno que que que que usted ha sido un poco por decir a ver qué ocurre fue Etiopía

Voz 0322 16:07 se iban poco muy sexy

Voz 9 16:10 sin conocimiento del país prácticamente así pues eso las tribus las tribus Etiopía Iker que es una pasada alharacas una aventura acusar el Valle de lomo estar con los musical y tal pero la zona del norte que es súper cultural que tenemos allí el Arca de la Alianza la libélula las iglesias excavadas en la roca era algo que desconocía la verdad que me impactó creo que por eso no por el desconocimiento de un sitio tan tan histórico no tan histórico la absurdo un con los pináculos que allí que no se sabe cuándo datan no sé la verdad que me sorprendió mucho Marruecos lo llevo en el corazón también es como una segunda casa para mí voy mucho a Marraquech voy mucho al Sahara a convivir con con saharauis no sé es difícil ahí no se me pasa a mí es que muy difíciles creo que cada uno tiene cada país cada rincón del mundo te ofrece unas cosas muy únicas mio mi auténtica se

Voz 11 17:06 bueno a perdón perdón pues no no no

Voz 0181 17:08 hay que decir que simplemente quería comentar que dio

Voz 11 17:11 todavía todavía no es pues nos podemos sorprender cuando viajamos a veces pensamos que ya lo conocemos todo que está todo vital y que hay muchas cosas no

Voz 9 17:20 hay muchas cosas que me acuerdo mira cuando terminé pequeñas cuenta una anécdota si os parece que que dije bueno venga va un viaje así un poquito de riesgo algo y que me ponga la adrenalina a tope me ha me voy a ir total que erales de un país seguro con gente maravillosa gente que quiere el contacto con el occidental te invitan a su casa quieren hablar contigo quieren ver cómo vestimos qué música escuchábamos cómo vivimos fue muy muy agradable un país muy agradable la gente me pillaron las celebraciones disfruté muchísimo me llevaron vamos a para que lo

Voz 1025 17:56 de que vaya a esas octavo

Voz 9 17:59 sí pues pues mira las celebraciones y resulta que los musulmanes es como que hay dos dos líneas no igual que tenemos en la Iglesia católica no entonces a los musulmanes chiítas y los sunitas los sunitas son la mayoría y los Chiítas son los de Zidane ya que bueno creen realmente en las desde la descendencia de sangre de Mahoma que murió en unas batallas hace no sé cuántos siglos rememoran esto esto es que se ve la tele dándose golpes en el pecho que nosotros desde aquí yo me acuerdo que lo veía en los telediarios sale siempre en septiembre yo decía yo ahí tenemos como que es es lo pues esas son una Semana Santa

Voz 3 18:38 a dura una semana a lo bestia bruto

Voz 9 18:42 bueno lo creo que lo pintamos más de lo que

Voz 3 18:45 ahí sí que si no no gente

Voz 9 18:48 muy pacífica gente muy mira yo me encantó también Irán y las celebraciones hoy día ya está no se perdona

Voz 4 18:56 claro claro que prefería no sí sí que va vota él

Voz 3 19:01 dejando la aquí Marieta oye un placer charlar un rato contigo y a seguir encajando todo lo que te deje

Voz 1025 19:06 sí

Voz 9 19:06 sí bueno quien quiera seguirle por las redes sociales poder viajar conmigo a donde quiera de mi mano yo encantada hoy ha sido un placer de verdad chicos

Voz 3 19:14 igualmente va a seguir con esas mal

Voz 1025 19:18 hasta luego chao mínima pausa de Tito estamos Hong Kong José Luis Angulo y con toda la tropa

Voz 3 20:57 venga que seguimos en Ser aventureros que hablar por favor

Voz 17 21:03 B desde la antípodas o donde le dije yo acuerdo

Voz 1025 21:11 ya antes de saludar con víspera aunque también voy a saludar a José Luis Ángel Angulo cuando voy a David Davis ve como tal

Voz 18 21:20 te va

Voz 1025 21:22 muy bien qué tal y como está dónde te pillo

Voz 19 21:26 estoy en Palm Springs sur de de Los Ángeles

Voz 1025 21:32 sí sí que bonito lugar mí pues espérate que voy a sus hijos y a José Luis Angulo pero no te muevas no te vayas ahí José Luis Angulo cabecera por favor

Voz 3 21:43 Funes

Voz 20 21:46 viajar desde el sofá

Voz 21 21:49 los libros de José Luis M

Voz 1490 21:51 no

Voz 1025 21:54 Angulo es tal buenos días

Voz 1055 21:56 bueno como dicen por ahí ha habido tiempo mejore no no me puedo quejar porque bueno pues estoy aquí ahora

Voz 3 22:01 no da cornada no efectivamente la con

Voz 1055 22:04 dos días en dique seco pero bueno tampoco es tan complicado una operación que requiere reposo tranquilidad y la verdad que viene muy bien para mi sesión de libros porque la verdad que me estoy dando unas buenas paradas a leer así que no hay mal que por viendo

Voz 10 22:17 el de que novelado han operado pues de una de una hernia inguinal eso pero

Voz 1055 22:23 una semanita ahí bueno que todavía queda queda un ratito hasta que me quiten los puntos pero bueno la verdad es que parece que todo

Voz 3 22:30 claro que se celebró bien caro porque no me de un mal chiste tuyo le probó

Voz 22 22:39 sí sí sí

Voz 3 22:42 no

Voz 10 22:44 no veo una vez

Voz 3 22:49 fue el día que te te quiero pero

Voz 23 22:52 a pero pero vamos a ver ha sido una gran semana para para para el tío José Luis porque porque has podido ver las a Stoiber ese cero tres

Voz 10 23:03 espero uno hacerlo

Voz 1055 23:07 deportivamente hablando hacía años genera tenían una semana tan feliz

Voz 3 23:10 oye me me me parece lamentable que no no no no perdona perdona me me parece lamentable que no me que no habléis del España Rumanía e eso me parece lamentable y ahora verdad estuve estuve en el y estuve en el campo victoria históricos

Voz 18 23:26 hemos ganado a Rumanía les hemos les hemos pasado en el arranque ha sido un momento Bremen presionante yo sí

Voz 1025 23:37 aparte de eso qué tal estás

Voz 3 23:38 sí por California todo bien como siempre en un hotel como Iker

Voz 18 23:43 no acabo de llegar al cabo eh llegar

Voz 23 23:46 por cierto qué tal en Benasque lo pasasteis bien allí muy bien

Voz 1025 23:50 estuvo espectacular y a gente maravillosa encantadora como siempre tenga te guardamos un gorro de lana los de Ser aventureros

Voz 1055 23:56 gracias gracias

Voz 3 23:59 a eh

Voz 23 24:01 oye Pereiro Ponseti nos obvia no sabía no sabía que tú eras de los que no contesta Juan Sabas no no

Voz 3 24:10 bueno te dice que que es como en las listas

Voz 23 24:14 no Ponseti en la lista pero igual

Voz 3 24:16 al esta lista ya me está metiendo miedo un rollo pero estaba hablando de que me doblado

Voz 23 24:23 Ponseti si segundo primero Colina II Ponseti haber alguno más

Voz 3 24:29 sí a todo esto porque el equipo entero no te contesta creo que en su momento

Voz 23 24:35 no no ya lo sé ya claro

Voz 3 24:40 sí

Voz 0181 24:43 que no me contestara

Voz 7 24:44 nunca esa pregunta por eso del por qué

Voz 23 24:46 no porque no estoy de acuerdo conmigo que no te jode

Voz 3 24:50 ya ya sé por qué no me contestó bueno algo que si no me voy a entrevistar a un libro que con

Voz 1025 24:58 dar

Voz 24 24:59 pues mira he llegado

Voz 3 25:02 no estoy estoy muerto porque blanco

Voz 23 25:05 he cogido el crujido tres aviones una losa el futuro Fénix y otros fans hemos hablado con American Airlines una línea horrible

Voz 18 25:16 horroroso a dos muy fuerte

Voz 3 25:18 los compañeros de American Airlines

Voz 23 25:21 se puede hacer cosas como soy yo no voy a engañar a los oyentes este programa nunca engaña a los oyentes no como pocos

Voz 24 25:30 entonces entonces se he ahora

Voz 23 25:34 estoy muerto porque no he dormido no he dormido prácticamente ya cuando más llama ahora es la hora para levantarme ya para empezar a llegar a trabajar

Voz 25 25:44 sé que voy a pasar tres días aquí

Voz 23 25:47 bastante duros porque porque tiene que tramos pero bueno yo me pongo yo os pongo yo pongo el piloto automático yo pongo el piloto automático

Voz 25 25:58 tuvo tres días

Voz 23 26:01 no quiero ni que me hablen y voy a hablar yo con

Voz 3 26:03 pues verás ya simpático y que barbaridad

Voz 1025 26:10 bueno he oye que

Voz 3 26:12 sí se habla

Voz 23 26:14 es cierto por cierto que no no

Voz 3 26:18 qué voy a Shetty quinteto voy voy a

Voz 1025 26:24 entonces no me voy a suicidar esto

Voz 23 26:27 bueno unos aquí estoy con unos contratos con uno o con americano que es venezolano es venezolano tenemos quieren coches hay hay Najwa ha Dianne West llego vamos a tener unas tertulias políticas brutales ayer Lebid yo yo quedado ya para desayunar íbamos a ir en el coche a que tenemos media hora porque estamos en en Palm Springs vemos que ganan Wells tenemos cuarenta minutos fan de Maduro como tú has dicho por favor

Voz 26 27:02 no no no no no no no no no

Voz 3 27:05 no no no no no me no me ahí no me entrené duro claro pues oye que cada unos lo que eso efectivamente tú eres no que no contestan da pero sí hubo claro yo también bueno que representa bien

Voz 23 27:27 eh

Voz 3 27:28 vamos a hablar vamos a hablar de política

Voz 23 27:30 tengo que tengo coche prohibido el que que se quiere asumir que esa suba nada de verdad es ese coche vamos a hablar en castellano vamos a volar en castellano todo el rato vamos a hablar de política todo el rato vamos vamos a analizar Vaughan vamos fatal

Voz 3 27:46 queda todo el expediente que es mucha pero escucha

Voz 23 27:54 contamos opina o OPI o peinamos diferentes si miramos diferentes y sin embargo una noche insultados que es lo contrario de lo que ocurre en España que al que opina diferente se le insulta no suele insulta sólo en la mesa del bar o en las se insulta será disuelta también desde los medios de comunicación al que opina diferente

Voz 3 28:17 ahí queda a a

Voz 18 28:20 no

Voz 3 28:20 el comentario de John Bisbe hoy el pico

Voz 1025 28:27 Barceló porque él da hecho el comentario aquí

Voz 3 28:29 de era nada que vende más que yo

Voz 23 28:34 no yo debería yo debería ser contertulio de Ángels Barceló sí qué pasa si ella no se ha enterado todavía

Voz 1025 28:42 bueno insistió que ha puesto de perfil un poco eh pero por si acaso

Voz 23 28:47 no no no no no me conoce mejor una ciudad pobres

Voz 1025 28:55 oiga oiga trabajar con ya era hora que trabajarás adiós enhorabuena a ti también te quiero pudo luego chao bueno he querido José Luis qué libro recomiendas oye porque en sí tanto está leyendo algo tendrá recomendó no

Voz 1055 29:12 pues sí mira además uno que vamos a ver un un libro es muy interesante bueno vamos a no es un poquito a la historia y sobre todo hoy en día si vamos por la calle vemos a una mujer montando en moto montando en bici conduciendo un coche pues la verdad que nos sorprende es algo cotidiano algo que que está así hay carreras para mujeres de carga para para de motos de coches bueno esto no fue siempre así y estamos en un precioso libro de en esta semana que es el la Semana de la Mujer Trabajadora pues un precioso libro que se llama reinas de la carretera pioneras del manillar del volante un montón de historias de mujeres que fueron punta de lanza en hechos tan anecdóticos que nos parecen hoy en día incluso surrealista las como que cuando bueno pues empiezan las mujeres a montar en bicicleta sobretodo en Inglaterra en Estados Unidos pues se inventan los pantalones bombachos un pantalón

Voz 0322 30:03 madre tiene fácil para conducir final

Voz 1055 30:06 bueno en el siglo XIX las mujeres todavía pues con esas tremendas faldas esos tremendos traje bueno sin venta unos bombachos las mujeres tienen prohibido utilizar esos bombachos es decir si la aspiran con los bombachón las metían en la en la cárcel tenían

Voz 0322 30:20 estas declaraciones que vayan

Voz 3 30:23 siempre lo hará bien poco efectivamente

Voz 1055 30:25 que imagínate hoy que la vemos con esas con esas Maya cuando bicicleta nuestra buena amiga Alicia Zornotza que ha recorrido el mundo en bici que en en moto pues eso no fue siempre así el libro pues estatus tu con historias apasionantes de mujeres que cruzaron a Estados Unidos por la Ruta sesenta y seis algunas que incluso fueron con sus madres y mataron a sus Hartley Davis a la Harley Davidson ya a la moto icónica de Estados Unidos pues la acoplar un sí de cae alguna de ellas recorrieron tremendas distancia siete mil ocho mil diez mil kilómetros atravesando Canada Estados Unidos en moto con sidecar con la madre de algunas incluso con un perrito algunas otras atravesaron África hay un matrimonio polaco Santísimo que tardado dos años en hacer pues desde El Cairo hacia hacia Ciudad del Cabo Ivonne son historias centradas en mujeres el libro está editado por Ediciones casi OPA Pilar Tejera que alguna de nuestro programa y bueno la verdad es que vas descubriendo que hechos que hoy nos parecen absolutamente normales como decimos coger una bicicleta pues no no fueron así así que hay de historias de moto historias de bicicleta y luego bueno pues historia de de coche y todo centrado en auténticas pioneras que se convirtieron muchas veces como decíamos en punta de lanza del del sufragio universal recordamos que en Estados Unidos hasta hace escasamente cien años la mujer no tenía derecho al voto saque buenos es un es un libro realmente apasionante muchas pequeñas historias son en muchos casos mujer muy desconocidas algunas de ellas prácticamente no hay nada de información más menos tres cuatro páginas por por por mujer pero la verdad es que como digo es un es un libro un libro apasionante así que nombres muy desconocidos pero bueno pues eso desde la ruta sesenta Isère alguna recorrieron el desierto de Argelia y el de serio en el desierto de Túnez cuando cuando viaja al África hay más una mujer pues en auténtica locura Collados otras atravesaron África así que bueno creo que invierte también unas preciosas fotografías de cada uno de los apartados fotografías en blanco y negro de tres apartados bicicleta moto y coche

Voz 1025 32:24 espectacular no te vayas ahí porque te va a encantar escuchar meter baza obviamente a nuestro querido Javier Gregori porque hoy ya tenemos ganadores de la patata marciana que no llevamos tiempo y nada mareando la patata nunca mejor dicho venga despacio

Voz 20 32:44 el espacio la última frontera

Voz 28 32:50 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 1025 32:53 eh pues ahí seamos a Javier Gregori qué tal está Javi buenos días pues muy bien súper feliz de poder

Voz 0882 33:03 tras anunciar casi como si fueran los Oscars de Marte los dos ganadores voy ya estoy abriéndose usted

Voz 3 33:12 de Negrín de Marcial

Voz 0882 33:14 en eh Cook is pues mira tengo el honor de anunciar que es ha ganado el apartado allí dos apartados el apartado amateur una cocinera de quince años que se llama Silvia Mañas con el plato patata amarte

Voz 1025 33:31 ahí estamos yo lo he probado y bueno

Voz 0882 33:33 por ello cada martes mira es una patata atinada con Bacon es lo que yo más o menos he podido

Voz 0181 33:39 esta bueno sí

Voz 3 33:41 que eso es lo que uno de los platos que se podría arrancar el hay que recordar aquí

Voz 1025 33:46 la en Marte los patatas Martel

Voz 0882 33:49 es una receta haya digamos con copyright de sirve a Mañas que acaba de ganar dos mil euros que me dice dos mil de brazos

Voz 3 33:58 la patata me encantan comenta

Voz 1055 34:01 creo de de de Gregory cuando dice bueno más o menos es gratis nada con vehículos

Voz 1025 34:06 sí porque claro ahí tienes

Voz 0882 34:09 llevo durante casi pero de cocina menos entonces más o menos yo me he hecho mi composición este esta final se ha celebrado en un restaurante de de Zaragoza si queréis os doy el nombre del ganador de de cocineros profesionales pues mira

Voz 29 34:25 el Oscar el eh

Voz 0882 34:28 del cocinero marciano va para Kiko Martins que es portugués pero de origen brasileño por su plato Un dos tres Marte os puedo decir también lo aprobado por supuesto son unas bolas de puré de patata con bacalao chorizo poquito más laboral pero claro

Voz 0181 34:44 pero profesionales pero no puedes

Voz 23 34:47 la la la luego es no lo hemos probado todo pero aclara aclarar todo esto es que esto se pueda cocinar es

Voz 0882 34:53 claro se coordinará en Marte y que se pueda cocinar porque había dos grandes requisitos uno científico poca agua poca energía y un gran sabor y un gran y una gran dosis de nutrición y nutritiva para los astronautas para mantenerlos vigorosos y con ganas de trabajar y otro es el sabor no Illa para para en preparación artística culinaria que ha sido

Voz 29 35:17 ha habido en el en el curado

Voz 0882 35:20 científicos por un lado Marcelino lobos por otro pues

Voz 1025 35:25 no quiero no quiero decir nada ni Castro los menos voy a ser yo el que está afectando a contarlo muy bien me parece espectacular pero están encerrado en Marte en una cápsula trabajando con Upton los patata pero esa era la pregunta pero si eso no es baile

Voz 0882 35:42 tengo una vez

Voz 10 35:45 pero no lo vemos si conoce quién sabe cubre todo el año en el ahorro de combustible que te voy a ir a una reacción pero vamos

Voz 0882 35:54 bueno vaya a ganar en la ACB con lo cual van a tener más espacio habitaciones un excusado por supuesto

Voz 4 36:02 al bazo hay que bonito es la gestión

Voz 0882 36:04 convenientemente la expulsión de los detritus conveniente muy bien bueno que sepáis una cosa que Marte Se va a depurar todo incluso la orina se va a poder beber que

Voz 3 36:16 madre bonito

Voz 4 36:19 la felicidad

Voz 0882 36:21 quince añitos ya es la primera cocinera marciana premiada por un concurso en mil euros para cada uno primer Concurso espacial de cocina espacial de la historia ahí es nada bueno

Voz 3 36:34 casi nada gracias a la próxima semana mínima pausa ahí tenemos un montón de llama todavía vamos en bici no vamos hacia José Luis aguanta sus te vas yo si aguanto aguanta y eso que al final interés ahí vamos

Voz 30 37:06 una vez calmará esté entre supongo que el mal genio viene con el talento entonces Dios me libre de tener talento para la música yo a mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes o a usted es mismo Cristiano sus tenéis permite decirlo no se preocupe pues me Señora Smith bate mucho ya que sirvan más profundo ya estoy acostumbrado

Voz 23 37:50 yo una

Voz 33 37:53 o es que envidiosa

Voz 32 38:05 de ahí

Voz 1025 38:07 bueno lleva Ángel Colina Jordi que ando quizá su vieja bici desde hace una semana ya en un barranco para abajo ya permite Rebeca decía es que de verdad que yo Eric aquellos que se queja Island Agujetas ahí da pie me tal iba invita

Voz 3 38:23 está a la perezosa con o una de las personas que le voy a hacer como

Voz 0181 38:30 todo esto a nosotros hacer aventurero nos invita la Federación Madrileña de ciclismo a participar en en un aparte de una de las etapas digamos de un recorrido de una de las etapas de la Vuelta a la Comunidad de Madrid que será el diez once y doce de mayo no entonces es esta esto se desarrollaban en San Martín de Valdeiglesias con un pequeño pelotón de ciclistas querría de todo el equipo yo yo no sabía quién con quién Nieva no sabía nada a mí me dicen que es un recorrido facilita lo bueno de vale pues me apunto entonces bueno pues nada no llegamos allí muy bien todos muy majo Nos dejaron prestaron las bicis de la en la Federación la verdad que que que de maravilla y entre entre el PP por otro el pelotón entre los ciclistas había dos dos dos ciclistas profesionales un exciclista están activo que es Marcos García del equipo quieran ir estaba Luis Montes y casualidad es que Luis Montes exciclista yo sabía que un libro que que estaba a punto de salir Iker pero yo no sabía que estaba él allí ni que ni siquiera en el que había escrito ese libro y entonces es el libro que es el liderazgo del gregario pues bueno pues nada hicimos amistad Italia resulta bueno pues allí durante el recorrido yo iba reventado cuando ya lo puedo y además hay una salida que te te veo una mano que me empuja por detrás que me están empujando digo hoy Yllera Luis Pasa montes inhibe esta gente osea no solamente suben que vamos que te dejan allí como si estuviera parado sino que además tiene la capacidad de echarte una mano para subir a Ci volverá fue increíble Luis

Voz 3 40:02 es que vamos a escuchar a Luis porque Weisz tiene mucho

Voz 0181 40:06 más cosas que contar menos valor Luis

Voz 3 40:08 bueno si has Olmos buenos días qué tal oye no

Voz 1025 40:12 quiero agradecerte que seguirán del triciclo de Ángel porque madre mía de verdad

Voz 3 40:19 me dio mucho trabajo no me dio mucho trabajo ya humillado mirándolo pero bueno

Voz 1025 40:24 lo primero que cuéntanos un poco

Voz 0181 40:26 esta historia es simplemente

Voz 1025 40:29 para conocer algunos de los tramos de lo que será esa esa vuelta esa prueba sí así es

Voz 1890 40:36 de la la idea de la Federación madrileña es dar a conocer estas tres etapas de la Vuelta Internacional de Madrid profesional que bueno será mi en Aranjuez en San Martín de Valle Iglesias que fue como bien decías donde excluimos rodando esa mañana hay la última en el Paseo de la Castellana ya un final tras pedístico y bueno pues intentamos disfrutar hay ya sabes de de una grabación en vídeo que ya se puede visitar en la federación madrileña se puede ver la grabación de ese día que aguarda quedado fantástica así como en los paisajes para pedalear pues

Voz 0181 41:10 muy recomendables oye que el liderazgo del gregario si es eso eso es lo que yo diría que que nos cuenten porque Luis Luis ha estado muchos años que no diga además también con con quién estuvo porque la sido gregario de grandes corredores ha hecho en las grandes vueltas el Tour el Giro creo que que que tiene muchas cosas para contar ya ya parte después de dejar el ciclismo el se ha dedicado a dar charlas de motivación explican un poco pues eso de qué va el libro y lo que haces en tu charlas

Voz 1890 41:38 bueno pues nada después de de mi carrera deportiva a la Ryder retomar los estudios me encontré con con personas con mentores que bueno que me dijeron que que lo que yo les contaba que la historia que yo tenía hay que había vivido era muy interesante trasladar al mundo empresarial no importancia que tienen los gregarios que no dejan de ser los empleados de cualquier empresa en todos los lugar eso equipos de alto rendimiento ya sean empresarial eso deportivos hay mayor número de hombres de equipo que de líderes y además los los líderes los grandes líderes con los que yo he convivido y yo me fijaba en esa virtud porque también sabían ser gregarios en determinados momentos de de la carrera no sí bueno decidí crear una una conferencia trasladar pues esas anécdotas que yo viví durante mi carrera profesional en equipos como y estar al lado de Alejandro Valverde trasladarlas a las empresas Si pues bueno es de alguna manera potenciar la figura de los gregarios también en el mundo empresarial y deportivo porque es en los gregarios los líderes no consiguen victorias y tampoco sin los líderes los gregarios pueden trabajar no

Voz 1025 42:46 osea que sin gregario de era era lo que siempre decíamos no sin indios el jefe de la tribu lo tiene Schumi

Voz 1890 42:53 sí así es más o menos a raíz de eso pues bueno decidimos vimos plasmarlo también sobre el papel llevo ya varios años pues ha trasladado este mensaje por muchas compañías por toda la geografía española Hay decidimos plasmar pues lo que yo cuento la conferencia en en en este libro no Emma ha editado alienta de Grupo Planeta y que ha visto la luz hace escasos días hicimos la presentación en Madrid ahora me voy a Asturias porque ellos soy asturiano ha presentado allí y bueno pues que es un libro para todo el mundo no no es un libro cable de ciclismo que vaya enfocado a los ciclistas en un libro para para padres de jóvenes deportistas para jóvenes deportistas para profesionales de cualquier sector bueno el que comparto una historia real con aciertos y con errores pero que que espero que pueda ser útil a muchas personas

Voz 0181 43:47 oye Luis nosotros tenemos muchos muchos seguidores aquí en el programa oyentes que mi afición al ciclismo y aprovechando la oportunidad de de tenerte con nosotros cuéntanos un poquitín cómo es la vida de un gregario ahí dentro del pelotón con los equipos exigen mucho te maltratan en fin como se

Voz 1890 44:05 bueno afinar el ciclismo es un deporte muy sacrificado deporte que que a veces es muy justo después de estar durante muchos meses ha sufrido una caída a escasos kilómetros de en de las salidas un deporte que tienes que estar constantemente pues bueno saliendo de de pequeños baches hilaridad gregario pues es satisfactoria sobre todo si tienes como líder Alejandro Valverde cuando salen las cosas mal se suba al podio la verdad que era un líder muy agradecido y yo me siento muy orgulloso de haber podido trabajar para él estar cerca de le en grandes en grandes pruebas ahí esa es la principal base de todo de todo equipo no que el líder sepa reconocer el trabajo que hacían hombres como yo hombres que bueno que que no eran super conocidos porque cuando enfocaba o cuando empezaba la retransmisión televisiva muchas veces ya estábamos descolgados

Voz 0322 45:03 puede haber hecho nuestro trabajo

Voz 1890 45:05 hay fundamental era ese reconocimiento que bueno pues que grandes líderes como Alejandro tenían hacia nosotros darnos un abrazo de utilizar esa palabra a veces se nos olvida que era gracias por estar cerca de mi en ese momento

Voz 1025 45:18 muy bien yo voy a hacer una pregunta se tiempo estamos muertos querido José Luis pero venga

Voz 0322 45:24 hola oye el entrenador no sé cómo se llaman los

Voz 1055 45:26 lectores desde los equipos de ciclismo que es lo que les dice a un gregario es decir que tiene que hacer un gregario

Voz 1890 45:32 bueno pues tenemos una una misión que no sean conminar al principio de la etapa normalmente pues era la habitación del hotel en el autobús antes de la salida y nos dan unas pautas de de cómo sería la ideal para nosotros en ocasiones teníamos que trabajar au imagínate del kilómetro cero al kilómetro cien a veces cuando eran carreras con vía nos obligaban después de nuestro trabajo a retirarnos el propio Hypo eh

Voz 0322 45:58 tú decías no porque quiero seguir no no retira T

Voz 1890 46:00 ya tu trabajo ha terminado aquí y queremos tener te recuperado para la próxima carrera tu trabajo ya ha terminado no tiene sentido que sigas pedaleando cien kilómetros más o sea que está todo muy medido y que aunque a veces le dábamos en televisión que creemos que gane al que más te vas da hay mucho trabajo e inteligencia detrás de gestión de fuerzas dentro de los equipos y bueno hay mucha teoría detrás de ciclismo que estaré encantado si queréis de de alargar mucho más si contaros cosas

Voz 3 46:29 el fenomenal y quién no que es el día el libro el liderazgo del gregario

Voz 1025 46:33 si pasan Montes un abrazo enorme

Voz 3 46:35 al de hasta luego que venga

Voz 34 46:46 en el otro día

Voz 1025 46:49 tras que se me acerca Rafael dar pal EMI se oye te quiero hablar de Podología de yo mecánica pero es que aunque comunicamos la gente no sabe muy bien lo importante que es esto para para él y para el deporte para montaña para lo que hacemos gemelar mirar Rafael te propongo que te llamamos la saga aventureros ir estamos llamándola Rafael qué tal está el mundo días hola

Voz 35 47:13 buenos días Ponseti

Voz 1025 47:15 bueno basta tener ahora si esto momento cuéntanos qué tiene que ver a podología los pies la biomecánica como hacen nuestra vida mucho más fácil en la montaña

Voz 35 47:26 bueno pues te voy a intentar explicar rápidamente en qué consiste yo me dediqué durante muchos años a a hablar clases de esquí estuve veinticinco años tanto aquí en Europa como en Sudamérica al que fueron siete años de esos veinticinco que te cuento y entonces ahí desarrolló la teoría de la triangulación que para contarte un poco rápidamente es lo mismo que hacen los pozos que estudian el sentido de la marcha cuando caminamos por ejemplo cuando combinamos pues vamos desde el talón al al pie y expulsados con el dedo gordo del pie entonces yo con toda esa experiencia de las de las clases de de todos los cursos hechos aquí en Estados Unidos en Francia desarrolle la teoría de regulación y cuando me junto con José Víctor Alfaro que es el director general de puedo activa que juntamos las dos cosas pusimos a los ingenieros de puedo activa a trabajar para hacer una plantilla específica del esquí tenemos un un una plantilla como te cuento específica que reduce los tiempos por ejemplo de aprendizaje como tú bien sabes el todos los materiales de esquí han super mejorado con todo el tema de de los esquís y hoy en día ya no hace falta invertir tantísimo tiempo para aprender a esquiar nosotros por ejemplo te garantizamos que en dos tres sesiones de dos horas cualquiera que no sabes que es para nada ya puede bajar en un para de lo básico por una pista azul entonces eso va a ser no va a poder revolucionar todo los tiempos de la aprendizaje como te digo

Voz 1025 48:58 si todo esto codo sin plantillas

Voz 35 49:01 esto es eh con las plantillas totalmente asegurado pero la teoría de la triangulación te dice dónde tienes que apoyar e hicimos que la plantilla de de esquí tenga el arco totalmente lleno con toda la tecnología de poder activa para que también sea mucho más fácil aplicar la teoría en la reanudación

Voz 1025 49:23 que bueno pero claro esto será fácil conseguirlo difícil será muy caro

Voz 35 49:28 el no ese es el es sencillo conseguirlo porque nosotros en estos momentos en puedo activa tenemos ciento veinte clínicas por toda España donde los podólogos pueden hacer los estudios vio mecánicos si bien es cierto que ahora también hemos vuelto a mejorar tenemos un simulador para probar y para hacer los estudios específicos mecánicos de del esquí que están en Andorra la Vella en nuestra sede central de Huesca

Voz 1025 49:55 muy bien oye quien quiera saber más porque vamos apretadísimo ya a estas horas quién quiera saber más dónde puede mirar dónde puede buscar dónde puede saber algo de poco activa

Voz 35 50:05 pues en en la web de puedo activa y sobre todo si pones puedo activa esquí que es como se llaman nuestras plantillas pues hay pues a ver todo el desarrollo y cómo hacemos todas las cosas un par de vídeos ingente también con la cual hemos trabajado y seguimos colaborando Ivo no muchas ganas de de intentar comunicar esto

Voz 3 50:27 me queda un par de minutos pero está por ahí Alfonso Ojea hola Alfonso

Voz 6 50:31 estamos que cosas tan interesantes os están contando eh eso has visto tú tú has probado alguna vez o no no yo no he probado todavía nada de poco activa porque tengo la suerte de que pisos no tengo problemas en la planta ahora bien lo que está diciendo nuestro invitado es cierto que importante es Ponseti que les espero en el piso en el esquí claro no tienes por qué problema es verdad o no

Voz 35 50:51 sí date cuenta que que los esquifes llevan con los pies en todas las instrucciones dada la enseñanza ido a intentar hacer curvas nosotros por ejemplo la teoría la triangulación donde más incidencia hacemos es en el punto de inflexión en la zona disección sean nosotros hacemos una ese que al fin y al cabo es lo que pretende es hacer cuando esquiaba entonces te decimos cómo te tienes que apoyar la plantilla ya te sale en el minuto uno

Voz 0089 51:19 pero bueno no no porque eso siempre es importante pero yo conozco de puedo activa para otros tipos de deportes carrera igual pero esto me parece que lo que estoy diciendo es evidente yo creo que sí que en efecto Si tienes no solamente problemas sino quieres mejorar la técnica tu ya al final llega un momento Ponseti que es una cuestión de plantar el pie sobre la bota porque la que transmite la tabla todos los todo toda la fuerza y la manera de girar yo no voy a ir si no tienes la planta de tu pie bien amoldado a la bota y no siempre es así pues vas a tener problemas de pérdida de ese mirarle

Voz 35 51:51 es por eso también puesto casi todo el mundo es el apretar demasiado donde no te circula bien no tienes un buen retorno venoso pro dándote de fatigas

Voz 1025 52:00 no le que se te queda

Voz 35 52:02 la helado no no está bien

Voz 1025 52:05 muy bien Rafael un placer y un gustazo un abrazo enorme

Voz 35 52:09 bueno muchas gracias hasta luego

Voz 1025 52:12 nos queda un minuto Alfonso no se da por la cabecera

Voz 1490 52:18 eh

Voz 33 52:23 Alfonso Ojea

Voz 4 52:27 sí pues mira tengo un dato la situación más paradójica en la nieve

Voz 0089 52:31 entrado fíjate que siempre están los operadores en España y fuera quejándose de la necesidad de que vaya más gente a esquiar

Voz 16 52:37 que no no consiguen con el número de de de de

Voz 0089 52:39 deportistas pagar los costes bueno hay una estación en Estados Unidos que se llama ahora y sin que acaba de darse de baja Ponseti en el abono anual que unía varias estaciones por qué porque dice que no puede asumir los esquiadores de otras se quita porque con los suyos es suficiente tú fíjate que es la situación ideal no tienes que abrir mercado porque con el que tienes es más que suficiente para ganar dinero así que de baja del famoso Epic Pass que engloba principalmente a la famosa estación de Aspen

Voz 3 53:11 pues yo del Epic pasos hoy de baja todos Angulo voy a darle que te veo a Dios un labrando gracias en feliz era hasta aquí ser aventurero los volvemos a ver la próxima semana

