¿Eres capaz de resolver el dilema de los días?

Voz 1995 00:45 profesor Letona director de la escuela de pensamiento nacional

Voz 4 00:50 Don Miguel de Guzmán muy buenos días al menos hasta aquí

Voz 1995 00:52 usted ahí

Voz 5 00:56 parece coña pero lo de los paritorios Es verdad

Voz 6 01:00 sí sí digamos

Voz 1995 01:03 antes ese saludar a pero hay valen para sí

Voz 7 01:09 inexplicable del a alguien se ambiente ahora saludamos

Voz 6 01:15 Estupa que llamas Esquire

Voz 8 01:17 bueno y salvar a nuestros sufridor

Voz 1995 01:21 aquí ya los conocemos como letones el reto a los fans de Letona son letones dicte más teníamos que resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía cuántos números de cuatro cifras hay en total cuántos de cuatro cifras todas pares cuántos de todas impacto

Voz 5 01:40 pues mire Vito y no lo es

Voz 8 01:42 pero no la vez anterior me dijo es muy feo

Voz 5 01:45 así ir elige y una porra intente el ojo verá cómo no les sale pero para poderlo hacer hay que pintas cuadro adictos es decir primero no están pidiendo un número que se forma por cifras entonces lo que yo tengo que hacer si son cuatro cifras yo pongo cuatro graditos entonces el primer hito eh vamos a meter las que hay puedo pones ahí puedo poner para que sean de cuatro cifra solamente del uno al nueve porque se pusiera el cero serían número de trece días entonces aquí cabe nueve posibilidades distintas el siguiente cuadro edito son diez posibilidades el otro diez posibilidades y el otro diez posibilidades todas las alternativas resto me dan nueve por diez al cubo nueve cubo para los que no sepan es nueve mi luego hay nueve min números de cuatro cifras bien ahora cuáles son de todas cifras padres cuáles son las cifras padres da cifras para eso le cero

Voz 6 02:53 el dos mil cuatro el seis y el ocho

Voz 5 03:00 porque él ceros Pal a esos lo podemos discutir otro día pero cero España luego aquí hay cinco cifras pero tampoco lo puedo poner porque serían solo tres un número de Tres tristes entonces tengo solamente cuatro posibilidades pongo un cuatro resto cuántas son cinco cinco cinco cinco lo cual me da cuatro por cinco

Voz 9 03:25 al cubo muy cuatro más cinco al cubo

Voz 5 03:27 es simplemente quinientos luego con todas padres hay quinientos ahora con todas las impares las impares son uno tres cinco siete y nueve hay cinco impares luego la primera cifras a cinco la OTAN a cinco la otras cinco y la otras cinco que son cinco la cuarta y fincas en seiscientos veinticinco mil seiscientos cinco de manera que las respuestas son nueve mil para la primera para pares quinientas para todas impares

Voz 1995 03:58 seiscientas veinticinco pues le tengo que decir que casi todo el mundo ha acertado esta semana entre ellos José Antonio Rama Óscar

Voz 6 04:06 Kike Mateo que habrán hecho pues así como yo no lo sé

Voz 1995 04:13 no es que sí pero antes fíjense afecta a mucha gente entre ellos insisto Óscar José Antonio M que no han llamado aquellos mandar un mensaje ya está no hay qué llamar al señor entona como ha hecho

Voz 8 04:27 Manuel Manuel buenos días ya el tono lo dice todo ya ya el derrotismo mi a nombre no pues sí si las ganancias de donde es Manuel

Voz 1995 04:45 de Sevilla de Sevilla Manuel tiene alguna espero que sí relación con la matemática profunda que le permita realmente llamar a la radio para desafiar al señor detonar

Voz 10 04:55 bueno yo soy encaminada a mí informática pero soy un friki de la

Voz 8 04:59 las matemática la verdad que están obligando Dickens que no voy

Voz 7 05:05 altas pero bueno esto es matemáticas o lo que sea o lo que sea pues entonces tramos o lo que es

Voz 8 05:13 sea Manuel agarra donde puedes

Voz 11 05:17 no

Voz 5 05:19 el enigma Si hoy es viernes qué día de la semana será dentro de veinticinco días

Voz 7 05:30 el martes será el máster vamos a ver un momento veinticinco días dividido

Voz 8 05:38 con siete correctos blanco

Voz 5 05:41 cuatro entonces cuatro son sábado domingo lunes y por lo tanto dentro

Voz 8 05:48 la obra diga lo ha dicho no he dicho decir correctísimo

Voz 7 05:57 se ha dicho este va a venga vamos a uno que no lo vas a un hombre vivió sólo te subidito usted no

Voz 12 06:09 es que a mí me toca las narices que ven aún no lo sabe hacer todo pero a lo mejor no tengo preparado para que no sepan

Voz 8 06:17 pues nada nada que intentaba

Voz 10 06:19 profesor de todo

Voz 8 06:22 venga todo subidito que luego vamos a armar

Voz 7 06:25 va un hombre vivió solo en una casa durante dos meses no recibió visitas ni nunca ha salido de la casa al final de los dos meses enloqueció una noche apagó el fuego y las luces y salió de la casa como consecuencia de su huida murieron noventa personas por qué esto no es matemático el pensamiento lateral

Voz 10 06:49 supongo supongo que Albiol todo el bloque ya en el bloque había noventa personas no el vídeos

Voz 8 07:00 Manuel daba

Voz 7 07:03 bueno en matemáticas es posible que no porque tiene la filas pero el pensamiento lateral a ver si puede

Voz 1995 07:14 si la frase dónde está la clave es una noche apagó el fuego y las luces y salió

Voz 7 07:21 de la casa usted como tiene que están sufriendo mensaje Manuel por cierto sí

Voz 13 07:27 la familia oyendo la radio

Voz 7 07:31 bueno vamos a ver el nombre no queda el febrero y la casa era un faro era un faro en un promontorio rocoso remoto cuando dejó el lugar y apagó las luces apareció el aviso a los navegantes como consecuencia un naufragio murieron noventa ese está basado en hechos reales a lo mejor los mensajes que para eso

Voz 13 07:51 a no no era el sueco que Premio Nacional

Voz 8 07:59 si no pasa nada vamos arriba llegar a venga

Voz 7 08:03 vale más un fabricante afirmó que si la gente de mediana edad dijera la verdad con más frecuencia el venderían muchísimo más productos que es lo que fabricaba

Voz 1995 08:19 un fabricante afirmó que si la gente de mediana edad dijera la verdad con más frecuente con más frecuencia al que intervenía el vendería muchísimos más productos yo no tengo

Voz 7 08:28 claro que de porque en el programa El

Voz 8 08:31 yo no digo el guión ya ya

Voz 7 08:35 están todos lo sabemos tampoco quiso cada vez que fabricaba pues la verdad es que no lo ver velas paga tartas de cumpleaños a que sí

Voz 14 08:49 sí sí sí sí sí

Voz 8 08:52 sí vamos al tercero el tercero

Voz 1995 08:57 cinco hombres iban juntos pero un camino en el campo comienza a llover cuatro de ellos apuran el paso el quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa sin embargo se mantiene seco mientras que los otros cuatro se mojan los cinco arriban a destino juntos como pudo ser y aquí añade el profesor de Economía nota para trasladarse sólo contaban con los pies

Voz 10 09:20 entiendo que iba ante los llevaban en una silla cubierta no

Voz 8 09:30 tan

Voz 1995 09:31 te haber cuatro de ellos a poner el pase el quinto no hace ningún esfuerzo

Voz 10 09:34 no centrado sobre si a ser una podría ya eh

Voz 1995 09:43 eh a ver nunca cómoda en la pista

Voz 8 09:49 tumbado vale vale vale muerto no cuatro hombres llevaban el quinto que estaba dentro a todos esos contó donde pensamiento lateral detonar oscuro se trabaja mucho menos niña Andrés Manuel regular bueno regular no puedo mandar el diploma de cuál sería el conocimiento bueno es bueno fetén Sevilla Manuel esto es lo que he visto yo no no no yo creo que soy el primero Manuel un abrazo muy grande y gracias por llamarnos fíjate mucho pero aquí estamos un abrazo

Voz 1995 10:30 muy grande y antes de no que no que no piensa mucho de la semana que viene muy cortito a ver cómo dicen en la que si hace doscientos cincuenta y dos días fue jueves que días era dentro de quinientos veinticinco días

Voz 7 10:48 no esta vez no es Beatles Gatti no estoy poquito a usted esto todo fácil

Voz 1995 10:56 está dolido estupor continental pongas a hacerlo está usted bien si si este bien

Voz 8 11:01 no sé pero necesitaba algo Le no no nada un abrazo Le que se abrasa estamos nosotros

Voz 1995 11:08 estar aquí porque estoy entonces cincuenta y dos días fue jueves qué día será dentro de quinientos veinticinco días ya saben la respuesta hoy por hoy arroba Cadena Ser punto letona muchísimas gracias nada

