Fadwa Mohamed, mujer y madre en tiempo de guerra

Voz 1667 00:00 fatua buenos días GER usted ve cerca el fin de la guerra en su país el fin de la guerra en en Siria

Voz 1 00:09 el Nam las

Voz 2 00:14 creo que la guerra terminará como conflicto bélico como que es listo armada en pero empezará otro conflicto otra

Voz 3 00:22 la guerra que es la guerra económica la guerra de seguridad en la guerra de fracciones sí sí

Voz 1667 00:28 antes habrá que resolver el paradero de decenas de miles de sirios desaparecidos desde el comienzo de la guerra desde hace ya ocho años si antes incluso usted busca a su marido y a uno de sus hijos es así

Voz 1 00:41 a mí patán

Voz 2 00:48 esto que estoy buscando a mi hijo estoy buscando a mi marido pero no solamente a ellos dos sino a miles civiles desaparecidos en territorio sirio es obvio que la paz no llegará

Voz 3 01:04 sin solventar este problema visceral Hispalinux

Voz 1667 01:10 su marido a la A6 en su hijo Maher que sabe de ellos cuando desaparecieron

Voz 1 01:15 en efecto fue primero ha desaparecido

Voz 2 01:22 veinte de septiembre del dos mil doce por desgracia no sea absolutamente nada de ellos desde entonces porque se los llevaron

Voz 1 01:34 historia larga historia hay quien

Voz 2 01:45 a este régimen férreo que tenemos es su régimen que rechaza toda Piñón que contradice su forma de ver las cosas rechaza cualquier disidente cualquier persona que piensa de manera diferente a él lo detiene o desaparece mi hijo mi marido no se alzaron en armas contra el Estado no son terroristas han llamado siempre a una resolución pacífica pacifista Hinault Billy gigante al Qal a la casuística o al caso sirio pero este régimen solamente conoce la violencia ya era barbarie no solamente ahora de apareciendo Domecq antes del dos mil once Este era el modus operandi de régimen con Assad padre me válido ha sido detenido durante catorce años yo también ha sido detenida es el modus operandi de la familia

Voz 4 02:51 o clan como

Voz 1667 02:53 ha sido esta búsqueda durante siete años ya como está siendo esta búsqueda fado a Cannes

Voz 2 02:59 trasplantó muy lejos o las dudas la búsqueda es muy larga es muy dura sigo en la senda de la búsqueda ha distinguido sigo buscarlo Mary elegido a organizaciones no gubernamentales organizaciones de derechos humanos Meré erigido a políticos a países me dirigido también a la Unión Europea he visitado los parlamentos de los países de la Unión Europea he visitado los PAI en los países que defiende o que dicen que defienden los derechos humanos inclusive he hablado con el ministro de la reconciliación nacional sirio cosa que yo normalmente no hago no me gusta dialogar con los tacos de régimen sirio pero en esta vez sí pregunté a principios de la desaparición pero no supo darme ninguna respuesta en no me dio ninguna respuesta por estos motivos hemos creado la hora de la organización y familias por la libertad hemos eh Evo escogido un autobús si se le hemos puesto un autobús con fotos de los desaparecidos los detenidos hemos hecho una gira por toda Europa para hacer llegar nuestra voz a Europa para que esta este este caso esta casuística de detenidos desaparecidos sea algo visible aquí en Europa

Voz 1667 04:42 cuando usted pregunta al Gobierno por su marido

Voz 2 04:46 jo no les responden no saben qué responderles porque real

Voz 1667 04:49 mente no saben dónde está o no quieren decírselo usted qué cree que para que está pasando porque Al Asad tiene a mucha gente en cárceles todavía

Voz 1 04:59 las charlas de Bachar el Asad

Voz 2 05:02 al Yihat el marido hablé Higher es una persona de edad conocida no solamente regional mente localmente sino conocida a nivel internacional eso significa que es imposible que régimen no sabe dónde está el régimen lo tiene el régimen sabe dónde está dónde está su paradero pero lo niega rotundamente por qué por qué régimen siempre eh me dijo que las personas desaparecidas de detenidas son los terroristas son las fracciones armadas son las personas que alzaron ensalzaron en armas contra dichos hecho estado mi marido Abdelaziz el Higher es una persona pacifista es una persona que es de el Up o hubo desde el inicio ha llamado a un a una solución pacífica no armada no quería que se usaban armas en Siria por esto cómo va a responder el régimen entonces va a explicar qué ha detenido UK ha hecho desaparecer a esta persona

Voz 4 06:13 Bashar sabe dónde está mi marido pero lo niega

Voz 1667 06:20 junto a Fadual nos acompaña una colaboradora de Amnistía Internacional que trabaja precisamente en difundir en que sepamos cuál es la situación en Siria es Lin Jasen Lin buenos días ponen su que

Voz 5 06:36 a ver cuántos

Voz 1667 06:38 hombres como Abdula sí sí Maher están en paradero desconocido ahora mismo en Siria que que cifras maneja Amnistía Internacional

Voz 5 06:45 a ver

Voz 2 06:50 en internacional en Siria se apoya en las cifras en las encuestas que tiene las organizaciones no gubernamentales en territorio sirio es decir las organizaciones locales también la en la red Siria para los Derechos los humanos que manejan unos datos que se pueden tildar de fidedignos que son ochenta y dos mil desaparecidos en los cárceles de pop por la desaparecidos por el régimen sirio siete mil desaparecidos en la zona de las fracciones armadas os saquen no

Voz 1667 07:31 todas las desapariciones digamos que se les pueden achacar no ha al Gobierno de basada las

Voz 6 07:37 hasta el régimen de Bashar al Assad estaban tapan

Voz 5 07:39 en la cama

Voz 2 07:42 sí es obvió las fracciones armadas también cometen barbarie comete cosas inhumanas han hecho desaparecer a gente han detenido a gente pero podemos notar ir al parque la cifra es diferente la cifra que los desaparecidos bajo de Jimena de decir ya son muchísimo más por qué por el mero hecho de que esto empezó antes del dos mil once como dijo Fadual este modus operandi era al modo superan del padre de hacer desaparecer a personas y el hijo siguió la misma senda

Voz 1667 08:26 hay muchas mujeres en Siria que ante esta situación se visten de negro prácticamente se resignan a quedarse solas a no saber el paradero de los hombres de su casa pero no es el caso de nuestra invitada porque Fadual no se quedó de brazos cruzados fundó como nos comentaba ella junto a otras compañeras Familias por la libertad una organización que fundamentalmente busca respuestas a esas desapariciones estamos hablando también de me imagino fatua de la ayuda que se prestan entre ustedes entre las propias mujeres como se ayudan entre ustedes entre las personas que sufren la ausencia de sus seres queridos

Voz 1 09:04 vuelan ganar esto lo va a tener lugar quiero dejar constan

Voz 2 09:13 ya hacer hincapié en que yo soy una mujer que he luchado toda mi vida por los derechos siempre ha estado en la política desde antaño probado o la cárcel probado la detención por cuestiones jurídicas se lo que se siente usted dice que la mujer es el Ibex se visten en negro ese quedan no hacen absolutamente nada que no por porque no quieren hacer nada no por falta de valentía sino que tiene que gusta estar Isabel que coincidiría están bajo un régimen férreo originen que hace uso de la barbarie que pueda hacer cualquier cosa que ser humano para él es totalmente anodino esta gente tiene miedo a esta gente no tiene voz si yo estuviese en Siria no podía alzar mi voz me Bosch nos llegaría pero gracias que estoy aquí por eso tengo una vos vos es la voz de todas las sirias para que lleguen a Occidente a los países es que dicen que defienden los derechos humanos les siguen las mujeres en Siria son valientes pero la situación es muy crítica y temen por su integridad física de la Entesa físicas de su familiares cosa

Voz 1667 10:38 qué es obvia sobre todo estas mujeres buscan respuestas decíamos no buscan saber dónde está el paradero de de esos hombres de la casa pero claro fatua esos esas respuestas tardan muchísimo en llegar y usted lo sabe usted lleva siete años esperando respuestas entonces que necesitan mujeres como usted se acercarán muchas muchas de ellas pidiéndole ayuda a usted más allá de de de de de tratar de de saber dónde está el paradero de sus seres queridos ayuda para sobrellevar la ausencia

Voz 4 11:10 la ausencia de esas personas que lo piden o cómo se ayudan entre sí

Voz 1 11:17 sí

Voz 2 11:20 cierto que muchas mujeres vienen así a mí me abrasan quiere queremos cambiar Cannes el cariño entre los otros porque tenemos el mismo problema nadie puede entender lo nefastas que que es perder un hijo oro saber dónde está tu hijo la sensibilidad de la madre es su única es solamente una madre lo puede sencilla lo hacia a mí para buscar apoyo moral ya apoyo si me piden por favor fetua si sigue siendo nuestra vos por eso yo cada día que me debato me algo más fuerte voy a decidir fuerte porque quiero ser la voz de estas personas

Voz 1667 12:13 Lin la el testimonio de mujeres como fatua es es desgarrador y pensar que hay decenas de miles como ella pues resulta resulta inquietante no me gustaría saber si este asunto de los desaparecidos está sobre la mesa en las negociaciones para la resolución del conflicto en Siria de la guerra en Siria sí es algo que se suele tener en cuenta por parte de las partes ya sea a nivel a nivel local en Siria o también a nivel internacional

Voz 5 12:41 ahí de Almallah fue en CNI

Voz 2 12:48 es una prioridad para nosotros este caso humanitario de esa desaparecidos detenerlos es una ópera

Voz 1 13:01 mí sí

Voz 2 13:03 es una cosa muy importante para nosotros como he dicho antes como dijo Fadual antes que desde el dos mil antes de dos mil once El régimen tenía gente desaparecida puesto que el régimen aún que en otros países aunque hay

Voz 7 13:22 reuniones de Ginebra

Voz 2 13:24 otras reuniones en As

Voz 7 13:27 hasta di hasta la gran en Astana

Voz 2 13:32 pero no han sacado de manera clara el tema humanitario de los refugiados

Voz 7 13:38 en el dos mil diecisiete Rusia e Iván

Voz 2 13:43 si Turquía han dicho que iban a solventar este problema pero solamente está enfocado en el cambio de los y de las personas vigilantes o de los soldados armados nosotros estamos hablando de población civil estamos hablando de médicos de ese cobran socorristas de bomberos

Voz 7 14:07 qué es tal que están desaparecidos estamos hablando de miles miles de personas por esto Amnistía Internacional quiere hacer hincapié sobre este tema tan acuciante nosotros ahora estamos hablando cada minuto mueren personas en las cárceles sirias la gente en el mundo no está consciente de las condiciones inhumanas que existen en las cárceles sirias son unas condiciones Ifrán humanas y la gente lo tiene que saber los tres países Rusia ir Irán

Voz 2 14:48 Turquía no hablan claramente y no hay informes claros no sabemos la

Voz 7 14:53 gente que los actores que están en estas reuniones sean oficiales oficiosas la comunidad internacional

Voz 0538 15:03 tiene que llegar a una hoja de ruta para ponerla de herir la

Voz 2 15:11 a las negociaciones de Ginebra Ikea el caso de los desaparecidos los detenidos sea algo omnisciente en las a digamos negocia Naciones de paz ya artillería lo a las negociaciones llevarlo a Naciones Unidas para que conste porque hay decenas de miles de personas prende prende en Casa Árabe hemos hecho éxtasis posición para dar voz ahora a esta gente para hacer llegar esta casuística este caso como le dije a priori tan espinoso tan peligroso

Voz 1667 15:55 Facua nos comentaba antes que usted ha estado en la cárcel como una cárcel de Al Asad por dentro

Voz 1 16:03 se les de Sergio

Voz 1667 16:08 sí sí

Voz 4 16:09 a casa

Voz 2 16:13 estos son ovario está hoy tenida con la selva sino yo he estado en las cárceles de Hafez al a ese la cárcel no se puede discute

Voz 0538 16:27 vivir es algo muy difícil y muy Bill cuatros no se puede vivir en las cárceles

Voz 2 16:37 para darle una descripción de las cárceles sirias las que la cárcel es como un poso no puedes ver la luz

Voz 1667 16:45 sus

Voz 2 16:46 el todo negro y te sacan de vez en cuando para torturar te interrogar interrogar mal pase en la cárcel dos años del noventa y dos a noventa y cuatro pasaron muchos años de aquel entonces

Voz 0538 17:03 exiguo sigo teniendo miedo

Voz 2 17:07 llegó claustrofobia tengo fobia a la oscuridad siempre cuando recuerdo no salen de la cárcel me da como algo raro en Mi cuerpo la cárcel Siria te quita tú te quita tú humanidad ya no eres en el mano no tienes derecho a vivir

Voz 4 17:29 ahí estás

Voz 2 17:34 he leído muchos he leído mucha literatura descrito de escritores literatos que hablan de una experiencia en la cárcel pero cuando he pasado la cárcel en Siria me di cuenta que estas personas no

Voz 0538 17:50 en idea lo vi él no

Voz 2 17:54 no astros luego luego horrendo par perdón lo horrendo que es la cárcel en Siria sólo por el mero recuerdo me dan escalofríos es un infierno

Voz 1667 18:08 he leído algo sobre cómo acabó en la cárcel que creo que está bien que los oyentes lo sepan para que conozcan la división y la tensión que se ha vivido en sería durante los últimos años es cierto que usted fue detenida por su propio hermano que era inspector

Voz 1 18:25 sí sí él

Voz 2 18:29 sí señores sido arrestada por mi propio hermano mi hermano ha sido jefe de sección de la policía política en Siria es su rango de segundo o tercer nivel en la escala jerárquica de régimen sirio Hafez de Jiménez al podido fraccionar al mes a la misma casa podido dividir a los hermanos en la misma casa puedes encontrar gente pro régimen ingente contra mi hermano ha sido el que me detuvo no ha sido el primero que me torturó y ha sido muy difícil para mí no solamente por el daño físico sino también el daño moral eso deja unas escuelas más gravosas Mi hermano vale me pegó

Voz 0538 19:37 me me dio un golpe a nivel de la cara y que no mio videojuego que sería sangrando

Voz 1667 19:45 para darles un ejemplo fatua estamos terminando pero quiero que nuestros oyentes conozcan que usted viaja acompañada de la réplica de la cartera de su marido una cartera que es exacta mente igual a la que él lleva a la que él llevaba en el momento de su desaparición por qué

Voz 1 20:05 has ido a muy aguas Hasina pensárselo más bien faro

Voz 2 20:19 así esta cartera es un acuerdo en el mismo tiempo tierno dulce en el mismo tiempo melancólico y triste

Voz 4 20:30 bueno

Voz 2 20:30 con este cartel ha llevado siempre con él siempre me gustaba esta cartera siempre se lo pedía diciéndole que es muy bonita en me gusta respondía siempre que no que es muy más no te quedará cuando veo día de irse a China con la comitiva

Voz 7 20:54 que iba a ver a IVA

Voz 2 20:57 a ver asuntos relacionados con el conflicto sirio en China de Camero aeoropuerto la sacó la vació dio me dijo esta es para Ci fue Eduardo no sé por qué si tenía un presentimiento de que va a ser

Voz 4 21:22 raptado o va a ser desaparecido

Voz 2 21:26 uno iba a volver

Voz 1667 21:28 cartera forma parte de la exposición decenas de miles de Amnistía Internacional que acoge la Casa Árabe de Madrid durante las próximas semanas líquido otros objetos podemos podemos encontrar en esa exposición porque no sólo está esa cartera de fado sino de otros objetos personales de otros desaparecidos en Siria verdad

Voz 5 21:50 tapando el fiel

Voz 7 21:59 ah sí puede ser además de la cartera de de la allí de podéis encontrar por ejemplo y una bufanda dius hindú y y unas gafas de Abdullah Al Hariri él ir

Voz 2 22:17 otra una un rosario de Ethan es a todos estos objetos están

Voz 7 22:24 que están en el este este foro Casa Árabe se pueden visualizar se pueden escuchar también unas declara

Voz 2 22:34 John es de Familiares que hablan esto sólo gestos tan apreciados ahora puesto que sus dueños están desaparecido José también están los móviles ese antiguo se que usaban los chicos de gota que sea los cuatro de de de de Duma

Voz 7 22:56 que esta Salazar dan en ese dice Yuri y sus amigos

Voz 2 23:02 por otra parte se puede constatar también en la oposición en la exposición perdona como decía prosa corpus literario escrito por diferentes poetas literatos sirio es que al pasar

Voz 7 23:19 dado por la cárcel también

Voz 2 23:22 podéis ver dibujos hechos

Voz 7 23:25 es por la actriz ayuda Abu Ara vía que está ahí como caras de mujeres sirias o rostros perdón de mujeres sirias se hechas por

Voz 2 23:41 está

Voz 1667 23:42 tenemos fado a han pasado han pasado ocho años de la guerra en Siria ya podemos con el riesgo de que haya gente que se haya olvidado de ese conflicto o incluso que lo considere ya la situación de Siria algo normal no que que esté en guerra cuál es el mensaje final con el que nos tenemos que quedar ocho años después del comienzo de la guerra en Siria

Voz 1 24:06 en una mano por un eso no

Voz 2 24:11 sí

Voz 1 24:13 ahora cuando ahí BALCO

Voz 2 24:15 sentado que van a celebrar una exposición aquí territorio español me alegré mucho por qué porque España ha pasado por una experiencia parecida a la experincia es ir a Siria que es la guerra civil la guerra civil que tuvo aquí en España que vosotros a lo mejor nos recordáis pero la gente de mi quinta si recuerda o muy viene os voy a dar un ejemplo ayer en la exposición vino a mujer me abrazó llorando y me dijo enhorabuena por tu lucha me hermano desapareció en la Guerra Civil española todavía no lo hemos encontrado compartimos sufrimiento labra se el pueblo español es un gran pueblo qué le puede llegar Dinei Boss el pueblo español es un pueblo cálido es un pueblo que está a conscienciado por la que la la mediateca consta Siria a causa de los desaparecidos los detenidos yo por eso me dirijo al pueblo español como pueblo que esté con nosotros y que tenga en su conciencia es que tenga conciencia de estos desaparecidos yo le quiero dar más tareas al pueblo darle más responsabilidad al pueblo español pero si no solamente dejar una parte pensaron poquito nosotros es que presión Hero poquito a sus gobiernos para que tome las riendas para liberar a estas personas la exposición de Casa Árabe que la visita de los españoles el interés que dan a nuestra causa me hace sentir muy gratificante muy agradecida es algo muy gratificante es algo muy cálido muy humano