Feminismo con un par

hola buenas tardes en si nos pidieran a cualquiera de nosotros una lista de los derechos que nunca jamás querríamos perder estoy seguro de que la libertad sería innegociable para para un montón de personas para casi todas luego en la práctica es verdad que igual somos todos pelín menos libres de lo que pensamos eh porque hay muchas cosas que es seguramente sin darnos cuenta no nos influyen los nuevos dirigen Hinault un poco en definitiva eso es verdad pero yo me refiero a otra cosa me refiero a la privación absoluta de libertad a que te encierren a que cumpla una condena merecida o inmerecida con la ley en la mano y en un país democrático o impuesta por una dictadura hoy tenemos a La Ventana dos ejemplos dos historias muy distintas una de represión tenebrosa muy desconocida hasta ahora que son los campos de concentración de Franco que los hubo los hubo casi trescientos funcionando hasta bien entrada la década de los cuarenta por donde pasaron la tensión casi un millón de españoles hoy hablaremos con un periodista que lo ha investigado a fondo y que la próxima semana publica un libro con el resultado de esa investigación esta es la historia más turbia más oscura la otra es muchísimo más luminosa porque es una historia de libertad entre rejas me explico en la prisión Madrid uno de mujeres de Alcalá de Henares antiguo y antiguamente en la cárcel de serias funciona desde hace más de treinta años una compañía de teatro con las propias reclusas como actrices este proyecto ha ganado premios ha viajado al extranjero ya adquirido tanta notoriedad que al final ha acabado saltando a la pantalla esta noche se presenta en los Cines Callao en Madrid el documental titulado meses pero ayer hubo preestreno en la propia cárcel estuvimos allí creo que será muy interesante compartir con ustedes la experiencia y conversar con los responsables del documental de la compañía de teatro ya verán cómo al final en escenarios diferentes en épocas distintas en caminos diversos todos los conduce a lo mismo a la búsqueda de la libertad bienvenidos a La Ventana