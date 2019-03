El Cine en la SER: Clint Eastwood, un camello reaccionario (09/03/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 Disney se apunta también a esta ola feminista y estrena capitana Marvel primera película con una súper heroína la actriz

Voz 3 00:29 son enseñemos a estos chicos como se hace está más alto más lejos más rápido

Voz 4 00:34 es más alto más lejos más rápido

Voz 1084 00:40 al que parece darle igual lo políticamente correcto es a Clint Eastwood del veterano director y actor regresa con mula un regalo para Trump en el que vuelve a desempeñar el papel de viejos racista pero ahora como transportista del narcotráfico mexicano insoluble

Voz 5 00:52 es importante que hay no es mis pasos ante Bush el trabajo la familia por querer ser alguien importante de puertas para fuera acabe siendo un fracasado en mi propia casa

Voz 1463 01:03 es difícil ver en la gran pantalla historias de mujeres de más de sesenta por eso por otros motivos nos fijamos en la sede de Heras película uruguaya que ganó el Premio del Jurado

Voz 6 01:12 mejor actriz en Berlín es una cosa Otones a esta nueva de esos hombres que le pregunté porque quita no me contestó decir que ni siquiera habla el castellano

Voz 1084 01:29 Cine Español también da protagonismo a las mujeres con setenta Bin Laden se thriller de atracos con aire retro que cuenta con Emma Suárez Nathalie Poza en un duelo interpretativo orquestado por Koldo Serra

Voz 3 01:39 necesito sus treinta y cinco mil como el aire sin los tengo para mañana no volvería a ver a mi hija al

Voz 1463 01:44 en televisión esta semana tenemos dos documentales de infarto esta noche se estrena en Movistar Plus Living Neverland sobre los supuestos abusos sexuales de Michael Jackson a niños en HBO vuelve muerte León caso cerrado película que completa la serie de Justin Webster y que tiene nuevo giro final

Voz 7 01:59 la verdad es que se ha creado de mí una

Voz 3 02:02 imagen que no se corresponden en realidad a la realidad para nada

Voz 2 03:07 hubiera tocado

Voz 10 03:17 o vale

Voz 2 03:25 el galo

Voz 1463 03:29 hola qué tal buenos días empezamos el cine en la Ser esta semana con documentales José Manuel Romero buenos días

Voz 1084 03:34 qué tal Pepa buenos días es nuestra propuesta de la sección de televisión son tres estrenos en plataformas que llegan esta semana justo cuando ayer ocho de marzo celebramos el Día de la Mujer por eso es interesante Half Peaches la mitad de la película que estrena el canal TCM que ofrece la mirada de las directoras que se han quedado a un lado en la industria de Hollywood dirigido por Amy dron entrevista directoras como Lina Arana o Patty Jenkins o área Childs

Voz 11 03:58 hay muchas veces contratar mujeres significa contratar a alguien con menos experiencia no siempre pero como a veces tienes que darle un respiro a alguien

Voz 1463 04:05 la película que se estrenó en el Festival de Sundance ofrece datos esclarecedores como que la última década de las mil ciento catorce películas más taquilleras de Hollywood sólo cuarenta y cinco han sido dirigidas por mujeres y en los últimos diecisiete años el número de mujeres directoras ha ido disminuyendo en la historia de los Oscar sólo una mujer ha ganado en mejor dirección fue Cáceres Bigelow tenemos dos documentales más Dani Garrán hola buenos días

Voz 0457 04:28 buenos días Pepa Bueno que documentales nostra

Voz 1463 04:30 es además del que ya hemos hablado pues mira

Voz 0457 04:33 pido ver un muerto en León caso cerrado es el largometraje que se estrena en HBO el el veintidós de marzo con el que el director Justin Webster pone fin a la serie de cuatro episodios sobre el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco todo para tratar de dar respuesta a una serie de llamadas que descubrió que no había sido investigadas durante el juicio como

Voz 12 04:52 puede ser que alguien que trabaja en la presidencia de la Junta en este veo ha estado hablando todos los días con la asesino Ike dos años después nadie se haya preocupado en averiguar quién es ese señor que es lo que hablaba incluso el día mismo de primer Iker relación podría tener en ese sentido ese señor no vamos a decir la Presidencia de la Junta de Castilla León

Voz 0457 05:12 bueno hemos hablado precisamente con su creador con Justin Webster sobre cómo desarrolló la última parte de la investigación y cómo funciona esta película como pieza independiente de la serie de cuatro capítulos que la precede a la gente que no

Voz 13 05:24 seriedad debería hacer lo que hizo la ACB que suele el mundo porque Senna o contexto es muy difícil imposible creo que entenderá o ocaso en paz esto es digamos lo que hizo de la a la investigación más a sacar a concentrarse sólo en las tres mujeres y con la sensación de cerrada al caso lo más rápido posible que no se extendiera

Voz 0457 05:54 además también lo hemos preguntado precisamente sobre el documental sobre este género que tanto a ojear ganado en los últimos años y como en casos como éste del crimen de Isabel Carrasco

Voz 14 06:02 ha a descubrir nuevos indicios y pistas a seguir en la investigación porque él considera que es una nueva forma de hacer periodismo Txiki tendrá un base de Vigo periodísticos

Voz 13 06:13 y esto cómo se permite NASA tiempo haciéndolo es como una oportunidad de periodismo

Voz 15 06:23 de investigación que contra

Voz 14 06:25 cansada y que fue el descubre cosas nuevas fuese Alavés que

Voz 1463 06:29 bastantes cosas esa descubierto ya bueno la verdad es que no paran de llegar no es formatos de este tipo muchos están removiendo también eh pues muchas conciencias por ejemplo tenemos que hablar del documental que se estrena esta misma noche Movistar Plus de Michael Jackson

Voz 0457 06:41 sí que nadie haga planes porque hoy a las diez de la noche se estrena en cero de Movistar Plus la primera parte de Living Neverland el polémico documental que según las primeras críticas cambiará totalmente nuestra concepción del Rey del Pop en él su subdirector dan Reed indaga en los testimonios de dos hombres que aseguran que sufrieron abusos suaves por parte de Michael Jackson en su famoso rancho en los esperan concesiones como él

Voz 14 07:05 esta Shine huecos INEN hazme aquí

Voz 0457 07:09 es uno de los testimonios que la hacia mí para dosificar empezó la primera noche en la que abusó de mí me dijo que si alguien se llegaba a enterar de eso a los dos iríamos a la cárcel y nuestras vidas arruinaría

Voz 1463 07:21 sufrió es tremendo tremendo testimonio gracias por estas recomendaciones esta noche escuchamos más sobre muerte en León adiós Dani gracias a luego Pepa y ahora sí vamos con el cine con los estrenos de la semana

Voz 1084 07:40 ah y empezamos por el taquillazo capitana Marvel primera heroína de la franquicia que protagoniza abril Ars

Voz 1463 07:57 los noventa están de moda tanto que Marvel ambientado en esta década su nueva película capitana Marvel la primera que tiene como protagonista a una mujer después de que DC su eterna rival hiciera mucho dinero con Wonder Woman en Marvel han contraatacado primero con Black Panzers primer superhéroe negro y una película con mucho personaje femenino ahora con capitana Marvel para la que han fichado a la ganadora del Oscar con La habitación Bree Larsson rubia alta y delgada prototipo femenino del Capitán América

Voz 8 08:25 y usted es una raza de nobles cardíacos

Voz 1463 08:30 no les héroes guerreros la idea era buscar actores con prestigio que rellenaron un reparto de esta cinta de superhéroes por ejemplo Jude Low Samuel el de Jackson que es el contrapunto cómico de la heroína Ben Mendelssohn y atención Annette Bening sí también ha fichado como directores a unos guionistas que pasaron el casting por su visión diferente de este personaje de Carol Denver que apareció en los cómics por primera vez en el año sesenta y ocho son Ana Bolden Ryan Fleck de la decisión era hacer una película de superhéroes complejos que parecieron sufrieran como seres humanos y es que la historia apuesta por conjugar la acción las batallas entre buenos y malos la introspección en el personaje y el humor con todo ese mix han creado esta nueva historia en la que vemos cómo el personaje pasa de ser una piloto del Ejército

Voz 2 09:19 a una salvadora del mundo vuestra

Voz 16 09:25 voy a ponerle fin

Voz 17 09:28 eh

Voz 1463 09:32 los noventa fueron época de guerras galácticas entre dos razas de alienígenas al menos en esta ficción capitana Marvel tendrá que usar la fuerza para parar miles de misiles potentes pero también la inteligencia para saber quién es y a quién tiene que salvar porque los patriotas en Capitán a Marvel no son los que a priori parecen vamos como en la vida real los Cruise y también como en la vida real vemos cómo el sistema se apropia del feminismo de repente Disney se olvida de que un día defendió a las princesas y ahora lanza toda una retahíla de frases de auto ayuda para las niñas y mujeres de hoy como en Wonder Woman pero común

Voz 3 10:08 se intensidad enseñemos a estos chicos como sea lista más alto más lejos más rápido

Voz 4 10:15 más alto más lejos más rápido

Voz 1463 10:20 la actriz ha sido clara hay combativa abrir Larsson apoyó el movimiento mi tus sea declarado feminista ya está cuestionado que la gran mayoría de críticos y periodistas son hombres y falta mujeres todo eso le ha valido muchas y muchas críticas hasta el estreno de la película

Voz 11 10:33 también es el feminismo Se basa en la igualdad y creo que esta película es increíblemente diversa que trata de cómo salir de la opresión

Voz 1463 10:44 visualmente Marvel ha preferido quedarse en un segundo plano la de Los Vengadores está cerca el parece que la franquicia va a sacar a toda su artillería pesada para capitana Marvel ha usado la estética retro y el concepto de historia de aventuras autoconocimiento idea amistad no hay romance pero sí amigos uno de ellos su compañero de fatigas Samuel L Jackson la versión rejuvenecida del personaje de furia sin parche en el ojo que homenajea al universo de los noventa incluido su propia actuación en Pal ficción

Voz 1084 11:20 del feminismo controlado por Marvel pasamos a Clint

Voz 1463 11:24 el veterano director y actor sigue rodando ya actuando a sus ochenta y ocho años estrena mula una película en la que desafía a la temida corrección política en plena era Trump

Voz 18 11:38 a me que no

Voz 1084 11:55 hace tiempo que kleenex Woods se sale de la carretera como en sus películas apartarse es un gesto de mayor libertad que circular metáfora que defina un director de vuelta de todo para la era de lo políticamente

Voz 14 12:05 exacto han bebido tanto que seguramente ya no tienen filtros que yo soy pues nunca lo he tenido

Voz 1084 12:11 a sus ochenta y ocho años estrena Mula la historia de un octogenario que ahogado por las deudas incapaz de adaptarse al negocio digital acaba de transportista de cocaína para el narcotráfico mexicano

Voz 19 12:21 el cine lo voy a mentir se de luz

Voz 14 12:26 nada ni estoy haciendo de mula para el cártel llevo trescientos cinco kilos de cocaína dentro de mí camiones

Voz 1084 12:34 basada en hechos reales Nick suelen guionista de Gran Torino y de la serie narcos adaptó una historia publicada por el New York Times sobre un hombre de noventa años que trabajó de mula para el cártel de Sinaloa un hombre arruinado y sólo en una huida sin salida en un camino de perdición a la avaricia pero que al contrario que en Breaking bad is But no lo deja caer lo moldean su antieuropeísmo lo dota de humanidad humor según dice se convierte en un Robin Hood

Voz 8 12:57 Pierre Campsa que casi inexorables que Sacha o sueltas otro Falcon

Voz 20 13:05 billetes día reglas la pista de hielo en el centro recreativo

Voz 8 13:09 varias pintas de exaltación del héroe

Voz 1084 13:11 Cano el realizador vuelva al registro y al tono de Gran Torino su última gran obra la última vez que lo vimos en pantalla diez años después dirige y protagoniza una cinta

Voz 0335 13:20 bueno no es que no se están haciendo los dos trabajos durante tantas veces no sé dónde poner la diferencia ya que dirigir una película es lo mismo que es un poco más tú tienes que estar pendiente de vestuario nadie viene a colocar tu pelo o lo que sea sólo un poco más lento pero no muy diferente ambos tienen una parte de aventura de una nueva aventura una nueva quieren y eso es lo que se vistiendo interna

Voz 14 13:43 érase que muchas de examen

Voz 1084 13:47 rodeado de su equipo técnico habitual las OMIC potencia el heredero Bradley Cooper les reserva el papel de agente de la DEA encargado de perseguirle Andy García Michael Payne y Dayan Wes completan un reparto entregado a la pericia insensibilidad del cineasta

Voz 19 14:00 eh

Voz 21 14:03 a Sara en esta película ha sido como estar en una gran banda de jazz que lleva tocando durante décadas me sentía como una nota de ellas ha sido maravilloso

Voz 1084 14:15 Juanjo es Bud pone todo este relato al servicio de su discurso más reaccionario en plena era Trump y las tensiones con México regala el presidente republicano una cinta que no oculta de hecho parece querer subrayar su mirada racista xenófoba homófoba machista el realizador centra en la familia la salvación como parte de la idiosincrasia de esa América blanca

Voz 5 14:34 la familia es lo más importante que hay no ellos mis pasos antepuso el trabajo la familia he sido padre nefasto Un marido nefasto

Voz 1084 14:46 según alejado de la simpleza del Make América Great Game de sus últimas obras regresa dos temas habituales en su filmografía la parte oscura del sueño americano y las contradicciones del individualismo en estos años de crisis el hombre hecho a sí mismo al que le embargan pero se levanta para mantener las apariencias

Voz 14 15:03 creía que era más importante e alguien ahí fuera que ser un fracasado en mi propia clarísimo

Voz 1084 15:09 mantiene el pulso delante y detrás de la cámara con una destreza visual austera y clásica pero elegante y con el magnetismo en pantalla de ese viejo cowboy ahora un abuelo desacomplejado y libre

Voz 0335 15:19 ah yo nunca he dicho que este sea el último paseo en literalmente quiero decir pero sí me gusta actuar como si fuera mi último viaje alguien me estaba recordando el otro día que dije que esta era mi última película

Voz 8 15:31 no quiera tú lo estás desean

Voz 0335 15:37 pero nunca lo sabe simplemente lo hice porque era una historia interesante

Voz 8 15:40 tenía un nombre real quería terminar de completar la Historia

Voz 1084 15:45 feudo sin llegar a la culpa sin plantear un perdón el veterano director muestra sus remordimientos y busca redención en una cinta que bien podría ser su testamento político

Voz 1463 16:10 el cine latinoamericano sigue aportando distintas mira todas estas semanas estrena la serie dieras una película del director uruguayo Marcelo Martínez sí que ganó dos premios en la Berlinale del año pasado el premio del jurado y el de mejor actriz para Ana Brown es una historia de dos mujeres lesbianas de buena posición de más de sesenta años que entran en números rojos de hecho una de ellas acaba presa

Voz 22 16:32 aducir Nothing Lula no pasa a ser carta para hablar oponía

Voz 23 16:43 música

Voz 22 16:46 una pintura

Voz 1084 16:50 dice su director que esa clase alta a la que él pertenece y ahora se distancia ha sido cómplice de las dictaduras en la desigualdad en su país por eso quería trazar un relato de cómo se heredan los privilegios pero también las ideas

Voz 8 17:01 para mí seré bien es verdad la auto la casa la piratería en todo pero también prejuicio conceptos hereda casi como una enfermedad genética sacar de generación en qué duración se pasan un montón de vicios atroces y me parece que es opta como en el centro de la película creo que de alguna manera esta clase social que tuvo romance con dictaduras que un poco culpable de la situación de la acá en mi país también tiene en Asia que al margen osea en la en la marginalidad de esa clase social a historias como esta

Voz 1463 17:37 terminamos con cine español setenta habilidades pelicula de atracos de Koldo Serra que cuenta con dos actrices Emma Suárez y Nathalie Poza que interpretan a dos mujeres en medio de un atraco en una sucursal bancaria de Bilbao es un reportaje de Sara Rodríguez

Voz 24 18:14 a Koldo Serra el cuerpo le pedía una pelicula de atracos tras su debut en el largometraje con Bosque de sombras su inclusión histórica en Guernica la apetecía jugar con la cámara y con los personajes

Voz 16 18:26 son muy divertidas de Ver di sobretodo de afea rentas como como heces siendo muy fan del género del thriller me apetecía muchísimo simplemente no como ganas de rodar una peli de atracos y lo que cuando hayan infinidad de veces que además lo que me gustaba de películas que no fuera una penalidad al uso sino que es una peli casi con Atraco es el protagonista los atracadores sino que es una rehén que otras películas siempre están como segundo plano tal en este caso lo WISE ponen el foco en ese personaje que está viviendo la película de atracos

Voz 24 18:54 este trilero acción gira en torno a Raquel una madre desesperada a la que su situación le han llevado a necesitar en un plazo máximo de veinticuatro horas XXXV mil euros o lo que es lo mismo setenta Bin Laden la voracidad de los bancos la crisis y la política social estará presente en toda la trama

Voz 16 19:12 yo lo suyo no es precisamente nuestro crédito sindicación pero creo que es justo que se lleve el regalo bolsillo tiene que ser Doria del señor supuesto Raquel tres pobremente diga dónde dieciséis cero cinco treinta y dos cero cinco x interés pero los por ciento bajo sesenta meses cuatrocientos sesenta y siete

Voz 3 19:32 bueno no estoy diciendo que se cínico pinchos Emma Suárez cambia de registro con esta nueva película de atracos acostumbrados a una carrera del drama entra de lleno en la acción con un personaje con muchas capas y un fuerte perfil psicológico es un personaje muy Conte mudo

Voz 25 19:49 Sáez esa era una de las cosas también temas me costaba Lugo medir cada cada gesto edil cada cada movimiento no alguien que está archivando constantemente lo que está lo que está observando es verdad que terminaba con dolor de cabeza cada día el rodaje porque alguien que trabaja sea es como una con cómo tender una computadora ahí en en la cabeza

Voz 24 20:12 las protagonistas de esta historia son dos mujeres Emma Suárez que encarna a la violencia psicológica Nathalie Poza a la violencia física muy distintas pero a la vez muy iguales las dos lucharán por conseguir un claro objetivo el dinero y si para ello se tienen que aliviar lo harán forzosos

Voz 25 20:35 rondando los de igualdad liderar otra dirigió dicen eh las motivaciones que viene lo que sí admitió además y para nada

Voz 24 21:03 la personalidad inestable la dependencia el fracaso de la reinserción en la cárcel recorren el personaje de Hugo Silva que se mete en la piel de un preso de y drogadicto

Voz 0766 21:12 creo que que bueno que que hay que mirarse a que mirarlo también un poco todo pues todo lo que sea el tema de la recusación porque como nos despistemos va a pasar un poco lo que pasa en otros países tan guays como Estados Unidos por ejemplo en el que lo que tienen es tienen como pabellones gigantes donde mete meten gente no quiere ver por la calle pero que realmente lo que está generando ahí es es más violencia Gemma así vamos desde luego reinserción

Voz 24 21:44 hola setenta Bin Laden respira aire del cine de los setenta el patetismo y costumbrismo que proyecta esta película se puede visualizar en las vecinas cotillas la típica sucursal de barrio y la plaza española para ello Koldo Serra tira de historias como Tarde de perros o La estanquera de Vallecas

Voz 16 22:01 ha no para mi ha sido muy divertido plantearme a nivel de de de técnica hay de ahí de narrativa no no sólo de la cámara incluso pues eso además de los referentes evidente Si mezcla esos dos mundos que van ofrece Tarde de perros Vallecas que que casa Night de maravillosamente pero de pudiendo los son una una Splitter pantalla partida Cobo casi poco en referencia al mundo de de Palmou no yo deseo lo está volador de Boston Globe entonces sí que Treo con mucha vía libre para poder meter todo lo que me apetecía hay una relativamente en que todo es ayudar a que la Historia filtrara

Voz 26 22:35 en

Voz 1084 22:40 y en cine clásico esta semana hablamos de un actor español de Fernando Rey se cumplen veinticinco años de su muerte protagonista del cine de Buñuel ganó premios en Cannes ganó el Goya hay dos Conchas de Plata en San Sebastián Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche del Canal TCM y la Cadena SER no recuerda la carrera del primer actor internacional de nuestro cine

Voz 23 23:03 a Francisco Franco le gustaba el cine y hacía que le proyectarán películas en el Palacio de El Pardo día a finales de los años cuarenta fue a visitarle el equipo de la película Locura de amor

Voz 1463 23:16 cómo estás

Voz 23 23:18 Fernando Rey se quedó libido con la pregunta su padre había sido un coronel leal a la República estaba en la cárcel condenado a muerte sigue en prisión acertó a balbucear el actor a lo que Franco con su voz a Tonna tan sólo respondió para que no o el destino quiso que más de cuarenta y cinco años después de aquel episodio muerto ya Franco Fernando Rey pudiera disfrutar de una pequeña venganza interpretar al padre del dictador en la película Madre Gilda

Voz 27 23:46 cuando más pero que Hungría

Voz 1463 23:50 quiero saber

Voz 27 23:52 vaya qué empresa esta imagen

Voz 23 23:54 Inés entre esos dos episodios hubo más de doscientas películas y una de las carreras más ricas y completas que jamás haya tenido un actor español

Voz 28 24:02 no

Voz 23 24:05 Fernando Rey iba para arquitecto pero la guerra arruinó a su familia y él se metió a actor para sacarla adelante en sus comienzos El hijo de un republicano represaliado encabezaba irónicamente los carteles del tiene histórico franquista dedicado a ensalzar las Glòries de la patria

Voz 29 24:21 no hay nombre legado rebelde no hago hay alguna bien Cerevita Brandes le instó

Voz 23 24:31 en los últimos de Filipinas Reina Santa y sobretodo Locura de amor en la que interpretaba al Rey Felipe el Hermoso

Voz 30 24:38 mientras que aquí todos los días tú te has estado a más que mujeres esto no puedo consentir que me vigilen tendré que partir sólo para Burgos cuanto ya estaba decidido encontrarían dos los médicos llevar fue entonces cuando empezó a dejarse barba

Voz 23 24:53 para disimular sus mofletes que le ha compleja van bastante

Voz 31 24:56 en algunas películas yo perdí a un poco de soltura en gestos y eso porque sumaban ha aprovechado para no hablar más

Voz 23 25:06 chupar a mediados de los años cincuenta Juan Antonio Bardem le rescató de los trajes de época con películas como cómicos la venganza oso natas que de paso le situaron en la senda del cine de Buñuel sic porque un día el director aragonés vio esta última película sonatas y se fijó en él

Voz 31 25:24 se quedó impresionado por por la manera o ya estaba estilo conectaba mucho increíble nada sin que hiciera palidecen aquí Age cuando se planteó el problema del reparto de Viridiana pues dijo a Don Jaime gustaría contratará Fernando Rey que hace muy bien

Voz 23 25:42 Fernando se convirtió en el actor fetiche de la última etapa de Manuel protagonizando títulos como Viridiana El discreto encanto de la burguesía Ese oscuro objeto del deseo o Tristana con su porte elegante dignifica by hacía creíbles unos personajes que se movían entre lo absurdo y lo perverso

Voz 32 25:59 sí que sorprende en algún paso te mato creo que te mato prefiere una tragedia sea ridículo mi decadencia es imposible pegar plazo es imposibles de ir olvides que aún tengo dos obligaciones para contigo soy tu padre y tu marido y hago otro según Beobide

Voz 23 26:17 gracias a las películas de Buñuel se abrieron también las puertas del cine americano

Voz 33 26:20 me he pasado ni cinco minutos en la ciudad de Nueva York sin la compañía de un policía estoy de acuerdo con usted pero necesito algo de tiempo tiene que ser a finales de esta semana

Voz 23 26:30 French Connection contra el imperio de la droga de William Friedkin fue su lanzamiento internacional Fernando Rey sabía idiomas por eso pudo trabajar a menudo en Estados Unidos Francia o Italia tiene mejor sonido la película

Voz 31 26:42 entre los terminó la toma de los ojos sino lo normal parece que no es el detenido golpeó a la difícil

Voz 23 26:50 la rodó también con Orson Wells Campanadas a medianoche y se hizo muy amigo suyo y las familias

Voz 14 26:58 eh iba a pasar acá

Voz 23 27:00 la de oso conforme cumplía años sus interpretaciones serán cada vez mejores Elisa vida mía Diario de invierno uno de sus últimos papeles y uno de los más recordados fue el del Quijote que Manuel Gutiérrez Aragón rodó para la televisión

Voz 34 27:13 mira lo ancho contempla lo que hay delante ahora mismo pienso entrar en batallas con ellos que quitar esas vidas paralelas empezar nos consultas pocos arrebatarle su reino

Voz 23 27:27 ha espetado y admirado sus compañeros le eligieron presidente de la Academia del Cine Español en mil novecientos noventa y dos Fernando Rey nunca se retiró de la actuación acababa de estrenar su última película Al otro lado del túnel cuando falleció inesperadamente el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro Tenía setenta y seis años Él que siempre di jo que nunca tuvo vocación de actor se había convertido en un imprescindible de la historia de nuestro cine

Voz 35 27:52 irónicamente también el actor que había plasmado en la pantalla los sueños de muchos espectadores confesaba que en cine no había podido satisfacer los suyos propios

Voz 31 28:01 niño ese que hacía aventuras corría aventuras sigue si hay porque el cine no ha satisfecho fuera nada

Voz 36 28:08 no es un

Voz 10 28:24 ya

Voz 1463 28:53 terminamos volvemos esta noche como siempre con la crítica de los estrenos de la semana con Elio Castro ICO la entrevista al director de muerte León Justin Webster gracias Juan Aranaz en la realización y José Manuel Romero Sara Rodríguez en la producción y redes sociales adiós

Voz 37 29:05 a más mientras estáis aproximan podio para pronunciar un discurso conmovedor y Mémora en el cole

Voz 38 29:16 todo el mundo tiene que donde sólo hay una China tiene toda la razón hermana inmigrado él pensaba casi eran otra cosa que aquí tampoco rico y le pongo mis viva