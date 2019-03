Batu, la refugiada pakistaní que sueña con ser entrenadora de fútbol

Voz 0313 00:00 bueno he utilizado con toda la intención de expresión con un par para abrir esta tarde La Ventana porque me

Voz 1 00:05 decir que la historia de Chiclana de hace cuarenta años en plena transición me parece que es muy representativa de de la cantidad de elementos de Art

Voz 0313 00:14 más de herramientas que existen para hacer frente a los problemas no sí todavía existen tantos hombres como el presidente de la CEOE que dudan cuando se les pregunta si son uno feministas yo creo que es que cuajó durante muchísimo tiempo y todavía alguien lo tiene en la cabeza interiorizado que que el feminismo es contrario machismo y hay que repetir aprovechando este día que no que no tiene que ver una cosa con otra

Voz 2 00:35 hay en fin y que no hay que darle más vueltas

Voz 0313 00:38 esa misma expresión que ha utilizado con un par cojones por decirlo más literalmente es la que ha forjado desde su inicio el ADN del fútbol pero da pocos deportes pocos escenarios pocos territorios tan identificados con juego viril juego de hombres hay que meter la pierna como macho no dejarse agotar etc etc claro todo eso se derrumba como un castillo de naipes cuando ves el asalto al poder que han hecho las mujeres en estos últimos años en el mundo del fútbol hay que verlas hay que verlas jugar hay que verlas disfrutar y hay que escucharlas hablar recuerdan aquella película que tiene años ya de de Quiero ser como Beckham

Voz 0313 01:36 esta es una de las canciones de su banda sonora bueno aquello afortunadamente con el tiempo lo podemos contemplar con perspectiva hay considerarlo casi una historia simpática en nuestro mundo en el primero en otros países en muchos por desgracia jugar al fútbol algo tan sencillo y tan lúdico como esto

Voz 6 01:54 pues todavía está vedado

Voz 0313 01:56 a las chicas a las mujeres habló de Pakistán habló de Afganistán resulta por pura casualidad que estos días en la isla de Lesbos que es uno de los lugares donde llegan refugiados de tantos lugares del mundo está una expedición de la fundación del Fútbol Club Barcelona que viaja por todo el mundo alguna otra vez no hemos contado para utilizar el deporte y el fútbol concretamente como elemento de cohesión y de de convivencia de empoderamiento de muchas cosas no hay niñas de estos dos países por ejemplo hay refugiadas dándole patadas al al balón y a mitad de todo el fregado que se puede escuchar cualquier mañana eh osea y este es el follón del partido por ejemplo estos de hoy mismo

Voz 0313 02:40 hay en mitad del lío en Lesbos se encuentra nuestro compañero Nicolás Castellano Nico buenas tardes qué tal Carlos buenas tardes de todas las toca balón tú también lo que sí sí claro que me lo imaginaba oye que que para una Matas encontrado estos días ahí pues mira te por ese estado exactamente

Voz 1620 02:59 estoy ahora mismo en el norte de la isla de Lesbos cerca de Molly voy a dos millas de la costa de Turquía estará era la autopista que utilizaron en dos mil quince dos mil dieciséis la autopista marítima pues más de medio millón de refugiados que llegaron a estas islas griegas en el año récord de dos mil quince cae el sol una hora más que que la Península Ibérica hay calles sólo ahora mismo sobre miles y miles de chalecos salvavidas del llamado cementerio de chalecos es un poco la referencia que queda de aquellos de aquellos años no obstante siguen llegando refugiados calcula que cuatrocientos quinientos ayer una barca en otra isla cercana aquí en en apenas cuatrocientos kilómetros morían dos niños y un hombre en un naufragio en medio de todo esto como tú dices Se abre la esperanza para para niñas como Batua Liz una niña de quince años de Pakistán de uno de esos países donde está prohibido jugar al fútbol para la mayoría de llevamos escucharla cómo se presenta

Voz 1620 03:57 lo interesante Carlas escucharles porque ella y sus hermanas salieron del país

Voz 9 04:04 días

Voz 1620 04:07 precisamente porque son mujeres que salió huyendo de su país porque se quedaron como mujeres y niñas olas murieron sus padres no quiso explicarnos por qué perro al verse solas decidieron las cuatro hermanas salir huyendo de Pakistán para llegar a Europa a tener educación y una vida asegura también nos cuenta por qué está en Lesbos y que está encontrando

Voz 10 04:26 no me mira

Voz 1620 04:31 está haciendo muchos amigos se siente más cómoda Carla dice que por lo menos aquí no tiene la tensión que sentía en las calles de su país Ike cuando estaba en su país siempre estaba en casa y se sentía como en una prisión de hecho el estar aquí el compartir tiempo de fútbol el compartir charlas con amigos de Afganistán de Somalia lo está disfrutando mucho nos habla mucho de lo que supone para ella el fútbol más allá de un deporte

Voz 9 05:00 a los siete años

Voz 1620 05:01 a jugar al fútbol en las calles de su barrio intentando que no se lo permitían que era algo sólo para los chicos que claro llegar aquí que le cuenten el proyecto de Fútbol Club Barcelona de la Fundación que les permitan jugar y hacerlo con los niños con total normalidad al principio les chocó pero ahora mismo las hace sentir libre y feliz también habla sobre el futuro dice que se quiere dedicar al fútbol está pensando ACS entrenador admira mucho a los monitores de la fundación del Barça que entrena en una academia que está muy cerca de esos dos campos de memoria donde hay ahora mismo en más de cinco mil cien personas y el de carrete P donde hay mil doscientas el fútbol para esta niña de Pakistán para sus amigas de Afganistán que llevan cubierto el cabello que están jugando pues por la tarde por la noche durante cinco días a la semana en este proyecto del Barça supone esa esperanza para más de mil niños sólo del mes de noviembre la fundación del Barça ha llegado a más de catorce mil niños refugiados en este proyecto que tiene en marcha en muchos países como Líbano en muchos de los países digamos de Leko de la guerra de Siria y todo esto lo están viendo tanto los técnicos de la Fundación del Fútbol Club Barcelona como exjugadores y ex jugadoras que están bastante impresionados en estas primeras horas Carla tiene está contigo pues está conmigo Torres todo el mundo la conoce su nombre de guerra en el fútbol de Torres jugó de extremo eres ya de la primera plantilla femenina el Fútbol Club Barcelona entre mil novecientos noventa y el año dos mil tres también ese apellido Torrecilla viene porque porque se jugó en el Barça B te está escuchando en directo ahora mismo aquí al lado este cementerio de echarle

Voz 0313 06:33 Esther buenas tardes hola buenas tardes cómo estás oye la primera sensación así a bote pronto que te ha causado ver el panorama que has visto de de niñas dándole patadas al balón en estas condiciones en este escenario cuales qué es lo primero que Toño la cabeza

Voz 2 06:46 ah yo he visto niñas jugando jugando a fútbol cosa que que ya me alegra mucho que no me esperaba en ningún momento ha más que nada porque allí en en España nos ha costado mucho a que el fútbol femenino tenga visibilidad venir aquí entrará un campo Iber las jugar con niños que sea tan tan normal la verdad es que tanto mi compañera mi no sabemos muchísimo

Voz 0313 07:10 porque contaba con orgullo esto que contaba tul la la niña pakistaní de que intentó a los siete años jugar a fútbol en su barrio pero no lo dejaban en la calle porque no porque no porque no está prohibido sólo para niños a Tino no ocurriera algo parecido pero sí me gustaría que me contaras qué contaras a los oyentes un poco los inicios fue muy complicado sí hubo muchos obstáculos si había gente que te miraba raro

Voz 0277 07:33 la verdad es que todo lo que estás explicando te diría que que lo he vivido o mira el donde más donde más cuesta al principio al menos a mí fue la familia a pesar de tener un hermano futbolista a él estaba bien visto que jugar a fútbol yo me tenía que esconder yo recuerdo ir al cole tenemos que poner de portera porque mi madre es donde en donde no me veía desde la ventana aquí bueno

Voz 2 07:56 realmente mi vivencia es que mis amigos me me me buscaban para jugar y mis amigas me apartaban o sea era algo común con una incongruencia no bueno escuchar cosas como Marín macho a tú no te llamas excede Sergio sabes cómo como que era cosa de de chicos de hombres a por lo tanto en ningún momento el tema da el tema de de que las mujeres jugáramos estaba muy mal visto al cabo de los años yo lo llevé mucho mejor ya te digo por tener un hermano futbolista que en todo momento a mi apoyo y creo que me ha me ayudó a seguir adelante Él decía No tú te gusta el fútbol tú sigue ahí a pesar de todo Leite caso entonces el fichó por el Barça yo fui un día al campo estaba entrenando en el Mini lo recuerdo como si fuera ahora hay estaba el portero David del campo me dice siempre con mi pelota no ha oye y tú por qué no juegas me hace preguntas digo claro yo no puedo no puedo jugar soy niña lo puedo jugar con con niños que lo hacía no fijos pero bueno en principio no se podía ir y me dijo no hay fútbol femenino imaginaros mi mi cara de sorpresa de A hay más niñas que les gusta el fútbol

Voz 0313 09:13 cuántos años hace de sostener

Voz 2 09:15 pues mira yo tenía empieza a jugar con catorce en el Barça pues pues hace hace desde el noventa y tres es aprox y claro fue como a ver explícame ven ven ven explícame hicimos dijo mira aquí justo detrás del Mini verás unos campos de tierra dice verás chicas jugando yo fui a buscar a mi madre de Gemma lo siento

Voz 0277 09:39 ya lo tienes excusa hay niños jugando

Voz 2 09:41 ya sí fue justo en ese mismo día fui nada entrene hay sí que es verdad que cuando las las chicas que hemos jugado con chicos a senos nota porque como

Voz 0277 09:56 siempre nos daban patadas para no pues mucho nos teníamos que Curtiz físicamente para para poder aguantar física y mentalmente sí sí es cierto cierto los niños no les gustaba que las niñas jugaran mejor o que fueran mejores

Voz 2 10:12 bueno eso me ayudó en los inicios son muchísimo a a jugar

Voz 0313 10:16 sí fíjate OID fíjate hoy Mediapro acaba de comprar los derechos de la Liga de Fútbol Femenino con lo cual habrá partido esperemos que haya partidos ya de forma regular en normal lo que es la gran la última gran plataforma que le falta al fútbol femenino para para dar el pelotazo ya total vamos

Voz 2 10:32 sí bueno claro la diferencia entre yo me acuerdo no hace mucho que que me hicieron una una entrevista no también me decían mira qué te parece que ahora el el fútbol femenino haya viajado el primer equipo del Barça haya viajado en clase turista

Voz 0313 10:46 lo comer lo comentábamos el lo comentaba

Voz 2 10:48 no claro yo le dije al periodista mira no es por nada yo a ellas las entiendo pues que yo viajaba en autocar ocho horas dijo

Voz 0313 10:56 vas en campos de tierra tomaban tierra

Voz 0277 11:01 exacto digo bueno claro iba

Voz 2 11:03 cuatro horas para mí me dicen que tengo que viajar ahora comer Messi pues me entiende que

Voz 0277 11:08 sí yo sería aunque sea en la cola del avión vamos a estarlo pasa había debajo la

Voz 1781 11:14 si me hubieran sido oye estéril y cuando beige a esta gente ahora jugando a estos chicos refugiados jugando el Líbano imagino con el con esa metodología que ha desarrollado el Barça la Fundación de integración básicamente no porque aquí no hay deporte de competición sino de integrar chicos con chicas de integrar refugiados con gente que piensas dices esto es las barreras que yo tenía pero además incrementadas

Voz 1620 11:35 el hecho de que esta gente está donde está

Voz 1781 11:38 a

Voz 2 11:39 bueno es la inmensidad del fútbol sea el fútbol es universal

Voz 0313 11:43 sí es muy grande señora es así de gran

Voz 2 11:45 de estos niños y niñas ven fútbol hemos sido nosotros por ejemplo esta mañana a los campos de refugiados il lo que más nos ha impresionado es que al entrar cánones no nos conocen porque venimos vestidos del vas a los a ellos ven Barça ven club dicen buah osea ya nos abrazaban querían hacerse fotos con nosotros autógrafos o sea es es el Barça es més que un club de lo que entendemos por algo pero en estos momentos que que tiene la situación que tiene que realmente miradas el entorno y decían nosotros decíamos aérea como nos podemos como nos podemos quejar no si si ellos no tienen nada prácticamente no no tiene nada han tenido que salir de de sus países y de la forma que han salido INEN aquí ven un balón de fútbol se les ve felices en el momento en el que ríen eh claro de piel que sí sí

Voz 0313 12:40 eso no se paga con dinero Esther Torrecilla oye muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de verdad ha sido un placer eh

Voz 2 12:46 vale gracias a vosotros muchos ánimos a un abrazo