Las Noches de Ortega: Marcoan regresa (08/03/2019)

Voz 3 00:19 buenas noches hacía ya tiempo que no me asomaba yo a este bendito micrófono de la cadena SER pero aquí estoy para cumplir con el compromiso que en su día yo me vi a mí mismo ayudar a un país a través de las sondas hacia más os he echado de menos a todos pero estoy dispuesto a ofrecernos una noche de Bonnie canónica de verdad beca

Voz 0684 00:55 venga quedan radio es ni miento abertura información compromiso ácida entusiasmo ritmo savoir faire radio es el cordón umbilical que une a los españoles para la que se sientan juntos la clave yo es vida vida coló coló reivindicación social social responsabilidad frenesí a rebato Delirio las radio en definitiva es la vida y esta noche te ofrezco un retazo de esa vida quién acompaña al meta bético

Voz 3 01:38 Paco tiene una cosa que no durante el día las noches las almas están más predispuesta a ser diálogo no trabajamos abren los corazones hoy quiero cabras el tuyo que me cuentes lo que te preocupa lo que te hace infeliz loca tenaza tu tu espíritu Claudio amiga de la Cadena Ser va a ser tu confesor no tenga problemas con tal me lo todo en qué paciencia tenemos papá nunca aquí en la Cadena Ser esta noche Kio centrarme en amigo oyente que te pasa esa hijo que se mueve por dentro de tu alma solitaria sabes que aquí es un amigo un amigo que se llama Marco Antonio aquí te venga abrimos cuánta felicidad me inunda el sabiendo que voy a no hay felicidad más que eso no llama Cecilio Fes lirio buenas noches

Voz 4 02:52 para Antonio Adelante dijo que es lo que contarme

Voz 0684 02:58 sí pero me encuentro muy bien

Voz 5 03:02 de cuenta bien de la salud no no no esa luz es algo muy bien lo que pasa es que me encuentro cómodo como opciones si la familia ha estado bien jirafa amiga Carlos quijotesco trabajo trabajo trabajo

Voz 6 03:24 dos que toco de hijo he dos una sensación de vacío Marco Antonio una sensación de de uno de un hondo vacío ha contado

Voz 4 03:37 la sensación Doom hijo pero la salud viene todo abajo

Voz 6 03:42 si si bien la familia todo bien sí pero da la sensación de que

Voz 0684 03:52 me falta algo

Voz 4 03:55 tal como Occidente

Voz 0684 03:58 es

Voz 6 04:00 si me falta se como una vigente un zulo se que una una un largo inasible adelantó Leo

Voz 7 04:13 hay un algo inasible aquí

Voz 4 04:18 por buscar explicaciones a a este estado pudo dar ánimo que de pequeño patria te dio una buena hostia usa quiero decir lo digo por buscar una explicación situarnos en un contexto van a un una explicación lógica queremos Vigo que tu patria cuando escribió no te digo en la mano abierta una ostia la cara papado Papa y quitarte Etoo todas las tonterías le digo Cecilio la aplicación de todo lo que te ocurre ahora

Voz 6 04:59 pues yo no sé si yo

Voz 4 05:02 Cecilio yo digo a ver es una buena aplicación de un correctivo a tiempo evita todas estas cosas yo sé que ahora que queda tiene sesenta y cinco años ya pero si quieres te pasa por la emisora tú

Voz 6 05:25 de Madrid de que tienes aquí de mismo Madrid

Voz 4 05:29 vente aquí en la Gran Vía treinta y dos octava planta con mi mano abierta te voy a dar una buena mustio

Voz 6 05:39 le que me me me pueda ayudar

Voz 4 05:43 no no se sabe Cecilio no se sabe por qué no hay milagro no hay no hay receta milagro pacto cuyo pero bueno al menos hay que intentarlo siete crío no te cruzaron la cara Pacer tu nombre pues hay que hacerlo ahora aquella digo a tu sesenta y cinco años Cecilio milagro milagro no puede hacerse pero sería una pena o no intentarlo ya te quito todas las contaminado de la cabeza porque a tiro que te hace falta Cecilio hacerte un hombre

Voz 0684 06:16 claro

Voz 4 06:17 hice el servicio militar defendía a España

Voz 5 06:20 Darío yo lo Senado claro

Voz 4 06:24 ahí empiezan las cosas a a entenderse una educación permisiva con un chiquillo una no asistencia al Ejército por qué por qué lo hiciste Cecilio es sagrado servicio la patio que

Voz 6 06:40 planos que

Voz 4 06:42 adiós a España será defender con los pies planos también eh hijo venta la emisora Cecilio que te voy a cruzar la cada bien Cruz

Voz 6 06:53 Irán vía hubieran Biacs

Voz 4 06:55 la octava planta ahí abajo pregunta por por Midi Duddy que te dejó dicho que su esa Guille guía quite con con la mano abierta que yo tengo una mano grande de trabajadores ya verás tú el bien que te vamos a ver si vemos que no pocha etcétera Otra hostia así hasta que te quiten todas las concedía del de la cabeza

Voz 0684 07:22 sí

Voz 6 07:24 esto puede ser la solución bien ven bien bienvenida a esta traducción no va a ser agradable

Voz 5 07:34 lo bueno

Voz 4 07:36 las cosas que que va en la pena de la vida requieren esfuerzo sacrificio no se consiguen a estando ahí tumbado a la bartola las cosas buenas de la vida requieren sacrificio y sangre sin sin sangre sin sacrificio no no se consigue en la vida no no se puede estar la sopa boba como como has estado TUP pro probablemente Cecilio hijo de puta que habían aceptado la vida tú que bien aceptado y luego de esas cosas los problemas esos problemas imaginarios así va España así es así iba a España con un sistema no en las México con un juicio que es una auténtica vergüenza no no quiero hablar más más que me cae bien

Voz 8 08:28 a España en el Caspe tiene una mala

Voz 4 08:38 batir de buena noche adelante va que llama así a la gala Claudio española

Voz 0684 08:47 estamos escuchando la

Voz 9 08:49 la conversación que mantenía con con Cecilia

Voz 0684 08:54 sí sí sí decirte que

Voz 9 08:58 siento un poco de lástima por lo que debe hacer por no

Voz 0684 09:04 sí me permite

Voz 4 09:08 yo te entiendo entiendo que que te surjan sentimiento normal es madre de una persona probablemente pues con tu cuerpo sí que te de lastima que te hombre EPO reciben con la mano viertan

Voz 9 09:31 una pero que todo el que en entiendo que es lo mejor está en en ningún momento piensas que que flirteo con la filosofía del consentimiento a la que ha sido sometido para nada

Voz 5 09:47 sí me lo que sí sé que es lo mejor para eso sí

Voz 9 09:53 la pena imaginarme lo sesenta y cinco años yendo a la radio y que tú

Voz 4 09:59 que tú de Matilde yo entiendo yo soy el primero en sentir lastima que a mí no no es plato del gusto de nadie quizás matizado me gusta no se mal pero batir den al Cecilio niño al Cecilio chiquillo no se todo el favor hacerle un hombre sí sí estoy al niño se le negó la hombría mediante un consentimiento de verlo como un regalo es un regalo haciendo cuando algo se les regala no sabes

Voz 0684 10:47 claro que podría a también

Voz 9 10:52 pegarles es hace Silvio pegarle yo también a Cecilio también tiene ayudantes de alguna manera pudiera darle a Cecilio a ya entre dos dos Puleva también mi

Voz 4 11:09 estas cosas y en equipo pues siempre siempre va a ser mejor que

Voz 9 11:15 entre dos cosas

Voz 4 11:17 a mí me sabe mal por tías El tren salir la Casado permitan cada

Voz 9 11:22 no no no por eso mal pero yo tampoco tengo nada que hacer ahora yo ahora mismo cojo básico con cada día pues sí bueno sí podemos hacerlo juntos pues yo encantadísima

Voz 4 11:42 pues bien bienes Paqui pues

Voz 9 11:45 me voy para allá un amago de más nunca

Voz 4 11:49 gracias por la bolsa

Voz 9 11:50 estás haciendo es imparable lo que estás haciendo ese impagable gracias buenas noches

Voz 10 12:02 el acto Amío Bodo es eso de la Expo

Voz 3 12:10 hermoso es comprobar una vez más el poder de este medio de comunicación de masas cuando se trata de ayudar a alguien hay está España que se levanta unida para echar una mano dos manos mejor que una manos mejor que los pies su Marte a esta simpática aventura de Cruz de la cara Cecilio para hacerle un hombre no tienes más que llamadas la tocayo discípulo entre todos conseguiremos lo que no consiguió él permisivo padre de Cecilio hacer de un hombre que table de la cabeza los pájaros quitarle de la cabeza estos sufrimientos imaginarios y hacerle la vida

Voz 10 12:55 tal como seis llámame

Voz 11 13:03 hoy nos llama Grabiel

Voz 4 13:06 el buenas noches buenas noches mal cuál es su maestra simpática

Voz 12 13:11 a ver si va más seducción Pepa Bueno aportar mi granito de arena a esta simpática hicimos aventura de pegada Cecilia a conseguir

Voz 0684 13:25 pues bien hacerle un hombre que aprendo a ver la vida

Voz 9 13:29 pues no

Voz 0684 13:31 entonces su basó venir pues no

Voz 6 13:34 sí yo llama voy voy para voy para allá y todo le

Voz 4 13:38 estoy Gran Vía treinta y dos de Madrid

Voz 0684 13:42 es que yo yo yo yo llamo de Almería

Voz 4 13:47 Antón no vas a poder venida eh

Voz 13 13:49 pues

Voz 4 13:50 no esto es en Madrid no sería queremos darle dinero sacro S Tom Tom nació en detalle por parte

Voz 0684 14:08 no

Voz 4 14:10 que no no podíamos no

Voz 13 14:13 hablar de si no lo podíamos hablar de de de esta frustración que tengo como podéis digo que si no podíamos hablar un poco de profundizar un poco NN en esta frustración que tengo yo por la imposibilidad de ahí no hablar un poco de ello de que tú me digas pues qué pena que no puedo así no algo no sea a la Gale

Voz 4 14:46 Algar que haga algo

Voz 13 14:48 sí alegaron para que esto no acabe que no acabe así que no que no acabe que tú me digas bueno pues qué pena que que que vives en Almería no puedes venir a dio buena noche no sino un poco al tener yo está frustración pues alargarlo un poco que tú me digas pues qué lástima no yo te diga pues sí que me fuera había gustado a pegar Itu me dice pues es una lástima porque si fuera vivió aquí en Madrid

Voz 6 15:14 habían venido estoy yo vi así

Voz 13 15:17 qué pena

Voz 4 15:19 por qué quieres que que profundizó pues bueno

Voz 13 15:23 popa para alargarlo porque yo sé lo que va a pasar yo sé yo sé perfectamente lo que va a ocurrir tú me vas a colgar yo voy me voy a quedar aquí en la casa sólo diciendo mal diciéndome por por no poder ir triste todo es como es como yo sé que eso va a ocurrir Marco Antonio como yo sé que el final va a ser ese el final va se quedarme yo aquí solo en la casa diciendo por no puedo ir yo quiero que retrasar ese momento eso va a llegar Magic ese momento va llegar va a llegar el momento en que yo diga mierda que no puedo ir a pegar a a a Cecilio podamos vamos a retrasar ese momento todo lo que pueda

Voz 0684 16:05 escúchame momento me voy a quedar me ha quedado muy triste Marco Antonio María muy triste por no poder no sé si yo

Voz 4 16:15 tú sabes que es un acusa colectivo te pregunto si sabes que la todavía es una cosa colectiva en las va tiene una estás puso hijo no podemos prolongar esto en tu propio beneficio indie crimen escúchame in todo el mundo

Voz 0684 16:45 me río pero PGOM entonces pido perdón

Voz 4 16:49 viviendo pero todas las cosas pero

Voz 0684 16:52 dentro

Voz 7 16:53 vamos a dejarlo bueno no buenas noches cuanto cerdo

Voz 14 17:00 hoy muy

Voz 3 17:10 te hablo desde esta Claudio que desde este país que nuestro desde este corazón que es de Dios te hablo almas solitarias noches de España que como yo percibe que estamos tocando fondo hemos perdió los valores en los que se sustentaban nuestra sociedad hemos echado por el edificio Concerto dual en el que vivíamos en armonía y lo hemos sustituido por un buen is monopolizado por Rooney Kiernan que como una enfermedad antes va comiendo nuestro sistema valores hoy nos centramos en Cecilio pero Cecilio es el símbolo de lo que pasa en España en esta España desarticulada que es venir a aplicar la Cecilio un severo correctivo no tiene más que llamar

Voz 0684 18:21 Juan Carlos

Voz 1174 18:25 ya está ya está bien Marco Antonio ya está bien qué pasa cómo que qué pasa tú tú crees que es normal que llame un oyente que probablemente tenga un problema que no sabemos cuál es tu única solución es pedir que venga a la radio para que tú le pegue un bofetón por su bien no por su bien no haber que llame Cecilio por favor

Voz 4 18:46 lo lo critica venir

Voz 1174 18:49 ya me Cecilio estoy diciendo quiero hablar con él como sea de hablar con un oyente con cariño con ternura intentando comprender qué narices le ocurre y así

Voz 4 19:00 desde ese instante estoy al mar

Voz 1174 19:02 lo del programa que llame Cecilia

Voz 0684 19:09 estaba yo haciendo una labor social lo estás haciendo ninguna labor si no tiene bolso ya había de querían Billy

Voz 1174 19:18 tenemos ya a Cecilio en antenas decide buenas noches

Voz 6 19:21 buenas noches en primer lugar

Voz 1174 19:24 mi nombre y en nombre de la Cadena SER de pido disculpas por por todo lo que Marco Antonio ha ha dicho lo siento muchísimo lo siento en el alma

Voz 6 19:32 no me extraña que era la la reacción fue la eso pero claro también pues ante la duda digo bueno voy a voy a probar esto toca

Voz 0684 19:42 a ver qué me dice

Voz 6 19:45 va a ser claro ella raro raro me dijeron

Voz 15 19:50 hay que pelean la temporada decidiría

Voz 1174 19:53 eh cuénteme a mí ahora

Voz 15 19:56 es lo que le ocurre querido amigo

Voz 6 19:58 por lo que intentado de decir que cuente meramente

Voz 5 20:03 un vacío que notó como si no

Voz 6 20:07 la inquietud vulneró un no sé qué lograr algo inasible no cabe decía que en el trabajo estoy bien me la familia bien la salud bien bien pero

Voz 4 20:17 nota alguna cosa como que le elector una hoz

Voz 1174 20:21 les basta a Marco Antonio hablando yo ahora mismo Cecilio cómo definiría ese sentimiento que tiene a ver si podemos ayudarle

Voz 6 20:30 pues me me resulta muy difícil definirlo yo Ben Alí soy o el yo tengo una mujer maravillosa unos hijos cada que mucho trabajo que me ha dado todo tengo dinero es todo social la belleza física buscado belleza física la tenía siempre lo inteligente muy inteligente porque hay gente que la mayoría de las personas sensibles tengo buen gusto más justo que que la mayoría de la gente

Voz 5 21:05 pero lo que yo pienso que la suerte económica que tenía en la vida que que no es suerte coño porque es que yo me lo merezco otro ejemplo com para él

Voz 6 21:20 con con la guía que son lo demás mierda la gente no es normal que yo pues a fecha uno ejercito

Voz 0684 21:30 qué me inteligencia qué hacemos

Voz 1174 21:41 sí que sostiene que sí que sí que sí que sostiene lo que necesito este señor hombre a ala Avenue

Voz 6 21:49 entonces sí que el éxito de la sociedad

Voz 1174 21:53 sí sí pero ya es tarde entonces hacemos una cosa noble podremos dar en directo como como era nuestro deseo el deseo de Marco Antonio no podemos dar en directo pero por ahora acabamos el programa

Voz 16 22:09 en el esperamos aquí hay

Voz 4 22:12 no sé si usted usted venga usted usted adiós

Voz 1174 22:20 adiós buenas noches lo veía clarísimo bueno pero bueno pero ella está en ser no no no no hablemos más de esto será una cosa que haremos puntualmente pero pero ya están no forma parte ni de mi forma de ser y actuar de esta manera pero bueno es es una excepción es es la única excepción te voy a hacer aquí vale pero que en modo alguno lo vea usted como una victoria Marco Antonio sí bueno pero al menos no hablemos más de esto que no te tomen no me no me siento satisfecho de de de mí mismo Marco Antonio gracias por por por haber intentado hacer el programa esta noche un fuerte abrazo pido de corazón que no se me tenga en cuenta esa reacción puntual que he tenido con este oyente sabéis que no sea así que yo formo parte de la Cadena Ser que en en mi ADN está el diálogo y entendimiento propio de esta gran emisora pero no he podido evitar ser aunque sólo sea una vez un poco humano volveremos el viernes que viene a la misma hora aquí a la sintonía amiga de la Cadena SER la única emisora que escucha y comprende lamento este momento de oscuridad pero os aseguro que la semana que viene volverá a mi corazón la luz que tiene todo el locutor de la Cadena SER bien nacido