Nadie Sabe Nada T6x27: No me chilles que no te veo

Voz 0057 00:00 bueno pues dada eh qué tal Alberto con otro drama si ella estaba estar tocando el micro y se escucharon ruidos exacto muy bien

Voz 1 00:09 tornillo ando bien no para que no se caiga no

Voz 0057 00:12 acabo de llegar de Barcelona que tacos

Voz 1 00:14 a las cosas por Cataluña no

Voz 2 00:17 en la mejor época no en el AVE sí me ha en el tipo que

Voz 0057 00:22 es que miran las maletas por el escáner si me me llama digo ya está ya ya ya en contra el vibrador

Voz 3 00:28 sí es es amante hermano

Voz 1 00:33 pero para ti y para las maletas oye que ilusión nos hace cuando dicen eso sí hombre claro es alucinante a mí también me pasó el otro día o en cuando iba a dejar la la niña al cole uno Un padre me dice desde lejos que T si te vi no sólo para la niña no no tengo confianza no darles amante a una niña gimnasta si oye ya has leído que en las redes sociales y se tope con ese estás muy bien con redes que tranquilas están eh que que agusto estáis pues que nos ha escrito un hombre humano desde Melbourne en Melbourne Australia Australia dice que va el otro día creo que era clase de yoga o algo así y le dice la persona a la que va a usted

Voz 3 01:21 Alia Joy el Yogui o yoga no se la Joy la yo qué dices

Voz 1 01:29 qué le dices amante o y entonces claro pero es que fíjate esto ya colocado en en Australia en el extranjero se convierte en una palabra código claro entre dos personas tú puedes estar en Londres cruzar es decir Samanta se amante ya no hace falta decir nada más nueve en es como estamos unidos por ésta

Voz 3 01:50 mierda veces la palabra pero no estaba allí cómo estás

Voz 1 01:55 pues bien la verdad es que bien sí sí sin estado mejor a veces también está peor pues es lo que

Voz 0057 02:00 es la vida eh sí sí enhorabuena

Voz 1 02:02 pues nada hoy lo bonito de programa va a ser que que no os va el ordenador funciona hombre tenemos música sí sí que también quiero decirte el día que que falló todo te acuerdas sí también me gusta mucho la gente que decía oye ese día donde mejor que cuando tenemos ósea hay un placer en el en el vernos sufrir sí que yo decía hombre mejor mejor las radios juega con música

Voz 0057 02:28 yo también he escuchado a gente que me ha dicho que lo pasó muy bien cuando intentábamos hacer frases como de Pablo Tauler también que que que se teme sufrir sí sí sí sí sí sí la gente le gusta sí sí verte sufrir sí sí

Voz 1 02:41 me han me han mandado mensajes diciendo por favor no lo dejéis expresivos pero ellos que pasa no

Voz 0057 02:48 pues vamos con con Bale con el final del inicio porque el el un inicio también tienen finanzas

Voz 1 02:55 claro que el final del inicio de alguna Mané

Voz 0057 02:58 era muy estás metiendo Paulo Coelho eh

Voz 1 03:02 lo que hemos hecho nunca es una sección dentro del falso inicia

Voz 3 03:08 a la cabeza es que

Voz 4 03:10 innovar Alsa sección yo creo que innovar mucho en la aquí

Voz 0057 03:13 sí

Voz 4 03:14 ser puede ser bueno pues no porque queda todavía mucha radio por delante que pase Samuel y le damos caña a la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 5 03:24 el programa a priori de humo

Voz 4 03:27 con Andreu Buenafuente Berto

Voz 5 03:29 come

Voz 6 03:45 junto Arabia

Voz 7 03:48 de eso bueno pues que euforia no oye agradece

Voz 1 03:55 qué público no sí sí sí te pone las pilas te pone en tu sitio si te pronto sitios que gracias bienvenidos estábamos en la vida de programa de improvisación aquí no sabemos lo que va a pasar esta es la gracia y la desgracia a veces también inhalada o las preguntas en una urna el teatro Lara sala lo eh eh hay todo por por todo para hacer madre mía da pereza también a veces pensarlo eh ya ya dio yo sabes yo cuando cuando que empieza hostias

Voz 0057 04:22 si no es que hay gente que conozco de vale vale ya está el que viste una empresa que conozco sí sí sí

Voz 4 04:28 era que no se va no se va a salvar es que se Baselga el banquillo ese salvando

Voz 0057 04:33 me he asustado digo pues esa puta cara eh

Voz 4 04:36 la Prodi Lodi el hombre de Arturo González Campos Arturo González Campos

Voz 8 04:40 Diego Rice

Voz 1 04:48 es un hombre del pos pos Cat cimiento

Voz 4 04:54 está siendo un hombre del Renacimiento y aquí veníamos bien eh no venía en coche a toda pastilla alguna pareja ya te digo porque este hombre hace más podcast que podcast hay esto es lo mejor que este hombre hace poco ya hizo este tridente poco se está hablando de este hombre luego vamos a echar me hace más pues dice que no es que se ha puesto en una esquina e como diciendo no me verán no me verán bueno oye hablando no verán ha vuelto Raúl uno de nuestros sí sí sí sí sí

Voz 0057 05:25 amigos invidentes que la semana pasada

Voz 4 05:28 el verano el hecho perdón vamos ya ya pero tiene buen sentido del humor también

Voz 1 05:34 iremos con eso que estudia es estuve

Voz 0057 05:36 leitmotiv y estaba mi hijo también llevé a a Lucas de de de visita leitmotiv pero es Lucas de las serio Luca Luca real estuvo hablando con él muy al día siguiente en casa estábamos hablando de Raúl no son unos amigos que tenemos un programa que que Santiago usted dice has llegó no se dio cuenta dije pero esas gafas de sol que llevaba yo pues dijo pensaba que era moderno

Voz 4 05:58 bueno yo con estilo perdona las dos cosas es las dos cosas perdona Raúl sintió que también moderno

Voz 1 06:07 Francia

Voz 4 06:08 además yo entiende hombre no para lo contrario modernas

Voz 0057 06:12 durante

Voz 4 06:13 poquitos e tus cualidades eh que me metieron jardín el de verdad es una manera de normalizar también

Voz 1 06:24 esto puede ser invidente investir como como común porque osero claro e de siempre claro claro que vamos a ver vamos a ver si te parece ya de entrada vale porque esta es una experiencia llamaremos nadie sabe nada experiencia bueno yo es que titulo así como a vuela pluma estáis mal le vamos a poner incluso una música y explicamos

Voz 4 06:48 sí que Ramón nuestro técnico puesto que la idea es que Ramón parece que aquel probará por primera vez tú no sabes que aquí salen las secciones como setas es una cosa terrible después de la lluvia venga vamos a poner música en la movida de nadie sabe nada

Voz 1 07:03 Spirit AMS es que en su momento estuvimos hablando pues con Raúl y también otro amigo

Voz 3 07:07 vino sobre sobre la inminencia

Voz 1 07:11 le gusta la música disponiendo se va así hombre por supuesto vale el propio Raúl relanzó lanzó un reto quiera decir porque porque estábamos especulando oye que por donde unos escuchan los auriculares no los altavoces él dice muy bien sacado por qué no hacéis el día con los ojos vendados no lanzó un órdago

Voz 3 07:32 sí sí vale ese día muy bien pero todo el programa

Voz 9 07:38 hombre eh no no

Voz 4 07:41 yo creo que Raúl entre quiera que todo programa no porque para leer las preguntas de la urna va a ser que estoy igual que estoy igual Raúl caída podrá quitar Experience claro es que esto aquí después si te quieres cree que no lo había pensado estas cosas y con Toxo y la madre que me parió final hablamos antes siempre mejor Andreo

Voz 1 08:04 que en mayo pues te quieres cree que cuando yo hablaba con él digo en mi cabeza digo si cogemos la pregunta ir pero siempre TAP siempre tapado pero

Voz 0057 08:14 tenemos gente en el publicó que nos puede ayudar

Voz 1 08:16 además de la gala bueno te sirven para buen experiencia y se venga

Voz 4 08:21 a a este espíritu de evidencia radiofónica

Voz 1 08:25 necesitaremos personas que sepan leer no te parece te digo pero aquí en analfabetismo es poco reñido con el entonces si hay una persona

Voz 4 08:40 sabe leer aquí hoy se bueno bueno veo dudas puesto rostro entonces la movida será que

Voz 1 08:48 tú que nos tapamos y además no sólo eso sino que vamos a hacer un poquito de difusión y publicidad de una movida en la que está Raúl esos amigos algunos de ellos que se llama eh bling bling Golf Spain

Voz 0057 09:00 ósea golf aciagas Golf

Voz 1 09:03 yo tengo muchas preguntas sobre este vale

Voz 4 09:05 luego iremos que con Raúl pero la verdad es que ellos

Voz 1 09:08 están practicando golfa aciagas y han sido invitados por los principales torneos del mundo vale vale el Masters de Augusta no creo que eso o algo así

Voz 3 09:17 hombre encerrado a además eh

Voz 1 09:20 pues nada quién quiere que quiere leer Kicker el que quiere leer es más chica quiere leer hacer una cosa o por primera vez voy a a sacar la urna de aquí muy bien no pasó nunca a lo mejor se quedó una ronchas

Voz 4 09:36 va donde lo que está llevando de la otra

Voz 0057 09:42 era un era aquella chica a la que quería leeré pero te da igual

Voz 3 09:46 no que vale vale vale vale eh urna en posición muy bien vale muy bien vamos a tapanos ya una pregunta tú te pones esto encima de las gafas o pues yo había pensado usted es que claro ponerme ponerme el antifaz

Voz 0057 10:04 las encima

Voz 3 10:06 es un poco más eh

Voz 4 10:12 venga ya no tengo puesto antes de empezar también aviso de que no puedo ponerme las Kfar encima resbalan yo sé que puedo yo

Voz 2 10:23 no no no no no no da también te digo que a partir de este momento el vídeo de Youtube

Voz 1 10:29 esa negro en serio sí

Voz 0057 10:32 así que vamos a hacer eso claro

Voz 3 10:35 Yasir sino vemos lo vemos y no es gracioso vernos eh bueno un ratito yo que sé en fin esto es que a mí la nariz me da miedo

Voz 4 10:44 la persona quién eres es que el juego porque como hace ángulo sí pueden tener luz por abajo no sabes lo que te queda como una tienda de campaña e perdona pero no les no te veo ya ya intuía

Voz 0057 10:59 yo es que me lo me las he quitado estoy viendo a vale vale porque es que he visto a Arturo González Campos sí que se ha puesto unas gafas de sol es este aspecto porque es un ático quiero estar con nosotros sabe que voy a preguntarle

Voz 4 11:13 experto ver todo Peral esperadas

Voz 2 11:17 Arturo corta muy bueno digo

Voz 0057 11:20 el gafas cuando nosotros nos ponemos el antifaz

Voz 2 11:22 no es que me ha pasado una cosa me obliga a las gafas buenas en casa tras las normales entonces sí quiero veros tengo que llevar las gafas de sol con lo cual al final es es verdad que genera una empatía muy bonita con esto

Voz 0057 11:35 bonito porque te puedes gafas para ver pero al ser de sol te te resta un poquito

Voz 2 11:40 pero no lo suficiente como si me las quito del todo todo el todo no ve una mierda

Voz 0057 11:46 ya mejor quitarte las para empatizar con lo de la invidente

Voz 2 11:50 pues es verdad que estoy siendo poco enfático al final

Voz 0057 11:52 Arturo yo tire ayudando durante todo el programa que es porque al venir de invitado a lo mejor has perdido en lo que sabe hacer uso claro ahora mismo me siento la desgracia el Arturo cómo va a ayudar

Voz 8 12:10 a ellas todavía ya ya estar me

Voz 1 12:13 mira un problema que ya oprime problema tienes que

Voz 0057 12:16 escucharte tu voz para saber si estás delante en el micro

Voz 1 12:19 no no porque al no verlo si tú por ejemplo cargas a la derecha que va a pagar la cuenta

Voz 3 12:27 yo estoy yo estoy

Voz 0057 12:28 esto vamos vamos con la primera pregunta venga

Voz 8 12:34 por qué qué pasa

Voz 3 12:37 por qué Rey cualquier donde estáis ahora la movida sabes cuál sería porque se ríen que hemos hecho no he hecho nada gracioso no Berto que estás ahí la movida guapa sería se marchará a todo el público a hurtadillas

Voz 1 12:57 como como los de José animal intuyó aquí es que poco ríen hoy no

Voz 3 13:01 vamos a ver si la persona que tenga

Voz 0057 13:05 hola hola qué tal oye una voz femenina directamente

Voz 1278 13:07 basada preguntas no

Voz 1 13:10 la cosa era morena

Voz 8 13:13 si ves pero Andreo crece gracias

Voz 4 13:22 dime cómo va esto crees que no verte da superpoderes quién crees que de dar debe

Voz 1 13:29 él no me pues no lo yo voy por aquí iré acertado perdona eh venga adelante en chica morena

Voz 1278 13:35 Memorándum de Twitter dice soy yo o la dentro de Mazinger Z dice Mazinger es fuerte IMI rabo es una furia

Voz 4 13:45 qué mal la pregunta que mal queda tu voz ya hablamos de sensaciones están no

Voz 3 13:55 bueno esto me retrotrae yo lo cantaba así también eh

Voz 0057 13:59 eres fuerte y muy rabo que le pasa

Voz 3 14:02 vamos una familia tenemos una furia

Voz 0057 14:04 hombre hombre por supuestos se infiere de de Mazinger Z que dado su poder

Voz 8 14:12 su

Voz 0057 14:14 su rabo debe estar ya debe ir a Doc no

Voz 3 14:18 con lo que vale que bueno que bueno muchas gracias eh que varios el más más agradable vamos con otra si ya que es adentro espera hoy lo que ha hecho aquí está pasado ha metido la otra dentro dice la que había sacado lo ha vuelto a poner terrible problema se desactiva conejo vamos a ver recordemos estamos haciendo el programa a ciegas

Voz 1278 14:44 María José Gómez de Durango dice cómo descubrió un niño que de mayor quiere ser cómico

Voz 8 14:49 pues por error

Voz 1 14:53 por error como todos si puede interpretar que qué se reían de de Tino mira se ríen contigo y no de tío mira yo no sé si estará de acuerdo Berto tú estás ahí si estoy aquí eh Si te vas dímelo eh vale que de acuerdo con esta teoría mira estoy como enfocando hacia ti cuando no te veo yo también ya vale tú estás de acuerdo con esta teoría que la siguiente El niño que es paya Sete no será cómico ah pues eh el niño que es serio te que by calcula que monta sus movidas que trama cosas Pods podría serlo si estoy un poco de acuerdo contigo

Voz 4 15:32 vale es mayor

Voz 1278 15:38 vamos con más preguntas a Pablo desde Twitter dice mi madre cuando tiene la tensión alta se pone haber vuestros capítulos de nadie sabe nada en Youtube

Voz 3 15:45 esto es bueno

Voz 0057 15:47 depende que le pasa luego hombre sea sede para la tensión

Voz 3 15:53 sí yo soy hipertenso ya eh perdona

Voz 1 15:58 yo soy hipotensión sí claro que no lo contrario ahí hipertensa presión baja no si tiendo a baja ya tú por ejemplo te fumas una estupefaciente huy sí sí sí

Voz 8 16:08 sí ahora

Voz 1 16:11 y te quedas como planchado no o que bueno sí un poquito oye una pregunta tiene los ojos abiertos desterrados

Voz 0057 16:19 Ferraz porque no te digo que mientras luz del hueco vale vale vale vale

Voz 1 16:23 es para ir transmitiendo un poco las sensaciones que tenemos que yo te puedo decir una cosa eh si esto durará mucho yo me duermo

Voz 8 16:31 yo me

Voz 1 16:33 yo tengo un dormir muy inmediato y la ausencia de lo mi cabeza dice esto sí está que claro también luego hay otra indica otra orden interior que dice no que está cobrando tío ahí estoy venga vamos con otra

Voz 1278 16:45 la cueva del fútbol desde Twitter dice preguntarle ahora Berto por frutos secos es como preguntarle a Esperanza Gracia por el futuro

Voz 0057 16:53 me va a perseguir toda la vida es hombre por favor no yo ya os he dicho que a nivel usuarios hoy de los mejores de España ya en frutos secos a nivel profesional no dejaste la profesionalidad no sí sí pero como amateur estoy muy cerca de la profesionalidad se entiende esto no

Voz 4 17:10 bueno no no lo mucho que da igual

Voz 1 17:13 pero hay pero yo me acuerdo tuviste un ataque de honestidad

Voz 0057 17:16 se ha inventado todo yo funda debates nacionales

Voz 1 17:21 de comiendo pistacho llorando por la calle

Voz 0057 17:26 vaya el pistacho por cierto en los que no se pueden abrir no los habrá hice así el pistacho no te ofrece ni ni un mínimo hueco no no te has ese pistacho no quiere ser comida así

Voz 3 17:39 verde

Voz 0057 17:40 no no no está verde es reacio a la a ser comido ya que respetarse ya ya

Voz 1 17:44 ya ya ya aunque y es ahí por la mínima rendija

Voz 10 17:47 lo que está diciendo no hay algo malo en mi ya algo más el made in

Voz 3 17:53 es como el como el caracol como cuando estás comiendo caracoles eh

Voz 0057 17:58 no no te pongas el palillo está dentro el jodido que no quiero que no me parece bien que comer caracoles es que no me parece bien ya y además luego está la cosa esa del de no comerse el sabes que tiene una parte que no se puede comer porque dicen que está la cacas

Voz 4 18:13 Caracol el balón eh el balance lo decía decir aparte lo que decía mi abuela con esta voz

Voz 0057 18:21 parece una parte de un barco no a Riad del lado derecho

Voz 1 18:24 pues no pues es la parte de atrás Caracol oye el mejillón cerrado es el pistacho del mar

Voz 4 18:40 no sabéis cómo me ayuda está aplausos muchas gracias

Voz 8 18:44 no

Voz 0057 18:44 yo creo que sí porque la la almeja hay el mejillón sea los bivalvos

Voz 11 18:48 cuando se cocinan porque me hace cabreados pero esos

Voz 2 18:52 no deja con mejillones eh pero hombres no me no me negará que son son primos hermanos sí pero cuando no se abre diferencia cuando no se abren si tampoco se deben comer porque se ha servido mal que no Tanos no quiere no no no

Voz 0057 19:12 no quiere y hay algo más desagradable

Voz 1 19:14 de Vita esa de P lo que tiene el mejillón

Voz 2 19:17 bueno yo cuando cuando era chico una vez no hicieron en clase destripar un mejillón y tú no sabe lo que hay dentro eh sea eso es un cajón desastre si hay hay hay piezas de muchos otros animales

Voz 0057 19:32 hay hay pelo de perro hay como una hay como una lengua hay como unos pulmones pequeñitos sea eso es un

Voz 2 19:42 sí sí sí sí

Voz 0057 19:43 fíjate cómo engañan mejillón porque es como que la parte exterior es amorosas sea tú lo ves y dice que hubo Nico pero como es un infierno sea es una pesadilla conceptual ya ya ya ya si se hubiese comerlo de de un solo bocado mexicano es verdad claro como como que no se lo corrobora

Voz 1 20:00 naturaleza no no se me ocurre seguí Rome

Voz 0057 20:03 no ocurre lo demás ya no hacía falta meter tantas cosas

Voz 4 20:06 no no me refiero que no lo hizo un cuerpo bonito

Voz 1 20:09 con sus patas dijo esto es una bolsita la cierre con pelo ya está claro es un animal que

Voz 0057 20:14 esta pensar te has pensado para para ir cerrados siempre es como una mochila tiene que ir cerrada dentro es un es un agobio es que es un agobio mejillón por dentro tengo puro e putos

Voz 3 20:25 cómo va a estar revolviendo un poquito lo estómago eh

Voz 8 20:30 habrá llegado el café que pedía ya si dónde está la derecha la gente está guiando Alberto

Voz 3 20:45 Berto que estás ahí sí vale te vas a tomar el café voy a intentar no vale estoy tocando la tapa a ver si es de esas que llevan una mujer ICO pero veo que no piensa quitar la tapa fíjate yo ahora voy a ver estas intentarlo has puesto azúcar no cobarde

Voz 4 21:03 azúcar pues azul

Voz 3 21:06 Cal é buenísimo sabe más eh sin verlas bueno pues luego hablaremos con Raúl a encontrar alguna cosita de esas como que por ejemplo se potencian otros otras percepciones cuando pierdes la vista sí pero yo tengo un poco de miedo e si es normal podemos hablar con Raúl vale venga pero vamos a hablar con él de igual a igual dónde está el micro haber hecho todo esto la derecha en este país venga eximió madre mía

Voz 4 21:43 alguien me lo ha puesto en la mano oye Berto que yo he dicho muy alegremente voy a hablar con él y claro a ver radio aquí Acaip hay pero en perros también te digo mucha para micro Berto que no te estás estoy viniendo

Voz 12 22:06 también te digo no no me ayude yo necesito ayuda se va a ver también te digo que hemos hemos escogido la peor sala del teatro que hay una columna que la mezquita

Voz 4 22:24 por portaba a ver dónde está Raúl estás de aquí a ver eh Elvira un trípode voy a usar el tiempo que conmovida Raúl tíos Eaton todo el puto día ha sido todo Raúl como oye pero no sé si te estoy poniendo el micro en la boca ah vale vale bueno ha visto que bueno lo hemos hecho lo mejor que hemos podido

Voz 10 23:00 no la verdad que está

Voz 13 23:03 Jett sería que quiere que no quieres que se vea esto por es que creo que

Voz 0057 23:07 creo que es gracioso porque les tirando golpetazo Jorge

Voz 4 23:10 ahora mismo creo oye Raúl cuéntame esto del gol que ha visto que ha habido

Voz 1 23:15 poquito cachondeo Berto

Voz 4 23:18 va con cascabeles no no estoy viendo la cara hasta ahora esto no vale o llevan a

Voz 2 23:30 os invitan y yo vamos que participaba no si estamos invitados al ex Open en Arizona y al British Open en Escocia

Voz 0318 23:38 sí bueno pues tenemos que

Voz 2 23:41 tenemos que buscar una casa patrocinadora que ayude a pues a subsanar el el el coste que ya vale el avión y todo esto por después

Voz 4 23:52 de esta experiencia querrán a llover ofertas eh a ver yo veo más problema en el juego en sí que lo de llegar ayer ya lo del avión y que los lleven lo veo problemas muy menor pero luego cuando es venga

Voz 3 24:05 desea aquí mar que es la actual

Voz 2 24:10 séptimo campeón de España en golf adaptado Primark

Voz 0057 24:13 la tienda sí sí Primark

Voz 4 24:17 ah vale vale Marc vaya fiesta tenemos aquí no tengo nada tengo tengo una una solución gritar mucho todos porque entonces no no no eso Face y gritarle los ciegos del Facebook

Voz 2 24:35 decís lo decimos de broma pero hay veces que cuando unos indican algunos nos elevan la voz si a nosotros también

Voz 4 24:42 se les hace plantearse si te fuerza seguro que escucha y al que no sabe idiomas extranjeros oye Raúl ya sé que se debe ser hay que estar allí para verlo y tal pero así a grandes trazos la verdad ha constatado que le pasa la mano por la espalda vale vale a grandes trazos

Voz 3 24:58 a sin vértigo bueno pues como os decía

Voz 4 25:03 has puesto cascabel

Voz 3 25:05 sí

Voz 0318 25:06 no tenemos un día que he todo jugador de golf llevan caddie nosotros a parte de ser caddie para nosotros es un guía

Voz 4 25:13 Nos habría te encara te encara no Hungría que sea amigo tuyo por ejemplo nos ayuda a que no sea un gamberro que diga vaya Raúl Payá y le pegas al restaurante sabes que no juegue que no haga trampas como vemos la cara de el pan

Voz 14 25:26 bueno pues nos orientan nos dicen en la cara más abierta un poco más cerrada Nos orientando de un poco más a la izquierda más a la derecha es como

Voz 2 25:34 ahora pero con humano con mano con muñeco de derecha izquierda con algo

Voz 1 25:40 hay una cosa así eh

Voz 2 25:43 sí un invidente

Voz 1 25:46 ante hace un como Colin de una de un solo tiro lanzamiento pum que entre en el agujero esto esto debe ser el orgasmo no

Voz 14 25:56 sí sí el otro día jugando aquí en el centro de todo

Voz 0318 25:58 edificación uno de los ciegos que jugamos se fue a la Izquierda pegó en el muro

Voz 15 26:04 el rebotó y fue directo al hoyo entró hizo unos querían decir cómo había entrado la bola no no te estaba venir a ver lo que está dentro del hoyo el ya que teníamos con nosotros que está dentro nos explicó que había ido a veinte metros

Voz 2 26:18 Izquierda llegaron al muro y entró directo al igual no hijos

Voz 8 26:22 Boris

Voz 2 26:29 qué te parece hoy me parece que este año pasado quedó séptimo en el campeonato del Mundo que se ha celebrado en Roma otro Donostia

Voz 0318 26:37 es que no se en el en la asociación sí

Voz 2 26:40 se llama Ales Demirel hizo subcampeón del mundo que es ciego total macho con muros

Voz 4 26:45 directamente no me parece que los ciegos Bye bye bye vais a tope invitamos a algún día que vengáis al campo de prácticas a mirarnos las pelotas perfectos y si estos tíos tienen guasa e muy bien

Voz 7 26:59 vamos a venga vamos a mano negra que Alvar

Voz 12 27:09 a lo que queda hacer

Voz 4 27:14 que te has quedado aquí en mitad de este teatro quiero era la mesa pues que es la que nos ayude Cabrales ya la espera por tacto mira que un canto me ha tocado

Voz 12 27:23 tanto ya verás dame la mano dame la mano para no la quitamos venga no caigan fuera

Voz 4 27:45 ah y ahora ya se recupera

Voz 0057 27:49 pero me has hecho lo de dame la mano y te lo has llevado por ella

Voz 4 27:51 no no me acerca un poquito estaba quedando todo eso pero bonito súper inclusivo y al final haces eso

Voz 1 27:59 hecho un apunté un esbozo de lo que podía haber sido y no han sido

Voz 8 28:04 en la Cadena Ser nadie sabe nada

Voz 16 28:10 Carrero de nata la venir acá a vieja

Voz 8 28:18 por Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 7 28:23 el chatarrero que yo no he dicho nada porque me parece repetitivo pero sí que pasa

Voz 10 28:27 cuando cada día por mi calle no he visto nunca chatarra

Voz 4 28:35 como chatarra

Voz 12 28:39 sólo faltaría eso

Voz 4 28:41 que viene cada día de una nevera vieja

Voz 17 28:43 hoy no lo son

Voz 8 28:50 sólo de mañana

Voz 4 28:52 eh no han llegado al programa más ecos de de váter operaciones y que la gente graba en sus domicilios

Voz 1 28:59 sólo donde pille a todavía colea es todavía Cole quieres que hagamos la última entrega ya de esto vale y lo matamos a quien sí venga venga vamos a ver dice hola vertió Andreo Mi nombre es Miriam Os a os audio desde el nuevo os audio yo creo que no hay que poner ese audio e si así ya si lo adscrito así de mal que habrá grabado mira que mira desde no almacén de las

Voz 0057 29:23 en Alcalá de Henares no saudí

Voz 1 29:25 vale vale vale está muy cerquita del odio también os audio desde el nuevo almacén de la sostenible en Alcalá como podéis comprobaremos cogido local con muy buena acústica aunque al vender ropa de segunda mano no no sirve para nada pero al menos ha dado para esto un saludarte

Voz 0057 29:40 pero cómo que no sirve para nada pues igual

Voz 1 29:43 el a ver la reverberación en sí bueno pero de nada pero tampoco va mal que que se te escuche bien cuando me rompa también es bueno bueno bueno igual puedes atender un cliente desde cincuenta metros claro que quiere eh

Voz 4 29:56 los pantalones lo vamos a ver

Voz 18 30:02 una vez que tú le suene una eh

Voz 4 30:13 allí está así suena mi almacena las aguas muy bonito teníamos que tanto ha molestado que no pero que añitos mundo cómodo canta no está todo mundo cante

Voz 0057 30:23 además la gente se pone a cantar ya como intentando demostrar técnica pues por un una

Voz 19 30:29 no va va va va va

Voz 4 30:33 ya ya bajaba relájate

Voz 1 30:36 engañas bueno vamos a La Coruña dice saludo desde La Coruña me llamó Diego soy maño pero vivo en Coruña eh no mucho se bueno no es un váter session no se hombre la gente tiempo

Voz 0057 30:46 la libertad de movimiento pero maños

Voz 1 30:49 en Galicia que pasa ya puede ser perdón perdón por un momento me imagen

Voz 4 30:54 era un voto rico allí por ahí Peña Yell la pues estoy dice ubicarlo

Voz 8 30:59 yo creo que se sé que quemada

Voz 7 31:06 adiós pueden vivir donde quieran Alberto

Voz 4 31:09 no soy humano no tengo prejuicios e me entiendes uno seis y yo estoy un andaluz que nadie no lo veo usted da para dos película por lo menos esa es verdad es es sigue

Voz 12 31:21 bueno dice el maño Gallego

Voz 1 31:25 no es un váter sesión pero quizá ajuste este documento de la profesión agrícola de la zona de Monte Alto vamos

Voz 20 31:32 bueno a ver

Voz 8 31:45 pero esto que mira eh

Voz 4 31:48 que Diego nos ponemos a grabar aquí a lo loco Diego vuelve vuelve a Zaragoza y a la pregunta a lo mejor me gusta

Voz 1 31:58 no la respuesta es no pero gracias por el intento eh

Voz 0057 32:01 bueno siguientes Guillem desde el más Now que dice que no es pasa audio del baño clásico en casi cuán

Voz 21 32:07 ah

Voz 1 32:15 se ha venido arriba acústica de baño cuidado gregoriano en baños y lo que tiene que haber echado mira mira como te miran hacia una culebra piel de gallina yo magnate cincuenta monjes en un bateo eso es un chiste va cincuenta o que váter cantando gregoriano bueno ya donde cantan tiene muy buena agosto sí vale el váter session si quieres ya como para cerrarlo eh hay uno que viene desde India otro que canta el himno de España vamos con el de India primeros si te parece

Voz 10 32:47 sí sí Mumbai

Voz 1 32:51 esto hola Andreu hola qué tal

Voz 22 32:53 es su cap desde un baño aquí en Bombay India no sé si será bueno o malo más lo dejo a nuestro juicio no solamente quería deciros que lleva mucho tiempo siendo mis compañeros de cama yo trabajo para

Voz 4 33:07 para una empresa americana que serán

Voz 22 33:09 máquinas tuneladoras de soy programador máquinas están esto me tiro muchísimo tiempo fuera de casa

Voz 0057 33:14 de trabajo

Voz 22 33:17 el par de semana aún más en Japón otra semana en India otra semana en Malasia así

Voz 0057 33:22 no me continuamente no me tiro

Voz 22 33:25 el tiempo tiempo fuera de casa y lejos de la familia

Voz 4 33:27 las era bastante duro y hay algo que lo hace

Voz 22 33:30 sí muchísimo más fácil liar la posibilidad de poder desconectar pero al final

Voz 3 33:35 venga venga vamos a Lequi vosotras hoy sí bastantes repasó habla de eso porque podemos llegar al otro

Voz 0057 33:41 sí

Voz 4 33:42 no me tumbé en la cama la chapa me pongo una la vuestros programas de Pedro Duque hace que se olvida todo

Voz 0057 33:50 soy como parte del público

Voz 4 33:53 creo que como yo habrá que este sólo en India eh mira un momento siempre ha dado la sangre porque dice en la en la cama de echarme expresó que diría a pelo las voces bueno tío este hombre está dejando India como un proyecto gira tuneladora

Voz 0057 34:21 yo creo que es lo más guay que que que puede generar el ser humano por esos dientes Itxako trajo a eso eso es la hostia sí sí sí yo me encantaría ir a ver una

Voz 4 34:34 no y además llevarla a comer incluye dar con un colega en otro que lleve otra pero yo creo que el sentido eso lo hacen cuando le perdona cuando horadado quedamos a la mitad

Voz 1 34:47 ya claro a cuando hora daron te gusta del verbo

Voz 4 34:50 por hablar me encantó maravilló luso mucho eh es sólo un beso en el terreno sexual yo a veces les digo a mi mujer ya tardaba si te apetece que te oral sí sí sí ya no una feo no suena feo no no no yo puedo decir hasta

Voz 1 35:04 hasta en público con con otras personas bueno pues cuando horadar el Eurotúnel se va de Inglaterra Francia pues no empezar a Francia hicieron se coordinaron fondos se coordinaron porque imagínate que se cruzan y me caigo la verdad que hemos hecho dos en el momento en que el que viene de Francia y el que viene Inglaterra Tata tocan las dos hacen con poca un choque de choque ya me entiende no dicho que de puntas

Voz 3 35:32 Pin ya

Voz 0057 35:34 bueno aprovechó para recomendar una peli vale bueno espera que queda les ha vale ahora en la gran evasión es que no lo había visto que la verdad Tom Dick y Harry los tres los tres míticos túneles de La gran evasión mejor Pelli de túneles de las de la historia Pánico en el tono sí

Voz 4 35:51 yo ya sabía perdona

Voz 0057 35:53 que si se leonés está el que pega un pepino se llama en el Título original de y la actitud de cómo cómo sale al final pues de puta madre cómo va a salir como alone alone sino que le ha salido mal de no no

Voz 1 36:08 esto va va salvando todos índice yo me quedo yo yo

Voz 23 36:10 digo yo porque el héroe siempre que yo hecho

Voz 4 36:13 gilipollas

Voz 1 36:16 y claro la peli como son los americanos no cuando ya ha salido el último rodeadas algún desprendimiento se queda dentro si todos unos no que él lo pierdes de vista de repente ha pegado un pepino lazo dentro de un túnel un géiser disparado están eh que sepa matar a una persona cómo es esto ese final sale de bajo el mar funk jazz y será que da la cara has visto últimamente

Voz 3 36:43 que tiene que tiene

Voz 1 36:46 llevaba por considerarla una bolsa de basura

Voz 4 36:48 cuesta encima claro yo

Voz 1 36:51 la escena final mítica pues de todo este tipo de películas que son las ambulancias Policía con la luz expuesta el Caminero con una mantita sabes Icon la chica diciéndole a lo mejor podemos ir hacerla

Voz 3 37:06 qué dices de verdad

Voz 4 37:08 de verdad a trescientos por hora durante una ducha cámaras el reclamo

Voz 0057 37:14 huele la huelga a pisos de vieja pues lápices abuela y luego gustan los del túnel de Arturo Valls se también mítica película española

Voz 1 37:22 no no es bastante reciente quiero decir que vale oiga vamos a acabar con un oyente que canta el himno de España me apetece muy

Voz 0057 37:28 muchísimo escuchar eso

Voz 1 37:30 chico lo que yo es que si hay una oportunidad escuchas

Voz 4 37:32 España cualquier ahora dejó pasar claro claro quiénes que invite a Marta Sánchez bueno ahí en el váter en España

Voz 2 37:41 no

Voz 1 37:45 vamos a ver pero me dice la nota de nuestros compañeros gente que han tenido de España coma con una letra puntos suspensivos

Voz 4 37:53 defender a la nación

Voz 12 37:55 porque si ofendida

Voz 0057 37:59 no lo sé no lo sé

Voz 24 38:02 sea a

Voz 9 38:13 sí ahí metiendo ahí

Voz 24 38:16 ahí ahí

Voz 4 38:20 bueno pues oye podemos decir ver todos estamos de acuerdo en que se acaba ya esta sección por favor

Voz 1 38:27 mandáis llamas sacado hasta ahí

Voz 7 38:29 me hasta aquí seguimos eran la Real

Voz 4 38:39 Israel Israel te te dice Hola vertía Andreu estado peinando me para el lado equivocado toda mi vida eh como pues eso

Voz 0057 38:49 hasta que mi nuevo Barbero si me lo cortó y me lo peinó bien sin darme mucha opción todos ya ha dicho cómo crees que debería afrontar esta nueva etapa de mi vida

Voz 4 38:58 habla con tu barbero tíos que se qué tal todavía pues habla habla al revés claro

Voz 0057 39:03 que el pelo tiene una persona no puede serlo

Voz 1 39:05 Apareció Messi como te vas a peinar a contrapelo yo soy el propio

Voz 0057 39:09 sí lo ya el pelo el pelo pide peluquero pide se eh yo por ejemplo yo tengo yo tengo un problema con con mi pelo terrible está fijado que yo yo tengo una relación con mi comida peinado siempre muy traumática

Voz 1 39:22 se peina dos señoras señoras no

Voz 4 39:24 poquito a poco de la moderna yo éramos

Voz 0057 39:29 pena de señora Un poquito ahora no pero cuando te dejas todo el pelo grande eso te señora con patillas a ver lo que yo te cuento lo que pasa en el frontal se va va afrontaba remitiéndose a la frontal siempre tienen menos fuerza pero pero en cambio por la parte de atrás si ese tiene una fuerza inusitada en mi pelo ya hay tres remolinos puestos se de manera que si eso no se puede gobernar o sea yo lo que puedo hacer cosas como aspersores no claro yo lo que puedo hacer es la parte de delante sí que te la presento te hay un discurso en la parte del discurso de la coherencia hay un proyecto pues te hago te hago CD para para mi derecha Belén

Voz 1 40:10 te usáis Klein

Voz 0057 40:12 Musavi es catalán vale vale

Voz 1 40:15 no canta catorce la con las

Voz 0057 40:17 le da una raya si no sé si estáis afable avisaba si es el catalán hacerse una claro ejemplo se va hay que salir más de noche

Voz 8 40:26 venga va entonces

Voz 0057 40:29 es como que la parte de delante si viene un tienen un discurso tiene un discurso se aparte de ese punto caso ya entonces si yo dejo que empiece a crecer si la parte de atrás va mandando va ganando va ganando va ganando y entonces hacerle efecto de John valen Il

Voz 1 40:45 bueno porque no me mi proyecto no a mi propuesta pero no te cortas todo lo de atrás no no te deja sólo lo derriba como un jugador de fútbol de Primera División

Voz 3 40:53 tú has cosas

Voz 1 40:56 te hace las tejas tú crees y un poquito de votos

Voz 3 40:59 tú crees que yo necesito esas cosas no pero la gente se me valen los ojos que miran ya ya ya venga vamos

Voz 17 41:13 a Cho como que te quieres realmente cuando presentador de radio directo porque sabe lo que va a venir

Voz 4 41:21 no vamos con la sección tal pero él no tenía nada no tenía nada que ofrezca sólo era

Voz 8 41:32 ha sido como y ahora ya a continuación más

Voz 4 41:38 era mucho entusiasmo pero sin ningún contenido que es lo que ha basado su carrera momento

Voz 2 41:44 qué Arturo González Campos Andreu no tenía nada Andreu pero tú

Voz 1 41:50 son presentador de radio tan bueno si estás entendiendo lo que yo estoy sufriendo con este hombre que que que trabaja la radio Cope pero con un arado

Voz 0057 41:59 me has entendido trabaja con Juan Gómez Jurado también tiene sus problema

Voz 2 42:03 ya ya ya pero yo tengo lo mío e también Andreu ya ha hecho una inflexión que seguro que tú también haces que es para que el técnico diga papá

Voz 1 42:11 está cambiando de tercio es que me gustaría tanto poder ayudarte en esto Andreu

Voz 2 42:15 de verdad me gustaría estar a tu lado y abrazar tirarte calor lo que has hecho es una putada para el técnico

Voz 25 42:24 el lado turco no sabía qué hacer

Voz 3 42:27 te quiero mucho

Voz 2 42:29 lo quiero abrazar TI que vuelvas aquí

Voz 3 42:31 tenga seguridad gracias Arturo gracias perdona que hable más de mí yo estoy aquí

Voz 4 42:45 la vida escuchando SER Gemma

Voz 3 42:47 sabe lo que me está pasando a decir

Voz 1 42:49 esto es una confesión esto es una confesiones una sección nueva que se llama

Voz 10 42:54 confesión confesión confesiones todos yo te la presente confesiones a la Cadena Ser

Voz 2 43:04 qué mierda vos tengo me hago mayor y que a veces peor común pollo hoy

Voz 1 43:11 yo puedo decir nada porque estoy invitado ahí hay que pena me gustaría tener esa voz de trueno en la Cadena Ser vez intento no es que no tiene mueves no te cuerpo

Voz 0057 43:23 en la Cadena Ser

Voz 10 43:25 confesiones dolorosas

Voz 0057 43:28 agonizando

Voz 10 43:33 con Andreu Buenafuente

Voz 1 43:35 de Andreo no bienvenida cuando una fuente no contigo yo símbolos

Voz 0057 43:39 ah vale vale no sin nadie vale vale concesiones dolorosas una sección es la que viene gente que pasaba por aquí hice amor al micro como si fuera un surtidor de sangría Andreu Buenafuente qué tal buenas tardes qué qué confesión dolorosa nos traes hoy pues mira

Voz 1 43:58 yo gracias por invitarme de nadie

Voz 0057 44:01 sí hombre sino otra cosa

Voz 3 44:04 yo estoy aprendiendo Radio

Voz 0057 44:08 vale ahora vamos ahora nos va a explicar algo que de lo que no nos hayamos dado cuenta los sorpresa

Voz 1 44:14 qué te parece usted es usted poquito gilipollas no

Voz 4 44:18 poquito a todo lo que equivale

Voz 1 44:20 yo en mi yo ya que desde hace treinta años se entramos más o menos largos pero no ha habido poso nada nada nada no sedimento es que ya había había había pues porque parece que no es como ir en bicicleta y cómo vas cada día pues al final tienes que ser para no saber a más o menos los códigos de la radio yo desde que estoy con mi compañero que se llama Berto Romero no sé si usted lo conoce hombre

Voz 0057 44:42 es de lo de lo mejor que hay en España era

Voz 2 44:49 ya con la tontería de hoy lleva unos años ya pero pero pero digamos que él me ha arrastrado a un fango

Voz 1 44:56 de de inconexo ya claro creo

Voz 4 44:59 de calles eh

Voz 3 45:01 estoy pasándolo muy mal aún Mac más sonoro

Voz 1 45:05 donde donde se han dinamitado los códigos de la radio si hay yo no yo me siento pues como puedes

Voz 0057 45:11 el cabeza claro vamos a si te parece vamos a dar un poco en en los resortes psicológicos de su prole también

Voz 4 45:18 no me a andar resortes eso son palabras

Voz 1 45:23 Pacho LEAR usted le ocurre a usted a menudo

Voz 0057 45:26 que considera que los errores que usted pueda cometer en su carrera son siempre culpa de terceros

Voz 10 45:33 se le ha dado

Voz 0057 45:37 se ningún momento eche usted la reflexión de no mira esto puede ser culpa mía es eso a usted no le no pues vamos a hacer otra sección que estoy daba lo que está ocurriendo ya le le invita haremos lo llevaba porque tiene usted un programa

Voz 4 45:54 por qué por qué

Voz 1 45:57 bueno no no creo que que he transmitido el que que al que ha querido quedarse ya se ha quedado con la copla muy bien vale venga buenas tardes a usted gracias

Voz 0057 46:17 no vamos a tocarle manda narices Arturo González Campos porque ha venido de oyente pero si hay algún no haber venido si hay alguien despistado

Voz 1 46:24 todo

Voz 0057 46:24 este señor y sus colegas tienen dos pocas que llevan todo poderosos y aquí hay dragones que son actualmente lo mejor que se puede escuchar en la radiodifusión no a nivel nacional sino diría que de toda la zona euro en castellano eh yo estoy castellano tú no puedes escucha como quieras ellos lo hacen en castellano ya ya pero tú como oyente no puede escuchar como a ti te de la gana

Voz 1 46:46 vale dice Carmen Macías de Cádiz para cuando nadie sabe nada la película

Voz 10 46:52 perdona perdona

Voz 3 46:53 sí se extraen de películas de de Lego de Pac Man ya hundían hablaremos de la película

Voz 0057 47:02 ha hablado poco de y la película

Voz 3 47:04 visto tres veces en serio en serio y te digo una cosa no está muy mal la película se pero se nos

Voz 0057 47:17 sonriente no unen

Voz 3 47:20 con una cara que no se sabe muy bien y entonces pasa una crisis

Voz 0057 47:25 no se ha encontrado su emoción se

Voz 3 47:28 sí es que Millet qué mal suena

Voz 1 47:30 todo el otro día mi hija y me dice un intenta una cuarta vez porque los niños son insaciables ya cuando ven una cosa la quieren ver siempre hasta que le respeten las las venas de los ojos hice ponemos hemos que digo no en mi casa no en mi casa no pasan es cuestión mis hijos

Voz 0057 47:48 en repetir no no son niños

Voz 1 47:50 es una peli índice la aquí es volver a poner y empieza no no que ya lo hemos visto otra se comportan como adultos en eso solo en eso solo en eso eh en el resto de los niños qué suerte tienes yo he visto ya cuatro esta Harry Potter ya da la vuelta al marcador y me dice mi hija que tenemos un debate nos falta una Ivo que no falta ninguno ella ella he visto es que es que te tema me tiene ya

Voz 4 48:13 no

Voz 1 48:13 lo que falta en la A8 tal tal la nueve ya en su cabeza ve como que la saga así que bueno una cosa sí digo que no vamos a verla más ya por favor son muy largas horas de Harry Potter y lugar la al final de las las Sagasta oscuras

Voz 0057 48:29 claro ese vamos creciendo a medida que crecen los personajes

Voz 1 48:32 pero esto la niña allí una suerte que también no nos importa allí morir dragones y monstruos sí dice qué hay para cenar

Voz 0057 48:40 una cosa es una cosa que a mí me yo es que eso lo he visto las creo que las cuatro primeros todo eso lo he visto las cuatro primeras pues hay muchos acaban acaban llamándose Harry

Voz 10 48:51 como en quemándose sí

Voz 0057 48:55 porque a lo mejor se les suele borrar radio y todo es eh Chuck en cama con Hermione con enviar no con otra chica no una chica muy guapa asiáticas

Voz 1 49:05 pues bien me falta una

Voz 8 49:08 sí tiene razón ya

Voz 4 49:14 quedara con ventas acaba acaba usando la varita acaba haciendo el espectro para el mochuelo

Voz 1 49:24 yo no me dice nuestro compañero que estamos acabando ya eso sí que lo sabe si si esto fuera un campo estamos en el linde queréis una pregunta muy larga y muy farragosa para acaban acabaré cree la música de acabar que eso también da como una disposición es que no sé si le va no sé si quieres la música de acabar no no voy a poner yo la radio que se hacer porque me preguntas yo sé hacer me pregunta no

Voz 0057 49:49 tengo

Voz 1 49:50 porque creo que va muy bien entonces lo decía como íbamos a hacer esto no sabes la la sección que tiene Jorge Ponce la resistencia ejercito no lo no lo sé es lo mejor que hay

Voz 0057 50:04 sí ya sale a la calle y le Ile le hace dos preguntas a la gente la primera es una pregunta normal y entonces dice Jito sacó a flote y la segunda es terrible es una pregunta muy incómoda de interrupciones del embarazo penas de cárcel sea terrible yo yo pues el otro día estuve yo aquí en Madrid empecé funciones el jueves

Voz 1 50:28 la música acabar volvimos a hablar

Voz 0057 50:30 esto no no te lo he dicho vinieron mi mujer y los niños nos volvimos a Barcelona el martes cansado pero hasta arriba sólo tenía una mañana libre para estar en casa El miércoles jueves me volvía a Madrid porque hoy jueves por lo que sea

Voz 1 50:47 el sábado pero parece poco eh

Voz 0057 50:49 entonces lo tenía una mañana libre y mi mujer a la que adoro

Voz 4 50:54 a la que adoro te has fijado que ya hago chistes de tu mujer

Voz 0057 50:58 qué has hecho todo luego ya me dice que está fijado no momento para hablando me dice vámonos Alique esta mañana

Voz 10 51:07 mama digo hombre yo me enfadé un poco es lo que me dijo me hizo el Gilito