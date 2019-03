Hora 25 Deportes: El Barça piensa en Champions y el Madrid en su banquillo (08/03/2019)

Voz 1 00:00 cinco deportes con Jesús

Voz 0919 00:20 qué tal buenas tardes hoy es el Día de la Mujer ahora mismo cientos de miles de mujeres inundan las calles reclamando igualdad nuestro respeto para todas ellas el deporte la actividad a la que se dedica este programa fue durante muchos

Voz 2 00:37 años otro privilegio de los hombres

Voz 0919 00:41 una actividad tan beneficiosa para el ser humano estaba vetada a las mujeres privando las de lo positivo que supone para la salud para la formación personal o para las relaciones sociales pensemos por un momento en nuestras madres o en nuestras abuelas condenadas a una vida sin practicar

Voz 2 01:01 deporte

Voz 0919 01:03 hoy en día afortunadamente es natural que la mujer practique el deporte al mismo nivel que lo son es un paso tremendo el que se ha dado en la igualdad ojalá siga habiendo avances en todos los aspectos hice superen las diferencias que todavía existen como se han superado en el mundo del deporte feliz día de la mujer

Voz 2 01:31 abrimos con una mujer Garbiñe Muguruza que ahora mismo está jugando primera ronda del Master mil de Indian Wells

Voz 0919 01:38 les

Voz 2 01:38 Muguruza se enfrenta a la norteamericana Lauren Davis en el primer set vence la española dos juegos a uno entramos ya en el repaso de la actualidad que vive el inicio de una nueva jornada de Liga dentro de veintinueve minutos en San Mamés un partido atractivo entre el Athletic de Bilbao y el Real Club Deportivo Espanyol enseguida estamos allí y estamos también en la Euroliga de baloncesto ha terminado ahora mismo debe estar a punto de hacerlo un partido importante el que jugaba el Barça en Turquía en la cancha del Efes coma terminado Chaves hizo buenas tardes

Voz 1982 02:16 hola buenas tardes acaba de finalizar gallego con muy malas noticias para el Barça que ha perdido veintidós en el campo del Efes noventa y dos setenta y además ha perdido el basket average particular ya que había ganado de quince recordemos en el Palau Blaugrana una auténtica exhibición de Shane Kim frente hay siete puntos han metido quien Arkin llene el Barça Heurtel no ha salido en la segunda parte no sabemos porque Hanga catorce puntos Tomic trece final del partido en Estambul noventa ídolos Efes setenta bands

Voz 2 02:47 así que derrota del Barça ya esta hora comenzado otro partido en Vitoria entre el Baskonia y el Khimki ruso como está Kevin Fernández buenas tardes hola

Voz 1038 02:55 la llevo buenas tardes desde el Buesa Arena acaba de arrancar el partido de el vez Baskonia que si gana se colocará en sexta posición de la Euroliga hoy por primera vez quitando la primera jornada se colocará con más victorias que derrotas en su estadística empezó el partido con ritmo con muchos puntos con anotación Hyun va suele que quiere ya descartar al equipo ruso que tiene un peligro se llama Alexei es ver promedia veinticinco puntos Illa clavado un triple desde nueve metros ahora mismo restan siete minutos diez segundos para acabar el primer cuarto quiero el vez Baskonia Seris Khimki de Moscú once dieciséis

Voz 2 03:26 también contamos a última hora de la actualidad del Real Madrid tras la crisis que ha desencadenado la eliminación en la Champions Solari que sí

Voz 0919 03:35 el entrenador mañana dará rueda de prensa ahí la próxima semana bueno la próxima semana ya veremos

Voz 2 03:41 qué sucede pero como siempre en el inicio del programa

Voz 3 03:44 vuestros mensajes de guarda buenos días

Voz 4 03:48 sea que que han fichado Florentino a tres chinos kirguís quince amplios aquí desde las cavernas ese chiste

Voz 5 03:59 ya me lo habían contado a mí cuando era pequeñito es más ese chiste ya se lo debieron contar a Florentino Pérez cuando Florentino era pequeñito pero no pasan de moda

Voz 6 04:09 existe es dejad vuestros mensajes

Voz 1 04:12 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:27 Miguel Gallego ello por favor dejen cita que me quede como ama pero eso del Muriño

Voz 8 04:36 por favor Mourinho no no no no no

Voz 7 04:39 puedes y osea ya no puede ser más peores eh no sea no nucleares no ese tío tan nefasto que ha hecho tanto daño que no quiero quiero quiero decir que me quede como estaba que no damos empeora la cosa foie voz quede

Voz 9 05:02 prestigio pero dónde vamos a llegar a mirase Florentino lo está pasando algo raro en algo raro les papas dando porque no puede ser que que que que no veía tan de lo evidente

Voz 8 05:15 que nos diga qué impuesto a veinticinco de

Voz 1 05:19 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 3 05:27 un poco del Madrid venga empezamos

Voz 2 05:39 mañana Santiago Solari dará rueda de prensa antes de que el domingo el Real Madrid juegue un partido de Liga en Valladolid en una rueda de prensa surrealista la que va a dar mañana Santiago Solari como técnico del Real Madrid sabiendo que no tiene la confianza

Voz 3 05:52 la de la dirección del club sigue

Voz 2 05:56 en Valladolid se sentará en el banquillo Easy en Valladolid el equipo El Vestuario el grupo de jugadores demuestra que más allá de que se lleven bien mal o regular con el entrenador tiran de el orgullo de la profesionalidad para sacar adelante el partido lo que viene pues lo mismo Solaris sigue hasta final de temporada aunque Solari sabe que se le está buscando sustituto Él tiene contrato dos temporadas más que no va a cumplir y el Madrid pase lo que pase en estos doce partidos tendrá un nuevo técnico la próxima tempo

Voz 0919 06:31 nada

Voz 2 06:32 lab a Solari nervioso sentenciado intranquilo

Voz 0660 06:37 no como otros por ejemplo José Mourinho uno de los que suena

Voz 2 06:40 aunque ahora mismo no hay nada con Mourinho no hay nada decidido de cara al año que viene pero claro a Mourinho le preguntan por el Real Madrid

Voz 3 06:50 sí bueno

Voz 10 06:52 qué va a decir nada

Voz 11 06:56 las especulaciones son las especulaciones nunca ha escondido que estoy en una situación extraña pero no estoy desesperado por entrenar ni encontrar trabajo estoy estudiando haciendo cosas que no puedo hacer cuando estoy en el trabajo estoy viendo el fútbol desde el otro lado de las cámaras espero estar trabajando en verano espero estar trabajando felizmente la próxima pretemporada en junio y julio pero ahora mismo no tengo nada más que decir

Voz 3 07:22 qué suerte poder dedicarse a estudiar

Voz 0919 07:25 hacer otras cosas que no haces habitualmente cuando estás trabajando no no le veo muy preocupado

Voz 2 07:32 Muriño repito Solari sigue dependiendo de lo que pase el fin de semana puede que siga más

Voz 6 07:38 o que la semana que viene sea dramática

Voz 2 07:44 a las nueve en San Mamés empieza la jornada de Liga Athletic de Bilbao Espanyol vamos a ver ambiente cómo salen los equipos Íñigo Marquínez Diego González compañero buenas tardes

Voz 0660 07:54 hola Gallego muy buenas desde San Mamés se han abierto las puertas poco a poco que la gente va ocupando ya su espacio en este campo que en principio a presentar una muy buena entrada no llueve porque ha estado cayendo agua durante toda la jornada rápidamente te cuento novedades en el Athletic Ander Capa es baja en el once titular es Joseba ocupan el puesto de Beñat es la novedad a la otra sale Susaeta en el once en lugar de Ibai enfrente un español con bajas importantes la de Borja Iglesias ha sustituido por Ferreira la de Darder también la de dicen López como digo los dos equipos ahora mismo calentando sobre el terneros Woo Diego González un San Mamés que va a vivir una jornada especial cinco huevos consecuencia del ocho de marzo hola Diego inalámbrico muy buenas hola qué tal alguien te gallegos y hoy el Athletic se implica también en

Voz 12 08:43 la jornada feminista aquí hoy va a ser todo Biolay

Voz 0660 08:45 esta en San Mamés desde las ocho de la tarde en la que

Voz 12 08:48 tendrán por fuera viste ese color hay preparadas

Voz 0660 08:50 en un mosaico con cuarenta y cinco mil cartulinas y un detalle más el silbato de González Fuertes será también violeta bueno pues arranca a las nueve de la noche González Fuertes colegiado asturiano que pillaron sobre el campo Undiano Mallenco navarro en el bar repito apenas quedan veintiún minutos para que arranque el Athletic Español

Voz 2 10:16 mañana a las seis y media vuelve a la competición el líder de la Liga el Barcelona tras sus dos victorias en el Bernabéu ante el Real Madrid y el Barça recibe al Rayo Vallecano supongo que pensando también en lo de la semana que viene porque la semana que viene el Barça juega la vuelta de octavos de final de la Champions con el Lyon empate a cero en la ida la vueltas en el Camp Nou pero el partido puede ser peligroso como estaba Valverde como se plantea lo de mañana nos lo cuenta desde Barcelona Santi Valle hola

Voz 0660 10:43 qué tal Gallego muy buenas pues se plantea Valverde hacer rotaciones como mínimo una un cambio por línea un tipo que está sancionado Arturo Vidal en el centro del campo ibamos a ver si descansa también en punta Luis Suárez se ha quedado por cierto por quinta vez fuera de la convocatoria Prince Boateng pero en Barcelona Gallego de lo que más se habla es de la crisis del Madrid le hemos preguntado a Valverde cómo ve la situación que le parecen como entrenadores atención Zidane y Mourinho sin que le pregunten a nombrado Solari

Voz 15 11:12 pues que la distancia absoluta además pues bueno también con respeto pues porque sabemos que el fútbol es como es que en una semana a cualquier equipo le pueden cambiar

Voz 16 11:22 las cosas no tenemos

Voz 1038 11:25 a la que decir como entrenador como colegas de ellos

Voz 17 11:27 acepto tienes de entrenadores como Zidane y de Mourinho ahora que suenan que quizá vuelvan a la Liga

Voz 16 11:32 son grandes entrenadores no tengo ninguna duda

Voz 1038 11:34 ha demostró como Solari también pues

Voz 0660 11:37 cuerda de Solari Valverde en la previa del partido contra el Rayo Vallecano

Voz 2 11:41 el Rayo Vallecano que está en una situación delicada Ike puede ver como si el resultado es negativo cambia de entrenador última hora de los rayistas para ese partido en el Camp Nou todo López hola no contamos gallego qué tal

Voz 0470 11:52 estará en Cadena Ser que si no gana en el Camp Nou será destituido Mitchell llegará a Julio Velázquez aunque él esa posible destitución el tiene tranquilo a dirección deportiva la trasmitido lo siguiente

Voz 18 12:02 el no me ha dado muestras a mí de que estoy en dificultades ni mucho menos al revés y es el mensaje que el he mandado al jugador también fuerte estoy y me siento capacitado y creo que soy el mejor para sacar esto adelante eh son desde finales que necesitamos

Voz 0470 12:16 el optimista en lo deportivo entra Gálvez sancionada tú la lleváis vuelve en Calcuta que sale por decisión técnica puramente deportiva habrá que ver si Michel vuelve a la fecha de tres O'Shea con la

Voz 2 12:24 mañana a las cuatro y cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid Leganés la última hora del Atlético de Madrid pasa por Italia donde está jugando la Juventus el rival de la próxima semana en el partido de vuelta de octavos de final José Palacio parece que los italianos piensa mucho en ese partido ante el Atlético

Voz 1038 12:42 bola tanto gallego muy buena no juega ni Cristiano Ronaldo Man Summit viva la ONUCI Kjelling y Pjanic

Voz 0470 12:48 vamos que rota bastante todo el equipo

Voz 1038 12:50 el titular como es lógico de hecho de los posibles titulares en la vuelta de Champions ante el Atlético yo creo que cuento a cuatro que son el portero Chesney Alexandro lateral zurdo y luego mató a los dos que pueden jugar en el medio y están jugando ahora mismo la Juventus ante Udinese ya va ganando a pesar de todas las bajas las rotaciones que ha metido Allegri en el partido once minutos de la primera parte haga acaba de marcar muy check in el delantero joven delantero del diecinueve añitos así que ahora mismo la diferencia que tendría con el segundo clasificado el Nápoles serían de diecinueve puntos

Voz 2 13:22 gana la Juve reservando medio equipo para jugar con el Atlético de Madrid y el Atlético que hará mañana ante el Leganés también habrá rotaciones Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 13:30 qué tal Gallego buenas tardes pues iba a haber rotaciones pero no tantas como la ayuda entre otras cosas porque no tiene tantos jugadores recordemos que tiene lesionado a Diego Costa además de Filipe De Lucas y que tiene sancionados y esto iban a poder descansar a Koke y a Godín Además hay otras novedades en la convocatoria que ha salido calentita hace un rato con tres chavales de la cantera con Joaquín centrocampista y con dos defensas entró el taxi el lateral derecho Solano que mañana va a ser titular y que va a ejercer de lateral izquierdo arriba también se va a dar descanso a Morata va a salir de principio Car instalado de Antoine Griezmann y en el centro del campo Saúl también se va a quedar en el banquillo ya que el peso lo va a llevar de sancionado en Turín Thomas junto a Rodrigo a Correa ya Víctor Machín Vitolo

Voz 2 14:12 Simeone hablando de las sorpresas en la Champions

Voz 19 14:15 no no me sorprende porque porque los equipos han crecido todos ir hay mucha competencia y lo que menos fútbol B eh los sorprende un resultado lo que más fútbol y la verdad que sabemos de la dificultad de que hay en todos los partidos

Voz 2 14:32 sorpresa fue en la ida el gran resultado del Atlético de Madrid ante la Juve y la sorpresa en la Vuelta sería que la Juve remontarse pero hay que esperar el Leganés Gonzalo Conejo cómo se plantea la visita al metropolitano maña

Voz 1965 14:42 pues llega con muchas bajas Cuéllar bobas Recio y Óscar con sanción Silva justicia que llegaban tocado y que Pelegrina certificado que no podrá contar con ellos en el que sí estará Rubén Pérez capitán del equipo que fue canterano del Athletic Ikea Espiga hasta mañana que lo sigue igual hace mucha ilusión jugar en el Metropolitan los pepineros llega en un buen momento diez puntos por encima del descenso a sólo cuatro de Europa por lo que ganar en palabras de Pellegrino a uno de los mejores equipos de Europa sería un gran paso para pelear por Laura

Voz 2 15:07 mañana nueve menos cuarto el Getafe en puesto de Champions recibe al Huesca que es el colista novedades de ese partido Amanda Gala hola

Voz 20 15:15 hola qué tal Gallego Bordalás ya con toda la plantilla a excepción de Markel Giamatti son baja para mañana la buena noticia es que vuelve a Antunes Ecuador se incorpora impondrá estará ante el Huesca por su parte el conjunto oscense llega con varios lesionados Pulido sancionado y al margen de esto el técnico azulón lo tiene claro es un partido crucial para el equipo tiene que ganar para meterse en esa cuarta posición para pues hoy soñando en los puestos de Champions aunque el objetivo parece no sea ese foro

Voz 21 15:39 nosotros lo estamos peleando por Champions otra cosa es que estemos en puestos en estos momentos de Champions pero eso no quiere decir que estemos peleando por la Champions nuestros objetivos los tenemos claro por lo tanto no no lo vamos a variar ni mucho menos

Voz 2 15:51 estamos peleando por la Champions pero estamos en ese puesto de Champions Easy a la una el Alavés le gana al Eibar en el partido que se juega en Mendizorroza provisionalmente el Alavés también será cuarto y estará en puesto de Champions Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 16:04 qué tal muy buenas Abelardo puede contar con toda la plantilla por primera vez en la temporada en una semana marcada por su posible vinculación como víctima con una red de extorsión relacionada con el caso Toño vuelves Ximo Navarro y lo normal es que mantenga el cuatro cuatro dos el Eibar sólo tiene la baja de Jordi calavera y las dudas de Iván Ramis y Villas el conjunto peor visitante de Primera seguro que hay buen ambiente gran relación entre los dos clubes fíjate Gallego el Alavés ha mandado las ahí por veinticinco euros

Voz 2 16:33 como tiene que ser y en Segunda División una nueva jornada interesantísima por arriba y por abajo que destacamos

Voz 1038 16:39 José Antonio Duro la jornada veintinueve en la categoría de plata varios partidos interesantes y no tenemos choque deviene en la jornada empieza mañana a las cuatro en el Tartiere Oviedo Mallorca buscan también asomarse arriba el Sporting el Almería que se enfrentan a las seis a las ocho Nástic Albacete a las ocho y media Elche Cádiz el domingo al mediodía el derbi madrileño en el Cerro del Espino Majadahonda Alcorcón a las cuatro duelo por la permanencia Extremadura Córdoba y la tarde del domingo también nos deja un Tenerife Numancia y un Granada Zaragoza ambos sonó a las seis y a las ocho en Riazor el Deportivo Las Palmas además ojo el partido del lunes es partidazo queda en La Rosaleda el Málaga Osasuna

Voz 2 17:12 al margen del partido de la Juve que está ganando en el Calcio en el ámbito internacional destacamos algo más de este viernes palaciegos

Voz 1038 17:19 jornada importante la Premier League por el liderato mañana a las seis y media al Manchester City Watford contra acuérdate de que el City es líder por un punto ahora mismo por encima del Liverpool el Liverpool juega el domingo a la una de la tarde ante el banlieue además el partidazo de la jornada será el domingo a las cinco y media Arsenal Manchester United también jornada importante en Bundesliga en Alemania mañana a las tres y media los dos partidos interesantes Bayern Bayern de Munich Paul Burgo Borussia Dortmund en súper están empatados ambos a cincuenta y cuatro puntos

Voz 2 17:46 ocho y cuarenta y ocho Hora veinticinco Deportes

Voz 1038 17:49 en la SER seguimos

Voz 23 19:48 euro veinticinco Deportes

Voz 3 19:52 Jesús Gallego

Voz 2 19:56 vamos a repasar el baloncesto que tenemos mucho ya lo ha contado Javier sexo al inicio del programa la derrota del Barcelona en Turquía en la cancha del Anadolu Efes noventa y dos setenta mal partido del Barça está jugando en Vitoria el Baskonia y ruso como está Kevin

Voz 1038 20:14 acaba de terminar el primer cuarto con ventaja de cinco puntos para el equipo vitoriano se han llegado a marchar de cinco los rusos a partir de ahí parcial nueve cero liderados por qué ha notado el pívot francés doce de los veintidós puntos del equipo vitoriano por ahora van bien las cosas en el Buesa Arena marcador quiero al PP Baskonia veintidós Khimki de Moscú diecisiete

Voz 2 20:33 también tenemos jornada de la Eurocup con buenas noticias para el Valencia ha terminado el partido que el equipo naranja jugaba en la cancha del Lietuvos el Valencia ha ganado cincuenta y seis a setenta y uno es decir que se ha metido ya en semifinales de la competición con victorias a cero lo está buscando ahora mismo Unicaja que se enfrenta al Alba de Berlín en el segundo partido de cuartos de final los malagueños ya ganaron el primero Si ganan hoy estarán también en semifinales vamos al Martín Carpena como está Enrique aparición

Voz 24 21:03 hola muy buenas cuatro minutos y medio del primer cuarto ambiente de las grandes ocasiones aquí en el Carpena ante el equipo de Aíto García Reneses de momento Unicaja doce

Voz 3 21:11 Alba Berlín once el que tiene que

Voz 2 21:13 ganar el partido de hoy para seguir aspirando a meterse en esas semifinales es el Andorra que perdió con el adverbio el en la primera jornada hoy tiene que ganar para no quedar eliminado cómo está el partido Miguel López GA

Voz 25 21:25 hola muy buenas noches ahora mismo cuando llevamos tres minutos de partido Mora Banc Andorra seis ASB el cuatro Morán que dos con una intensidad

Voz 3 21:34 inigualable NBA la pasada madrugada

Voz 2 21:40 jugaba a Pau Gasol el segundo partido con su nuevo equipo Milwaukee ha llegado la primera victoria esto y otras cosas nos cuenta Héctor González buenas tardes

Voz 1981 21:50 qué tal Gallego segunda victoria jugó once minutos el doble que en su primer encuentro Pau Gasol cogió cinco rebotes puso un tapón va poco a poco además entrando en la rotación del equipo Nikola Mirotic estuvo bastante desacertado en el tiro solo anotó dos puntos en esa victoria ciento siete noventa y ocho a Indiana gracias a los veintinueve puntos ante los Veintisiete de Middleton y siguen líderes de la Conferencia Este con tres victorias de margen sobre Toronto el otro choque que se disputó anoche dejó la victoria de Oklahoma en Portland con treinta y siete puntos de Wes Brown aunque el mejor fue Time lila del base de los Blazers que metió cincuenta y un puntos además dos noticias de las últimas horas Vince Carter que tiene cuarenta y dos años ha anunciado su intención de jugar una temporada más con Atlanta se retiraría con cuarenta y tres yen los genial temporada

Voz 2 22:35 ya veremos qué pasa cuando ya veremos la temporada Miró

Voz 1981 22:37 de los cincuenta Sevilla en los Lakers parece que ya dan por perdidos los playoff desde el club ya se desliza la posibilidad de que Le Bron James empieza a rotar a descansar en algunos de los partidos que quedan de fase regular para la próxima madrugada los Raptors de Marc Gasol e Ibaka visitan a los Pellicano están Tony Davis Juancho Hernangómez Nuggets juegan en la cancha de los Warriors Ricky Rubio juega con Utah en Memphis veremos si Calderón Nobile Hernangómez tiene minutos con los Pistons sin los Hornets que llevan una semana los dos españoles con poco protagonismo en sus equipos

Voz 2 23:08 este fin de semana comienza el Campeonato del Mundo de Motociclismo Gran Premio de Qatar circuito de Losail Ia atención

Voz 3 23:16 que el primer día de entrenamientos

Voz 2 23:20 Marc Márquez ha demostrado por qué es el gran favorito vamos hasta allí con Mela Chércoles hola Mela buenas tardes

Voz 26 23:28 pues sirva para Gallego dos españoles un italiano al frente de la tabla de tiempos en las tres categorías entonces ya robados por debajo del récord Canet el más rápido y el más rápido en Moto2 decías Marquesado un golpe encima de la mesa de Moto GP ha conseguido mejor crono con medio segundo sobre Maverick Viñales además ha demostrado que está perfectamente recuperados y que la nueva Honda funciona a las mil maravillas como mejor que en años anteriores puestas estas ya que encima ha marcado la mayor velocidad punta unirse a trescientos cincuenta mil kilómetros programable está contento es prudente sabe que son los un viernes esto no va puntos pero ha empezado el campeón de Moto GP con muy buen pie la temporada dos mil diecinueve su compañero Jorge Lorenzo están sólo ha podido ser undécimo aunque eso sí lo diría es libre del día ha sido capaz de terminar segundo justo por delante de este martes ir detrás de un Valentino Rossi que la combinada de los dos libres ha sido decimos esto

Voz 2 24:18 Moto2 y Moto3 los españoles también arriba en los primeros entrenamientos

Voz 26 24:24 sí sí en Moto3 Canet ha sido el piloto más rápido en su estreno con el equipo de Max Biaggi ya al manillar de una KTM y en Moto2 había dominado y con dos décimas de ventaja sobre el alemán territorial mejor los nuestros ha sido Alex Márquez se ha terminado quinto el debutante Jorge Martín campeón de Moto tres así décimo cuarto si no pasa nada extraño está noche escucharemos en El Larguero con Yago de Vega

Voz 2 24:46 claro que sí gracias a un abrazo hoy en tenis Master mil de Indian Wells está jugando Garbiñe Muguruza como os contábamos al inicio del programa Miguel Ángel Zubiarrain Angola

Voz 27 24:56 sólo de sus buenas tardes pues si así es esta jugando y de momento está jugando francamente bien a las seis a uno está sacando América en la Davis pierde cero quince esperemos que sea rapidito que mí mi vaya adelante que luego les espera nada menos que se da unha serie de estar jugando Feliciano López y Tomás cinco cinco cuarenta quince para que así que López luego podía defender el suyo y más tarde jugarán Munar ical Valles la mala noticia es que Pablo Carreño se ha bajado del cuadro por su lesión en el hombro

Voz 2 25:33 AFA Nadal debuta el domingo no

Voz 27 25:35 sí parece que mañana tampoco a jugar así que jugaría el domingo ir puede ser que son no sabemos todavía

Voz 2 25:42 gracias Miguel Ángel esta semana cerramos hora25 deportes con lo nuevo de este grupo de Barcelona que curiosamente en un día como hoy Toni López más titulares de este viernes bonito inicial

Voz 0470 26:13 diva la del Movistar Estudiantes el domingo a las cuatro en el incendio de Madrid antes del partido de Liga ACB entre el equipo masculino hoy el Zaragoza va a jugar el equipo femenino contra el Magec Tías de Canarias a ver si ganan en Palancia está todo vendido para vivir esos dos partidos seguidos en directo hoy tenemos dos partidos uno balonmano en Liga Asobal acaba de terminar de la jornada veintiuno el Barça salas a cuarenta y tres Benidorm veintiséis al Barça hasta que sigue su camino triunfal

Voz 2 26:37 al ha ganado dos partidos de Liga no ni un empate y una derrota todo

Voz 0470 26:41 doctor lo más seguros que lo siga haciendo en fútbol sala también está en juego ahora mismo en el primer tiempo a punto llegara al descanso de la jornada veinticuatro el Osasuna Magna uno fútbol hermoso en Zaragoza cero

Voz 0919 26:54 aquí lo dejamos a las once y media llegará Yago de Vega con el larguero durante todo el fin de semana Carrusel volvemos el lunes ya veremos qué pasa en el Real Madrid sí ha ganado bien en Valladolid Solari puede que siga sino a estas horas estaré un saludo gallego disfrutar del fin de semana gracias a escuchar a Dios

Voz 3 27:18 pues nada que para todos los madridistas que este fin de semana en piezas