Punto de Fuga: "La mujer en tiempos de guerra" (09/03/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 2 00:02 sí

Voz 5 00:15 según Osoro la inanidad que les imputa veo era más rápido

Voz 1667 00:28 a pesar de que ya no volvería a sentir dolor otra vez todavía los experimentos en mi mano por ejemplo se sigue doliendo como si se cortara la conexión entre ella y mis extremidades quién habla así es un preso en las cárceles sirias ve pasear a las

Voz 6 00:44 a la cárcel

Voz 5 00:48 no se puede describir es algo muy difícil

Voz 7 00:53 hay muy bien otros vale no se puede vivir en las casi

Voz 2 01:00 para darle una descripción de las cárceles sirias la escala cárceles como un poso no puedes ver la todo en y te sacan de vez en cuando para torturar T interrogar interrogar

Voz 1667 01:18 esta que acaban de escuchar es Padua fundadora de Familias por la libertad la organización que se dedica a buscar a los más de ochenta mil desaparecidos de la guerra en Siria que dura ya

Voz 8 01:41 en la Cadena Ser con Pablo Morán

Voz 10 02:04 en la resaca todavía del ocho de marzo hablaremos con una mujer que se resiste en la guerra

Voz 1667 02:11 son también pilar fundamental de la sociedad en medio de un conflicto como el de Siria cuyas cifras nos va a ayudar a repasar enseguida Álvaro Zamarreño pero también hablaremos de otra de las grandes lacras que afecta a la mujer en todo el mundo como es la trata de personas con fines de explotación sexual hay más noticias que nos va a traer Javier Bañuelos como siempre en Mundo Express esto es lo que les traemos así que sin perder más tiempo comenzamos porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 8 02:38 menos Pino Inma realidades

Voz 11 02:41 hablamos bajito no se nos escucha con lo cual alzar la voz a veces está bien esto es histórico emocionante y espero que tenga un futuro y que cambie cosas

Voz 12 02:51 la mujer tiene que reivindicar su papel hoy mañana y durante todos los días

Voz 13 02:55 ah no se eh

Voz 14 03:01 a usted está es en la que lamentó mujeres pero sigue por ejemplo el único jefe es un hombre este año buscaremos a seguir afianzando lo que creemos que desde el año

Voz 0392 03:11 el pasado ha empezado ese stand una manera cada vez más no no solamente que celebremos el día de las mujeres es que lo que intentamos es que las mujeres somos iguales a los demás que tengamos los mismos derechos creo que la mayor desigualdad Estevill admite de lugar casi en lo que hacemos nosotras las mujeres en una casa porque entre comillas nos quisieron hacer creer que no sabíamos era permitiendo naciera adaptar y votar en los tienen como esclavos encaje asesinando orinaba

Voz 5 03:53 a punto de Pablo Morán

Voz 10 04:02 son los sonidos que quedan ya en nuestra forma Uteca sonidos de éste

Voz 1667 04:06 ocho de marzo que queda en el recuerdo nosotros vamos a hablar de mujeres en tiempo de guerra en nuestro primer destino es Siria la guerra allí acaba de cumplir ocho años Éstas son las cifras del conflicto que nos trae Álvaro Zamarreño sobre

Voz 0116 04:21 mapa la situación lleva meses sin moverse gran parte de las Siria occidental incluyendo las principales ciudades toda la costa mediterránea están en manos del régimen la región de Idlib fragmentada en manos de diferentes milicias aunque con predominio de varios grupos extremistas la zona al norte de Alepo en manos directamente de Turquía y toda la franja entre el Éufrates y la frontera con la propia Turquía hasta Irak en manos de las milicias kurdas con el apoyo menguante eso sí de Estados Unidos en estas últimas semanas la atención mediática ha estado puesta hecho vosotros lo habéis tratado en las operaciones contra los últimos reductos de da es en a zona junto a la frontera con ir

Voz 0392 04:56 ya

Voz 0116 04:57 pero no confundamos este mapa con el mapa social Sirio un país destruido y una sociedad exhausta que ha renunciado a los objetivos políticos y sociales de esas manifestaciones de dos mil once como precio por algo parecido a la paz la reconstrucción puede costar hasta cuatrocientos mil millones de dólares y años de trabajo países y empresas se van posicionando para participar y eso ha dejado a un lado preocupaciones incompatibles con esto como son el paradero de miles de desaparecidos y presos la

Voz 16 05:25 vuelta de los refugiados por supuesto que quién

Voz 0116 05:28 les han cometido crímenes de guerra de forma masiva paguen por ello ante algún tribunal las víctimas puedan tener

Voz 1667 05:34 han mínima reparación fatua buenos días bajas caer usted ve cerca el fin de la guerra en su país el fin de la guerra en en Siria

Voz 17 05:46 no las

Voz 16 05:50 creo que la guerra terminará como conflicto vasco como conflicto armado pero empezará otro conflicto otra

Voz 18 05:58 la guerra es la guerra económica la guerra de seguridad en la guerra de fracciones y si

Voz 1667 06:04 antes habrá que resolver el paradero de decenas de miles de sirios desaparecidos desde el comienzo de la guerra desde hace ya ocho años si antes incluso usted busca a su marido y a uno de sus hijos es así

Voz 17 06:17 a mí sí

Voz 19 06:24 todo que estoy buscando a mi hijo estoy buscando a mi marido pero no solamente a ellos dos sino a miles civiles desaparecidos en territorio sirio es obvio que la paz no llegará

Voz 18 06:40 sin solventar este problema visceral pinus

Voz 1667 06:46 su marido tu las seis en su hijo Maher que sabe de ellos cuando desaparecieron

Voz 17 06:52 en efecto fue primero ha desaparecido

Voz 19 06:58 veinte de septiembre del dos mil doce por desgracia no sea absolutamente nada de ellos desde entonces

Voz 1667 07:06 porque se los llevaron

Voz 17 07:08 Cuba sola historia

Voz 16 07:13 Historia

Voz 17 07:16 no hay en este reto

Voz 19 07:23 aquí Menzel Río que tenemos es su régimen que rechaza toda Piñón que contradice So forma de ver las cosas rechaza cualquier disidente cualquier persona que piensa de manera diferente él lo detiene o desaparece mi hijo mi marido no se alzaron en armas contra el Estado no son terroristas han llamado

Voz 16 07:52 siempre ha dado una resolución pasó

Voz 19 07:55 edifica pacifista Hinault Billy gigante al can a la casuística o al caso Siria pero este régimen solamente conoce la violencia era barbarie no solamente ahora apareciendo Domecq desde el dos mil once Este era el modus operandi de régimen con Assad padre me válido ha sido detenido durante catorce años yo también he sido detenida es el modus operandi de la familia

Voz 2 08:27 o clan como

Voz 1667 08:29 ha sido esta búsqueda durante siete años ya como está siendo esta búsqueda fado

Voz 17 08:34 a jugosa o las de la búsqueda es muy larga es muy dura

Voz 19 08:43 sigo en la senda de la búsqueda hay sido sigo buscarlo Mary elegido a organizaciones no gubernamentales organizaciones de derechos humanos Meré erigido a políticos a países me dirigido también a la Unión Europea he visitado los parlamentos de los países de la Unión Europea he visitado los PAI los países que defienden o que dicen que defienden los derechos humanos inclusive he hablado con el ministro de la reconciliación nacional sirio

Voz 16 09:22 hasta que yo normalmente no hago no me gusta

Voz 19 09:25 lugar con los los tentáculos de régimen sirio pero en esta vez sí pregunté a principios de la desaparición pero no supo darme ninguna respuesta en no me dio ninguna respuesta por estos motivos

Voz 16 09:43 hemos creado porque

Voz 19 09:45 la organización y familias por la libertad de hemos hemos escogido un autobús se hemos puesto un autobús con fotos de los desaparecidos los detenidos hemos hecho una gira por toda Europa para hacer llegar nuestra voz a Europa para que esta este este caso esta casuística de detenidos desaparecidos sea algo visible aquí en Europa

Voz 1667 10:18 cuando usted pregunta al Gobierno por su marido y su hijo y no les responden no saben qué responderles porque realmente no saben dónde está o no quieren decírselo usted qué cree que que está pasando porque Al Asad tiene a mucha gente en cárceles todavía

Voz 17 10:34 y a pesar el santo el yo

Voz 19 10:41 les hablé ayer es una persona de edad conocida no solamente racionalmente localmente sino conocida a nivel internacional eso significa que es imposible que régimen no sabe dónde está el régimen lo tiene el régimen sabe dónde está dónde está su

Voz 16 11:01 paradero pero lo niega rotunda

Voz 19 11:04 mediante por qué por qué régimen siempre

Voz 16 11:07 sale

Voz 19 11:08 me dijo que las personas desaparecidas de detenidas son los terroristas son las fracciones armadas son las personas que alzaron ensalzaron en armas contra dichos susodicho esta

Voz 16 11:21 a mi marido abriera Higher

Voz 19 11:24 es una persona pacifista es una persona que desde el o hubo desde el inicio ha llamado a un a una solución pacífica no armada ir no quería que si usaban armas Siria por esto cómo va a responder el rígido

Voz 16 11:43 entonces a explicar

Voz 19 11:45 qué ha detenido UCA hecho desaparecer a esta persona

Voz 2 11:49 Bashar sabe dónde está mi marido pero Noriega

Voz 1667 11:56 junto a Fadual nos acompaña una colaboradora de Amnistía Internacional que trabaja precisamente en difundir en que sepamos cuál es la situación en Siria es Lin Jasen Lin buenos días ponen su que

Voz 20 12:12 a ver cuántos

Voz 1667 12:14 hombres como Abdula sí sí Maher están en paradero desconocido ahora mismo en Siria que cifras maneja Amnistía Internacional

Voz 20 12:21 y Nate Medvédev y Mohamed

Voz 19 12:26 necesidad internacional en Siria se apoya en la cifras en las encuestas que tiene las organizaciones no gubernamentales en territorio sirio es decir las organizaciones locales también la red el radar red Siria para los Derechos Humanos que manejan unos datos

Voz 16 12:47 que se pueden tildar de dignos que sí

Voz 19 12:51 con ochenta y dos mil desaparecidos en los cárceles de EE

Voz 16 12:57 por desaparecidos por

Voz 19 12:59 el régimen sirio siete mil desaparecidos en la zona de las fracciones armadas

Voz 1667 13:07 o sea que no todas las desapariciones digamos que se les pueden achaca Arnau a al Gobierno de Bashar al Assad al régimen de Bashar Al Asad

Voz 20 13:14 tapaban tapaban la

Voz 19 13:18 sí obvió las fracciones armadas también cometen barbarie comete el cosas inhumanas han hecho desaparecer a gente han detenido a gente pero podemos notar ir al parque la cifra es diferente

Voz 16 13:37 eh

Voz 19 13:38 la cifra que los desaparecidos bajo el régimen de decir ya son muchísimo más por qué por el mero hecho de que esto empezó antes del dos mil once con como dijo Fadual este modus operandi era el modo superan de padre de hacer desaparecer a personas el hijo siguió la misma senda

Voz 1667 14:02 hay muchas mujeres en Siria que ante esta situación se visten de negro practicamente se resignan a quedarse solas a no saber el paradero de los hombres de su casa pero no es el caso de nuestra invitada porque Fadual no se quedó de brazos cruzados fundó como nos comentaba ella junto a otras compañeras Familias por la libertad una organización que fundamentalmente busca respuestas a esas desapariciones estamos hablando también de me imagino fatua de la ayuda que se prestan entre ustedes entre las propias mujeres como se ayudan entre ustedes entre las personas que sufren la ausencia de sus seres queridos

Voz 17 14:40 vuelan esto

Voz 16 14:44 en primer lugar

Voz 19 14:48 quiero dejar constancia hacer inca

Voz 16 14:50 pie en que hay es una mujer que he luchado toda mi vida por los derechos siempre ha estado en la política desde antaño he probado la cárcel probado la detención

Voz 19 15:04 por

Voz 16 15:05 cuestiones jurídicas lo que se siente usted dice que la mujer es el Ibex se visten en negro ese quedan no hacen absolutamente nada que no por porque no quieren hacer nada no por falta de valentía sino que tiene que gusta estar Isabel quién statu quo en Siria están bajo jo originen férreo originen que hace uso de la barbarie que pueda hacer cualquier cosa que ser

Voz 19 15:32 mano para él es totalmente antes

Voz 16 15:35 Dino esta gente tiene miedo a esta gente no tiene voz si yo estuviese en Siria

Voz 19 15:42 ya no podía alzar mi voz me voz no

Voz 16 15:44 llegaría pero gracias que estoy aquí por eso tengo una voz vivos es la voz de todas las sirias para que lleguen a Occidente a los países que dicen que defienden los derechos humanos amenaza las mujeres en Siria son valientes ir pero la situación es muy crítica y temen por su integridad física de la entrega física de familiares cosa que

Voz 1667 16:14 hoy sobre todo estas mujeres buscan respuestas decíamos no buscan saber dónde está el paradero de de esos hombres de la casa pero claro fatua esos esas respuestas tardan muchísimo en llegar y usted lo sabe usted lleva siete años esperando respuestas entonces que necesitan mujeres como usted se acercarán muchas muchas de ellas pidiéndole ayuda a usted más allá de A

Voz 16 16:39 de de tratar de

Voz 1667 16:41 ha de saber dónde está el paradero de sus seres queridos ayuda para sobrellevar la ausencia

Voz 2 16:46 nunca ausencia de esas personas que lo piden o cómo se ayudan entre sí

Voz 16 16:56 es cierto que muchas mujeres vienen hacia mí me abrasan quiere queremos cambiar Kanye cariño entre los otros porque tenemos el mismo problema nadie puede entender lo Nepal que que es perder un hijo unos saber dónde está tu hijo la sensibilidad de la madre es única es solamente una madre lo puede sencilla

Voz 2 17:26 sí sí

Voz 16 17:26 viene hacia mí para buscar apoyo moral ya apoyo si me piden por favor fetua si sigue siendo nuestra vos por eso yo cada día que me levanto me hago más fuerte voy a decidir fuera te porque quiero ser la voz de estas personas

Voz 1667 17:49 Lin la el testimonio de mujeres como fatua es es desgarrador y pensar que hay decenas de miles como ella pues resulta resulta inquietante no me gustaría saber si este asunto de los desaparecidos está sobre la mesa en las negociaciones para la resolución del del conflicto en Siria de la guerra en Siria sí es algo que se suele tener en cuenta por parte de las partes ya sea a nivel a nivel local en Siria o también a nivel internacional

Voz 20 18:17 I love en Fene

Voz 16 18:23 no es una prioridad para nosotros este caso humanitario de esa desaparecidos a detenerlos es una ópera o una es una cosa muy importante para nosotros como he dicho antes como dijo Fadual antes que desde dos mil antes de dos mil once el régimen tenía gente desaparecida puesto que el régimen

Voz 19 18:54 no

Voz 16 18:54 aunque otros países aunque

Voz 19 18:57 hay reuniones de Ginebra Iggy otras reuniones en hasta hasta Di Canio hasta la gran en Astana

Voz 16 19:08 pero no han sacado de manera clara el tema humanitario de los refugiados

Voz 19 19:14 en el dos mil diecisiete Rusia e Irán Turquía han dicho que iban a solventar este problema pero solamente está enfocado en el cambio de los y de las personas vigilantes o de los soldados armados nosotros estamos hablando de población civil estamos hablando de médicos de ese cobra socorristas de bomberos que están que están desaparecidos estamos hablando de miles miles de personas por esto Amnistía Internacional

Voz 16 19:54 quiere hacer hincapié son

Voz 19 19:56 sobre este tema tan acuciante nosotros ahora estamos hablando cada minuto mueren personas el las cárceles sirias la gente del mundo no está consciente de las condiciones inhumanas que existen en las cárceles sirias son unas condiciones Ifrán humanas la gente lo tiene que saber los tres países Rusia India Irán Turquía lo hablan claramente y no hay informes claros no sabemos la gente que los actores que están en estas reuniones sean oficiales oficiosas la comunidad internacional

Voz 16 20:39 tiene que llegar a una hoja de ruta para ponerla a herir

Voz 19 20:47 a las negociaciones de Ginebra Ikea el caso de los desaparecidos los detenidos sea algo omnisciente en las digamos negociaciones de paz ya artillería lo a las negociaciones y llevarlo a Naciones Unidas que conste porque hay decenas de miles de personas ponen por ende en Casa Árabe hemos hecho extra disposición para dar voz para a esta gente para hacer llegar esta casuística este caso como le dije a priori tan espinoso tan peligroso

Voz 1667 21:31 Facua nos comentaba antes que usted ha estado en la cárcel como es una cárcel de Al Asad por dentro

Voz 17 21:39 se le se distribuyen los actos

Voz 16 21:51 en el ovario no está herida con Bachar la selva sino

Voz 19 21:56 yo he estado en las cárceles de Hafez

Voz 16 21:59 a ese la cárcel no se puede describir la es algo muy difícil muy muy Bill cuatros no se puede vivir en las cárceles para darle una descripción de las cárceles sirias la escala cárceles como un poso no puedes ver la luz todo negro y te sacan de vez en cuando para torturar te interrogar interrogar mal la pasé en la cárcel dos años del noventa y dos a noventa y cuatro

Voz 19 22:36 pasaron muchos años de aquel entonces

Voz 16 22:39 es exiguo sigo teniendo miedo tengo claustrofobia tengo fobia a la oscuridad siempre cuando recuerdo no salen de la cárcel me da como algo raro en mi cuerpo la cárcel es Siria te quita tú te quita tú humanidad ya dólares en el mano no tienes derecho de vivir

Voz 2 23:05 ahí estás está

Voz 16 23:10 he leído muchos he leído mucha literatura descrito de escritores literatos que hablan de una experiencia en la cárcel pero cuando he pasado la cárcel en Siria me di cuenta que estas personas no Erin idea lo Bill no lo astros Lorre luego horrendo par perdón lo horrendo que es la Castle en Siria sólo por el mero recuerdo me dan escalofríos

Voz 1667 23:42 es un infierno he leído algo sobre cómo acabó en la cárcel que creo que está bien que los oyentes lo sepan para que conozcan la división y la tensión que se ha vivido en sería durante los últimos años es cierto que usted fue detenida por su propio hermano que era inspector

Voz 17 24:01 sí sí sí

Voz 16 24:05 sí señores sido arrestada por mi propio hermano mi hermano ha sido jefe de sección de la policía política en Siria es su rango de segundo o tercer nivel en la escala jerárquica de régimen sirio Hafez Last dije me han podido fraccionar al a la misma casa ha podido vivir a los hermanos en la misma casa puedes encontrar gente pro régimen ingente contra mi hermano ha sido el que me detuvo mi hermano ha sido el primero que me torturó y ha sido muy difícil para mí no solamente por el daño físico sino también el daño moral eso deja unas escuelas más gravosas Mi hermano al me pegó y me me dio un golpe a nivel de la cara y que no mio me ojo que sería es sangrando

Voz 1667 25:21 para darles buen ejemplo fado a estamos terminando pero quiero que nuestros oyentes conozcan que usted viaja acompañada de la réplica de la cartera de de su marido una cartera que es exacta mente igual a la que él lleva a la que él llevaba en el momento de su desaparición por qué

Voz 17 25:41 has ido a la CRA franja Guajaca observa a Florensa bien ese aforo

Voz 16 25:55 así esta cartera es un acuerdo en el mismo tiempo tierno dulce en el mismo tiempo melancólico y triste este Carter ha llevado siempre con él siempre me gustaba esta cartera siempre se lo pedía diciéndole que es muy bonita en me gusta respondía siempre que no que es muy más pulida

Voz 19 26:24 dará

Voz 16 26:25 cuando veo día de irse a China con la comitiva

Voz 21 26:30 que iba a ver a IVA

Voz 19 26:33 haber asuntos relacionados con el conflicto sirio en China

Voz 16 26:39 de camino al aeropuerto la sacó la vacíe yo me da dio me dijo esta es para Ci fue no sé porqué qué si tenía un presentimiento de que va a hacer

Voz 2 26:58 raptado a ser desaparecido

Voz 16 27:02 uno iba a volver

Voz 1667 27:04 cartera forma parte de la exposición decenas de miles de Amnistía Internacional que acoge la Casa Árabe de Madrid durante las próximas semanas líquido otros objetos podemos podemos encontrar en esa exposición porque no sólo está esa cartera de fado a sino que otros objetos personales de otros desaparecidos en Siria verdad

Voz 20 27:26 tapan no

Voz 16 27:29 las Host Umaru Denzel maravillado

Voz 20 27:32 ah sí

Voz 21 27:35 sí sí puede ser además de la cartera de de la allí se podéis encontrar por ejemplo y una bufanda dius hindú unas gafas de Abdullah Al Hariri él ir

Voz 19 27:53 la otra una un rosario de Caixa todos estos objetos están y están en el este este foro en Casa Árabe se pueden visualizar se pueden escuchar también unas declaraciones de familiares que hablan de estos son objetos tan apreciados ahora puesto que sus dueños están desaparecido también de estar los móviles de ese antiguo se que usaban los chicos de gota que sea los cuatro de de de de de Uma que estará se a este dice Yuri is sus amigos

Voz 16 28:38 por otra parte se puede constatar también en la oposición en la exposición perdona poesía prosa corpus literario escrito por diferentes poetas literatos

Voz 19 28:53 los sirios que al pasado

Voz 16 28:56 por la cárcel también podéis ver dibujos hechos por la actriz a esa Abu había que está ahí como caras de mujeres sirias o rostros perdón de mujeres sirias hechas por eso

Voz 2 29:17 esta fatua han pasado

Voz 1667 29:21 han pasado ocho años de la guerra en Siria ya podemos con el riesgo de que haya gente que se haya olvidado de ese conflicto o incluso que lo considere ya la situación de Siria algo normal

Voz 2 29:32 no

Voz 1667 29:33 es que esté en guerra cuál es el mensaje final con el que nos tenemos que quedar ocho años después del comienzo de la guerra en Siria

Voz 17 29:42 en una mano por un eso no ahora cuando BALCO

Voz 16 29:51 vetado que van a celebrar

Voz 19 29:54 la exposición aquí

Voz 16 29:56 torero español de alegre mucho por qué

Voz 19 29:59 en España ha pasado por

Voz 16 30:02 una experiencia parecida a la experincia es ir a Siria que es la guerra civil la guerra civil que tuvo aquí en EE

Voz 19 30:12 España que vosotros a lo mejor nos recordáis pero la gente me quinta se recuerda o muy

Voz 16 30:19 oye

Voz 19 30:20 os voy a dar un ejemplo ayer en la exposición vino una mujer me abrazó llorando me dijo enhorabuena por tu lucha me hermano desapareció en la Guerra Civil española todavía no lo hemos encontrado compartimos

Voz 16 30:39 el sufrimiento labra se el pueblo

Voz 19 30:44 español es un gran pueblo que le puede llegar Disney vos el nuevo español es un pueblo cálido es un pueblo que está a concienciado por

Voz 16 30:58 la que la la idiotas consta sería la causa de los desaparecidos la los detenidos

Voz 19 31:05 yo por eso me dirijo al pueblo español como pueblo que esté con nosotros y que tenga en su conciencia el que tenga conciencia de estos desaparecidos yo le quiero dar más tareas al pueblo darle más responsabilidades al pueblo español pero si no solamente dejar una parte

Voz 16 31:27 T

Voz 19 31:28 pensar un poquito nosotros qué presión Hero poquito a sus gobiernos para que todo

Voz 16 31:35 me riendas para liberar a estas personas la exposición de Casa Árabe que la visita de los españoles el interés que dan a nuestra causa me hace sentir muy gratificante muy agradecida es algo muy gratificante es algo muy cálido muy humano

Voz 2 32:03 le superan días para toda su gran suerte Choclán era

Voz 22 32:21 ellas construyeron el pueblo ladrillo a ladrillo hicieron las casas la escuela el colmado la cocina comunitaria y el horno lo hicieron con barro y arquitectura ecológica ahora desde el pasado mes de noviembre también habitan sus treinta viviendas chihuahua que traducido del kurdo significa tierra de mujeres es un proyecto único donde personas como Gena han encontrado refugio de cuarenta y tres años y originaria del Kurdistán iraquí cuando se divorció de su marido su familia amenazó con matarla escapó pero no pudo llevarse consigo sus cinco hijos en común el Nathan

Voz 6 32:51 la vida el pueblo era como una prisión no era libre de hacer lo que quisiera para hacer cualquier cosa tenía que pedir permiso a mi padre au hermanos Ndi en cambio tenía

Voz 7 33:00 hemos todo tipo de defensas sobretodo psicológica la revolución de la mujer es un eje clave del movimiento kurdo que administra una vasta región

Voz 22 33:09 por este Siria conocida como rozaba pero su población kurda ya árabes sigue siendo muy conservadora de conciencia

Voz 7 33:15 nace bar un espacio donde las mujeres viven trabajan y crían sus hijos de manera comunitaria sin embargo su objetivo es que no se convierta en una isla durante el día entran y salen hombres que colaboran o visitan el proyecto lo explican muy Jing una joven alemana que vive en el pueblo

Voz 23 33:29 los en fin que el resto menos su que

Voz 0392 33:32 creo que muchos hombres también han sido influenciados por la manera como mujeres trabajan aquí respetándose unas a las otras y de una manera realmente Comunitaria a muchos les ha servido para superar la mentalidad patriarcal o están en el ojo examen

Voz 7 33:46 el espacio que busca ser autosuficiente a través de la venda el pan que produce en su pequeña tienda el cultivo de la tierra y la granja por desgracia su futuro no obstante las manos de la edición de actor

Voz 24 33:56 ese externos como Estados Unidos Turquía o el régimen de Bachar Al Asad dependerá la subsistencia de un modelo que con contradicciones busca transformará mejor Oriente Medio Punto de Fuga

Voz 25 34:13 aunque no

Voz 1667 34:22 Oriol Andrés nos ha traído esta historia desde esa zona en conflicto desde Siria hablamos ahora de otra gran lacra que afecta a la mujer y es la trata de mujeres con fines de explotación sexual estamos en contacto con Rocío Mora que es la directora de habrá que atiende a mujeres víctimas de esas redes con fines de explotación sexual o la Rocío buenos días oye corrígeme si me equivoco pero la la trata de mujeres específicamente con fines de explotación sexual es un crimen transnacional que lleva mucho tiempo y que se ataca poco no

Voz 26 34:58 bueno yo creo que han estado los últimos quince años

Voz 27 35:00 de manera que vamos mira de

Voz 26 35:03 porque bueno no sabía va mientas hay Blanes estrategias concreto la Comunidad de Madrid hay una estrategia de lucha contra la trata de la efectivamente yo creo que cada vez más tenemos que centrarnos de bueno en tal alternativas a las Gêres que hay que visibilizar la trata como un grave delito internacional un delito que que España somos el primer país a que está demandando carne humana carné de mujer de niña el tercer país a nivel europeo que más está demandando a mujeres para ser

Voz 28 35:38 esclavizadas a nuestras calles donde esos polígonos industriales en pisos particulares donde para hacer nada

Voz 1667 35:43 claro eso iba no Rocío porque es importantísimo que que salgan cosas aquí pero para acabar con esto hace falta un compromiso más global internacional no de otros países porque el origen de muchas de las víctimas obviamente es de fuera es extranjera

Voz 28 35:59 sí está clarísimo que de nada sirve que creemos medidas de nada sirve que haya asociaciones como la costa como que estorbaba jactó de manera integral si si no hacemos una prevención y una civilización en los países de origen nosotros estamos atendiendo a que cada vez nacionalidades de mujeres diferentes entre ellas eh bueno pues las más importantes son Nigeria Rumanía Paraguay República Dominicana Brasil en concreto hemos hecho proyectos de cooperación porque nos parece fundamental con compras y con Paraguay y bueno hemos conseguido muchísimos resultados verlo a visibilizar allí de que las mujeres pueden viajar pueden cumplir su sueño pero evidentemente es fundamental que lo haga con una maleta de derechos y no con una maleta de vulneración de derechos las mujeres cuando salen de de lugares como puede ser tú como puede ser Ciudad del Este Paraguay o como puede ser Salvador Bahía en Brasil en ningún caso saben ni siquiera qué tipo de documentación es la que tienen que que traer no saben que tienen que viajar con un pasaporte no saben que tienen que que entrar con visado con permiso de trabajo todo esto es de lo que se basan lo que basa las coacciones y las mafias organizadas que captaba a mujeres en los países de origen y las trasladas para seguir y bueno pues esclavizadas y en nuestra explotadas sexual P

Voz 1667 37:31 Inma es lo que no de ocurrir esto es lo que hay que

Voz 28 37:33 civilizar allí sobre todo también prevenidos en aquellos grupos que son especialmente vulnerables e en origen no mujeres indias que que sabemos que van a hacer potenciales víctimas de trata bueno pues esos esos proyectos ha ha conseguido atenderá muchísimas mujeres atender a muchísimas mujeres que han viajado con fechas pero evidentemente las mafias va por delante de nosotros Iván estableciendo herramientas instrumentos para llegar a las más vulnerar no que que en este caso pues evidentemente la amargura vulnerable tiene cara de niña tiene cara de mujer

Voz 1667 38:10 engaños no oye enredos para para captar a más mujeres importantísimo por tanto ese trabajo de información que vosotros hacéis en habrán con estos proyectos de cooperación Rocío relativamente baratos para lo que quiero decir lo que solemos escuchar aquí no no estamos hablando de un trabajo de reconstrucción después de una catástrofe no estamos hablando de no ser un sistema de riego de nuevo saneamiento estamos hablando de información de trasladar información a mujeres vulnerables no a estas redes con lo cual es en fin relativamente fácil no

Voz 28 38:40 yo creo que además el quinto Plan Director de Cooperación española está hablando unos objetivos muy claros Idígoras metas a seguir que a nosotros desde luego he han sido para nosotros especialmente importantes no en concreto reducir las formas de violencia y considerar la trata de seres humanos como una forma más de violencia contra la mujer yo creo que que es fundamental para para crear este tipo de proyectos que efectivamente son anuales que llegan a

Voz 29 39:10 a las que a nosotros no

Voz 28 39:13 parecen importantes y son las potenciales víctimas de trata de los países de origen vías tienen que saber no para poder adoptar medidas para poder prevenir y mejorar ese ese viaje que hacia Europa ellas tienen un sueño sueño que quieren cumplir y evidentemente y no está para que no ocurra no se cumpla ese sueño apuran está para que se cumpla pero no la de derecho yo creo que la trata de seres humanos es un claro ejemplo de la vulneración que supone derechos para todas y cada una de las mujeres que nosotros atendemos y por tanto eso es fundamental en poder dar a estas mujeres y darles oportunidades y fortalezas ver para que puedan llegar a España en condiciones de seguridad

Voz 1667 40:00 estamos consiguiendo Rocío que aquí en España se señale al proxeneta al cliente como responsable de todo esto no a las mujeres no porque aquí se sigue mucha gente sigue señalando a las mujeres como culpables casi como voluntarias de de estar en esa red no en esa en ese engaño

Voz 28 40:19 yo creo que las mujeres se sienten culpables porque ellas eligen viajar a España que lo que a mí me me alarma ya ya ahora quisimos que la sociedad esté de brazos cruzados cuando estamos hablando de grave delito internacional contra las mujeres un grave delito que es la trata a las mujeres son captadas son trasladadas son introducidas para ser esclavas de estar ahí cerca de nosotros en nuestras calles de nuestros polígonos industriales y en pisos particulares yo creo que hay que sensibilizar muchísimo más con que estas mujeres tienen que tener una nueva vida señalar es clara hay duramente al portero yo no le voy a llamar cliente porque él estoy legitimando a comprar seres humanos y le voy a llamar pero prostituyen porque creo que es una pata más de la existencia en España de la esclavitud yo creo que es hora y ahí es donde no podemos perder tiempo de visibilizar le de penalizar le a dejar de que esto sea bueno pues en estos momentos casi ya el segundo negocio más lucrativo de después de las armas y de las drogas

Voz 1667 41:29 muchos punteros efectivamente aquí en España muchísimas gracias Rocío por acompañarnos este sábado en punto de fuga para completar este bueno especial que estamos haciendo también con motivo del Día Internacional de la Mujer muchísimas gracias

Voz 28 41:43 muchísimas gracias a vosotros por visibilizar muchas gracias

Voz 1435 41:48 son las diez y diez de la noche Nos adentramos con Juan Antonio Díaz y Anabel González en el Polígono Carretera Amarilla en Sevilla a bordo de la furgoneta de médicos

Voz 30 41:57 el fantasma aquí no aquí nadie eh bueno yo veo muy lento pero hay días que no ve nada bien está muy muy de médicos

Voz 1435 42:04 el mundo sale derrotado dos veces por semana para atender a las mujeres que ejercen la prostitución acompañarlas y ofrecerles medios e información

Voz 4 42:14 hola mira rumano

Voz 6 42:23 Alemania

Voz 4 42:23 mundo tienen teléfono lubricante sólo sí sí

Voz 1435 42:32 los Ana dice que tiene veinte años se despide porque llegan clientes más famoso

Voz 4 42:43 con alguno de los que tú ver ahora

Voz 6 42:47 está muy vendido sí este año por ejemplo le da por a la chica por ahí

Voz 4 42:53 todo muy algún día podría pasar con mira mi punto yo denuncié

Voz 1435 43:01 once menos veinte de la noche Alessandra hay todo de

Voz 31 43:06 la aquí de momento viene un hombre que vienen de salen de trabaja correctamente niñatos que pueden venir cuatro cinco me paso una una vez que me echaron un bote de gasolina fui habla con un chico me echaron un bote de gasolina

Voz 33 43:27 yo salgo todos los infieles y no me da miedo ahí dentro de un ratito ya me voy para casa

Voz 1435 43:35 a pocos metros Mónica hace señales para parar a los médicos quiere hacerse la prueba del VIH

Voz 4 43:40 la quiero porque jugaron estoy tengo mi nuera me ha salido una presión no tiene que ver yo lo que tú

Voz 2 43:48 dar de comer mucho tiempo no se me quitan

Voz 34 43:54 estoy con menor que no estaba tratando eso se pone habla con nosotros muy nerviosa

Voz 35 44:05 ah o apoyar a Rondón una una mujer aquí

Voz 34 44:12 así cosas que he tenido

Voz 35 44:14 es rápido no es fácil

Voz 34 44:16 por qué tu entregar tu desconocido son muy fácil para nadie

Voz 1435 44:22 médicos del Mundo ha atendido este año a medio centenar de mujeres que se prostituyen en polígonos de Sevilla capital no todas aceptan la ayuda pero ellos van a seguir insistiendo

Voz 4 44:32 el otro fíjate

Voz 36 44:42 Mundo Express

Voz 37 44:44 el nombre de ha sido uno de los protagonistas esta semana Save es una niña inmigrante que llegó hace tres años a España la declararon mayor de edad por error y desde entonces nadie ha asumido su tutela pese a que la ONU hace días obligó a España a dar ese paso nos cuenta su historia Adela Molina

Voz 0011 45:03 el caso de Zaira viene de largo llegó sólo a España huyendo de un matrimonio forzoso y el maltrato de su familia en Camerún en agosto de dos mil dieciséis aquí fue decretada mayor de edad por un fiscal y un forense a pesar de que los documentos que aportaba las pruebas radiológicas indicaban lo contrario una médico del Hospital Gregorio Marañón certificó que tenía diecisiete años Alser adulta por decreto fue enviada a un piso de una ONG con otras mujeres adultas Zaira ha cumplido el periodo máximo de estancia en esa vivienda de acogida

Voz 19 45:32 hemos oficialmente es mayor de edad la obligan a irse a la que

Voz 0011 45:34 ayer la Fundación Raíces que ha peleado porque se reconozca que es menor desde que llegó a España solicitó ayuda al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para evitar su desprotección el veintiocho de febrero recibieron una comunicación oficial en la que se les informaba que habían pedido al Gobierno español que protegiera Zaida con una niña pero hasta ahora nadie ha hecho nada Lourdes Reyzábal es la presidenta de raíces

Voz 23 45:57 el caso de Saida vuelve a poner en evidencia la situación a la que están abocando a las niñas y niños extranjeros no acompañados que a nuestro país en los distintos gobierno socialista

Voz 38 46:08 pues mirar que en España en esta materia la ley es clara cualquier niño o niña que se encuentra en situación de desamparo que no tenga un adulto que se responsabilice de él es un niño o niña que tiene que ser tutelado y protegido por el Estado español

Voz 0011 46:22 raíces alerta de que una menor sola y extranjera puede sufrir un daño irreparable si se la deja desprotegida y pide al Ejecutivo que cumpla sus compromisos internacionales y la ley

Voz 37 46:34 sobre la exhumación de Franco esta semana el Valle de los Caídos ha recibido una visita especial nada menos crudas las Madres de la Plaza de Mayo Nora Cortiñas ha visitado Cuelgamuros para sumarse a las voces que piden que el dictador salga de allí con esta superviviente de la dictadura argentina ha estado nuestra compañera Victoria García Nora Cortiñas es una mujer bajita pequeña de noventa años pero con una vitalidad impropia de una persona que ha sufrido tanto como ella en mil novecientos setenta y siete en la dictadura argentina de Videla se llevó a su hijo ella le plantó cara al régimen militar y su rostro es uno de los primeros que aparecieron en las concentraciones de Madres de la Plaza de Mayo esta semana ha estado en España ya ha visitado el Valle de los Caídos con políticos y asociaciones de memoria histórica no ha querido llegar hasta la tumba del dictador por favor no me hagan fotos aquí susurraba impresionada

Voz 39 47:28 porque visto para ser un turismo visitas de turismo en este lugar que humilla a la humanidad acá no tiene por qué estar de este suelo ella iba a los iban con la exaltación de los víctima Dios

Voz 37 47:48 Morita ese es el nombre que le gusta dice no entender cómo se ha mantenido en silencio de tantos años de horror cuando en Argentina gracias a la presión de la calle la justicia está siendo quién pone rostro y culpa a los genocidas nunca está vencimos

Voz 39 48:04 que recomponer falta esto de estas más bien diríamos siniestra donde vivió cama convivió con este pueblo Milla gente estuvo casada todavía no sabemos por qué tantos a alguien

Voz 37 48:23 durante su recorrido por el monte de Cuelgamuros ahora conocido por el Valle de los Caídos esta mujer de gesto contundente con su pañuelo blanco en la cabeza y la foto de su hijo colgada del cuello no podía reprimir la emoción

Voz 40 48:37 esto tiene eso es porque estos años Manices le de genocida Mascherano de España

Voz 37 48:48 y pedía al Gobierno español tomar cartas en el asunto para acabar con esta situación

Voz 39 48:54 que exclusión no puede ser Kaká estoy que acá estoy analizan la victoria de los en España

Voz 37 49:05 ya la Iglesia católica que reconozca el daño producido por fin pasividad y complicidad con el régimen franquista terminamos hoy con la denuncia de la Plataforma Nacional para la Protección de los migrantes en Marruecos que ha presentado un informe en Rabat demoledor un informe que concluye que la mayoría de los migrantes que murieron en la frontera marítima marroquí ojo no están identificados por las autoridades

Voz 6 49:32 de este país tiene todos

Voz 37 49:34 los detalles nuestra corresponsal en Rabat

Voz 41 49:39 el número exacto de personas migrantes ahogadas en las fronteras marítimas marroquíes y la forma en que son tratados los cuerpos si sigue desconociendo en Marruecos la estrategia nacional para la inmigración y asilo lanzada en dos mil catorce en el país magrebí no aborda la cuestión de los migrantes fallecidos en las costas intentando cruzar a Europa la mayoría de estas víctimas no han sido identificadas formalmente por las autoridades marroquíes según el último informe de la Plataforma Nacional de protección de los migrantes que se basa en datos recopilados en entrevistas en cuatro ciudades fronterizas Larache Tánger Tetuán y Nador hablamos con su coordinador Yunus arpa o y la bonificación de la no identificación de las personas muertas significa que los familiares no reciben jamás el cuerpo y eso agrava la dificultad emocionales unida a la pérdida que sufre la familia

Voz 19 50:25 están cómodos la familia la mayoría de las víctimas

Voz 41 50:28 se identifican por testigos porque los migrantes generalmente viven en grupos pero también a través de representantes de la comunidad y asociaciones que media para facilitar el testimonio esto no es suficiente porque solo no puede reemplazar los métodos de identificación formal especialmente las huellas dactilares las pruebas de ADN sin embargo el uso de estos es muy bajo Marruecos en Tánger sólo se identifica dos por ciento según la información de la morgue esto significa que el noventa y ocho por ciento de las personas rescatadas por las autoridades de Tánger no están identificadas y permanecen en el anonimato en Nador la tasa también es muy baja durante el verano de dos mil diecisiete quince de las ochenta y un personas fueron identificadas sólo un dieciocho por ciento la cooperación con los consulados africanos es imprescindible porque actualmente la mayoría de las personas de origen senegalés son identificadas gracias a esa colaboración que ayuda a la hora de intervenir con las autoridades locales pero también a detectar tarjetas consulares huellas dactilares según la plataforma los métodos de identificación merecen ser mejorados escuchamos algunas de las recomendaciones de libros

Voz 2 51:30 a sus autores

Voz 41 51:33 óptima es recomendable reforzar la colaboración entre el Estado marroquí los consulados buscar las huellas dactilares para facilitar la identificación por tercero es importante que el Ministerio de Sanidad adapte la capacidad de las morgues en las ciudades a las afueras de donde sucede este

Voz 4 51:47 menos de morir en el mar Amer

Voz 41 51:50 según el derecho internacional los Estados tienen la obligación de respetar a los muertos italiano recuerda el Pacto Mundial de migraciones adoptado Marrakech en dos mil dieciocho sin embargo Marruecos el espacio en las instalaciones de las morgues tampoco permite la conservación y el almacenamiento de muchos cadáveres sin identificar en los cementerios el les entierra todos juntos bajo tierra o con lápidas en las que figura la palabra Miguel ante

Voz 1 52:15 punto de fuga Pablo Morán

Voz 1490 52:25 si le gusta

Voz 1667 52:29 pues lo dejamos aquí por este sábado este sábado especial con la resaca del ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer que os van a seguir contando aquí en la Cadena Ser nosotros nos encontramos el próximo sábado pero ya sabéis que seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga también en el podcast de nuestra web para que escucháis el programa cuando Idom de queráis hasta el sábado que viene

Voz 1490 52:56 yo lo he visto moría pero no

Voz 42 53:21 no

Voz 1490 53:32 la

Voz 42 53:49 todos

Voz 1490 53:59 pero no no sí