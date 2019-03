Jorge Martín: "Nuestra posición real es mejor de la que hemos demostrado hoy"

Voz 1991 00:00 íbamos con el motor en El Larguero porque por fin por fin arranca el Mundial de Motociclismo este año con muchísimas cosas que tenemos que que ver por delante sin ir más lejos ese duelo Márquez Lorenzo compartiendo escudería tenemos también a Jorge Martín defendiendo el título de Moto tres pero en Moto2 fue campeón del mundo el año pasado a ver cómo le va en la categoría intermedia empezamos en Qatar Mela Chércoles qué tal muy buenas noches

Voz 1104 00:25 es decir cómo estamos qué ilusión me hace siempre esta primera conexión del año Larguero ya desde un Gran Premio lo que hemos visto durante el invierno en la pólvora balas de fogueo a partir de ahora las balas son de verdad los proyectiles una auténticos por fin el rugido de motores una primera jornada en la que los españoles una vez más han instado encabeza en Moto GP liderado Márquez segundo de cortante de Maverick Viñales en moto vos el más radio Balda Harry con dos décimas por delante de la elevan es remeter Alex Márquez quinto el mejor de los españoles en cuanto a Moto3 otro estadio de gente de toda hicimos Canet que la metido a civiles seis décimas a Romano Fenar y estamos coprotagonista para abrir El Larguero he como Dios manda en esta temporada dos mil diecinueve El y mencionó a estudiantes en tu presentación trata de Jorge Martín vigente campeón del mundo de Moto3 que no va a poder defender el título porque ha subido amo tubos de la mano del Red Bull KTM Ajo están poco dolorido con los último estés se fracturó una costilla esto es fue un golpe encima de la moto pero mejor que te lo cuente él que te escucho muy en sintonía de Larguero el madrileño hola

Voz 1 01:24 Jorge qué tal buenas noches hola qué tal cómo estoy y lo primero cómo estás tú

Voz 0852 01:30 bueno bien jorobado en la costilla que me irrumpieron en TES Si bueno sufriendo mucho dolor pero bueno de todas formas las lesiones ya recuperado lo que es el hombro que me rompiendo último te si al pie así que todo sitio Orense

Voz 2 01:43 de lo que era un poco el dolor que tengo ahora

Voz 1104 01:46 para para ir a tope

Voz 1991 01:49 los que hablar con los pilotos como tú es decir hay alguna parte del cuerpo que no tengas una lesión batallas roto algo porque es tremendo eh

Voz 0852 01:56 sí bueno me toco madera pero no romper me más pero

Voz 1991 01:59 no sé qué

Voz 0852 02:01 parece que siempre tiene Torres lesionado ojalá pueda dentro de poco correr sin ninguna lesión para poder demostrar mi potencial

Voz 1991 02:07 me imagino que te pasará factura no en la carrera con toda la intensidad el tener que ir codo con codo con el resto de de pilotos lo de la la costilla vamos que que que sabes que te va a tocar sufrir no

Voz 0852 02:18 si toca sufrir pero bueno estoy acostumbrado seguro que con los médicos que tenemos los buenos medios que teníamos podrán hacer algo para quitar el dolor pero bueno hay que acostumbrarse y luego con la adrenalina de la carrera al final absorbía todo oí sobre intentaba adelantar

Voz 1991 02:31 bueno vamos al lío que ETA la la primera toma de contacto al margen de esas molestias que tiene esta estos primeros tés reales entrenamientos libres en Moto2 qué tal

Voz 0852 02:42 bien bien bueno es diferente Altés la verdad ha cambiado bastante la pista a mí no me he encontrado muy cómodo no podía aprovechar la vuelta rápida porque no me encontraba bien con las nuevas pero bueno lo importante es que sabemos dónde mejorar tenemos bueno creo que elaboró nuestra posición real es mejor de la que hemos demostrado

Voz 1991 03:01 sí porque ha sido décimo cuarto en las dos sesiones evidentemente no es donde tienes que estar este año no tienes que estar mucho más arriba por lo menos

Voz 0852 03:07 Carmen bueno para el primer día no estaría tan mal pero no es realista al final no es un resultado que que es donde debo estar como tú dices pero bueno al final hay que trabajar entender mejor las gomas mejor el el entreno y bueno poco a poco iré acercando más

Voz 1991 03:24 dónde has notado los principales cambios en el salto de categoría de Moto Moto3 a Moto2

Voz 0852 03:30 bueno lo que más he notado es el peso con gasolina sin sobrina como puede variar la moto y bueno la potencia es lo que más te impacta al principio aunque ya me falta chicha cuando lo hace ya más de faltas jamás siempre está más las motos nunca corren pero pero sí que he notado mucho la potencia han comparece en Moto3

Voz 1991 03:48 ya sabes que aquí a Amelia menos gusta hablar claro claro desde el inicio de la temporada te lo pregunto directamente Jorge este salto de categoría este primer año es para pelear por el título o todavía no

Voz 0852 04:02 bueno yo no sé no sé decirte la verdad yo creo que si todo va al sitio ella demostré en un día él es tercero no no muy lejos del primero te puedo decir competitivo oí a un gran ritmo pero cuando las cosas salen peor el año pasado estaba cuarto quinto y ahora pues Stivel catorce sabes entonces tengo que un poco acortar distancias entre cuando me va bien y me va mal para poderse regular y competitivo hasta final de año

Voz 1991 04:28 aún estas con Being there qué tal la relación con él

Voz 0852 04:32 bien muy buena es un es un gran piloto y en grande persona porque he la verdad que nos ayudamos mucho mutuamente probamos las cosas juntos si hacemos o no mi pins pero sí que lo hablamos entre nosotros y a ver qué podemos mejorar en la moto sobre todo

Voz 1991 04:47 vamos que te lo tomas como una posibilidad también de aprender de él no

Voz 0852 04:52 si hubiera obvio que ahora estoy aprendiendo mucho de él porque es el favorito asignada el título quedó tercero tiene otros primero sea ni dentro de eso yo creo que es el ahora mismo es máximo candidato oí bueno estoy aprendiendo mucho de él aunque tiene un estilo un poco extraño de pilotaje la verdad que estoy aprendiendo mucho

Voz 1991 05:08 ahora le dejó Amelia pero me quedan dos hablando de compañeros mirando la categoría reina ese dúo Márquez Lorenzo tú crees que saltaran chispas en algún momento

Voz 3 05:20 bueno yo creo que al final los dos son grandes profesionales los dos maneras rápido y estoy buenos ganan carreras

Voz 0852 05:27 dos lo que no sé si los dos pelearán por el título y habrá que ver cómo cómo evoluciona la Lorenzo sobre todo pero esperemos que quiere es poder ver una una buena botella entre ellos

Voz 1 05:38 pues yo te digo que les doy dos tres carreras para que empiece ya a saltar chispas si no no creo que yo no creo que llegamos al extremo de cuando estaba Rossi también de poner el muro el famoso muro que puso el nombre no a esos pero que no Illa otra no sé si has echado cuentas pero Valentino Rossi

Voz 1991 05:55 sí que sigue ahí en la pelea y que sigue estando en el top cuando debutaba en en en el Mundial de Motociclismo a ti quedaban dos años para nacer macho

Voz 0852 06:06 flipa eh física ahí a al máximo nivel bueno yo soy joven y otros aprovecharlo

Voz 1991 06:12 no pero es alucinante lo lo los datos y los números

Voz 4 06:15 de de Valentino que evidentemente sigue siendo uno

Voz 1991 06:17 los mejores en en esto como dice Mela siempre es Patrimonio de la Humanidad Mela algo para Jorge

Voz 1104 06:24 a mí me gustaría saber si le ha cambiado no damos la vida por el hecho de ser campeón del mundo si te tratan de manera diferente en el día a día en el circuito terminando otra manera cómo encaja eso Jorge y luego yo tienen cuentas vamos a subir de nuevo uno encima

Voz 0852 06:38 a Bono es difícil de asimilar yo creo que cuando ganas un Mundial aprendes mucho confiar en ti mismo porque al final has conseguido algo que no todo el mundo consigue entonces Pécresse como has posibilidades de hacer grandes cosas pero la vida al final no te cambia porque eso se olvida muy rápido más de lo que nos gustaría ella tienes que pensar en lo siguiente Moto2 en este caso revolucionar porque vuelves al y estas el quince entonces hay que ser humildes pies en el suelo y empezar a trabajar de cero

Voz 1991 07:07 más Melandri a nivel técnico

Voz 1104 07:09 Nico está ser un equipo muy competitivo como es el rescate me bajo el año pasado los motores eran Honda este año por primera vez en categoría el proveedor único de motores estriba y cilíndrico distintos identifico centímetros cúbicos quitan comentado en el box de de cambios respecto a Honda con el propulsor nuevo

Voz 0852 07:27 bueno de principio empezamos con este motor y no he mirado nada de la onda porque no tiene sentido mirar una moto que corría diferente no es que piense menos pero era otro estilo de de entrega de potencia que bueno miramos solo solo con con Wiener de momento oí bueno se nota que tiene más par motor es un motor que sube menos revoluciones que él Honda pilotar más inspiro Moto GP se acerca un poco más buenos muy divertido muy divertido de pilotar también con las marchas sin embrague bueno la verdad que me lo estoy pasando muy bien estoy disfrutando mucho más que Moto3 pero me faltaba ese puntito de de ser más competitivo

Voz 1991 08:02 Jorge te atrevería a hacer alguna apuesta o alguna promesa mejor dicho es campeón del mundo

Voz 0852 08:08 pues tras promesa difícil no entonces ser campeón del mundo

Voz 1991 08:13 digo porque claro luego si va avanzando la temporada ahí te ves en la parte de arriba las promesas suelen bajar no pero cuando uno empieza y acaba de llegar el cambio de categoría es como que se viene más arriba no jueves Si soy campeón del mundo me atrevo a no sé qué

Voz 0852 08:27 ahora mismo Si soy campeón del mundo me rápido

Voz 1 08:30 bueno eso tampoco ayudó Mela busca buscarle una tormenta buscarle una mayor

Voz 0852 08:36 lo que yo soy en Instagram todos no

Voz 1 08:38 adiós

Voz 1104 08:40 es gorda ya que esa puertas gorda vale vale

Voz 1991 08:43 bueno pues hacemos una cosa si eres campeón del mundo

Voz 1 08:47 a vosotros venga te lo rampa Mela vale perfecto electa pues ya tienes trabajo para final de temporada eh

Voz 1104 08:55 venga haré un cursillo contiguo antes ya a veces una Yago tiene que aceptar me va a costar tras irse lo pueda cortar al cero Yago te parece bien sale perfecto

Voz 1 09:05 a mí no me tocas el peludos aunque Jorge Martín gane diez años seguidos el campeonato

Voz 1104 09:10 pero bueno Dios generoso eso no vale eso ya no vale eso si tú le pones saltaba un compromiso en el brete de que tú también te tienes que mojar tío es así

Voz 1 09:22 sí sí estoy buscando que no lo hago esta te estoy diciendo yo soy un cobarde ya te lo digo

Voz 5 09:28 que me flojo nada Jorge qué

Voz 1991 09:30 que que que nada que te vaya fenomenal la temida por qué hablaremos seguro durante el año que te adapte es lo más rápido posible que de tener este molestias físicas que es lo importante el que estés a cien por cien y te encuentras agusto con la moto nada te deseamos mucha suerte y ojalá ojalá tenga Esquerra para final de temporada porque eso significará un nuevo campeonato el mundo Jorge

Voz 1 09:50 en mil gracias muchas gracias un placer que vaya fenomenal un abrazo Mela en

Voz 1991 09:56 no ha empezado bien Jorge las cosas como son decimocuarto pero bueno todavía tiene coger sensaciones cuando deje tener esas molestias va a dar guerra

Voz 1104 10:03 por supuesto que si este es un casta Sun peleón un valiente Le hemos visto ganar el Mundial el año pasado superando muchísimas adversidades físicas técnicas que Enel evidentemente es muy pronto para pedirle el título su responsabilidad ahora mismo su objetivo debe ser disfruta de la categoría hacerlo bien y eso la de llevar a las primeras posiciones la rápida porque talento para ello mecánica tiene la presión del título este año Moto2 va dirigida al Márquez el pequeño de los Márquez además lo ha reconocido públicamente practiquéis pasiva que no fue el año pasado su salto a Moto GP porque antes de subir quiere ser campeón de Moto2 ya le va tocando que lleva mucho tiempo la categoría hay experiencia para ello es obra tiene hace falta que sepa gestionar bien la presión porque también tiene velocidad y talento para intentarlo aunque no va a ser nada fácil porque hay mucho nivel en Moto2 a pesar de que han de pilotos importantes como Oliveira baja nadie el campeón cuarta Haro o Mir Baldasano es el más rápido es uno de los favoritos al título también les Luca Marini el hermano de Valentino Rossi que estoy primer día ha quedado en posiciones retrasadas bueno sea vivir que por ejemplo nuevo compañero Álex Márquez también está llamado a hacer cosas importantes esta categoría intermedia

Voz 1991 11:08 eh Mela voy a proponer algo que yo creo que es prácticamente imposible o muy difícil de de acertar sin que se haya disputado la primera carrera pero te voy a pedir los tres primeros cómo crees que van a terminar en cada categoría esta hoja ojalá voy a guardar la voy a sacar a final del año vemos cómo ha ido te parece

Voz 1104 11:27 la promesa es hablando no para este grado sino árabes

Voz 1991 11:30 para el mundial ya sé que es casi imposible pero por eso te lo pregunto a Di te atreves

Voz 1104 11:35 vale vale yo soy grave me atrevo la exconsellera quiso te olvidas de temporada

Voz 7 11:40 no juego no tengo problema venga campeón de Moto GP

Voz 1104 11:46 Marc Márquez Márquez subcampeón

Voz 7 11:50 hasta me ante el y sólo lo que te voy dando puntos sabes ahí quién bastante menos estás porque yo me campeón Marc Márquez campeón de Beachy Dovizioso sí

Voz 1104 12:03 tercero Maverick Viñales

Voz 6 12:06 no les

Voz 1991 12:08 Moto2 Moto3 te pido sólo campeón campeón de Moto2

Voz 3 12:11 pues a mí me iba a mí me boda que Lorenzo Valderrey

Voz 1104 12:16 es el piloto más fuerte en estos momentos aunque me gustaría eso yo era evidentemente un español como Alex Márquez Xavi Virgen pero sí ya que te digo a ser el más rápido voy a jugar una con Bale y Moto3 complicadísimo es la categoría más abierta de todas cada año y éste todavía más en circunstancias normales si se Nati que ha regresado de Moto2 Moto3 después de decir que iba a dejar las carreras cuando tuvo el día con que es capaz de estar estabilizado a nivel mental podrían incluso arrasar este año pero un rival muy fuerte también con experiencia que es Canet había hecho un tiempo así que voy a barrer aquí para casa y te digo que Aaron Canet

Voz 1991 12:50 Aaron Canet vale perfecto inhalar una consulta al final que estoy pensando comprarme una moto Mela

Voz 7 12:56 tiene tiene derecho y sí sí sí sí sí él he vendido están comiendo te recomiendo

Voz 1991 13:02 he vendido hasta el coche ha pensado en una que no sé si te gustara mucho una Piaggio una MP3 trescientos cincuenta

Voz 1104 13:11 hasta bien la entre ruedas no soy un inútil con las motos de tres ruedas me manejo mejor gladiador confíen que tú lo hagas bien con esta buena pinta que pese a decir no tiene una pinta de momento está bien como a aperitivo para que con el tiempo te saquen el carné de moto gorda y coja no va a tener un pepino más adelante la que sea igual campesinos más adelante sí puedas disfrutar no promesa en te veo bien a moverte a Gil por ciudad y te puede permitir alguna excursión alguna alegría fuera de la ciudad

Voz 1991 13:40 pues sí me lo estoy pensando de manera ya te consultará cuando cuando tome la decisión definitiva Melinda que esto ha empezado que vamos a hablar ahora mucho más a menudo cosa que me alegra así que mañana nos cuentas cómo ha ido la calificación un abrazo muy fuerte