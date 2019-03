Raquel González: "Me dicen que se alegran de verme porque será un partido justo y respetuoso"

Voz 1991 00:00 vamos a hablar un poco de fútbol sala en El Larguero también de una protagonista en que creo que en el día de hoy nos viene perfecto Toni López qué tal muy buenas muy buenas Yago porque hablamos de la única Arbitral de la Liga de Fútbol Sala no yo creo

Voz 1 00:14 es un ejemplo a seguir Yago de la liga masculina una mujer en un mundo de hombres una mujer protagonista en un mundo hombre la única arbitra de hecho fue la primera en dos mil doce obviamente también la primera en UEFA en dos mil diecisiete debutó en un partido de UEFA insisto con chicos masculina también arbitrado al Europeo femenino de hace un par de meses que ganó desde un mes mejor dicho que ganó España pero bueno a nivel masculino arbitrado bastantes partidos tiene cuarenta y dos años está vamos a decir a punto de aunque no lo quiero a amargarle no lo que piense en eso porque tiene

Voz 1991 00:42 muchas las arbitrando mucha admiración por parte de jugadores y entrenadores está escuchando ahora mismo en la logra Raquel González Ruano qué tal buenas no

Voz 2 00:50 hola buenas noches a todos qué tal estás

Voz 1991 00:52 muy bien muy bien encantada de estar ahí me imagino que tú ya estás acostumbrada porque ya lleva unos añitos pero cómo se lleva eso de ser la única Arbitral de la Liga Nacional de Fútbol Sala

Voz 3 01:01 bueno ahora con mucha normalidad al principio era bastante extraño oye llegar a los sitios que que la gente se sorprendí ese de verme no pero ahora con mucha normalidad sí

Voz 1991 01:09 si no les ha normalizado gracias a Dios no Raquel yo creo que eso tiene que ser no normalidad

Voz 3 01:15 sí yo siempre estoy reivindicando no como un tema de reivindicarlo para la mujer yo Stephen reivindicando lo que es tema de la normalidad yo se queda

Voz 2 01:22 ha costado mucho hemos roto muchas barreras pero hará lo que hay que disfrutar y darle normalidad a todo

Voz 3 01:32 por curiosidad he sido jugadora entrenadora de de fútbol y me metí de curiosidad por un compañero de trabajo me dijo prueba en mira lo que ha pasado yo no pensaba que iba a pasar todo esto

Voz 2 01:44 no sé si puedo decir

Voz 3 01:47 voy a hacer el quince de marzo cuarenta y tres años

Voz 1991 01:49 vale perfecto lo dices tú ya no lo digo lo digo porque porque seguro que has visto una evolución enorme en la mujer en el mundo del deporte cuando a lo mejor tú empezabas a practicarlo con catorce quince años empezaba pero serio a día de hoy gracias a Dios la evolución ha sido brutal no

Voz 3 02:06 mira ha sido alucinante yo que he visto todo ese camino sea esa proyección no es eh como es el de la está dando forma no lo que es el tema del deporte en la mujer yo cuando empecé a jugar a fútbol Éramos poquitas era era era bastante extraño la gente nos miraba como algo raro no pero ahora te das cuenta de que las mujeres estamos metiéndonos en todos los caminos realmente lo estamos haciendo perfectamente porque al final es es ponerte y hacer los sabes ya ha cambiado ha evolucionado mucho de verdad

Voz 1991 02:36 experiencias desagradables con comentarios machistas sobre todo con me imagino no sé si del público incluso de algunos jugadores creo que los jugadores somos respetuosos en este sentido no has tenido alguna vez un incidente pero seguro que has tenido que que que que lidiar con situaciones desagradables no

Voz 3 02:53 sí pero es que en el fútbol el público es bastante agresivo no entonces es cientos insultos es algo muy habitual y es penoso pero es igual entonces a mis compañeros y gracioso porque mi compañero ya saben

Voz 4 03:10 cuando me insultan ahí es cuando me insultan a mí porque Cobos como eres chico yo estoy una chica pues ahora ya sabemos cada uno dónde vas no pero es penoso

Voz 3 03:18 muy lamentable no es que sean que se crea ese ambiente no pero bueno a situaciones así pues vives es una pena pero vives que vamos a hacerle pues pasas de ello yo a ver siempre hago lo mismo yo cuando me ducho lo dejó todo en la ducha ahí empezar

Voz 1991 03:35 partes pero pero vamos a ver si entre entre todos poco a poco vamos educando a a la sociedad deja de existir un día como hoy porque eso significará que no habrá nada que reivindicar que eso será la realmente el objetivo de de del día de que que se celebra hoy a nivel además en mundial te quedan tres sanitos no en el mundo del arbitraje

Voz 3 03:55 sí me queda este que estoy terminando y dos añitos más Si de verdad que lo estoy viviendo con una pasión tremenda y eso que te estabas diciendo no que que llegue llegamos deja de tener el día de la mujer el día de que sea aunque sea como un día nacional de ser personas que que le gusta Keith deporte o X trabajos lo que sea no todo sea muy normal no que poco a poco nos está costando pero cada vez es menos no cada vez menos viene yo soy pero estoy diciendo ahora que tiene una nueva generación que va a darle un color de de naturalidad que va a darle una vida que que la gente pues va a verlo como algo normal ya no te van a ver una chica haciendo deporte sino que va a ver va a haber una deportista un deportista que es lo que al final

Voz 1991 04:36 hombre claro el mundo se siente Raquel que de alguna forma has abierto una vía en el en el fútbol sala masculino al fin y al cabo la Liga Nacional de Fútbol Sala masculina para que lleguen otras mujeres por detrás estén también arbitrando

Voz 3 04:51 yo he abierto bastante grande y la pena que que que veo que no hay nadie que me va a seguir yo siempre estoy haciendo como un llamamiento a todas las quieres que que que se metan en este mundo porque es fascinante yo he sido jugadoras y entrenadores y ahora que soy árbitro para mí lo mejor que me ha pasado es una manera de ver deporte distinto y además te hace crecer como como persona para mí el arbitrajes que es un máster de la vida tras de crece como persona tu personalidad se hace mucho más larga ahora si te enseña a a no se a a construir tu vida a no sea ves la vida de distinta manera para mí será Vitro es siempre lo he dicho hay que vivirlo y cuando lo vives es que es como la droga esto te engancha tenga cada vez es más de verdad me quedan lo que tú dices este este medio año y dos añitos sí me da pena tengo ver esa nostalgia que digo que ya veo la recta final un lo veo con tristeza

Voz 1991 05:47 sí porque cuarenta y cuatro años obliga a Ana de la normativa obliga a retirar seco cuarenta y cinco pero con cuarenta y cinco casos absurdo usa digo yo que si uno está en condiciones de arbitrar con cuarenta y ocho pues que siga arbitrando con treinta y nueve está hecho polvo no pasa la prueba así pues en reto la que dejarlos al lo del tema de la verdad yo creo que es otro de los tabús que nos tenemos que quitar lo de limitar a la gente por por la edad pero bueno esa es otra pelea que dejaremos para otro día

Voz 4 06:10 sí sí sí sí vale joe lo dejamos

Voz 1991 06:13 consejo le darías a esa chica que esté practicando fútbol sala hay que diga bueno cuando acabe de esto el meterme en la arbitraje para poder a animar las para que para que se metan en esto que que que les dirías

Voz 3 06:26 la diez Se trata se pasa de tapas no oí la gente que le gusta Púbol en jugarlo pues es muy difícil quitárselo y decirle el árbitro no pero he dicho lo mismo cuando empiezas a ser árbitro también totalmente tu tu vida no ahí de verdad que que es algo para mí esencial de vivir no deberá que es muy complicado porque es bastante difícil están un campo manejarlo todo tener esa tranquilidad pero es es una gozada estar ahí en medio y tener esa tranquilidad de dominar diciendo va de aquí estoy yo no pasa nada sabes pero yo empujón empujó que las personas que lo vivan no ya en las chicas que están ahí que si no sino pues que lo intenten creyente

Voz 1991 07:11 que no tenga miedo sobre todo quedan no siete sí

Voz 3 07:13 la pasión yo creo que todo se basa en la pasión en latitud que le pones pasión todo funciona todo rueda

Voz 1991 07:19 pero todo en todo en la vida eh

Voz 3 07:22 ante todo jugador

Voz 1 07:24 porque por ejemplo Ricardinho durante el partido habla mucho Alex Yepes del pozo también habla bastante pero antes durante después te dicen algo hay alguna frase algo que recuerdes que que se pueda decir también

Voz 3 07:35 había a mí no me gusta cuando veneno jugando yo no cuando tuvieron jugado y te dice me alegro debe te porque va a ser un partido justo justo y respetuoso entonces si eso que mejor lo que más me impactó en la pasión partido justo ir una persona súper puede tubos contigo se puede hablar ir es cercana yo intento siempre se cercana con los jugadores porque al final somos personas no espero ir respetar ante todo ser respetuosa con con todo no pero lo que más me sorprendió de un jugador que me lo dijo y eso lo que siempre me ha quedado en la cabeza

Voz 1991 08:09 pocos de lo más agradable que te pueden decir siendo juez de una competición deportiva así que Raquel González Ruano enhorabuena por esta carrera que ha llevado por haber abierto este camino de la mujer en la Liga Nacional de fútbol sala y nada que disfrutes de estos dos años y medio que te quedan a tope

Voz 3 08:26 eso voy a hacer hasta el último partido voy a disfrutar