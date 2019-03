Bárbara Sánchez: "Creo que todavía hay mentalidades machistas en el deporte a todos los niveles"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches qué tal estás todo bien todo bien qué tal la prima mira temporada en el Lega

Voz 1 00:05 pues muy bien muy interesante la verdad aprendiendo mucho primera temporada que trabajas con un equipo masculino no si llevaba ya diez años el fútbol femenino y este año dado el el cambio

Voz 1991 00:15 y qué tal que ves grandes diferencias

Voz 1 00:17 pues realmente no en el día a día no no tanto sí que se nota la diferencia de categoría en primera división masculino el presupuesto todos más a lo grandes

Voz 1991 00:26 nos saque digamos que ha dado un poquito el salto más en en la capacidad económica del club no la potencial económico no

Voz 1 00:33 eso es pero luego en el trabajo del día a día es es lo mismo nombre de mujer hay que decir que llevabas

Voz 1991 00:38 dos años trabajando con equipos femeninos que ahí es donde empezaste a trabajar como nutricionista qué tal la experiencia

Voz 1 00:43 bien muy bien a mí siempre siempre me ha gustado el deporte femenino y el fútbol femenino en en particular yo practicado deportes no fútbol la verdad claro pero sí me gusta me gusta el deporte la mente

Voz 1991 00:56 cómo cómo te que te llega la oportunidad primero para trabajar con equipos femeninos de de fútbol

Voz 1 01:01 pues fue un poco casualidad Hay ofrecerse ello termina la carrera estaba buscando donde poder realizar las prácticas así que fui llamando puerta y coincidió que en ese momento el Atlético de Madrid femenino estaba buscando nutricionista Hay surge la posibilidad

Voz 1991 01:16 y cómo te llega la opción del Leganés el hecho de que te llega un equipo de Primera División masculino y te diga oye que queremos contar con tu servicios como es ese momento

Voz 1 01:24 pues me hizo mucha ilusión fue a través de del doctor Lang que fue el jefe de los servicios médicos ellos tenían en mente pues eso buscaron un año entonces me pidió el currículo algunas entrevistas cuando me llamó para decirme que sea que quedaban conmigo pues encantado

Voz 1991 01:41 bueno hay que decir que tú en en casa respirado fútbol toda la vida no

Voz 1 01:45 sí sí sí sí y además eso yo ya había estado muchos años viendo jugar al Leganés los partidos así que enlatada

Voz 1991 01:53 esto es un tío ligado al mundo del fútbol de toda la vida lo recordamos no entrenando además con esa pasión eh que él tiene

Voz 1 02:04 muchos años en sobre todo en fútbol madrileño aunque también estuvo en equipos de fuera así que sí por eso al haber estado enredando al Leganés pues ya conocía conoció bastante club

Voz 1991 02:13 no en la Comunidad de Madrid es un histórico había veces que le tenías que frenar de decir oye relájate un poco que te va a dar algo

Voz 1 02:22 bueno eso sí no siempre

Voz 1991 02:24 qué crees que el el mundo del fútbol sigue siendo machista

Voz 1 02:30 creo que que todavía mentalidades machistas en el deporte en todos los niveles no tanto a lo mejor en el día a día por ejemplo los jugadores están muy acostumbrados a trabajar con profesionales entonces les da igual de verdad que no pero sí más de cara a los despachos a a gente alrededor del club sí que está esa mentalidad de haber pasa si metemos aquí una mujer

Voz 1991 02:55 mira justo acabamos de hablar con una Arbitral de la Liga Nacional de Fútbol Sala que nos decía que que que ella sí veía no sobre todo en el público lo los insultos y eso que eran digamos muy machistas no que que que ya nos decía así un poco en plan de broma que cuando arbitral va tenía a otros dos compañeros en en la pista y que sabía perfectamente cuando se dirigían a ella porque digamos que que el insulto a machista vamos a decirlo así tú eso gracias a Dios no lo has vivido

Voz 1 03:21 no pero porque la verdad es que mi trabajos de puertas para dentro al fin yo estoy dentro del vestuario oí no se nota tanto yo estoy más en el día a día y no tanto de cara al público pero es verdad que ni con nadie del club único ningún aficionado del Leganés no he tenido ningún problema ni con jugadores los que menos la verdad

Voz 1991 03:39 bueno hay que decir que el el el una mujer nutricionista en un equipo en este caso de primera división española no es nada raro gracias a Dios quiero decir se está normalizando también este tipo de cosas porque estáis en el Lega en el Athletic en el Alavés en el Eibar en el Barça seis cinco en Primera

Voz 1 03:53 eso es sí sobre todo a los equipos vascos son los que llevan aventaja lleva muchos años mujeres nutrición estas al frente

Voz 1991 04:00 yo creo Barbara que hay que darle poco normalidad no el hecho de ver presidentas de primera división como en el Leganés

Voz 2 04:05 a las mujeres

Voz 1991 04:08 el Eibar también hay una mujer presidenta jefas de prensa como el Getafe está el look Monzón presidentas de de federaciones que hemos quedado ahora con la presidenta de la Federación de de vela también para hablar de de esto el que esto empieza a normalizarse no por eso existe el día de hoy

Voz 1 04:25 eso es es una forma también de reivindicar algo que es natural al final profesionales en cualquier ámbito hay profesionales hombre siempre profesionales mujeres por qué no vamos a estar en todos los en todos los ámbitos

Voz 1991 04:36 no es bárbara que llegará un día en el que no tengamos que celebrar el ocho M sí

Voz 1 04:41 para eso sería sería lo ideal que fuera tan normal que no no tuviera lugar esta aceleración o hacer un programa dedicado a ellos

Voz 1991 04:49 sería sería lo ideal ojalá ojalá algún día no tengamos que hablar del Día Internacional de la Mujer porque ya no hará nada que reivindicar y que se ha normalizado todo qué es lo que tiene que ser aproveche te pregunto mañana tenis salida complicada eh

Voz 1 05:02 sí sí sí allí tenemos muchas ganas la verdad ahí bueno los últimos resultados nos están yendo muy bien esperamos que continuar la racha también una iguana

Voz 1991 05:11 les has preparado algún súper batido algo para el partido

Voz 1 05:14 voy voy con ellos buenos bueno sí si lo llevamos todo preparado ya

Voz 1991 05:18 lo de jugar los domingos a las dos de la tarde eso me imagino que es trabajo extra no para los nutricionistas de los equipos

Voz 1 05:24 sí la verdad es que este año nosotros entre nosotros la verdad es que somos una profesión que hablamos mucho y siempre lo hemos hablado mucho este año el horario a este de la de la una a las dos y las cuatro hay que hay que hacer hay que hacerse con que cambia la rutina sobre todas las comida nosotros mañana vamos a adelantar mucho a la comida comemos a las doce de del medio día pues para llegar

Voz 1991 05:48 cuál va a ser el menú ya adelantan los cual se basó menos

Voz 1 05:51 bueno el día de partido la verdad es que es el día que menos menos improvisado que las cosas que están funcionando pues las mantenemos entonces Bader basta ya boloñesa también tallarines de error que los hacemos con con marisco con gambas y tan bueno luego pollo los jugadores ese día no le quitas el pollo y siempre hay la opción de pescado pescado blanco tipo merluza nos vamos eso

Voz 1991 06:15 pues nada Barbara Sánchez que vaya fenomenal resto la temporada que lo está haciendo muy bien el Leganés y que nada nos alegramos que estés ahí que que vaya bien todo en este equipo en el Leganés de de primera división y que un día dejemos de tener que hacer llamadas como las que estamos haciendo hoy para hablar de de la mujer en este caso en el mundo del deporte que es lo que nos corresponde a nosotros vale gracias gracias gracias Bárbara un beso