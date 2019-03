Julia Casanueva: "Sólo tenemos tres presidentas de federaciones en toda España"

Voz 1991 00:00 y la última conexión de este Larguero nos lleva a Santander donde está una de las tres presidentas de Federación de Deportes de nuestro país ellas es la presidenta de la Federación Española de Vela Julia Casanueva qué tal buenas noches qué tal está cómo se encuentra

Voz 1 00:16 el perfectamente cómo ha vivido el día de hoy

Voz 2 00:19 bueno muy intenso por la mañana

Voz 3 00:21 va en el puesto de trabajo por la tarde el Chelsea permite un poquito de las manifestaciones que vivido y ciudad que han sido muy numerosas Ibon ha hecho un poquito seguimiento de buen trabajo y todas las ideas que ha habido en torno al día adiós

Voz 1991 00:34 no me imagino que me parece que es necesario no a día de hoy este tipo de de cosas y ojalá dejemos de hacerlo no algún día

Voz 3 00:42 eh que yo creo es que es necesario a día de hoy porque es la única forma igual te romper esa brecha que tenemos yo creo que al final las veces igual es excesivo pero es la única forma de hacerlo es la única forma de que podamos entrar en este mundo tan lo más indicado yo creo que cuando realmente con éramos la igualdad cuando entendamos que hacer ningún tipo

Voz 1991 01:04 estoy completamente de acuerdo yo creo que poco a poco

Voz 3 01:06 pues vamos dando un paso a paso todo puede cambiar de hoy para mañana radicalmente pero yo creo que se va poco a poco tomando conciencia de ir

Voz 1991 01:14 es especialmente masculino el mundo del deporte

Voz 3 01:17 muy masculino muy muy masculino eh yo creo que por no decir machista no incluso bueno sí sí pueden ser las dos cosas no quiere utilizar a veces los términos machista o feminista no pero es muy masculino entonces yo creo que es honrar social se es una cultura que venía de de de siempre de las nos han formado Ivonne y eso cuesta mucho cambiar lo de hecho nosotros son esos tres federaciones deportivas españolas si vemos toda la barrera que tenemos tenemos una barrera bueno inmensa yo creo que el rol de la del hombre podría ser hacer deporte tampoco estaba muy profesionalizado entonces la mujer buscaba más estabilidad otras salidas nunca vio que esa podría ser una salida yo creo que es un error yo creo que tenemos grandes deportistas que podrían ser grande esto es horas grandes presidentes directores que han descendido y yo creo que es un poquito donde lo tenemos que analizar

Voz 1991 02:09 pues si usted lo acaba de comentar tan solo tres presidentes de federaciones deportivas de sesenta y cinco evidentemente hay una diferencia así ponemos en la balanza a favor de de del hombre dentro de la presidencia es de las federaciones deportivas poco a poco se va a normalizar que que haya una presidenta al frente de una federación

Voz 3 02:32 bueno yo espero espero que se vaya normalizando pero va a costar yo creo que va va a costar porque nosotros lo vemos yo por ejemplo estoy lo que debe es que todavía si aceptan pero bueno te aceptan pero como poniendo un poquito una barrera no entonces yo creo que es una cuestión de educación una cuestión de de la Base de ir poco a poco las personas que están metidas en el mundo del deporte las mujeres nosotras mismas tener conciencia si podemos ocupar perfectamente esos puestos no porque seamos mujeres sino porque bueno entiendo que tenemos la misma capacidad que puede tener un nombre ellos aceptarlo yo creo que vamos poco a poco tampoco creo que sea bueno ir demasiado deprisa porque la sociedad tiene que evolucionar las cuotas que están poniendo yo creo que son buenas no soy partidaria de cuotas sí creo que son necesarias y creo que lo que está haciendo tanto a nivel nacional a las instituciones como a nivel internacional es muy positivo pero creo que realmente la igualdad archivará cuando las cosas no sean necesarias en estas manifestaciones pero lo cierto es que si no tuviéramos hora esas cuotas tampoco nos permitirían entrar a cuatro mujeres a cinco mujeres que entren en las juntas directivas a una sola que realmente demuestre que puede estar ahí lo crea realmente lo sigue adelante será un gran paso cuando nosotros entonces bueno paso a paso

Voz 1991 03:58 sí poquito a poco pero pero pero sin para quiero decir que esto siga funcionando para no nos están que hemos usted es presidente de la Federación de Vela desde dos mil quince han optado no lo voy a decir mala educación pero sí que le hacían de menos o que se tomaban poco más o menos en serio en su opinión o o no se le miraban de otra forma otros presidentes de otras federaciones

Voz 3 04:24 pues he tenido he tenido de los dos he tenido gente que que me ha ayudado muchísimo me ha arropado que si ahí desde un principio sí que me ha apoyado oí bueno incondicionalmente siendo indiferente en exceso porque sea mujer yo de hecho porque no porque porque no sea un hombre palés entonces con total normalidad pero en cambio también vienen muchas presidentes que inevitablemente por una cuestión cultural evidentemente pues todavía gastan las bromas es una condescendencia o un como una especie de bulto tutoría no y bueno que yo no lo voy a ver no es que no lo rechace creo que eso se tiene que perder tampoco me ofende pero entiendo que es un tema cultural presidentes con una determinará por una determinada cultura una determinada educación que bueno bueno espero que pasen pero encontrado yo creo que es mi balanza encontrado muchísima más gente que me ha aceptado en igualdad que al revés

Voz 4 05:25 pues eso es muy importante desde luego desde luego

Voz 1991 05:28 cosa que me alegra me imagino que se refiere a lo voy a decir mal y pronto para que se entienda las típicas con nietas tradicionales de mujer no sé qué mujer no sé cuánto que que que que hay que hay que erradicar hay que quitarlo de sobretodo para las nuevas generaciones porque como usted dice a lo mejor la gente ya con cierta edad que ya tiene es sometido dentro y ya no lo va a poder sacar pero la gente que viene por detrás tiene que aprender a que esas cositas lo voy a volver a decir entre comillas

Voz 3 05:51 acá no se pueden volver a dar yo en la medida que puedo cuando alguien la casa yo estoy yo presente digo bueno vale miro no con una determinada mira que digo basta entonces con eso es suficiente no tengo a generar un conflicto pero es evidente todos esos comentarios deben olvidarse por supuesto tienen que olvidarse las nuevas generaciones tienen que perderlo y bueno ahí creo que nosotros tenemos mucho que hacer es su problema educacional tenemos poco a poco inculcando los pero yo puedo puedo defender a mis presidentes mis compañeros presidentes de federaciones porque en la balanza en los que yo he tenido trato directo ha sido mucho más positivo que negativo

Voz 1991 06:32 me imagino que es mucho más fácil no voy a decir mucho más fácil entre comillas el hecho de que la mujer se pueda integrar al deporte en sí más que en altos cargos no quiero decir que que que que lleguemos a la Liga Iberdrola de fútbol el verano mujeres en vela que hay mucha tradición de mujeres en España con muchísimos éxitos en Juegos Olímpicos y en campeonatos internacionales en vela pero bueno quiero decir en el deporte en general digo que es más fácil la integración pero el mandar el tener un cargo alto el el el tener esa capacidad directiva creo que es mucho más difícil llegar ahí no

Voz 3 07:07 pero es más complicado por dos esto es primero porque en cuarta es una gran barrera porque parece ser que tú puedes practicar deporte pues hasta digamos cargo intermedio pero luego el manto yo no esto esto está en la sociedad

Voz 1991 07:22 esta no puede ser no podría

Voz 3 07:24 esto pone y luego yo creo que también es un precepto nuestro yo creo que la mujer tenemos que creérnoslo yo creo que por la educación que se ha recibido la educación es que tú tú Aíto es nada no puede llegar entonces yo creo que lo primero que tenemos que al tener irse a nosotros como mujeres tenemos la misma capacidad concierto empecé éramos cuando tú te segura de civismo y convencida de que puede llegar ahí si realmente quieres bueno pues era un paso más por eso digo que por un lado tenemos una gran barrera pero nosotros no creemos en nosotros mismos nos tenemos confianza en nosotras mismas de que realmente lo soy pueblo que nos digan sabemos que podemos estar ahí sí que podemos llegar y tenemos que hacerlo valer pues no no hacemos ningún favor tampoco por eso digo que tanto depende de un lado como de otro

Voz 1991 08:13 usted al margen de ser presidente de la Federación de de vela desde dos mil quince También ha sido elegida presidenta de la Confederación de Federaciones Olímpicas en consecuencia ocupa la presidencia de la Asociación del deporte español que sirve de nexo de unión entre las administraciones públicas y las federaciones representa al total de los de deportistas federados me imagino que que está muy orgullosa no de haber llegado donde ha llegado porque además el el cargo que tiene además es muy importante y me imagino además muy bonito

Voz 3 08:40 es muy bonito me ha hecho ver muchísimas cosas que otro culto yo no era una deportista de base o sea yo soy abogado ahí un poquito como una tiene que estar que estoy para mí es un orgullo poder estar ahí es un mucho poder intentar tras imponer Ipar un poco a estos dos presidentes no estar ahí poder vivir todo estoy poder Pérez deporte desde dentro desde la alta dirección hombre es muy importante y me encantaría poder transmitir todo esto a los que vengan detrás

Voz 1991 09:13 pues Julia Casanueva nada le agradezco que haya estado esta noche en El Larguero en este día tan especial que ojalá desaparezca más pronto que tarde

Voz 3 09:20 pero que sí espero que es no sé si yo lo veré pero realmente conseguiremos la igualdad cuando las cuotas ir desaparezcan porque realmente estaremos igual

Voz 1991 09:30 pues ojalá ojalá lo veamos todos porque eso significara que

Voz 4 09:33 lo que hemos evolucionado donde donde hemos dicho eso es no

Voz 1991 09:38 otros desde este lado aquí le damos tratamos de darle visibilidad de la forma que era podemos si así que nada