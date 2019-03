El Larguero: Hablamos con tres mujeres que marcan un claro ejemplo para el deporte (08/03/2019)

Voz 1 00:00 dio a las diez y media en Canarias hola todos qué tal

Voz 1991 00:42 muy buenas noches bienvenidos al larguero de este ocho de marzo

Voz 1 00:45 día importante para la sociedad del mundo yo creo que España en verano del mundo ya sabéis que hoy se celebra queda media hora de este Día Internacional de la Mujer y ojalá algún día

Voz 2 00:55 se deje de celebrar puede ser

Voz 1991 00:58 más pronto que tarde mucho mejor porque ese día significará que no tenemos nada que reivindicar no tenemos nada por lo que luchar en cuanto a la igualdad de derechos de entre mujeres y hombres ha sido espectacular lo que se ha vivido en todo el país eh aquí nosotros lo hemos vivido en en los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid en Gran Vía la Gran Vía completamente llena desde Cibeles hasta plaza de España y la verdad es que las imágenes han sido increíbles pero no sólo había mujeres evidentemente no estaban manifestación sino también muchísimos hombres lógicamente alineándose en en en estas peticiones que que que no son más que cosas naturales hiciese tienen que normalizar cuanto antes ojalá como digo este día ocho de de marzo en no lo tengamos que que celebrar alma margen el Día Internacional de la Mujer he arrancado la vigésimo séptima jornada de Liga en Primera División con el partido que ha disputado en San Mamés entre el Athletic y el Espanyol lo que ha terminado con empate se adelantaron los visitantes gol de Facundo Ferreira en el tramo final Raúl García de cabeza hizo el gol para los vascos que era el uno uno definitivo los dos equipos se quedan prácticamente igual están en mitad de la tabla los dos con treinta y cuatro puntos el Athletic undécimo y el Espanyol décimo segundo para mañana otros cuatro partidos a la una la tarde en Mendizorroza Alavés Eibar derbi vasco a las cuatro y cuarto tenemos derbi madrileño entre el Atlético de Madrid el Leganés a las seis y media en el Camp Nou el Barcelona recibe al Rayo Vallecano y a las nueve menos cuarto se enfrenta el Getafe eh sufren al Getafe y el y el Betis ya sabéis al Getafe para afianzar esa cuarta posición de la tabla que le da derecho a jugar la Liga de Campeones la temporada que viene a Getafe Huesca es pues me he confundido es Getafe Huesca el West el Getafe P Si gana Se mantiene la cuarta posición de de la clasificación antigua Palacio que es mi Pepito Grillo que cuando digo algo mal como como ahora que dicho mal emparejamiento pues Medal botoncito me dices Getafe Huesca pues Getafe Huesca dicho queda además en el Real Madrid sigue el casting para saber quién Sara a cargo del equipo tras la debacle de la Champions tras quedarse sin objetivos e a tres meses de acabar la temporada es cierto que en Liga siguen vivos porque matemáticamente tienen nociones pero vamos viendo el juego del equipo viendo cómo está la situación parece que son opciones muy remotas a la hora de tener opciones de pelear por el título hasta el lunes no habrá movimiento donde ya sabéis que suenan clásicos Pochettino Mourinho Zidane fundamentalmente donde el principal problema y es que Florentino pretende que se incorpore alguien ya los entrenadores no están dispuestos a coger el equipo en este momento de la temporada en el que hay una depresión evidente en el que el el equipo se ha quedado sin objetivos el único objetivo es quedar segundo en la clasificación están en la Liga la de campeones la la temporada que viene así que veremos eh pero a partir del lunes podríamos empezar a tener novedades de momento aguanta Solari desde luego SICA el domingo en Zorrilla contra el Valladolid no va a terminar ni ni la temporada veremos veremos qué es lo que pasa en en ese partido en motociclismo arranca el Mundial y lo hace con la prueba de Qatar donde hemos tenido las primeras sesiones entrenamientos libres en Moto GP la vida seguía igual porque el mejor tiempo ha sido para Marc Márquez en Moto2 el más rápido ha sido un italiano Baltasar Reed Moto3 primero acabó otro español Aaron Canet los horarios de las calificación unirá Savic que cambia este año porque hay doble sesión de calificación Moto3 a las tres y media y a las tres y cincuenta y cinco Moto2 a las cuatro y veinticinco ya a las cuatro y cincuenta y Moto GP queda para las seis para las seis y veinticinco

Voz 3 04:23 de la tarde en baloncesto partidos corresponde

Voz 1991 04:26 antes a la vigésimo quinta jornada de la Euroliga el Barcelona caído contra el Anadolu Efes noventa y dos setenta setenta y es una derrota dura xima para el Barça que se complica la cuarta posición de la clasificación porque además pierde el basket average personal con el Anadolu Efes y el Baskonia recibía al Khimki ha ganado y ha ganado muy bien además ciento cuatro ochenta y seis Se pone en sexta posición o lo que es lo mismo si acabase la fase regular e hoy mismo se enfrentarían el cruce ah el Real Madrid hoy ocho de marzo como decimos al Día Internacional de la Mujer hemos querido quedar con tres mujeres directamente relacionadas con el mundo del deporte hemos quedado con la nutricionista de Leganés Bárbara Sánchez que después de diez años trabajando con equipos femeninos de alto nivel este año se ha incorporado al Leganés en masculino de primera división e Julia Casanueva presidenta de la Federación Española de Vela tenemos sesenta y cinco Federación los de deporte nuestro país tan sólo tres están presididas por mujeres una de ellas es Julia Casanueva y también hemos quedado con Raquel González Ruano Arbitral de la Liga Nacional de Fútbol Sala es la única mujer que está ahora mismo arbitrando la Liga Nacional de Fútbol Sala así que en un rato hablamos con con las tres las once y treinta y cinco contado todo empezamos perdónenme podría poner un capuchino trece pequeña vale yo quiero un mandato vale

Voz 4 05:46 es para mí un distrito pero con una no Becilla de

Voz 1991 05:48 eche un cortado descafeinado eh

Voz 1 05:51 se marcha ando cuatro cortados

Voz 5 05:54 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Ross King Wang igual Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 6 06:20 no estoy en

Voz 1991 06:53 la primera conexión la buscamos en un violeta San Mamés quiso engalanada ese color para celebrar el Día Mundial de la Mujer tanto en el exterior como el interior la verdad es que dada espectacular ver hoy el el estadio del conjunto vasco por fuera con esas luces violetas envolviéndolo entero y nada más empezar el partido

Voz 1678 07:10 bien en una especie de mosaico

Voz 1991 07:13 con ese color para para rendir homenaje al el al día de hoy Íñigo Marquínez qué tal muy buenas

Voz 0802 07:18 está muy bonito sí señor ha sido bonito la previa

Voz 1991 07:20 a ver San Mamés desde fuera precioso por dentro está muy bien también

Voz 0802 07:23 E incluso los minutos antes de comenzar el partido una gran manifestación que ha recorrido la Gran Vía de Bilbao absolutamente miles y miles de mujeres también muchos hombres acompañando las en este día tan importante no y luego lo que decías tú el exterior desarman mes de Violeta el interior ponerse mosaico se sí ha estado mucho la verdad que que se lo merece en todo claro que sí si hoy en día

Voz 1991 07:44 sólo dos presidentas en primera división en el Eibar y en él Leganés que y negó que la actriz tuvo una preso en presidenta han Urquijo si durante

Voz 0802 07:52 hace unos meses no es la primera vez en ciento y pico años de historia que tuvo una presidenta y no te olvides tampoco que en cuanto a la categoría femenina el Athletic es uno de los pioneros no de los primeros ganadores de la Liga de los que ha revitalizado este deporte en la categoría más

Voz 1991 08:06 es femenina que ha llenado San Mamés hace nada

Voz 0802 08:09 dos idearios y la verdad es que el deporte en general el fútbol en particular el Athletic muy especialmente pues siguen dando pasos en la integración de la mujer es curioso no pero cada vez hay más y yo me alegro de ello no sólo en las gradas no sólo en la gradas de San Mamés en las gradas del baloncesto de la pelota incluso que tanto ahí aquí ya participando no la la la mujer es parte activa del fútbol del baloncesto de la pelota de cualquier deporte

Voz 1991 08:34 yo creo que hay que buscar una palabra que lo define todo oyes normalidad que el día de de de ya tiene que ser ya no mañana el día de ya el día de hoy darle normalidad a todo esto ver a un arbitraje evitando un partido de Primera la división Mera presidentas de clubes verá presidentas de federaciones que como he dicho al inicio del brama de sesenta y cinco tan sólo tres están precedidas por por mujeres hay que darle normalidad se estas cuestión de capacidades no de sexo

Voz 0744 08:59 lo hago antes de nada mira Dios

Voz 0802 09:03 salen levanta la mano yo estoy en la en la zona de prensa Diego González está en la zona mixta y levanta la mano creo que está con un con un protagonista goleador en el día de hoy además

Voz 1991 09:10 hola buenas noches

Voz 1678 09:12 García así el que ha salvado al equipo en este momento de de bueno pues en la primera derrota a Gaitano qué tal muy buenas buenas bueno pues latino el otro día ha un esfuerzo el míster sobre los demás que no eran Aduriz para remar todos y hacer goles lo estás haciendo todo prácticamente todo últimamente llevas los últimos goles del equipo

Voz 7 09:35 no creo que sea justo hablar de salvar a al equipo no para para hacer lo que están haciendo todo el mundo de abordar todo el mundo está dando un pasito adelante al no está claro que los que estamos Arribas tengo más paciencia para hacer gol pero creo que los méritos de dos como digo siempre aquel sabes

Voz 1678 09:50 el punto hoy

Voz 7 09:52 bueno a a no irnos con cara de tontos la verdad el equipo ha dado todo lo que tenía nos vamos con la sensación de que podíamos haber sacado el partido adelante y la verdad no te como digo al final de el empate lo que hay que valorarla

Voz 1678 10:03 la insistencia ha dado para un puntito

Voz 7 10:06 qué que le ha faltado al equipo bueno creo que concretar un poquito más en las jugadas de finalización no habrá que hemos generado muchos centros y sinceramente buenos centros también que que quizá nosotros hemos sabido aprovechar pero como digo al final equipado bien esa repuesto de The Wall encontrarán no está costando a pensar en el siguiente

Voz 1678 10:24 me imagino que después de del empate seguimos igual no si mira la clasificación al próximo partido

Voz 7 10:30 nunca haya nunca o sea no no soy de mirar siempre digo que esto es muy largo la temporada hay que va a finales de año y pues bueno está claro que hemos pasado una situación bastante complicada en la que el equipo necesitaba ganar sí o sí ahora pues bueno tenemos que pensar debo llegaba

Voz 1678 10:45 el entrenador gaditano ha dicho en sala de prensa que no se os puede pedir más que habéis hecho todo lo que tenía que hacer un equipo para haberse llevado los los tres puntos y la cara tuya ya lo dice todo no tiene buena cara en este en este momento sabía lo que te sabe este punto pero no está en la Athletic ahora mismo todavía saliendo no de dónde tiene que salir no pasa nada yo

Voz 7 11:07 pero el míster lo quiere decir que que la actitud Si lo que ha sido el equipo la intención siempre ha sido lo que hay que hacer no es que luego todas pero como digo el el equipo juega bien ha tenido la sensación de de llegar de de tirar centros de intentar hacer lo que siempre hemos hecho bien los a costa finalizar pero no se le puede reprochar en ese sentido nada al equipo

Voz 1991 11:26 podido perjudicar llegó cuando pueda preguntarle por la desaparición de los el fútbol poco

Voz 7 11:31 el bar y ahora mismo vamos

Voz 1678 11:34 en el bar que también hemos que esto bastante bueno yo siempre

Voz 7 11:37 porque el bar estaría bien Si lo utilizamos para para la esencia al pudo no está perdiendo mucho hablar del fútbol juegas que revisar porque lo que hay que hacer lo dramático no hay que intentar jugar que separe lo menos posible y bueno no es porque en este caso fuésemos perdiendo no cuando nosotros vamos ganando hoy también hay muchos parones no beneficia a nadie no lo ven decidida a pudor

Voz 1678 11:57 mejorar si me permites una una última fuera de lo que es el partido de lo que es esta esta jornada pero a partir de paciente ya no a ver fútbol hoy lunes que nos

Voz 7 12:08 qué os parece los jugadores bueno vale que los jugadores si decimos que no que no nos gusta o no gusta ya nos estamos quejando no es todo lo contrario nosotros lo que queremos que haya unos horarios para que la gente pueda venía el partido buenos salarios paga no paguen

Voz 1678 12:20 hemos como jugando sino para que haya buen ambiente siempre no

Voz 7 12:23 está claro que que jugaron lunes no no bueno no beneficia a nadie no da igual en la ciudad que estés este equipo SA no beneficia a nadie ni a nosotros nadie

Voz 1038 12:30 hace Raúl gracias a Raúl García ha dicho clarísimo habían quejado pero jugaron Luna no nos gusta

Voz 1991 12:37 a nadie dicho esto me parece a mí

Voz 2 12:39 no digo que el lunes pasado viernes ya te digo yo porque además fíjate

Voz 0802 12:46 siempre mete muchísima gente oír pero que había treinta y ocho mil Speak hípico

Voz 1991 12:49 sí por el viernes es diferente Íñigo porqués previa el fin de semana la gente ya no tiene que trabajar al día siguiente y el viernes todavía se puede entender pero un lunes es que no tiene ningún sentido mire ninguno no

Voz 0802 12:59 bueno y más a esas horas a las nueve de la noche que termina tarde que no hay medios públicos a tu casa es eso son peñasco bueno afortunadamente pues se hallan desaparecidos

Voz 1991 13:11 hay algún mal pensado que decía eso de juega ha sido el Real Madrid quedarse sin en competición europea y quitar el partido el lunes

Voz 0802 13:16 porque lo que algunos estaba alterada

Voz 1991 13:20 qué Íñigo el partido te parece justo el empate

Voz 0802 13:22 sí sí sí totalmente justos ha adelantado el español y luego te ha estado muy cómodo eso durante prácticamente todo el partido sólo al final el empuje del Athletic el buen hacer de Iker Muniain que ha estado espectacular en el día de hoy la sabiduría futbolística de la profesionalidad que tiene García el empuje final porque este equipo siempre muere matando pues le han permitido empatar pero a mí sí me aparece justo me un español repito ha adelantado y ha sabido gestionar casi casi hasta el final la ventaja que tenía el marcador

Voz 1991 13:48 el típico partido que han tenido ocasiones los dos equipos que han tenido sus momentos los dos equipos el final de la Liga apretado y podía haber conseguido el segundo sin ningún tipo de problema colgando balones al área esa hemos vi hemos vuelto a ver por cierto daño ese pase de exterior de de Ibai característico que será puesto en la cabeza Raúl que era un caramelo

Voz 0744 14:06 sí lo ha hecho siempre Ivair y además no solo

Voz 0802 14:10 hay que lo ha hecho con el balón prácticamente parado muchas veces en carrera pegado la con la derecha con el exterior va al balón muy bocadito a mí me decía un amigo Aduriz se ponen morados meter goles bulla te digo no lo sé pero es verdad que ese ese pase de de Ibai yo no lo tienen que aprovechar hoy le ha tocado a Raúl menos mal que está Raúl para el Athletic y menos la empresa está funcionando porque si falla la defensa no está Raúl García el Atlantis saldría escaldado la mayoría de los partidos no hay nadie que meta un gol que no sea Raúl García y afortunadamente atrás el equipo está bien que está basando los buenos resultados desde una defensa bastante cerrada porque si el equipo comienza a dar aguarda tras cuidado eh

Voz 1991 14:46 ha mejorado mucho e Iñigo Martínez desde que llegó al Athletic no creo que no Biel

Voz 0802 14:49 que más ha mejorado de todos desde que yo varitas claro

Voz 1991 14:52 es a eso voy porque yo creo que Íñigo no había llegado a su nivel desde que llegó al Athletic porque Yeray siempre mantiene una línea pero Íñigo lo había costado y creo que ahora mismo está donó ojo lo comentamos ya hace un tiempo si le dan bola quedan cobro puede dar muchas alegrías e tiene cosas que yo

Voz 0802 15:07 que van a aportar a este equipo eh

Voz 1991 15:08 no es Aduriz a ver no va a ser un delantero que treinta goles tal cual lo que a lo mejor doce te hace ya ayuda yo

Voz 0802 15:16 le veo cositas que todavía no ha tenido creo que es la vez que más jugado seguido ha sido y que ha tenido cuarenta y cinco minutos que ha salido en los casos de Iñaki Williams pero yo creo que con los minuto este chaval lo aporta cosas

Voz 1991 15:26 Diego por completar que han dicho los entrenadores en sala de prensa

Voz 1678 15:30 venga vamos a escuchar primero a Ruby que bueno pues la verdad es que ha visto a su equipo sufrir muchísimo no sabía que se metía atrás iba a acabar pagándolo pero del mal el menos

Voz 4 15:40 ha dicho lo hemos conscientes de que si pasábamos cuarenta y cinco minutos defendiendo en el área pues podía pasar lo que ha pasado una de esas fuera para dentro nos ha costado al que yo le doy mérito al a la prisión de nuestro rival y luego la otra opción que teníamos era la contra la contra al final hemos tenido la jugada de ahí que el cero dos totalmente de acuerdo que si te pasas todo el partido defendiendo atrás acabas encajando un gol pero bueno el resultado hay que conservarlo justo porque el Atlético apretado mucho y también merecía tener suelten a una jugada

Voz 1678 16:10 por parte del Athletic Garitano bastante explícito oí hombre pues no voy a decir molesto no pero sí enfadado con el resultado porque dice que su equipo mereció mucho más

Voz 8 16:19 bueno no podemos estar contentos porque no hemos ganado nuestra intención era ganar no pero bueno se ha puesto al partido con esa jugada perdiendo así ante un equipo pues que se ha metido atrás completamente hemos hemos intentado hemos centrado mil veces hemos rematado e hemos generado hemos empatado y hemos empujado para ir tomando mucho Riesgos Además para ganar el equipo ha acabado vacío de todo el esfuerzo que ha hecho ese aspecto no tengo ninguna ninguna queja pero

Voz 1991 16:45 bueno pues esa era la reflexiones de los dos entrenadores después de este empate que deja a los dos equipos pues con treinta y cuatro puntos a tres puntos de los puestos lo peor undécimo y décimo segundo Athletic el Espanyol van a tener que seguir peleando pero todavía eh con opciones Íñigo de seguir peleando por meterse en los puestos europeos porque es que este año tanto como la de arriba está muy abierto

Voz 0802 17:06 si no te saca de pobre el punto no pero bueno por lo menos no has perdido

Voz 1991 17:10 es un rival directo además pactando para Espanyol Athletic

Voz 0802 17:14 el próximo rival del Athletic es el Atlético de Madrid aquí en San Mames sábado a las seis y media de la tarde yo creo que ese partido a decidir porque va a pelear latente definitivamente si va a estar en la zona ahí de donde no pasa nada o

Voz 1991 17:26 dar por meterse en Europa o yo creo que ya el descenso

Voz 0802 17:29 eso está bastante alejado los puestos peligrosos pero creo que el Atlético de Madrid va va a decidir porque va a pelear el Athletic han pasado por sala de prensa Susaeta el capitán que finaliza contrato el próximo treinta de junio ha dicho que no ha recibido ni una sola oferta para empezar las conversaciones para renovar con con el lateral dice ni de la Junta Directiva anterior lo dejó a finales de diciembre en el actor junta directiva bueno pues Rafa Alkorta va a ser el director negó que no ha recibido ni una sola llamada para decidir oye vamos a empezar a hablar a ver qué hacemos pues que sobrepasaba si no no

Voz 1991 18:00 pues nada pero yo espero que sea una temporada más porque si no es que está en su mejor momento Susaeta porque también los años pasan y lógicamente el rendimiento no es el mismo pero creo que es un jugador muy aprovechable para darle minutos a dar descanso a otros otros jugadores es el capitán ahora mismo del equipo lleva no sé cuántos partidos que celebró hace nada es un jugador histórico del Athletic que lleva toda su vida quieren repartir quinientos fija de quinientos partidos quinientos partidos que es una locura

Voz 0802 18:28 no yo este año está jugando claro está participando

Voz 1991 18:30 hoy lo que está haciendo lo está haciendo bien quiero decir que tampoco pega cantaste tal que tienen buen nivel sea yo espero que el Athletic por lo menos le le haga una oferta de renovación o por lo menos si no cuentan con él que tengan por lo menos la la delicadeza de hablar con él es poner la situación despedirle como se merece

Voz 1678 18:47 bueno Rafa lo hace pero solo espero que Susan

Voz 1991 18:50 ETA sigue con un añito más buena compañeros

Voz 1678 18:53 el salón de un de un jugador que está dentro de los diez jugadores de la casa investiga la camiseta una barbaridad señores

Voz 0744 19:01 hay que te lo tengo que decir que sino reventó muchos recuerdos para tiene un buen amigo

Voz 0802 19:06 esta casa un oyente vamos de la Cadena SER de Carrusel deportivo de El Larguero de cualquier que es Eneko Atxa

Voz 1991 19:12 Honda cocinero que es muy futbolero tengo que ir a verles y si yo yo pasado y con

Voz 0802 19:17 con la directora de de radio y luego algunos compañeros seguir no sorprendido que que te voy a contar has estado hemos estado en Eneko Bilbao luego restaurante que abierta hace muy poquito pegando a San Mamés es un espectáculo que te si tengo que ir luego es muy futbolero es muy muy de la Cadena Ser Elena con un fenómeno ahora que son Fenosa

Voz 1991 19:38 yo voy a estar allí en el bebé caos a que creo que es una ocasión perfecta Eneko tú que estás escuchando ahora mismo para que nos veamos ubiquemos algo pensado es un día con Eneko y el otro al choco de Diego haya ya tenemos todo solucionado para Vegara verdadero eso no falla eso está hecho esta hecho no tienes

Voz 1678 19:56 eso es fijo en la

Voz 1991 19:59 pues nada cerramos en San Mamés empataron a uno el Athletic el Espanyol Diego Íñigo un abrazo los dos hasta mañana

Voz 0802 20:05 hasta mañana a las once y cincuenta vamos

Voz 1991 20:07 el resto de sin el coche cuando

Voz 1667 20:10 tras en el mostrador es ese blanco que está detrás del blanco perdón Beppe lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso

Voz 1 20:20 Pepe en otros sitios en BP sí

Voz 1667 20:23 promoción validan peninsular Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 9 20:31 balcones el aclamado musical de Paul made llega por fin a nuestro país tras arrasar la España de los balcones hoy le quiero yo cantar día de viva la España de Pernando de Isabel del gran capitán del Cardenal Cisneros de pose María Aznar ya popular a la España de los balcones en abril echaran dar volveremos a ser grandes como en la era medieval las colonias hoy perdidas vamos a reconquistar

Voz 1 21:14 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 10 21:26 no

Voz 1991 21:43 estaba mirando aquí imágenes de de las diferentes manifestaciones que ha habido en todo el país una de las que más me ha llamado la atención y que más significativas es un cartel que porta una chica que dice somos más fuertes que un Nokia XXXIII Díez creo que con eso está dicho todo

Voz 1 22:19 vamos con el eh

Voz 1991 22:21 te iba a decir con la dosis diaria de madridismo del Real Madrid de ese casting en busca del nuevo entrenador después de este fiasco de de de temporada en el que en el mes de marzo el conjunto blanco se ha quedado sin opciones de de a nada salvo milagro parece que la Liga queda muy lejos evidentemente eliminados de Copa y Champions Ése es el único clavo ardiendo bueno ardiendo no habrá Sando que se pueda agarrar al mismo el Real Madrid Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 11 22:48 hola qué tal Yago muy buenas noches candidatos

Voz 1991 22:50 a día de hoy para el Real Madrid

Voz 11 22:52 bueno un montón pues sí hombre candidatos todo el mundo quiere entrenar al Madrid al final es el mejor equipo del mundo uno de los mejores equipos del mundo para gustos colores pero ahí está su historial no trece Copas de Europa creo que son tres Ligas Copas del Rey bueno mundialitos que

Voz 0744 23:09 Marie

Voz 11 23:10 ahora bien ofrecen como es el caso de Mourinho

Voz 1991 23:13 a Mourinho le le falta ponerse en segunda mano

Voz 11 23:15 sí sí es simpático y todo para que el Madrid lo lo traiga el caso de Zidane que tiene con encontrado aquí en la SER tiene muchas novias no ahora siempre osea el pasa al año pudo irse si hubiera querido al al United siempre ha tenido la Juventus siempre ha tenido el PS ayer y bueno pues el Madrid es su equipo aquí vive en Madrid es una persona que que se macho el pasado año para algunos en mal momento pero bueno la no todavía quedaba tiempo para fichar aún abren Traore ahora depende de él no hay gente que yo conozco que ha hablado con con Zidane Zidane está pues muy tranquilo evidentemente ahora no coge al equipo en ningún caso porque se marchó por eso hace nueve meses no acoger equipo hora para ceder la limpia pero yo siempre digo que un poco indescifrables Zidane el que aseguró que va a pasar se puede equivocar porque Zidane es capaz de decir que renuncia a un año de trabajo como jugador Real ir renuncia al dinero algo que no recuerdo a nadie que lo hiciera y es capaz de evidentemente marchase del Real Madrid cuando pensaba quedarse el el pasado año es y su es así sí para mí es un gran tío y una gran un gran técnico demostrado para muchos será muy permisivo con los jugadores y hace lo que querían yo creo que lo que tenía amor Izquierda creo que era el perfil de técnico que tuvo el Madrid Iker dio pues éxitos no como Del Bosque como incidan en dos años y medio consiguió tres Champions y una Liga que para él fue su mayor éxito en conseguir una Liga porque eso irregularidad y eso es evidentemente tener un equipo en condición es la tuvo con aquel doble Real Madrid que se decía no Yago tenían María ahí en Marivent era capaz de A Coruña la unidad de la unidad del felices si eso es para el Barça en el Bernabéu con el equipo A llegaba Coruña tres ya después con el equipo B once diferentes ganaba hacía quizás el mejor partido de la temporada pues eso era Zidane se inventó las bueno las rotaciones bruscas no totales y absolutas drásticas once jugadores que hasta la fecha nadie lo hizo él lo hizo hilo consiguió luego hubo gente que se reía porque en la charla por ejemplo recuerdo aquí el documental buen documental de el Real Madrid que no persigue la décimo segunda Copa de Europa en el Vestuario decían que bueno las charlas Alicia diciendo bueno pues en la banda la pone y remata Cristiano de gente servía como diciendo Juan táctica que hace ciudad bueno el fútbol a veces es más simple que agentes e imagina que agradecía a futbolistas como estos en la final de una Champions donde van a querer ganar encuentros el creía que exaltada lineas de la Juventus era así y al final fue así como dijo Zidane así que no hace falta ser un gurú para dirigió un equipo mano izquierda ser un buen tío llevarlo a buen puerto y eso que Zidane no es un Sande también se equivocó con jugadores a lo mejor como Morata no fue tan justo porque Benzema estaba también innoble ponía o casos puntuales pero siempre de buen trato buen tío a todo el mundo le daba algo de comer

Voz 2 26:02 me bueno hay entrenadores que se dedican a esto como Zidane que dice

Voz 1991 26:06 tú sube por la banda que lo que sabes hacer ponla Iker remate Cristiano y otros que a jugadores de treinta años consagrados como Madrid le decían cómo tenían que golpear la pelota cuando tenían ya treinta años que no estuviesen que que no es que tuviesen doce estaban formando luego unos acabaron una forma de otros acabaron de otra déjame que te diga creo recordar que Carlos Puyol también renunció a un año de contrato también sin cobrar un duro lo digo porque está aquí no le cuadra

Voz 11 26:29 cuadra perfectamente hombre claro es que te iba a decir es que en la selección

Voz 1991 26:32 son del mismo del mismo vamos del mismo estilo por eso te decía es que justo el otro día leí hoy algo de eso que Carlos Pujol había renunciado el último año y sin un duro claro evidentemente es la gran duda es saber si Solari va acabar la temporada normalmente o la idea principal es que lo acabe para no quemar a nadie uno traer a nadie pero claro todo va a depender de los resultados porque como caiga el equipo en en en Zorrilla solar iba a la calle

Voz 11 26:58 hoy me han contado que han hecho un entrenamiento increíble que el equipo entrenado muy bien muy bien lo de muy muy no es una exageración gente que lo ha visto que me ha contado este mediodía que había fue esta súper implicados algunos bueno para los que hablan mal de Isco que comienzan que Isco es no sé que esto se equivoca por ejemplo unos autobuses evidente que Jesús autobús en este convocado pero bueno tampoco es para hacerle una definitiva se equivocó en eso pero Soraya no ha puesto ni un partido y hombre convocado en ese partido creo que estaba luego el debe de coger el bus llegar al Bernabéu y marchase a a la grada que es su sitio no pero ha hecho un pedazo entrenamiento aquellos que dicen que no está implicado que le da igual eh eso me han contado alguien que que me fío de ellos no bueno pues esto es fútbol luego al al campo de de José Zorrilla y con la bajas que hay a lo mejor el equipo no da el do de pecho a lo mejor encaja un gol se viene abajo pero mucho me temo que iba a hacer un buen partido en en Valladolid yo creo que no peligra en ningún caso he puesto la Champions es una opinión evidentemente puede entrar en barrena como ocurrió con Queiroz pero yo creo que el equipo no va a entrar en barrena y qué va a ser muy difícil que entre en Champions y que oye pues vaya sacando una victoria un empate pero yo lo que sirve papado en el en el seno del Madrid el presidentes de quién algo ya no transitorio sino algo definitivo indica lo coja ya claro a eso Zidane dijo que no Sergio Jaramillo Butragueño Mourinho vendría vamos

Voz 1991 28:22 todo empezó en el castellano

Voz 11 28:24 lo que pasa es que yo desde luego esperaría ciudad yo si fuera dirigente de Mary yo esperaría por lo menos a Zidane pero porque esto fugó es el Madrid saca aún más resultado en en Valladolid el lunes es el día de autos podría llegar Mourinho

Voz 1991 28:37 a quedan dos minutos para la descubre por completar llega al Madrid con muchas bajas para este partido eh

Voz 11 28:43 y sancionados no está no está Nacho tampoco tampoco está Sergio Ramos sancionado los dos sancionados porque todos Sergio Ramos va viaja con el con el equipo alguno decía había hombre pues en el autobús Texas ha subido el día de El día de Ajax no el día de la quedada pero bueno es Sergio estuvo ante es durante bueno antes del partido en el descanso después del partido bueno prueba de ello es que tuvo la bronca que tuvo con el presidente del Real Madrid que lo han hablado hayan las pero ha sido pues la bronca deportiva del año no entre el presidente del Real Madrid Florentino Pérez Sergio Ramos capitán del equipo blanco que son los dos hombres fuertes de Madrid uno como directivo evidentemente el presidente que es el que manda y otro como

Voz 1991 29:22 jugador que lleva en Madrid hace muchos años

Voz 11 29:25 en contra las bajas no está Arregui Long bueno está pero no está al cien por cien a lo mejor puede jugar sino lo haría Marcelo y los hombres como Dani Carvajal

Voz 0744 29:33 tal el caso de Marcos Llorente que lleva ya

Voz 11 29:35 mes de baja y otros futbolistas que que son importantísimos el más quizá Vinicius atrevimiento atrevimiento desde el pasado mes de enero tampoco está Lucas Vázquez así que tiene bastantes bajas el Real Madrid

Voz 0455 29:48 aunque las saca un equipazo porque va a jugar Modric va a jugar Casemiro va a jugar Benzema Asensio es decir que tiene buen equipo pues veremos ese partido es el domingo y a partir de ahí eh

Voz 1991 29:58 dependiendo de lo que pase osea acelerará o no la llegada de la contratación del del nuevo entrenador lo que está claro es que desde que pitó el final del partido el del del de la Champions contra el Ajax el Real Madrid ya estaba pensando en en buscar entrenador para la próxima temporada veremos veremos en qué acaba todo lo contaremos gracias a un abrazo

Voz 1038 30:16 hasta mañana a las doce en punto

Voz 1 30:22 hay un príncipe en cada niño con el valor de enfrentarse a nuevos retos cada día un príncipe que les ayuda a mejorar adelantarse a pesar de las caídas para no detenerse por eso Príncipe con su delicioso sabor a chocolate crujiente galleta les encanta Príncipe lo mejor está dentro de ti

Voz 5 30:44 en mil seiscientos dieciocho Jesute y misionero español Pedro se convierte en el primer europeo que llega las fuentes del Nilo Azul su aventura es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Keith síguenos en Ser aventureros punto es tiene redes eso

Voz 1678 31:12 ya Alfredo

Voz 1 31:17 claro

Voz 3 31:23 qué opinan los oyentes de Nadj sabe

Voz 1 31:33 Roberto sois vosotros os sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada beba un programa en el que puede directo Cadena SER buscan respuestas disolverá

Voz 12 31:53 convocará elecciones generales van a votar a favor o en contra para dimitir ministra procuran encontrar una buena pregunta

Voz 1991 32:00 de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista

Voz 5 32:02 Pepa Hoy por hoy no Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es sea mosqueados Cadena SER

Voz 1 32:18 cuenta con las eh

Voz 14 32:21 así lo que pasa

Voz 16 32:52 Shutter island

Voz 15 32:54 eh

Voz 16 32:55 sino

Voz 1991 32:59 mañana a las seis y media de la tarde juega líder el Barça que lo tiene su mano que evidentemente depende de sí mismo que parece que tiene descartado al Real Madrid pero que todavía lo va a tener que pelear con el con el Atlético que además juega antes ahora analizaremos también la última hora del conjunto del Cholo Simeone juega antes pidiéndome darle presión al Barça sigan a su partido porque les portuaria tres puntitos en la lucha por el por el título yo Ovalle qué tal muy buenas hola Yago qué tal muy buenas y el Barça todo lo contrario a ganar para mantener al menos la distancia is el Atleti falla pues encima dejar casi sentenciado

Voz 0744 33:29 si Valverde se toma muy en serio este partido es verdad que cuatro días después vendrá el partido contra el Olympique de Lyon que va a marcar un poco la temporada pero ha repetido por activa y por pasiva que no es partido tampoco para hacer excesivas rotaciones que tienen que ganárselo sí que contra equipos de la parte baja pues siempre cuesta más a esta altura la temporada sacar los tres puntos se espera eso sí alguna rotación Se barrunta un cambio por línea Anglet que está sancionado que entre Arturo Vidal en el once y vamos a ver si descansa Suárez arriba ahí es la enésima oportunidad para Felipe Coutinho ha quedado Iago fuera de la convocatoria por quinta vez consecutiva en partido oficial Kevin Prince Boateng el delantero sustituto de Luis Suárez fuera si también fuera de la lista Jean Clair todo Ivo por decisión técnica el resto están lesionados son Vermaelen y Rafinha sancionado le Anglet pero sobretodo sobre todo Yago de lo que se habla mucho en Barcelonés de la crisis del Madrid

Voz 2 34:29 le no en serio no me digas si mira yo pensé que no eh

Voz 0744 34:33 aunque suene raro Yago se crisis del Madrid le han preguntado qué piensa de entrenadores como Zidane Mourinho Valverde ha querido tener un detalle con Solari escucharán

Voz 0588 34:48 pues desde la distancia absoluta además pues bueno también con respeto pues porque sabemos que el fútbol es como es que en una semana a cualquier equipo le pueden cambiar las cosas no no tenemos nada que decir

Voz 0802 35:01 como entrenador como colega de ellos qué concepto tiene

Voz 1991 35:04 desde entrenadores como Zidane y de Mourinho ahora que suenan que

Voz 0802 35:06 quizá vuelvan a la Liga

Voz 0588 35:09 ahora no tengo ninguna duda ya lo han demostrado como Solari también

Voz 1991 35:13 buenas y de ahí que ya medios e iba a Valverde ha acordado de Solari la echado pues ese ese capote la hecho ese cariño al fin y al cabo eh pues no sé quién llegar al final en el Real Madrid pero desde luego va a ser muy diferente si optan por el lado Zidane óseo optan por el lado Mourinho desde luego no tiene nada que ver son la noche de hiel el día que más ha dicho Valverde Sandy

Voz 0744 35:34 pues mira un día de reivindicación el ocho de marzo el día de la mujer lo que ha dejado prever o lo que lo que opina Valverde es que un día tiene que haber una mujer entrenando al primer equipo del Barça escuchan

Voz 0588 35:51 en el mundo del fútbol en los últimos tiempos están dando pasos muy importantes el fútbol femenino la progresión vista teniendo está ahí los últimos partidos ha jugado en San Mamés eso en el Wanda o el año pasado la Champions aquí pues bueno son ejemplos claros de los pasos que se están dando y al mismo tiempo no sólo no por el fútbol femenino sino también en el fútbol masculino pues con la presencia cada vez más de de árbitros Ari tras supongo que con el tiempo habrá alguien una mujer sentada aquí dirigiendo al equipo masculino es posible

Voz 1991 36:20 pues sí claro no lo normal es que esto es lo que hay que a lo que hay que tender a la normalidad Si el día de mañana llega una persona es que no no me gusta hablar de género llega una persona capacitada para estar en el puesto pues independientemente del género se le tendrá que dar la oportunidad de llegar a a ese puesto creo que yo creo que ha llegado el momento de empezar a hablar de de personas sino de géneros que creo que es mucho más sencillo yo tampoco entiendo mucho esto de lo de no hay que poner por por qué si hay que poner seis y seis no busquemos Si salen once mujeres porque vas a poner a más hombres de la de la cuenta en fin que esto es una a Guerra que que que todavía quedan muchas batallas que que disputar pero que que seguro que va a acabar en en en lo que todos queremos que es que no se vuelva a celebrar un día como el de hoy porque ya existirá la igualdad total más Ovalle

Voz 0744 37:11 pues muy presente tiene el Barça el partido de ida que ganó in extremis en el campo del Rayo Vallecano así que no se van a relajar lo más mínimo los jugadores de Valverde y ya te digo Yago un cambio por línea es lo que barrunta Valverde para que entre Umtiti para que entre Arturo Vidal vamos a ver si descansa Suárez pensando también en ese partido de Champions porque ha insistido mucho en los últimos días Ernesto Valverde que lo del Madrid contra el Ajax les tiene que servir como aviso que a ellos les pasó el año pasado contra la Roma que la caída del Madrid la que les tiene que servir a ellos al Barça como aviso por lo tanto mañana quiere ganar Valverde pero ya pensando también en el partido contra el Olympique de Lyon del próximo

Voz 1991 37:54 extinta dado tiempo a dar una vuelta por la ciudad de ver la zona me más manifestaciones y vivir el ambiente estaba amigo

Voz 0744 38:02 la verdad es que Barcelona bueno es es una una ciudad donde donde hay la reivindicación está muy latente en la sociedad a día de hoy la verdad es que muchísimas mujeres se han echado a la calle hombre

Voz 1991 38:17 les importan de sí sí para Reyes

Voz 0744 38:20 sí porque por ejemplo yo cuando ha acabado de de de trabajar detrás para el gallego me han salido a la calle de la radio también estado apoyando la causa por lo tanto es importante en Barcelona se lo han tomado como tal ya había muchísima muchísima gente por ahí por los aledaños de de Radio Barcelona pidiendo eso la igualdad absoluta entre hombres y mujeres un día señalado como hoy

Voz 1991 38:43 pues sí gracias Ovalle un abrazo hasta mañana

Voz 0744 38:45 abrazo llego José Palacio qué tal muy buenas muy buenas

Voz 1991 38:48 se la juega Michel sí sí se la juega

Voz 1038 38:50 tiene un ultimátum ultimando una

Voz 1991 38:53 desde que asume que es todo no me parece justo que un entrenador se la juegue sea quién sea en el Camp Nou no no me parece es

Voz 1038 38:58 muy injusto muy injusto porque yo creo que se han quedado a medio camino es verdad que él la mayor parte de la junta directiva después de esa derrota el pasado viernes que te contábamos aquí en El Larguero ante el Girona ese cero dos con el doblete de Stuani he dejado muy tocado a Michel dejado muy tocada su posición en el banquillo de la del Rayo Vallecano hubo esa reunión de la junta directiva una hora después del del partido y ahí decidieron no toma ninguna decisión en caliente todo parecía que es aplazaba el lunes el lunes uno la reunión de prácticamente dos horas entre la junta directiva hijo Michel hay hablaron de ciertas cosas sobre todo más aspectos tácticos de que cómo estaba el el entrenador de del Rayo y se decidió seguir con él pero claro no tiene mucho sentido que un club como el Rayo Vallecano en el que está ahora mismo en penúltima posición que sólo estados de la salvación que no es que sea ahora mismo a diez puntos y necesita un cambio radical no es lógico que el ultimátum sean el Camp Nou pero es así de hecho

Voz 1991 39:58 a mí me jornadas del final sea igual pensaban en el Rayo Vallecano que a estas alturas estaban e iban a estar peleando por puestos europeos no pero estar Pep metidos en la parte alta de la tabla el la Liga este año además está más peleada que nunca el Rayo Vallecano gana dos partidos hice pone décimo cuarto no fastidies

Voz 1038 40:14 pero yo no yo no discuto tanto como que se quieran a Michel como que como él digamos esa de si te lo quieres cargar está decidido a cambiar de entrenador lo más lógico hubiera sido lunes au sino ya dejarlo y mantenerlo hasta el partido el Villarreal que es es ver la verdadera Nadal del Rayo Vallecano no mañana de hecho a mí me contaban ayer lo cómo lo contamos aquí la Cadena Ser que si no ganaba al Barcelona Michel dejaría de ser entrenador saltaron las alarmas en el seno del Rayo rápidamente desde la junta directiva llamaban y decían bueno no es tanto el resultadismo sino la imagen que demos en el Camp Nou que a lo mejor se puede ganar y dar van la imagen y echarle hubo bueno eso ya sí grandes en el Camp Nou y hechas al entrenador eso ya sería de locos total pero es verdad que se la juega mito del que ya hay alternativas para el banquillo que ya han hablado con entrenadores el que prefiera la dirección deportiva comandada por David Cobeño por cierto él que era amigo íntimo de de Michel es Julio Velázquez el ex entrenador del Alcorcón que estuvo en el Udinese que de hecho hablamos aquí en El Larguero con él duró doce jornadas allí en la sería pues es el elegido por la ira el deportiva pero gusta mucho el regreso de Paco Jémez ahora en Madrid también está empezando regreso pues en el rayo puede ser el de el míster que firmó la mejor temporada histórica del Rayo en Primera División que pasa que hoy en rueda de prensa la pregunta era obligatoria para Michel cómo veía él esta situación que habían hablado de en el club con él sobre todo si el creía se creía como el hombre perfecto para sacar al Rayo funda

Voz 17 41:38 el club no me ha dado muestras a mí de de que estoy en dificultades ni mucho menos al revés y es el mensaje que le he mandado al jugador también fuerte estoy y me siento capacitado y creo que soy el mejor para sacar esto adelante eh son doce finales que necesitamos a todo el mundo estoy en el banquillo o en la grada un iban uno más mi confianza es que voy a estar en el banquillo

Voz 1991 41:59 yo veo a un entrenador que dice no tengo dudas hoy el mejor capacitado para sacar esto adelante y es que le dejó comer un tío con esa convicción es que alucinar

Voz 1038 42:06 en El Vestuario esa con él porque se dice que el vestuario lo ha dejado de lado que se ve que no se queden en casa no o no El Vestuario está él es bueno pues mañana tiene la baja de Abdulá llevaba que fue expulsado ante el Girona y la gran duda es si va a plantear otra vez la defensa de cinco en el Can Nou que sean Velázquez a Mati Gálvez que hoy volvería al once como los tres centrales os sigo con defensa de cuatro pero yo apostaría más

Voz 1991 42:29 es decir gracias Palacio las doce doce

Voz 1 42:33 a veces lo retos imposibles las metas inalcanzables los desafíos más extremos

Voz 0588 42:37 no lo son tanto conducía un BMW X3

Voz 18 42:40 en gran equipamiento por menos de lo que imaginas además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tan tuyo

Voz 3 42:49 descubre en la red de concesionarios BMW o en BMW puntúe

Voz 19 42:55 sí sí