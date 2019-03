Be OK: Los yogures de moda y algunos complejos (09/03/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque que con laboratorios Pileje

Voz 1 00:04 y aprende a cuidarte con Ángela Quintas Isabel Bolaño buenos días bienvenidos una semana más a esta pequeña ventanita que tenemos en la radio que tal Isabel cómo estás buenos días

Voz 3 00:42 algo estoy un poco regular no estoy un poco riego si te has ido de vacaciones aunque ahora no lo parezca Mehdi de vacaciones pero mira cómo

Voz 0187 00:51 han ido con la frente quemada

Voz 3 00:52 que apelando desde me está apelando con buenos te Fatás esto qué tal buenas tardes la negra cualquiera que hemos votado bien qué más pueden pedir que después de aquí me voy a la cama ya lo digo directivas bueno ya sabes que nuestra dinámica habitual es la de traer al programa un experto una experta en el tema que que no la ocupe que nos preocupe y hacerle infinitas preguntas porque siempre nos queda todo por aprender pero de vez en cuando a mí me gusta que no olvidemos que que hay que exprimir al máximo que de vez en cuando tengo que ser yo sólo la que pregunte Itu sólo la que respondan por eso hoy te voy a preguntar todo o todo lo que se me ocurra sobre los yogures que estoy malita hoy que está malita te preguntas sobre los yogures que además es una cosa que se toma mucho no cuando uno se encuentra regular pero concretamente sobre unos yogures que se han puesto ahora muy de moda que son yogures con verduras cuéntame un poco esto de que by que son porque no bueno no lo veo no lo ve

Voz 0187 01:45 la verdad es que yo no tenía ni idea que existían hasta que bueno una persona me habló de los yogures que tiene en trocitos de verdura hay que probarlos yo lo sé pero hoy la verdad que de sabor no es tan malos encontrado dos uno que tiene que es de color rosa y tiene la base de zanahoria y fresa y otro que es de color verde pero que el yogures de color verde esté verde tiene espinacas y manzana y luego hay otro naranja que tiene calabaza plata

Voz 3 02:08 hay albaricoque la verdad es que

Voz 0187 02:11 bueno de sabor no es tan malo se os tengo que decirte que es abonos tan malos pero la descripción del producto dice leche fermentado con un diez por ciento de de zanahoria hay un cinco por ciento de fresas realmente el porcentaje que tienes es poquísimo

Voz 3 02:25 cantidad que que aporta de esa de esa verdura o de esa fruta en cada uno de los yogures es muy muy muy pocas y entonces no sé me imagino que desde luego esto no puede sustituir la ingesta de zanahoria la dieta o la ingesta de fresas es la dieta o de lo quiera que sea claro ese es el problema el problema es que ese yogur se puede llegar a vender como que si te tomas el yogur ya necesitas tomar ni frutas nivel que por ahí están yendo los tiros y con lo cual eso es un error a mí el hecho de que un yogur tenga añadida fruta o tengan ido verdura bueno me parece bien siempre cuando cumpla los requisitos pero eso no significa que sea un sustitutivo porque por ejemplo mira el que tiene espinacas tiene doce gramos de espinacas quince gramos de zanahoria tiene el que tiene zanahoria siete coma cinco gramos de fresa realmente

Voz 0187 03:16 es una cantidad muy pequeños de cada cien gramos

Voz 3 03:18 los de producto claro imagínate osea realmente nos estamos engañando porque estamos tomando un yogur que tiene bueno pues un poquito pero eso no puede sustituir no

Voz 0187 03:27 a un plato de verdura o o una una pieza de fruta

Voz 3 03:31 entonces bueno sobre todo hay que tener cuidado con esto no que que seamos conscientes de lo que estamos tomando y qué ocurre con el azúcar porque recordemos y hace muy poquito volvemos a hablar de del azúcar porque es es inevitable a la Organización Mundial de la Salud y dice que deberíamos limitar la ingesta de azúcares a veinticinco gramos diarios y yo te pregunto de cien gramos de yogur cuanta azúcar tienen este tipo de yogur pues mira aproximadamente hemos visto que tienen como unos nueve

Voz 0187 03:57 gramos de azúcar por cada cien gramos y la verdad es que no especifica cuáles son naturales del yogur osea cuáles son intrínsecos a ese yogur a los propios vegetales que hemos añadido a la fruta la zanahoria por ejemplo que eso serían muy beneficiosos y cuáles son los que se han añadido para mejorar el sabor entonces eso es lo que tenemos que tener bueno que tenemos que tener cuidado y tenemos que saber leer la la etiqueta

Voz 3 04:20 un dato muy importante que me que me comentabas es que un yogur normal Hipólito normal digo normal natural entero dice cien gramos suele tener unos cuatro gramos de azúcar más costosa eso es con lo cual si esto yogures tienen entorno nueve gramos tienen azúcar añadido pero vamos seguro no hace falta saber muchas matemáticas claro lo que pasa que no

Voz 0187 04:39 en la etiqueta no viene la etiqueta entonces bueno es verdad que eso que cualquier yogur que encontremos natural aproximadamente tiene unos cuatro gramos que es el azúcar que viene de la lactosa que es un azúcar que es beneficioso pero sí ya pasamos de cuatro gramos esos son azucares añadidos debería de venir especificado en el yogur entonces en la etiqueta siempre se colocan por orden mayoritario el alimento pues a el ingrediente que hay en mayor proporción si nosotros miramos la etiqueta esto es yogures lo primero que encontramos es leche fermentado por ejemplo si miramos el de zanahoria luego viene zanahoria que viene zanahorias y zumo de es a partir de concentrado fresa azúcar almidón modificado o sea fíjate la cantidad de azúcar que tiene no solamente viene especificado con la palabra azúcar sino también era aparece especificado con la palabra almidón modificado entonces si la grasa es la grasa intrínseca del yogur pues no pasa a nada pero hay veces que esta proporción de grasa también es muy elevada entonces también tenemos que tener cuidado de desde luego Si yo tomo un yogur que sea cero por ciento de materia grasa estudio puede tener azúcares pero grasa aseguró que no tiene entonces hay gente que dice bueno yo me tomo yogur cero porción de materia grasa ya con eso ya pero cuidado porque se puede tener mucho a su casa añadidos entonces casi es mejor que te tomes la grasa del yogur a que te estás tomando azúcar añadido y que sobrepasa los veinticinco gramos estos que recomendaba

Voz 3 05:58 en resumen como siempre el packaging el gancho comercial es estupendo son yogures preciosos que tienen encima la curiosidad de ser pues de un color diferente desde un sabor diferente a los yogures normales que solemos tomar pero luego el no gana los casi nada nutricionalmente no tiene nada especial y por supuesto no estamos tomando una zanahoria aunque lo queramos creer por tomarnos un yogur naranja claro eso es lo que tiene que quedar claro que no deja de ser un yogur yogur con azucares añadidos y que bueno que sí que tiene proporciones deben

Voz 0187 06:30 qué tal eso

Voz 1 06:31 uno de fruta pero que no no deben

Voz 0187 06:34 a sustituir la porción de frutas y de verduras que hemos de tomar si somos conscientes de esto bueno sea que sepamos lo que estamos tomando es que no nos engaña

Voz 1 06:48 Nos engañó con los yogures normales yo quiero aprovechar que hablamos de esto para preguntarte bueno dudas básica

Voz 3 06:53 sobre pues el yogur no que es un protagonista en nuestra dieta en la mayoría de frigoríficos de casa está el yogur cuantos yogures por ejemplo podemos tomar al día hay una cifra límite que dice es que no me puedo pasar porque ya mira si nosotros analizamos

Voz 0187 07:10 la composición de los yogures los yogures siempre tiene proteína con lo cual luego ya depende de si son cero por ciento de materia grasa o no tendrán una porción mayor o menor de grasa por ejemplo el griego es el que tiene más más cantidad de grasa pero un yogur siempre tienen hidratos tiene proteína entonces estaría bien por ejemplo lo que se recomienda es tomar dos a tres eh productos lácteos al día en el que club diríamos leche yogures y quesos es verdad que en el caso de los yogures al sufrir la fermentación láctea contienen bacterias con tienen programáticos que mejorar mucho nuestra microbio tan entonces bueno pues son muy recomendables es verdad que si nosotros tenemos una patología eso ya lo hemos hablado más veces no solamente con los problemáticos que podemos encontrar en el yogur tendríamos realmente un beneficio sobre esa patología pero alrededor de eso dos o tres productos lácteos al día se podrían tomar

Voz 3 08:00 el problema llega cuando uno se planta en el pasillo del súper de los yogures y encuentra treinta y cinco tipos de yogur cual hay que elegir cuál hay que evitar fíjate aquí tenemos que leer muy bien la etiqueta ahí tenemos que saber diferenciar entre un yogur

Voz 0187 08:14 es un postre lácteo porque no es lo mismo sabes estas famosos natillas que hay ahora eso no en yogures son postres lácteos entonces primero lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el en el etiquetado dentro de los productos lácteos es verdad que la industria alimentaria pues generan muchos tipos de yogures en los que aparecen pues la palabra cero por ciento la palabra Lie la palabra bajo en grasa que es verdad que hay Podemos está jugando con mayor o menor cantidad de azúcares añadidos o menor o cantidad menor o mayor cantidad de grasa pero por ejemplo en el Casa de en el caso de los postres lácteos no tienen bacterias entonces esos problemáticos que decíamos realmente estamos perdiendo ese beneficio les si yo me quiero tomar un yogur que me esté administrando que me está aportando problemáticos pues que realmente elijan yogur que no elija un postre lácteo entonces lo mejor sería hacer la comparación entre un yogur natural que decíamos que tenía aproximadamente como esos cuatro gramos de azúcar que era el azúcar prudente de la lactosa y a partir de

Voz 3 09:09 ahí ya empezó además es lemas

Voz 0187 09:12 a más total

Voz 3 09:13 pasaba parecido con la gelatina que esto tú lo comentas mucho eres muy pro gelatina número claro gelatina de verdad gelatina que lleve proteína no un postre de gelatina es que al final no lleve claro que pueda tener aspecto gel atinado no

Voz 0187 09:28 sabemos qué aspecto tiene la gelatinas y como una cosa como un flan que se mueve no quiere decir que sea gelatina de hecho en el envase no tiene porque aparecer la palabra gelatina en ningún momento para que sea gelatina tiene que llevar en la composición proteína siguió si hay muchas veces que la gente dice bueno ha comprado gelatina y luego mira ese cantidad de proteína cero hidratos de carbono azúcares todos todos los del mundo entonces una cosa que

Voz 3 09:52 quería ser eh

Voz 0187 09:55 de sana porque me está aportando proteínas deja de serlo porque simplemente estoy tomando entonces es muy importante leer la etiqueta

Voz 3 10:01 en un momento del día para tomar yogur en el que no siente mejor porque realmente se toma a todas horas para desayunar también de postre después de la comida en principio daría un poco igual porque como hemos dicho el el yogur tiene

Voz 0187 10:12 liderato y tiene proteína en su composición tiene las dos cosas entonces incluso se podría tomar solo a mitad de mañana a mitad de tarde por ejemplo yo soy menos fan de los yogures líquidos no gustan mucho más los yogures que se toman con con una cuchara porque un yogur líquido todo normalmente la cantidad es mucho más grande no son Cientoveinticinco sino ya estamos dando doscientos y pico iba a pasar muy rápida tu torrente Sakineh entonces bueno siempre mejor que sea que sea un yogur natural Domecq con una con una cuchara

Voz 3 10:43 esto de charlar yogur un chorrito de miel dos cucharadas de azúcar frutos secos trozos de él lo que quiera que sea que hay en la despensa de casa qué pasa con esto

Voz 0187 10:53 a ver yo creo que no estén en si nosotros tomamos un yogur natural tenemos que disfrutar de ese sabor que tienen yogur natural entonces añadirle cualquier edulcorantes ya sea miel osea azúcar ya sacarina yo no lo haría pero sí que es verdad que podemos añadirles por ejemplo frutos secos que estén crudos avellana las nueces entonces ahí estaríamos aportando una saludable y otra buena opción también es sería añadirle por ejemplo frutos rojos que ahí estaremos aprovechando todas las propiedades de los frutos rojos y además le estaría dando un toque diferente a ese yogur y ahí lo que estamos aportando es verdad que si tendríamos pero tendría el azúcar de la fruta es un azúcar recomendar

Voz 3 11:31 para qué necesito yo un experto en yogur si tengo Ángela Quintas aquí en mi lado central sabes que yo tengo yo Gürtells en casa hay que los yo

Voz 0187 11:37 pues yo los hago es verdad ya he perfeccionado la receta y los hago con compota de manzana sabes que hay mucha gente que cada vez les sienta peor la lactosa entonces si miramos la lactosa los productos lácteos lo que más lactosa tienes la leche luego la gente que tiene intolerancia de a les sienta peor luego va el yogur por último aval que eso dentro de los yogures por ejemplo los que tienen más lactosa son los de vaca y los que tienen menos son los de baja son los de Cabra entonces yo me encontraba o gente que por ejemplo un yogur de vacas no lo tolera pero Un yogur de oveja aún así entonces bueno es una buena alternativa para seguir comiendo yogures y a lo mejor no tolera los yogures pero sí toleran el queso entonces bueno ahí están los lácteos

Voz 3 12:15 hay que calibrar un poco oí hechas al opción cada uno Le le convenga como siempre decimos pues me me quedo esperando a seguir probando tu yogures y bueno un poco la conclusión es la de siempre mirar las etiquetas fíjate lo que me decía antes de que me

Voz 0187 12:31 preguntabas qué cuantos your ese podían tomar al cabo el día que un your tampoco tiene porqué sustituida la fruta a que también hay que tomar

Voz 3 12:38 bruta que hay mucha gente que dice bueno ahí tomó yogures fruta no que hay que tomar claro mirar la etiqueta ver qué porcentaje de de Macedonia lleva el yogur de Macedonia anotó más

Voz 0187 13:11 cuando oímos esta sintonía ya sabemos que viene Raquel Calonge no sabemos si lo habrá puesto de melodía en su despertado Un perro es bueno lo que no saben es que bailo cuando fue alemanes es verdad yo estoy les digo ella es coach especializada en autoestima ingestión emociones a la Raquel unos días de que hablamos hoy pues hoy vamos a hablar de los complejos ostra madre mía levante la que levante la mano el que no tenga ningún complejo que levante la mano pues es que hemos banalizado tanto la palabra no que la usamos con uno

Voz 6 13:41 da facilidad este es un acomplejado tengo un complejo de culo tengo complejo de estatura tengo complejo de fea tengo complejo de nariz puede ser pequeñas cosas que son muy grandes entonces qué es un complejo un complejo es un trauma es una situación que hemos vivido y que se ha quedado asociada y que tenemos sentimientos muy fuertes y aparece una percepción que no digo que sea cierto una percepción de amenaza no vamos a hablar de traumas en los que esa percepción de amenaza se ha cumplido en la que ha pasado realmente algo grave un delito una bomba un porque obviamente hay hay un hay hay un drama pero sí que vamos a hablar de recuerdos personales que asociamos a a un dolor no hay pueden ser por cosas aparentemente no muy importantes no una frase alguien te ha dicho algo o han tenido un comportamiento contigo que te ha dolido y en ese momento no las expresado alguien de pequeña te dice que eres muy guapa

Voz 0187 14:44 lo que se repite que se repite y se repite

Voz 6 14:47 yo aunque no se repita eh no necesariamente tiene que ser es en un momento me yo tuve un cliente que era una tontería siempre me decía que lo día va disfrazarse me decía es que no no puedo disfrazar me es que es superior a mí y un día en una sesión de la manera más tonta recordaba cómo con siete años había ido disfrazado de mala manera porque me ha me acuerdo mucho ahora que todas las madres un montón de disfraces no para los hijos pues mi madre no pudo hacerle mucho entonces el poder no debió de ir muy agraciado recuerda cómo los compañeros de su tras se reían de él es una tontería nunca lo superó y eso ha ido han clavando tres Sanida de cosas una que no tiene que ser realmente algo muy importante es algo que te dice alguien en un momento en el que tú sientes esa debilidad y esa amenaza y no eres capaz de gestionarlo bien entonces sí vamos algo más físico e a tu campo hoy es también tu los ahora es un montón cuantas complejos físicos tenemos cuántas personas van a tu consulta que quieran perder peso

Voz 0187 15:49 estética bueno hay muchas que lo camuflan bajo el nombre de salud pero en el fondo si detrás hay una parte potente estética muy muy potente sí o a veces te encuentras también gente que es que está estupenda que está dentro de los parámetros que sus analíticas están muy bien te están mirando con una cara de qué me estás contando Silvio yo sé que no les les enseñas no le sus porcentajes de grasa mira la analítica es que estás muy bien solo tienes que aprender a mantenerlo y tal te está mirando con la con una cara con la que no se lo que no que que que me están dando esa me estás engañando y yo le digo vamos a ver que esto es un negocio que yo con esto me refiero a ver yo estoy aquí para para ayudarte y evidentemente quiero tener cuanto más paciente mejor pero es que en tu caso no lo necesitas entonces te miran con una cara como de de estas tonta sabes eso sea nunca me había encontrado con agua sí claro pero tienes que ponerles muchas veces de cara no con con con la realidad y a veces yo utilizo hay muchas comparativas no es como a mí me ha pasado muchas veces con gente que me dice cuando estaba delgada cuando era joven total estaba delgada nunca me vi delgada y ahora qué peso veinte treinta kilos más veo aquellas fotos y digo has que estaba estupenda pero ella nunca se Delgado entonces claro eso hay que trabajarlo

Voz 6 17:06 la verdad es que no deja de ser algo muy subjetivo que uno siente y esta gente que se ve siempre maravillosa

Voz 3 17:12 quién no tiene complejos depende

Voz 6 17:15 al final todo en las emociones es en el equilibrio porque muchas personas confunden el ego contener una dignidad como

Voz 0187 17:23 no pero hay gente que es muy segura de sí misma

Voz 6 17:26 venal por eso porque lo han trabajado

Voz 0187 17:28 por por las circunstancias en las que han vivido

Voz 6 17:31 hay una parte cultural que afecta pero sobre todo el entorno el educacional de Tous por eso forenses yo al final siempre acabo diciendo que la culpa es de los padres siempre pobres porque siempre lo digo que es que no nos han dejado en una selva hay abandonados no por lo menos a la mayoría por suerte entonces todo lo que nos pasa es por culpa entre comillas de los padres pero si tienes un padre muy protector pues obviamente basar necesitan algo de libertad o viceversa si tienes unos padres que nunca tan puesto horario que yo tenía amigos que era como de que muy jovencitos sus padres dejaban auto gestionarse al final eso se vuelve a dar la la vuelta porque el ser humano como mejor está es equilibrado entonces con los complejos tened en cuenta que se empiezan si no se resuelven ya empieza a haber inseguridad culpa vergüenza estas personas al final siempre tienden a querer quedar por encima y eso se nota mucho en el en el trabajo en en temas laborales porque ahí hay una jerarquía y entonces hay las personas con complejos si que hacen por verse cómodo yo soy tu jefa en el fondo detrás claro pues hay una oración nadie me inseguridad muy grande además hacen muchísimo daño a su entorno por lo que tu decías también que en da igual lo que les digas que no serlo a creer es complicado que entiendan que nadie está por encima de nadie cuando ellos se sienten por debajo cuando yo se sienten inferiores es complicado

Voz 0187 19:03 por eso me imagino que le que les limitará a que les bloquearan no lo Sylvie era les impedirá seguir adelante crecer no limitan realizarse

Voz 6 19:11 como personas limitando al final tu personalidad porque te pierdes oportunidades porque no te atreves a decir porque no te atreves a hacer porque qué van a decir

Voz 0187 19:19 no voy a Diego así pues eso hay que cambiarlo pues total que me llame me encanta tenéis algún complejo arreglar llamada Raquel y ellos lo arregla todo esto esto ha sido muy valiente estar Cuiña aquí

Voz 6 19:39 oye una cosa antes determina las expectativas vale que también tienen mucho que ver porque tenemos unas expectativas tan grande de nosotros que cuando no se cumplen en lo físico o en lo emocional en los logros en lo económico

Voz 0187 19:52 sabes darle otro paso también a eso y qué pasa con las expectativas esto tenemos que hablar un día con las expectativas que tienen los padres con los hijos de parece si está también es por la calle de la sí sí ahí hacemos un auto proyección si es lo que yo no he sido quiero que lo sea el precio a lo mejor él tampoco quiere hacerlo y además tiene sativa tiene las condiciones eso eso te lo pongo de deberes venga venga tú has hecho cuña que tengo un gran beso hasta luego Ángela aficionado esto se cerrará el programa tirando

Voz 3 20:57 totalmente algunos mitos que todos hemos asumido como verdad absoluta en la alimentación y que nada más lejos de la realidad hablábamos en el programa pasado de cosas que tenían que ver con la fruta mira ahora hablábamos de yogures pues de lo típico de fruta y no notó el beneficio bajó de peso esto barbaridad de comer todo el día un único día son los fruta tengo uno muy interesante que es el famoso enriquecido en que también queda en cualquier realmente en cualquier envoltorio en cualquier bote de casi cualquier alimento no parece que entre dos iguales siempre el que venga enriquecido en calcio en hierro en lo que sea va a estar mejor y te pongo un ejemplo muy concreto el cacao el cacao soluble que es muy habitual tener en casa sobre todo cuando hay niños para una para echarle a la leche suele venir enriquecido cierro enriquecido en en calcio qué pasa con esto mira la verdad es que realmente en el caso es que tú me pones de él

Voz 0187 21:48 del cacao soluble enriquecido en

Voz 3 21:51 que no tiene sentido porque fíjate eh normalmente suelen aparecer que están Enrique

Voz 0187 21:55 el Hierro o en calcio y ahí el cacao es rico en una sustancia que se llaman taninos que son unos compuestos fenólicos que lo que pueden hacer es inhibir la absorción de algunos nutrientes como el hierro

Voz 3 22:08 vaya casualidad por otro

Voz 0187 22:10 además la leche que que es con lo que se toma este tipo de producto no el cacao que se añada la leche también se ve afectada por estos taninos luego también se puede ver en bloqueada un poco la absorción de calcio entonces no tiene ningún sentido claro te lo puedes esto

Voz 3 22:26 dar el hierro que quiere hacerse cacao delicada vale lo que quieras pero

Voz 0187 22:29 yo practico el va a ser igual que el que no está enriquece riesgo de siempre me pregunto por qué los niños dejan de tomar leche materna luego pasan a tomar leche en qué momento se les añade Kaká no entiendo porque osea así les gusta la leche y teoría están acostumbradas a tomar leche y no les sienta mal porque hay que añadir que necesita

Voz 3 22:47 sabes de por el mal camino claro no es en qué momento algo

Voz 0187 22:50 de repente se decide que el niño ya tiene que tomar leche con cacao no lo sé

Voz 3 22:55 pero una cosa no quita la otra en El mundo etiquetas en el mundo envuelto por ello y a veces lo que dice la etiqueta de un alimento no nos gusta pero eso no tiene por qué decir que esté diciendo algo malo nos referimos a la quimio fobia de la que también tantas veces hemos hablado parece que cualquier cualquier conservante cualquier gente cualquier lo que sea no suena que alguien nos está envenenando no tiene por qué

Voz 0187 23:19 sí por ejemplo mira esto lo encontramos muchas veces en las latas de conservas por ejemplo si miramos una lata de conservas de alcachofa podemos encontrar que tiene alcachofa agua sal antioxidante ácidas Vico trescientos iríamos este ya lo que

Voz 3 23:31 le trescientos paguen ideado ves ya lo lo quiero

Voz 0187 23:34 bueno pues L trescientos un código correspondiente a la ciudad Escort Vico es decir es un famoso antioxidante qué es la vitamina C entonces realmente ese añadido para que este producto no se oxida para qué conserve todas las propiedades entonces el hecho de que en ese es tiene esas conservas de alcachofa venga el de trescientos no es negativo sino todo lo contrario es positivo porque lo que está haciendo es que yo al final consuma un producto que no está oxidado entonces bueno tampoco creo que haya que llevarse las manos a la cabeza entonces aquí volvemos hablar otra vez de la importancia de leer las etiquetas

Voz 3 24:08 y me pregunto yo no podían poner vitamina C

Voz 0187 24:10 pues no fíjate ahí me me pillas no sé si se podría hacer yo creo que como es un aditivo y los aditivos tiene su correspondientes eh habría que poner de trescientos es verdad que si ves que tiene vitamina C no te echaría para atrás pero si ves que solamente pone trescientos dirías esto no lo que

Voz 3 24:23 la vitamina hace vale hasta para un enriquecido en vitamina E el ojo muchísimo

Voz 3 24:54 pues ponemos un par de semanas espero que mejore tu voz es que no se olviden demasiado las vacaciones aunque con el catarro ya no te acuerdas demasiado Genesis catarro es alergia ya no sé que tengo pero bueno te prometo que dentro de dos semanas estaré mientras tanto seguimos en la app de la Cadena Ser los programas siempre colgados en todas las plataformas digitales nosotras de las redes sociales más vemos en una semana adiós hasta luego

