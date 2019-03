Toda la verdad sobre los nuevos yogures con verduras

Voz 1 00:00 con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 4 00:37 algo estoy un poco regular no estoy un poco riego Si te has ido de vacaciones aunque ahora no lo parezca mi de vacaciones pero mira como he venido con la frente quemada apelando desde me está apelando con buenos te Fatás tú tal bueno esta música alegre a cualquiera que hemos votado bien qué más pueden pedir que después de aquí me voy a la cama ya lo digo si y bueno ya sabes que nuestra dinámica habitual es la de traer al programa un experto una experta en el tema que que nos ocupe que nos preocupe y hacerle infinitas preguntas porque siempre nos queda todo por aprender pero de vez en cuando a mí me gusta que no olvidemos que hay que exprimir al máximo que de vez en cuando tengo que ser yo sólo la que pregunte Itu sólo la que respondan por eso hoy te voy a preguntar todo o todo lo que se me ocurra sobre los yogures hoy que estoy malita hoy que estás Marita tiene pregunta sobre los yogures que además es una cosa que se toma mucho no cuando uno se encuentra regular pero concretamente sobre unos yogures que se han puesto ahora muy de moda que son yogures con verduras cuéntame un poco esto de que by que son porque no bueno no lo veo no lo veo la verdad

Voz 0187 01:40 es que yo no tenían idea que existían hasta que bueno una persona me habló de los yogures que tienen trocitos de verdura hay que probarlos yo no sé hoy la verdad que de sabor no es tan malos he encontrado dos uno que tiene que es de color rosa y tiene la base de zanahoria y fresa y otro que es de color verde pero que el yogures de color verde Yeste verde tiene espinacas y manzana y luego hay otro naranja que tiene calabaza plata

Voz 4 02:02 hay albaricoque la verdad es que

Voz 0187 02:05 bueno de sabor no es tan malo se os tengo que decirte que es aún no están malos pero la descripción del producto dice leche fermentado con un diez por ciento de de zanahoria y un cinco por ciento de fresas

Voz 4 02:16 no sé realmente el porcentaje que tienes es poquísimo por la cantidad que que aporta de esa de esa verdura o de esa fruta en cada uno de los yogures es muy muy muy pocas y entonces no sé es imagino que desde luego esto no puede sustituir la ingesta de zanahoria la dieta o la ingesta de fresas en la dieta o de lo que quiera que sea claro ese es el problema el problema es que ese yogur se puede llegar a vender como que si te tomas el yogur ya necesitas tomar ni frutas nivel que por ahí están yendo los tiros y con lo cual eso es un error a mí el hecho de que un yogur tenga añadida fruta o te engañé ido verdura bueno me parece bien siempre y cuando cumpla los requisitos pero eso no significa que sea un sustitutivo porque por ejemplo mira el que tiene espinacas tiene doce gramos de espinacas quince gramos de zanahoria tiene el que tiene zanahoria siete coma cinco gramos de fresa realmente es una cantidad muy pequeños década cien gramos de producto claro imagínate osea realmente Nos estamos engañando porque

Voz 0187 03:17 estamos tomando un yogur que tiene

Voz 4 03:19 no pues un poquito pero eso no puede sustituir nunca

Voz 0187 03:22 plato de verdura un plato o una una pieza de fruta

Voz 4 03:25 entonces bueno sobre todo hay que tener cuidado con esto no que que seamos conscientes de lo que estamos tomando y qué ocurre con el azúcar porque recordemos y hace muy poquito volvemos a hablar de del azúcar porque es es inevitable la Organización Mundial de la Salud y dice que deberíamos limitar la ingesta de azúcares a veinticinco gramos diarios y yo te pregunto de cien gramos de yogur cuanta azúcar tienen este tipo de yogur pues mira aproximadamente hemos visto que tienen

Voz 0187 03:50 como unos nueve gramos de azúcar por cada cien gramos sí la verdad es que no especifica cuáles son naturales del yogur osea cuáles son intrínsecos a ese yogur a los propios vegetales que hemos añadido a la fruta la zanahoria por ejemplo que eso serían muy beneficiosos y cuáles son los que se han añadido para mejorar el sabor entonces eso es lo que tenemos que tener bueno que tenemos que tener cuidado tenemos que saber leer la la etiqueta

Voz 4 04:14 un dato muy importante que me que me comentabas es que un yogur normal Hipólito normal digo día normal natural entero de cien gramos suele tener unos cuatro gramos de azúcar más la lactosa eso es con lo cual si esto yogures tienen entorno nueve gramos tienen azúcar añadido pero vamos seguro que hace falta saber muchas matemáticas claro lo que pasa que no

Voz 0187 04:33 bien en la etiqueta no viene la etiqueta entonces bueno es verdad que eso que cualquier yogur que encontremos natural aproximadamente tiene unos cuatro gramos que es el azúcar que viene de la lactosa que es un azúcar que es beneficioso pero sí ya pasamos de cuatro gramos esos son azucares añadidos debería de venir especificado en el yogur entonces en la etiqueta siempre se colocan por orden mayoritario el alimento o a el ingrediente que hay en mayor proporción Si nosotros miramos la etiqueta estos yogures lo primero que encontramos es leche fermentado por ejemplo si miramos el de zanahoria luego viene zanahoria que viene zanahorias y es a partir de concentrado fresa azúcar almidón modificado o sea fíjate la cantidad de azúcar que tiene no solamente viene especificado con la palabra azúcar sino también era aparece especificado con la palabra almidón modificado entonces si la grasa es la grasa intrínseca del yogur pues no pasaría nada pero hay veces que esta proporción de grasa también es muy elevada entonces también tenemos que tener cuidado de desde luego Si yo tomo un yogur que sea cero por ciento de materia grasa estío puede tener azúcares pero grasa aseguró que no tiene entonces hay gente que dice bueno yo me tomo your cero porción de materia grasa ya con eso ya pero cuidado porque si yogur puede tener muchos a su casa añadidos entonces casi es mejor que te tomes la grasa del yogur a que te estás tomando azúcar añadido y que sobrepasa los veinticinco gramos estos que recomendábamos

Voz 4 05:53 en resumen como siempre el packaging el gancho comercial es estupendo son yogures preciosos que tienen encima la curiosidad de ser pues de un color diferente desde un sabor diferente a los yogures

Voz 0187 06:04 normales que solemos tomar

Voz 4 06:06 pero luego el no ganamos casi nada nutricionalmente no tiene nada de especial y por supuesto no estamos tomando una zanahoria aunque lo queramos creer por tomarnos un yogur naranja claro eso es lo que tiene que quedar claro que no deja de ser un yogur yogur con azucares añadidos que bueno que sí que tiene proporciones ver

Voz 0187 06:24 qué au o de fruta pero que no no deben nunca sustituir la porción de frutas y de verduras que hemos de tomar si somos conscientes de esto bueno osea que sepamos lo que estamos tomando que no nos engaña

Voz 3 06:42 para que tengamos los engañó

Voz 4 06:44 les normales yo quiero aprovechar que hablamos de esto para preguntarte bueno dudas básicas sobre pues el yogur no que es un protagonista en nuestra dieta en la mayoría de frigoríficos de casa está el yogur cuantos yogures por ejemplo podemos tomar día hay una cifra límite que dice es que no me puedo pasar porque ya mira sin

Voz 0187 07:02 nosotros analizamos la composición de los yogures los yogures siempre tienen hidratos proteínas con lo cual luego ya depende de si son cero por ciento de materia grasa o no tendrán una porción mayor o menor de grasa por ejemplo el griego es el que tiene más más cantidad de grasa pero un yogur siempre tiene hidratos tiene proteína entonces estaría bien por ejemplo lo que se recomienda tomar dos a tres productos lácteos al día en el que club iríamos leche yogures y que esos es verdad que en el caso de los yogures al sufrir la fermentación láctea contienen bacterias con tienen ticos que mejorar mucho nuestra microbio ta entonces bueno pues han muy recomendables es verdad que si nosotros tenemos una patología esto ya lo hemos hablado más veces no solamente con los problemáticos que podemos encontrar en el yogur tendríamos realmente un beneficio sobre esa patología pero alrededor de esos dos o tres productos lácteos al día se podrían tomar

Voz 4 07:54 el problema llega cuando uno se planta en el pasillo del súper de los yogures y encuentra XXXV tipos de yogur cual hay que elegir cuál hay que evitar fíjate aquí tenemos que leer muy bien la etiqueta ahí tenemos que saber diferenciar entre un yogur

Voz 0187 08:08 es un postre lácteo porque no es lo mismo sabes estas famosos natillas que hay ahora es uno son yogures son postes lácteos entonces primero lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el en el etiquetado dentro de los productos lácteos es verdad que la industria alimentaria pues generan muchos tipos de yogures en los que aparecen pues la palabra cero por ciento la palabra Lie La palabra bajo en grasa que es verdad que hay Podemos está jugando con mayor o menor cantidad de azúcares añadidos o menor o cantidad menor On con mayor cantidad de grasa pero por ejemplo en el caso de en el caso de los postres lácteos no tienen bacterias entonces esos problemáticos que decíamos realmente estamos perdiendo ese beneficio les si yo me quiero tomar un yogur que me administrando que me está aportando problemáticos pues que realmente que no elija un postre lácteo entonces lo mejor sería hacer la comparación entre un yogur natural que decíamos que tenía aproximadamente como esos cuatro gramos de azúcar que era el azúcar prudente la lactosa y a partir de ahí

Voz 4 09:03 ahí ya empezó dando lo que haya además es lemas es de más total pasaba parecido con la gelatina que tú lo comentas mucho eres muy pro gelatina pero claro gelatina de verdad gelatina que lleve proteína no un postre de gelatina es que al final no lleve claro que pueda tener aspecto gel atinado

Voz 0187 09:22 no sabemos qué aspecto tiene la gelatina así con una cosa como un flan que se mueve no quiere decir que sea gelatina de hecho en el envase no tiene porque aparecer la palabra gelatina en ningún momento para que sea gelatina tiene que llevar en la composición proteína si si hay muchas veces que la gente dice bueno ha comprado gelatina luego mira tiene proteína cero hidratos de carbono azúcares

Voz 4 09:44 dos de spin y todos los del mundo entonces una cosa que podría ser eh

Voz 0187 09:49 la antes sana porque me está aportando proteínas deja de serlo porque simplemente estoy tomando enfocarse entonces es muy importante leer la etiqueta

Voz 4 09:56 en un momento del día para tomar yogur en el que no siente mejor porque realmente se toma a todas horas para desayunar también de

Voz 0187 10:02 los tres después de la comida en principio daría un poco igual porque como hemos dicho el el yogur tiene hidratos tiene proteína en su composición tiene las dos cosas entonces incluso se podría tomar solo a mitad de mañana a mitad de tarde por ejemplo yo soy menos fan de los yogures líquidos me gustan mucho más los yogures que se toman con con una cuchara porque un yogur líquido normalmente la cantidad es mucho más grande no son Cientoveinticinco sino ya estamos dando doscientos y pico iba a pasar muy rápida tu a Quini entonces bueno siempre mejor que sea que sea un yogur natural y que me lo tome con una con una cuchara bueno

Voz 4 10:37 sí esto de echar al yogur un chorrito de miel dos cucharadas de azúcar frutos secos trozos de él lo que quiera que sea en la despensa de casa qué pasa con esto

Voz 0187 10:47 a ver yo creo que no estén en si nosotros tomamos un yogur natural tenemos que disfrutar de ese sabor que tienen yogur natural entonces añadirle cualquier edulcorantes ya sea miel osea azúcar sacarina yo no lo haría pero sí que es verdad que podemos añadirles por ejemplo frutos secos que estén crudos avellanas nueces entonces ahí estaríamos aportando una grasa saludable y otra buena opción también es sería añadirle por ejemplo frutos rojos que ahí estaríamos aprovechando todas las propiedades de los frutos rojos y además le estaría dando un toque diferente a ellos y ahí lo que estamos aportando es verdad que si tendríamos pero tendría el azúcar de la fruta que es un azúcar recomendar

Voz 4 11:25 para qué necesito yo un experto en yogur si tengo Ángela Quintas aquí a mi lado sentado sabes que yo tengo yo Gürtells nunca

Voz 0187 11:30 no hay que los yogures yo los hago es verdad ya he perfeccionado la receta y los hago con compota de manzana sabes que hay mucha gente que cada vez les sienta peor la lactosa entonces si miramos la lactosa en los productos lácteos lo que más lactosa tienes la leche luego la gente que tiene intolerancia datos a les sienta peor luego va yogur por último Valcke eso dentro de los yogures por ejemplo los que tienen más lactosa son los de vaca y los que tienen menos son los de bajas son los de Cabra entonces yo me he encontrado gente que por ejemplo un yogur de vacas no lo tolera pero Un yogur de oveja aún así entonces bueno es una buena alternativa para seguir comiendo yogures y a lo mejor no toleran los yogures pero sí toleran el queso entonces bueno ahí están los lácteos hay que calibrar un poco oí hechas

Voz 4 12:11 la opción cada uno Le le convenga como siempre decimos pues me me quedo esperando a seguir probando tu yogures y bueno un poco la conclusión es la de siempre mirar las etiquetas claro fíjate lo que me decías antes de

Voz 0187 12:25 que me preguntabas qué cuantos yogur ese podían tomar al cabo el día que un yogur tampoco tiene porqué sustituir a la fruta que

Voz 4 12:31 también hay que tomar fruta que hay mucha gente que dice bueno ahí tomó yogures

Voz 0187 12:34 tomó fruta una nunca hay que tomar