¿Por qué tenemos complejos?

Voz 0187 00:24 cuando oímos esta sintonía ya sabemos que viene Raquel Calonge no sabemos si habrá puesto de melodía en su despertar por bueno lo que no sabemos que bailo cuando fue elegido es verdad yo estoy testigo ella es coach especializada en autoestima ingestión emociones a la Raquel unos día de que hablamos hoy pues hoy vamos a hablar de los complejos ostra madre mía levante la mallorquina elegante la Manuel que no tenga ningún complejo que levante la mano pues es que hemos banalizado tanto la palabra no que la usamos con

Voz 2 00:54 da facilidad este es un acomplejado tengo un complejo de culo tengo complejo de estatura tengo complejo de fea tengo complejo de nariz puede ser pequeñas cosas que son muy grandes entonces qué es un complejo complejo es un trauma es una situación que hemos vivido y que se ha quedado asociada y que tenemos sentimientos muy fuertes ya padece una percepción que no digo que sea cierto una percepción de amenaza no vamos a hablar de traumas en los que esa percepción de amenaza se ha cumplido en la que ha pasado realmente pues grave un delito una bomba un porque obviamente hay hay hay hay un Trauma pero sí que vamos a hablar de recuerdos personales que asociamos a a un dolor hay pueden ser por cosas aparentemente no muy importantes no una frase alguien te ha dicho algo o han tenido un comportamiento contigo que te ha dolido y en ese momento no las expresado alguien de pequeña te dice que no eres muy guapa

Voz 0187 01:57 algo que se repite que se repite que se repite

Voz 2 02:00 yo aunque no se repita eh no necesariamente tiene que ser es en un momento me ha yo tuve un cliente que era una tontería pero él siempre me decía que lo diga va a disfrazarse me decía es que no no puedo disfrazar mes que es superior a mí y un día en una sesión de la manera más tonta recordaba cómo con siete años había ido disfrazado de mala manera porque me me acuerdo mucho ahora que todas las madres un montón de disfraces no para dos hijos pues su madre no pudo hacerle mucho entonces el poder no debió del muy agraciado recuerda cómo los compañeros de su Krall se reían de él es una tontería nunca lo superó y eso ha ido anclado tres Sanida de cosas una que no tiene que ser realmente algo muy importante es algo que te dice alguien en un momento en el que tú sientes esa debilidad y esa amenaza y no eres capaz de gestionarlo bien entonces sí vamos algo más físico a tu campo hoy esto también tú lo sabrás montó cuantos complejos físicos tenemos cuántas personas van atún consulta que quieran perder peso

Voz 0187 03:02 estética bueno hay muchas que lo camuflan bajo el nombre de salud pero en el fondo si detrás hay una parte potente estética si no muy muy potente sí o a veces te encuentras también gente que le dices que está estupenda que está dentro de los parámetros que sus analíticas están muy bien y te están mirando con una cara de qué me estás contando yo sé que no les les enseñas no le esos porcentajes de grasa mira la analítica es que estás muy bien solo tienes que aprender a mantenerlo te está mirando con la con una cara con la que no se lo creen no que que que me está dando esa me estás engañando y ello le digo vamos a ver que esto es un negocio que yo con esto

Voz 3 03:39 me refiero a John a ver yo estoy aquí para para ayudarte y evidentemente quiero tener

Voz 0187 03:43 cuanto más paciente mejor pero es que en tu caso no lo necesitas entonces te miran con una cara como de de estas tonta sea eso sea nunca me había encontrado con algo así claro pero tienes que ponerles muchas veces de cara no con con con la realidad a veces yo utilizo hay muchas comparativas no es como eh a mí me ha pasado muchas veces con gente que me dice cuando estaba delgada cuando era joven nota estaba delgada nunca me vi delgada y ahora qué peso veinte treinta kilos más verlo aquellas fotos y digo es que estaba estupenda pero ella nunca se delgada entonces claro

Voz 2 04:19 Harlow la verdad es que no deja de ser algo muy subjetivo que uno siente

Voz 0187 04:23 esta gente que se ve siempre maravillosa no tiene compré

Voz 2 04:26 Host depende al final todo en las emociones se en el equilibrio porque muchas personas confunden el Lego contener una dignidad como

Voz 0187 04:36 no pero hay gente que es muy segura de sí misma

Voz 2 04:39 venal por eso porque lo han trabajado

Voz 0187 04:41 por por las circunstancias en las que han vivido

Voz 2 04:44 hay una parte cultural que afecta pero sobre todo el entorno el educacional de por eso hacen forenses yo al final siempre acabo diciendo que la culpa es de los padres siempre pobres porque siempre lo digo que es que no nos han dejado en una selva hay abandonados no por lo menos a la mayoría por suerte entonces todo lo que nos pasa es por culpa entre comillas de los padres pero si tienes un padre muy protector pues obviamente necesitan algo de libertad o viceversa si tienes unos padres que nunca tan puesto horario que yo tenía amigos que era como de que muy jovencitos sus padres dejaban auto gestionarse al final eso se vuelve a dar la la vuelta porque el ser humano como mejor está es equilibrado entonces con los complejos tened en cuenta que se empiezan si no se resuelven y empieza a haber inseguridad culpa vergüenza estas personas al final siempre tienden a querer quedar por encima y eso se nota mucho en el en el trabajo en en temas laborales porque hay una jerarquía y entonces hay las personas con complejos si que hacen por verse como de yo soy tu jefe viene el fondo detrás claro pues hay una oración nadie me inseguridad muy grande además hacen muchísimo daño a su entorno por lo que tu decías también que da igual lo que les digas que no sólo no a creer es complicado que entiendan que nadie está por encima de nadie cuando ellos se sienten por debajo cuando ellos se sienten inferiores es complicado

Voz 0187 06:16 por eso me imagino que le que les limitará a que les bloquearan no flota Silveira les impedirá seguir adelante crecer no limitan Relenza

Voz 2 06:24 como persona limitan al final tu personalidad porque te pierdes oportunidades porque no te atreves a decir porque no te atreves a hacer porque qué van a decir no voy a llegó así clavarse pues pues eso

Voz 0187 06:35 hay que cambiarlo que me llame

Voz 3 06:38 me encanta pues ya sabe si tenéis algún Hall un complejo la regla de a Raquel y ellos lo arregla todo esto esto ha sido muy valiente Juanma estar coña aquí

Voz 2 06:52 oye una cosa antes de terminar las expectativas vale que también tienen mucho que ver porque tenemos unas expectativas tan grande de nosotros que cuando no se cumplen en lo físico o en lo emocional lo en los logros lo económico

Voz 0187 07:05 sabes darle otro paso también a eso y qué pasa con las expectativas esto tenemos que hablar un día con las expectativas que tienen los padres con los hijos

Voz 2 07:12 ahí está también Espargaró de la

Voz 4 07:15 sí hay hacemos un auto proyección sí

Voz 0187 07:17 lo que yo no he sido quiero que lo sea el precio a lo mejor el tampoco quiere hacer no y además tiene a lo mejor es latina tiene condiciones eso es