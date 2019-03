"Enriquecido en hierro" y otros sinsentidos del etiquetado

Voz 0394 00:00 Ángela aficionado esto de cerrar el programa tirando abajo totalmente algunos mitos que todos hemos asumido como verdad absoluta la alimentación y que nada más lejos de la realidad hablábamos en el programa pasado de cosas que tenían que ver con la fruta mira ahora hablábamos de yogures pues de lo típico de pleno fruta y no noto el beneficio no bajó de peso esto de barbaridad de comer todo el día un único día son los fruta ETB1 muy interesante que es el famoso enriquecido en que también queda en cualquier realmente en cualquier envoltorio en cualquier bote de casi cualquier alimento no parece que que el enredo

Voz 0187 01:09 los iguales siempre el que viene enriquecido en calcio en hierro en lo que sea va a ser mejor y te pongo un ejemplo muy concreto el cacao el cacao soluble que es muy habitual tener en casa sobre todo cuando hay niños para una para echarle a la leche suele venir enriquecido en hierro enriquecido en en calcinó qué pasa con esto mira la verdad es que realmente en el caso es que tú me pones del del cacao soluble enriquecido en es que no tiene sentido porque fíjate eh normalmente suelen aparecer que están enriquecidos en hierro o en calcio e ahí el cacao es rico en una sustancia que se llaman taninos que son unos compuestos fenólicos que lo que pueden hacer es inhibir la absorción de algunos nutrientes como el hierro vaya casualidad entonces por otro lado además la leche que que es con lo que se toma este tipo de producto no el cacao que se añada la leche también se ve afectada por estos taninos luego también se puede ver en bloqueada un poco la absorción de ese calcio entonces no tiene ningún sentido claro nosotros lo puedes echar el hierro que quieras a ese cacao vale lo que de veras pero que a efectos prácticos va a ser igual que el que no está Enrique es la de siempre me pregunto por qué los niños dejan de tomar leche materna luego pasan a tomar leche en qué momento se les añade Kaká no entiendo porqué osea Si les gusta la leche integrista y acostumbrados a tomar leche y no les sienta mal porque hay que añadir

Voz 0394 02:27 qué necesidad de llevarles por el mal camino claro no es en qué momento es algo

Voz 0187 02:31 de repente se decide que el niño ya tiene que tomar leche con cacao no

Voz 0394 02:37 pero una cosa no quita la otra en el mundo etiquetas en el mundo en Bolt por ello y a veces lo que dice la etiqueta Don alimento no nos gusta pero eso no tiene por qué decir que esté diciendo algo malo nos referimos a la quimio fobia de la que también tantas veces hemos hablado parece que cualquier cualquier conservante cualquier gente cualquier lo que sea no suena que alguien nos está envenenando y no tiene por qué

Voz 0187 03:00 sí por ejemplo mira esto lo encontramos muchas veces en las latas de conservas por ejemplo si miramos una lata de conservas de alcachofa podemos encontrar que tiene alcachofa agua sal antioxidante ácidas Vico trescientos iríamos éste ya no lo que

Voz 0394 03:13 le trescientos has liado les ya lo quiero

Voz 0187 03:16 bueno pues si le trescientos un código correspondiente a la ciudad Escort Vico es decir que es un famoso antioxidante que es la vitamina C entonces realmente ese añadido para que este producto no se exhibe para que conserve todas las propiedades entonces el hecho de que en ese es en esas conservas de alcachofa venga el de trescientos no es negativo sino todo lo contrario es positivo porque lo que está haciendo es que yo al final consuma un producto que no está oxidado entonces bueno tampoco creo que haya que llevarse las manos a la cabeza entonces aquí volvemos a hablar otra vez de la importancia leer las etiquetas y me pregunto yo no podían poner vitamina C pues no fíjate ahí me me pillas no sé si se podría hacer yo creo que como es un aditivo los aditivos tienen su correspondientes eh habría que pone de trescientos es verdad que si ves que tiene vitamina C no te echaría para atrás pero si ves que solamente pone de trescientos dirías esto nulo