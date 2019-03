Lesbos y el fracaso de atención a los refugiados

Voz 1 00:00 Lourdes Lancho

Voz 1312 00:39 por eso estoy aquí en Barcelona muy muy feliz la verdad por la manifestación sí aunque creo que coge un poquito de frío tengo un poquillo de pero no será porque luego saliste de noche que va no nombre viernes Javier por favor cuando cuando se le ha salido un viernes por la noche por lo sabe

Voz 0874 00:55 oye la fotografía de portada del país es maravillosa es decir fotógrafo lo ha conseguido espero que no haya ningún filtro de por medio en esta era de los filtros pero ha conseguido sacar la fotografía del de la manifestación de las presuntas cincuenta mil personas dicen que había en el momento en el que el cielo también estaba de color morado

Voz 1312 01:13 decirlo tan bonito que tiene que tiene Madrid no al atardecer que parece un pretende decorado de ópera de verdad que fue bueno una jornada porque por la mañana ya nos concentramos las las periodistas las comunicadores en diferentes puntos de de las ciudades españolas pero luego por la tarde pensábamos que no podría ser incluso habían cierto desánimo yo creo este año pensando va en no ya el año pasado pues fuimos portaba en todas las en todas las ediciones de todos los periódicos y los informativos de todo el mundo se movimiento feminista español y este año lo hemos vuelto a hacer pero todavía a más no va esto va más no sé si lo compartimos con el resto de Europa como se hizo cuando que nuestros corresponsales luego lo celebra esto con calçots museo por la noche calçots un poco es un poco durillos yo creo que era una buena o una buena respuesta a la concentración de Colón no que comen que de que comentamos aquí cuando se hizo no

Voz 0874 02:05 hombre una cosa digamos que equilibra la otra de alguna manera no vamos a seguir hablando porque como ayer hiciste huelga pues tampoco tenemos nada que contar no

Voz 1312 02:14 claro bueno yo sabes qué saben los oyentes que siempre intento hacer un pequeño repaso de lo de la actualidad más reciente y luego siempre proponemos algún tema social algún tema que que comentamos tuyo y ojalá que no nos preocupa pero esta semana si me van a permitir como yo estuve en la calle Iggy estuve disfrutando siendo protagonista aunque sea un cachito pequeñito de esa actualidad pues no me fije en la otra en la en la de las ruedas de prensa a los consejos de ministros demás estaba demasiado ocupada pues eso gritando oí reclamando para para las mujeres

Voz 0874 02:46 exaltando así que no hay repaso a la actualidad pero sí que hay preocupación saber mantenerla no vamos venga

Voz 1312 02:56 la de Lesbos que se convirtió en dos mil quince y ido concede hasta ahora en la isla de los refugiados durante un tiempo formaba parte de la rutina informativa de todos los medios de comunicación del mundo porque por allí pasaron enviar enviadas especiales freelance hicieron programas una cobertura espectacular porque es que llegaron más de siete mil personas en poco más de un año y medio generando movimiento de dicen de más de trescientos cincuenta millas desde euros paras los que se lucran con con esa desesperación de los que tienen que pagar para ponerse a salvo en en un viaje en patera pero hoy cuatro años después casi nadie habla de de esa isla ni de los refugiados y siguen llegando pocos unos cuatrocientos a a la semana no digo pocos pero pero cuatrocientos vaya número no pero sobre todo siguen olvidados encerrados y vulnerando buena parte de sus derechos en lo que hoy es el paradigma del fracaso del supuesto modelo europeo de atención a los refugiados a esa isla ha regresado ahora Nicolás Castellanos Illes saludamos en mitin en la capital de Lesbos buenos días Nico

Voz 1620 03:57 qué tal buenos días los de Javier

Voz 1312 03:59 estuviste allí cuando llegaban más de dos mil personas cada día inmuebles ahora cuatro años después que te estás encontrando en ese lugar

Voz 1620 04:06 bueno mucha incertidumbre mucha frustración mucha rabia hay si no escucha la música de Ali un veinteañero afgano que toca en su choza de plástico en madera

Voz 1620 04:19 moría al campo de refugiados inmigrantes que supuestamente se iba a convertir en el modelo de Jobs pocha europeos donde se iba a identificar rápidamente a las personas vulnerables iba a dar prioridad a los refugiados para trasladarlo a países como España ya sabemos que esto lo en cumplimos todos los estados hoy sigue siendo uno de los peores lugares para pedir asilo en Europa es un sitio triste a pesar de que hay un montón de niños

Voz 1620 04:43 son cinco mil doscientas personas hacinadas en contenedores prefabricados muchos aun de tiendas de campaña de plástico colas para la comida colas para intentar presentar los papeles alambres de cuchillas rodean las oficinas donde se presenta la petición de asilo es toda una metáfora de la bienvenida de Europa el derecho de asilo Javier protegido por cuchillas a las que no acercarse sino quieres relajarte las manos subiendo la cuesta que va de esa oficina la parte alta del campo están los más veteranos Ahmet de Somalia la razón amigo ni la vida aquí es una pura mierda estoy aquí desde hace un año y cinco meses de veintitrés día llegue en septiembre de dos mil diecisiete la vida demasiado dura demasiada mierda toda la mierda insiste desde la comida nos cuentan Ahmed que tiene treinta años que vive en la zona de los somalíes un caso evidente de persona que debería tener protección en Europa no se haga algo diferente a dos mil quince es que ahora casi no hay sirios la mayoría son afganos hay muchos africanos de África Occidental como comer

Voz 1312 05:40 cambiar

Voz 1620 05:43 Cameron es como yo aquí en Moria murió en diciembre a causa del frío lo llevamos a la iglesia y lo enterramos nos cuenta chocó Many que se queja de la discriminación hacia los negros en la comida en la tramitación de los papeles diez meses de memoria donde llegó con su mujer embarazada aquí nació su hija dan al día siguiente llegará a la isla vive en una tienda de campaña donde no cabe nadie más

Voz 0874 06:02 déjame recordar que estamos hablando en directo indicó que está en la isla de Lesbos uno de los problemas más graves anímicos que la desesperación de estar aparcado en esa isla de saber que no te iban a dejar salir a veces durante años está llevando a muchos especialmente los jóvenes impuso un niño de diez años a intentar suicidarse

Voz 1620 06:17 sí es terrible Javier a pocos metros de la puerta principal de Moria estará clínica pediátrica que Médicos Sin Fronteras sacó del interior del centro tras el acuerdo firmado con Turquía allí atendiendo una cola de diez pacientes entre ellos la pequeña dan a la hija de los cameruneses me encuentro con Carlota UCM una pediatra con experiencia que está impresiona

Voz 4 06:36 haber muchos de salud mental de problema trastornos mentales en los niños pequeños también desde el verano pasado hayan subido muchos de los casos desde cualquier desde el panel de ataque de ansia Ataque de pánico pero hasta en intento

Voz 1620 06:55 sí sí da área entonces sí sí yo dentro de su hicimos no Bier de niños de hasta diez años nos cuenta Carola hasta doctora de Médicos Sin Fronteras que asegura que la situación en Lesbos y en Moria es terrible

Voz 4 07:06 María va es terrible terrorífica ante una una jungla es como a un campo de concentración a todos los efectos la gente especialmente yo veo los padres de encuentro falta de esperanza por el futuro y por sus niños especialmente ellos vienen aquí para mucho de ellos me dicen para dar a mí

Voz 1620 07:29 el campo de concentración los de Javier y lo define Médicos Sin Fronteras la situación amores sigue siendo muy preocupante

Voz 1312 07:34 qué dicen las las autoridades a Europa sabemos que le interesa muy poco pero cómo justifican esto hay en esa isla

Voz 1620 07:40 pues de todo esto lo preguntamos al director del centro a es el director de este campo que primero intenta vacilar nos dice que la gente sale seis meses que hay trescientos cincuenta menores que están muy bien atendidos o que los refugiadas sale muy rápido de la isla pero cuando le apretamos un poco con las preguntas

Voz 5 07:56 pues se enfada Batlle eh From here forestal Fenahoven

Voz 1620 08:01 con toda esta semana cada diciendo que los periodistas y las ONG grandes están aquí sólo mediadora que es muy difícil enterarse de la realidad y que en definitiva que repitiendo Javier Lourdes que memoria un hotel

Voz 6 08:11 fantástico estoy en relato que nos recuerda a todos que hay que remover las conciencias y fijarse en esos lugares en el que estás tú ahora la isla de Lesbos Nico un abrazo fuerte gracias un abrazo buenos días

Voz 1312 08:28 hijo de un tema del que hablamos mucho en su momento pero que luego no nos olvidamos como hemos estado viendo la situación de los refugiados en esos campos como el de Moria nos vamos a ocupar ahora ahora de otro que también ocupa portadas ocupa programas enteros de televisión de vez en cuando pero que es una realidad por desgracia para muchas familias que queda ahí soterrada

Voz 0874 08:46 las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente que se reúnen hoy en Madrid de dos mil diez hoy nueve de marzo Se celebra el Día de estos familiares angustiados y con ese Arida permanentemente abierta es que aún no

Voz 7 08:58 de marzo desaparece una niña de dieciséis años en Cornellà acerca de

Voz 1312 09:02 Barcelona en el noventa y siete Ese is estipuló

Voz 7 09:05 que que sería un día como hoy el que se dedicaría homenajes

Voz 1312 09:08 esta o ha pensado ya te ya recordar estas personas desaparecidas sin causa aparente los padres de esta chica no han parado de buscarla como todas las familias buscan desesperadamente a sus desaparecidos la estas familias se han asociado en quién sabe dónde global Fundación europea para las personas desaparecidas Sánchez hubiera buenos días Antonio hola buenos días cuánto tiempo hace que que estáis buscando tu hermana Angeles y en qué momento ahora mismo está dice esa búsqueda

Voz 0318 09:36 pues el día dos de marzo y son se año y momento pues está con un archivo provisional de auto de vista judicial aunque policialmente se está trabajando desde la familia estamos aportando todo lo que podemos toda informa criminólogo que permita que la investigación siga avanzando y bueno en la batalla a ETA que no no ha tocado libra no

Voz 0874 10:06 cuando fue cuando decidisteis la última noticia la última vez que alguien les dijo algo que es dio una esperanza de poder encontrar a esa persona

Voz 0318 10:14 bueno nosotros estaremos en contacto permanente con los investigadores pues la semana pasada estoy reunido con el máximo mando de la Guardia Civil con la señora su tarea de gobierno donde estoy hablando exclusivamente caso Juana I y la verdad fueron reuniones que sirven porque sirve para avanzar pero todo forma la nosotros hemos tenido la suerte de de encontrar una investigadora muy implicado personal y profesionalmente en la búsqueda en mano

Voz 0874 10:43 si para avanzar y supongo que para no olvidar que es otro problema que tenemos todos los que se enfrenta esas tendrá mando yo imagino que las familias luchan hasta el último momento para que se siga investigando para que no se les dé carpetazo a la búsqueda con el paso del tiempo y con la falta de indicios de pruebas Hugo Prieto ex jefe del Área Central de Delitos contra las Personas de la Ertzaintza como estás hubo buenos días

Voz 8 11:02 eh uno buenos días casos sin resolver

Voz 0874 11:05 claro para la familia hay para la policía se cierran alguna vez no se cierran nunca

Voz 8 11:10 que no se cierran no se cerrarán hasta que hasta que se encuentra la evidencia de que que o está fallecida la persona localiza en perfecto estado son las Pierre tras como sólo decir yo lapidar el zapato de todo investigador no todo investigador lo que le gusta resolver el caso y en el caso de las personas desaparecidas lo que nos nos gusta llevarla a casa como llevar la casa nuevamente

Voz 1312 11:32 es importante denunciar en las primeras cuarenta y ocho horas la la desaparición no sé cómo se trata una denuncia o una notificación cuando se reciben una comisaría

Voz 8 11:41 es una pregunta muy recurrente no cuánto cuánto hay que esperar para poner la denuncia hemos oido veinticuatro cuarenta y ocho horas no no hay que esperar ni veinticuatro cuarenta y ocho horas lo que hay que esperar es el tiempo prudencial es cuando esa esa esa ausencia esa desaparición empieza a generar angustia la persona que está esperada todo cuando está fuera de todo comportamiento habitual de la persona después de haber hecho las mínimas comprobaciones que todo buen padre como se en derecho como todo buen padre de familia haría no llamar por teléfono a la a las amigas hacer esas comprobaciones esa situación nos parece rara hay que comunicarlo de inmediato no que hay un dicho policial que dice que el tiempo que corre verdad que huye y en el caso de los desaparecidos todavía todavía eso eso es más

Voz 0874 12:23 al que vosotros dedicáis a la seguridad lo que trabaja en la policía sois también padres sois hijos sois hermanos supongo que se se establece una vinculación especial con estas causas no

Voz 8 12:33 pues sí la verdad es que sí yo sólo dar de formación también en nuestra Academia y una de las de las preguntas que les suelo hacer es cuanto seis padres no entonces levanta la mano y les digo lo sabéis todos hemos sufrido ese ese minuto en el parque que no hemos visto al en me en Ikea pues me en y que además se mete en una cola la de esas pues la pierdas de vista no te da un vuelco el corazón verdad no no en los pone un nudo en el estómago y lo que les suele decir es bueno hemos pensar eso durante toda una semana un mes años lo único que tenemos que pensar que hacer es la empatía es como te gustaría que te trataran Nati en una situación igual no que te gustaría que harían lo bueno va surge surge efecto esa este tipo de delitos de ejemplos

Voz 0874 13:18 bueno pues dentro de un rato en Caixa Forum Madrid empiezan los actos otorga en los premios de este año las personas que han tenido una labor destacada en la búsqueda de estas personas desaparecidas Daniel Sirera que haya muchísima suerte y que tengáis noticias pronto de lo que ocurrió con con tu hermana yugo Prieto jefe de la Central de Delitos contra las Personas de la Ertzaintza que también que este testimonio un abrazo fuerte eso te los dos cesados

ahora también dónde nos lleva al escritor Javier Pérez Andújar