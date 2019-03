El poder de la educación

Voz 2

00:00

se acuerdan de cuando iban al colegio recuerdo cuando iba y también recuerdo mucho cuando volvía era otro camino por él mismo sitio pero por distintos charco volver andando del cole perseguido por el ocaso de las cinco de la tarde igual que en el cine del Oeste como en la última página de Lucky Luke sin la prisa ya de lo colectivo del timbre que retumba en el patio como una voz en el desierto sabiendo que ya no había que pasar lista era como en los cuentos de hadas pues yo también poseía mis objetos encantados como el cinturón Cillo valiente como la lámpara de Aladino como la alfombra voladora como el anillo de esa Mis objetos eran las muestras de agua y la cartera con el asa de plástico y dos hebillas automática las botas igual que las del gato con botas para recorrer un día y otro aquellas siete leguas incógnitas que iban de la casa la escuela caminar vamos de un edificio vertical a otro horizontal y así comprendimos que la vida dibujo un eje cartesiano las botas Pulgarcito también se las puso para huir a nosotros nos hacían mágicos semi dioses porque eran unas botas flotantes de andar sobre las aguas en el tío vería desde los bloques y la cartera con el estuche los cuadernos los libros dentro pertenecía ante todo a la mano que la sujetaba nuestra mano firme a la intemperie de un frío hecho con las ortigas del camino y las horas extras nuestros padres llevar la cartera en la mano estaba la plasmación irrefutable de que el conocimiento no sólo abarca la cabeza sino que hay que ejercerlo de una forma física manual a eso se le llamaba aprender un oficio fue la tarde en que no nos explicaron los sólidos cuando descubrí que existía la solidaridad vaya o insolidaridad con todas las mujeres del mundo a vivir que son dos días Javier del Pino en silencia