Los cómicos, versión 'sashimi'

Voz 3 00:36 a vivir que son dos días Javier del Pino fieles de aquí estamos nosotros los otros los otros los que no son James Brown

Voz 4 01:11 déjame explicar una cosa buena el primero Antonio Castelo David Navarro Quique Peinado el otro agente vio a claro con una razón esto lo tiene que saber la gente que aspira a venir otro sábado a este programa hasta gente que está aquí está aquí por James Brown has has que luego cerramos las compuertas de claro claro

Voz 5 01:30 la eh no pueden salirse se ya por fuera digamos que yo

Voz 4 01:33 les han pagado por ver la actuación principal hasta las once hasta las once y usted tanto al respecto es es que los postes nunca

Voz 0485 01:40 esta noticia empiezan a las once y uno efecto hoy a las once

Voz 5 01:43 pero bueno para James Brown ya que sólo quería olvidar tu casa James Ross nos tu casa es tiene que el trabajo enciman otra aquí venían de aquí de decía quiero empezar ayuno decía vete a la mierda Iñaki te vas al Rincón ha llegado hasta todo no dicho todo cuando no voy a lo que quieras llega cuando la gente de Vox habla de los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo hablase Caine en Seat ese tipo de inmigrante como Jaime lo perfecto más dinero que nosotros a quitarnos el trabajo

Voz 0874 02:12 en este programa como tú y tú todavía no has venido un día ya has dicho oye yo hoy me siento pero no voy a hacer

Voz 5 02:16 es que me atrevo sea yo me ha nada más llegar lo primero se presentó mi respeto a la jefa que se llama Paqui Ramos eso lo primero que hago Francisca cómo estás tal y luego a Javier

Voz 4 02:27 y luego o con la cabeza gacha vengo aquí a hacer lo que me digan dónde cuando acaba el programa sus últimas palabras siempre son me seguiré

Voz 5 02:34 ando no Paqui hasta luego nadie

Voz 4 02:37 pues viene con esa camisetilla así pero que está forrado James Ross

Voz 5 02:39 bueno eso bengalíes rojos porque en ropa no se lo gasta pues ya me das vueltas por su manzana como Le pillo lo que en la calle Serrano ha vuelto a esta tarde

Voz 0933 02:49 si tienes tu del igual sí hombre la actualidad de la semana en un minuto por supuesto vamos con ellos

Voz 0485 02:55 pues hoy la primera vez que hago publicidad gratuita en mi sección pero la actualidad lo lo exige Fairey como no así los protagonistas incapaz de la semana un detergente exactamente

Voz 5 03:03 son morrillo toda la semana con de fotografía dibujo

Voz 0485 03:06 por qué va porque el delegado del Gobierno en Cataluña señor Millo le dijo al juez que había mucha violencia el referéndum incluidas llave marcial la trampa del Fay para que los policías así que tener mucho cuidado con arma destrucción masiva

Voz 5 03:19 qué puede poner en peligro nuestro país y nuestra Constitución

Voz 0485 03:21 luego lo juicio del procede pues a los otros el fiscal puede echar la culpa al Govern el Gobierno al Gobierno Piqué que se mete por medio sinceramente a mí esto ocurre y cómo saca la sentencia lo digo hoy puntuales y nombrase por la tiene cualquiera no lo ha pasado muy bien el líder de Vox en Lleida que inglés en prisión por abuso sexual experimente tampoco lo ha sido el cirujano valenciano eh que se ha hecho famoso por sus vídeos virales íntimo la hospitales pero que le va a ser difícil para cota trabajo en España lo cual ya no está tan claro en que te Irene una semana muy difícil para el Real Madrid pero sólo eso fútbol lo importante es de Miguel igual de hoy va dedicada a ellas a las mujeres porque sin ella el mundo pues no se mueve porque lo de ayer en toda España fue impresionante así que tiene la gracia a toda y cuando digo a todas me refiero a las que ayer se manifestaron a la que no pudieron pero también Pablo Casado no querían estar ya que piensa que ser feminista es una radical de izquierdas que odia a los hombres ellas aunque tienen a la patria bandera no quieren esa guerra tranquila porque la además van a luchar por fin a todas ellas muchas gracias eh

Voz 0874 04:24 adiós pequeña punto de populismo en esto eh

Voz 4 04:27 sí

Voz 0874 04:28 como saben los cómicos que manejar los Times para conseguir el aplauso eh

Voz 5 04:31 la de Aznar Aznar que acabó acabó no sé si tengo que hacer lo vi cómo va bien es que lo tengo cruzado y te lo hará la gente arar me flipa porque antes sabéis que entre la gente venía a vernos a nosotros ahora dice Javier Bueno ha avisado a los que no sean producto en ir que pero venderlo en positivo ya que no se haya habido ningún se puntualidad británica cabrones acabado y uno tu a quienes

Voz 4 05:04 tocar dejando toca cuando ha querido dejar no estoy

Voz 5 05:06 antes que vienen a quitarnos el trabajo oye tenemos un problema hoy pasar a ver

Voz 0874 05:11 entonces el problema es que esta sección la prepara la lo habitualmente los viernes

Voz 4 05:17 si es mujer hizo huelga ya ayer hizo huelga no

Voz 0210 05:21 dentro de tu equipo son mujeres entonces

Voz 5 05:25 no sé qué hacer en serio no hay guión esto esto la gente no lo sabe yo me he puesto a sí

Voz 7 05:29 tiene que broma inuit yo llevo nerviosa la gente está mirando a puerta

Voz 5 05:33 siete años trabajando aquí por primera me he puesto nervioso el leyendo el guión de ayer pero

Voz 4 05:38 aquí no aquí no hago otra tú mago no tenemos ningún corte de la actualidad política quieres hablar no sabemos de qué hablo bueno yo es hablar de algo de lo malo yernos aquí te has de sufrimiento

Voz 0874 05:50 en esos programas donde no o no tienen buenos guionistas no tienen mucha creatividad

Voz 5 05:56 la prueba más tienen que llegar

Voz 0874 05:58 por mucho tiempo

Voz 5 06:01 de qué programas estás hablando el Javier los teléfonos abrirlos en general coger llamadas usted su truco fácil la abren teléfonos vez en el programa Un poquito los oyentes si vamos a hacer eso

Voz 4 06:12 a llamar si quiero hablar con vosotros preguntaros cualquier cosa pero ten cuidado porque tus oyentes

Voz 5 06:17 están locos ayer en el ascensor de mi edificio me encontré con mi vecina de arriba una señora Mayol que que nunca me ha mirado a la cara y de repente me escucha la voz dice ahí

Voz 0210 06:26 eh

Voz 7 06:26 tú eres el deja bien

Voz 5 06:30 eso lo deja bien te lo digo señora si la gente por supuesto el nombre del el de es Jayne Ros hombres Javier eres alguien que está bajo Javier

Voz 0874 06:40 sí seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve número de whatsapp si quieren dejar un mensaje yo también se lo leo a esta gente a David Navarro Quique Peinado Antonio Castelo seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve en esta edición especial de A vivir en donde no tenemos guión que además hay una fatalidad y es que tampoco podemos hablar de fútbol

Voz 4 07:00 yo recuerdo que pues porque en este programa yo no sé nada de fútbol claro estoy parqué porque no sé claro pero yo recuerdo alguna vez

Voz 0874 07:07 al al poco de volver a España Se estropeó el coche Illa tuve que dejarlo en un taller ir a recogerlo al día siguiente cuando fui a recogerlo era un poco tarde y el mecánico me dijo no mantiene acompañar usted hasta el aparcamiento que hay que andar un poco dando un poco entonces a eso de las ocho de la tarde el Lillo cruzamos un aparcamiento vacío grandísimo que había un poco de pues no teníamos nada de que hablar no y al cabo de los dos minutos de silencio todavía seguimos andando el hombre me

Voz 5 07:34 el que tú disfrutas de la gente normal no

Voz 4 07:37 no me me dice anda que los de Mourinho no sabía con quién había dado quiero decir que si pudiéramos hablar de fútbol yo ahora sacaba algo

Voz 0874 07:46 precisamente cuando se tiraba es especialmente Kike pero es que no podemos hablar de fútbol ya sabe lo que podemos hacer es no lo que hacemos habitualmente al principio qué haces tú en vacío

Voz 0210 07:54 hablar con alguien del público que es molestar a la gente

Voz 0874 07:57 público dado sin música designada

Voz 5 07:59 el lo te va a quedar incomodar baja la mirada y que hacen la táctica del velocista que es que se cree que si no te miran no se les ve no no no nos hacen así hacerlo a nosotros somos como los raptores el que te matas el que Novés el otro no siempre hay dos ayuno escondida en los arbustos esto va a quedar polvorón sin agua eh así aplomo no hablo a trabajar vemos a quitar hasta

Voz 0874 08:23 la música explicáramos y ateo así

Voz 5 08:25 qué tal vamos vamos a ver todas la gente empezó a incomodar Cubillas señora pobrecillo en el señora que mira para abajo muy coherente

Voz 0210 08:31 la señal para Catalina que que la sorprendido de este programa que no está James Roth claro

Voz 8 08:37 nada que que no hay ninguna mujer hoy aquí exacto lo que me ha sorprendido no ver a ver a Ana Morgade ninguna chica bueno exceptuando porque no podía estar todo lo que se ha bueno porque estaría bueno ya también estuve la mani no he venido

Voz 5 08:53 no se aquí venimos los que los que Podemos se gustaba mi y no me lo pinta pintado morado esta semana por la huelga

Voz 0874 09:02 dentro de Rupérez segundo solamente un momento pues ya que valga para el futuro porque te acercas tanto en las entrevistas entonces

Voz 5 09:09 me parece que estoy muy demasiado cerca muy cerca Antonio esto es una cosa que siempre debatimos tú tienes parece que me acerco mucho a mí sí me lo parece porque

Voz 0210 09:22 tras muchos años de práctica de hacer esto de el del reporterismo creo que es mejor meterte como acercarte mucho a la persona porque la tienes como muy controlada IVAs como cortándole muy rápido si no es o sea una conversación como muy blanda ya que hay muchos silencios vale

Voz 0874 09:40 sí a la pregunta esto lo haces también con un hombre grande

Voz 0210 09:43 sí sí con todo el mundo sabe si me voy a voy a buscar a este señor por ejemplo

Voz 4 09:49 sí

Voz 7 09:50 cada ese parece un montón

Voz 5 09:53 en suites de Valencia que

Voz 7 09:56 padre Ángel consortes aquí lo me parezco encubren

Voz 5 10:01 qué tal cómo se Daniel estar mi estancia clásicas que se está echando para cada claro es incómoda verdad incómoda que la táctica de la culebra muy pequeño

Voz 4 10:13 además de ese argentino que es un trabajo porque ahora jubilado

Voz 5 10:17 sí señor antes está echando tanto pero es que se va a estar a la chica al lado la tiene él está haciendo usted Mars sin querer cobra es angosta que es el enemigo natural de la cobra

Voz 9 10:31 no era consultor de entidades financieras

Voz 5 10:37 el timón y no

Voz 4 10:39 bancos centrales reguladores y a los que los humanos cuando lo hacen bien claro lo en Argentina haciendo eso no aquí

Voz 7 10:50 ah vale porque ahí se quedó regular al final no están las cosas que hace treinta años que vivo

Voz 0210 10:58 treinta años cuando estuve haciendo una gira por Argentina de monólogos y tal y me Filippo que no

Voz 3 11:03 contra Teherán

Voz 5 11:10 no esperaba eso de un compañero de un amigo

Voz 0933 11:15 un cura con certeza qué cura que no como mucho un rabino

Voz 0210 11:20 sí me flipa que que en Argentina vendían las las play station a quince platos

Voz 4 11:27 eso me me dejó me dejó loco Javier una Playstation vale más que ha contado alguna vez sí sí es como una moneda la play station si te llevas Playstation es rico

Voz 0874 11:35 que en Argentina el concepto de monedas muy diferente al no

Voz 4 11:38 otro

Voz 9 11:38 yo prefiero un cojín

Voz 5 11:45 cuando el cojines con Forget que es el PIB de Argentina este año

Voz 0933 11:49 no sé aquí en la sala no he visto ninguno así que

Voz 5 11:52 no tenemos a quién lo llevamos puesto no has visto está por dentro a los que trabajamos la radio nos dan un pack superior que es un cojín con gel subcutáneo saber yo no llego a debajo de la piel y siempre estoy componiendo

Voz 4 12:06 Ángel izado ir no está implanten también una recopilación de rancheras no pero por suerte hoy es el último día que están pero no te preocupes seguro que sí

Voz 5 12:16 ahí antes estaba cavando una cosa Gemma

Voz 3 12:23 ojo tiene Antonio Javier quieres

Voz 4 12:26 que siga más con esta patraña si es que no tenemos otra cosa que hacer Antonio

Voz 0874 12:31 como están que déjame describir un momento para la gente que está viendo esto es que haya ambiente como cuando en el colegio el profesor Pizarro deja escapar el boli al suelo por favor que no me saque a mí

Voz 5 12:43 este programa Javier te lo digo está quedando como David cuando hace la vida moderna

Voz 0210 12:46 las a Simi saqueando es así miedos esto es de tal esto es que llegas que cortan un trozo ha sido un filete crudo lo ponen sobre la mesa serbios

Voz 0874 12:56 qué tal señor nuestro está escondiendo

Voz 5 13:02 fan de James

Voz 0210 13:03 es Roth a qué porcentaje que porcentaje de Javier qué porcentaje a los cómicos

Voz 0933 13:09 un porcentaje muy alto de todos es soy políticamente correcta

Voz 5 13:13 con todo la falacia y la mentira que es la grasa de la sociedad hace muy bien

Voz 0933 13:18 sí sí

Voz 5 13:20 pues no te lo dicho a James Roth que no lo vea no es viable

Voz 0933 13:29 lo que tiene con todas nuestras cultura con todas nuestras cosas

Voz 5 13:34 o sea no por la vida no es así será recordado en

Voz 0874 13:38 los buenos chistes que hace además eh

Voz 5 13:41 buenos gags pero hoy por ejemplo no ha querido tocar no le ha dolido usted sabe usted ha venido a verle Jens Raúl han mirado a la cara en la hecho no voy a tocar para usted Mela Mela sopla

Voz 0933 13:52 al final ha tocado un poquito

Voz 5 13:54 toda la gente te quiere te permite todo hasta las once y uno ha tocado dos minutos señora

Voz 0933 13:59 minutos pero ha sido suficiente

Voz 5 14:02 es suficiente cuando tienes a la gente enamorada es cuando tienes a la gente a ha sido suficiente porque usted ha venido a Gran Vía que está en el centro y no le ha costado nada lo si usted hubiera pagado tres cinco pavos que huir Steinbeck estaríamos habla usted vuelve a la entrada cuando veía James Ross entiendo a Vox es el único antes que han venido quitarme el trabajo se hombre ya inca yo estoy cava aquí en este programa

Voz 0933 14:28 yo entiendo que tenga esa percepción porque usted no va a ser muy duro pero bueno

Voz 5 14:32 el nuevo que llega llevo aquí muchos años de llega uno que Ibarra venga fuera fuera toda esta escoria de cómicos pero no ha sido hermana es que han ahí también

Voz 0874 14:43 antes de que busques a a otra víctima déjame leer algún mensaje que ha llegado al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es el teléfono lo que no esperen llamar pueden mandar mensajes el mensaje dice mi marido está en Argentina yo estoy en Sitges los dos escuchando a James gracias James

Voz 5 14:59 mira pero como ellos lo saben voy a decir una cosa las calles están hechas de impuestos que han pagado cómicos ya ha pagado nada gracias a cadenaser punto com que se oye y aquí ya puede Jens tocar lo que se ha que si no está el cable no se oye Angels qué pasa ni a enviar por favor por ese minuto y medio James cuando médico curia tu hijo gracias

Voz 4 15:23 por los impuestos que pagamos nosotros Benito

Voz 5 15:26 pero James Brown

Voz 4 15:29 bueno Antonio te toca te falta un perfil

Voz 5 15:31 perfil crítico y es esto no va a acabar

Voz 4 15:34 el de el de un chaval

Voz 5 15:38 bueno aquí hay muy jóvenes utópico la boca Castelo qué tal cómo te llamas tu amigo pero te lo voy a entrar aquí dentro donde cubre del del público de James Brown se dónde están los talibanes qué tal eres ex James rodilla no con la verdad es que no mucho Rovio eh un elemento de la pero sí que no tiene ni idea que si es una persona normal aquí mira bueno no va de química cabrón médico y tal y todo legal

Voz 0933 16:14 sí pero es fan de es fan de James Ross la verdad que no que

Voz 5 16:19 un aplauso para este vamos a tú eres el el novio que acompaña al voy a ver los JEME líder no el que hace la cola de Take That el que monta la tienda el que sujeta

Voz 0933 16:30 sí sí yo quería moderna y todo eso

Voz 5 16:34 mira te voy a dar un abrazo tú eres un héroe porque eso es el amor eh eso te lo digo en serio eso es el amor el amor que es hacer cosas que os a muerte como verá Gene roto

Voz 4 16:43 la verdad es que no me tampoco mucho

Voz 5 16:46 si bien dicho voy donde quiero estar deja bien no me quiero mover de aquí es yen Rodes está muy guay pero es que ha venido arrasando macho es que le quieren hasta la policía Genro diga lo que diga ahora mismo sale diciendo yo qué sé lo que es

Voz 0933 17:04 eh Hay sí la verdad que no que has hecho tampoco sepa tanto Paco

Voz 5 17:10 muy bien que todo lo que diga de vemos a yo que sea con la Constitución que abramos un artículo en blanco para lo que diga quién Roma te digo yo venía pero a vosotros espero que tú puedes tú pueden salvar un barco de niños que se iba o Gary tal no te recibe el presidente no el presidente osea pero pero espera

Voz 0874 17:30 estamos en la radio Antonio monta un debate busca a alguien que convenza a este hombre del que está equivocado por no entender

Voz 5 17:35 claro que hay un perfil claro no es no obstante pero hoy está afónica no vale al tú por ejemplo a tu propia novia que lo suyo era muy fan de hierro y salvadora no lo no tenía usted muertes a qué nivel sin sin broma gusta aparte que se cruza con fama de otro pianista leyendo una hostia por lo que se sé que le gusta mucho porque

Voz 4 18:09 sensibilidad por qué es un artista es por su debilidad cómo habla cómo enfrentar la vida las cosas aquí ya si yo les digo Castro echaba ayer les da asco

Voz 7 18:21 como perdona

Voz 5 18:22 qué opina de una persona que tiene aquí es este chaval que es que ya le vale a chavales vale vale con la vida se de Cross Aranalde ha dicho nada malo yo ahora trabajo en Mediaset sabiendo todo lo que hago es llevarlo a la crispación buscando el conflicto Castells y él no tiene gusto que les guste Kings no hay malos fan son majos tío es que qué hacemos con esta gente verdad es verdad ha ganado ganado ha ganado porque ha ganado el el buen rollo

Voz 4 18:52 qué animo que lo sigas escuchando que verás como encuentro

Voz 5 18:55 matará fan de James verdad

Voz 4 18:58 yo escucharé más de dos minutos después señor ahí yo quiero ser feliz como usted la verdad sea yo lo que quiero es que me

Voz 7 19:06 tú también me gusta ese anda

Voz 3 19:10 hola abrazo abrazo colectivo

Voz 4 19:18 muchísimas gracias un aplauso que que me han ganado por lo visto llorar Antonio Castelo yo no lo veía este venera eh tú la verdad me ha pillado oye nos llama parodia

Voz 0874 19:30 es el nombre Prodi buenos días

Voz 10 19:32 si es seis vasallos para Jodie Rosario Rosario Pardo Audi Rosario

Voz 4 19:36 qué tal cómo estás

Voz 10 19:38 me encanta me encanta el programa ido y que los cómicos que están allí me encantan y sobre todo a Manuel Burque que que es mañana

Voz 4 19:47 no me queda que es el que saque el tema Isaac es el bueno está aquí señora no se dice de que

Voz 11 19:56 bien

Voz 7 19:59 sí sí

Voz 4 20:00 sí pero pero la pregunta pero la preguntarlas a Rosa

Voz 5 20:04 qué opina de James Brown

Voz 10 20:06 mí que es un perfecto tiene mucha sensibilidad

Voz 12 20:11 en mucho arte

Voz 10 20:13 Don que tiene incluso me encanta

Voz 7 20:16 yo como le como letrina que Hacienda lo voy a gozar es que le gusta toda la madres

Voz 10 20:25 por su parte yo he bailado vale muchos años y me gusta la única clásica dicen bueno por las circunstancias de la vida yo soy peruana yo no soy de aquí me encanta me encanta no tiene o no

Voz 7 20:39 sí hombre sí vive aquí desde aquí te escucha usted desde aquí no como yen

Voz 5 20:52 te lo Jason más todavía a robarnos el trabajo

Voz 4 20:57 no

Voz 11 20:59 sí

Voz 7 21:00 no haber ahí no siempre está ahí

Voz 4 21:02 exacto lo fácil para montar un pacto político en este mes y medio no

Voz 7 21:06 estas estas acciones

Voz 10 21:09 que ustedes fueron primero a mi país

Voz 0874 21:12 Boix mire voy le voy a contar una historia mi mi hija pequeña cuando estaba en Estados Unidos tenía una amiga que era americana pero sus padres eran peruanos y un día discutieron mi hija y su amiga que nos hablaban toda mi hija vino a casa y me dijo papá es que mi amiga aprenda que es la hija de peruanos dice me ha dicho que es que ahora le caigo mal y que además les robamos el oro

Voz 7 21:37 pasaba la primera vez que alguien me dejan hablar preocupa de la historia

Voz 10 21:45 actores es la historia lo que sí hay en el pasado quede en el pasado yo doy gracias a Dios de que ahora estoy acá y el cariño es mutuo doy gracias porque este país me ha salvado de ha salvado a mi marido a misa y todo yo me siento me siento

Voz 4 22:01 es bueno mira Iván ceviche sí sí pues sí sí que peruano está usted trabajando creo no

Voz 10 22:15 sí sí estoy trabajando al servicio del hogar y pico

Voz 7 22:21 ha para un momento y está llamando a ir Aifos

Voz 4 22:28 desde la mejor ya se lo agradezco que muchísimas gracias por llamar esta excusa

Voz 7 22:35 tal lo de Burque que ven que no menciona Burque Rosario estaba desprendido yo ella

Voz 5 22:41 no se Rosario tenemos que parar un poco

Voz 3 22:46 eh

Voz 14 22:54 sí sí sí

Voz 17 23:24 vivir que son dos días

Voz 7 23:26 Javier del Pino

Voz 18 24:00 eh

Voz 0874 24:05 bueno pues estamos en A Vivir con un grupo de fans James Rocha a los que no hemos dejado salir

Voz 5 24:09 hay algunos claros se darle porque a mí

Voz 0874 24:13 yo pequeñas pobrecillo chicas que se han ido digo ya se está haciendo y luego han vuelto la cosa hubiera como aprovechado estamos en como decía Antonio o como diría abroncado en la versión SAS y mitad este programa porque no tenemos guión no sabemos muy bien ni qué hacer ni de qué hablar porque quién elabora esta sección ayer estuvo de vacaciones qué barbaridad estado a punto de decir es menos mal que parado antes de meter la pata estuvo de huelga cómo tuvo que estar y cómo había que hacer tocar ahí cuanto antes a trabajar y cuando no había no pero chicas claro de las compañeras de la relación pues yo creo que no había ninguna

Voz 0210 24:55 el programa ningún y cuántas cuántas son

Voz 4 24:57 cuando sacó dos chicos y chicas currado tu programa desmontó a todos salvo a esos tres días

Voz 0485 25:05 por ciento el resto son mujeres es saber si sacas

Voz 4 25:08 has pero vamos nos faltaba uno digamos que no teníamos manos suficiente

Voz 0874 25:14 para todo lo que teníamos por delante pero también alguien del programa hizo que no era mujer también hizo huelga y la relación estaba vacía hay que decirle porque en periodismo la mayor parte de los redactores son mujeres la mayor parte de los altos cargos son hombres verdad pero esto es una cosa que pasa es lamentable bueno pues por culpa de no por culpa o gracias a la huelga de ayer hoy queríamos demostrar que si las mujeres no trabajan de alguna manera se tiene que notar y claro a este programa se emite sábados y domingos la huelga fue hace ya para veinticuatro horas pero si no hubiéramos hecho algo así nadie sabría que gente como Paqui o gente como Lourdes como Conchi

Voz 4 25:50 como Valentina o como Gemma la de los pulmones

Voz 0210 25:54 y la de las castañas Paqui no te vayas por favor estoy sufriendo este programa está muy raro la verdad

Voz 4 25:59 pues hasta sufriendo que vamos a hacer ahora Javier quedarme es que podíamos hacer podíamos podríamos hablar de James Brown podíamos ella no por favor crucemos hago

Voz 5 26:09 no hemos agotado toda la la opa

Voz 4 26:11 era bufa por cierto que va lo tuyo

Voz 0485 26:14 pues muy bien la verdad es que te den el tuviste la semana Bassat de la gracia huy y la verdad es que de este hoy tiene Juanra Bonet y Toni Garrido comedias

Voz 0874 26:23 el éxodo el Mundo Today o bueno entonces sí sí sí sí

Voz 0485 26:26 todavía hay pero repasando la historia de Juanra Bonet líquida flipado porque o atún de programas hombre que ha estado en televisión es algo espectacular digo pacte con ocho años algo incluso un problema con Leticia Sabater estaba la voz que era con mucha marcha ajá sí vestida con muchas más que no hay ningún documento en Youtube está muy contento por eso claro

Voz 5 26:49 no hay ningún documento mejor es mejor presentador de tele de España en mi vecino porque vive en mi bloque muy buena haciendo política

Voz 0210 26:57 ahí cuando era reportero caigas botica eran muy guay es bueno estaba en la puerta del Congreso y lo hacía muy muy muy bien hablando

Voz 0874 27:03 es es que te con Pedro Piqueras por cierto pues

Voz 0210 27:05 muy bien y el otro día me perdí unas cañas con él y nuestro portero Sergio pero el mando un abrazo porque estaba te oí no llegue a las cañas por cierto que hablábamos de mujer eso quería decir una cosa y la mejor monólogo de este año mejor gala que se habló de los Oscar que fue un poco fiasco porque Kevin Hart lo lo sacaron por un tuit antiguo que que alguien le hizo una captura que con Chrome

Voz 4 27:31 existe un poco eh

Voz 0210 27:33 no sé cómo incorrecto tal y lo quitaron de los Oscar lo sacaron de presentadores él mismo debajo dijo mira prefiero no presentarlo es que la gala fue muy rara una gala con actores no ha tenido mucho éxito pues la para mí la gala del año y el monólogo del año ha sido en los Spirit Awards de Ory plaza una cómica una actriz cómica que la podéis buscarlo donde en You Tube yo creo país el monólogo de The Spirit Awards los premios del cine independiente americano que unos pedazo de premios también que siempre hacen el chiste de son los premios a los que cuando vas hacia la gala tu conductor de hubiera que

Voz 5 28:06 sí sí sí es por aquí siga por ahí sí que sale en una playa en el sitio rarísimo

Voz 0210 28:10 no hizo la latía hizo un monólogo de verdad es que yo creo que ha sido el mejor de todos los últimos premios que ha habido muy muy guay la podéis ver también en la película hazmerreír de Adam Sandler es de la de la Quinta de de Asian árbitro estos cómicos que aprende actores que aprendieron a hacer monólogos para hacer esta película hazmerreír muchos de ellos ya se quedaron como profesionales monologuistas dejaron su carrera de actores

Voz 0874 28:33 hay que decir antes comentaba una persona que está aquí en en en el estudio decía que no había ninguna mujer en esta mesa y es verdad yo me está pues con con sus obras de teatro y con gran basa en la televisión mallorquina Ana está con mil historias también dijo que no poco claro

Voz 4 28:50 pues pero

Voz 0874 28:53 claro nosotros ahora estamos sufriendo o con nosotros como creadores de contenido sufrimos el el machismo de la última generación porque ahora es cuando empieza a haber más cómicas antes también era una promesa John a la que prácticamente no se dedicaban no se las dejaba dedicarse y ahora es cuando por fin está empezando a ver una nueva generación una no sé

Voz 4 29:15 más gente que se suma a este carro y que y que intenta

Voz 0874 29:17 la cara no contar el brazo

Voz 4 29:20 tengo mi teoría personal de porque hay menos cómicas es porque

Voz 0210 29:23 una chica que suben escenario la tanda Begues lo que yo soy especialista tal la juzgan tan duramente que se hace muy difícil romper esa barrera de los así ayer lo hablaba con no sé quién de sólo lo que tienes que hacer como tía para pasar esas lo que tiene que hacer como persona para ser cómico de Stendhal ya es es ir contra natura porque es algo que se te da muy mal al principio nadie ser di es sufrir sufrir sufrir y además como Tía Pol le como un cuarenta por ciento más de impedimentos porque la gente te juzga muy duro porque los dueños de los garitos son tíos de la noche la Madrid es todo un horror es todo un infierno

Voz 0874 30:00 a ti nunca te juzgan por ejemplo cuando te subes a un escenario con la ropa que llevas en ese momento

Voz 5 30:04 claro las uñas que llevas por ejemplo yo

Voz 0210 30:06 exactamente por ejemplo eh hay que poner agentes abstrae mucho de lo que está diciendo unas

Voz 4 30:11 en los primeros seis minutos que sube al escenario literal y yo lo he visto mil veces eh

Voz 0210 30:16 lo ha hablado con ella se habla hablamos de que comentamos en de risas yo creo que entre cómicos con las cómicas y creo que no hay esa dureza porque las que es un mundo yo creo bastante abierto pero pero el público es duro pero fíjate cuando

Voz 0874 30:30 cuando empezamos este programa que hace ya algo más de seis años yo recuerdo que claro yo me había perdido más de tres lustros de historia contemporánea española yo no sabía quién era famoso quién era bueno quién era malo en este país recuerdo que que pedí entre otros el Paqui Ramos que hicieran una lista de cómicos en los que yo me podía fijar que yo podía valorar alguna manera no ir recuerdo que en la lista no había practicamente mujeres yo yo pregunté porque no hay mujeres que es que esta Eva Hache está no recuerdo quién más

Voz 0210 30:57 ya no hay unas cuantas pero pero pero poco más

Voz 0874 31:00 sin embargo ahora ya no pasa esto y yo me han pasado solamente seis años no

Voz 4 31:03 pero si la cuestión en todos los trabajos de la vida y esa es la cuestión es que te dejan equivocar te has te has y les deja equivocarse muchísimo menos que a los tíos en general y el problema no es que las buenas llega al porque yo creo que las buenas llegar las que tienen que llegar sola regulares y las malas que lo que pasa con los tíos porque no se les malos regulares y malos llegamos y las tías sólo llegan las muy buenas es la cuestión hay una ajena

Voz 0210 31:23 hacían de chicas cómicas Carolina Noriega Esther y menos bueno es claro que que está tirado

Voz 0485 31:31 yo compro ahí coordinado de comí con Paramount Comedy muchos años pasaron una época muy dura muy dura la edad que tiene mucho mérito el otro día estuve hablando con un conmigo lo estuve actuando en un bar de Torre Pacheco en Murcia que no no haya hace dos semanas hace dos domingo sabemos cuándo

Voz 5 31:51 estaba Vox en Torre Pacheco

Voz 0485 31:54 la verdad es que cuando actúe ahí una digo cuando tiene una cómica aquí en este público lo di mucho mérito porque es verdad lo que dicen no lo tiene lo tienen más difícil la hora de enfrentarse a ese público que no está sentado en una butaca como un teatro diferente

Voz 4 32:08 hay mucha cómica han pasado por ahí y la verdad es que yo les di mucho pero por qué hay qué tipo de público es cómo se comporta

Voz 0485 32:13 bueno la verdad que sí hace comentario está esto se creen que a veces se creen que es un diálogo entre EEUU e hice todo lo que tiene que observar ese diálogo a te tienes que enfrentarte un poco él otras que están riendo a otras que le suena en el Moby se ponen a hablar a dos metros tuyo ahí

Voz 0210 32:31 la gente se vuelve más duro es ver es que es verdad parece una chorrada pero de verdad que no lo es muy duro muy ese lo vea la mete se puede más duro para la tela que suele escenario hizo el otro día bueno en en el programa de Chile Talanta que hablamos de Standard el otro día Iggy Rubin dijo el sitio que el sabe donde está prohibido actuar cómicas así el dueño no deja

Voz 0874 32:50 hay segregación mismo dice es que no

Voz 0210 32:52 no a ver el claro él él se yo creo que los dueños algunos dicen ese cuando una chica la gente se le se le pone más en contra pedir más difícil todo se vuelve un infierno lo tal pero claro no puedes hacer eso porque sino entonces no tampoco avanza nada

Voz 0874 33:08 bueno estamos hablando de esto de cualquier cosa que se nos ocurra porque no tenemos guión como respecto al día de huelga que ayer hicieron las mujeres de este programa y las facturas de la SER así que yo tengo un invitado pero sólo tengo un libro que sí lo he leído que una hoja manchada con grasa de churros metemos un hombre

Voz 0485 33:27 que quedan para Jamie Rose efectivos Javier Rupérez que Hesperia

Voz 0874 33:29 y autor del libro Mi vida por un Lay que comparte

Voz 5 33:32 pero pidió de clase este eh si es que algo está mucho

Voz 4 33:39 qué te parece

Voz 19 33:42 no me permito opinar de este señor el otro día en el trabajo salió a colación ahí lo profundo que es italiana aquí

Voz 5 33:49 a mí no me fuera a meterse con James Ross

Voz 0933 33:51 de que genera polémica inmediatamente se no

Voz 0874 33:56 bueno tú usted este libro tal y como cuentas en él que tiene dos hijas pequeñas porque no sabes muy bien cuál va a ser la relación de tus hijas con las redes sociales

Voz 19 34:04 sí tengo una niña de seis años que a los cinco vino un día y me dijo Papá porque no me haces un vídeo para Youtube aquí hacia manualidades y tal y aluciné y luego el niño chiquitito y tiene dos años pero pues irá poniendo camino como todos los hijos de esa generación no sea que salvo los que nos vamos de que enfrentar entonces juntando eso mis propios miedos sólo incertidumbre sobre qué me encontrar en en ya más me alucina perpetuó con el fenómeno de los influencer Instagram Mercy youtuber de que de repente son más famosos GM sigue Ronaldo que dominan nuestra vida y la vida sobre todo lo más jóvenes pues me decidía a meter un poquito en este tema para hacer un libro que fue de cierta utilidad divertido y ameno tal pero que a los padres para tener algo de lo que hablar con sus hijos porque si no van a estar en la mesa que no va a decir ni pasa me la sal

Voz 5 34:56 porque en Madrid porque el libro no padre sí pueden hablar de James bosques tras mensaje a todas las edades excelente persona hay una parte

Voz 0874 35:03 es muy interesante del libro que es en tú tratas de entender por qué a ellos y no tan pequeños ella no hablamos solamente de cinco seis hablamos también de doce trece les hacen gracia cosas que a los de diez años más nunca les harían gracia porque además tú esto lo deja muy claro es diferente tener cincuenta cuarenta treinta veinte no entienden entre ellos los de treinta no entienden a los de veinte ya

Voz 19 35:23 no está bien no generaciones estancas donde tú tienes a tu referentes no son los mismos los que tenemos nosotros pues somos unos Trogloditas de lo que yo defiendo es que por más que estamos yo tengo como Quique cuarenta

Voz 5 35:35 ahora

Voz 19 35:35 hice José dado un montón las redes sociales estiman total no tiene nada que ver esas somos unos ancianos digitales comparados con los chavales de doce trece quince hilos más pequeña sea el concepto que tiende a redes sociales esto es diferente a otros a ver es obvio para venir aquí pues fardo de que vengo a las era que me entreviste en hablar del libro bajito esta gente les invito a todo el público a que también lo ponga las redes sociales pero no estoy remitido Mi vida veinticuatro horas ni tengo que estar constantemente forzando de lo que hago es Stories de Instagram los chavales tan no en todo irá igual no tienen filtro ninguno claro estoy no tenido va apoyar la imagen mejor pero no filtro para decir estar en el en el váter por la mañana comía un plato de macarrones

Voz 0874 36:16 o hacer botellón pero esto porque digo lo aprendido siendo padres que el concepto de privacidad es completamente distinto no no no entienden lo que es la privacidad porque no les interesa

Voz 19 36:26 la privacidad es algo que cotiza a la baja ahora más que nunca

Voz 5 36:29 yo dejé de sentir a mis sobrinos porque me violentaba en ellos a mí Khedira no quiero ver esto y lo dejó de seguir decir no quiero saber nada de esto yo no quiero saber nada de esto

Voz 0874 36:38 espero entrar al terreno del humor que yo te decía por les hacen gracia cosas como yo que sé pues estas unos macarrones delante de una cámara

Voz 19 36:47 a ver yo creo que todos somos muy básicos quiero decir que que a todos nos hace gracia el vídeo de ese tropiezo una piel de plátano en se cae antes en los cómics de Zipi Zape y ahora cuando alguien lo hace de verdad en el sitio famoso va el chaval sí ya te lo pide desde primeras Acker y si si es que todo eso de hecho hoy por la mañana en la tele Pombo muy había vídeos de estos antiguos ahí grabado ese puesto se ha reído mi hija montón viendo la gente se caiga encima la paella entonces eso sí así somos así de básicos y hacen gracia esas tonterías el Permach cuando pasan poco y eso parece que es lo único que en You Tube se en Youtube hay millones de cosas súper buenas para ver con diez años jondo cita pero al final que están viendo están viendo a alguien hay profesores que sumada Vizcaya que era da clases en Youtube de matemáticas para niños y es la leche pero es también de eso están viendo a uno que se pone un condón en la cabeza lleno de agua para le queda usados tonterías entonces parece que sólo hay eso y es lo que les obsesione lo comparten y es de lo que hablan entonces Si nosotros como padres au si el que esté fuera de eso tanto si eres un niño que de hombres de ser un paria absoluto en en tu colegio y no puedes hablar en el recreo como si eres un padre te aleja de según qué conocerlo un poquito y a través de conocerlo pues sacar en la conversación ir un poco derivan los hijos para que no sólo vean a las los carismas chorradas inapropiados que hay en hay chorradas cosas que que te pone los pelos de punta

Voz 0874 38:08 bueno hay igual que la privacidad tú decías que cotiza a la baja yo creo que cada vez más hay dos elementos que cotizan al alza uno por supuesto es la perfección física digamos ajustado a los cánones de la perfección de ahora no exige una delgadez que a mí me parece insultante por ejemplo el otro es ser gracioso soy gracioso es algo que te construye un buen perfil

Voz 19 38:31 claro hay dos vías para ganar seguidores sea el problema es que los institutos en los colegios ahora mismo el popular el guay el que triunfa se tiene más seguidores entonces tú tienes que ir una competición cuantos más seguidores mejor hay dos vías para conseguir seguidores de forma rápida uno en el caso la chica sobre todo es estar guapa sexy posar con el menos ropa que lo estamos viendo súper jóvenes y otro es hacer el idiota entonces pues hacer pues la la hacer la foto más absurda hay tal que te hasta jugarte la vida no

Voz 4 39:02 de otra manera saque a las niñas

Voz 0874 39:04 es intenten estar guapas y los niños hagan el bruto

Voz 4 39:08 no la vida machismo reproducido

Voz 19 39:11 exactamente las redes sociales tan moderna Zidane y que tiene su parte buena lo hemos visto bajo mando el tema del feminismo es una plataforma brutal para reivindicar el feminismo para anunciar a chicas pero se tuerce la el la camino eufemismo se tuercen enseguida con un montón de niñas hay con doce trece años posando semidesnuda Tolo desnudo de te permite de censura está cargando contra la manada por el feminismo sigue y luego de repente cinco mil diez mil me gustas te están dando me gustas porque está reivindicando el feminismo con tu libertad para demostrar tu cuerpo o porque estás muy buena porque clientes tanto esos me gustas unos tus amigos son gente normal o gente simplemente salida o que le gusta ver gente ligerita de ropa ese es el progre

Voz 0874 39:53 ese debate Sunde muy interesante ella siempre dirán que es por su condición de feministas y voy por el mensaje que

Voz 19 39:59 está bien que es que está bien que lo reivindiquen y que seamos pero pero en el fondo sin vemos en los referentes femeninos en Instagram por ejemplo compañeras hubo gente que salen programas y tal que están todo el día posando están haciendo fotos tengo diez mil seguidores yo no quiero critica pero tengo llega a los diez mil cien mil millones seguidores lo voy a celebrar desnudando Perotti venció es también incierta Paco León también lo dice tan desnudos hablar con la Champions

Voz 5 40:26 hace bien pero bueno que si si Dios derechos

Voz 4 40:28 cuerpo lo que quiera pero que son te has y Sotillos son tu cultura correcto

Voz 19 40:32 el pelaje al final pues la que tiene más éxito y más Lights ese al final la chica normalmente por la sociedad en la que el plan es que a mí me parece súper bien que lo ha Paco León Cristina Pedroche todos vosotros yo

Voz 0933 40:43 pero el pelaje cuando el niño a niño de

Voz 19 40:46 catorce años trece años lo que hacen sus referentes los pues lo que hacer es imitarle a me pongo en la playa de la misma manera entonces la clave es que tengan suficiente juicio o que vaya calando ese sentido de la privacidad a ver las cosas con perspectiva queráis con catorce años piensa lo que va a venir después que lo hemos hecho todos los que cuando nosotros hacemos la burradas y todo lo que hacíamos no había redes sociales ni cámaras ni móviles ni afortunadamente para todos pero cuando pasa eso lo que hacen es imitar ese modelo y claro pues la niña que está ahí posando

Voz 4 41:14 como el

Voz 19 41:16 a una modelo luego a lo mejor primer esa foto pierde el control de ello y a saber que en manos de quién acaba es propia red social tiene doce años

Voz 0874 41:24 no se víctima de su propia imagen que esto es muy

Voz 19 41:27 luego otro problema es eso que la gente como esa si a cualquiera pasa todo el mundo le ponen millones de comentarios

Voz 0933 41:34 híper hirientes terribles

Voz 19 41:38 eso es cuando tú lo asimila depende claro escapamos saber a Cristiano Ronaldo le están diciendo de todo hay en el campo de fútbol les resbala y a la gente ya que tenemos cierta edad que ya aunque estas más o menos expuesto pues te da más o menos igual y aún así te fastidia pera a aún Chavalón una chavala que te están diciendo qué feo que gordo que no porque luego la gente obstante cuando tú cuelgas una foto tienen que entender las nuevas generaciones con una foto pueden decir qué guapo que bien que fantástico eres o todo lo contrario y entonces si entras en ese juego en una autoestima tan frágil como helado un adolescente te puede machacar

Voz 0874 42:12 el bien más que tener mucho cuidado porque hay chicas que por ejemplo están delgadas y hay gente que les dice qué gorda estás

Voz 19 42:18 no lo claro es que no te conduce a enfermedades lo paradójico de de las fotos en Instagram es que ante la misma foto están un veinte por ciento te dice que está muy gorda otros veinte está muy flaca otro que eres tonta o tonto o lo que sea qué pasa con las chicas que es lo más preocupante porque van con el ex al al punto de criticar su físico y eso pues claro puede caer en en que alguien pues segunda

Voz 0210 42:39 de hablaba con un cómico colea que decía un contenido para las nuevas generaciones inicia pero en nuestra generación es la más la más numerosa de las generaciones que vienen son menos que nosotros donde pretendo sobrevivir haciendo

Voz 5 42:54 he tenido para los que somos más número

Voz 3 42:56 es verdad

Voz 0874 42:57 David Ruipérez el libro se llama Mi vida por un Like así tienen chavales pequeños no no hace falta que sean adolescentes de cinco seis y hay muchos con una cuenta de Instagram verdad

Voz 19 43:06 los padres también ganando mucho dinerito los padres de niños youtubers ganó mucho dinero no lo es es claro que también hay que hacérselo mirar

Voz 0874 43:13 el objeto es el impacto sobre los menores de influencer Instagram es youtubers y otros es gracias David hasta luego

Voz 3 43:23 por el contrabando

Voz 0874 43:26 esta edición especial de los cómicos pagan los cómicos

Voz 5 43:30 lo que tenemos hasta allí uno yo he venido a hacer una hora eso eso sí ha hecho no que el piano nosotros sí que te hace hace falta bueno

Voz 0874 43:45 con un programa sin guión como muestra de solidaridad Antonio Castelo David Navarro Quique Peinado redes porvenir ya ustedes gracias por