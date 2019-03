James Rhodes, churros y la cárcel de Pontevedra

Voz 0874 00:00 no

Voz 0874 00:12 cómo estás mirarlo lo que nos han dejado en la mesa Jens gusta caliente todo a Bin Laden si estamos estamos en directo diez segundos RTE a las cuatro de la mañana el francés son churros en serio que no traído eso estoy frita

Voz 0874 00:34 ah ahí estás gracias era quejas churros no mira que de niños si hola qué tal pero bien vosotros sabéis quién es este señor no no soy gran futbolista si pianista Mena que de aquí

Voz 4 01:03 cómo te llamas había sabes dónde estás en España ya me imagino en Madrid vale pero me recibe sabes que sexto con las luces con los micrófonos

Voz 0874 01:23 SATE tu madre te ha acogido esta mañana tu padre que ésta sólo con tu madre me Pardo está también el padre a estas allí el padre también ha dicho te vamos a llevar al parque no que te han dicho

Voz 3 01:37 el programa de la radio claro y tú has dicho bien

Voz 0874 01:46 no entiende la broma verdad te gusta te te te gusta la música sí pero qué música te gusta y la del piano en la que toca este señor en serio lo pones en casa te gusta genéricamente no pero pero ponerla ponerle hay escucharla tus padres escuchan la radio y tú también a mi a veces te vimos mucho

Voz 0874 02:18 a veces sí que pues no no tocar el piano tú no tocas el piano en serio te vienes conmigo tocarlo

Voz 6 02:30 si uno quiere bueno

Voz 0874 02:40 sí yo también no lo somos todos al grado quiere es un hecho que tampoco no bueno pues te voy a dejar porque veo que te estás poniendo un poco rojo como yo lo sí que sí que no escuchando la radio durante mucho tiempo hasta que invite a escucharle alguien aquí ha aprendido a tocar el piano por culpa de este hombre alguien está estudiando piano o alguien quiere una lección gratis porque James en la edad mira

Voz 0874 03:11 espera espera un segundo van acercarte un micrófono por cierto está chicas que mala de las castañas en este programa es muy conocido

Voz 8 03:17 que ella se pues que yo estudié piano Txiki día de ajena con doce catorce años porque lo que me gustaba a pesar de mi estatura era jugar al baloncesto y competía la el horario y lo dejé haber jubilado hace un par de años bueno pues voy a volver entonces me compré un piano eléctrico para no molestar a los vecinos y en la tienda estaba el libro de él

Voz 0874 03:41 de James preludio para aprender

Voz 8 03:44 Preludio número uno dando mayor de de baja y bueno pues lo compré Ia lavas yo qué sé yo creo que sí semana no yo creo que en cuatro años

Voz 5 03:56 se dando eran menos

Voz 8 03:58 bueno pues ha conseguido que me enganche Ivo ahora le dedicó dos tres horas diarias al piano eh tú sabes

Voz 0874 04:03 qué muchísimas gracias y cómo te llamas Paloma Paloma tú sabes que es importantísimo tener hobbies es fundamental es fundamental en la vida en los hobbies conducen a la felicidad

Voz 5 04:13 de que los hobbies contará no lo hemos dicho que lo hacíamos en inglés no vamos

Voz 0874 04:25 está muy bien a cualquier edad recuperar ese joven

Voz 0874 04:30 hobbies gracias nada es mucho más que echas de menos en el libro

Voz 8 04:38 bueno es que no echará de menos que estar perfecto lo digo en serio no es para contento porque tiene Alfaro James Brown cualquier persona puede hacerlo lo creo de verdad no es que el secreto está en que las dos manos cada una va individual y eso lo facilita la muchísimo no cuando ya empiezas a intentar coordinar las cosas las cosas parásito esa ha sido una maravilla yo te lo agradezco en el alma porque ya ahora estoy tocando las invenciones y bueno haciendo las cosas por ahí

Voz 0874 05:08 Maher está dando conciertos oye te estás poniendo Kutxa y sabes que los chulos no la has estado hace unos días en Pontevedra

Voz 7 05:24 no sólo se puede contar Santiago A Coruña sabes sólo cincuenta y siete países Ana Un mundo sin pues lo acabamos de decir que estabas en el estudio

Voz 1265 05:39 en cada tren con Mourinho morriña de de Galicia

Voz 0874 05:42 pero déjame decirle una cosa que tú no aclara si has estado en Galicia en la cárcel

Voz 7 05:46 sí buenos conciertos en la están

Voz 0874 05:49 no pero sí pues bueno que nos gustan estos hacía haría centro penitenciario repite nada

Voz 7 06:01 ahora las las centrarnos sí fue bastante fuerte y duro pero a Le Pen

Voz 0874 06:08 pero participa en un programa de atención integral para personas con enfermedades mentales creo que hacían un programa de radio como este también sabes que es tu esto no lo sabes pero les hemos pedido que nos manden un trocito de lo que dijiste allí la parte justo en la que habla de esta tontería

Voz 1265 06:26 no me van a escuchar hola James yo soy David quiero darte las gracias por tu visibilidad Portu transparencia por tu sensibilidad

Voz 0452 06:36 Córdoba dar con la tecla adecuada para poder traspasar cualquier muro llevar tu arte allá donde vayas porque si no fuese por la música creo que habría muchas más razones para volverse loco

Voz 1265 06:46 gracias por asistir ya te queremos Jose

Voz 0874 06:50 pero agraciados Christian Yes yo que

Voz 9 06:53 bueno yo soy Oscar yo soy Pablo antiguo conocido una buena experimente cosas nuevas en mi vida

Voz 1051 07:00 como pianista para mí es un número uno pero me has ganado más como persona que como maestro del piano

Voz 10 07:04 enhorabuena sigue adelante ere es un fenómeno tío Ponte al evitaron hombre que con una levita seguro que interpretas mejor

Voz 12 07:20 yo me emociona de verdad me emocione en cada pieza solté lágrimas de mes removió todo el interior parecía que estaba flotando yo

Voz 1265 07:30 me llegué me llegué olvidar de que estábamos aquí en en prisión porque la energía que que había ese momento en en el salón de actos era

Voz 1051 07:38 la diferente y sólo se puede explicar así yo no había asistido nunca a un concierto de piano pero fue el primer no va a ser el último que la verdad es que fue increíble increíble increíble

Voz 10 07:51 alegría alegría Hay con una sensación de que me Wade durante un rato de aparte que me hizo recordar viejas escenas debe cuando escuchaba por la radio musical clásico Mi hermana tiene un hijo que tocan

Voz 13 08:09 probablemente el piano escuchar mi música clásica pues me va de bastante con lo cual para mí fue un placer enorme del poder escuchar a este hombre la verdad es que

Voz 0874 08:18 ido muy bien

Voz 14 08:19 pues yo aluciné satisfacción alegría e muy parece hasta parecía hasta la llego no pues la forma de ser del no

Voz 1051 08:29 es una sensación de que por lo menos no estamos olvidados de cara a la sociedad sino que hay alguien que se que está comprometido con los

Voz 15 08:36 no

Voz 1265 08:39 nosotros eran presos

Voz 0874 08:40 tengo dado que venía fuerte no muy fuerte para ti también tocaron en la cárcel la ropa para que estar en una cárcel también ti es fuerte

Voz 7 08:49 bueno pues a muchos toro pero de la gente la senadora no toros fue son muy muy muy llana tirad a Esperanza hay cosas como ésa

Voz 0874 09:05 es muy curioso esto que dicen ellos que su poco la teoría que siempre intentamos difundir en este programa es la experiencia de ver un concierto de música clásica en vivo es como una especie de catarsis cambia por completo tu percepción incluso aunque no te guste la música claro

Voz 7 09:20 por supuesto por supuesto han pero no sólo de teatro también un una peli a autocrítica Herat sin luces sí es una manera de escapar

Voz 0874 09:36 sí pero pero pero una película la que todo el mundo ha visto películas todo el mundo escucha música pero la música está ahí la música clásica a veces hay que buscarla ahora mismo por ejemplo la Audiencia Nacional en la audiencia el Auditorio Nacional en Madrid tiene un un programa bueno la audiencia durante un programa complicada pero esa es otra historia el el auditorio tiene un programa en el que lleva la Sala a conciertos a una persona o a dos personas que nunca han estado en un concierto idea eso en programas futuros traeremos a esa gente aquí para que nos cuenten un poco su experiencia la música clásica en ese sentido es especial si nunca has estado en un concierto y de repente notas como la la orquesta se convierte en una especie de puzzle que mágicamente encaja muchas

Voz 7 10:15 ante y yo creo a crean que están muchas reglas con la música clásica con la canción

Voz 0874 10:24 a que llevar puesto

Voz 7 10:27 cuando aplaudir cuando está a o se va a entender las vida de los compositores toro ha hecho una buena frente no falta saber nada gratis a las ojo hay escapar uno remeros como

Voz 0874 10:44 como cuando escuchas a Shostakóvich no si es bastante fuerte que es lo que vamos a ver bueno pues sueldo

Voz 7 12:41 bueno fiesta Alan mes más tiempo un poco feo

Voz 0874 12:45 ir muy muy hermosa eso sorprende mucho tiene muchas variaciones sobre ese rematado hasta oyes la primera escucha Shostakóvich es otro comiendo churros a un poco incómodo no me centro ni una cosa en en otra bueno oye hemos pedido a la gente está gente pagar una entrada por estar aquí no no Pepa haga con chorros y no hemos pedido a la gente que se quiere preguntarte algo te lo puede preguntar pero ellos a cambió esperan que luego toques algo aunque sea poco pero les tengo que decir que los músicos de música clásica son todos son algunos divos y cuando un montón de condiciones sea mala persona muy maleducado y tal car tiene una especie de rutina previa tienes que haber desayunado puerros cómo es esto que haces olvídate pero algo te obliga haremos a tocar entonces si alguien quiere preguntar algo en particular a James sobre su vida como concertista sobre su música sobre su literatura

Voz 7 13:44 alguien quería preguntar algo

Voz 0874 13:51 qué alivio mira por ahí me parece que hay que se lo está pensando venga

Voz 21 14:01 hola buenos días y quería saber la partitura de Bach que tocas de la Adagio en en de menor que tocar de Las variaciones de Goldberg o directamente de la partitura adaptada de va has hecho tú a alguna adaptación

Voz 0874 14:23 si tienes la partitura se no

Voz 7 14:27 de baloncesto

Voz 7 14:33 no las tareas acá a los Crumb es más grandes vías y a la historia y ha

Voz 0874 14:46 me imagino que lo que quieres preguntar es si puede alterar una pieza clásica no altera las piezas clásicas

Voz 21 14:54 cuando te haces tu propia adaptación entonces sí sí por supuesto

Voz 0874 15:03 sí pero pero es estricto cuando tocas la partitura o añades cosas

Voz 7 15:08 tuyas no estoy muy muy estricto muy estrictos sí soy muy tiquismiquis no

Voz 21 15:16 pero cuidado no me aquellos tienendo estoy teniendo problemas con esa partitura y quería digamos no no yo yo la busco claro me sale la adaptación para oboe y lo que es donde va básicamente la melodía al piano simplemente va acompañando y cuando la encuentro sólo para piano pues no suena como debe de sonar entonces quería saber él exactamente qué era lo lo lo que hacía claro

Voz 0874 15:52 bueno él se ajusta a la partitura pero yo vamos yo he estado en tu casa que tienes un pilas y pilas de partituras

Voz 7 16:01 a las notas carácter has ido hueco cuando es una Maurice

Voz 0874 16:06 es la memorizar a

Voz 7 16:09 tengo un poco de espacio para cambias las cosas pequeñitos para la extracción y

Voz 0874 16:17 ahora no estudias estudias música

Voz 21 16:20 sí piano piano como hobby

Voz 0874 16:22 ser concertista por eso ahora como hobby has empezado recientemente

Voz 21 16:27 no empecé pequeña lo dejé

Voz 3 16:30 lo retome

Voz 21 16:32 retome coincidiendo con con un libro del pero ya la había retomado por otras circunstancias pero bueno leer su libro sí que me motivó a no volver a abandonar el piano

Voz 22 16:47 yo seguir día a día

Voz 21 16:48 ah y seguir día a día se entonces

Voz 0874 16:50 es un compositor favorito en Augusta muchacha

Voz 21 16:54 sí yo también yo creo que es una viñeta de los pins con Chopin que está tocando me encanta no Chopin es cuando al final está así tumbado en el piano

Voz 0874 17:06 sí qué bonito sería que era James tocar algo de eso pero en verdad pero como no quiero tocar me está matando con la mirar también porque me atrae mucho

Voz 21 17:20 eso es una vida muy interesante yo que también poquito

Voz 0874 17:30 alguien más alguna pregunta para por algún sitio mira por aquí alguien quiere hacer una pregunta

Voz 21 17:42 hola hola quería preguntarte si conoces la vida y la obra de alguna compositor

Voz 7 17:49 una composición a un poquito esclavos suman ha obligado sólo a sí sí a la majorera la las mujeres en hasta el momento han hecho humor en irse en la música moderna es ahora la música clásica contemporánea si no bien a anden es muy fino con Historia de la música de desgraciadamente no había muchas mujeres compositor o o han jugado Freeman

Voz 0874 18:21 todos eran gente mayor gente blanca hay gente rica a compositores como Fox News porque traducido es escucho en español

Voz 7 18:32 sí pero Schumann Anza animando son de cada tengan a caro muy tan todas a pero pero Clara Schumann de nuevo siempre

Voz 7 18:46 sí hombre

Voz 7 18:51 a mi marido

Voz 0874 18:54 pero creemos que te está pasando con el español estoy frito ya cuatro de eso es verdad esto te acostaste horas de dormir hoy no vale pero pero no no porque te acostarnos tarde bueno claro porque lo músicos de música clásica quedáis y luego pues ya os pega cuenta de gabinetes en la calle no

Voz 23 19:18 entonces la vida que lleváis no necesito una ahora

Voz 0874 19:22 por qué

Voz 7 19:25 la ver siguiente pregunta alguien más quiere mira ahí te quería preguntar qué relación tienes con con otras

Voz 0452 19:34 de este ha dado por dibujar ocupo hace escultura aprobar au mirar hoy investigar

Voz 23 19:39 sí por supuesto

Voz 7 19:42 a él mística o otra cosas generales agradecí a al teatro donde me encanta fue han al teatro que Macao hace ya no entré hace dos días a ir hay dos óperas a la jauría muy fuerte a tabaco

Voz 0874 20:02 a ti te gusta mucho el teatro te gustó mucho Paquita Salas si Dios ha ido Javi sí Macarena hija Macarena has dicho mata a Mata me camión si mató me cambian vale

Voz 0874 20:29 Annan hacen una copa no sabía del español al inglés yo no me quiero arriesgar

Voz 6 20:35 las letras opta extrema

Voz 0874 20:41 en serio me lo dices

Voz 7 20:42 pues sí es ahora puedo ser así sí es muy duro reside a vale adiós a esa misma anidado que yo creo que como siempre te veo leer a Lorca no te imagino con unos cascos escuchando Extremoduro otros pero por qué no sea eso es duro entonces

Voz 6 21:00 sí sí está claro que está

Voz 0874 21:04 qué pasa cuando te gustaba o extra postureo esto

Voz 6 21:06 postureo Castrillón mostré postre único el ocho el postre

Voz 9 21:11 alguna otra pregunta antes de que no se llegue a las manos

Voz 0874 21:16 alguien alguien por aquí pues entonces vamos a escuchar qué es lo siguiente vamos a escuchar

Voz 7 21:20 a un poquito sí pero muy tranquilo y cinco minutos de un a a Alabama el alma a enfatizó el alma se escuchó gama es igual yo también

Voz 0874 26:57 es curioso tantos años que llevamos ya casi haciendo esto bueno darnos pero unos cuantos no habíamos puesto nunca esta pieza que es de las más conocidas de la historia de la música clásica no

Voz 1265 31:04 sí