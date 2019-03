The Zaras: Los navarros que triunfaron en Estados Unidos

Voz 2 00:00 sí

Voz 4 01:07 no se en mil novecientos cincuenta algo así que no te gusta no es un poquito más tarde desde los años sesenta y de un grupo que dudo que conozca la verdad te una carretera te voy a dar otra estaban americano contraportada el coche tienes el disco en la portada lo tienes con una bolsita de plástico lo conservas se del año sesenta o no es que lo acaban de reeditar por eso es la noticia que elegido para esta semana no sé de dónde has porque ellos aunque el disco sea muy americanos son eh son de Navarra el disco que acaban de reeditar lo acaba de editar la bueno discográfica te voy a dar el correo electrónico para quien lo quiera comprar es info arroba Matt moi récords punto com ver como bueno que estáis sean españoles son españoles de de Navarra de un pueblo bueno nacidos en Tafalla irán todos hermanos eh pero sí pueden

Voz 0874 02:22 aquí que son las estrellas del o que han sido estrellas en Las Vegas dedican pescado con claro

Voz 4 02:27 Gordon Gekko con todo lo que pone ahí es verdad todo lo que tenga que es verdad achaca déjame que lo confirme hagamos un poco de Periodismo desde Miami escucha marino hacer Thierry cómo estás Marina buenos días

Voz 6 02:40 muy bien buenos días buenos días desde soleado en Miami

Voz 0874 02:44 todo esto que acabamos de contar es verdad no es verdad sí es verdad es verdad pero que hacen unas unos navarros tocando en Las Vegas en los años sesenta

Voz 6 02:55 bueno nos llevó unos diez años de prepararnos para que nos contratasen a venir a a actuar en Estados Unidos pero cuéntanos marino cuéntanos desde el principio como empiezo a todo esto pues mi padre era un músico aficionado de pueblo y a nosotros nos que hizo enseñar música de verdad con teoría con solfeo y con muchísimas horas de de ensayo y ensayo y ensayo Class guitarra clásica piano después acordeón incluso hay allá en el año cincuenta se murió mi madre mi padre Se fue de Tafalla porque está muy apenado himnos llevó a Estella pasar un ratico pero ya empezando a pensar que nos iba a entrenar muy muy enserio en la música

Voz 0874 03:50 pero no llevó a Pamplona pero comentó que esto cada vez recuerda más a los Jackson Five pero en versión Navarra

Voz 6 04:09 de ahí Nos llevó a Pamplona ya con la idea de preparar una presentación de los tres mayores con ideas de llevarnos a París y lo hizo en el año cincuenta y dos a principios de cincuenta y dos creo Nos llevó a París que que recuerdas porque ahora a Francia llegarían discos de rock'n'roll que no llegaban a España quizá no bueno yo creo que sí porque yo recuerdo los primeros discos de Paul Anka My de Brenda Lee Vio Gen de James

Voz 7 04:39 bueno el Elvis Presley los conciertos mono pero esto serán otros americanos muy muy buenos Brenda Lee un una especie de sueño Roca que era era tan agradable a todo el mundo se empezaba a mover en cuanto en cuanto

Voz 0874 05:32 a ver entonces cómo cómo llega el el el gran momento el punto de inflexión en el que alguien se fija en vosotros y arranca una carrera internacional de prestigio bueno empezamos a

Voz 6 05:44 echar música de nuestra edad y mi padre tuvo un poco de visión me compró una guitarra eléctrica y después compró un órgano portátil precisa y a los que selló seis ocho meses ya teníamos instrumental para poder tocar rock'n'roll que es lo que oíamos por nosotros los los los jóvenes

Voz 4 06:11 yo era más fácil que la música que venís tocando hasta ese momento no

Voz 6 06:16 era una maravilla los fácil que nos es que nos gustaba irían antes de eso era una obligación y una disciplina

Voz 0874 06:25 entonces alguien alguien les ofrece algún tipo de contrato que digáis tenemos que ir por aquí bueno

Voz 11 07:33 sí souvenirs souvenirs souvenirs

Voz 6 07:59 después nos poníamos a tocar juntos Le seguíamos porque le gustaba ir a la playa la noche después de espectáculo ya había una cantidad de gente y sobre todo grupis entonces nosotros al hombre ya que Vera a pasa hombre rato

Voz 4 08:17 sale un rato en la playa con las grupis de Johnny no no vamos a preguntar por esa parte de vuestra carrera pero sí sí sabemos

Voz 0874 08:22 que acabáis tocando en en Estados

Voz 6 08:25 tiros pero explícanos como Days el salto hacia ese país un día nos vinieron a ofrecer trabajo en unas bases militares americanas que había en Francia y en Alemania antes del salto a Estados Unidos antes si antes hay pararon también envases en España no si nos contrataban desde desde el centro de de en fin de las operaciones americanas en en Alemania nos contrataron varias veces para ir a Zaragoza que había una base en Madrid en Torrejón en Alemania habíamos encontrado equipo musical amplificador de guitarra del último de lo último momento hablo cuando venimos a España mi padre los vendía los volvíamos a Alemania sin nada mi padre vendía eso para ganar y sufragar gastos sí sí recuerdo bien alguno de los equipos Se se los vendió a los brincos los peniques lo expliquen y que si eso me recuerdo yo negocios que hizo mi padre pero fíjate tu padre tenía visión de negocio que me sobre de Familia e pero una vez en en Torrejón Nos dijeron que había un sábado teníamos que ir a hacer una presentación en el bote en el Club de Oficiales que estaban dándole una fiesta a John Wayne ir por mucho que estaban haciendo una película con Ava Gardner en Madrid nosotros todos nerviosas imagínate ver los dos estaban dándole al whisky que vaya había una fiesta eran parecían gigantes esos dos hombres nosotros tan impresionados estamos tocando

Voz 7 10:08 tocando o lo hacen con un miedo de que si metemos la pata suena dar cuenta y nos van a decir váyanse

Voz 6 10:29 y nada de ellos venga se seguían vendiendo y John Wayne lo único que quería es que le tocase mostró Alito lindo él lo que conocía era bueno nosotros hay con fue una

Voz 4 10:45 lo consiguió lo consiguió marino tocar once vitalicio

Voz 6 10:48 claro porque nosotros lo habíamos habíamos tocado a mi padre que lo cantaba y le acompañaba mostraron que si fuera pero fue una cosa tan tan especial imagínate nosotros pensábamos en todo esto tocar rock'n'roll americano para los americanos era increíble el la ilusión que nos da

Voz 0874 11:11 no acaba acabáis en Las Vegas

Voz 6 11:13 un día en en Alemania Nos Nos vio un un cómico empresario era hacía las dos cosas actuaba allí era empresario nos dijo que deberíamos de intentar ir a Estados Unidos y un sargento que tenía relaciones con un teatro en Cleveland Ohio nos dijo si queréis os busco un contrato íbamos para allá bueno tardó tres años en que nos diesen el visado su empezó en el sesenta y seis sesenta y nueve llegamos a Nueva York para para empezar a trabajar dio la casualidad que para cuando llegamos ya habían cerrado el teatro había cerrado dos años antes y nadie sabía nadie nadie nos dijo entonces de Nueva York tuvimos que buscar la forma de como qué hacemos ahora

Voz 0874 12:07 claro seis navarros en Nueva York con un visado

Voz 4 12:10 ha ido sin teatro el que tocar

Voz 6 12:12 todo con una entrada después de los tres meses nos teníamos que volver hicimos Ana una audición en el hotel donde no estamos esperando

Voz 12 12:23 en Nueva York

Voz 6 12:26 y les gustó y Nos dijeron bueno pues mira dentro de tres semanas podéis empezar a actuar en uno de nuestros hoteles en ASO en las Bahamas ebay cuatro semanas en Puerto Rico en en la americana de Puerto Rico de ahí volvéis a el americana de Miami Nos llamaron a ver si queríamos ir a Las Vegas hombre quién no quiere ir a Las Vegas un contrato de cinco años en el Hotel Sahara que era en aquel entonces era uno de los cinco seis más famosos por los artistas que actuaban en ellos en Las Vegas en aquellos años

Voz 7 13:04 era un ambiente tan dedicado al

Voz 6 13:09 a los artistas del donde se podían ver a todos los artistas que todo el mundo de Serge haber Ike iban allí y actuaban un par de semanas Dean Martin Sammy Davis todos estos eran

Voz 7 13:25 estaban ahí siempre

Voz 6 13:27 no existe personalmente bueno con conocimos si en en Alemania hicimos de teloneros para Sammy Davis júnior durante una gira de tres semanas himnos claro Nos sentimos entonces medio míos no esos eran estrellas cuando llegamos a los belgas estaban actuando en el hotel de lo que él llamó y que eran eran Frank Sinatra Dean Martin Sammy Davis y un par más

Voz 6 14:43 como conocíamos a Sammy Davis después de actúa después de nuestras actuaciones en el momento en que todo el mundo salía a la calle a ver a otros artistas haber porque allí había espectáculos constantemente Las Vegas uno sale a la calle cuando cae el sol va a casa cuando nace el sol Icon Sammy Davis fuimos varias veces al se ansía allí conocimos así saludando hoy hablando un político de la música que nos gustaba de él a Frank Sinatra Dean Martin gana bastante bastante simpático pero en el que conocíamos bien ahí era Sammy Davis que eran

Voz 0874 15:24 has dedicado a su arte y estaba siempre actuando estable siempre a los votos estaba más dedicados a sus otras artes quedarme en las tenía no que todo el mundo sabe cuáles son Icon Elvis compartir

Voz 6 15:36 uno de los músicos de de la banda de Elvis quería continuar aprendiendo guitarra española incluso habíamos hecho amigos Él nos llevó un par de veces al al camerino después del show a saludar a Elvis eso era ya eso eran ya palabras mayores decirle que éramos músicos y que veníamos de bueno no sabía él no te no tenía ni idea

Voz 14 16:05 dónde estaba España claro así que le dice uno a Elvis cuando lo tiene delante

Voz 6 16:47 no ah bueno todo ese después de un montón de años allí en en las

Voz 0874 16:58 Vegas a dónde vais

Voz 6 17:00 a dónde puede ir alguien aquella tocando el cielo un poco no nosotros continuamos muy bien hasta el final se disolvió al grupo por

Voz 7 17:11 porque mi hermana

Voz 6 17:14 tenía ya dos hijos a mi hermano tenía un hijo mientras otro hermano se acababa de casar it is su mujer lo quería más en casa Illa yo me fui a Los Ángeles a Adam producir discos ya Gene manejar saque siguió vinculado

Voz 4 17:46 la música no

Voz 6 17:48 si durante unos cuantos años que el que había sido mi Meana manejábamos a Nathalie con la hija de Nat como a un trío muy famoso Peer por ello hombre tuvimos un par de

Voz 14 18:03 os con de fotos o sea que has estado siempre siempre vinculado a la música al final no bueno hasta que un día me corte el pelo y me puse a trabajar lo que siempre había querido tu padre bueno pues si se en qué obra lo anterior no era trabajo no no lo anterior era una gozada era una gozada todavía todavía la música es es la ilusión de nuestro bien

Voz 6 18:30 aquí todavía en la música que llama la atención que me mueve

Voz 14 18:36 pues son cosas de los higos son cosas de de de en fin

Voz 0874 18:44 estos estos rock'n'roll es consistentes

Voz 6 19:43 vuelve porque España lo dicen cuando marino o ya se ha instalado definitivamente no no no donado todos los años que ya llevo ya catorce años yendo todos los veranos allá tengo un grupo de amigos que que tocan la guitarra un poco como padre y bolero bolero viene yo me acuerdo que me pasé cincuenta años enteros sin tocar el acordeón lo dejé en mil novecientos cincuenta y seis y un día en el dos mil seis un amigos ha con acordeón empezó tocarle en la pruebo la mano izquierda de acordeón nunca se me había olvidado pero pero nunca pones la de los botones me es una fíjate la de han de horas y horas y horas que debimos de de meterle al alba instrumentos a la acordeón

Voz 4 20:33 qué siente el marino cuando tantos años después le contactan desde Madrid alguien que no conoce de Marruecos y le dice que quieren editar ahora en dos mil diecinueve un disco de Zara

Voz 6 20:46 es el homenaje más bonito

Voz 12 20:49 que hemos recibido

Voz 6 20:52 hacia nuestros esfuerzos y nuestro trabajo artístico o músico músico artístico esto es una belleza lo las grabaciones que se hicieron se hizo en un estudio con dos dos pistas la cantidad de veces que tuvimos que repetir porque uno

Voz 0874 21:10 día marino bueno estás en Miami supongo que también como dices una de tus lugares de residencia es toda una historia en la que has contado y tenemos aquí el disco encima de la mesa no vamos a despedir escoge tu de la cara de la cara B cuál cuál cuál ponemos para no ay mira el guanche es una canción que escribió mi hermano que era el grupo

Voz 6 21:37 de de música

Voz 0874 21:39 alegre y de ese ese me gusta va entonces pedimos Lie hay escuchando la pensamos de esta gente de Navarra que acabó en el Sahara de Las Vegas junto a gente como El Viso como Sinatra oye que gracias por esta conversación acercarte en nuestra emisora aquí en Miami a unos compañeros de

Voz 4 21:58 he Caracol Radio gracias Mario

Voz 6 22:01 muchísimas gracias para como os digo para nosotros esto es este disco es un una Gloria

Voz 20 22:21 bueno pues estaban unos que evite una noticia en la que has puesto música sino que ha extraído una noticia directamente pero no tenía ni idea directo

Voz 4 22:29 no ya sabes tú tampoco yo tampoco lo admito pero ya tengo el disco y quién quiera déjame recordar quién se quedó con curiosidad un correo info arroba Mahmoud récords punto com te lo mandan quince euritos de nada merece la pena