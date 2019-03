Crisis existencial

Voz 1235

01:02

de que nadie quiere comprar como el ninot de Felipe VI tal vez se diga menuda mierda de obra de arte estoy hecha es una congoja natural todos atravesamos de vez en cuando crisis así durante no dudamos de nuestro potencial y en un momento crítico al borde de un ataque nos decimos a ver si no voy a ser un genio cuanto más una figura de cera de cuatro metros de altura en el fondo desamparada como todos los gigante bajo su aspecto circunspecto inexpresivo seguramente hay un corazón roto o casi roto no quiero ni pensar en ese instante en el que el ninot empaquetado y trasladado a una nave inhóspita en algún polígono industrial empieza a realizarse y dar vueltas en su cabeza a la idea de no ser una obra maestra que no cuesta lo que se reclamaba por ella era tanto pedir doscientos mil euros quizá la existencia de las obras de arte o simplemente de las obras de cera esté sometida también a las leyes de la vida que a la hora de la verdad casi nunca cumple sus promesas